Paras soundbar-kaiutin 2019: tehosta television ääntä näiden mallien avulla

Etsitkö itselle parasta soundbaria televisiosi alle? Jos kaipaat televisiokokemukseltasi hieman laadukkaampaa ääntä, kyseessä on tärkeä sijoitus olohuoneeseesi.

Televisioiden muuttuessa yhä ohuemmiksi myös näiden sisäänrakennetut kaiuttimet heikkenevät tilan uupuessa. Jopa kaikkein parhaimmat televisiot jättävät kaiuttimien osalta toivomisen varaa, minkä takia olemme koonneet alla olevaan listaan kaikkein parhaimmat soundbar-kaiuttimet.

Jos oman 4K-television ohuus miellyttää, silloin soundbar-kaiutin on sinulle paras vaihtoehto. Ne jäävät ulkonäöltään paljon huomaamattomammiksi kuin useista kaiuttimista koostuvat kotiteatterijärjestelmät, mutta tarjoavat silti laadukkaasti paremman äänimaailman.

Ne yhdistävätkin niin muotoilun kuin äänentoiston parhaimmat piirteet ja sopivat hyvin myös pienempiin huoneisiin, jonne 7.1-kotiteatterijärjestelmän liittäminen olisi mahdotonta.

Entä televisio? Ei ole järkeä ostaa hyvää soundbaria, jos televisio itsessään on surkea. Siksi olemme listanneet myös parhaat televisiot ja parhaat 4K-televisiot, joiden avulla voit nauttia markkinoiden parhaasta kuvasta.

Yksi loistava esimerkki tästä on Bang and Olufsenin ensimmäinen soundbar-kaiutin, Beosound Stage. Vaikka emme ole päässeet näkemään vielä yhtiön hiljattain julkistettua uutta mallia, se näyttäisi olevan yksi kauneimmista soundbareista, joita olemme koskaan nähneet.

Suurin osa tällä listalla olevista kaiuttimista on tarkoitettu television eteen sijoitettavaksi, mutta ne on mahdollista asettaa myös TV:n yläpuolelle tai sivuun.

Vaikka monissa soundbareissa on pääasiallisesti vain eteenpäin suunnatut kaiuttimet, monet malleista osaa lähettää ääntä siten, että ne simuloisivat äänentuloa usealta eri suunnalta.

Valitettavasti soundbarien suhteen on sama ongelma kuin monien muidenkin laitteiden kanssa: malleja on aivan liikaa. Jos et löydä itsellesi juuri sopivaa, saatat saada vahingossa soundbarin, joka ei sovi huoneeseesi tai joka ei tarjoa juuri televisiota parempaa ääntä. Valitettavasti juuri tällaiset kokemukset saavat soundbar-kaiuttimet näyttämään yleisesti ottaen huonoilta, mikä on yksi asia, jonka pyrimme korjaamaan.

Alapuolelle olemmekin koonneet tämän hetken parhaimmat soundbar-kaiuttimet vuonna 2019. Etsit kotiisi sitten parasta Dolby Atmos -kaiutinta, usean huoneen kattavaa järjestelmää tai tyylikästä muotoilua hyvän äänentoiston kera, tutustu tarkemmin alla olevaan listaan löytääkseen itsellesi se oikea.

Paras soundbar-kaiutin 2019: TechRadarin ykkösvalinnat

1. Samsung HW-Q90R Soundbar

Erinomainen kilpailija perinteisille kotiteatterijärjestelmille

Mitat: 1 226 x 83 x 136 mm (L x K x S) | Kaiutinjärjestelmä: 7.1.4 | Väitetty teho: 512 W | Liitännät: 2 x HDMI sisääntuloa, 1 x HDMI ulostulo eARCilla, optinen sisääntulo, USB (huoltoa varten), Bluetooth ja WiFi

Vakuuttava äänenlaatu

Dolby Atmos ja DTS:X

Helppo asentaa

Rajallinen määrä HDMI-sisääntuloja

Samsung HQ-Q90R on yhtiön uusin huippulaadukas soundbar-kaiuttimien lippulaivamalli. Se ei ainoastaan tue Dolby Atmosta ja DTS:X:ää, vaan se on myös ainoa vuonna 2019 julkaistu malli, jossa on oikea takakaiutin sekä neljä ylöspäin suunnattua kaiutinta.

Mikään muu soundbar ei pääse samalle tasolla luomaan täydellistä Dolby Atmos - tai DTS:X-kokemusta, ja Harman Kardonin tuunauksen vuoksi HW-Q90 kuulostaa upealta myös musiikinkuuntelussa. Siinä on lisäksi hyvä valikoima ominaisuuksia sekä kattavat HDMI-liitännät, jotka tekevät laitteesta markkinoiden parhaan valinnan... jos hinta ei hirvitä liiaksi.

Lue arvostelu: Samsung HW-Q90R Soundbar

2. Sony HT-X8500 Soundbar

Sonyn kaiken sisältävä Dolby Atmos -kaiutin on hintansa väärti

Mitat: 890 x 64 x 96 mm (L x K x S) | Kaiutinjärjestelmä: 2.1 | Väitetty teho: - | Liitännät: 1 x HDMI sisääntulo, 1 x HDMI ulostulo ARCilla, analoginen sisään- ja ulostulo, Ethernet, optinen sisääntulo, Bluetooth ja WiFi

Dolby Atmos - ja DTS:X-yhteensopivuus

Kompaktin kokoinen

Sisäänrakennettu subwoofer

Erinomainen hinta-laatu-suhde

Ei ylöspäin suunnattuja kaiutinelementtejä

Ottaen huomioon, että Dolby Atmos -tuelliset soundbarit maksavat usein tuplasti enemmän, Sonyn HT-X8500:ta on helppo suositella. Sen edullisempi hinta johtuu liitäntöihin ja ominaisuuksiin tehdyistä leikkauksista, mutta äänentoiston osalta HT-X8500 kuulostaa upealta.

Tasokkaan äänen takana on Sonyn oma Vertical Sound Engine, joka luo yhdessä Dolby Atmosin tai DTS:X:n kanssa kuuntelutilaan vakuuttavan illuusion, jossa Dolby Atmos -elokuvat kuulostavat paljon avarammilta pysty- ja leveyssuunnassa.

Soundbarin muotoilu ja rakenne on lisäksi erinomaista jälkeä, ja äänentoisto yleisesti ottaen vakuuttaa selkeydellä ja avaruudella. Jos kaipaat kotiisi siis kotiteatteria, joka ei kuluta koko loppuvuoden budjettia, tämä saattaa olla vuoden valintasi.

Lue arvostelu: Sony HT-X8500 Soundbar

3. Q Acoustics M4 Soundbar

Erinomaista ääntä

Mitat: 1 000 x 90 x 142 mm (L x K x S) | Kaiutinjärjestelmä: 2 | Väitetty teho: 100 W | Liitännät: 1 x HDMI sisääntulo, optinen sisääntulo, 1 x 3,5 mm, Bluetooth aptX

Kauniin kuuloinen

Helppokäyttöinen

Toimii vain stereona

Ei HDMI-sisääntuloa

Q Acoustics M4 -soundbar ei säväytä alkuun ulkonäöllään, pelkällä 2.1-kaiutinjärjestelmällään ja HDMI-tuen puutteella. Mutta kun laitat M4:n toistamaan musiikkia tai elokuvia, tiedät olevasi taivaassa.

Se kuulostaa paremmalta kuin yksikään muu samassa hintaluokassa oleva soundbar, mikä tekee siitä äärimmäisen hyvän vaihtoehdon hinta-laatu-suhteeltaan. Tätä mallia kannattaa harkita eritoten silloin, jos kuuntelet yhtä paljon musiikkia kuin katsot elokuvia.

Lue arvostelu: Q Acoustics M4 Soundbar

4. Samsung HW-Q70R Soundbar

Hyvännäköinen ja -kuuloinen soundbar

Mitat: 1 100 x 59 x 100 mm (L x K x S) | Kaiutinjärjestelmä: 3.1.2 | Väitetty teho: 3 300 W | Liitännät: 1 x HDMI sisääntulo, 1x HDMI ulostulo ARCilla, optinen sisääntulo, Bluetooth

Iso vakuuttava äänimaailma

Tuntuva subwoofer

Loistava elokuvien ja pelien kanssa

Vain yksi HDMI-sisääntulo

Samsung on ollut viime vuosina liekeissä. Yhtiö on tuonut markkinoille palkitun Samsung HW-M650:n, Dolby Atmos -tuellisen Samsung HW-N850:n ja nyt HW-Q70R:n, joka on suunniteltu yhtiön 2019 vuoden QLED-televisioiden rinnalle.

Jos olet seurannut Samsungin nimeämiskäytäntöä, HW-Q70R on viime vuoden HW-N650:n paranneltu versio ja tukee tällä kertaa Dolby Atmosta ja DTS:X:ää sekä hyödyntää Acoustic Beaming -teknologiaa laajentaakseen äänimaailmaa.

Lopputulos on entistä avarampi ja suurempi äänimaailma, joka sopii hyvin isoille näytöille. Kokonaisuus on aavistuksen etuvetoinen, mutta tämä on sikäli luonnollista, sillä soundbarista puuttuu takakaiuttimet. Mutta hinnan, ulkonäön, laadun ja ominaisuudet huomioiden kyseessä on erinomainen keskihintainen vaihtoehto olohuoneeseen.

Lue arvostelu: Samsung HW-Q70R Soundbar

5. Sennheiser Ambeo 3D Soundbar

Häikäisevää 3D-ääntä

Mitat: 1 265 x 135 x 171 mm (L x K x S) | Kaiutinjärjestelmä: 5.1.4 | Väitetty teho: 500 W | Liitännät: 3 x HDMI 2.0a sisääntuloa, 1 x HDMI 2.1 ulostulo eARCilla, optinen sisääntulo, 3,5 mm, koaksiaalisidääntulo, Bluetooth 4.2

Ilmiömäinen äänentoisto

Tehokas Dolby Atmos

13 kaiutinelementtiä

Valtava hinta, koko ja paino

Ei AirPlayta tai AptX:ää

Sennheiser tunnetaan parhaiten kuulokkeistaan ja ammattilaisille suunnatuista mikrofoneista, mutta hiljattain yhtiö on laajentanut osaamisensa myös kotiteattereiden puoleen.

Valmistajan uusi Ambeo Soundbar on kookas vaihtoehto, jossa on kuitenkin viimeisimmät teknologiat mukaan lukien Dolby Atmos ja DTS:X sekä Sennheiserin oma Ambeo "virtuaalinen 3D"-äänijärjestelmä. Sennheiser haluaa selkeästi vallata oman alueen kotiteatterimarkkinoista Ambeollaan, joskin laitteessa oleva Wi-Fi-yhteys tarkoittaa, että sitä voi käyttää myös vakuuttavana musiikkijärjestelmänä.

Se ei ole kuitenkaan täydellinen, ja esimerkiksi Sennheiserin tarve käyttää Google Homea wifille tuntuu oudolta valinnalta. Toisekseen Ambeo Soundbar maksaa todella paljon, joskin vastineeksi saa upean äänentoiston.

Lue arvostelu: Sennheiser Ambeo 3D Soundbar

6. Sonos Playbar

Muuta usean huoneen audiojärjestelmäsi langattomaksi

Mitat: 900 x 85 x 140 mm (L x K x S) | Kaiutinjärjestelmä: 9 | Väitetty teho: - | Liitännät: 1 x optinen, 2 x Ethernet, WiFi

Kaunis ääni

Tukee Sonos-järjestelmää

Älykkään äänitilat

Vaatii tietyt televisiot

Vain yksi sisääntulo

Sonos Playbarissa ei ole HDMI:tä lainkaan, vaan se vaatii optisen liitännän televisioon. Se tuo television ääneen jo yksinään merkittävästi lisätehoja, mutta sen käyttämiseen vaaditaan mobiililaitteisiin ladattavaa sovellusta. Laitteen etuna on sen sijaan mahdollisuus kytkeä se saumattomasti Sonosin langattomaan järjestelmään, ja se toimii esimerkiksi etukaiuttimena 5.1-kotiteatterijärjestelmässä.

Valitettavasti sen ainoa optinen sisääntulo karsii osan televisioista pois, vaikka suurimmassa osassa optinen vielä löytyy.

Lue arvostelu: Sonos Playbar

7. Sonos Beam

Älykäs soundbar

Mitat: 651 x 68,5 x 100 mm (L x K x S) | Kaiutinjärjestelmä: 3 | Väitetty teho: - | Liitännät: 1 x HDMI sisääntulo, optinen sisääntulo

Loistava kompakti muotoilu

HDMI ARC -tuki

Loistava ääni

Ei Dolby Atmosta

Sonos Beam on mahtava soundbar hintaansa nähden ja hyödyntää täysin Sonosin omaa ekosysteemiä. Sen pienempi koko tarkoittaa myös sitä, että sen voi sijoittaa helposti 32-tuumaisen television viereen, mutta jossa on silti tarpeeksi kokoa, ettei se jää täysin sen varjoon.

Tässä mallissa ei ole tosin tuntuvaa bassoa ja siitä uupuu Dolby Atmos -tuki, mutta laitteen hintaansa nähden näiden mukanaolo olisi ollut pikemminkin yllätys.

Lue arvostelu: Sonos Beam

8. Denon HEOS Bar

Tehokas haastaja Playbarille

Mitat: 1 100 x 72 x 148 mm (L x K x S) | Kaiutinjärjestelmä: 3.0 | Väitetty teho: - | Liitännät: 1 x 4K HDMI sisääntulo, 1 x HDMI ulostulo, Bluetooth, WiFi

Erinomainen äänentoisto

Tukee kaikkia formaatteja

Toisinaan pientä viivettä

USB on vaikeassa paikassa

HEOS Barin yhdeksän kaiutinelementtiä on järjestelty siten, että kolme niistä osoittaa vasemmalle, kolme keskelle ja kolme oikealle, joiden ansiosta luotu virtuaalinen surround-elämys kuulostaa siltä, että kaiuttimia olisi useampi huoneessa.

Tasapainoisen, lämpimän ja selkeän äänimaailmansa vuoksi HEOS Bar toimii erinomaisesti myös musiikkia kuunnellessa, eikä ääniasetusten säätämisen puute harmita lopulta niin paljoa kuin aluksi luulimme. Etenkin häiriöttömästä äänestä HEOS Bar onnistuu nappaamaan lukuisia detaljeja, jotka jäisi muuten kuulematta.

Lue arvostelu: Denon HEOS Bar

9. Vizio SB362An-F6 Sound Bar

Vakuuttavaa ääntä edullisesti

Mitat: 914,4 x 52,1 x 133,1 mm (L x K x S) | Kaiutinjärjestelmä: 2.0 | Väitetty teho: - | Liitännät: 1 x optinen, 1 x 3,5 mm, Bluetooth

Voimakas ja dramaattinen ääni

Dolby Audio ja DTS Virtual:X

Ei HDMI:tä

Ei LCD-näyttöä

SB362An-F6:n merkittävin etu on sen edullisessa hinnassa. Huolimatta tästä Vizion soundbar on muotoilultaan tyylikäs ja sopii useampien televisiomallien alle, minkä lisäksi paketin mukana tulee myös tarvittavat lisälaitteet seinäasennusta varten.

Se ei ole kuitenkaan täydellinen, mutta sen vakuuttava äänimaailma tuo selkeän parannuksen televisioiden omaan äänentoistoon. Virtual:X-teknologia toimii myös hyvin ja luo immersiivisen äänimaailman katselukokemuksen kylkeen.

Lue arvostelu: Vizio SB362An-F6

10. Polk Audio Command Bar

Edullinen ja älykäs

Mitat: 109 x 37 x 36,5 mm (L x K x S) | Kaiutinjärjestelmä: 1.0 | Väitetty teho: - | Liitännät: 1 x HDMI sisääntulo, 1 x HDMI ulostulos ARCilla, 1 x optinen, 1 x 1 x TOSLINK, 1 x micro-USB, Bluetooth

Sisäänrakennettu Alexa-tuki

Edullinen

Sovellus voisi olla monipuolisempi

Ääni on keskinkertainen

Pienempiin ja keskikokoisiin olohuneisiin sopiva Polk Audio Command Bar on hyvä vaihtoehto silloin, kun budjetti on hieman pienempi.

Siinä on sisäänrakennettu Alexa-tuki, joka tekee soundbarista samantien keskivertoa älykkäämmän, sekä subwoofer. Jälkimmäinen takaakin tuntuvan alapään, jonka kylkeen saa myös muutamia hyviä toimintoja sekä miellyttävän ulkoasun.