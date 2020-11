Paras Samsung-televisio 2020: meidän valintamme parhaista QLED-malleista

REASONS TO AVOID

Mikä on tämän hetken paras Samsungin televisio? Yhtiö on yksi suurimmista televisionvalmistajista, joten heidän valikoimastaan löytyy paljon vaihtoehtoja. Vuosi 2020 ei ole ollut tässä suhteessa poikkeus, kun yhtiö on esitellyt niin parempiin malleihin saapuneen OTS-audiojärjestelmän, kääntyvän Sero TV:n puhelimille, laajennetun 8K TV -valikoiman sekä uudet 32- ja 75-tuuman koot The Frame TV -malleille.

Toisin sanoen olemme saaneet paljon uutta Samsungilta, joten parhaan valinta saattaa olla ymmärrettävästi hankalaa. Siksi olemme koonneet tämän oppaan, jossa autamme sinua valitsemaan oikean television budjetista riippumatta.

Kannattaa huomioida, että nyt on myös erinomainen aika ostaa televisio, kiitos parhaillaan meneillään olevan Black Fridayn. Olemmekin koonneet omalle Black Friday -sivuille tarjouksia kaikista kiinnostavista elektroniikkatuotteista sekä koonneet erillisen sivun pelkästään parhaita televisiotarjouksia varten. Monet Samsungin malleista onkin jo tarjouksessa.

Olemme testanneet omalta osaltamme kaikki uudet Samsungin televisiot tänä vuonna, joten tiedämme, miten ne eroavat toisistaan. Valikoimaa löytyy kuitenkin aina edullisista LCD-malleista kalliisiin QLED-yksilöihin. Kannattaa kuitenkin huomioida, että vain muutamissa malleissa on Samsung OneConnect -laatikko, jos kaipaat juuri tätä nimenomaista kaapelointiratkaisua televisioosi.

Mutta sen pidemmittä puheitta jatka eteenpäin löytääksesi meidän valintamme tämän hetken parhaista Samsung-televisioista ja niiden eroista.

Parhaat Samsungin televisiot Black Fridayna

Black Week on jo käynnistynyt ja varsinainen Black Friday kolkuttaa ovella, joten nyt on paras aika etsiä uutta televisiota. Olemme koonneet meidän Black Friday -tarjoussivuilla parhaat palat useiden eri jälleenmyyjien tarjouksista helpottaaksesi etsimistä.

Lähtökohtaisesti, mitä laadukkaamman television haluat, sitä enemmän joudut siitä maksamaan. Ja Samsungin parhaimmisto alkaa tuhansista, joten pelkkä 10 % alennuskin on jo tuntuva summa kukkarossa. Onneksi myös edullisista malleista on nähty jo hyviä tarjouksia.

Samsung tekee lisäksi paljon televisioita, joten yhtiön malleja nähdään tarjolla keskivertoa enemmän. Varsinkin jos olet ajatellut päivittää oman televisiosi 8K-aikaan, nyt on hyvä aika harkita ostoa. Ensimmäiset tarjoukset näistä malleista on jo nähty ja myyty jopa loppuun.

Kannattaa siis pitää silmällä meidän Black Friday -tarjoussivua sekä parhaiden televisiotarjousten sivua, jos mielit napata parhaan tarjouksen itsellesi.

Parhaat TV:t

(Image credit: Samsung)

1. Paras Samsung-televisio: Samsung Q95T QLED TV 4K-lippulaivamalli on hyvä valinta hinnan ja ominaisuuksien osalta Check Amazon Ilmiömäinen kuva ja ääni Monoliittinen muotoilu Ei Dolby Vision -tukea Aggressiivinen taustahimmennys

Samsungin 4K QLED -lippulaivamalli on vuonna 2020 hyvin kohdistettu ja upeannäköinen 4K-televisio.

Nostamme tämän television tosin hivenen vastenhakoisesti ykkössijalle, sillä viime vuoden sittemmin jo pitkälti loppuunmyyty Q90R QLED on oikeastaan laadukkaampi ominaisuuksiltaan. Silti uudet Q95T/Q90T-mallit ovat loistavia 4K QLED -televisioita.

Se suoriutuu erinomaisesti HDR:stä ja sen kirkkaus sekä kontrasti herättävät kuvat upeasti eloon. Kirkkaus yltää korkeimmillaan 2 000 nitiin, joka on huomattavasti korkeampi kuin LCD- tai OLED-televisiot pystyvät saavuttamaan. Siten värit näyttävät entistä rikkaammilta ja elävämmiltä hyvinvalaistussa ympäristössä.

Samsungin koko vuoden 2020 QLED-mallistoa vaivaa tosin melko aggressiivinen taustahimmennys, joka saattaa ryöstää HDR:ltä kaikkein eheimmän kirkkauden. Kuva on tästä huolimatta erinomainen.

Yhtiön perinteiset algoritmit ylöspäin skalaaukseen toimivat niin ikään erinomaisesti ja parantavat heikompilaatuista kuvalähdettä mukavasti.

Q95T- ja Q90T-televisiot ovat käytännössä identtiset, mutta jälkimmäisessä on mukana Samsung OneConnect -boksi. Hinnaltaan televisiot eivät ole suinkaan halvimmasta päästä, mutta jos haluat Samsungin parhaan 4K-television, Q95T on tämän vuoden vaihtoehto.

Lue arvostelu: Samsung Q95T QLED TV

(Image credit: Samsung)

2. Parhaan näköinen TV: Samsung The Frame (2020) Muoti edellä 2 599 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Kaunis muotoilu Art Mode -tila Väriongelmat Alhainen kirkkaus

Samsung The Frame (2020) on yhtiön paras taulua mukaileva televisio tähän mennessä. Sen rohkea metallinen muotoilu, kustomoitavat kehykset ja klassisia taideteoksia ja valokuvia toistava Art Mode -tila tekevät tästä melkein kuin elävän taulun. Ja varsinkin seinään laitettuna eroa tuskin edes huomaa!

Ambient Mode luo dynaamisia näytönsäästäjiä, kellotauluja ja sää- sekä uutistiedotteita, joita voi kustomoida mieluisekseen. QLED-paneeli ja Quantum Processor 4K -päivitys eivät mene myöskään hukkaan, vaan tarjoavat upean kuvan ja ylöspäin skaalauksen. The Framen kirkkaus on tosin aavistuksen turhan himmeä QLED-televisioksi, jolloin ihonväri ei toistu aivan luonnollisena.

Mutta jos haluat itsellesi television, joka menee muotoilun ehdolla ja naamioituu täydellisesti osaksi huonetta, Samsung The Frame on erinomainen vaihtoehto. Sen mukana tuleva OneConnect -boksi pitää huolen myös siististä johdotuksesta.

Lue arvostelu: Samsung The Frame (2020)

(Image credit: Samsung)

3. Paras TV pelaajille: Samsung Q80T QLED Alhaisen latenssin taidonnäyte 1 709 € Katso jälleenmyyjältä Conrad Electronic Todella pieni latenssi Ilmiömäinen OTS-ääni Ei kaikkein nätein QLED Ei Dolby Visionia

Samsung Q80T QLED on uusi 4K-televisio tälle vuodelle ja on suunnattu erityisesti Samsung-tuotteista pitäville pelaajille. Siinä on äärimmäisen alhainen 8,7 ms input lag, joten se toimii erinomaisesti kilpailulliseen pelaamiseen, sekä 4K @ 120 Hz -tuki ja HDMI 2.1 -liitäntä.

Kun mukaan lisätään vielä VRR (Variable Refrest Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) ja FreeSync, tässä mallissa alkaa olla kaikki tarvittava tämän hetken ja tulevaisuuden pelaamista ajatellen.

Latenssi näkyy tosin aavistuksen heikommassa kuvassa, mutta vaihtoehdoksi löytyy myös välimallin ratkaisu Game Motion Plussasta, joka pitää latenssin alle 20 ms, mutta ylläpitää sulavampaa ja terävämpää kuvaa.

Lue arvostelu: Samsung Q80T QLED TV

(Image credit: Samsung)

4. Paras halpa TV: Samsung TU8000 RU8000 näyttää hyvältä ja toimii pelaamiseen Check Amazon Alhainen latenssi Hyvä liiketoisto Alhaiset katselukulmat Huono kirkkaus

TU8000-sarja on erinomainen valinta budjettitietoiselle kuluttajalle, joka saattaa myös pelata hieman katselun ohessa. Siinä on myös alhainen 9,7 ms input lag, minkä lisäksi liiketoistoteknologia takaa sulavan ja terävän kuvan.

Tästä uupuu yllä olevassa mallissa olevat muut pelaamista parantavat teknologiat, kuten HDMI 2.1, VRR ja 120 Hz paneeli, mutta peruspelikäyttöön tämä soveltuu oikein hyvin.

Kannattaa tosin huomioida television alhaiset katselukulmat, sillä kuva näyttää parhaimmalta suoraan edestä katsottuna. Värit alkavat haalistua jo pienestä kulmasta lähtien, joten se ei välttämättä toimi saman sohvan äärellä pelailuun. Muutoin kyseessä on erinomainen valinta.

Lue arvostelu: Samsung TU8000

(Image credit: Samsung)

5. Paras 8K TV: Samsung Q950TS 8K QLED Upeaa 8K-elämystä varten 4 499 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Ilmiömäinen ylöspäin skaalaus Kirkas ja yksityiskohtainen kuva Todella kallis Ei Dolby Visionia

Samsung Q950TS 8K QLED on yhtiön 8K-lippulaivamalli sanan jokaisessa merkityksessä. Sen paneelissa on huikeat 33 miljoonaa pikseliä ja huippulaadukas ylöspäin skaalaus, joka saa heikompiresoluutioisenkin kuvan suorastaan loistamaan.

Isoin muutos viime vuoden Q950R-malliin on tosin muotoilussa. Q950TS:ssä on lähes huomaamattomat reunat, mikä saa näytön tuntumaan kuin se leijuisi ilmassa, mikä tekee vaikutuksen etenkin 75-tuumaisena.

OTS+ -ääniteknologia (Object Tracking Sound) parantaa puolestaan ääntä ja tekee siitä avaramman, minkä voi myös odottaa kahdeksalta kaiutinelementiltä ja 70 W teholla. Tosin ääni jää silti aavistuksen ohueksi, mutta kokonaisuus on silti vakuuttava.

Harppaus aiemmista 8K QLED -malleista on kuitenkin vakuuttava, joskin siitä saa myös maksaa. Hinnaltaan kohtuullisempaa laatua haikailevien kannattaa kääntyä Q80R QLED -mallin seuraajaan, Q80T:hen. Mutta jos hinta ei kauhistuta, tässä on televisiomaailman aateli.

Lue arvostelu: Samsung Q950TS 8K QLED TV

(Image credit: Samsung)

6. Paras hinta-laatusuhde: Samsung Q800T 8K QLED 8K-kuvaa suhteellisen edukkaasti Check Amazon Keskihintainen 8K Vakuuttava OTS-ääni Väreissä toisinaan parantamisen varaa Ei Dolby Visionia

8K-televisio voi olla outo valinta hinta-laatusuhteeltaan parhaaksi valinnaksi, mutta Q800T on yhtiön edullisempi 8K-televisio vuodelle 2020 ja hinnaltaan viime vuoden 4K-lippulaivamallin tasolla.

Toki se maksaa edelleen 2 499 € Suomessa pienimmän 65-tuumaisen osalta, mutta se on silti pientä Q950TS:n alapuolella olevaan hintalappuun verrattuna.

8K-kuva on lisäksi upeannäköinen ja skaalaa nätisti myös HD-laatuisen materiaalin. Uusi OTS (Object Tracking Sound) -ääniteknologia parantaa lisäksi ääntä tavalla, joita halvemmat QLED-televisiot eivät pysty tarjoamaan.

Televisiossa on tosin puutteensakin. Muun muassa värit jättävät toisinaan toivomisen varaa, minkä lisäksi televisiossa on liian aggressiivinen taustahimmennys. Silti kyseessä on kohtuuhintainen 8K-televisio niille, jotka kaipaavat laatua maksamatta itseään kuitenkaan täysin kipeäksi.

Lue arvostelu: Samsung Q800T 8K QLED TV

(Image credit: Samsung)

7. Oudoin TV: Samsung Sero TV Kääntyvä televisio TikTok-kansalle Check Amazon Kääntyy 90 astetta puhelinta varten Omalla tavallaan mielenkiintoinen? Tarpeeton Ongelmia liitettävyyden kanssa

Samsung Sero on suunnattu sosiaalisen median tehokäyttäjille, sillä televisiota pystyy katsomaan sekä sivu- että pystysuunnassa, johon televisio kääntyy tarvittaessa.

Nappia painamalla kuva kääntyy 90 astetta, mikä kestää noin 2-3 sekuntia. Kyseessä on rohkea, joskin hivenen vielä puutteelliseksi jäävä ratkaisu, jos televisiota haluaa hyödyntää sosiaalisen median seurannassa. Eikä tällaisia ole markkinoilla toista!

60 W kaiuttimet takaavat myös tyydyttävän äänenlähteen, joka on parempi kuin puhelinten omat kaiuttimet. Siinä on lisäksi Samsungin erinomainen Tizen käyttöliittymä.

Television käytössä puhelimen näyttönä on kuitenkin ongelmansa. Tizen ei tue natiivisti useita sosiaalisen median sovelluksia, jolloin katseen joutuu suuntaamaan toisinaan takaisin puhelimeen. Television kaukosäädintä ei voi myöskään käyttää näiden sovellusten selaamiseen.

Sero tuntuukin enemmän ratkaisulta ongelmaan, jota ei ole vielä edes olemassa. Siten se on melko yhdentekevä vaihtoehto, jos et vietä paljon aikaa sosiaalisessa mediassa. Silloinkin jokin lippulaivamalleista on todennäköisesti parempi vaihtoehto.

Pienet ongelmat AirPlay 2:n kanssa tarkoittavat myös sitä, että se soveltuu paremmin Android-puhelinten käyttäjille.

Lue arvostelu: Samsung Sero TV

Miksi Samsung?

Ottaen huomioon, että selaat tätä sivua, oletamme sinun miettineen Samsungia uudeksi televisioksi. Mutta ehkä jahkailet vielä televisiomerkkien välillä ja haluat tietää, miksi niin monet kehuvat ja käyttävät Samsungia?

Samsungilla on hyvä maine lähinnä sen takia, että yhtiön televisioissa on yleensä paljon värikkäämpi ja kirkkaampi kuva kuin monilla kilpailijoillaan. Etenkin QLED-mallien osalta.

Toisekseen Samsungin älytelevisiot suoriutuvat ylöspäin skaalauksesta (eli HD-kuvan muuttamisesta 4K:ksi) erinomaisesti ja niissä on yleensä parempi liiketunnistus kuin esimerkiksi LG:n malleissa. Niissä oleva HDR10+ -teknologia saa värit näyttämään eläviltä, ja myös latenssi on suurimmassa osassa malleista pieni Xbox Series X:llä tai PS5:llä pelaamista varten.

Sony vs Samsung TV: kumpi kannattaa valita?

Huonona puolena Samsungin televisiot ovat yleensä kalliimpia kuin kilpailijoiden vaihtoehdot, eivätkä aina niin pitkäikäisiä. Yhtiö on pahamaineisesti tunnettu muun muassa vahingossa räjähtävistä tuotteistaan.

Toisekseen Samsungin televisiot eivät tue Dolby Visionia, joka tarjoaa paremman kirkkauden ja värimaailman HDR-kuvaan kuin HDR10.

Silti Samsung-televisioiden hyvät puolet peittoavat sen huonot. Siksi suosittelemme TechRadarissa monesti Samsungia käyttäjille, jotka pystyvät sijoittamaan televisioon hieman enemmän ja haluavat kuvaltaan vähän parempaa. Toki yhtiöllä on myös edullisempia ja hyviä vaihtoehtoja olemassa.

Nimeämiskäytännöt

Kaipaatko lisäselvennyksiä? Käydään seuraavaksi läpi Samsungin televisioiden nimeämiskäytäntöä. Tämän ymmärtäminen helpottaa outojen kirjainkoukeroiden tulkitsemista, mistä on iso etu varsinkin näin Black Fridayn alla.

Käytetään Samsung UE55MU7000FXZA -mallia esimerkkinä.

Samsung TV -nimiopas Tässä pikaopas Samsungin televisioiden nimeämiskäytäntöön: Esimerkki: Samsung UE55MU7000FXZA 1. UE: Alue, jossa televisiota myydään (UN tarkoittaa Yhdysvaltoja, UE Eurooppaa ja UA Aasia/Australiaa)

2. 55: Näytön koko (tässä tapauksessa 55-tuumainen)

3. MU: Tarkoittaa television julkaisuvuotta (MU tarkoittaa vuoden 2017 mallia)

4. 7000: Viimeiset numerot merkitsevät television sarjan (korkeampi on laadukkaampi ja kalliimpi)

UE tarkoittaa tässä tapauksessa, että kyseessä on Euroopassa julkaistu televisio. Toisin sanoen Suomessa käytetään nimenomaan UE-alkuisia malleja.

Toki jos ostat uuden QLED-television Samsungilta, tällöin kirjainyhdistelmä on vastaavasti QE, QN tai QA.

Yhdeltä alueelta ostettu televisio ei välttämättä toimi toisaalla tai siinä voi olla ongelmia, joten suosittelemme ostamaan vaan oman kotialueen malleja.

Seuraavaksi ilmestyvä numero tarkoittaa television tuumakokoa. 55 tarkoittaa 55-tuumaista televisiota, kun taas UN49MU6500 olisi Yhdysvalloissa julkaistu 49-tuumainen malli.

Tätä seuraava MU auttaa kertomaan, milloin televisio on julkaistu. M- tai MU on vuodelta 2017, kun taas QLED-televisiot ovat vastaavasti Q9F, Q8C, Q8F, Q7C ja Q7F. Vastaavasti KS tai KU tarkoittavat vielä vanhempaa vuoden 2016 mallia.

Viimeiset neljä numeroa kertovat puolestaan sen, mihin sarjaan televisio kuuluu. Samsung julkaisee usein esimerkiksi 5-sarjalaiset, 6-sarjalaiset, 7-sarjalaiset, 8-sarjalaiset ja 9-sarjalaiset sekä erilliset QLED-, The Frame- ja Serif-mallit.

Mitä suurempi numerosarja, sitä laadukkaampi ja ominaisuuksiltaan rikkaampi malli on kyseessä. Mutta toisinaan isommissa näytöissä saattaa olla enemmän ominaisuuksia kuin pienissä, joten tämä on vähän sekavampi käsite. Ylempään sarjaan lukeutuvissa malleissa on kuitenkin yleensä HDR, 4K, korkeammat kirkkaudet, parempi liiketoisto ja laadukkaampi käyttöliittymä.

Toisin sanoen, mitä isompi numero, sitä laadukkaampi ja kalliimpi malli.

Lopuksi on vielä FXZA-kirjainyhdistelmä, joka määrittelee alueen (tässä tapauksessa A tarkoittaa Yhdysvaltoja) ja tuotteen varastoseurannan. Tästä ei toisin sanoen tarvitse välittää.