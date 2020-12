Paras Xbox Series X -peli: näitä uuden konsolin pelejä ei kannata ohittaa

Etsitkö itsellesi parasta pelattavaa Xbox Series X:lle? Silloin olet saapunut oikeaan paikkaan. Jos olet yksi onnekkaista, joka ennätti saada itselleen Xbox Series X- tai Xbox Series S -konsolin ensimmäisten joukossa, etkä tiedä mitä sillä pelaisi, autamme sinua löytämään seuraavan pelisi.

Vaikka Xbox Series X:n julkaisupelivalikoimassa ei ole mitään isompia hittipelejä, kiitos Halo Infiniten myöhästymisen, laatupelattavaa löytyy useiden erinomaisten nimikkeiden parista. Suurin osa Microsoftin uuden konsolin tehoja esittelevistä peleistä ovat Xbox One -pelejä ja ulkopuolisten kehittäjien tekemiä tuotoksia, jotka on optimoitu Xbox Series X:lle. Monet näistä on myös osa Xbox Game Passin ja Xbox Game Pass Ultimaten tilausta, joita suosittelemme vahvasti ottamaan.

Olemme kuitenkin tätä varten koonneet alapuolelle Xbox Series X:n parhaat pelit, joiden kimppuun pääsee välittömästi. Osa näistä ovat täysin uusia pelejä uudelle konsolille, mutta monet ovat Xbox Onen aikaisia klassikoita, jotka ovat entistä parempia Xbox Series X/S -konsoleilla. Olemme lisäksi maininneet artikkelissa, jos pelit ovat optimoitu tai jos ne löytyvät Xbox Game Passista.

Assassin's Creed Valhalla

Call of Duty: Black Ops Cold War

Forza Horizon 4

Gears 5

Ori and the Will of the Wisps

Planet Coaster: Console Edition

Sea of Thieves

The Touryst

Yakuza: Like a Dragon

Tetris Effect: Connected

Assassin's Creed Valhalla Viikinkiseikkailu

Xbox Series X/S Optimized

Assassin's Creed Valhalla toteuttaa salaiset viikinkihaaveesi kunniakkaasti ja taidolla. Jos rakastat erityisesti skandinaavista mytologiaa tai tykkäät vain lepuuttaa kirvestä vihollisen rinnassa, Valhalla toteuttaa toiveesi.

Peli ottaa kaiken hyödyn irti Xbox Series X:n tehoista ja tarjoaa natiivin 4K-resoluution sekä 60 ruudun kuvataajuuden. Kyseessä on ensimmäinen kerta koko pelisarjan historiassa, kun vastaavat ominaisuudet on voitu tarjota konsoleille. Vaikka konsoliversiot eivät pääse käsiksi säteenseurantaan, peli näyttää silti upealta ilman sitäkin. Ja aina surunsa voi hukuttaa pelin lukuisten juomahaasteiden pariin. Skål!

Call of Duty: Black Ops Cold War Paluu mustaan

Xbox Series X/S Optimized

Uusi vuosi, uusi Call of Duty. Mikä tekee Call of Duty: Black Ops Cold Warista hintansa väärtin? Se näyttää ensinnäkin upealta Xbox Series X:llä. Cold War pyörii uudella konsolilla 60 ruudun kuvataajuudella, säteenseurannan kera ja 4K-resoluutiossa, joten pelin silmäkarkista ei tarvitse luopua lainkaan sulavuuden tieltä.

Peli ei olisi myöskään oma itsensä ilman epäkuolleita, ja suosittu Zombies-pelitila tekeekin paluun. Call of Duty pyörii lisäksi ensimmäistä kertaa 120 ruudun kuvataajuudella konsoleilla, joten moninpeli on entistä sulavampaa.

Forza Horizon 4 Ajovalmiina

Xbox Series X/S Optimized ja Xbox Game Pass

Alkuperiset Forza-pelit ovat panostaneet tiukkiin ajolinjoihin aidoilla radoilla, mutta Horizon-sisarsarja on korvannut ne avoimella maailmalla, jossa pelti saa vääntyä ja auto likaantua.

Forza Horizon 4 on pelisarjan viimeisin osa, jossa ajettavaksi on saatu iso lääni kaunista Englannin maatilaa. Ja siellä päästään luonnollisesti ajamaan maailman eksoottisimmilla autoilla.

Monen avoimen maailman pelin tapaan Forza Horizon 4 palkitsee tutkimisen ja tarjoaa hyvin jäsennellyn kampanjan, josta voi poiketa silloin kuin huvittaa. Uusi miljöö tuntuukin monin paikoin Plaground Gamesin rakkauskirjeeltä Iso-Britannian maalaismaisemia kohtaan, ja peli huokuukin lämpöä, idyllisyyttä ja paluuta luonnon pariin.

Gears 5 Edelleen sulavaa

Xbox Series X/S Optimized ja Xbox Game Pass

Gears 5 on toinen Xbox Onelle julkaistu peli, joka on optimoitu Xbox Series X:lle. Sen myötä peli latautuukin Xbox Series X:llä merkittävästi nopeammin ja pyörii upeannäköisenä 4K-resoluutiolla ja 60 ruudun kuvataajuudella säteenseurannan kera. Visuaalisesti peli näyttääkin moninkertaisesti paremmalta kuin aiemmalla sukupolvella.

Isoin etu saadaan tosin Gears 5:n moninpelin ystäville, sillä pelimuoto pyörii nyt 4K-resoluutiossa huikealla 120 ruudun kuvataajuudella. Räiskintä tuntuukin entistä sulavammalta ja responsiivisemmalta, ja kun kokemuksen yhdistää vielä Xbox Series X:n Dolby Atmos -tukeen, elämys on silkkaa nautintoa.

Ori and the Will of the Wisps Maaginen mestariteos

Xbox Series X/S Optimized ja Xbox Game Pass

Ori and the Will of the Wisps on saanut uuden konsolin myötä seuraavan sukupolven optimointipäivityksen, minkä ansiosta peliä voi pelata 4K-resoluutiolla ja 120 ruudun kuvataajuudella tätä tukevissa HDMI 2.1 -televisioissa.

Lisäksi pelaajat voivat pelata peliä jopa supersamplatussa 6K-tilassa, joka sen jälkeen alaspäin skaalataan 4K-resoluutioon ja 60 ruudun kuvataajuuteen. Toisin sanoen tämän avulla peli näyttää entistä hienommalta ja paremmalta kuin 4K:na.

Planet Coaster: Console Edition Hauskaa kaaosta

Xbox Game Pass

Kukapa meistä ei olisi koskaan halunnut rakentaa omaa vuoristorataa? Planet Coaster: Console Edition antaa mahdollisuuden luoda oman kauhujen radan, kun Frontier Developments on tuonut huvipuistosimulaattorin nykyaikaan ja tehnyt siitä addiktiivisen kokemuksen.

Omien luomusten pariin päästään niin kampanjan kuin hiekkalaatikkotilan avulla, mutta pelkän huvittelun lisäksi huvipuistoa joutuu myös hallinnoimaan. Toki hintojen korotus ja asiakkaiden tarkoituksellisen pahoinvoinnin aiheuttaminen ovat vain osa hauskuutta.

Jos rakastit Rollercoaster Tycoonia tai Theme Park Worldia, tämä on ehdottomasti sinun valintasi.

Sea of Thieves Yo ho ho!

Xbox Series X/S Optimized ja Xbox Game Pass

Sea of Thieves jatkaa seilaustaan yhtenä näyttävimmistä peleistä, kiitos sen värikkään maailman ja upeiden maisemien – sekä tietenkin 4K HDR -tuen. Xbox Series X tekee kokemuksesta entistä näyttävämmän.

Peli paranee uudella konsolilla nimittäin merkittävästi, kun ruudunpäivitys on nostettu sulavaan 60 ruudun kuvataajuuteen entisen kolmenkymmenen sijaan. Eron huomaa välittömästi seilatessa ja seikkaillessa, sillä peli tuntuu paljon responsiivisemmalta ja nautinnollisemmalta. SSD-aseman ansiosta se myös latautuu huomattavasti nopeammin, kun aiemmat yli minuutin latausajat ovat kutistuneet noin 30 sekuntiin.

Päivitys Xbox Series X:lle on sanalla sanoen mahtava, eikä meillä ole epäilystäkään, etteikö pelin suosio jatkuisi myös uudella alustalla.

Tetris Effect: Connected Kosminen seikkailu

Xbox Series X/S Optimized ja Xbox Game Pass

Tetris on kenties jo lähes kolme vuosikymmentä vanha peli, mutta sen addiktiivisuus on säilyttänyt pintansa läpi vuosien. Kyseessä on erinomainen ongelmanratkontapeli, joka on helppo ottaa pelattavaksi hetkeksi ja miltei mahdoton lopettaa. Vaikka pelistä on julkaistu lukemattomia eri versioita, sovituksia ja kunnianosoituksia, Tetris Effect: Connected on luultavasti paras versio tähän mennessä.

Se miellyttää yhtä paljon aivonystyröitä kuin silmiä ja korvia, koska Tetris Effect: Connected tuo alkuperäisen klassikon ja sovittaa sen huikeaksi audiovisuaaliseksi elämykseksi. Matseissa kisataan läpi kosmoksen, tiputtaen ikonisia palikoita näyttävien taustojen ja musiikin säestämänä. Kaikki näyttää lisäksi terävältä ja sulavalta, kiitos HDR:n ja 4K/60fps-tuen.

Connected tuo mukanaan nimensä mukaisesti myös moninpelitilat, joissa pelataan joko yhdessä muita vastaan tai kaikki kaikkia vastaan saman sohvan äärellä tai verkossa. Tetris on aina ollut loistavaa viihdettä yksin, mutta kimpassa kokemus on moninkerroin nautinnollisempaa.



The Touryst Kauan kaivattu loma

Xbox Series X/S Optimized ja Xbox Game Pass

Xbox Series X:n julkaisupelivalikoimaan lukeutunut The Touryst on helppo ohittaa, mutta suosittelemme vahvasti tekemään juuri päinvastoin. Pelissä ohjataan turistia, joka matkaa eksoottiselta saarelta toiseen auttaen kyläläisiä ja muita turisteja, sekä selvittäen mysteeristen monumenttien takana olevan salaisuuden.

The Touryst on julkaistu jo muille alustoille, mutta se näyttää parhaimmillaan Xbox Series X:llä. Värimaailma sekä yksityiskohtaisuus vetävät puoleensa, mikä ei tule kylläkään yllätyksenä: peli on renderöity konsolille 6K/4K-resoluutiossa, joka sitten skaalataan alaspäin käytössä olevaan resoluutioon. Toisin sanoen kyseessä on upean näyttävä paratiisikokemus, jossa on huippunopeat latausajat ja kaikin puolin sulava pelattavuus.

The Touryst on mahtava indie-peli Xbox Series X:n julkaisuvalikoiman todellinen piilotettu helmi.

Yakuza: Like a Dragon Hullunkurinen roolipeli

Xbox Series X/S Optimized

Yakuza-pelit ovat aina olleet yhdistelmä aikuismaisten teemojen käsittelyä ja hullunkurisia aktiviteetteja, joista jälkimmäinen puoli nousee entistä suurempaan osaan Yakuza: Like a Dragonissa. Pitkän ja vauhdikkaan tarinan varrella kohdataan edelleen todella vakuuttavia hetkiä, minkä lisäksi taistelu on sovitettu uusiksi todella toimivaksi vuoropohjaiseksi roolipeliksi. Kukin hahmo on oma hahmoluokkansa, jolla on omat kyvyt taisteluissa ja jotka herättävät pelisarjan hullun puolen todella eloon.

Yakuza: Like a Dragon ottaa hyödyn Xbox Series X:n tehoista kahdella eri pelitilalla: normaaliasetus tarjoaa 1440p-resoluution ja 60 ruudun kuvataajuuden, kun taas korkearesoluutioisena pelataan 4K:na 30 ruudun kuvataajuudella. Vaikka henkilökohtaisesti arvostamme sulavampaa pelattavuutta, pelitilan valinta mieluiseksi on aina loistava vaihtoehto.