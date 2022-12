Arvostelussa Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 parantaa edeltäjänsä puutteet ja tarjoaa kestävän laatuohjaimen, jossa riittää kustomoitavaa kaikille käyttäjille. Se on tämän hetken paras Xbox-ohjain, josta saa kuitenkin maksaa.

Microsoftin Xbox Elite Wireless Controller Series 2 -ohjain on suunniteltu kenties Xbox One -konsoleille, mutta ne toimivat yhtä lailla nykyisillä Xbox Series X/S -konsoleilla kuin tietokoneilla. Tämä koskee myös lokakuussa 2022 julkaistua Xbox Elite Series 2 Core -mallia.

Series 2 on yhtiön alkuperäisen Xbox Elite Wireless Controllerin seuraaja, joka tuo mukanaan muutamia parannuksia tämän hetken parhaimpaan Xbox-ohjaimeen. Se ei ole kuitenkaan halpa investointi, vaan se maksaa miltei kolme kertaa enemmän kuin alkuperäinen Xbox-ohjain. Monille se on silti hintansa väärti.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2: lyhyesti

Mikä se on? Microsoftin pro-ohjain Xboxille

Microsoftin pro-ohjain Xboxille Milloin se julkaistiin? Marraskuu 2019, Core-versio lokakuu 2022

Marraskuu 2019, Core-versio lokakuu 2022 Mitä se maksaa? 199,99 €, Core-versio 134,99 €

Xbox Elite Wireless Controller Series 2: hinta ja julkaisupäivä

(Image credit: TechRadar)

Microsoftin Xbox Elite Wireless Controller Series 2 maksaa Suomessa 199,99 euroa, joskin sitä on nykyään saatavilla myös tätä edullisempaan hintaan. Halukkaat voivat myös suunnitella ohjaimen värimaailman mieleisekseen Xbox Design Labin (Avaa uuteen ikkunaan) kautta.

Yhtiö julkaisi lisäksi lokakuussa 2022 edullisemman Xbox Elite Series 2 Core -version, joka jättää ylimääräiset lisävarusteet myyntipakkauksen ulkopuolelle. Hinta on siten saatu tiputettua siedettävämpään 134,99 euroon, jonka rinnalle voi myöhemmin ostaa erillisen komponenttipakkauksen hintaan 64,99 euroa.

Vertailun vuoksi alkuperäinen Xbox-langaton ohjain maksaa 69,99 euroa. Elite-ohjaimet on siten suunniteltu pienemmälle himo- ja ammattilaispelaajien yleisölle.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2: muotoilu

(Image credit: TechRadar)

Muotoilun osalta Xbox Elite Series 2 on tyylikäs, mukava ja painoltaan tuntuva. Perusversio saapuu myyntipakkauksessa kookkaan kantolaukun, langattoman latauspaketin, USB-C-johdon sekä lisävarusteiden kera. Edullisempi Core-malli sisältää sen sijaan pelkän ohjaimen ja USB-C-johdon.

Alkuperäinen ohjain on mattamusta, jossa on kumiset kädensijat. Edestä löytyy tutut X, A, Y ja B -painikkeet, Xbox-, Share- ja Menu-näppäimet sekä erillinen profiilipainike. Series 2:n osalta myös kummatkin tatit sekä D-pad ovat vaihdettavissa, ja ne kiinnittyy ohjaimeen magneettisesti.

Myyntipakkauksessa saapuu kuusi eri tattia, kaksi perustattia, kaksi klassista ja yksi korkea ja yksi valkoinen kupu. Näiden lisäksi lisävarusteisiin lukeutuu neljä takaläpyskää (kaksi pientä ja kaksi keskikokoista) sekä kaksi D-padia (perinteinen ja levy). Tattien jännitettä voi lisäksi säätää käyttämällä pientä ruuvimeisseliä. Eri kiristysasetuksia on kolme.

Core-versio on muutoin täysin identtinen, mutta ohjaimen keskiosa on mustan sijaan valkoinen ja sen mukana ei tule kuin yhdet tatit ja lautasmainen D-pad. Nämä on kuitenkin irrotettavissa, jos lisävarusteet ostaa myöhemmin erikseen.

Lokakuussa 2022 julkaistu Core-malli poikkeaa väritykseltään, hinnaltaan ja varustelultaan alkuperäisestä mallista. (Image credit: Future)

Xbox Elite Series 2 -perusmallin kohdalla tatit ja takaläpyskät voi asettaa konsoliin haluamallaan tavalla antaen pelaajalle täydet kustomointimahdollisuudet. Takana on paikat neljälle takasiivekkeelle, jotka antavat käyttäjälle periaatteessa neljä ylimääräistä painiketta peleihin. Lisäksi selkämyksestä löytyy kolmivaiheinen kytkin molemmille liipaisimille, joiden painallusrataa voi lyhentää halutessa.

Liipaisimet ovat alkuperäisessä mallissa hopeiset ja Core-versiossa valkoiset. Näiden yläpuolella on tutut olkapainikkeet, Bluetooth-painike ja USB-C-liitäntä. Series 2:n voikin liittää Xboxiin tai PC:seen. Ohjaimen alaosassa on lopulta 3,5 mm kuulokeliitäntä sekä Xbox One Stereo Headset -adapterin liitäntä.

Series 2:ssa ei myöskään ole perusohjaimen lailla enää lainkaan pattereita, vaan ohjaimessa on sen sijaan sisäänrakennettu akku. Akku kestää huikeat 40 tuntia ja on ladattavissa joko USB-C-kaapelilla tai langattomalla lataustelakalla. Jälkimmäinen ei kuulu Core-mallin myyntipakkaukseen, vaan täytyy ostaa erikseen.

Laatuominaisuuksien lisäksi Series 2 -ohjain myös tuntuu laadukkaalta ja painaa 345 grammaa. Tuntuma on luonnollisesti subjektiivinen, mutta omissa käsissämme pidimme sen painosta.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2: suorituskyky

(Image credit: TechRadar)

Xbox Elite Series 2 -ohjain pääsee lopulliseen loistoonsa ohjelmiston ja tuomiensa parannusten myötä. Kuten jo edellisessä kappaleessa vihjailimme, ohjainta pystyy kustomoimaan entistä monipuolisemmin, mutta ulkoisten komponenttien lisäksi säätövara yltää aina järjestelmätasolle asti.

Ohjaimen kunkin painikkeen voi määrittää uusiksi erikseen ladattavan Xbox Accessories -sovelluksen kautta. Sen kautta pystyy määrittämään muun muassa tattien jäykkyyden, tärinän ja painikkeiden kirkkauden. Haluamansa painikkeen voi myös määrittää Shift-näppäimeksi, jolloin muihin painikkeisiin voi sitoa useita eri toimintoja.

Tärkein uudistus on silti uudet takasiivekkeet, jotka eivät valitettavasti saavu Core-mallin mukana. Itse suosimme niiden käyttöä X, A, Y ja B -painikkeiden korvaajina, jolloin oikeaa kättä ei tarvinnut siirtää lainkaan tatilta. Halutessaan näitä voi kuitenkin käyttää mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla, kuten esimerkiksi ajopeleissä vaihdekeppeinä.

Ohjaimeen voi lisäksi tallentaa kolme eri kustomoitua profiilia, jolloin eri näppäinasetuksia voi vaihtaa nopeasti lennosta ohjaimen profiilipainikkeen kautta.

(Image credit: TechRadar)

Painikkeisiin voi lisäksi kustomoida pikakomentoja järjestelmälle, kuten nauhoituksen käynnistämisen, kuvakaappauksen tai saavutusvalikon aukaisemisen. Omien näppäinkarttojen luominen ja muuttaminen onkin yksi Series 2 -ohjaimen oleellisimmista lisäominaisuuksista.

Osalle käyttäjistä liiallinen määrä vaihtoehtoja voi tuntua tosin pelottavalta tai jopa tarpeettomalta, eikä Xbox Elite Series 2 -ohjain ole suoranaisesti tarkoitettu heille. Toisaalta ohjainta voi myös käyttää kuin perinteistä ohjainta, mutta tällöin iso osa Elite-ohjaimen eduista jää käyttämättä.

Pelikäytössä Series 2 ajaa kuitenkin asiansa, ja painikkeiden responsiivisuusaika on erinomainen. Ylimääräinen paino sekä vaihdettavat tatit ja säädettävät liipaisimet auttavat myös hiomaan toiminnoista nanosekunteja pois entistä tarkempaa suoritusta varten.

Ohjaimen kustomoitavuus vaatii tosin pientä opettelua ja ennen kaikkea aikaa löytääkseen itselleen juuri sopivan profiilin peleihin. Mutta kun oikeat painikkeet ja lisävarusteet löytyvät, Xbox Elite Series 2 on eittämättä paras Xbox-ohjain koskaan.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2: Yhteenveto

(Image credit: TechRadar)

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 on täysin hintansa väärti ohjain, jos sen lukuisia kustomointimahdollisuuksia on tarkoitus käyttää. Uusi Core-versio tuo varsinkin ohjelmistopuolen kustomoinnin käyttäjille myös entistä edullisempaan hintaan, mutta kannattaa huomioida, että siitä uupuu ylimääräiset lisävarusteet.

Silti Elite Series 2 -ohjain näyttää ja tuntuu täydelliseltä Xbox-ohjaimelta, joka toimii niin Xboxin kuin tietokoneen kanssa ongelmitta. Kustomoinnin kanssa voi mennä aikansa, mutta kun sen saloihin pääsee lopulta sinuiksi, käsissä on yksi parhaimmista ohjainkokemuksista koskaan.