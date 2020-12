arvostelussa apple airpods max

Apple AirPods Max on äänentoiston osalta parhaita kuulokkeita, joita olemme koskaan testanneet. Vastamelutoiminnot yltävät vaivatta samalla huipputasolle kuin Sony WH-1000XM4 sekä Bose Noise Cancelling Headphones 700. Todella kallis hinta, Android-käyttäjien rajoitteet sekä 3,5 mm -liitännän puuttuminen tekevät siitä kuitenkin hyvin vaikean suositeltavan muille kuin varakkaille iOS-käyttäjille.

Kahden minuutin pika-arvio

Apple AirPods Max on vuoden 2020 odotetuin kuulokejulkaisu. Siitä on spekuloitu, huhuiltu ja haikailtu yli kahden vuoden ajan – eikä suotta.

Kun kyseessä ovat Applen ensimmäiset over-ear -kuulokkeet, odotukset ovat syystäkin korkealla. Erityisesti Apple AirPods ja AirPods Pro ovat nostaneet vaatimustason huippuunsa, sillä nappikuulokkeet ovat markkinoiden tunnetuimmat mallit.

Kun AirPods Max -huhut lähtivät liikkeelle vuonna 2018, uskottiin Applen pyrkivän parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Olipa spekulaatioissa jopa sci-fi-tunnelmia henkivät liiketoiminnot, joiden ansiosta kuulokkeita voisi hallita painikkeiden sijasta pelkillä eleillä.

Kun kuulokkeiden hinta on huimat 629 euroa, tuotteelta sopii olettaa jotain mullistavaa. Valitettavasti suuria neronleimauksia ei kuitenkaan ole saatu mahdutettua mukaan.

Tosiasiassa AirPods Max on arkisempi kuin mitä monet haaveilivat. Tokihan tarjolla on poikkeuksellinen äänenlaatu sekä monia elämää helpottavia ominaisuuksia iOS-laitteille, mutta kaikkinensa kyseessä ovat "vain" kuulokkeet.

Keskitytäänpä ensin positiivisiin asioihin. AirPods Max todella loistaa äänenlaadussa, jota ei voi liiaksi ylistää. Kuuntelukokemus on helposti samalla viivalla kuin Sony WH-1000XM4 -kuulokkeilla. Äänimaisema on laaja sekä tasapainoinen. Olipa mukana rauhallisia keskiääni, jykevää bassoa tai rosoisempaa surinaa, kaikki kuuluvat tasapainossa kuten kuuluukin.

Äänen selkeys ja kirkkaus tuovat musiikkiin aimo annoksen lisää. Huomasimme jopa suosikkibiisejämme kuunnellessa, että taustalta paljastui hyvillä kuulokkeilla jotain täysin uutta. Se jos jokin on merkki onnistuneista kuulokkeista.

Applen ämyrit loistavat myös vastamelukuulokkeina. Taustamelu blokkautuu niin hyvin, ettei vertailu Bose Noise Cancelling Headphones 700 -malliin ole lainkaan kohtuuton. Lisäksi saat napinpainalluksella päälle Läpikuulumistilan, jonka avulla kuulet ympäristön tapahtumat ongelmitta.

Muotoilu jakaa aina mielipiteitä, mutta pidämme sitä onnistuneena. Isot, tasaiset kuulokekupit tukevat ruostumatonta teräsrunkoa. AirPods Max näyttää applemaiselta yksinkertaisella ja käytännöllisellä muotoilullaan.

Ne tuntuvat päässä laadukkaammilta kuin Sony WH-1000XM4, jotka saivat kritiikkiä muovisesta tuntumasta. Vastapainoksi AirPods Max on ruostumattomasta teräksestä johtuen raskaampi. Vaikka Apple on pyrkinyt vähentämään pään ympärillä olevaa puristusta, ovat kuulokkeet silti melkoisen tiiviit. Mikäli et siedä päähän kohdistuvaa puristusta, AirPods Maxit eivät todennäköisesti sovi sinulle.

Me kuitenkin pidimme niiden mukavuudesta. Lisäksi fyysiset painikkeet ovat aina kosketusnappeja miellyttävämmät. Arkisessa käytössä Digital Crown tuntuu miellyttävän tarkalta. Sen avulla saa säädettyä äänenvoimakkuutta sekä biisivalintoja jämäkästi.

AirPods Maxin kohdalla tekee kovasti mieli käyttää adjektiiviä applemainen. Kuulokkeet ovat nimittäin yhtiölle tyypillisesti yksinkertaisesti toimivat. Yhdistäminen soittimeen on helppoa, yhteys ei katkennut testijakson aikana kertaakaan ja painikkeet luottavat toimivaksi todettuihin käytäntöihin. Siinä missä muut valmistajat tapaavat puskea innovaatioita rohkeasti eteenpäin, Apple uudistaa vasta kun teknologia on valmista.

Miinuspuoliakin kuitenkin on. Ensinnäkin 3,5 mm -liitännän puuttuminen tekee langallisesta käytöstä haastavaa. Jos haluat ehdottomasti käyttää piuhaa välissä tai yhdistäessäsi vaikkapa vahvistimeen, joudut käyttämään välissä vielä USB-C:n ja 3,5 mm:n välistä adapteria. Erityisesti vahvarien kohdalla puute on selvä, sillä kuulokkeet on kuitenkin suunniteltu myös ammattimaiseen käyttöön.

Toinen selkeä puute koskee audiofiilien kaipaamaa Hi-Res Audio -tuen puute. Koodekit ovat rajoitettu ainoastaan Applen omaan Apple Digital Mastersiin.

Puutteet herättävät keskeisen kysymyksen: kenelle Apple AirPods Maxit oikein on tarkoitettu? Niiden korkea hinta ja fantastinen äänenlaatu tuntuvat tavoittelevan todellisia hifistelijöitä, mutta toisaalta puutteet taas puhuvat toista kieltä.

Toisaalta taas hintalappu ei viittaa tuiki tavallisiin kuluttajiinkaan. Reilusti yli 600 euroa on suurimmalle osalle kohtuuton hinta vastamelukuulokkeista.

Lopulta vaikuttaa siltä, että AirPods Max tavoittelee lähinnä Applen uskollisinta fanikuntaa. Mikäli omistat jo iPhonen, käytät Siri-virtuaaliavustajaa ja tavalliset AirPodsit jättävät jossiteltavaa, saatat himoita valmistajan parhaita kuulokkeita.

Kuten tyypillistä, kuulokkeet on suunnattu ainoastaan Applen ekosysteemiin. Mukana on merkittävä määrä ominaisuuksia, joita ei voi hyödyntää Android-laitteella. Esimerkiksi tilaääni, automaattinen laitevaihto, yhden painikkeen käyttöönotto, Sirin puhekomennot sekä äänijako toimivat ainoastaan iOS-laitteilla.

Android-käyttäjille AirPods Max tarjoaa ainoastaan huippulaadukkaat vastamelukuulokkeet miellyttävällä muotoilulla. Se ei kuitenkaan riitä perustelemaan hintaa.

Mikäli olet kuitenkin kiintynyt Applen ekosysteemiin, haluat mainion äänenlaadun eikä matti ole käynyt lähelläkään lompakkoasi, saattaa AirPods Max olla tämän hetken ykkösvalinta.

Hinta ja saatavuus

Apple AirPods Max julkaistiin joulukuun 15. päivä 629 euron hintaan.

Julkaisuhetkellä saatavuus on kuitenkin heikkoa, joten kuulokkeiden saaminen vuoden 2020 aikana voi olla todella haasteellista. Tilanne on sama niin Applen omassa kaupassa kuin kolmannen osapuolen kauppiaillakin.

Hintansa puolesta AirPods Max on selvästi kallein over-ear -kuulokemalli. Vaikka harmittelimme aiemmin Sony WH-1000XM4:n hintaa, tuntuu se nyt lähes budjettimallilta.

Huhujen mukaan Apple saattaa hyvinkin julkaista edullisemmat sekä urheilukäyttöön sopivamman AirPods Max -mallin. Tästä ei ole kuitenkaan vielä varmuutta ja todennäköisesti niidenkin hinta on edelleen tyyriimpää kuin kilpailjoilla.

Muotoilu

Hinta ei ole ainoa keskustelua herättävä piirre, sillä myös muotoilu saa palautetta puolesta ja vastaan. Apple AirPods Max näyttääkin hyvin poikkeukselliselta, eikä suoraa verrokkia ole tällä hetkellä tarjolla. Sen teräskehikko, päällystetyt kuuloketyynyt sekä erikoinen kantolaukku erottuvat taatusti joukosta.

Tyyli ja laatu ovat hyvin applemaisia. Osan silmiin ne näyttävät tyylikkään minimalistisilta, kun taas jotkut jäävät kaipaamaan rohkeampia yksityiskohtia. Onneksi huomion saa halutessaan kiinnitetty erilaisilla värivaihtoehdoilla. Tarjolla on hopea, taivaansininen, vihreä, pinkki sekä tähtiharmaa väritys.

Muotoilu ei ollut rakkautta ensisilmäyksellä, mutta huomasimme käytön jälkeen kiintyneemme kokonaisuuteen. Niissä on yksinkertaisuudesta huolimatta sitä jotakin, jolla kuulokkeet erottuvat kilpailijoista. Lisäksi rakenne on juuri niin tukeva kuin mitä näin kalliilta mallilta sopii odottaa.

Teräsrunko ei kuitenkaan tule seurauksitta. AirPods Max on 385 gramman painollaan varsin raskas, kun vertaa vaikkapa Sony WH-1000XM4:n 254 gramman painoon. Tässäkin vaiheessa kyse on pitkälti mielipiteestä. Osalle paino kertoo tukevuudesta ja vahvasta rakenteesta, kun taas joillekin turha paino on vain ärsyttävä riesa.

Päähän kohdistuvaa painoa pyritään vähentämään yläsangan aisoihin jännitetyllä kaariverkolla. Sen hengittävä punosrakenne hämmentää alkuun, mutta käytössä sitä oppii arvostamaan. Lopputuloksena kuulokkeet ovat painostaan huolimatta mukavat.

Onko AirPods Max yhtä mukava kuin Sony WH-1000XM4? Ei ehkä aivan. Vaikka se on mukavampi kuin monet muut mallit, ei se yllä kuitenkaan mukavuuden osalta aivan tämän vuoden parhaaksi kuulokkeeksi.

Kuulokkeiden runko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Sen lisäksi mukana on teleskooppivarret, joiden avulla kuulokkeet saa aseteltua sopivankokoisiksi. Ne pysyvät jämäkästi paikallaan, joten et joudu jatkuvasti räpläämään niitä.

Akustisesta muistivaahdosta valmistetut kupit muovautuvat juuri käyttäjän korville sopivaksi. Mikäli kupit sattuvat hajoamaan tai haluat muuten vain vaihtaa uusiin, saa ne irrotettua näppärällä magneettiliitännällä. Tällä hetkellä irtokupit ovat kuitenkin vasta tulossa myyntiin.

Kuulokkeiden painikkeet on pidetty minimalistisina. Apple on jatkanut Digital Crownin kehitystä, minkä seurauksena volyymisäätö, Sirin aktivoiminen, puheluihin vastaaminen sekä kappaleiden pysäytys, käynnistäminen ja ohittaminen on erittäin helppoa.

Äänenvoimakkuutta saa säädettyä pyörittämällä, kun taas biisin käynnistys tai pysäytys sekä puheluun vastaaminen ja sen lopetus onnistuu yhdellä painalluksella. Tuplaklikkaus puolestaan hyppää seuraavaan biisiin, kun taas kolmas kelaa kappaleen verran taaksepäin.

Digital Crown tekee käytöstä erittäin jämäkkää ja tarkkaa. Eron esimerkiksi tavallisiin painikkeisiin tai kosketusnäytön vedettäviin palkkeihin huomaa nopeasti. On jopa todettava, että Applen päätös pysyä erossa kosketuksella toimivista napeista on erittäin järkevä. Ne kun tapaavat olla lämpötilojen sekä liikkeiden tunnistuksen osalta toisinaan vähän kinkkisiä.

Oikeassa kuulokekupissa on erillinen painike vastamelutoiminnolle. Sen avulla voi napinpainalluksella vaihtaa vastamelun sekä läpikuulumistilan välillä. Siinä missä ensin mainittu torjuu ympäristön äänet erittäin tehokkaasti, jälkimmäinen päästää esimerkiksi keskustelukumppanin rupattelut lävitse. Kupin pohjassa on puolestaan vielä Apple Lightning -liitäntäpaikka latausta varten.

Sen sijaan perinteistä 3,5 mm -liitäntää ei ole mukana ollenkaan. Jos siis haluat kuunnella piuhan kanssa, joudut etsimään erillisen adapterin Lightningin sekä 3,5 mm -piuhan välille.

Adapterin puuttuminen myyntipaketista on iso pettymys. Kun maksaa kuulokkeista reippaat 600 euroa, voisi olettaa niiden yhdistyvän esimerkiksi vahvistimeen ilman lisäinvestointeja.

Liitännän puuttuminen ei kuitenkaan ole eniten mielipahaa herättänyt piirre. Varsin poikkeuksellinen Smart Case -suojakoteloa on nimittäin herättänyt vieläkin enemmän hämmästelyä. Siihen yhdistetyt kuulokkeet menevät virransäästötilaan, mikä säästää akkua merkittävästi.

Smart Casen ulkonäkö on saanut irvileuat liikkeelle. Sitä on toistaiseksi verrattu muun muassa rintaliiveihin, uninaamariin sekä käsilaukkuun. Ja onhan se sanottava, että tiettyä samankaltaisuutta on havaittavissa.

Vaikka muotoilun onnistumisesta voi olla montaa mieltä, sen voisi antaa anteeksi jos kotelo saisi suojattua kuulokkeita. Näin ei kuitenkaan ole, sillä suojakotelo jättää yläsangan täysin suojatta. Lisäksi pohjassa oleva kolo on ehkä näppärä latausta varten, mutta samalla se avaa reitin lialle.

Kaiken kukkuraksi kaariverkko kerää kaikenlaista likaa ja töhnää magneetin lailla. Mikäli siis haluat pitää arvokkaat kuulokkeet uudenveroisina, ei Smart Casesta valitettavasti ole avuksi. Tälläkin kertaa tilanteen voisi antaa edullisemman tuotteen kohdalla anteeksi. AirPods Maxin tapauksessa lujarakenteinen ja täysin sulkeutuva kotelo olisi kuulunut pakettiin mukaan.

Äänenlaatu

Applen huippukuulokkeiden äänenlaatu on kaikessa yksinkertaisuudessaan uskomattoman hyvää. Tasapainoinen ja ilmava äänimaisema jättää jokaiselle soittimelle runsaasti tilaa. Kun tähän yhdistää automaattisen pysäytyksen kuulokkeita nostamalla sekä tilaäänen, lopputulos on enemmän kuin kohdillaan.

Esimerkiksi Phoebe Bridgersin Garden Song -kappale toi laulun pehmeyden esiin entistä selkeämmin. Lisäksi kitarasoundi sai AirPods Maxien ansiosta lisärikkautta tehnet rytmistä ja kappaleesta entistä väkevämmän kokonaisuuden.

Kun soittolistalta pärähti soimaan The Psychedelic Fursin Love My Way, sai biisissä soiva kellopeli entistä kirkkaamman ja eläväisemmän kaiun. Samaan aikaan maltillinen basso tarjosi tilaa laululle sekä kitaralle. Edes volyymin nostaminen ei saanut ääntä särkymään tai hajoamaan.

Applen uutuuskuulokkeet ovat oivallinen valinta mihin tahansa musiikkigenreen. Toisin kuin AirPods Pro, AirPods Max pärjää myös klassisen musiikin kanssa. Esimerkiksi Mozartin Jupiterin riehakas alku soi vahvempana ja tunteikkaampana. Vastaavasti hiljaisemmat huiluosuudet kuuluvat tarkasti ja aistillisesti.

AirPods Maxin vajavainen tuki Hi-Res Audio -tiedostoille on hintaan nähden valtava pettymys. Tuen piirissä on ainoastaan Applen omat Apple Digital Masters -raidat, jotka ovat saatavissa Apple Musicista. Yli 600 euron kuulokkeilta on syytä odottaa kattavampaa tukea.

Tilaääni

Kuten AirPods ja AirPods Pro, myös AirPods Max sisältää molemmissa kupeissa erillisen Apple H1 -järjestelmäpiirin. Sen 10 audioydintä mahdollistavat äänenkorjauksen, vastamelutoiminnon, läpikuulumistilan sekä tilaäänen.

Tilaääni saapui AirPods Prolle aikanaan iOS 14 -päivityksen myötä. Se toimii niin 5.1- kuin 7.1-äänijärjestelmien kanssa, jolloin kuulokkeet sijoittavat kuuntelijan tapahtumien keskipisteeseen. Mikäli siis vaikkapa helikopteri lentää ruudulle Dolby Atmos -elokuvaa katsoessa, äänimaisema elää aivan kuin propellit pyörisivät oikeasti pääsi yläpuolella.

AirPods Max vie tilaääntä entistä kehittyneempään suuntaan. Järjestelmä tunnistaa kuuntelijan pään liikkeet, minkä ansiosta ääni reagoi katselusuunnan ja näytön mukaan.

Melkoisen futuristiselta kuulostava ominaisuus on testattavissa jo nyt. Apple TV Plus, Disney Plus sekä HBO Max tarjoavat Spatial Audio -tilaääntä tukevaa materiaalia jo nyt. Sen sijaan Netflix sekä Amazon Prime Video seuraavat perässä vasta myöhemmin.

Onneksi stereoäänenkin saa muutettua tilaääneksi AirPods Maxilla ja AirPods Prolla. Tämä onnistuu avaamalla katselulaitteella kuulokkeiden asetukset.

Testasimme AirPods Maxin tilaääntä Apple TV Plussalla. Vaikka se ei yllä täysiverisen Dolby Atmoksen laatuun, on ominaisuus silti erittäin vaikuttava. Tilan hyödyntäminen tuo tapahtumat katselijan ympärille, mikä saa erityisesti toimintakohtaukset tuntumaan selkäytimessä asti.

Vastamelutoiminto

Apple AirPods Max yltää vastamelukuulokkeiden taistossa kärkisijoille Sony WH-1000XM4:n ja Bose Noise Cancelling Headphones 700:n rinnalle.

Molemmissa kuulokekupeissa on kolme ulospäin suuntautuvaa mikrofonia, jotka tunnistavat ympäristöstä tulevia ääniä. Kuulokkeen sisäpuolella taasen sijaitsee yksi mikrofoni havainnoimassa korviin kantautuvia ääniä.

Applen mukaan kuulokkeet reagoivat jatkuvasti ympäristön muutoksiin, minkä pitäisi parantaa vastamelutoiminnon toimivuutta kaikissa tilanteissa. Testiemme perusteella puheille riittää katetta.

Esimerkiksi junalla matkustaessa saa kolinat ja muut äänet peitettyä, eikä musiikkia kuunnellessa niitä kuule enää laisinkaan. AirPods Max tarjoaa äänekkäässäkin työtilassa täydellisen rauhan tunteen riippumatta siitä, häiritseekö keskittymistäsi keittiön tiskikone, rupattelevat työkaverit vaiko jokin muu.

Läpikuulumistila on erittäin hyödyllinen lisätyökalu. Sen saa käyttöön painamalla oikeassa kupissa olevaa vastamelupainiketta, minkä jälkeen ympäristön äänet pääsevät jälleen kuulokkeiden läpi.

Ominaisuus on kullanarvoinen esimerkiksi lyhyissä keskusteluissa, jolloin joudut katkaisemaan musiikin hetkeksi aikaa. Testiemme perusteella läpikuulumistila tuntuu kuin kuulokkeita ei olisi korvilla laisinkaan.

Akkukesto ja liitännät

Apple lupaa AirPods Maxin jaksavan huippulaadukasta ääntä, keskusteluhetkiä tai elokuvatoistoa 20 tunnin ajan. Lukema itsessään ei ole erityisen poikkeuksellinen, mutta koska luvussa on mukana vastamelutoiminto, voidaan sitä pitää varsin hyvänä.

Parhaat over-ear -kuulokkeet yltävät noin 30 tunnin akkukestoon. 20 tunnin kestokin tarkoittaa kuitenkin yleensä muutaman päivän aktiivista käyttöä, joten puhdin ei pitäisi loppua kenelläkään liian nopeasti kesken.

Mainostettu akkukesto vaikuttaisi ensitestien perusteella pitävän paikkansa. Mielenkiintoisena yksityiskohtana kuulokkeet menevät Smart Case -suojakoteloon laittaessa virransäästötilaan. Jostain syystä kuulokkeita ei saa kytkettyä ollenkaan pois päältä. Onneksi virransäästötila ei muutaman yön perusteella näyttänyt kuluttavan akkua juuri nimeksikään.

AirPods Max tarjoaa Bluetooth 5 -yhteyden, minkä ansiosta kuulokkeiden yhdistäminen on nopeaa ja varmaa. Yhteyden ei pitäisi katketa ennen kuin vasta noin 420 metrin kantaman jälkeen, joskin muutamat paksut seinät välissä saattavat toki aiheuttaa ongelmia.

Applen mukaan AirPods Max toimii laitteilla, joiden käyttöjärjestelmä on vähintään iOS 14.3, iPadOS 14.3, macOS Big Sur 11.1, watchOS 7.2 tai tvOS 14.3. Mukana on myös tuki Android- ja Windows-laitteille, mutta tällöin tilaääni sekä automaattinen laitteenvaihto jäävät haaveeksi.

Automaattisen laitevaihdon ansiosta saat siirrettyä kuulokkeiden yhteyden sujuvasti iPhonen, iPadin sekä Macin välillä. Jos työhetken keskeyttää esimerkiksi puhelu, onnistuu laitevaihto ongelmitta. Kun laitteiden yhdistäminenkin onnistuu vieläpä yhdellä napinpainalluksella, on systeemi todella näppärä.

Huomasimme helppouden koskevan niin Android- kuin iOS-laitteitakin. Koska vain jälkimmäinen hyötyy tilaäänestä sekä muista erikoisuuksista, jäävät Android-käyttäjät ikävä kyllä nuolemaan näppejään.

Voit myös jakaa ääntä käytännössä mistä tahansa Applen laitteesta. Tämän ansiosta voit kuunnella kaverisi kanssa musiikkia samanaikaisesti.

Kuten arvata saattaa, mukana on myös Siri-virtuaaliavustaja. Äänikomentojen avulla voi esimerkiksi hallita musiikkitoistoa, tehdä puhelinsoittoja, säätää äänenvoimakkuutta sekä saada reittiohjeita. Sirin saa halutessaan lukemaan myös saapuneita viestejä, joten et joudu kaivamaan puhelinta taskustasi jokaisen viestin kohdalla.

Nämä ominaisuudet koskevat luonnollisesti ainoastaan iOS-laitteita. Tämän vuoksi käytännössä mikään perusmalleista eroava ominaisuus ei siis toimi Android-käyttäjillä.

Yhteenveto

Osta, jos...

Sinulla on iOS-laite

AirPods Maxin parittaminen iOS-laitteen kanssa on äärimmäisen helppoa. Sitä käyttäessä ei voi kuin ylistää Applen kykyä luoda pienistäkin asioista entistä käyttäjäystävällisempiä.

Haluat kuulokkeiden erottuvan joukosta

AirPods Max näyttää tyystin erilaiselta kuin markkinoiden muut vaihtoehdot. Erottuva tyyli kerää arjessa katseita.

Katsot ahkerasti elokuvia

Jos katsot iOS-laitteellasi runsaasti elokuvia, AirPods Maxin tilaääni tuo leffahetkiin aimo annoksen lisäsyvyyttä.

Älä osta, jos...

Käytät ainoastaan Android-laitteita

Korkean hinnan vuoksi AirPods Maxin suosittelu on erittäin vaikeaa muille kuin Applen nimeen vannoville. Android-käyttäjät jäävät niin monista ominaisuuksista paitsi, että hintalappu jää auttamatta liian tyyriiksi.

Haluat Hi-Res Audio -tuen

Hi-Res-tuki on rajoittunut Applen omaan Apple Digital Mastersiin, minkä vuoksi häviämätöntä ääntä etsivien kannattaa suunnata katse muihin malleihin.

Haluat ainoastaan parhaan mahdollisen äänenlaadun

Apple AirPods Maxin äänenlaatu on erittäin hyvää ellei peräti loistavaa. Jos muulla kuin äänenlaadulla ei ole väliä, saat samalla rahalla vieläkin parempien kuulokkeiden lisäksi 3,5 mm -liitännän.