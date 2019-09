Paras 4K-televisio 2019: valitsimme 8 terävintä vaihtoehtoa

4K-televisiot eivät ole enää tulevaisuuden toivelistalla, vaan niitä alkaa löytyä melkein joka kodista ja jokaiselta valmistajalta.

Jos haluat siis erinomaista kuvanlaatua ja raha ei ole este, valinnanvaraa on useiden upeiden televisioiden suhteen. Valmistajat pitävät myös kilpailullaan huolen siitä, että niissä kussakin on alan viimeisintä teknologiaa.

Viimeisten vuosien ajan TechRadar onkin arvostellut kaikkein uusimmat televisiot ja miettinyt niiden pohjalta, mitkä mallit ovat vuoden 2019 parhaimmat 4K-televisiot.

4K-teknologia ei välttämättä ole edelleenkään edullista, joten olemme siksi valinneet listalle kattavan vaihtoehdon myös pienemmällä budjetilla liikkeellä oleville.

Listalla nähdäänkin lukuisia erinomaisia vaihtoehtoja, mutta odotamme siihen tulevan muutoksia pitkin vuotta. Mutta kannattaako uusien mallien vuoksi odottaa? Se riippuu. Mitä uudempi televisio, sitä kalliimpi se on. Joten jos etsit uutta televisiota, paras vaihtoehto on ostaa hivenen vanhempi malli, joka saapuu todennäköisesti alennukseen uusien tieltä.

Uusien mallien saapuessa jo pian nyt on hyvä aika ostaa itselleen sopiva 4K-televisio, sillä valmistajat ovat halukkaita tyhjentämään varastojaan uusien tieltä. Pääsimme tutustumaan CES 2019 -tapahtumassa mielenkiintoisiin uusiin malleihin, joista arvostelua kannattaa odottaa ainakin LG Signature Series OLED TV R:stä, Sony Master Series Z9G:stä sekä Panasonic GZ2000:sta.

Mutta ennen näiden perusteellisia arvosteluja ja mahdollisia listalle pääsyjä, on hyvä tutustua tämän hetken parhaimpiin yksilöihin.

Hyvän 4K-television valmistus ei ole vain sitä, että ruutuun ängetään mahdollisimman monta pikseliä. Kyse on näiden pikseleiden laadusta. Näiden osalta on jo olemassa vieläkin uudempaa tekniikkaa, kuten HDR eli High Dynamic Range sekä Wide Colour Gamut (WCG), jotka lupaavat laittaa pikselit todella loistamaan.

Valinnanvaraa televisioissa on tietysti hurjasti, ja oikean valinnan tekeminen saattaa vasta-alkajasta tuntua mahdottomalta tehtävältä. Sinun onneksesi olemme käyneet vuosien aikana läpi satoja – ellei tuhansia eri televisioita. Tähän kokemukseen pohjautuen olemme nyt laatineet listan parhaista 4K-televisioista.

Päivitämme myös listaa jatkuvasti parempien tuotteiden ilmestyessä, joten älä ihmettele, jos lista näyttää erilaiselta kuin viime käynnilläsi tällä sivulla.

Mitä 4K-televisioista tulee tietää?

Näillä näytöillä ei ole pelkästään nelinkertaista pikselimäärää iäkkäämpiin (mutta silti toki kunnioitettuihin) 1080p-veljiinsä verrattuna, vaan 4K-näytöt myös sisältävät useimmiten uutta teknologiaa kuten High Dynamic Range (HDR) sekä Wide Color Gamut (WCG) jotka todella päästävät pikselit loistamaan kaikessa upeudessaan.

Yksi tärkeimmistä syistä 4K:n todelliseen lentoonlähtöön on ollut se, että pelikonsolit, kuten PS4 Pro ja Xbox One X, ovat todella ottaneet 4K:n ominaisuudet omikseen, samoin kuin Blu-ray-teollisuus sekä videostriimauspalvelut. Lähestulkoon kaikki merkittävät kaupalliset toimijat ovat siis hypänneet 4K Ultra HD -junan kyytiin.

Täsmennettäköön vielä, että vaikka televisiovalmistajat käyttävät usein 4K:ta ja Ultra HD:ta synonyymeinä, niin kyseiset termit eivät teknisesti ottaen tarkoita täysin samaa. 4K on niin sanottu elokuvaresoluutio, joten se on hieman tavallista leveämpi. Sen resoluutio on 2 160 x 4 096 , kun taas Ultra HD:n resoluutio on 2 160 x 3 840. Ero havainnollistetaan selkeästi esimerkiksi yllä olevan videon kohdasta 00:50 eteenpäin.

Yllä olevalla videolla johdatamme sinut 4K:n maailmaan ja selitämme UHD:n ja 4K:n eron.

Samsung Q90 QLED TV. Lähde: Samsung.

1. Samsung Q90R QLED TV (2019)

Paras 4K-televisio tällä hetkellä

65-tuumainen: Samsung QN65Q90R | 75-tuumainen: Samsung QN75Q90R

Ilmiömäinen kuvanlaatu

Häikäisevä HDR-kuva

Laajat katselukulmat

Kattavat älytoiminnot

Kaunis muotoilu

Ei Dolby Visionia

Ei Dolby Atmos -kaiuttimia

Viime vuonna Samsungin Q9FN oli listamme kärkisijalla. Paikka oli ansaittu loistavilla ominaisuuksilla, erinomaisella kuvanlaadulla sekä hyvillä älytoiminnoilla, jotka tukivat muun muassa Bixbya ja Samsung SmartThingsia.

Se ei ollut kuitenkaan täydellinen, ja etenkin sen katselukulmat olivat karmaisevan huonot sekä liian aggressiivinen paikallinen himmennys onnistui hävittämään mustan detaljeja.

Samsung on selkeästi ottanut virheistä opikseen, sillä ne on korjattu Q90:ssä. Uudessa mallissa on selkeästi paremmat katselukulmat, jotka yltävät jopa OLED-televisioiden tasolle. Paikallinen himmennys tuottaa todellisen mustan tason peittämättä yksityiskohtia, minkä lisäksi uusi Ultra Black Elite -suodatin on suoranainen ihme onnistuessaan hylkimään taustavaloa.

Q90:n kuva pystyy kilpailemaan suoraan OLED-televisioiden kanssa luonnollisine värisävyineen, kirkkaine yksityiskohtineen, syvine mustineen ja upeine varjoineen. Se jopa ylittää minkä tahansa OLED-television HDR:n suhteen, jolloin kuvat ovat hengen salpaavan yksityiskohtaisia.

Oikeastaan ainoa kritiikkimme Q90:ntä kohtaan on Dolby Vision -tuen puute. Mutta kaikilta muilta osa-alueiltaan kyseessä on ilmiömäinen televisio, joka nostaa QLED-mallit kokonaan uudelle tasolle.

Lue arvostelu: Samsung Q90R QLED TV

Lähde: LG

2. LG C8 OLED

LG asettaa uuden lähtötason vuoden 2018 OLED-mallillaan

Loistelias kuvanlaatu

Monipuoliset ominaisuudet

Erinomainen käyttöliittymä

HDR:n huippukirkkaus on rajallinen

Kalliimpi kuin viime vuonna

Olemme jo pitkään fanittaneet LG:n B-sarjan kohtuuhintaisia OLED-televisioita, huippuna vuoden 2017 B7 OLED. Tänä vuonna LG on kuitenkin viivästyttänyt seuraavaa B-sarjalaista ja luonut sen sijaan C-sarjasta uuden ykköstuotteen.

Vaikka olemmekin hieman närkästyneitä siitä, että C8:n hinta on korkeampi kuin B7:n, olisi väärin sanoa, etteikö korotus olisi sinällään oikeutettu: C8:n pohjana on vahva B7 ja lopputuloksena on TV, joka tarjoilee pysäyttävän hyvätasoista HD/SDR-kuvaa sekä yhtä lailla vaikuttavaa 4K/HDR-kuvaa. Se ei ole millään yhtä kirkas kuin parhaat LCD-näytöt, mutta toisaalta se toistaa tummat sävyt merkittävästi edellämainittua näyttötekniikkaa paremmin.

LG C8 kykenee eloisaan kuvaan, puhumattakaan pysäyttävästä yksityiskohtien tasosta 4K-sisällöissä.

WebOS-älykäyttöliittymä on yhä markkinoiden paras, ja striimauspalvelu on sekin vertaansa vailla. Kun päälle lyödään vielä hohdokas design sekä monipuolinen kattaus ominaisuuksia, on edessämme yksi parhaista koskaan arvostelemistamme televisioista.

Olemme testanneet C8:n seuraajan, LG C9 OLED -television, joka vie television entistä parempaan suuntaan. Mutta ottaen huomioon C8:n hintaeron ja todennäköiset tulevat alennukset, pidämme viime vuoden mallin vielä toistaiseksi listalla.

Lue arvostelu: LG C8 OLED (OLED55C8, OLED65C8)

Panasonic FZ952/FZ950 4K TV. Lähde: Panasonic

3. Panasonic EZ952/EZ950

Panasonicin lippulaivatelevisio vie OLED-teknologian uudelle tasolle

Pysäyttävän hyvä kontrasti

Ennennäkemätön väritarkkuus

Ei Dolby Vision -tukea

Ajoittain pikselöityvät reunat

Emme lainkaan ihmettele, miksi Hollywoodin video-editoijat masteroivat kuvamateriaalin OLED-televisioiden kanssa – ne nyt vain päihittävät laadullaan minkä tahansa markkinoilla olevan kilpailijan.

Sekä maailman suurimmalla OLED-näyttöjen valmistajalla LG:llä että Sonylla on ehdottomasti meriittinsä OLED-markkinoilla, mutta Panasonickaan ei totisesti kyyhötä nurkassa tässä sarjassa. Ymmärtääkseen miksi, tarvitsee vain vilkaista Panasonicin tuoreinta OLED-mestariteosta, FZ952:ta.

FZ952 on mehevä OLED, joka asettaa suorituskyvyn ykkössijalle. Sen kuvanhallinta on maailmanluokkaa, ja HDR-kyvykkyys pärjää kelle tahansa kilpailijalle. Itse asiassa se taitaa tarjota parhaan 4K OLED -kuvanlaadun, jonka olemme koskaan nähneet.

FZ952 ei ole aivan täydellinen paketti. Siitä puuttuu esimerkiksi Dolby Vision -tuki sekä Atmos-yhteensopivuus, mutta siitä huolimatta se kerää moninkertaisesti enemmän plus- kuin miinuspisteitä.

Uskomme käyttäjien arvostavan hienostunutta ja älykästä käyttöliittymää, sulavaa pelikäyttöä sekä Technicsin äänentoistojärjestelmän puhdasta sointia.

Lue arvostelu: Panasonic FZ952/FZ902 OLED (Iso-Britanniassa malli on nimetty EZ:n sijaan FZ-kirjainyhdistelmällä)

Sony Bravia AF9 OLED. Lähde: Sony

4. Sony Bravia A9F OLED

Ennennäkemätön OLED-televisio

Ilmiömäinen kuvanlaatu

Innovatiivinen ja erinomainen ääni

Ei järin kirkas

Android TV on kömpelö

Sony Bravia A9F on Sonyn paras OLED-näyttö, joka pärjää vertailussa Samsungin ja LG:n uusille OLED-malleille ja jossa on upea kuvanlaatu.

Master Series -tuoteperheeseen lukeutuva A9F on parannus yhtiön edellisvuoden A1 OLED -mallista. Vaikka kohtasimme muutamia pieniä puutteita, kuten ongelmallisen mustan tason Dolby Visionilla katsoessa, tällaiset pikkuviat ovat odotettavissa näin kunnianhimoisessa mallissa. Jos pystyt elämään hieman oudon muotoilun kanssa tällä hinnalla, saat vastineeksi todella upean UHD-television.

Lue arvostelu: Sony Bravia A9F OLED

Philips 803 OLED. Lähde: Philips

5. Philips 803 OLED

Paras 4K-televisio hintaan nähden

Loistava kuva

Kolmisivuinen Ambilight

Muotoilu näyttää upealta

Ei Freeview Playta

Vain kaksi täysiveristä HDMI-sisääntuloa

Philips on huomattavasti parantanut kuvanlaatuaan vuoden 2018 OLED-malleissaan, ja yksi näistä parannuksista nähdään juuri tässä Philips 803 OLED -mallissa, jossa on ehostettu kontrasti ja mielettömät värit. Yhtiön toisen sukupolven P5 Perfect Processing Engine tarjoaa kaksi kertaa enemmän prosessointitehoa alkuperäiseen nähden, mikä näkyy suoraan todella vakuuttavassa kuvanlaadussa.

Vaikka 903 on yhtiön lippulaivamalli, sen Bowers & Wilkinsin kaiutinjärjestelmää lukuun ottamatta siinä on hyvin vähän eroja 803-malliin.

Philipsin uutukaisen nykyinen sija johtuu sen muutamista pienistä ärsytyksistä, kuten vain kahdesta UHD HDMI -sisääntulosta ja Dolby Visionin puutteesta. Toisaalta television kolmelle sivulle yltävä Ambilight sekä lupaus Android Oreo TV -käyttöjärjestelmäpäivityksestä nostavat mallin tämän vuoden parhaimpien joukkoon.

Lue arvostelu: Philips 803 OLED

Sony XF90 Series 4K TV. Lähde: Sony

6. Sony XF90 Series

Paras keskiluokan televisio

Loistava liiketoisto

Erinomainen kontrasti

HDR ei ole kirkkain mahdollinen

Kaukosäädin tuntuu halvalta

Lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna KDL-55XF9005 on erinomainen keskihintainen 4K-televisio. Siinä on kaikki Sonyn viimeisen vuoden aikana tuodut parannukset – parempi prosessori, kirkkaus, useampi taustahimmennysalue sekä ehostettu liiketoisto – jotka yhdessä tuottavat entistä paremman ja monet kalliimmat mallit varjoonsa jättävän kuvan.

Sen Android TV -käyttöjärjestelmä sekä pienet taustavalo-ongelmat tiputtavat sen sijaa kuitenkin listalla, mutta muutoin on vaikea löytää samanhintaista 65-tuumaista televisiota, joka voittaisi tämän mallin.

Lue arvostelu: Sony BRAVIA KDL-55XF9005

Panasonic FZ802/FZ800 OLED TV. Lähde: Panasonic

7. Panasonic FZ802/FZ800 OLED TV

Laadukasta kuvaa laatuvalmistajalta

Lyömätön kuvanlaatu

Vakuuttava HDR-toisto

Toimiva käyttöliittymä

Ei Dolby Visionia tai Dolby Atmosta

FZ802 tarjoaa sen, mihin se on tarkoitettukin: lyömättömän terävää kuvanlaatua vakuuttavaan hintaan. Panasonic on halvempi kuin monet sen kilpailijoista, mutta siitä huolimatta se on hyvin valmistettu ja siinä on älykäs käyttöliittymä. Se pystyy myös tuottamaan parasta SDR- ja HDR-tason kuvaa, mitä olemme OLED-televisioilta nähneet, kiitos sen erinomaisen prosessoritekniikan.

Se ei ole kuitenkaan täydellinen paketti, sillä mallista uupuu muun muassa Dolby Vision sekä Dolby Atmos -tuki, joskin siinä on onneksi HDR10+. Kaiuttimet ovat verrattain hyvät, joskin jos haluat parempaa, suosittelemme tutustumaan Panasonicin FZ952:een.

Lue arvostelu: Panasonic FZ802/FZ800 OLED TV

Samsung Q7FN QLED 4K TV. Lähde: Samsung

8. Samsung Q7FN QLED TV

Paras televisio kirkkaisiin tiloihin

Hämmästyttävä värikylläisyys

Loistava päiväkatselua varten

Sivusta valaistu VA-paneeli

Rajalliset katselukulmat

Vaikka Samsungin Q7FN ei ole aivan QLED-teknologian vuorenhuippu, se on hyvä kompromissi hinnan ja suorituskyvyn suhteen. Se myös tarjoaa todella kirkkaan kuvan, kolme erilaista HDR:ää sekä uskomattoman tarkan väritoiston.

Ambient-tila luo myös esteettisen miellyttävän kokemuksen vaativimmallekin silmälle, kun taas pelitilassa se on upea vaihtoehto Xbox One X:n tai PS4 Pron seuralaiseksi. HDR+ auttaa herättämään HD/SDR-sisällön eloon, ja 4K/HDR-materiaali on luonnollisesti silmät herkistävää tapitettavaa. Vaikka Q7FN ei yllä ehkä QLED-malliston parhaimmistoon, se on upea valinta keskihintaisten joukosta.

Lue arvostelu: Samsung Q7FN QLED TV