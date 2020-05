Paras pelihiiri 2020: valitse oikea hiiri pelaamiseen

Pelaamista varten kannattaa varustautua kunnolla, ja kunnon pelihiiret ovat elintärkeä osa sulavan pelikokemuksen takana. Kunnon pelitietokoneen tehot menevät helposti hukkaan, jos luodit eivät osu kohteeseen tai hiiren klikkaukset eivät rekisteröidy millisekunnin tarkkuudella pelissä.

Pelihiirtä ostaessa ei kannata kuitenkaan tuijottaa ainoastaan hintalappua, sillä se ei aina kerro koko totuutta. SteelSeries Sensei 310 on esimerkiksi erinomainen hiiri, joka näyttää upealta ja toimii sulavasti kohtuulliseen hintaan.

Vuonna 2020 kunnon pelihiiri on entistä tärkeämmässä roolissa, joten valinta kannattaa tehdä tarkoin. Hiiren on hyvä kestää kulutusta sekä toimia tarkasti. Vaikka hintalapun perusteella on helppo noukkia vain kallein mahdollinen vaihtoehto, paras hinta-laatu-suhde löytyy usein toisaalta, kuten alla olevalta listalta voi huomata.

Valikoima on nykyään valtava, ja useat eri valmistajat tuovat markkinoille lukuisia eri malleja. Omaan käteen sopivimman hiiren valinta voikin olla entistä vaikeampaa, mutta juuri sen takia olemme koonneet tämän listan. Olemme testanneet nämä sekä lukuisia muita pelikäyttöön suunniteltuja hiiriä, jotta voisimme antaa sinulle parhaat mahdolliset vaihtoehdot nykyisistä malleista.

Parhaat pelihiiret lyhyesti

SteelSeries Rival 710 Razer Viper Corsair Harpoon Wireless Logitech G502 Hero Roccat Kain 120 AIMO Cooler Master MasterMouse MM520 Razer Naga Trinity HyperX Pulsefire Surge RGB Corsair Ironclaw RGB Gigabyte Aorus M5

Ominaisuudet, tasapaino ja suoritus ovat kaikki balanssissa SteelSeries Rival 710:ssä. (Image credit: SteelSeries)

1. SteelSeries Rival 710

Paras arvostelemamme pelihiiri

DPI: 12 000 | Ominaisuudet: OLED-näyttö, säädettävä paino, 60 miljoonaa klikkausta kestävät mekaaniset kytkimet, haptinen moottori, RGB-valot

Painava ja tasapainoinen

Hyvät ominaisuudet

Kallis

Kun puhumme parhaista pelihiiristä, SteelSeries Rival 710:n ominaisuudet, tasapaino ja suorituskyky ovat kaikki tarkkaan harkittuja. Yhtiön tehoiltaan massiivinen pelihiiri on aavistuksen hinnakas, mutta hintalappua vastaan saa kustomoitavan OLED-näytön, haptisen palautteen sekä erinomaisen rakenteen, mikä tekee Rival 710:stä hyvän ostoksen. Kaikki on lisäksi suunniteltu modulaarisesti, joten hiiren eri osia voi päivittää tekniikan parantussa.

Lue arvostelu: SteelSeries Rival 710

Razer Viper on lempihiiremme kilpapelaamiseen. (Image credit: Razer)

2. Razer Viper

Pieni, nopea ja valmis toimintaan

DPI: 16 000 | Ominaisuudet: Optinen hiirikytkin, todella taipuisa Razer Speedflex -johto, 5G optinen sensori, 5 kustomoitavaa DPI-profiilia Razer Synapse 3:n kautta

Höyhenenkevyt

Erinomainen suorituskyky

Sopii molemmille käsille

Hieman hintava

Razer Viper on muutamasta syystä johtuen meidän valintamme kilpapelaamista varten. Sen äärimmäisen kevyt ja molemmille käsille suunnattu rakenne, aito 16 000 DPI:n nopeus ja Razer Chroma -valaistus ovat vain alkusoittoa sen 1000 Hz taajuiselle ultrapollingille, 70 miljoonaa klikkiä kestäville optisille kytkimille ja 8 erilliselle ohjelmoitavalle Hyperesponse-näppäimelle. Jos kaipaat kilpapelaamiseen pientä etulyöntiasemaa, Razer Viper antaa sen sinulle.

Lue arvostelu: Razer Viper

Corsair Harpoon RGB Wireless on hinta-laatu-suhteen kärkivalinta. (Image credit: Corsair)

3. Corsair Harpoon RGB Wireless

Langatonta edullisesti

DPI: Jopa 10 000 | Ominaisuudet: Langaton, RGB-valot, Omron-kytkimet

Edullinen

Hyvä suorituskyky

Vain oikeakätisille

Paras pelihiiri on aina sellainen, joka tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn kohtuulliseen hintaan. Corsair Harpoon RGB Wireless on hinta-laatu-suhteeltaan erinomainen vaihtoehto. Se on RGB-valoilla varustettu langaton hiiri, jossa on loistava akkukesto. Se on valitettavasti suunniteltu ainoastaan oikeakätisiä varten, mutta muutoin siitä ei ole juuri huonoa sanottavaa.

Lue arvostelu: Corsair Harpoon RGB Wireless

Logitech G502 Hero hohkaa pelattavuutta (Image credit: Logitech)

4. Logitech G502 Hero

Pelikäyttöön

DPI: Jopa 16 000 | Ominaisuudet: RGB-valot, ohjelmoitavat napit, säädettävät painot, 1 ms viive

Kohtuuhintainen

Loistava sensori

Ei sovellu isoille kourille

Esteettisesti ajateltuna käyttäjillä on usein kaksi vaihtoehtoa pelihiiren suhteen: hyvällä suorituskyvyllä varustettu hiiri, joka soveltuisi myös toimistotyöhön, sekä puhtaasti pelikoneen eteen luotu malli. Logitech G502 on tiukasti jälkimmäisen puolen edustaja, mutta älä anna sen suinkaan hämätä. Mallin mukana tulee säädeltävät painot, ilmiömäinen 16 000 DPI:n tarkkuus sekä erinomainen suorituskyky. Se ei tosin sovellu suurille kourille, mutta muutoin kyseessä on ilmiselvä ehdokas tälle listalle.

Lue arvostelu: Logitech G502 Hero

Roccat Kain 120 AIMO on edullinen keskiluokan hiiri. (Image credit: Roccat)

5. Roccat Kain 120 AIMO

Uutta muotoilua pelitarvikkeiden jätiltä

DPI: 16 000 | Ominaisuudet: ROCCAT Owl-Eye -optinen sensori, säädettävä lift-off-etäisyys, ROCCAT Easy-Shift[+] -teknologia

Hyvän hintainen

Kaunis muotoilu

Tuntuu hyvältä käyttää

Ei aivan yhtä muokattava kuin monet muut

Ei sovellu molemmille käsille

Jos etsit sopuhintaista keskitason pelihiirtä, Roccat Kain 120 AIMO saattaa olla valintasi. Se on ensinnäkin upeasti muotoiltu ja kestävä, mutta siinä on myös kohtalainen määrä kustomoitavaa omaa pelityyliä varten. Lisäksi sitä on mukava käyttää, se on responsiivinen ja luotettava, mikä tekee siitä oivallisen vaihtoehdon pelaamiselle.

Lue arvostelu: Roccat Kain 120 AIMO

Cooler Master MasterMouse MM520 on oiva lisä pelikoneesi kylkeen. (Image credit: Cooler Master)

6. Cooler Master MasterMouse MM520

Kohtalainen hiiri hyvällä hinnalla

DPI: 12 000 | Ominaisuudet: Kustomoitava kouraote, kustomoitavat DPI-asetukset, RGB-valot

Hyvät kytkimet

Kohtuuhintainen

Kyseenalainen kestävyys

Jos etsit toimivaa ja edullista pelihiirtä, Cooler Master MasterMouse MM520 on hyvä lisä pelikoneesi kylkeen. Se ei ole kaikkein kauneimmasta päästä, mutta laadukkaat OMron-kytkimet ja kohtalaisen hyvä 12 000 DPI:hin yltävä sensori tekevät siitä järkevän ostoksen.

Lue arvostelu: Cooler Master MasterMouse MM520

Razer Naga Trinity on aina ollut MMO-pelaajien suosiossa. (Image credit: Razer)

7. Razer Naga Trinity

Monikasvoinen hiiri

DPI: 16 000 | Ominaisuudet: Vaihdettavat sivupaneelit, Razer Chroma -tuki, 1000 Hz Ultrapolling

Sulava liikkeen seuranta

Vaihdettavat sivupaneelit

Kallis

Oletko pelannut viime aikoina World of Warcraft: Classicia? Siinä tapauksessa haluat kouraasi Razer Naga Trinityn. Razerin Naga-mallit ovat aina olleet suosittuja MMO-pelaajien keskuudessa, mutta nyt yhtiö menee askeleen pidemmälle Naga Trinityn kanssa.

Mallin mukana saapuu kolme helposti vaihdettavaa sivupaneelia, joiden avulla voit kustomoida hiiren haluamanlaiseksesi. Kun yhtälöön lisätään hulppea 16 000 DPI:n sensori ja RGB-valot, lopputulos ei voi olla mitään muuta kuin yksi parhaista pelihiiristä.

Lue arvostelu: Razer Naga Trinity

HyperX Pulsefire Surgessa on luotettavat Omron-kytkimet ja lumoavat RGB-valot. (Image credit: HyperX)

8. HyperX Pulsefire Surge

Pysy valossa

DPI: 16 000 | Ominaisuudet: RGB Light Ring, 50 miljoonaa klikkausta kestävät Omron-kytkimet

Lumoavat RGB-valot

Omron-kytkimet

Ei säädeltävää painoa

Jos monet tämän listan hiiristä saa sinut pyörittämään päätä näiden ulkonäön suhteen, HyperX Pulsefire Surge RGB saattaa olla silloin sinulle. Siinä on luotettavat Omron-kytkimet sekä lumoavat RGB-valot, jotka saavat seurakseen 16 000 DPI:n sensorin. Kytkemällä valot pois hiiri on myös omiaan normaalissa toimistoympäristössä.

Lue arvostelu: HyperX Pulsefire Surge RGB

Corsair IronClaw RGB on miellyttävä hiiri isommille käsille (Image credit: Corsair)

9. Corsair IronClaw RGB

Rautaisaa otetta

DPI: Jopa 18 000 | Ominaisuudet: Omron-kytkimet, 7 ohjelmoitavaa näppäintä, sisäänrakennetut profiilit, RGB-valot

Soveltuu isokätisille

Kestävä

Äänekäs keskinäppäin

Monet pelihiiristä ovat usein joko liian pieniä tai kevyitä, jolloin ne eivät sovellu suurikouraisille. Corsair Ironclaw on lääke tähän ongelmaan. Se on näyttävä pelihiiri, joka on varta vasten suunnattu isokätisille käyttäjille. Se on myös melko kestävä ja suorituskyvyltään kyvykäs, mikä tekee siitä oivan valinnan yhdeksi parhaista pelihiiristä.

Lue arvostelu: Corsair Ironclaw RGB

Gigabyte Aorus M5 on kustomoitava, mukavakäyttöinen ja värikäs. (Image credit: Gigabyte)

10. Gigabyte Aorus M5

Kustomoijille

DPI: Jopa 16 000 | Ominaisuudet: Säädettävä paino, Surface Life-Off -kalibraatio, lennosta tehtävät DPI-säädöt, 50 miljoonaa klikkausta kestävät Omron-kytkimet, RGB Fusion 2.0

Todella kustomoitavissa oleva

Upea ergonomia

Tuntuu aavistuksen huteralta

Gigabyte Aorus M5 on hinta-laatusuhteeltaan äärimmäisen hyvä valinta, joka täyttää lisäksi kaikkien kustomoijien toiveet sen muokattavuudellaan. Sen ohella siinä on upea ergonomia ja hyvät RGB-valot, jotka tekevät siitä mukavakäyttöisen. Sen painoa pystyy säätämään, DPI:tä muokkaamaan lennosta ja Omron-kytkimet on tehty kestämään. Jos kaipaat rahoillesi vastinetta, tästä mallista sitä löytyy.

Lue arvostelu: Gigabyte Aorus M5

Kuinka valitset parhaan hiiren pelikäyttöön

Vaikka löydät aivan varmasti unelmiesi pelihiiren aikanaan, siinä voi kestää hieman aikaa ja vaivaa. Pelikäyttöön suunnitelluissa hiirissä on monia jargonin taakse kätkettyjä ominaisuuksia, kuten polling tai DPI, jotka eivät aukene välttämättä kaikille käyttäjille. Lyhyesti sanottuna haluat näiden numeroiden olevan kuitenkin mahdollisimman isot, vaikka termit tarkoittavatkin kahta täysin eri asiaa.

PC-pelaamiseen ensimmäistä kertaa astuville DPI on lyhenne sanoista dots per inch, pisteitä tuumassa. Mitä suurempi numero, sitä tarkemmin pystyt määrittämään hiiren herkkyyden. Jos sinulla ei ole esimerkiksi paljoa pöytätilaa käytettävissä hiirelle, voit ostaa isolla DPI:llä varustetun hiiren, jonka voit sitten tiputtaa pienemmäksi, jos saat enemmän käyttötilaa.

Suurempi polling-arvo tarkoittaa puolestaan nopeampaa vasteaikaa. Sitä mitataan hertseissä, ja se vaihtelee useimmiten 125 ja 1 000 Hz:n välillä. Jälkimmäinen luku tarkoittaisi sitä, että hiiren sijainti ilmoitetaan tietokoneelle 1 000 kertaa sekunnissa.

Muita pelihiiren kannalta hyviä tunnistettavia termejä ovat ergonomia, eli hiiren käyttömukavuus, sekä RGB-valot.

Myös Gabe Carey ja Michelle Rae Uy auttoivat tämän artikkelin teossa