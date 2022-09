Arvostelussa Logitech G502 X Plus

Uutta hybridikytkintä on tyydyttävä käyttää

Logitech G502 X Plus tuo pöytään uudet nopeat ja tyydyttävät hybridikytkimet, nopean Lightspeed-protokollan ja mykistävän upean muotoilun.

Logitech G502 X Plus: Pika-arvio

Logitech G502 X Plus tuo legendaarisen ja edelleen suositun Logitech G502 -tuoteperheen uuteen aikaan. Uusi X-mallisto saapuu kauppoihin kolmen tuotteen kera, Logitech G502 X:n, 502 X Lightspeedin ja G502 X Plussan kera, jotka tuovat kaivattuja parannuksia optisten kytkinten, langattoman suorituskyvyn ja muotoilun osalta.

Isot muutokset kulttisuosiota nauttiviin Logitech G502:een ja Logitech G502 Lightspeediin eivät aina saa hyvää vastaanottoa, emmekä usko uusien mallienkaan saapuvan täysin ilman porua. Yhtiö on nimittäin päättänyt jättää aiemman mallin painosäädön kokonaan pois ja tuonut markkinoille sen sijaan entistä kevyemmän mallin. Ja juuri tuo säädettävyys teki siitä aikanaan yhden parhaimmista pelihiiristä.

Onneksi tilalle on saatu runsaasti muita parannuksia, kuten entistä nopeampi Lightspeed-langaton protokolla sekä yhtiön uudet optista ja mekaanista hyödyntävät hybridikytkimet. Nämä kahdestaan onnistuvat varmasti taivuttamaan ainakin osan menneisyyteen takertuvista faneista Logitech G502 X Plussan puolelle.

Logitech G502 X Plus: Hinta ja saatavuus

Paljon se maksaa? 169 €

169 € Milloin se julkaistaan? Syyskuussa 2022

Logitech G502 X Plus on hintaluokaltaan pelihiirten kalliimmasta päästä ja maksaa Suomessa 169 €. Hintaa vastaan saa nopeamman Lightspeed-teknologian sekä RGB-valaistuksen, mutta sitä voi olla vaikea myydä vanhemman Logitech G502 Lightspeed Wirelessin ja sen lisäpainojen ollessa edelleen markkinoilla.

Plus on tosin uuden kolmikon hintavin tulokas. Logitech G502 X Lightspeed saapuu niin ikään myyntiin 149 € hintaan, kun taas Logitech G502 X tippuu 89 €. Viimeisin on kolmikon ainoa johdollinen versio, kun taas G502 X Lightspeed korvaa käytännössä edeltäneen mallin. X Plus lisää yhtälöön kahdeksan led-valon RGB-valaistuksen.

Silti kalleimmankin mallin hinta pyörii samoissa euroissa kuin muutkin lippulaivaosastoa edustavat langattomat pelihiiret, kuten niin ikään uusi ja vakuuttava Razer Basilisk V3 Pro. Hintalapulle saa myös vastinetta suorituskyvyn, kustomoitavuuden kuin ominaisuuksien osalta.

Valitettavasti nauttiakseen Logitech G502 X Plussan langattomasta latauksesta, käyttäjän täytyy investoida Logitech G:n Powerplay-järjestelmään. Tämä kustantaa ylimääräiset 159 €. Langattoman laturin olisi mieluusti ottanut myyntipakkauksen mukana, joskaan siitä ilosta ei ole täysin mahdoton maksaa myöskään ylimääräistä. 159 euroa on silti melko suolainen hinta vain ja ainoastaan tästä ilosta.

Arvosana: 3,5 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Logitech G502 X Plus: Muotoilu

Edeltäjäänsä kevyempi

Loistava peukalotuki

Uusi muotoilu RGB-valojen kera miellyttää

Logitech G502 X Plus seuraa markkinoiden trendiä tuoda kevyitä ja nopeita pelihiiriä pelaajille. Kyse ei suinkaan ole vuoden 2022 kevyimmästä pelihiirestä, josta kunnian saa Razer DeathAdder V3 Pro, mutta se on edeltäjäänsä ja Basilisk V3 Prota kevyempi.

106 gramman paino sekä vähäkitkaisten PTFE-tassujen avulla hiiri liukuu vaivatta lähes kaikilla alustoilla. Sulavuus helpottaa myös käteen ja olkapäähän kohdistuvaa rasitusta. Valitettavasti aiempien mallien kustomoitaviin painoihin tykästyneet joutuvat pettymään, sillä yhtiö on päättänyt jättää ne kokonaan pois Logitech G502 X Plussasta ja muista G502 X -sarjalaisista.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Ergonomian osalta Logitech G502 X Plus tarjoaa silti hyvän tuen kämmenotetta käyttäville pelaajille. Tuki ei vastaa täysin Razer Basilisk V3 Prota tai Roccat Kone XP Airia, mutta se on silti äärimmäisen mukava käyttää – jopa pienemmillä käsillä. Hiiren sivut on teksturoitu hienovaraisesti ja päällystetty kumilla tarjoten paremmalta tuntuvan otteen.

Vasemman painikkeen syvennys sekä peukalon leposija ovat niin ikään miellyttävät. Hiiren kaikki 13 painiketta on lisäksi kustomoitavissa ja – kiitos uuden optismekaanisten hybridikytkinten – niiden painallus ei vaadi kovinkaan suurta painetta. Lisäksi niiden klikkaaminen on äärimmäisen tyydyttävää.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Kouraotteella pelaaville sivupainikkeiden sijainti voisi olla aavistuksen edempänä parempaa otetta varten, mutta kämmenasennossa ne eivät tuota oikeastaan ongelmia.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Peukalolla painettavaksi tarkoitetussa kolmannessa sivupainikkeessa on myös lyhyt häntä, jonka tarkoitus on tuoda näppäin painettavaksi myös aavistuksen pienemmillä peukaloilla varustetuille käyttäjille.

Kyseinen painike on kaiken lisäksi magnetisoitu ja sen voi pyöräyttää ympäri, jos yllä mainittua lisäavustusta ei halua käyttää. Kyseiseen painikkeeseen on asetettu vakiona DPI Shift -toiminto, mutta tämän voi halutessa vaihtaa tai painikkeen kääntää, jos sitä ei halua käyttää. Kolmas vaihtoehto on korvata se myyntipakkauksen mukana tulevalla kuorella, jolloin sitä ei voi painaa lainkaan.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Hiiressä on kaunis kahdeksan led-valon RGB-valaistus, joka viipaloi kämmentuen. Kyseessä on odotettu ja kaivattu parannus Logitech G502 Lightspeedissä olleeseen kahden led-valon ratkaisuun.

Valot ovat kustomoitavissa G Hub -ohjelman kautta, minkä lisäksi niissä on aktiivinen pelitunnistuskenno, joka sammuttaa valot pelatessa säästääkseen akkua. Jos RGB-valoille ei ole tarvetta, hiirestä on tarjolla myös Logitech G502 X Lightspeed -malli, joka on RGB-valaistusta lukuun ottamatta identtinen Plus-mallin kanssa.

Arvosana: 4,9 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Logitech G502 X Plus: Suorituskyky

Äärimmäisen responsiiviset ja tyydyttävät painikkeet

25k-kenno takaa saumattoman liikkuvuuden

Akkukestoon tuotu merkittävä parannus

Suorituskyvyn osalta Logitech G502 X Plussasta on vaikea löytää valitettavaa. Vähäkitkaiset PTFE-tassut liitävät upeasti jopa sellaisilla pinnoilla, joilla Basilisk V3 Prolla oli ongelmia. Paino tuntuu niin ikään sopivalta, vaikka se on aavistuksen takapainoinen. Tämä ei ole kuitenkaan haitannut pelaamistamme. Riippuen omasta painopreferenssistä hiirien suhteen, G502 X Plus saattaa vaatia kuitenkin totuttelua.

Kaikki 13 painiketta on kustomoitavissa ja niihin voi ohjelmoida makroja. Parasta näppäimissä on silti niiden tuottama tyydytys ja responsiivisuus. Optismekaaniset hybridikytkimet tarjoavat saman välittömän palautteen kuin optiset kytkimet sekä mekaanisten kytkinten tyydyttävän käsinkosketeltavan tunteen.

Edeltäjästä tuotu HERO 25K -kenno takaa puolestaan sulavan ja tarkan liikkuvuuden huolimatta valitusta pelistä. Niin hidastempoinen Sable kuin Kena: Bridge of Spiritsin nopeatempoinen taistelu sujuu G502 X Plussalla ongelmitta.

Kyseinen kenno on tosin tarpeettoman nopea valtaosalle käyttäjistä, mutta samalla se sopii niin ammattilaisille kuin sunnuntaipelaajille, jotka kaipaavat vaivatonta liikettä. Korkeammilla DPI-arvoilla pelaaville hiiren 106 gramman paino antaa lisäksi riittävästi vastusta, jotta tarkkuus pysyy paremmin hallinnassa.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Vaikka kennoa itsessään ei ole päivitetty (saati sille olisi ollut edes tarvetta), Logitech G on parantanut yhtiön Lightspeed-langatonta teknologiaa. Logitech G502 X Plussassa ei ole ainoastaan 68 % nopeampi vasteaika, vaan se pystyy myös jakamaan Lightspeed-vastaanottimen toisen Lightspeedia tukevan laitteen kanssa säästäen yhden ylimääräisen USB-liitännän.

Akkukesto on niin ikään parempi ja tarjoaa huikeat 120 tuntia käyttöaikaa ilman valaistusta. Vertauksena aiemmassa Logitech G502 Lightspeed Wirelessissa käyttöaika oli 60 tuntia ilman RGB-valoja ja 48 tuntia näiden kanssa. Toisaalta vakuuttava akkukesto tippuu vain 37 tuntiin, jos RGB-valot ovat päällä. Iso ero johtuu hiiressä olevasta kahdeksasta led-valosta.

Suorituskyky: 5 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Kannattaako Logitech G502 X Plus ostaa?

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Osta jos...

Haluat nopean hiiren

Nopea kenno, uudet hybridikytkimet ja entistä nopeampi langaton protokolla tekevät Logitech G502 X Plussasta nopean kumppanin pelaamiseen.

Tarvitset muutaman kustomoitavan painikkeen

Hiiressä on 13 kustomoitavaa painiketta ja kahdeksan alueen kustomoitava RGB-valaistus.

Olet G502-tuoteperheen fanit

Rakastatko G502-tuoteperhettä? Tämä pelihiiri vie sen uudelle tasolle, kiitos uusien ominaisuuksien.

Älä osta, jos...

Rakastat G502:ta painon kustomoinnin vuoksi

Valitettavasti Logitech G502 X Plus on pudottanut edeltäjässään olleen painon kustomoinnin.

Etsit edullisempaa hiirtä

Logitech G502 X Plus ei ole halpa hiiri. Jos haluat samankaltaiset ominaisuudet ja muotoilun, suosittelemme tutustumaan Roccat Kone XP Airiin.

Et halua maksaa ylimääräistä langattomasta latauksesta

Langatonta latausta kaipaavat joutuvat pulittamaan ylimääräiset 159 € latausmatosta.

Logitech G502 X Plus: Arvosana

Hinta-laatusuhde Logitech G502 X Plus on kallis, mutta silti hintansa väärti. On silti sääli, että langattomasta latauksesta joutuu maksamaan ylimääräistä. 3,5 / 5 Muotoilu Viehättävä muotoilu, hyvä ergonomia ja miellyttävältä tuntuvat painikkeet tekevät G502 X Plussasta kaikin puolin upean. 4,9 / 5 Suorituskyky Logitech G502 X Plus on suunniteltu nopeutta ajatellen, jota tuetaan legendaarisella 25k-kennolla, hybridikytkimillä ja uudistetulla langattomalla protokollalla. 5 / 5 Yhteenveto Logitech G502 X Plus nousee lähivuosien yhdeksi parhaimmista pelihiiristä, joita olemme testanneet. 4,5 / 5

Arvosteltu ensimmäisen kerran: Syyskuussa 2022

