Apple TV Plus saapuu tänään Suomeen – tasokkaita alkuperäissarjoja kohtuuhintaan

Apple avasi tänään kauan odotetun striimauspalvelunsa Apple TV Plussan, ja myös suomalaiset pääsevät käyttämään videopalvelua ensimmäisten joukossa. Netflix saanee suuren luokan kilpailijan Applen uudesta striimauspalvelusta, joka on panostanut sisältöihinsä yli miljardi dollaria.

Palvelu toimii käytännössä kaikilla näytöllisillä Apple-laitteilla, Apple TV:llä, uusimmissa Samsungin älytelevisioissa, Amazon Fire TV:llä, Rokulla sekä tietysti myös selaimessa.

Apple TV Plus (tai Apple TV+) on hinnoiteltu agressiivisesti kilpailijoitaan halvemmaksi, sillä palvelu maksaa vain 5,99 euroa kuukaudessa. Jos kuitenkin haluat kokeilla palvelua ennen tilauksen tekemistä, yhtiö tarjoaa seitsemän päivän maksuttoman kokeilun. Kaikki uuden iPhonen, iPadin, iPod Touchin, Macin tai Apple TV:n ostajat saavat kaupan päälle vuoden käyttöoikeuden palveluun.

Yhdellä Apple TV+ -käyttäjällä pystyy katselemaan sisältöjä peräti kuudelta laitteelta kerrallaan. Yksi tili riittää siis helposti suuremmallekin perheelle. On toki myös kiinnostavaa nähdä, kuinka moni kaveriporukka keksii käyttää tätä hyväkseen.

Kasvava valikoima alkuperäissarjoja

Kaikki macOS- ja iOS-käyttäjät pystyvät katsomaan sarjoja myös offline-tilassa. Suurin osa sarjoista on katseltavissa 4K-resoluutiolla ja ne tukevat sekä Dolby Vision HDR- että Dolby Atmos -tekniikkaa.

Apple tarjoaa vakuuttavia alkuperäissisältöjä, joiden tuotantoon on panostettu suuria summia rahaa. Esimerkiksi See, Helpsters, For All Mankind tai The Morning Show tekevät vaikutuksen laadullaan. Apple TV Plussan valikoima on kuitenkin toistaiseksi melko suppea, koska ohjelmakirjastoon ei kuulu mitään vanhoja sarjoja.

Netflixin, HBO:n tai Amazon Prime Videon päihittäminen ei ole mikään yksinkertainen tehtävä, sillä palveluilla on jo uskolliset käyttäjänsä, valtavat tuotantobudjetit sekä laaja valikoima aiempia sarjoja ja elokuvia.

Apple panostaa ainakin alussa vahvasti omiin alkuperäissarjoihinsa, mutta moni katsoja kaipaisi palveluun myös hittisarjoja ja suosituimpia elokuvia. Jää siis nähtäväksi, millaisen suosion palvelu striimauspalvelu onnistuu saavuttamaan.

Kirjoitamme oman arvostelumme palvelusta lähiaikoina, kun olemme ehtineet tutustua kunnolla Apple TV Plussan valikoimaan.