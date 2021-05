Arvostelussa Apple TV 4K (2021)

Apple TV 4K (2021) on näppärä mediatoistin, jonka valtteina ovat 4K HDR ja Dolby Vision. Lisäksi huomio kiinnittyy korkean kuvanopeuden HDR-tukeen, joka sulavoittaa kiihkeätempoisia urheilulähetyksiä sekä toimintakohtauksia. Kokonaisuus on uudistunutta kaukosäädintä myöten maltillisesti mutta onnistuneesti päivittynyt. Erityisesti kuvan värikalibroinnin automatisointi huoneen valaisuun sopivaksi on oivallinen lisäys. Valitettavasti hintalappu on varsin korkealla, mutta tämän ohittavat saavat monipuolisen laitteen viihdekeskuksen ytimeen.

Pika-arvio

Applen uusittua mediatoistinta on odotettu jo neljän vuoden ajan. Tämän vuoksi ensiajatuksena mieleen hiipivä pieni pettymys on ymmärrettävää: Apple TV 4K (2021) näyttää identtiseltä edeltäjänsä Apple TV 4K (2017) kanssa. Lisäksi uudet ominaisuudet ja lisäykset ovat varsin pintapuolisia.

Tästä huolimatta itse laite tekee vaikutuksen. Sen käyttöliittymä on erittäin nopea ja onpa tarjolla monia pieniä arkea parantavia oivalluksia.

Apple TV 4K (2021) hyödyntää A12 Bionic -suoritinta, joka on tuttu iPad (2020) -tabletista ja iPhone XS -puhelimesta. Loikka edeltäjän A10X-sirusta on huomattava, sillä käyttöliittymä on entistä nopeampi ja samalla lisäteho mahdollistaa suuren nopeuden (60 fps) HDR-sisällön. Mukana on myös näppärä värikalibrointi, joka perustuu iPhone-puhelimien valosensoriin. Sen avulla kuvan saa optimoitua juuri tilaan sopivaksi sen sijaan, että joutuisi tyytymään oletusasetuksiin tai kokeilemaan manuaalista säätämistä.

Kuten edellinenkin malli, myös Apple TV 4K (2021) saapuu myyntiin 32 ja 64 gigatavun versioina. Näistä pienempi riittää valtaosalle käyttäjistä. Mikäli sinulla on kuitenkin taipumusta ladata kaikki mahdolliset sovellukset, pelit, elokuvat ja sarjat laitteelle, on isompi luonnollisesti parempi valinta.

Laitteen mukana saa uudistetun Siri Remote -kaukosäätimen, joka on hitusen aiempaa painavampi. Tuore muotoilu on lisägrammoista huolimatta ohuempi ja laadukkaampi kokonaisuus. Pyöreä kosketuslevy tekee käyttöliittymässä liikkumisesta merkittävästi aiempaa helpompaa.

Apple TV 4K (2021) mahdollistaa pääsyn suurimpiin suoratoistopalveluihin, kuten Netflixiin, Amazon Primeen, Disney Plussaan sekä tietysti Apple TV Plussaan. Mukana on myös yhtiön omat palvelut aina Arcade-peliluolasta Apple Musiciin ja Apple Fitness+:aan. Sisäänrakennettu Siri-virtuaaliavustaja tarjoaa puolestaan helpon tavan etsiä elokuvia, sarjoja tai musiikkia niin nimen kuin genrenkin perusteella. AirPlay puolestaan mahdollistaa kuvien ja videoiden jakamisen eri laitteilta suoraan TV-ruudulle.

Kyseessä ei ole kuitenkaan pelkästään suoratoistolaite. Se toimii nimittäin myös osana HomeKit Hub -älykotijärjestelmää. Apple TV 4K (2021) mahdollistaa esimerkiksi älyovikellon tai kodin valvontakameran käytön.

Apple TV 4K (2021) on 200 euron lähtöhinnallaan markkinoiden kalleimpia suoratoistolaitteita. Mikäli olet jo valmiiksi tukevasti Applen ekosysteemissä kiinni, hinta tuskin on ongelma. Laite sujahtaakin sopivaksi palaseksi muiden iOS-laitteiden sekaan. Suositus on helppoa myös niille käyttäjille, jotka haluavat parhaan mahdollisen 4K-kuvan. Korkean kuvanopeuden HDR:stä maksaa kernaasti hitusen enemmän.

Hinta ja saatavuus

Hinta 199 € tai 219 €

Apple TV 4K (2021) on saatavana kahdessa eri tallennuskoossa. Tarjolla on 199 euroa maksava 32 Gt:n malli sekä 219 euroa kustantava 64 gigatavun vaihtoehto. Laitteet ovat ennakkotilattavissa jo nyt, ja toimitusten kerrotaan alkavan toukokuun lopussa.

Mikäli haluaa vain uuden Siri Remote -kaukosäätimen, on se hankittavissa myös erikseen niin uuden kuin vanhankin sukupolven Apple TV:lle. Erikseen ostettu kaukosäädin maksaa 65 euroa.

Muotoilu

Sileäpintaisen kiiltävä musta kuutio

Ohuempi ja painavampi kaukosäädin

A12 Bionic -suoritin

Apple TV 4K ei ole millään mittarilla kaikista pienikokoisin ja solakin suoratoistolaite. Laite sujahtaa kokonsa (9,8 x 8,8 x 3,5 cm) puolesta osaksi kotiteatterijärjestelmää, mutta minimalistisessa olohuoneessa se kiinnittää huomiota.

Muotoilu itsessään on applemaisen tyylikästä. Laitteen mattamustaa pintaa hajotetaan keskelle sijoitetulla Apple TV -logolla, minkä lisäksi kiiltäväpintainen ulkonäkö jatkuu sivuillakin.

Takaosassa on paikka virtapiuhalle, HDMI 2.1 -liitännälle sekä Ethernet-kaapelille. Laite tukee myös langatonta Wi-Fi-verkkoa, joka lieneekin oletuksellinen käyttötapa. Mukana ei nimittäin tule HDMI-kaapelia.

Uudistettu Siri Remote -kaukosäädin on uutuusmallin tärkeimpiä valtteja. Tuore malli on entistä ohuempi, mutta samalla se on saanut aavistuksen lisää painoa. Lisäksi kaukosäädin hyödyntää ladattavaa akkua. Pyöreä kosketuslevy mahdollistaa pyyhkäisyt ylös, alas ja sivuille. Sen avulla valikoiden ja sovellusten kahlaaminen onnistuu erittäin vaivattomasti. Painalluksen avulla saa avattua sovelluksen sekä katkaistua ja aloitettua toiston. Ulkokehän painikkeilla taasen voi kelata toistoa eteen- ja taaksepäin, mikä helpottaa sopivaan kohtaan hyppäämistä.

Uusi kaukosäädin on ensimmäinen Siri Remote -kaukosäädin, joka sisältää virtapainikkeen. Sen avulla saa hallittua paitsi Apple TV 4K:ta mutta myös televisiota. Onpa tarjolla painikkeet taaksepäin palaamiselle sekä hiljentämisellekin. Siri-virtuaaliavustajan kutsupainike puolestaan on sijoitettu kaukosäätimen oikeaan reunaan.

Kuten mainittua, Apple TV 4K (2021) hyödyntää A12 Bionic -sirua. Ominaisuuksien puolelta maininnan ansaitsevat suuren kuvanopeuden HDR, Dolby Vision 4K ja Dolby Atmos.

Suorituskyky

Suuren nopeuden HDR saa urheilun näyttämään sulavalta ja hyvältä

Väritasapainon voi kalibroida iPhonella

Siri on nopea ja tehokas

Kuten Applen tuotteille on tyypillistä, myös Apple TV 4K on erittäin helppo ottaa käyttöön. Kun laitteen kytki seinään, tunnisti se iPhonen välittömästi. Tämän jälkeen puhelin hoiti Apple ID:n ja salasanan automaattisesti tehden kokonaisuudesta todella vaivatonta.

Laite toimii erittäin sulavasti, emmekä huomanneet sovellusten vaihtamisen tai avaamisen yhteydessä minkäänlaista viivettä. Lisäksi Siri-virtuaaliavustaja etsi useammankin hakurimpsun laittamalla toiveet erittäin vikkelästi. Kun pyysimme komediaelokuvaa lapsille, saapui tarjolle muun muassa Paddington 2 ja Doria etsimässä. Ehdotusten saamisessa kesti vain muutama sekunti.

Mitä tulee suuren nopeuden HDR-sisältöön, sitä on tällä hetkellä tarjolla valitettavan vähän. Harvat verrokit tekevät sen eduista kuitenkin selviä. Kun laitoimme vertaillen Red Bull TV -lähetystä Apple TV 4K:lla (2021) ja vanhalla Apple TV 4K:lla (2017), näkyi ero selvänä. Vauhdikas motocross-kilpailu pyöri aiempaa sulavammin. Tosin yksityiskohtien määrä tuntui jääneen hitusen vähemmälle.

Kuvanlaadun optimointi osoittautui juuri niin helpoksi kuin Apple on luvannutkin. Kun iPhone-puhelinta osoitti televisiota kohti näyttöpäätteen vieressä, kännykkä ja televisio kalibroivat värit tilaan sopivaksi. Lopputulos osoittautui hitusen maltillisemmaksi kuin oletusasetukset. Ja mikäli uusi tulos ei miellytä silmää, alkuperäiseen kalibrointiin voi palata asetusten kautta.

Siri Remote -kaukosäätimen uudistukset osoittautuvat onnistuneiksi. Painettava kosketuslevy on selvästi edellismallin vastaavaa tarkempi, mikä tekee sovellusten ja ohjelmien välillä selaamisesta merkittävästi aiempaa helpompaa. Lisäksi kaukosäädin hoitaa samalla kertaa sekä television että Apple TV 4K:n (2021), joten ylimääräiset ohjaimet voi laittaa suosiolla kaappiin.

Kuten mainittua, kaukosäädin on saanut hitusen lisäpainoa sitten viime kerran. Siinä missä edeltävä versio paino 45 grammaa, uuden sukupolven Siri Remote -kaukosäätimen vaaka pysähtyy 64 grammaan. Laite tuntuu pienellä lisähionnalla selvästi laadukkaammalta ja kestävämmältä.

Apple TV 4K sisältää runsain mitoin pieniä mutta sitäkin näppärämpiä pikkukikkoja. Mikäli joudut esimerkiksi syöttämään salasanasi, voit tehdä sen iPhonella tv-ruudun sijasta. Lisäksi voit yhdistää järjestelmään kahdet Apple AirPods -kuulokkeet, jolloin ohjelmaa voi katsella kahdestaan ilman muiden häiritsemistä. Mukana on myös tuki usealle käyttäjälle, jolloin jokainen Apple ID -tunnus saa luotua oman profiilinsa suosituksineen ja kirjastoineen.

Nämä ominaisuudet ovat käytössä myös Apple TV 4K (2017) -mallissa. Joka tapauksessa pienien parannusten ja oivallusten kautta on mukava huomata, että käyttökokemus todella hioutuu niiden myötä.

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat suuren kuvanopeuden HDR-tuen

Jos vapaa-aikasi kuluu kiihkeätempoisen toiminnan tai urheilun parissa, entistä parempi kuvanopeus varmistaa katselukokemuksen sulavuuden.

Olet panostanut jo aiemmin Applen ekosysteemiin

Jos omistat jo valmiiksi iPhonen ja AirPodsit, Apple TV 4K (2021) on luonteva lisäys ekosysteemin jatkeeksi. Valmistajan rakentama kokonaisuus toimii yhteen tavalla, joka on enemmän kuin osiensa summa.

Haluat HomeKit-keskuksen

Apple TV 4K (2021) toimii HomeKit-keskuksena, jonka avulla voit hallita älykotiasi myös ollessasi muualla. Lisäksi laitteet toimivat entistä nopeammin, joten et joudu odottamaan Sirin toimia enää yhtä kauaa kuin aiemmin.

Älä osta, jos...

Budjetti on tiukka

Apple TV 4K (2021) on noin 200 euron lähtöhinnallaan kalleimpia suoratoistolaitteita.

Sinulla on jo Apple TV 4K (2017)

Apple TV 4K (2021) tarjoaa vain muutamia parannuksia edelliseen versioon nähden. Mikäli omistat jo entuudestaan vuoden 2017 mallin, ei päivitykselle ole kummoistakaan perustetta. Uudistus kannattaa oikeastaan vain, mikäli todella haluat suuren kuvanopeuden HDR:n. Sen sijaan uuden Siri Remote -kaukosäätimen hankkiminen kannattaa vanhallekin laitteelle.

Käytät Android-laitteita

Vaikka Apple TV 4K toimii myös ilman iPhonea, osa tärkeimmistä ominaisuuksista jää tällöin saamatta aina värikalibroinnista lähtien. Mikäli et siis omista iOS-laitteita, ei Applen suoratoistolaitteen hankkimista voi pitää erityisen hyvänä hankintana.

