Arvostelussa PS5

PS5 on erinomainen konsoli, joka ottaa kaiken irti uuden sukupolven pelikokemuksesta. Ja mikä parasta, kasvava pelivalikoima tekee siitä vain paremman. PS5 itsessään osoittautuu todella tehokkaaksi sekä loppuun asti mietityksi kokonaisuudeksi. Muutamat yksityiskohdat vievät viimeisen tähden, mutta tästäkin huolimatta se on luonteva askel PS4:stä eteenpäin.

Yhden minuutin pika-arvio

Odotimme Sonyltä suuria asioita uudelle konsolisukupolvelle. Japanilaisyhtiö on luottamuksensa ansainnut kerta toisensa jälkeen, ja tälläkin kertaa PS5 todella vastaa huutoon.

Sony on suunnitellut täysin uusiksi merkittävän osan käyttökokemuksesta. Käyttöönotto, käyttöliittymä, todella innovatiiviselta tuntuva ohjain sekä uudet PS Plus -edut tekevätkin todellisen vaikutuksen.

On toki myönnettävä, että julkaisuun saapuneiden yksinoikeusnimikkeiden määrä ei vakuuttanut. Lisäksi olisi äärimmäisen hienoa nähdä parempi taaksepäin yhteensopivuus kuin pelkästään PS4-pelien tuki. Onneksi tällaiset kipuilut ovat lähinnä julkaisun ongelmia, ja kokemus vain paranee omien pelien saapuessa markkinoille.

Halunnet ottaa 4K-resoluutiosta ja 120 Hz:n virkistystaajuudesta kaiken irti käyttämällä HDMI 2.1 -kaapelia. Vaikka sinulla ei sitä kuitenkaan olisi, tuntuu konsoli silti edistykselliseltä. Kiitos tästä kuuluu uskomattoman nopeille latausajoille sekä upealle uudelle käyttöliittymälle.

PS5 ei tunnu vain vanhoille pelaajille tarkoitetulta laitteelta. Tokihan se on tarjoaa luontevan siirtymän PS4:ltä uuteen sukupolveen, mutta samalla se vaikuttaa helpolta askeleelta myös uudelle pelaajasukupolvelle. Molemmat kohdeyleisöt saavat runsaasti riemua PS4-pelien yhteensopivuudesta. Kun PS5 viimein on hyllyssäsi, et todennäköisesti tarvitse konsolin edeltäjää enää laisinkaan.

Tehoista kiinnostuneet saavat huippunopean NVMe SSD -kovalevyn sekä erittäin kykenevän näytönohjaimen. Näiden avulla konsoli puskee ruudulle korkeaa ruudunpäivitystä sekä säteenseurantaa. Kun mukana on toisaalta myös helppokäyttöisyyttä lisääviä ominaisuuksia aina ohjaimeen sijoitetusta mikrofonista lähtien, tuntuu kaikki samaan aikaan edistykselliseltä ja vaivattomalta.

Emme ole vielä saaneet hyppysiimme levyasematonta PS5 Digital Edition -konsolia, jonka kohdalla ajatukset saattavat olla erilaiset. Niin ikään osa PS5:n suoratoisto- ja viihdepalveluista on jäänyt toistaiseksi kokeilematta. Tästäkin huolimatta olemme vakuuttuneita, että mikäli pähkäilet PS5:n ostamista PS4:n seuraajaksi, suosittelemme varauksettomasti loikkaa uuteen konsolisukupolveen.

PS5 vs PS4 Pro: kannattaako päivitys?

Mitä PS5-myyntipaketti pitää sisällään? Katso videolta meidän brittitoimituksemme unboxaus.

Hinta ja julkaisupäivä

PS5 julkaistaan Suomessa marraskuun 19. päivä

PS5 maksaa 529 €

PS5 Digital Edition 429 euroa

PS5 julkaistaan Pohjois-Amerikassa sekä Aasiassa marraskuun 12. päivä eli vain kaksi päivää Xbox Series X/S -kilpailijan julkaisun jälkeen. Suomessa Sonyn konsolia joudutaan kuitenkin odottamaan viikkoa pidempään eli marraskuun 19. päivään asti.

Uusien konsolien hintaa on pidetty merkittävänä taistona. Maailmalle asetettu suositushinta 499 dollaria muuttui Suomessa 529 euroksi. Mikäli ei tarvitse levyasemaa tai haluaa pihistää ostokustannuksissa, PS4 Digital Edition on saatavissa Suomessa 429 euron suositushintaan.

Hinta on siis noussut jonkin verran edeltäjästä. PS4 saapui markkinoille satasen verran edullisempana, mutta tuosta on kulunut perusversion kohdalla jo seitsemän vuotta ja PS4 Pron tapauksessakin neljä vuotta. Aika on tehnyt tässä tapauksessa ihmeitä, sillä vaikka kyseessä on toki kallis laite, ei sen hinta tunnu millään muotoa korkealta kokonaisuuteen nähden.

Oman pähkäilynsä kuitenkin aiheuttaa aiemminkin mainitut Xbox Series X ja Xbox Series S, jotka julkaistaan käytännössä samaan aikaan. Emme tartu niihin tässä arvostelussa sen enempää, sillä molemmista on tarjolla omat arvionsa.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Kookas laite

Avaruushenkinen muotoilu jakaa mielipiteet

Koko mahdollistaa paremman ilmanvaihdon ja suuremman tuulettimen

Jos pelikonsolit käyttäisivät samaa luokittelua kuin nyrkkeilymaailma, sijoittuisi PS5 selvästi raskaansarjan taistoon. Laite on kooltaan 38,8 x 8 x 26 cm (K x L x S), joskin kurvikas muotoilu tekee mittauksesta vaikeaa. Konsolin 4,5 kilon paino ei sekään jää huomaamatta, mikäli laitetta joutuu nostamaan.

Lukemat tekevät hyvin selväksi, että kyseessä on Sonyn suurin konsoli tähän mennessä. Se voi myös aiheuttaa uudenlaista päänvaivaa tv-tason suhteen. Mikäli haluat huomaamattoman kapistuksen telkkarin alle, ainakaan julkaisupäivän PS5 ei vastaa toiveisiisi täysin kivuttomasti.

Monet joutuvatkin miettimään koko olohuoneen sisustuksen uusiksi Sonyn uuden konsolin. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä aiemmin uusi laite on yksinkertaisesti korvannut hyllykössä vanhan konsolin.

Muotoilu ei niin ikään ole perinteisimmästä päästä. Konsolin ulkonäkö sekä värimaailma aiheuttavat hyvin erilaisia tuntemuksia. Osalle tyyli on tuore ja moderni tuulahdus, toisille epämiellyttävältä näyttävä kapistus.

Ainakin TechRadarin toimituksessa olemme varauksettoman innostuneita konsolin valaistuksesta. Se luo kaikessa maltillisuudessaan kauniin vivahteen käynnissä tai lepotilassa olevaan laitteeseen.

Valaistus tuo PS5:n avaruushenkiseen ulkonäköön miellyttävän säväyksen jatkuvuutta PS4:n ulkoasuun. Aivan kuten edeltäjänkin tapauksessa, lepotilassa oleva konsoli hohkaa oranssina, pois päältä olevana sinisenä ja käynnissä ruksuttaessa valkoisena.

(Image credit: Future)

Olemme hieman hämmentyneitä Sonyn päätöksestä valmistaa selusta kiiltopintaisesta muovista. On nimittäin varsin mahdollista, että pinta naarmuuntuu ajan saatossa ellei ole erittäin varovainen. Pinta kerää lisäksi pölyä ja sormenjälkiä turhankin tarmokkaasti.

Konsolin kurvikkuuden sekä korkeuden vuoksi konsolin asettaminen alas ei vielä riitä ensimmäistä pelisessiota varten. Kun laitteen poimii laatikosta, tarvitsee lisäksi ottaa vielä konsolin tukialusta käyttöön.

Konsolia ei voi ottaa käyttöön vaakasuorassa asennossa ilman sitä, minkä lisäksi ilmankierto saattaa häiriintyä myös pystyasennossa ilman alustaa. Kyseessä on siis pieni ylimääräinen mutta käytännössä pakollinen askel käyttöönotossa. Toivottavasti tästä päästään eroon tulevaisuudessa todennäköisesti ilmestyvän Slim-mallin kohdalla.

Tukialusta on käytännöllinen, mutta samalla se vaikuttaa hitusen muoviselta. Alusta pohjautuu yhteen ainoaan ruuviin, joten sitä ei kannata hukata. Ensituntuman pohjalta voisi jopa arvella, ettei konsolin asettaminen vaaka-asentoon onnistuisi ollenkaan.

On kuitenkin todettava, että alusta hoitaa tehtävänsä kunnialla. Edes useammat siirtelyt eivät tuoneet muutosta tilanteeseen, joten ensivaikutelma on onneksi hämäävä.

Konsolin etupuolella on paikat USB-A:lle ja USB-C:lle, kun taas takana on kaksi USB-A-paikkaa, HDMI 2.1 -väylä, Ethernet-portti sekä paikka virtapiuhalle. Laitteessa ei ole Sonyn omia yksinoikeuspiuhoja, mikä on aina plussaa. Erikoispiuhan vaihtaminen kun on tavallisesti kallista puuhaa.

(Image credit: Future)

Suorituskyky

4K/120fps pelatessa, mukana myös 8K/60-tuki

Nopeammat latausnopeudet SSD-kovalevyn ansiosta

Tempest 3D -ääniteknologia on kuin kevennetty Dolby Atmos

Äänetön ja hiljainen

Tehojensa osalta PS5 on todella vaikuttava kokonaisuus. Konsolin kustomoitu RDNA 2 -näytönohjain piirtää 4K-resoluution grafiikkaa 120 kuvan sekuntivauhdilla. Lisäksi kahdeksanytiminen AMD Zen 2 -pohjainen prosessori yltää 3,5 GHz:n kellotustaajuuteen.

Laitteessa on 16 gigatavua GDDR6 -muistia sekä NVMe SSD -kovalevy, joten osaset ovat todellakin kohdillaan.

PS5 specs (Image credit: Future) Suoritin: 8 ydintä @ 3,5 GHz, kustomoitu AMD Zen 2

Näytönohjain: 10,28 TFLOPS, 36 CUs @ 2,23GHz, kustomoitu RDNA 2 -näytönohjain

Muisti: 16 Gt GDDR6

Muistin nopeus: 448 Gt/s

Tallennuskapasiteetti: Kustomoitu 825 Gt SSD

Käytössä oleva tallennuskapasiteetti: 667,2 Gt

I/O läpivienti: 5,5GB/s (raaka), tyypillisesti 8-9 Gt/s (pakattu)

Laajennettava tallennustila: NVMe SSD -väylä

Ulkoinen kiintolevy: USB HDD -tuki (vain PS4-peleille)

Optinen asema: 4K UHD Blu-ray Drive

Ainoa todellinen moite koskee tallennustilan määrää. PlayStation 5:n sisällä on ainoastaan 825 Gt:n SSD-kovalevy. Jäimme todella toivomaan yhden tai jopa kahden teratavun SSD-kovalevyä.

Ratkaisu perustuu luonnollisesti hintaan, mutta sen vuoksi tallennustila loppuu yllättävän vikkelästi kesken. Mikäli pelaat vain peliä tai kahta kerrallaan, tämä ei toki ole minkäänlainen ongelma, mutta koko katalogia ei voi pitää jatkuvasti valmiudessa.

Kovalevystä merkittävä osa on käyttöjärjestelmän käytössä, joten todellisuudessa vapaata tilaa on ainoastaan 667,2 gigatavua. Saimme testimielessä mahtumaan yhteensä 16 peliä, jotka koostuivat PS5-nimikkeistä Astro's Playroom ja Marvel's Spider-Man: Miles Morales sekä PS4-nimikkeistä. Näiden joukossa oli toki isoja teoksia, kuten God of War ja Detroit: Become Human.

Tallennustilaa siis riittää aika pitkälle riippuen siitä, miten isoja nimikkeitä haluat koneellesi asentaa.

Periaatteessa on mahdollista laajentaa sisäisen tallennustilan määrää PlayStationin hyväksymällä NVMe SSD -kovalevyllä, mutta Sony on estänyt mahdollisuuden julkaisun yhteydessä. Kun optio jossain kohti sallitaan, joudut avaamaan muovisen kannen päästäksesi paikkaan käsiksi.

Onneksi on mahdollista edetä helpommalla keinolla. Konsoli tukee ulkoisia SSD-kovalevyjä, jotka voi liittää suoraan USB-paikkaan. Latausnopeudet jäävät tuolloin toki sisäisen kovalevyn vauhdista.

Emme ole vielä ehtineet testata ulkoisen kovalevyn toimivuutta, mutta päivitämme tiedon kunhan saamme testitulokset valmiiksi tulevien viikkojen aikana.

Mikäli tilasi uhkaa loppua kesken tai et ole täysin varma tallennustilan toiminnasta, kannattaa kurkata brittisivustomme luoma ohjeartikkeli .

Vaikka julkaisupelit hädin tuskin raapaisevat uuden konsolin tehoista, antaa se yhtä kaikki esimakua PS5:n mahdollisuuksista.

Latausnopeuksien osalta on nostettava esimerkiksi Marvel's Spider-Man, jonka latautusnopeus on tippunut PS4-version 15-20 sekunnin sijasta yhteen sekuntiin. Astro's Playroom puolestaan on lukittu 60 kuvan sekuntivauhtiin 4K-resoluutiolla. Sujuva rullaus ei jää huomaamatta.

On todennäköistä, ettei tulevaisuudessa kaikki pelit yllä 4K-resoluutioon 120 kuvan sekuntivauhdilla, mutta toisaalta graafisesti vähemmän vaativat teokset voivat periaatteessa hyödyntää jopa 8K/60fps-tukea.

Todennäköisesti iso osa peleistä karsii resoluutiota 4K:sta alaspäin saadakseen mahdollisimman sujuvan ruudunpäivityksen. Erityisesti yksinoikeuspelien kohdalla 4K/120fps kuitenkin on varsin mahdollinen yhdistelmä.

Jo PS5:n julkaisupelien kohdalla on tarjolla 120 kuvan sekuntivauhdilla pyöriviä teoksia. Näistä on syytä nostaa esille ainakin Call of Duty: Black Ops Cold War, Devil May Cry V: Special Edition, Dirt 5, Rainbow Six Siege ja WRC 9.

(Image credit: Future)

Mitä voimme odottaa julkaisupeleistä? Tällä hetkellä 4K-resoluutio 30 tai 60 kuvan sekuntivauhdilla on tyypillisin vaihtoehto Performance Mode -tilaa käyttämällä. Osa nimikkeistä saattaa hyödyntää pelkästään 4K-tekstuureita, minkä jälkeen HDR parantaa vielä värejä ja kontrastia.

Yhdistä tähän säteenseuranta, parannetut partikkeliefektit sekä edistyneemmän kehitystyökalut niin pelit näyttävät luonnollisesti merkittävästi aiempaa paremmilta.

Mainitsimmekin aiemmin jo Performance Mode -tilan. Kaikki PS5:n julkaisupelit eivät sitä hyödynnä, mutta periaatteessa sen tarkoituksena on priorisoida ruudunpäivitys resoluution ja graafisten elementtien yläpuolelle.

Suurimmassa osassa peleistä tämä tarkoittaa esimerkiksi säteenseurannasta tai tarkemmasta varjostuksesta karsimista. Myös oletusresoluutio saattaa tippua, jotta 30fps saadaan nostettua 60 kuvan sekuntivauhtiin.

Minkä takia haluat tiputtaa resoluutiota kuvanpäivityksen vuoksi? Yleensä ratkaisulla tehdään pelikokemuksesta responsiivisempi. Ero voi ehkä tuntua pieneltä, mutta kiivaissa verkkoräiskinnöissä muutoksen todella huomaa tuntumassa sekä todennäköisesti tulostaululla.

Monille korkea ruudunpäivitys on pyhä asia, joka on jo vuosia ollut konsolien ongelmakohta. Kun lukeman saa viimein lukittua toivotulle tasolle, on se pienien grafiikkakompromissien arvoinen asia.

Mikäli et halua käyttää Performance Modea, voit valita ennemmin Resolution Moden. Tällöin asetukset valitaan tilan nimen mukaisesti resoluutio edellä, jolloin myös säteenseuranta ja grafiikka-asetukset ovat mahdollisuuksien mukaan käytössä.

Saimme tästä esimakua Marvel's Spider-Man: Miles Moralesissa. Parannetut valoefektit, ikkunoista heijastuvat auringonpaisteet sekä komeat partikkeliefektit tekevät todellisen vaikutuksen.

Yhteenvetona voitaneen todeta, että uusi pelisukupolvi tarjoaa nopeammat latausnopeudet, paremman ruudunpäivityksen Performance Mode -asetuksilla sekä muutoin korkeamman resoluution. Mikä parasta: pelaaja saa valita haluamansa.

(Image credit: Future)

3D Tempest Audio

3D Tempest Audio on Sonyn yritys suistaa Dolby Atmos valtaistuimeltaan omalla audioteknologiallaan. Se toimii millä tahansa kuulokkeilla, minkä lisäksi tuki TV-kaiuttimille on tulossa jossain vaiheessa julkaisun jälkeen.

Olemme kokeilleet vuosien saatossa useita 3D-ääniteknologioita aina Windows Sonicista Dolby Atmokseen. Ensiotantamme perusteella PS5:n 3D Audio on vakavasti otettava kilpailija markkinalle ja kokemuksena vaikuttava. Toivottavasti tulevat pelit esittelevät sen kyvykkyyttä entistä kattavammin.

On esimerkiksi hienoa kuulla alusten lentävän pään ylitse Astro's Playroomissa sekä kuulla lähestyvät viholliset Spider-Man: Miles Moralesissa. Ensikokeilut eivät ehkä ole aivan niin yksityiskohtaisia ja realistisia kuin toivoimme, mutta uskomme teknologian ottavan jättiharppauksia kunhan kehittäjät pääsevät sen kanssa sinuiksi.

Julkaisussa 3D Tempest Audiota kuullaan neljässä pelissä. Tuen piirissä ovat yksinoikeusnimikkeet Astro's Playroom, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls sekä Sackboy: A Big Adventure. Joukon luvataan laajentuvan ajan saatossa.

(Image credit: Future)

Ääni ja lämpö

PS5:n koko antaa merkittävän etulyöntiaseman edeltäjään nähden. Toisin kuin PS4, uutuuskonsoli on todella hiljainen eikä lämpöä hehku käytännössä laisinkaan.

Mikäli peliluolasi keskiössä on ollut erityisesti ensimmäisen aallon PS4 tai PS4 Pro, huomaat eron välittömästi. Edellisellä sukupolvella tuulettimet hurisivat välillä todella lujaa, minkä vuoksi ääntä ja lämpöä riitti pienen kerrostalokaksion verran.

Laitoimme testimielessä käden konsolin viereen pitkän pelisession päätteeksi. PS5 toki puskee edelleen jonkin verran lämmintä ilmaa, mutta ero PS4 Pron vastaavaan on merkittävä.

Vaikka teimme parhaamme, emme saaneet tuulettimia hurisemaan samanlaisella volyymillä kuin mitä PS4 Pron kanssa aikanaan. Tuolloin esimerkiksi Horizon: Zero Dawn ja God of War todella kuuluivat muutoinkin kuin oli tarkoitettu.

Tämän osalta on kuitenkin sanottava, että tulevien teosten vaatimat tehot saattavat toki muuttaa tilannetta. Sony on kuitenkin luvannut optimoida tuulettimien käyttöä päivityksillä, joten hurinan määrä voi hyvinkin olla pelikohtaista.

DualSense-ohjain

Uusi DualSense-ohjain tuntuu vallankumoukselliselta

Haptinen palaute ja adaptiiviset liipasimet

Mute-painikkeella voi vaimentaa mikrofonin tai jopa TV:n

(Image credit: Future)

Uusi konsoli tarkoittaa samalla uutta ohjainta. PS5:n mukana tuleva DualSense muistuttaa tuntumaltaan merkittävästi PS4:n DualShock 4 -ohjainta ja on äärimmäisen mukava pidettävä myös pitkissä sessioissa.

DualSensen ensituntuma on varsin kevyt ja tasapainoinen. Valtaosa osa painosta sijoittuu reunojen pidikkeisiin, joista ohjainta pidetään. Ohjain on suurimmilta osin valkoista ja muovista, jonka erottuvin elementti on sen pidikkeiden hitusen vahvempaa ja rosoisempaa. Tämä saa ohjaimen pysymään paremmin kädessä.

Ohjaimien kaksivärisyyttä ei rikota edes perinteisten neljän painikkeen kohdalla. Perinteiset risti (X), neliö, ympyrä ja kolmio eivät enää hyödynnä ikonisia värivaihtoehtoja, vaan luottavat pikemminkin PS Vitan minimalistiseen tyyliin.

(Image credit: Future)

Ohjaimen keskellä olevaa kosketuslevyä ympäröivät ohut valopalkki, joka on onneksi siirretty DualShock 4:n pohjaa miellyttävämpään paikkaan. Enää television ruudusta ei heijastu sininen valo edes pimeässä huoneessa.

Siinä missä alkuperäisten PlayStation-ohjaimien tattien pinnat olivat kuperia, DualSense jatkaa DualShock 4:n tavoin koveraan pintaan. Tämän ansiosta analogiset tatit ovat erittäin mukavat ja saavat tuntuman pysymään hyvänä.

PS4:n ensimmäisen aallon ohjaimien analogitattien pinnat tapasivat monessa tapauksessa kulua pois. Ainakaan toistaiseksi vastaavaa ongelmaa ei ole ilmennyt DualSensen kohdalla, joskin seuraamme tilannetta herkeämättä.

Ohjaimessa on muutamia uusia painikkeita. Näistä selkein lisäys on Mute-painike, jolla saa vaimennettua ohjaimessa olevan mikrofonin.

(Image credit: Future)

Vaimennuksen avulla saa hiljennettyä myös television kaiuttimet tai kuulokkeet, mikä tuo mukavan lisätyökalun arkisiin tilanteisiin.

Mikrofoni tekee moninpelisessioista myös vaivattomampia. Havaitsimme testien aikana, että ohjain kannattaa pitää parhaan äänenlaadun saamiseksi tavallisessa peliasennossa. Jos ohjaimen siirtää suun eteen, äänenlaatu kärsii selvästi.

DualSensen suurin parannus koskee adaptiivisia liipaisimia, jotka mahdollistavat vastuksen luomisen. Tämän huomaa pienissä tilanteissa, kuten auton kaasua painamalla tai jousipyssyä jännittäessä.

Haptinen palaute voi tuntua paperilla pieneltä, mutta todellisuudessa se tuo valtavan lisän kokemukseen. Huomasimme sen olevan selkeä parannus perinteiseen tärinään. Hyvin toteutettuna huomaat käsissäsi esimerkiksi allasi olevan alustan. Tämä tuo aimo annoksen realismia pelihetkiin.

Toistaiseksi olemme nähneet monipuolisia toteutuksia haptisen palautteen osalta. Toivottavasti tulevat teokset hyödyntävät mahdollisuuksia kattavasti.

On myös syytä huomata, että haptisen palautteen saa halutessaan kytkettyä pois päältä tai vaihtoehtoisesti muokattua sen voimakkuutta, mikäli se ei tunnu mieleiseltä.

(Image credit: Future)

Ohjaimen akkukesto on parantunut roimasti. Pelasimme testijaksojen aikana tuntikaupalla Marvel's Spider-Man: Miles Moralesia ja Astro's Playroomia. DualSensessä riitti jokaisella kerralla puhtia noin 12 tunnin ja 30 minuutin edestä ennen lataustarvetta.

Skarppaus on merkittävä, sillä DualShockilla virtaa riitti käytöstä riippuen viidestä kahdeksaan tuntiin. Sisäänrakennetut akut toki kärsivät vuosien saatossa, mutta ainakin lähtötilanne on Sonylle erinomainen. Ja toki ohjainta voi käyttää piuhan kanssa, mikäli kokee sen mieluisammaksi.

Lataus onnistuu kahdella eri tavalla. Paketin mukana tulee USB-C- ja USB-A-päätteinen piuha, mutta halutessaan voi ostaa erikseen DualSense Charging Station -lataustelineen. Tällöin voi ladata samanaikaisesti kahta ohjainta.

Molemmat vaihtoehdot toimivat hyvin, mutta latausteline kieltämättä näyttää varsin hyvältä hyllyssä. Lisäksi kolmannen osapuolen valmistajien latauspisteet yleistynevät lähikuukausien saatossa, jolloin vaihtoehtoja on saatavissa entistä enemmän ja edullisemmin.

(Image credit: Future)

Ominaisuudet

Uusittu käyttöliittymä

PlayStation-painikkeella on uusia ominaisuuksia

Spotify-sovellus tekee paluun

Ryhmächatti mahdollistaa ruudunjaon

Konsolin muotoilu on tietysti tärkeää, mutta todellinen hyppy uuteen sukupolveen tapahtuu ominaisuuksissa. Ja tällä osa-alueella PS5 todella loistaa.

PS5 on puskenut eteenpäin Sonyn aiempia näkemyksiä merkittävästi. Tämän vuoksi uuden käyttöliittymän omaksumiseen voi mennä muutama minuutti. Esimerkiksi PlayStation-painikkeen pitäminen pohjassa ei enää avaa pikavalikkoa, vaan avaa uuden Control Center -keskusvalikon.

Uutuus toimii pitkälti samalla tavalla kuin pikavalikko. Näkymä koostuu useista alavalikoista, kuten ystävälistasta, lataustilanteesta, ilmoituksista sekä tunnuksen liittäessä Spotifystä.

Yksi merkittävä uutuus on Cards-kortit. Ne sisältävät erilaisia ominaisuuksia, kuten trophy-seurannan, pelin tiettyyn kohtaan hyppäämisen, pelin etenemistilaston tai vaikkapa kehittäjän tuoreimpien tietojen tarkastamisen. Tämän kautta voi myös kaverin pelivideoita jopa kuva kuvalta, mikä on kieltämättä aika hauska jippo.

Kortit tarjoavat syvällisemmän katsauksen pelin tietoihin. Nämä näkyvät nykyään tyylikkäänä kokonaisuutena kotinäytöllä.

Painamalla alaspäin saa näkyviin erilaiset korttivaihtoehdot nopeasti. Näkymä antaa osviittaa siitä, mitä missäkin on tapahtumassa. Ominaisuus ei varmasti mullista useimpien käyttökokemusta, mutta esimerkiksi harvemmin pelaaville se tuo mielenkiintoisen pikkulisän. Saat esimerkiksi vinkkejä ongelmakohtien tai keräilyesineiden kanssa.

(Image credit: Future)

Kaikkinensa Kortit ovat näppärä lisä, vaikka pieniä ongelmiakin on edelleen nähtävissä. Ensinnäkin niiden selaaminen on toisinaan hitusen kömpelöä, mikä lisäksi niiden latauksessa on välillä hienoista viivettä. Jälkimmäinen on eriskummallinen havainto, sillä konsoli muutoin loistaa nimenomaan nopeudellaan.

Käyttöliittymä tarjoaa luonnollisesti tutut suosikkiominaisuudet, kuten ryhmät, videoiden jakamisen sekä muut sosiaaliset ominaisuudet. Voit hypätä katsomaan kaverisi pelisessiota tai kutsua heidät avittamaan omassa seikkailussasi suoraan valikosta.

Videoiden jakaminen onnistuu samalla tavalla kuin PlayStation 4:llä aikanaan. Merkittävin lisäys on pätkien esikatselu Cards-ominaisuuden kautta.

Sosiaalisten ominaisuuksien kohdalla on todettava, että tuskin olemme ainoat jotka ovat läpeensä kyllästyneitä viestien kirjoittamiseen D-padilla tai analogitatilla. Onneksi PS5 tarjoaa mahdollisuuden äänikomennoilla ohjaimen mikrofonin ansiosta.

Äänikomentoja käyttäessä huomaa nopeasti, että tarkkuus on toisinaan vähän sinne päin. Onneksi kaikkinensa se on erittäin hyvä ja näppärä työkalu vaikkapa lyhyen viestin lähettämiseksi.

Pelikirjasto

Jokaisessa PS5:ssä on esiasennettu Astro’s Playroom

Ensimmäisiä merkkiteoksia ovat Demon’s Souls ja Spider-Man: Miles Morales

PlayStation Plus Collection tarjoaa uusille pelaajille mahdollisuuden tutustua aiempiin hitteihin

Rajoitettu taaksepäin yhteensopivuus PS3:n, PS2:n ja PSOnen pelien kanssa

Suurin osa uutuuskonsoleista ei tarjoa heti saapuessaan järin monipuolista pelivalikoimaa, joten rimaa ei voida pitää järin korkealla. PS5:n tapauksessa tilanne riippuu suurilta osin siitä, oletko vielä kahlannut PlayStation 4:n suurimpia hittejä läpi.

Mikäli esimerkiksi God of War, The Last of Us Part II, Marvel's Spider-Man ja Uncharted 4: A Thief's End ovat vielä kokematta, saat PlayStation 5:n alkuun erinomaisen kattauksen pelattavaa. Teokset ovat nimittäin täysin taaksepäin yhteensopivia.

Jos olet PS Plus -tilaaja, pääset myös käsiksi Sonyn uuteen PlayStation Plus Collection -kokoelmaan. Se tarjoaa 20 ikimuistoista teosta edelliseltä sukupolvelta, joista jokainen on ladattavissa julkaisupäivästä lähtien.

Lisäksi jokainen PS5 sisältää esiasennetun Astro's Playroomin. Vaikka toimituksessamme ei koettu yksimielistä riemua mukana tulevasta pelistä, tarjoaa se mukavaa viihdykettä konsolin alkuhetkiin. Vuoden ikimuistoisimpiin pelikokemuksien joukkoon se ei kuitenkaan nouse.

(Image credit: Future)

Astro's Playroom on täysiverinen jatko-osa Astro Bot: Rescue Missionille. Tarjolla on tasoloikintaa eksoottisissa ympäristöissä, jotka ottavat vaikutteita Sonyn PlayStation-laitteistojen historiasta.

Matkan varrella saatat löytää esimerkiksi PlayStation VR Aim Controller -ohjaimen lumipenkasta tai PSP-käsikonsolin toisesta maailmasta.

Teos on miellyttävä nostalgiatrippi monille PlayStationin kelkassa olleelle. Todennäköisesti suurin osa konsolin ostajista pelaileekin sitä hetken ennen poistoa, joka vapauttaa 10 gigatavua tallennustilaa. Mikäli tulee myöhemmin katumapäälle ja haluaa palata Atro's Playroomin pariin, voi sen ladata pelikirjastosta tai PlayStation Storesta milloin vain.

Entä mitä muuta pelattavaa julkaisupäivä tarjoaa? Totuuden nimissä on sanottava, ettei tarjolla ole aivan liiaksi sellaista, jota PS4 ei olisi jo tarjonnut.

Suurimpia julkaisuja ovat yksinoikeusteokset Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure ja Demon’s Souls. Muiden kehittäjien monialustajulkaisuista on taasen nostettava esiin Call of Duty: Black Ops Cold War, Godfall ja Watch Dogs: Legion.

(Image credit: Future)

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä on nostettava esiin Bugsnax, jonka tarttuva tunnusbiisi soi päässä pitkän aikaa. Teos on saatavissa PS5:n ensimmäisenä PlayStation Plus -ilmaispelinä. Sen lataus toki vaatii maksullisen PS Plus -tilauksen.

Muita merkittäviä nimikkeitä joudutaan vielä odottamaan. Onneksi luvassa on runsaasti kiinnostavia pelejä, kuten Cyberpunk 2077, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy ja Ratchet & Clank: A Rift Apart. Tilanne siis taatusti paranee viikkojen ja kuukausien edetessä.

Pidämme silmällä Parhaat PS5-pelit -artikkeliamme konsolin pelivalikoiman laajentuessa.

Taaksepäin yhteensopivuus

Mainitsimmekin jo aiemmin edeltävän konsolisukupolven suurimmat helmet. Ne ovat sellaisenaan osa PlayStation Plus Collection -pelikirjastoa, joka tuo joitakin PS4:n parhaista peleistä ilmaiseksi PS5:n PS Plus -tilaajille.

Mukana on suurimpien hittien ohella myös joitakin pienemmän yleisön helmiä, kuten Persona 5 ja The Last Guardian. Valikoima toki itsessään jää selvästi Xbox Game Passin laajuudesta, mutta joka tapauksessa se tarjoaa erinomaisen lisäyksen PS Plus -tilaukseen.

Entäpä muut vanhat pelit? PlayStation 5 on taaksepäin yhteensopiva lähes jokaisen PS4-pelin kanssa (99 % teoksista kuuluu tuen piiriin), minkä lisäksi osa PS3- ja PS2-nimikkeistä on tarjolla PlayStation Nowin kautta. Valitettavasti muiden osalta tilanne on heikko.

PS5 ei tarjoa mahdollisuutta lukea PS3-levyjä tai siirtää PS Vitalle ostettuja PlayStation Classic -julkaisuja uudelle konsolille.

Tilanne tuntuu todellisuutta ikävämmältä, sillä esimerkiksi Xbox Series X pyörittää Xbox 360 -pelilevyjä ongelmitta. Tokikaan PS5:n tilanne ei ole poikkeuksellinen, sillä yleensä uudet konsolit ovat tukeneet enintään edeltävän sukupolven pelejä. Muutoin katse siintää tulevaisuudessa.

Onneksi PS4-pelikokoelmaan pääsee käsiksi äärimmäisen näppärästi. Konsolin digitaalinen kirjasto avaa edeltävän sukupolven nimikkeet napinpainalluksella. Valikoiman avaaminen ei vaadi muuta kuin kirjautumisen PlayStation Network -tunnukselle.

Teokset täytyy toki ladata konsolille erikseen. Toinen vaihtoehto on syöttää pelilevy konsoliin, jolloin teoksen lisenssi aktivoituu. Osa peleistä pyörii aiempaa sulavammin. Esimerkiksi Days Gone ja God of War yltävät päivityksen myötä 60 kuvan ruudunpäivitykseen.

Kun teoksen asentaa PlayStation 5:lle, saattaa ensikäynnistys aiheuttaa sydämentykytyksiä. Tallennustiedostot täytyy nimittäin ladata pilvestä erikseen, joten ne eivät siirry pelin mukana. Tämä kannattaakin siis katsoa kuntoon, jottei lähes täydellinen Final Fantasy XV -tallennus vaikuta kadonneelta.

PS Plus -jäsenille pilvitallennus on ollut arkipäivää jo pitkän aikaa. Mikäli et kuitenkaan ole siirtänyt seikkailujasi verkkoon, saattavat tiedostot loistaa hetkellisesti poissaolollaan.

Systeemi ei ole kokonaisuutena yksinkertaisimmasta päästä, joten se saattaa aiheuttaa monille hämminkiä ensialkuun. Testeissämme tallennukset kuitenkin toimivat lopulta vaivattomasti.

(Image credit: Future)

Kannattaako PS5 ostaa?

Osta, jos..

Haluat pelata uuden sukupolven pelejä heti

PS5 on erinomainen uuden sukupolven konsoli, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia, ehostetun käyttökokemuksen sekä innovatiivisen ohjaimen.

Haluat pelata uusien pelien lisäksi myös PS4-teoksia

Yksi merkittävimmistä ominaisuuksista on silta konsolisukupolvien välillä. Koko PS4-kirjasto on käytettävissä alusta alkaen, minkä lisäksi suurin osa isoimmista hiteistä on saatavissa PlayStation Plus Collection -kokoelman kautta.

Olet kyllästynyt lataustaukoihin ja vaadit parempaa ruudunpäivitystä

PS5 sisältää huippunopean SSD-kovalevyn, joka lyhentää pelien latausaikoja merkittävästi. Lisäksi näytönohjain mahdollistaa säteenseurannan sekä 4K-resoluution 120 kuvan ruudunpäivityksellä. Eikä 8K/60fps ole sekään tulevaisuudessa mahdottomuus.

Älä osta, jos...

Etsit mediasoitinta Dolby Atmosille ja Visionille

Jos omistat kattavan kokoelman 4K Dolby Vision -blu-ray-elokuvia ja äänentoistosi on suunniteltu Dolby Atmosia silmällä pitäen, joudut todennäköisesti pettymään. PS5 pyörittää 4K Blu-Ray -levyjä, mutta koska Dolby Atmos ja Dolby Vision eivät ole tuettuna, joudut keksimään vaihtoehtoisen ratkaisun.

Haluat kattavan pelivalikoiman heti julkaisussa

PS5:n julkaisupelien valikoima ei ole erityisen kattava. Tarjolla on tusina PlayStation Storesta ladattavia teoksia, jotka saapuvat heti ilmestymispäiväksi. Tilanne luonnollisesti paranee viikkojen ja kuukausien aikana.

Televisiosi vieressä on jo valmiiksi ahdasta

Tämä ei tietenkään koske kaikkia, mutta osalle PS5:n koko voi aiheuttaa ongelmia. Jos tila on vähissä etkä oikeasti saa kookasta pelikonsolia tasollesi, kannattaa ainakin harkita todennäköisen pienemmän version saapumista lähivuosien aikana.