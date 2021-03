Paras 120 Hz 4K TV: parhaat televisiot Xbox Series X:lle ja PS5:lle

Parhaan 120 Hz 4K -television metsästys tällä hetkellä ei ole oikeastaan vaikeaa, koska sopivia malleja on niin harvassa. 120 Hz virkistystaajuus on nykyään jo melko yleinen standardi HD- ja QHD-pelaamisessa, mutta se vaatii 4K-televisiolta erillistä HDMI 2.1 -liitäntä. Sen sijaan vielä useissa kalliimmissakin vuoden 2020 televisiomalleissa on ainoastaan HDMI 2.0.

Monissa laadukkaammissa pelimonitoreissa on ollut vastaavat speksit jo vuosien ajan, mutta 4K 120 Hz -televisiota etsineille tarjonta on ollut valitettavan köyhä. Nyt varsinkin PlayStation 5:n ja Xbox Series X:n julkaisun myötä teknologialle on kysyntää, sillä molemmat konsolit yltävät vaadittuun suorituskykyyn, kunhan itse televisio vain kykenee sitä vastaanottamaan.

Olemme listanneet alle parhaat televisiot, jotka yhdistävät upean kuvanlaadun ja resoluution mahdollisimman korkeaan virkistystaajuuteen. 120 Hz 4K -suorituskyvyn ohella olemme valinneet listalle ainoastaan televisioita, jotka olemme arvostelleet korkein arvosanoin. Täten voit olla varma siitä, että kaikissa alla olevissa malleissa on erinomainen väritoisto, ylöspäin skaalaus, katselukulmat ja kirkkaudet kaikenlaista pelaamista varten.

Lisäksi olemme huomioineet vain pelaamiseen soveltuvia ominaisuuksia, kuten alhaisen viiveen (input lag), muuntuvan virkistystaajuuden (VRR), Auto Low Latency -tilan sekä FreeSync- ja G-Sync-tuet. Alla olevista malleista löytyy siis kaikki tarvittava nautinnolliseen pelaamiseen.

120 Hz -paneeli: miksi sillä on merkitystä?

Onko virkistystaajuuksilla oikeasti niin paljon merkitystä, että niiden vuoksi kannattaa ostaa kokonaan uusi televisio? Uskaltaisimme väittää, että ilman laadukasta televisiota Sonyn ja Microsoftin uusien konsoleiden tehokkaat ominaisuudet jäävät turhiksi. Kaikki se suorituskyky ei näy yhtään sen parempana ilman televisiota, joka pystyy sitä tukemaan.

Hertsit, tai virkistystaajuus, tarkoittaa suoraan sitä, kuinka monta ruutua televisio pystyy näyttämään sekunnissa. Koska sekä PS5 että Xbox Series X pystyvät pyörittämään pelejä 120 ruudun kuvataajuudella (fps) 4K UHD -resoluutiossa, tarvitset sitä varten myös paneelin, jossa on 120 Hz virkistystaajuus.

Suurin osa 4K-televisioista tukee ainoastaan 60 Hz/4K:ta. Tämä oli täysin riittävä Xbox One X:lle ja PS4 Prolle, jotka ylsivät korkeintaan 60 ruudun kuvataajuuteen 4K-peleissä. Mutta uusillakaan konsoleilla kuvataajuutta ei voida parantaa liiaksi alentamatta resoluutiota esimerkiksi 1440p:hen. Ruudunpäivityksessä ei siten näe välttämättä aina toivottua lopputulosta vanhoilla televisioilla.

Kun 4K-televisio tukee korkeampaa virkistystaajuutta, tällöin kuva on paljon sulavampi ja terävämpi. Myös liikesumeus on pienempi kameraa liikuttaessa. Tämä auttaa eritoten Call of Dutyn kaltaisissa nopeatempoisissa räiskinnöissä, joissa kameraliike on nopeaa ja toistuvaa. Silti ruudunpäivityksen tuomat parannukset eivät jää ainoastaan yhteen genreen.

Siksi suosittelemme ostamaan yhden alla olevista televisioista, jos olet jo päivittänyt tai olet aikeissa päivittää konsolisi uudelle sukupolvelle.

HDMI 2.1: Mikä se on?

HDMI 2.1 on tehokas uusi tapa siirtää dataa, jonka avulla televisio pystyy tukemaan korkeita virkistystaajuuksia ja resoluutiota samanaikaisesti. Sen lisäksi se tuo televisioon kaksi muuta tärkeää pelaamiseen vaikuttavaa ominaisuutta: muuntuvan virkistystaajuuden (VRR) ja Auto Low Latency Mode -tilan (ALLM).

VRR on työkalu, jonka vaulla televisio pystyy automaattisesti säätämään virkistystaajuutta pelikonsolin ulostulon mukaan. Vaikka Xbox Series X ja PS5 kykenevät toistamaan 120 Hz 4K -resoluutiota, yksittäisten pelien ruudunpäivitys heittelee tapahtumien mukaan. Mitä suurempi pudotus ruudunpäivityksessä, sitä enemmän ruudulla näkyy repeilyä ja pätkimistä, jotka syntyvät television yrittäessä nopeasti mukautua muuttuneeseen tilanteeseen.

VRR:n avulla televisio pystyy muuttamaan virkistystaajuutta lennossa, joten se ei koskaan poikkea pelin omasta ruudunpäivityksestä. Sen ansiosta peli pyörii sulavasti, vaikka suorituskyvyssä ilmenisikin heittelyä.

ALLM puolestaan huomaa, milloin käyttäjä pelaa peliä ja säätää television asetukset automaattisesti siten, että input lag -viive on mahdollisimman pieni. Kyseessä on yksinkertainen, mutta äärimmäisen kriittinen ominaisuus, jonka avulla käyttäjän ei tarvitse manuaalisesti muuttaa peli- ja elokuva-asetuksia näiden välillä liikkuessa.

Jos etsit uutta televisiota nimenomaan pelikäyttöön, silloin suosittelemme turvaamaan tulevan laitteen vuosiksi eteenpäin varmistamalla, että siitä löytyy HDMI 2.1.

Parhaat 120 Hz 4K -televisiot

(Image credit: LG)

1. LG CX OLED TV (OLED65CX) Paras vaihtoehto pelaajille Koko: 48, 55, 65, 77 tuumaa | Paneeli: OLED | Input lag: 13 ms | Virkistystaajuus: 120 Hz @ 4K | VRR: Kyllä | ALLM: Kyllä | HDMI 2.1: Kyllä, neljä 40 Gt/s 2.1 -liitäntää | FreeSync / G-Sync: Kyllä Check Amazon Virheettömät värit, mustan taso ja kontrasti Useita HDMI 2.1 -liitäntöjä Ei tue HDR10+:aa Basson yläpäässä häiriöääniä

Meidän valintamme parhaaksi televisioksi ja OLED-televisioksi on LG CX OLED, joka on myös pelikäytössä todellinen peto. Siinä on käytännössä kaikki ominaisuudet, joita pelaamisessa voi kuvitella kaipaavansa, ja soveltuu eritoten uusien konsoleiden seuraksi.

Ensinnäkin siinä on neljä HDMI 2.1 -liitäntää. Muut televisionvalmistajat ovat vasta aloittaneet tuoda malleihinsa HDMI 2.1:n firmware-päivitysten avulla, ja nämäkin on rajattu usein yhteen liitäntään. LG CX OLED:ssa voit sen sijaan liittää Series X:n ja PS5:n omiin HDMI-liitäntöihin. Sen lisäksi LG:n 120 Hz 4K -suorituskyky on ilmiömäinen ja huikeasti parempi kuin muilla valmistajilla, sillä se on sisäänrakennettu paneeliin, eikä lisätty jälkikäteen firmware-päivityksellä.

LG CX OLED:ssa on myös pieni 13 ms viive, joka ei välttämättä ole paras näkemämme, mutta pääsee hyvin likelle. Vakuutuimme erityisesti siitä, että kun ALLM siirtää kuva-asetukset pelipuolelle, emme huomanneet merkittävää muutosta värien tai kontrastin suhteen. Usein aiemmissa televisioissa korkeaa virkistystaajuutta varten on joutunut luopumaan väritoistosta, mutta LG:n kohdalla moisesta ei tarvitse huolehtia.

Peleissä ja näiden ulkopuolella LG CX OLED tarjoaa puolestaan Dolby Vision - ja Dolby Atmos -tuen. OLED-paneelin vuoksi se kykenee myös todella syviin mystiin ja upeaan kontrastiin verrattuna LED-paneeleihin. Se tukee lisäksi 4:4:4 PC-värimaailmaa. Oikeastaan ainoa moite tällä puolella on HDR10+-tuen puute.

Lue arvostelu: LG CX OLED TV (OLED65CX)

(Image credit: Samsung)

2. Samsung Q80T QLED TV Edullinen taustavalaistu Samsung QLED alhaisella viiveellä Koko: 49, 55, 65, 75, 82 tuumaa | Paneeli: QLED | Input lag: 8,7 ms | Virkistystaajuus: 4K/120 Hz | VRR: Kyllä | ALLM: Kyllä | HDMI 2.1: Kyllä (vain HDMI 4) | FreeSync / G-Sync: FreeSync 1 709 € Katso jälleenmyyjältä Conrad Electronic Alhainen viive Game Motion Plus -tila Pientä puhkeamista ja valosaastetta Ei Dolby Visionia

Samsungin vuonna 2020 julkaistuissa malleissa oli kaikissa yksi HDMI 2.1 -liitäntä, joskin ainoastaan Q950TS:ssä, Q90T:ssä, Q80T:ssä ja Q70T:ssä oli myös 120 Hz paneeli. Näistä malleista Q80T on mielestämme paras vaihtehto, joka tarjoaa sopivan tasapainon kuvanlaadun, suorituskyvyn ja hinnan välillä.

Q80T:n kiinnostavin ominaisuus pelaajille on sen alhainen 8,7 ms viive, joka on niin merkityksettömän pieni, ettei sitä edes huomaa. Yleisesti ottaen alle 10 ms on päästy ainoastaan monitoreissa, mutta Samsung yltää tähän tiputtamalla kuvankäsittelyyn varattuja prosesseja. Game Motion Plus -tila vähentää liikesumeutta, mutta nostaa samalla viiveen 19,7 ms.

Arvostamme myös Q80T:n muita pelaamisen ulkopuolelle sijoittuvia ominaisuuksia, kuten laajaa äänimaailmaa ja OTS-järjestelmää (object tracking system), joka simuloi tarkemman äänenpaikannuksen. Lisäksi televisio tukee HDR:ää ja HDR10+:aa, jotka tuottavat kirkkaan ja värikkään kuvan. Valitettavasti siinä ei ole kuitenkaan Dolby Vision -tukea.

Samsungin televisioita on kehuttu myös niiden ylöspäinskaalauksen ansiosta. Teknologian ansiosta SD- ja HD-laatuista kuvaa verrataan Samsungin omaan tekstuuridatapankkiin, jonka jälkeen puuttuvat pikselit loihditaan esille skaalatessaan resoluutio 4K:hon. Tämän ansiosta Samsungin televisiot toimivat itse asiassa yhtä hyvin myös retrokonsoleiden näyttölähteenä.

Omasta budjetista riippuen kannattaa myös harkita Samsungin muita viime vuoden malleja. Q90T on paljon laadukkaampi FALD-paneelin ja 2 000 nitin kirkkauden ansiosta, mutta tämä näkyy myös korkeammassa hinnassa. Osa kuvatiloista on lisäksi turhan tummia. Q70T on puolestaan edullisempi vaihtoehto samoilla ominaisuuksilla, mutta sen reunavalaistu paneeli tuottaa heikomman väritoiston ja mustan tason.

Sen sijaan hulppeaa yli 13 000 euroa maksavaa 8K Q950TS QLED -mallia kannattaa välttää, ellei ole sattunut juuri voittamaan lotossa. Se tosin tukee molempien konsoleiden 8K-tilaa.

Lue arvostelu: Samsung Q80T QLED TV

(Image credit: Sony)

3. Sony X900H 4K HDR TV Erinomainen suorituskyky kaikenlaiseen pelaamiseen Koko: 55, 65, 75, 85 tuumaa | Paneeli: LCD | Input lag: ~15 ms | Virkistystaajuus: 4K/120 Hz | VRR: Kyllä | ALLM: Kyllä | HDMI 2.1: Kyllä (vain HDMI 4) | FreeSync / G-Sync: Ei Check Amazon Ylöspäinskaalaus 1080p-pelaamiseen Kauniit värit ja detaljit Ei HDR10+:aa Android TV -käyttöliittymä

Sony X900H on yksi meidän parhaita televisioita, minkä lisäksi siihen lisättiin jälkeenpäin HDMI 2.1, VRR ja ALLM. Siinä on lisäksi melko alhainen input lag sekä erinomainen väritarkkuus, mikä tekee Sonyn televisiosta erinomaisen vaihtoehdon uusien konsoleiden näyttöpäätteeksi.

Sonyn television kuvanlaatu on ilmiömäinen, ja eritoten 4K HDR ja Dolby Vision vakuuttavat. Kuva on detaljikas, minkä ohella tehokas taustavalo loihtii upean kontrastin. X900H:sta puuttuukin tyypilliset kohina, rakeisuus ja huonot mustan tasot, jotka ovat usein vaivanneet LCD-paneeleita. Sen ainoa heikkous on VA-paneeli, jonka väritoisto on toki upea, mutta jonka katselukulmat ovat hyvin rajatut.

Samsungin lailla Sony hyödyntää tekoälyä skaalatakseen 1080p-sisältöä 4K-resoluutioon, ja olemme ällikällä lyötyjä lopputuloksesta. Teoriassa pelejä voisikin pelata alhaisemmalla resoluutiolla saadakseen paremman ruudunpäivityksen ja antaa television hoitaa 4K-konversio miltei yhtä vakuuttavin lopputuloksin.

Sen sijaan emme ole niin mieltyneitä Android TV -käyttöliittymään, joskin tämän käyttö jää vähemmälle konsoleiden omiin käyttöliittymiin uppoutuessa.

Lue arvostelu: Sony X900H 4K HDR TV

(Image credit: LG)

4. LG Nano 90 (65NANO906) Keskihintainen LCD, jossa on kaksi 2.1-liitäntää ja rikkaat Nanocell-värit Koko: 55, 65, 75, 86 tuumaa | Paneeli: LCD | Input lag: 18 ms | Virkistystaajuus: 4K/120 Hz | VRR: Kyllä | ALLM: Kyllä | HDMI 2.1: Kyllä, kaksi 40 Gt/s 2.1 -liitäntää | FreeSync / G-Sync: FreeSync Check Amazon Kaksi HDMI 2.1 -liitäntää Erinomainen väritoisto ja kontrasti Taustavalo kukkii ja välkehtii Keskinkertainen ylöspäinskaalaus

Vielä edullisempi keskihintainen vaihtoehto LG CX OLED:lle on LG Nano 90, jossa on kaksi HDMI 2.1 -liitäntää sekä VRR- ja ALLM-tuki. Siten se soveltuu erinomaisesti pelikäyttöön. Input lag on pelitilassa 18 ms, joka on korkeampi kuin muilla tällä listalla olevilla laitteilla, mutta joka on silti riittävän alhainen pelaamiseen.

Nano 90 on kuitenkin listan viimeisenä, koska huomasimme arvostelussa pieniä ongelmia television taustavalaisussa. Kirkkaat kohteet saattavat kukkia, kun taas joissain tummissa kohdissa taustavalo saatetaan katkaista kokonaan ja tulla takaisin välkehtien takaisin. Se ei myöskään suoriudu niin hyvin hämärässä tilassa, eikä sen ylöspäinskaalaus pärjää muille listalla oleville.

Siitä huolimatta LG Nano 90:ssä on paljon hyvää, kuten erinomainen HDR-laatu ja laajat katselukulmat. Television käyttämät Nanocell-pisteet suodattavat käyttämättömät väriaallot, joten väritarkkuus on on lähes virheetön. Lisäksi televisiossa on yllättävän hyvä kontrasti rajallisista himmennysalueista huolimatta.

Lue arvostelu: LG Nano 90 (65NANO906)

Etsitkö itsellesi uutta PS5-konsolia? Saatavuus on edelleen heikko, mutta seuraamme tilannetta jatkuvasti

Haluatko kokeilla 8K-pelaamista? Nämä 8K-televisiot tarjoavat tällä hetkellä parasta