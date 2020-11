Arvostelussa Xbox Series X

Xbox Series X ei ole välttämätön ostos – ainakaan tällä hetkellä. Mutta tästä huolimatta emme voi väittää, etteikö kyseessä olisi suorastaan mahtava ja potentiaalia uhkuva laite.

Seuraavan sukupolven Xbox-konsoli on huippunopea, yllättävän hiljainen ja tarjoaa suorituskyvyn, jonka on aiemmin voinut kokea vain tehokkailla pelitietokoneilla.

Vastaavilla tehoilla varustettuja tietokoneita ei vaan ole saanut aiemmin tällä hinnalla, ja Xbox Series X:ssä on valtavasti tehoja 509,99 € hintalapulla varustetuksi laitteeksi. Lopputuloksena ei olekaan ainoastaan konsoli, jonka myötä latausajat tippuvat radikaalisti ja pelien ulkoasu paranee huomattavasti, vaan myös käyttökokemus, joka muuttuu entistä nautinnollisemmaksi lukuisten elämää parantavien ominaisuuksien myötä.

Mutta vaikka Xbox Series X:n raakaa konetehoa ei voi kieltää ja sen aikaa säästävät ominaisuudet ovat jumalainen lahja, se jää valitettavan vajaaksi muutamissa osa-alueissa.

Konsolin julkaisuvalikoima aiheuttaa pettymyksen, eikä siihen kuulu oikeastaan yhtäkään pakko-ostettavaa uutuusnimikettä, jota ilman ei voi elää. Saadakseen Xbox Series X:stä kaiken irti, suosittelemmekin tilaamaan sen kylkeen Xbox Game Pass -palvelun, jolloin konsolille saa satoja pelejä pelattavaksi pientä kuukausimaksua vastaan. Tämä myös korvaa merkittävästi konsolin omaa julkaisuvalikoimaa, joskaan se ei tietenkään tarjoa yhtään sen enempää uusia pelejä, vaikka osa palvelussa olevista peleistä on optimoitu Series X:lle.

Halo Infiniten ja muiden isojen Xbox-yksinoikeuksien puute näkyykin selkeästi, kun konsolin alkufiilikset ovat laskeneet. Olisimme lisäksi halunneet nähdä isompia uudistuksia konsolin käyttöliittymään, jotta se olisi muistuttanut todella seuraavan sukupolven konsolia.

Microsoftin lippulaivakonsoli on kuitenkin tasan niin tehokas kuin pystyi odottamaan, mutta välttäisimme silti sen ostoa, ellet ole jo entuudestaan investoinut Xboxin ekosysteemiin tai haluat parhaan mahdollisen Xbox-kokemuksen välittömästi. Kaikkien muiden osalta suosittelemme tosin odottamaan, että pelin uusien pelien valikoima kasvaa kattavammaksi.

Xbox Series X:n hinta ja julkaisupäivä

(Image credit: Future)

Xbox Series X:n julkaisupäivä: 10. marraskuuta, 2020

Xbox Series X:n hinta: 509 €

Xbox Series X julkaistaan maailmanlaajuisesti 10. marraskuuta 2020. Sonyn PlayStation 5:een nähden yhtiö saakin kahden päivän etulyöntiaseman, joskin muun muassa Suomessa PS5 julkaistaan vasta 19. marraskuuta.

Xbox Series X -konsolia myydään Suomessa 509 €. Konsolin rinnalla saapuvaa heikompitehoista ja täysin digitaalista Xbox Series S -mallia saa puolestaan 309 € hinnalla niin ikään 10. marraskuuta alkaen.

Vaikka summa on korkeahko, se on itse asiassa melko hyvä hinta uudesta tehokkaasta Xboxista. Hinta on sama, mitä Xbox One maksoi julkaisussa, ja vastaa suunnilleen samaa, mitä Xbox One X maksoi ennen tuotannon lopettamista. Kummassakaan näissä ei ole kuitenkaan lähellekään niin paljon tehoja kuin Xbox Series X:ssä. Ottaen huomioon, että Xbox Series X:n suorituskyky vastaa melkein nykyisiä pelitietokoneita, pyydetty 500 euroa ei ole lopulta iso summa. Vastaavaa PC:tä vastaavalla hinnalla on vaikea löytää.

Mutta kuten mainitsimme, jotta Xbox Series X:stä saa kaiken irti heti julkaisussa, suosittelemme tilaamaan Microsoftin Xbox Game Pass Ultimate -tilauksen, joka maksaa Suomessa 12,99 € kuukaudessa. Vaikka tämä tuo konsolin päälle lisäkuluja, se tuo pelattavaksi myös satoja pelejä, jotka kattavat myös Bethesdan ja EA:n nimikkeitä, Xbox Live Goldin, pilvipelimahdollisuudet ja joka kuukausi jaettavat etupelit. Pidemmän päälle palvelu maksaakin itsensä takaisin.

Palvelusta on tarjolla myös edullisempi Xbox Game Pass -tilaus, jolla käyttöönsä saa saman yli sadan pelin katalogin 9,99 € kuukausihintaan. Tästä uupuu kuitenkin pilvipalvelumahdollisuus sekä mahdollisuus pelata samoja pelejä myös PC:llä.

Xbox Series X ei ole kuitenkaan ainoa samaan aikaan julkaistava konsoli, joten kannattaa pitää silmällä myös PS5:tä ja PS5 Digitalia, jotka ovat samassa hintaluokassa – PS5 Digitalin kohdalla itse asiassa 100 euroa edullisempi. Tosin Suomessa näiden sekä Xbox Series X:n saatavuus tuntuu olevan koko loppuvuoden ajan kiven alla.

Xbox Series X:n muotoilu

(Image credit: Future)

Moderni ja sileä muotoilu

Äärimmäisen hiljainen

Tuottaa saman verran lämpöä kuin Xbox One X

Minimaaliset päivitykset käyttöliittymään

Xbox Series X:n muotoilu poikkeaa huomattavasti edellisistä Xbox-konsoleista ja muistuttaa pystysuoralla vakioasennollaan enemmän pelitietokoneita. Konsolin voi asettaa kuitenkin myös vaakatasoon.

Kooltaan konsolin mitat ovat 15,1 cm x 15 cm x 30,1 cm ja paino 4,45 kg. Suorakaiteinen konsoli on kauttaaltaan mattamusta lukuun ottamatta päällä olevien tuuletusaukkojen alapuolella olevaa vihreää sävyä, jotka luovat näppärän tyydyttävän illuusion konsolin päälle.

Konsolin etupuoli on melko pelkistetty. Xboxin virtapainike on vasemmassa ylänurkassa, levyasema ja eject-painike vasemmassa alanurkassa sekä ohjainten paritusnappi ja USB 3.2 -liitäntä oikeassa alanurkassa. Takapuolelle on piilotettu puolestaan lisää tuuletusaukkoja, HDMI 2.1 -ulostulo, kaksi USB 3.2 -liitäntää, verkkoliitäntä, paikka lisätallennustilalle sekä virtaliitäntä.

Mielenkiintoinen saatavuutta parantava lisä on konsolin takana liitinten viereen tehdyt pienet kohoumat, jotka paljastavat sormituntumalla, mikä liitäntä on kyseessä. Esimerkiksi USB 3.2 -liitännöissä on kolme koholla olevaa paukamaa, kun taas virtaliittimen kohdalla on vain yksi. Tämän avulla on tarkoitus helpottaa oikeiden liittimien löytämistä konsolin takaosaa hamuillessa sekä näkövammaisten käyttökokemusta.

(Image credit: TechRadar)

Konsolin sivut ovat muutoin paljaat pois lukien Xbox-logoa vasemmalla sivulla ja kumisia jalkoja oikealla puolella – nämä pitävät konsolin paikoillaan vaaka-asennossa. Konsolin pohjassa on telineenä toimiva kohotettu pyöreä levy sekä lisää tuuletusaukkoja. Yläpuoli koostuu täysin tuuletusaukoista, joka toimii pääasiallisena jäähdytysaukkona.

Muotoilu on hyvin minimalistinen. Symmetrinen muotoilu saa konsolin itse asiassa näyttämään pienemmältä kuin sen paino ja oikeat mitat antavat ymmärtää. Saimme sen mahtumaan hyvin Ikea Kallax -hyllyyn (39 cm x 39 cm) – pysty- ja vaakasennossa – minkä lisäksi se piiloutuu hyvin sisustukseen.

Xbox Series X:n muotoilua joko vihaa tai rakastaa. Meille uusi ja aiemmasta selkeästi poikkeava muotoilu oli pääosin positiivinen. Se on tyylikäs, moderni ja kypsä, eikä herätä liiaksi huomiota itseensä. Mattapohjainen pinta ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö konsoliin tulisi naarmuja ja muita jälkiä, mutta se ei kuitenkaan likaannu.

Hiljainen mutta melko lämmin

(Image credit: TechRadar)

Kenties yksi parhaimmista Xbox Series X:n muotoilun ominaisuuksista on se, kuinka yllättävän hiljainen se on. Olemme jo tottuneet konsoleiden pitävän ääntä vaativien pelien aikana, mutta Xbox Series X on hiljaisin Xbox-konsoli, jota olen koskaan käyttänyt. Joskin tarvitsemme pelattavaksi lisää seuraavan sukupolven pelejä ennen kuin voimme sanoa tämän varmaksi.

Alkuvalikossa ollessaan konsoli pitää noin 30 dB ääntä, joka vastaa jotakuinkin kuiskausta. Ääni ei juurikaan muutu pelejä ladatessa tai pelatessa. Niin Sea of Thievesin, No Man's Skyn ja PlayerUnknown's Battlegroundsin kohdalla äänentaso ei ylittänyt koskaan 33 dB.

Huomasimme isompia päivityksiä asentaessa äänenvoimakkuuden hyppäävän toisinaan 45 dB, joka vastaa suunnilleen tulostavaa tulostinta. Tämäkään ei ole kova ääni, ja sitä hädin tuskin edes huomaa peliäänien alta.Tilanne oli sama myös seuraavan sukupolven pelejä pelatessa. Äänettömyys on mahtava uutinen kaikille heille, jotka haluavat pelata pelinsä rauhassa ilman konsolin taustamelua.

Hiljaisuutta ei saada aikaiseksi kuitenkaan ilman pientä lämmönnousua. Xbox Series X vastaa lämmöntuotoltaan Xbox One X:ää. Kuuma ilma puhalletaan pääasiallisesti pois konsolin yläosasta, joten suosittelemme jättämään yläpuolell reilusti tilaa. Myös konsoli muuttuu lämpimäksi pelatessa, mutta emme huomanneet tällä olevan vaikutusta seuraavan sukupolven pelien suorituskykyyn.

Käyttöliittymä

(Image credit: Microsoft)

Vaikka Xbox Series X:n ulkoinen muotoilu poikkeaa aiemmasta, konsolin käyttöliittymään on tehty paljon hienovaraisempia muutoksia.

Käyttöliittymä näyttää hyvin samankaltaiselta kuin Xbox Onessa ollut. Tämä johtuu tosin osin siitä, että Microsoft julkaisi elokuussa tuhdin päivityksen Xbox Onelle, jolloin konsolin käyttöliittymää suoraviivaistettiin ja tuotiin likemmäksi Xbox Series X:ää.

Series X:n käyttöliittymä nojaa edelleen erillisiin ikkunoihin, joita voi kustomoida omilla kiinnityksillä saadakseen lempipelit ja sovellukset näkyviin suoraan aloitusvalikkoon. Nopeat pääsy peleihin, sovelluksiin, party-chatiin ja muihin ominaisuuksiin onnistuu puolestaan ohjaimessa olevan Xbox-painikkeen kautta. Käyttökokemus on tosiaan suoraviivainen sekä helposti muokattavissa ja navigoitavissa.

Kustomointi tuntuu muutenkin olevan Series X:n käyttöliittymän ytimessä. Sen lisäksi, että käyttäjät voivat liikutella kiinnitettyjä pelejä ja sovelluksia ympäriinsä, Microsoft tuo myös personointia lisääviä mahdollisuuksia uusin taustakuvina toimivien profiiliteemojen avulla. Näiden lisäksi konsoli tukee viimein myös dynaamisia taustakuvia, jotka lisäävät konsolin omaa ilmeikkyyttä entisestään.

Xbox Series X:n käyttöliittymä on myös nopeampi, mutta törmäsimme muutamiin outouksiin, kuten oudosti ilmestyvine kuvakkeineen etsiessämme sisältöä internetistä. Mielestämme käyttöliittymä jättää myös vähän kylmäksi, sillä siitä uupuu seuraavaa sukupolvea henkivät lisäykset. Olisimmekin mieluusti nähneet kokonaan uuden käyttöliittymän, joka erottaisi Xbox Series X:n edeltäjästään, näyttäisi täysin uudelta ja sen mediasovelluksia olisi helpompi käyttää muutoin kuin kiinnittämällä yksityisiä sovelluksia etusivulle.

Xbox Series X:n suorituskyky

(Image credit: Future)

Merkittävästi nopeammat latausajat ja vakaampi kokemus

Helposti laajennettava tallennustila

4K/60 fps -pelattavuus (ja tuki jopa 120 fps:ään)

Auto HDR

Xbox Series X on todellinen tehomylly, jossa on 8-ytiminen AMD Zen 2 -suoritin 3,8 Ghz kellotaajuudella, kustomoitu RDNA 2 AMD -näytönohjain 12 TFLOPin suorituskyvyllä, 16 gigaa GDDR6-muistia ja yhden teran kustomoitu NVME SSD -kiintolevy.

Tällaiset tehot Xbox Series X:llä on paperilla:

Suoritin: 8 ydintä @ 3,8 GHz (3,6 GHz SMT:n kera) kustomoitu Zen 2 -suoritin

Näytönohjain: 12 TFLOPS, 52 CU @ 1,825 GHz kustomoitu RDNA 2 -näytönohjain

Ytimen koko: 360,45 mm2

Prosessi: 7 nm Enhanced

Muisti: 16 Gt GDDR6 w/ 320b bus

Muistin nopeus: 10 Gt @ 560 Gt/s, 6 Gt @ 336 Gt/s

Tallennuskapasiteetti: 1 Tt kustomoitu NVME SSD

I/O-läpivienti: 2,4 Gt/s (Raaka), 4,8 Gt/s

Laajennettava tallennustila: 1 Tt laajennuskortti (vastaa sisäistä tallennuslevyä)

Ulkoinen kiintolevy: USB 3.2 ulkoinen HDD-tuki

Optinen asema: 4K UHD Blu-ray Drive

Suorituskykytavoite: 4K @ 60 fps, jopa 120 fps

Miten tämä näyttäytyy varsinaisen suorituskyvyn osalta?

Lyhyemmät latausajat

(Image credit: Sega)

Ensinnäkin konsoli on äärimmäisen nopea, kiitos SSD:n. Xbox Series X lataa samoja pelejä useita sekunteja nopeammin kuin Xbox One S -mallilla. Latausaikoja verratessa Series X latasi joka ikinen kerta vanhempia konsolimalleja nopeammin – joissain tapauksissa vain muutamilla sekunneilla, mutta toisinaan puolittaen latausajan.

Jotta voisimme antaa paremman kuvan siitä, kuinka nopeista latauksista oikeasti puhumme, mittasimme kuinka kauan kestää ladata peleihin Continue-kohdasta alkaen sekä Xbox One S:llä ja Xbox Series X:llä.

Vaikka osa peleistä hyötyy latausnopeuksista toisia enemmän, jopa muutamien sekuntien parempi latausaika on aina tervetullut. Siinä missä Ori and the Blind Forestin kaltaiset pelit latautuvat jo entuudestaan sekunneissa, eikä eroja siten huomaa niin helposti, Sea of Thievesin kaltaisissa peleissä SSD:n erot näkyvät selkeästi. Pelin latausajat lyhenivät nimittäin 100 sekunnista vain 35 sekuntiin.

Uuden sukupolven pelien kohdalla ne harvat latausruudut kestivät vain sekunteja. Esimerkiksi Yakuza: Like a Dragonin keskimääräinen latausaika pikamatkustuksessa oli 4,7 sekuntia pelialueelta toiselle, mikä oli huikea parannus Xbox Onen latausajoista.

4K / 60 fps (jopa 120 fps)

(Image credit: Wired Productions)

Xbox Series X:n RDNA 2 -pohjaisen näytönohjaimen avulla tähdätään vakiona 4K / 60 fps -pelaamiseen, mutta se tukee mahdollisuuksien mukaan pelattavuutta aina 120 kuvataajuuteen asti.

Päästäksemme 4K @ 120 fps Jotta pystyimme kokemaan Xbox Series X:n konsolin vaatimalla tasolla, käytimme testissä 55-tuumaista Samsung Q80T QLED 4K HDR -televisiota. Asetimme television pelitilaan ja konsolin TV-asetukset tukemaan 4K UHD:ta ja 120 ruudun kuvataajuutta, joka vaatii HDMI 2.1 -yhteensopivan näytön ja jota suositellaan parhaan visuaalisen pelikokemuksen saamiseksi.

Jos et välitä erityisesti juuri korkeista ruudunpäivityksistä, sanoisimme ettei HDMI 2.1 -yhteensopiva näyttö ole välttämättömyys konsolista nauttimiseksi. Xbox Series X:ssä on natiivina 4K-resoluutio 60 ruudun kuvataajuudella, joten pääset nauttimaan joka tapauksessa niin sulavasta liikkeestä kuin näyttävästä ulkoasusta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tämä edellyttää myös 4K-televisiota.

Vaikka 120 kuvan ruudunpäivitys tuntuu silkinpehmeältä The Falconeerin kaltaisissa peleissä, tämä johtaa usein visuaalisuuden osalta kompromisseihin. Esimerkiksi The Falconeer pyörii 4K-resoluutiossa 60 ruudun kuvataajuudella, mutta 120 fps:ään nostaessa joudutaan karsimaan resoluutiosta, joka tippuu 1080p:hen. Toisin sanoen joudut valitsemaan joko sulavan pelattavuuden tai paremman ulkoasun välillä.

Toisaalta Gears 5:n kaltaiset moninpelit tarjoavat 4K-resoluutiossa toimivan 120 ruudun kuvataajuuden (kiitos Xbox Series X -optimoinnin), mikä tuo sekä silkinpehmeän sulavuuden että näyttävät visuaaliset parannukset uudelle konsolille. Jos rakastat nopeatempoisia kilpailullisia räiskintöjä, huomaat selkeän eron Xbox Onen ja Xbox Series X:n välillä.

120 kuvan ruudunpäivityksen voi valita konsolin ääni- ja kuva-asetuksista, jossa on vaihtoehdot myös eri hertsi- ja resoluutiovaihtoehdoille. Vaihto käy nopeasti, mutta kannattaa huomioida, ettei kaikki pelit tue 120 fps:ää. Kirjoitushetkellä ainoastaan The Falconeer ja Gears 5:n moninpeli ovat tuen piirissä, kun taas tulevaisuudessa sitä tukevat ainakin Call of Duty: Black Ops Cold War sekä Halo Infiniten moninpeli.

Auto HDR

(Image credit: Rare)

Xbox Onen lailla Series X antaa käyttäjille mahdollisuuden kalibroida pelien HDR:ää. Suosittelemme säätämään tätä ennen pelaamista, jotta kontrastin tasapaino on kohdillaan ja tarjoaa parhaan mahdollisen visuaalisuuden.

Arvostelussamme saimme käyttöömme valikoiman taaksepäin yhteensopivia pelejä, jotka toimivat parhaana esimerkkinä Series X:n tuomista eduista aiemman sukupolven peleihin. Yllä olevilla asetuksilla pelit näyttävätkin välittömästi paremmilta, mikä ei ole toisaalta mikään yllätys, sillä Microsoft tuo näihin automaattisesti natiivin HDR-päivityksen.

Kerromme tarkemmin suorituskyvyn parannuksista Xbox Series X:lle optimoiduista peleistä hieman myöhemmin, mutta lyhykäisyydessään huomasimme taaksepäin yhteensopivien pelien saavan selkeitä visuaalisia parannuksia testatessamme niitä vuorotellen Xbox One S:llä ja Series X:llä.

Tallennustila

(Image credit: TechRadar)

Xbox Series X:n yhden teran kustomoidusta NVME SSD:stä oikeasti käytettävää tilaa jää 802 gigaa, sillä 198 gigaa on siunattu käyttöjärjestelmälle ja tarvittaville tiedostoille. Onnistuimme lataamaan konsoliin 18 erikokoista peliä ennen kuin meidän täytyi turvautua erikseen ostettavaan lisätilaan.

Määrä on varsin kiitettävä, mutta suosittelemme silti ostamaan erillisen laajennuskortin ostamista, jos aiot hyödyntää Quick Resume -toimintoa tai Xbox Game Passin lukuista pelitarjontaa.

Kannattaa myös huomioida, ettemme päässeet testaamaan kunnolla seuraavan sukupolven pelejä ja uskomme näiden vaativan enemmän tilaa kiintolevyltä tarkempien tekstuurien ja muiden parannusten vuoksi.

Konsolin lisäksi saimme testattavaksi Seagaten yhden teran laajennuskortin, joka on äärimmäisen helppokäyttöinen mutta samalla hinnakas lisä 249,99 € hintalapulla varustettuna. Kun huomasimme tilan loppuvan kesken, laitoimme laajennuskortin vain konsoliin kiinni ja jatkoimme lataamista. Konsolin oman tilan ollessa loppumassa, se kysyy haluaako käyttäjä asentaa pelin ennemmin laajennuskortille sekä tarjoaa melko suoraviivaisen tavan vapauttaa tilaa poistamalla vanhempia pelejä SSD:ltä.

Jos laajennuskortti on liian hintava, voi konsoliin kytkeä myös ulkoisen HDD- tai SDD-aseman USB 3.1 -liitännän kautta. Kannattaa tosin huomioida, että tällä tavalla voi pelata ainoastaan Xbox Onen ja taaksepäin yhteensopivia pelejä. Xbox Series X:n pelejä voi kyllä säilyttää ulkoisella kiintolevyllä, mutta ainoastaan NVMe SSD -asemalla voi pelata Xbox Series X:lle optimoituja nimikkeitä.

Ulkoiset kiintolevyt toimivat Xbox Series X:llä samalla lailla kuin Xbox Onella: liität kiintolevyn yksinkertaisesti USB-paikkaan ja konsoli tunnistaa sen automaattisesti. Jos kiintolevy täytyy formatoida, konsoli kysyy sen puolestasi. Liittäminen ei ole tämän monimutkaisempaa.

Erinomaisena lisänä pelejä asentaessa tai poistaessa voi jatkossa valita, mitkä osat pelistä haluaa asentaa konsoliin. Esimerkiksi Doom Eternalin kohdalla voit asentaa vain pelin moninpelin, jos et ole kiinnostunut pelin kampanjasta, ja toisin päin. Odotamme mielenkiinnolla, kuinka moni peli tukee tällaista asennusmahdollisuutta, sillä se auttaa merkittävästi tilanhallinnassa.

Xbox Series X:n ohjain

(Image credit: TechRadar)

Tuntuu tutulta, mutta silti hieman erilaiselta

Toimii monien laitteiden kanssa

Parannellut tekstuurit ja muotoilu

Uusi Share-näppäin

Xbox Series X:n ohjain tuntuu kädessä hyvin tutulta, mutta siinä on muutamia maltillisia eroja, kuten paranneltu tekstuuri pitoa varten sekä ergonomisempi muotoilu.

Päällisin puolin ohjain ei tunnu kuitenkaan poikkeavan suuresti edeltäjästään. Muotoilultaan se on samanlainen, minkä lisäksi näppäin- ja tattisijoittelu säilyy entisellään. Tarkempi syyni paljastaa kuitenkin hienovaraisia muutoksia, joita Microsoft on tehnyt ohjaimeen.

Ensinnäkin aiemman ohjaimen kiiltopintainen ulkokuori on korvattu mattapintaisella, joka sointuu paremmin uuden konsolin kanssa. Vaikka pinnoite näyttää tyylikkäältä, siinä on muutamia haittapuolia. Ohjaimeen tulevat naarmut ja muut jäljet näkyvät mattapinnalla aika selkeästi, joten ottaen huomioon ohjainten käytön, niiden kunnossapito voi olla pidemmän päälle mahdotonta. Myyntiin on tulossa myös erikseen ostettavina muun värisiä ohjaimia, jotka saattavat kestää kolhuja paremmin.

Tämä on kuitenkin verrattain pieni murhe muutoin erinomaisessa Xbox Series X -ohjaimessa, joka tuntuu ja näyttää laadukkaalta. Uudistuneessa ohjaimessa on taktiili tekstuuri molemmissa liipaisimissa, olkapainikkeissa sekä pohjassa. Nämä pienet lisäykset parantavat ohjaimen pitoa käsissä, eivätkä ne jätä jälkiä käsiin.

Ohjain on muutoin samankokoinen kuin edeltäjä, mutta liipaisimet ja olkanäppäimet ovat aiempaa pienemmät ja pyöristetymmät, mikä saa ohjaimen tuntumaan pienemmältä. Pienikätisille Xbox Onen ohjain on usein voinut tuntua vähän liian isolta, mutta tämän pienen muutokset avulla ero on huomattava.

(Image credit: TechRadar)

Ehkä näkyvin uusi lisäys ohjaimeen on uusi Share-painike sekä hybridimallinen ristiohjain (D-pad). Share-painike toimii nimensä mukaisesti jakotoimintona, jonka avulla käyttäjät voivat ottaa kuvakaappauksia napin painalluksella. Napsautus ottaa kuvan, kun taas nappia hetken pohjassa painamalla tallentaa 15-sekuntisen videon (aikaa voi säätää asetuksista). Tämä on nopeampaa kuin Xbox Onella, jossa piti ensin mennä Home-valikkoon ja painaa sitten joko X- tai Y-painiketta. Huomasimme tosin Share-napin olevan hieman epävarma nopeita kuvakaappauksia ottaessa, joskin tähän saattaa vaikuttaa myös käyttäjän käsien koko.

Hybridimallinen ristiohjain pyrkii tarjoamaan välimallin ratkaisun Xbox Onen perinteisen ohjaimen D-padista ja kalliimman Xbox Elite Wireless Controller Series 2:n vaihdettavasta levypohjaisesta D-padista. Lopputulos on perinteinen D-pad, joka on asetettu levyn päälle. Muutos on pieni, mutta tervetullut, ja antaa käyttäjälle enemmän hallintaa ristiohjainta käyttäessä. Se myös tuntuu mukavammalta.

Monelta osin ohjain säilyttää muotoilussaan aiemman ohjaimen puolet. Series X -ohjaimessa on edelleen 3,5 mm kuulokeliitäntä ja laajennusliitäntä pohjassa, USB-lataus ja parituspainike etuosassa sekä View-, Menu- ja Xbox-painikkeet päällä.

Käsinkosketeltavien muutosten lisäksi Xbox Series X -ohjainta on paranneltu myös käytettävyyden osalta. Tuntumamme mukaan ohjain on entistä responsiivisempi, mikä johtuu luultavasti alhaisemmasta latenssista. Ohjaimen liittäminen Bluetoothin välityksellä muihin laitteisiin, kuten Xbox Oneen, iPhone 11:een ja Maciin, sujuu niin ikään vaivattomasti.

Kannattaa huomioida, että Series X -ohjaimet käyttävät AA-paristoja (tavallisia tai ladattavia) tai erikseen ostettavaa ladattavaa akkua. Jos tiedät ohjaimen joutuvan kovaan pelutukseen, suosittelemme harkitsemaan Play and Charge -pakettia, jolla saa ohjaimeen erillisen akun. Toinen vaihtoehto on liittää ohjain konsoliin, joskin tämä rajoittaa pelaamisen vapautta.

Xbox Series X:n ominaisuudet

(Image credit: TechRadar)

Quick Resume on melko saumaton

Loistava taaksepäin yhteensopivuus pelien ja laitteiden kanssa

4K UHD Blu-ray -asema

Dolby Atmos- ja DTS-tuki

Enemmän sovelluksia kuin koskaan aiemmin

Smart Delivery helpottaa konsoleiden välillä liikkumista

Xbox-sovellus (beta) helpottaa konsolin hallinnointia matkalla

Xbox Series X:ssä on runsaasti käteviä ominaisuuksia ja merkityksellisiä elämää parantavia päivityksiä, kun taas Blu-ray-asema ja muut mediasovellukset tarkoittavat sitä, että konsoli toimii myös hyvänä mediakeskuksena.

Quick Resume

(Image credit: The Coalition)

Mielekkäin uudistus on Quick Resume, jonka avulla pelaajat pääsevät jatkamaan keskeytettyjä pelejä lähes välittömästi. Peleihin voi siis hyppiä sekunneissa ja jatkaa täsmälleen siitä tilanteesta, johon jäikin ilman tarvetta odotella latausikkunoita uusiksi. Toiminto tukee lisäksi useita samanaikaisia pelejä, jolloin pelien välillä voi pomppia vaivattomasti.

Testiemme perusteella pelistä toiseen hyppääminen tapahtuu sekunneissa, kunhan valitut pelit on kertaalleen käynnistetty ensin. Siirryimme Alan Waken sahasta suoraan Tell Me Whyn lähikauppaan 11,4 sekunnissa painamalla Xbox-painiketta ja valitsemalla pelin sivuvalikosta. Tarkoitamme nimenomaan pelitilanteesta toiseen pelitilanteeseen siirtymistä ilman minkäänlaisia latausikkunoita. Jos halusimme pelata Tell Me Whyta suoraan Xboxin käyttöliittymästä, kun se oli jo kertaalleen valittu, pelitilanteeseen pääsi takaisin 2,7 sekunnissa.

Microsoft ei ole maininnut, onko samanaikaisesti käynnissä olevien pelien kohdalla maksimirajoituksia, mutta huomasimme yli neljän pelin käyvän raskaaksi konsolille. Kun lisäsimme pelejä tuon jälkeen, huomasimme osan näistä vaativan uudelleenkäynnistyksen ja konsolin sulkevan automaattisesti ensimmäisenä käynnistetyn pelin.

Verkkoyhteyttä vaativat pelit toimivat eri tavalla kuin muut pelit. Verkkopelien kannalta ei olisi mahdollista antaa pelaajille mahdollista pysäyttää matsi kesken kaiken, tai muuten meillä olisi koko peli täynnä konsolin äärestä poistuneita pelaajia.

Joten esimerkiksi Sea of Thievesin kohdalla pelitilanteesta potkitaan pois, jos siirtyy toiseen peliin. Quick Resume jatkaa tosin alkuvalikosta.

Taaksepäin yhteensopivuus

(Image credit: Remedy Entertainment)

Toinen merkittävä ja parhaimmista Xbox Series X:n ominaisuuksista on sen kattava taaksepäin yhteensopivuus. Testiaikanamme Series X tuki noin tuhatta taaksepäin yhteensopivaa peliä, joten julkaisussa on vaikea löytää peliä, jota konsoli ei tukisi.

Kuten mainitsimme jo aiemmin, nämä pelit latautuvat nopeammin ja pyörivät paremmin. Tämä tarkoittaa vähemmän yllättäen putoavia ruudunpäivityksiä, jolloin vanhemmat pelit tuntuvat paremmilta, vaikka ne saattavat muutoin tuntua vanhentuneilta.

Taaksepäin yhteensopivuus koskee myös Xbox-lisätarvikkeita. Pystyimme yhdistämään uuteen konsoliin helposti alkuperäisen Xboxin langattoman ohjaimen ja Xbox Elite Wireless Controller Series 2:n tai kuulokkeet.

Kaikki viralliset lisensoidut Xbox One -lisävarusteet, jotka liitetään joko langattomasti tai USB:llä, pitäisi toimia Xbox Series X:llä. Kannattaa kuitenkin huomioida, ettei konsolissa ole optista liitäntää, ja että osa tuotteista saattaa vaatia firmware-päivityksen toimiakseen.

Smart Delivery

(Image credit: Ubisoft)

Xbox Smart Delivery lupaa antaa pelaajille parhaan mahdollisen version tätä tukevien Xbox-pelien osalta näiden omistamasta konsolista riippumatta. Käytännössä se toimii eräänlaisena eteenpäin- ja taaksepäin yhteensopivuutena.

Pääsimme esimerkiksi käsiksi samoihin peleihin Xbox Series X:llä ja Xbox One S:llä ilman ongelmia ja ostamalla vain yhden version pelistä. Joten pystyimme pelaamaan The Falconeeria ensin Xbox Series X:llä (siihen tehtyjen optimisointien kera) ja siirtymään sen jälkeen Xbox One S:lle ja jatkamaan samaa pelitallennetta, mutta ilman Series X -optimisaatioita.

Tallennukset siirtyvätkin konsoleiden välillä, joten pelitilanteesta ei tarvitse välittää mallista toiseen pomppiessa. Samaan tapaan kaikki Xbox One -pelit olivat pelattavissa yhtä helposti Xbox Series X:llä, ja valikoitujen pelien osalta niihin on saatu myös selkeitä parannuksia Series X -optimoinnin takia, kuten esimerkiksi Gears 5:n ja Gears Tacticsin osalta.

Multimedia

(Image credit: Netflix)

Näiden kätevien ominaisuuksien lisäksi Series X:ssä on myös laaja valikoima erilaisia multimediatoimintoja, sekä sisäänrakennettuna 4K Blu-ray-asema, joka on helppokäyttöinen.

Lisäksi konsoliin on mahdollisuus ladata iso valikoima suoratoistopalveluita, kuten Netflix, Amazon Prime Video ja Disney+. Myös muut Xbox Onelta löytyvät nykyiset palvelut toimivat Series X:llä, minkä lisäksi konsoli saa julkaisussa muutaman kokonaan uuden palvelun, kuten Apple TV:n. Lisäksi nämä kaikki hyödyntävät konsolin tukemaa 4K UHD -parannuksia, kunhan käytössäsi on vain riittävä tilauspaketti ja nettiyhteys.

Vaikka monet suositut sovellukset ovat käytettävissä heti julkaisussa, jäimme kaipaamaan joitain yksittäisiä ja varsinkin alueellisia sovelluksia mukaan. Esimerkiksi Suomessa käytössä oleva HBO Nordic ei ole tuettuna Xbox-konsoleilla. Microsoft on tosin luvannut tuovan lisää sovelluksia konsolille julkaisun jälkeen.

Dolby Vision -tuki

(Image credit: The Coaliton)

Microsoftin uusi konsoli on ainoa seuraavan sukupolven laite, joka tukee paremman kontrastin ja väritarkkuuden tarjoavaa Dolby Visionia. Tätä tukevien sisältöjen osalta muun muassa Netflix tarjoaa vaihtoehtoja kalliimmissa tilausmahdollisuuksissa sekä tietenkin Dolby Vision 4K Blu-rayt. Myös Ori and the Will of the Wispsin ja Gears 5:n kaltaiset pelit tukevat tätä.

Dolby Visionin edut HDR10:een verrattuna ovat tuki 12-bittiselle väriavaruudelle, jolloin konsoli voi toistaa yli 68,7 miljardia väriä, eli huomattavasti enemmän kuin 10-bittinen HDR-formaatti pystyy. Tosin näiden värien todellinen näky riippuu pitkälti käyttäjien omista televisioista, joiden pitää niin ikään olla Dolby Vision -yhteensopivia.

DTS- ja Dolby Atmos -tuki

(Image credit: Playground Games)

Windows Sonic riittää tosin valtaosalle pelaajista, mutta Dolby Atmos ja DTS mahdollistavat entistä täyteläisemmän äänimaailman. Toisin sanoen niiden avulla pystyy erottelemaan tarkemmin esimerkiksi vihollisten askeleet pelaajaan nähden. Jos siis pelaat paljon verkkopelejä, kannattaa ehkä harkita näiden lisensoimista. Ne eivät vaadi myöskään erillistä kuuloketta, joskin Dolby Atmos edellyttää tätä tukevaa kaiutinta.

Kannattaa myös huomioida, että näitä ääniteknologioita varten myös itse peleistä täytyy löytyä tuki Dolby Atmosille ja DTS:lle. Tällä hetkellä sellaisia ovat muun muassa Gears 5, Forza Horizon 4 ja Rise of the Tomb Raider.

Xbox-sovellus

(Image credit: Microsoft)

Kirjoitushetkellä uusi Xbox-sovellus iOS- ja Android-laitteille on vielä betavaiheessa. Päivitetty versio mobiilisovelluksesta antaa käyttäjille entistä enemmän hallinnoitavaa, kuten muun muassa konsolin tallennustilan hallinnan, äänikeskustelut ystävien kanssa, helpot jakotoiminnot videoille ja kuvakaappauksille sekä etäpelituen. Sovellusta voi käyttää myös konsolin kauko-ohjaimena, ja se on erityisen näppärä vaihtoehto esimerkiksi elokuvia katsoessa.

Kaiken kaikkiaan huomasimme sovelluksen tekevän Xbox-konsoleiden hallinnasta kätevämpää ja saavutettavampaa esimerkiksi reissuilla ollessa.

Xbox-pelikirjasto

(Image credit: Shin'en Multimedia)

Julkaisuvalikoima on pettymys

Xbox Game Passin kanssa paljon pelattavaa

Paljon pelattavaa taaksepäin yhteensopivuuden kautta

Xbox Series X:n julkaisupelivalikoima on ehkä suurin pettymyksen aihe uudella konsolilla. Ensinnäkin pelin julkaisussa nähdään vain muutama iso nimi, kuten Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Dirt 5 ja Yakuza: Like a Dragon. Mikään näistä ei ole Xbox-yksinoikeus, joskin Yakuza julkaistaan PS5:lle vasta ensi vuonna.

Itse asiassa kaikki Xbox Series X:n julkaisupelit ovat joko jo nyt saatavilla tai saapuvat samaan aikaan Xbox Onelle, ja monet niistä ilmestyvät myös PS5:lle. Xboxille yksinoikeudella saapuvat konsolipelit ovat Gears 5, Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisps, jotka ovat kaikki optimoituja versioita Xbox Onelle julkaistuista nimikkeistä.

Testausvaiheemme aikana saimme pelattavaksi sekä taaksepäin yhteensopivia Xbox-pelejä sekä muutamia seuraavan sukupolven pelejä, jotka olivat optimoitu Xbox Series X:lle. Osa kolmansien valmistajien peleistä, kuten Watch Dogs: Legion, ei ollut kuitenkaan saanut vielä Series X -optimointia, vaan nämä saavat optimoinnit vasta konsolin julkaisussa, 10. marraskuuta.

Vaikka pidimme uusista peleistä, kuten Yakuzasta, ja vakuutuimme Gears 5:lle ja Gears Tacticsiin tehdyistä optimoinneista, yksikään peli ei suoranaisesti lyönyt meitä ällikällä tai tehnyt Xbox Series X:stä houkuttelevaa pakko-ostosta heti julkaisussa. Xbox Series X:n kaikki julkaisupelit voi tarkastaa täältä.

Valikoima aiheuttaa pienoisen pettymyksen, ja tunteen olisi varmasti korvannut Halo Infinite, joka myöhästyi kuitenkin vuoteen 2021. Toivomme Microsoftin tuovan enemmän Xbox Series X:lle kehitettyjä pelejä lähitulevaisuudessa, sillä muutoin kyseessä ei ole järin vakuuttava alku.

Xbox Game Pass

(Image credit: Microsoft)

Onneksi pienen pelastuksen tarjolla olevien pelien suhteen tuo Xbox Series X:n tuki tuhansille taaksepäin yhteensopiville peleille, joten pelattavaa kyllä riittää.

Jos olet saamassa Xbox Series X:n heti julkaisussa, suosittelemme vahvasti tilaamaan Xbox Game Pass Ultimaten lisäpelattavaa varten. Kuten mainitsimme aiemmin, palvelu tarjoaa heti julkaisussa mahdollisuuden satoihin Xbox One -peleihin. Myös Microsoftin tulevat uutuspelit saapuvat heti julkaisupäivänä pelattaviksi osana tilausta. Joten vaikka palvelu on kuukausimaksullinen, sen avulla voi säästää rahaa, koska pelejä ei tarvitse välttämättä ostaa näiden julkaisussa – paitsi jos ne eivät kuulu Game Passin valikoimiin.

Xbox Series X -optimointi

(Image credit: Microsoft)

Xbox Series X Optimized -pelit Xbox Series X Optimized -peleissä näkyy käyttöliittymässä erillinen ikoni, joka kertoo pelin olevan optimoitu uutta konsolia varten. Emme tosin nähneet kyseistä ikonia vielä testivaiheessamme, joten pelien tunnistaminen tässä vaiheessa oli vielä vähän hankalaa.

Osa Xbox One -peleistä on myös varta vasten optimoitu Xbox Series X:lle. Nämä nimikkeet on joko päivitetty tai suunniteltu Xbox Series X:ää varten, jolloin ne ottavat kaiken hyödyn konsolin uusista tehoista – ja sen myös huomaa.

Testasimme muutamia optimoituja pelejä, kuten Gears 5:tä, Yakuza: Like a Dragonia sekä The Falconeeria, joissa kaikissa oli lähes olemattomat latausajat, vakaampi ruudunpäivitys ja merkittävästi parempi ulkoasu.

Esimerkiksi Gears 5 pyörii Xbox Series X:llä 4K-resoluutiolla, säteenseurannan kera ja 60 ruudun kuvataajuudella, minkä ansiosta pelin yksinpelikampanja näyttää paremmalta kuin koskaan ja latautuu entistä nopeammin. Kokemus on välittömästi paljon immersiivisempi, kiitos vakaan ruudunpäivityksen ja nopeiden latausaikojen. Ero on vielä suurempi Gears 5:n moninpelissä, joka tukee 4K-resoluutiota ja 120 ruudun kuvataajuutta, jotka mahdollistavat silkinsulavan suorituskyvyn, joka on elintärkeää nopeatempoisissa moninpeleissä. Kun päälle lisää vielä Dolby Atmos -tuen, on kyseinen peli erinomainen valinta esittelemään Xbox Series X:n suorituskykyä.

Kannattaako Xbox Series X ostaa?

(Image credit: Future)

Osta jos...

Haluat nopeat latausajat ja sulavan pelattavuuden

Xbox Series X:n huippunopea SSD lyhentää latausaikoja merkittävästi niin uusissa kuin vanhoissa peleissä, ja konsolin kustomoitu RDNA 2 -näytönohjain takaa 4K/60 fps -pelattavuuden (ja tuen 120 fps:ään). Joten jos olet väsynyt kompromisseihin ruudunpäivityksen ja silmäkarkin välillä, voit unohtaa huolet tällä konsolilla.

Haluat loistavan audiovisuaalisesti kyvykkään mediakeskuksen

Sisäänrakennettu 4K Blu-ray -soitin, valtava valikoima suoratoistopalveluita sekä Dolby Atmos- ja Dolby Vision -tuki tekevät Xbox Series X:stä erinomaisen vaihtoehdon heille, jotka haluavat käyttää konsolia myös kotiteatterin keskuksena ja haluavat hyvät audiovisuaaliset ominaisuudet.

Haluat jataka vanhojen Xbox-pelien pelaamista ja lisävarusteiden käyttöä

Xbox Series X:n taaksepäin yhteensopivuus kattaa neljän sukupolven edestä Xbox-pelejä, joten vanhoista peleistä ei tarvitse huolehtia uuteen siirtyessä. Tällä hetkellä konsoli tukee yli tuhatta taaksepäin yhteensopivaa peliä, ja suurinta osaa Xbox Onen virallisista lisävarusteista. Smart Delivery takaa myös sen, että pelejä pelatessa konsoleiden välillä voi hyppiä huoletta myös jatkossa.

Haluat hallinnoida tilankäyttöä

Konsolin tilanhallinta ei ole koskaan ollut näin helppoa, sillä pelien asennusta ja tiedostojen määrää voi nyt hallita joko konsolista suoraan tai Xbox-sovelluksella. Lisäksi Seagaten tallennuskortti tekee lisätilasta helppokäyttöistä ja nopeaa, joskin toistaiseksi vielä kallista.

(Image credit: Future)

Älä osta jos…

Haluat mielenkiintoisia julkaisupelejä

Xbox Series X:n julkaisupelivalikoima jättää toivomisen varaa, sillä se koostuu käytännössä optimoiduista Xbox One -peleistä ja nimikkeistä, jotka saa myös muille alustoille. Odotamme pelivalikoiman kasvavan ajan kanssa, mutta tällä hetkellä se ei tarjoa paljoa.

Et osta vähintään 4K-televisiota

Vaikka Xbox Series X pienentää latausaikoja ja parantaa elämää muine ominaisuuksineen, ilman 4K-televisiota konsolin kaikista eduista ei saa kaikkea irti. Jäät ilman 4K-resoluutiota ja 120 ruudun kuvataajuutta, jos televisiosi ei tue HDMI 2.1:tä.

Odotat saavasi täysin uuden käyttöliittymän

Xbox Series X:n käyttöliittymä ei poikkea liioin aiemmasta, joskin se sisältää dynaamiset taustat ja nopeamman selauksen. Eroa Xbox Oneen ei ole kuitenkaan merkittävästi.