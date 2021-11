Parhaat HBO Max -sarjat 2021: suositun palvelun laadukkaimmat tuotannot

HBO Max lanseerattiin Suomessa viimein 26. lokakuuta. Täällä aiemmin toiminut HBO Nordic kantaa jatkossa nimeä HBO Max, ja muutoksen myötä palvelun valikoimaa kasvatettiin entisestään.

Suoratoistopalvelu tarjoaakin saman HBO-laadun kuin aina ennenkin, mutta sen lisäksi siellä nähdään myös uudempaa tuotantoa muun muassa Warner Brosilta, HBO:lta, Max Originalsilta, DC Comicsilta ja Cartoon Networkilta. Warner Brosin teatteriensi-illat saapuvat palveluun puolestaan 45 päivää näiden teatteriensi-illan jälkeen.

HBO Maxin valikoima on kattava ja on pääosin suunnattu aikuisille, mutta mukana on myös iso liuta laajemmalle yleisölle sopivia tuotantoja. Palvelussa on lisäksi ikoniset televisiohelmet, kuten The Sopranos, The Wire tai Deadwood, jotka pitävät pintansa vielä nykypäivänäkin.

Olemme koonneet alapuolelle listan HBO Maxin parhaimmista sarjoista, joihin lukeutuu niin draamaa, jännitystä, komediaa kuin trillereitä. Etsi siis itsellesi sopivin viihdyke pimeisiin syysiltoihin laadukkaan televisiotuotannon parista.

Curb Your Enthusiasm

Larry Davidin osin improvisoitu ja tähtinäyttelijöillä kuorrutettu sarja on ennättänyt yli 20 vuoden ikään. Sarja seuraa Seinfeldin toisen luojan noloja kommelluksia ystävien ja ventovieraiden kanssa, mutta sarjan todellinen nerous on tavassa, jolla David ja muut käsikirjoittajat onnistuvat kaappaamaan taidokkaasti niin universaalisesti kiusallisia tilanteita sarjaan. Sarjan 11. kausi käynnistyi juuri hiljattain HBO Maxilla.

Kausia HBO Maxissa: 11

Succession

HBO:n Successionissa on iso liuta hahmoja, joiden kohtalosta välittää siitä huolimatta, että he ovat kaikki miljardöörejä. Kun yritysmagnaatti Logan Roy (Brian Cox) saa terveyteen liittyvän kohtauksen, hän joutuu päättämään, kelle yrityksensä antaisi perinnöksi. Ja juuri tämä dynamiikka sisarusten valtaantavoittelun välillä synnyttää sarjan mielenkiintoisen vetovoiman.

Jesse Armstrongin luoma sarja tuntuu olevan suoraa jatkumoa Veepille, joten luvassa on älykästä ja kirosanojen sävyttämää dialogia sekä katkeria hahmokohtaloita, jotka vetävät puoleensa.

Kausia HBO Maxissa: 3

Doom Patrol

Grant Morrisonin sarjakuvaan perustuva Doom Patrol on DC-osaston oudointa kategoriaa. Sarja seuraa yliluonnollisilla kyvyillä varustettuja hylkiöitä, joiden rooleissa nähdään Timothy Daltonin ja Brendan Fraserin kaltaisia tähtiä. Sarja on omalaatuinen, outo ja aikuismainen, etkä taatusti ole nähnyt tällaista sarjakuvasovitusta aiemmin.

Sarjan kolmas kausi on parhaillaan käynnissä.

Kausia HBO Maxissa: 3

Primal

Samurai Jack -sarjan luoja Genndy Tartakovskyn uusi Primal on vähintäänkin yhtä huikea animaatiosarja, joka sijoittuu feodaaliajan Japanin sijaan kauaksi kiviaikaan. Kolme Emmy-palkintoa saavuttanut sarja seuraa luolamiestä ja tämän dinosaurusta, jotka matkaavat uuteen väkivaltaiseen aikaan yhdessä.

Kausia HBO Maxissa: 1

Scenes from a Marriage

Ingmar Bergmanin klassikkosarjaan Kohtauksia eräästä avioliitosta perustuva uusioversio sovittaa moniulotteisen kerronnan nykypäivään. Oscar Isaac ja Jessica Chastain nähdään tunteikkaan draamasarjan pääosassa, kun kaksikon myrskyisää parisuhdetta ja sen moninaisia tunteita rakkaudesta vihaan käydään läpi jakso jaksolta.

Kausia HBO Maxissa: 1

The White Lotus

The White Lotus on tarkkasilmäinen sosiaalinen satiiri, joka seuraa havajilaisen luksushotellin työntekijöitä ja vieraita hyvin tapahtumarikkaan viikon aikana. Sarjan pääosissa nähdään muun muassa Connie Britton, Murray Bartlett, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Steve Zahn ja Molly Shannon.

Kausia HBO Maxissa: 1

The Nevers

Joss Whedonin luoma HBO-sarja The Nevers tarjoaa katsojilleen amerikkalaista tieteisdraamaa. Sarjaa kuvaillaan eeppiseksi tarinaksi viktoriaanisen ajan naisista ja näiden epätavallisista kyvyistä, sekä vihollisista ja tehtävästä, joka saattaa muuttaa koko maailman.

Kausia HBO Maxissa: 1

Billions

Palkittu draamasarja Billions jatkuu viidennen kauden merkeissä ja amerikkalaisen unelman jalanjäljissä. Sukella mukaan rikkaiden, vaikutusvaltaisten ja korruptoituneiden maailmaan, jossa vastaan astuvat yhdysvaltalainen asianajaja Chuck Rhoades (Paul Giamatti) ja miljardöörirahoittaja Bobby Axelrod (Damian Lewis).

Pääkaksikon upeita roolisuorituksia siivittävät niin ikään erinomaista jälkeä tekevät Malin Äkerman, Maggie Siff ja Toby Leonard Moore.

Kausia HBO Maxissa: 5

Miracle Workers

Komediasarja Miracle Workers vie katsojat Taivaan toimistoihin ja seuraa kahta enkeliä (Steve Buscemi ja Daniel Radcliffe) näiden kausittain vaihtuvissa seikkailuissaan. Hulvaton antologiasarja onkin vienyt katsojat niin maailmanlopun äärelle kuin pimeälle keskiajalle seuratessaan enkeleitä näiden uusissa kommelluksissa.

Sarja perustuu Simon Richin kirjaan What in God's Name.

Kausia HBO Maxissa: 3

Killing Eve

Luke Jenningsin Villanelle-kirjasarjaan perustuva Killing Eve saa upean käsittelyn Phoebe Waller-Bridgen kynästä. Juuri sopivasti vinksallaan olevassa maailmassa seurataan taitavaa palkkamurhaajaa (Jodie Comer) ja tätä jahtaavaa etsivää (Sandra Oh), joiden elämät nivoutuvat toisiin yllättävillä ja tuhoisilla tavoilla.

Mustalla huumorilla ryyditetty draamasarja on erinomaisten näyttelijöiden ja loistavasti kirjoitettujen hahmojen juhlaa.

Kausia HBO Maxissa: 3

Dave

Koomikko ja räppäri Dave Burdin omaan elämään perustuva Dave on ratkiriemukas sarja neuroottisesta kolmekymppisestä, jonka tavoitteena on nousta maailman parhaaksi räppäriksi. Ennen sitä hänen täytyy kuitenkin todistaa se myös tämän omille ystävilleen.

Kausia HBO Maxissa: 2

What We Do in the Shadows

Hieman erilaisempaa vampyyriohjelmaa kaipaaville Jemaine Clementin luoma What We Do in the Shadows tarjoaa ratkiriemukkaan ja uniikin elämyksen yön prinsseistä.

Staten Islandiin sijoittuvassa komediassa kolme vampyyria on asunut kämppäkavereina jo satojen vuosien ajan. Sarja seuraa näiden toilailuja ja arkisia askareita nykypäivässä, jolloin kaikki on hieman toisin.

HBO Maxista löytyy myös sarjaa edeltänyt elokuva What We Do in the Shadows, jonka on ohjannut Clementin lisäksi Thor: Ragnarokista tuttu Taika Waititi.

Kausia HBO Maxissa: 3

Mr. Robot

Sam Esmail on noussut televisiomaailman uudeksi kiitotähdeksi, ja miehen vakuuttavimpiin ohjelmiin kuuluu piinaavan jännittävä hakkeridraama Mr. Robot. Sarja seuraa nuorta huippuohjelmoija Elliotia (Rami Malek), joka johtaa samanaikaisesti valtavaa megakorporaatiota kaatavaa hakkeriyhteisöä fsocietya.

Upeiden näyttelijäsuoritusten, vainoharhaisen tunnelman ja loistavan kuvauksen yhdistämässä Mr. Robotissa mihinkään ei voi luottaa, kun katsoja sukeltaa päähenkilönsä lailla yhä syvemmälle kaninkoloon.

Kausia HBO Maxissa: 4

Rick and Morty

Justin Roilandin ja Dan Harmonin luoma hulvaton Rick and Morty -animaatiosarja on aikuiseen makuun suunnattu komedia, jonka räävittömän menon alta paljastuu tarkkaavainen ja hienovarainen huumori. Tiedemies Rickin ja tämän lapsenlapsen Mortyn seikkailut ovat vieneet kaksikon mitä hullunkurisimmille reissuille, joista juuri viimeisin viides kausi päättyi huimaan finaalin.

Kausia HBO Maxissa: 5

The Flight Attendant

Chris Bohjalianin vuonna 2018 julkaistuun kirjaan perustuva The Flight Attendant on koukuttava trilleri, joka kertoo American-lentoyhtiön lentoemäntä Cassie Bowdenista (Kaley Cuoco). Viinaanmenevä bilettäjä herää yksi villi yö Bangkokista ruumis vierellään, mikä usuttaa tämän kansainvälisen salaliiton ikeeseen epätoivoiselle reissulle todistaa syyttömyytensä.

Ensiluokkainen toteutus yhdistettynä Cuocon virkistävään näyttelijäsuoritukseen tekee HBO:n sarjasta viihdyttävän ja laadukkaan seurattavan. Sarja oli ehdolla myös parhaan naispääosan ja parhaan televisiosarjan Golden Globessa.

Kausia HBO Maxissa: 1

Friends

Suomessakin lukuisten katsojien rakastamat Frendit tekivät vuosien jälkeen odotetun ja kaivatun paluun upouudessa The Reunion -erikoisjaksossa. Nostalgisen muisteluepisodin lisäksi HBO Maxissa on nähtävissä myös kaikki ikimuistoisen sitcomin kaudet ja jaksot, joten mikäpä sen parempi hetki aloittaa tuhannes katselukerta kuin juuri nyt.

Kausia HBO Maxissa: 10 + The Reunion -erikoisjakso

Fear the Walking Dead

Kehutun zombidraama The Walking Deadin sivusarjana käynnistynyt Fear the Walking Dead on noussut emosarjansa rinnalle ja käynnistänyt juuri kuudennen kautensa. Samaan universumiin sijoittuva sarja seuraa uusia päähenkilöitä, jotka pyrkivät selviytymään uudenlaisesta maailmasta hengissä ja järjiltään.

Kausia HBO Maxissa: 7

Mare of Easttown

HBO onnistuu jälleen vakuuttamaan uudella trillerillään, jossa rikosetsivä (Kate Winslet) ryhtyy tutkimaan paikallista murhaa ja pyrkimään pitämään hiljalleen murenevan elämänsä kasassa. Monitasoinen sarja on paitsi näyttelijöiden juhlaa, myös upeasti kuvattu ja vetävä murhamysteeri, jota ei kannata jättää välistä.

Kausia HBO Maxissa: 1

The Handmaid's Tale

Margaret Atwoodin samannimisen kirjan erinomainen sarjasovitus on yksi puhutuimmista televisiosarjoista viime vuosiin. Vaikka se perustuu vuosikymmenia vanhan kirjan dystopiaaan, se tuntuu nykypäivänä jopa alkuperäistä ajanjaksoa ajankohtaisemmalta – mikä on jo itsessään hyvin pelottavaa.

Sarja seuraa Offredia (Elisabeth Moss) maailmassa, jossa demokratia on kaadettu ja tilalle on perustettu totalitaarinen ja vahvasti uskonnollinen hallitus. Hedelmälliset naiset on orjuutettu palvelijattariksi rikkaammalle väestölle, joille heidän ainoa tehtävä on synnyttää lapsia.

Kyseessä on todella laadukas ja erinomainen televisiosarja, jota katsoessa ei tunnu kuitenkaan hyvältä. Sarjan neljäs kausi käynnistyi juuri.

Kausia HBO Maxissa: 4

Snowfall

Snowfall on tiukka draamasarja, joka sijoittuu 1980-luvun alun Los Angelesiin ja crack-kokaiiniepidemian alkuaikoihin. Sarja seuraa useita lain molemmilla puolilla kulkevia henkilöitä, joiden elämään koukuttava huume vaikuttaa eri tavoin.

Kausia HBO Maxissa: 4

Breeders

Perheellisille perin arkisessa ja paikoin ahdistavan samaistuttavassa Breedersissä seurataan Martin Freemanin ja Daisy Haggardin esittämiä vanhempia, joiden suhde taaperoisiinsa on hyvin kaksijakoinen – kuten kuuluukin. Hulvattomien ja koskettavien kohtausten sekaan onkin ujutettu runsaasti tuttuja koettelemuksia, jotka samanaikaisesti saavat meidät vihaamaan ja rakastamaan omia lapsiamme.

Kausia HBO Maxissa: 2

Mayans M.C.

Erinomaisen Sons of Anarchyn sisarsarja siirtää kamerat kilpailevan moottoripyöräjengin, Mayans M.C:een, riveihin ja seuraa vankilasta vapautuvaa Ezekiel Reyesia uuden jaostonsa kokelaana. Kurt Sutterin luoma sarja ottaa aavistuksen erilaisen, mutta silti helposti tunnistettavissa olevan näkökulman monien rakastamaan aiheeseen.

Kausia HBO Maxissa: 3

The Stand

Stephen Kingin suosittuun romaaniin perustuva uusi HBO-sarja The Stand seuraa ihmiskunnan rippeitä nämä miltei sukupuuttoon ajaneen viruksen jäljiltä. Pahin on kuitenkin vasta edessä, kun raamatulliset mittasuhteet saava taistelu alkaa väärän profeetan (Aleksander Skarsgård) ja tätä vastustavaan käyvien ihmisten välillä.

Kausia HBO Maxissa: 1

Superman & Lois

Laadukkaista draamoistaan tunnettu Greg Berlanti ja Todd Helbing ottavat uudessa sarjassa käsittelyynsä ikonisen Teräsmiehen. Superman & Lois on tosin aavistuksen maanläheisempi katsaus suosittuun supersankariin, sillä nimensä lailla se seuraa Teräsmiehen ja Lois Lanen arkea nykyaikaisina työssäkäyvinä vanhempina paineiden ja stressin täyttämässä maailmassa.

Kausia HBO Maxissa: 1

It's a Sin

Brittisarja It's a Sin seuraa neljää Lontooseen muuttavaa homonuorta 1980-luvulla, jolloin AIDS-virus tunnistettiin ja alkoi levitä laajemmin yhteiskunnassa. Sarja seuraa näiden neljän päähenkilön myötä- ja vastoinkäymisiä yhdistellen erinomaisesti vakavia teemoja ja humoristisia hetkiä viihdyttäväksi kokemukseksi.

Sarja sukeltaakin syvälle AIDS:n aiheuttamaan pelkoon ja turvattomuuden tunteeseen kulttuurissa, jota jo entuudestaan hyljeksittiin ja jouduttiin häpeämään ulkopuolisten painostusten vuoksi.

Kausia HBO Maxissa: 1

Raised by Wolves

Ridley Scottin tuottama tieteissarja on älykäs ja taatusti erilainen tapaus, jossa androidipariskunta saapuu Kepler-22b-planeetalle kasvattamaan ihmislapsista ateisteja. Sarja seuraakin armotonta eloa vieraalla planeetalla käsitellen samalla uskontoa, kasvatusta ja perhettä monipuolisella ja -tasoisella tavalla. Suurten kysymysten rinnalla tarjolla on myös yhtä suuria mysteereitä, joita tuntematon planeetta kätkee allensa.

Kausia HBO Maxissa: 1

Your Honor

Peter Moffatin uusi draamasarja sai juuri Golden Globe -ehdokkuuden Bryan Cranstonille parhaasta pääosaesittäjästä. Sarja seuraa tuomaria, joka joutuu tukalaan tilanteeseen tämän pojan lähdettyä karkuun rikospaikalta, jossa osallisena oli järjestäytynyt rikollisuus.

Kausia HBO Maxissa: 1

Lovecraft Country

Samannimiseen kirjaan perustuva Lovecraft Country saattaa houkutella luokseen suositun kauhukirjailijan nimellä, mutta todellisuudessa kyseessä on 1950-luvun Yhdysvaltoihin sijoittuva yliluonnollinen rasismista. Antologiamaiset episodit sukeltavat syvälle Yhdysvaltain väkivaltaiseen historiaan, eikä sarja häpeä peitellä rujoa historiaansa paikoin pelottavalla tavalla.

Kausia HBO Maxissa: 1

His Dark Materials

Philip Pullmanin fantasiatrilogiaan perustuva HBO-sarja His Dark Materials käynnisti juuri toisen tuotantokauden, joten orpotyttö Lyran (Dafne Keen) maagiseen matkaan päästään jälleen yhdessä katsojina. Sarja seuraa mysteerisiä lasten katoamisia ja näihin liittyvää tomua, kun Lyra sukeltaa yhä syvemmälle uskomattomaan fantasiamaailmaan ja oppii enemmän omasta taustastaan.

Kausia HBO Maxissa: 2

Euphoria

Supertähti Zendaya on yksi päätähdistä uudessa HBO-sarjassa Euphoria, joka seuraa koululaisten elämää näiden navigoidessa läpi aikuistumisen myötä saapuvien ongelmien ja ajatusten. Sarja käsittelee muun muassa huumeita, seksiä, identiteettiä, traumaa, sosiaalista mediaa, rakkautta ja ystävyyttä. Sarja sisältääkin paljon ahdistavia kohtauksia, mikä kannattaa pitää mielessä sarjaan saapuessa.

Kausia HBO Maxissa: 1

True Blood

Ennen Game of Thronesin saapumista HBO:n ensimmäinen ison budjetin televisiovaltaus oli Charlaine Harrisin The Southern Vampire Mysteriesin sarjasovitus. Sookie Stackhouse (Anna Paquin) on telepaattinen tarjoilija, joka rakastuu Bill Comptoniin (Stephen Moyer) ja ryhtyy selvittämään vampyyritapauksia Louisianassa. Loistavat näyttelijät, kaunis rämeinen miljöö sekä lähes campia lähestyvä tunnelma tekevät True Bloodista äärimmäisen viihdyttävää katsottavaa.

Kausien lisääntyessä sarjaan saapuu entistä enemmän tunnettuja näyttelijöitä, vaikka laatu heikkeneekin loppua kohden. Silti sarja on suositeltavaa katsottavaa, jos et ole sitä vielä nähnyt.

Kausia HBO Maxissa: 7

Game of Thrones

Vaikka Game of Thronesin loppu aiheuttikin monissa närästystä, tämä fantasiadraama valloitti meidät jokaisen käynnistyessään vuonna 2011. Se sovittaa George R. R. Martinin A Song of Ice and Fire -kirjasarjan vakavasti otettavaksi fantasiadraamaksi, jossa Sean Beanin ja Lena Headeyn kaltaiset näyttelijät tekevät parastaan. Jos et ole vieraillut aiemmin Westerosissa, nyt on aika.

Kausia HBO Maxissa: 8

The Wire

David Simonin tarkkaavainen draama huumerikollisuuden vaikutuksista Baltimoreen käsittelee aihetta niin huumediilereiden, poliitikkojen kuin poliisienkin silmin. Kyseessä on yksi laadukkaimmista televisiosarjoista koskaan, mistä kiitokset saavat rikas ja moniulotteinen käsikirjoitus, monet näkökulmat sekä lukuisat sympaattiset hahmot lain molemminpuolin.

The Wire ei ole ainoastaan laadukasta draamaa, vaan se käsittelee myös niin poliisin, hallituksen kuin mediankin tekemiä virheitä ja mihin nämä saattavat pahimmillaan johtaa. Saamme kiittää sarjaa myös sittemmin tähdiksi nousseista näyttelijöistä, kuten Idris Elbasta ja Dominic Westista.

Simon on tunnettu HBO-tekijä, jonka muita tuotoksia HBO Maxissa ovat muun muassa pornoteollisuutta käsittelevä The Deuce, New Orleansin jazzkulttuuriin sijoittuva Treme sekä minisarjat The Plot Against America ja Show Me a Hero.

Kausia HBO Maxissa: 5

The Leftovers

Lost-fanien kannattaa katsoa sarjan toisen luojan, Damon Lindelofin, ensimmäinen HBO-sarja, joka perustuu samannimiseen Tom Perottan kirjoittamaan kirjaan. Siinä on samaan tapaan keskeinen mysteeri, jossa 2 % ihmiskunnasta katoaa jälkiä jättämättä jättäen näitä rakastaneet ihmiset emotionaalisiksi riekaleiksi.

Mysteeri ei ole kuitenkaan sarjan pääpointti, vaan kyseessä on laadukas ihmissuhdedraama surusta, uskosta ja henkisestä kamppailusta. Sarjan pääosissa nähdään muun muassa Justin Theroux, Carrie Coon ja Christopher Eccleston, jotka käsittelevät menetystä eri tavoin.

Kausia HBO Maxissa: 3

Watchmen

Alan Mooren ikonisen Watchmen-sarjakuvan jatko-osa sijoittuu nykypäivään ja on luultavasti yksi parhaimmista DC-sarjakuvasovituksista koskaan. Sarjassa Rorschachin ikoninen maski on otettu valkoisen äärioikeisto Seventh Kavalryn symboliksi, kun taas poliisit peittävät omat naamansa salatakseen henkilöllisyytensä. Angela Abar (Regina King) taistelee rikollisuutta vastaan Sister Knightiksi pukeutuneena ja kohtaa tämän poliisikomentaja Judd Crawfordin (Don Johnson) synkän salaisuuden, kun tämä löytyy hirtettynä puusta.

Watchmen on yhtälailla historiallinen draamasarja kuin sarjakuvan jatkoa, mutta se käsittelee ennen kaikkea Amerikan rasismin verisiin juuriin aina Tulsan vuonna 1921 tehdyistä verilöylyistä lähtien. Sarja käsittelee traumaa ja sen kulkemista suvussa, sekä yhdistää alkuperäisen sarjakuvan teemat nätisti osaksi nykypäivää.

Sarja onnistuukin mahdottomassa ja tekee käsittämättömältä tuntuneelle jatko-osalle oikeutta ja sementöityy saumattomaksi osaksi alkuperäistä mestariteosta.

Kausia HBO Maxissa: 1

Eastbound and Down

Mennyt baseball-pelaaja Kenny Powers (Danny McBride) palaa kotikaupunkiinsa uran tyssättyä ja aikoo liehitellä itselleen entisen rakkaansa ja sittemmin uusiin naimisiin menneen Aprilin (Katy Mixon). Sekä tietenkin palata takaisin baseballin huipulle. Powers on suulas mutta rakastettava hahmo, jonka huvittava mulletti ja oman nolouden tiedostamattomuus luovat humoristisen yhtälön.

Kausia HBO Maxissa: 4

The Plot Against America

The Plot Against America sijoittuu vaihtoehtoiseen historiaan ja seuraa juutalaisperhettä New Jerseyssä pian sen jälkeen, kun Yhdysvallat valitsee toisen maailmansodan kynnyksellä presidentiksi natsimyönteisen Charles Lindberghin Franklin Rooseveltin sijaan. The Wire -luoja David Simonin sekä Ed Burnsin luoma sarja seuraa, kuinka piilevät antisemitistiset asenteet nousevat hiljalleen esille uuden johtajansa käytöksen seurauksena ja miten natsiajatusmaailma alkaa levitä yhdysvaltalaisten elämään. Vaikka sarja on toisinaan vaikeaa seurattavaa, se resonoi nykypäivänä entistä rankemmin.

Kausia HBO Maxissa: 1

True Detective

Rikosantologia True Detectiven ensimmäinen kausi on yleisesti ottaen sen paras. Matthew McConaugheyn ja Woody Harrelsonin loisteliasta trilleriä seurasi toisen kauden pettymys, jossa nähtiin Colin Farrell ja Vince Vaughn. Sen sijaan Mahershala Alin tähdittämä kolmas kausi palaa takaisin paremmalle puolelle, kiitos juurikin loistavien näyttelijäsuoritusten niin Alilta kuin tämän etsiväparia esittävältä Stephen Dorffilta tarinassa, joka kattaa useita vuosikymmeniä.

Kausia HBO Maxissa: 3

Deadwood

Western-draama Deadwood on yksi HBO:n isoimpia hittejä 2000-luvulta ja määritteli pitkälti sen tunnelman, josta HBO on tullut tunnetuksi. 1800-luvun lopulle sijoittuva sarja seuraa nimikkokaupunkinsa asukkaita, kun sivilisaatio saapuu Yhdysvaltain viimeisimpien lainsuojattomien asuinsijoille. Moniulotteinen, mielenkiintoinen ja otteissaan pitävä draama on äärimmäisen nautinnollista katsottavaa, minkä lisäksi se sai viimein tyydyttävän finaalin hiljattain julkaistun elokuvan muodossa.

Kausia HBO Maxissa: 3 (ja elokuva)

Sharp Objects

Amy Adams esittää kotiin palaavaa journalistia, joka saapuu tutkimaan kotikaupungissa tapahtunutta kahta nuoren tytön murhaa. Gillian Flynnin erinomaiseen romaaniin Sharp Objects perustuva minisarja tutkii myrkyllisen perhesuhteen vaikutuksia ja sen kauaksi yltäviä traumoja. Mysteerin sijaan sarja onkin nimenomaan tiukka ja vakuuttava henkilödraama, joka pitää otteissaan aivan viime metreille asti.

Kausia HBO Maxissa: 1

Chernobyl

Tositapahtumiin perustuva draama vuoden 1986 Chernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta ansaitsee kehuja sen yksityiskohtaisuudesta ja pelottavista yhtäläisyyksistä nykypäivään hallituksen väärinkäytön mahdollisuuksista. Jared Harris esittää Valery Legaslovia, joka määrätään selvittämään kriisiä Venäjän hallituksen Boris Scherbinan (Stellan Skarsgård) kanssa. Vaikka kyseessä ei ole dokumentti, minisarja onnistuu silti kaappaamaan pelottavan vakuuttavasti Pripyatin asukkaiden tuntemukset ja kriisin kauheuden.

Kausia HBO Maxissa: 1

The Sopranos

Yksikään parhaiden HBO-sarjojen lista ei ole valmis ilman The Sopranosia, David Chasen kehittämää ikonista rikossarjaa 1990-luvun lopulta. Sarja seuraa Tony Sopranosia (James Gandolfini), joka elää kaksoiselämää italialaisamerikkalaismafian ja perheensä päänä, jotka johtavat lukuisiin terapiassa selvitettäviin ongelmiin.

Tästä sarjasta saadaan pitkälti myös kiittää sittemmin yleistynyttä trendiä sarjoista, joissa on sisäisesti piinattu päähenkilö, hiljaa etenevä isompi juoni ja yllättävät hahmojen kuolemat.

Kausia HBO Maxissa: 6

Barry

Barry on musta komedia salamurhaajasta, joka haluaa näyttelijäksi. Se on hauska, väkivaltainen ja toisinaan äärimmäisen intensiivinen komediasarja, jonka pääosassa nähtävä Bill Hader loistaa ympärillään olevien näyttelijäkollegoidensa tukemana. Näistä etenkin Henry Winklerin opettaja Gene Cousineau on suorastaan nerokas hahmo, jonka suorastaan toivoisi tapaavan oikeassa elämässä.

Kausia HBO Maxissa: 2

Silicon Valley

Vaikka sarja satiirisoi teknologialan suuruudenhullut puheet ja naurettavat toimitusjohtajat, Silicon Valley on silti ensisijaisesti kevyempää komediaa. Richard Hendricks (Thomas Middleditch) aloittaa oman yhtiön ystäviensä kanssa ja onnistuu luomaan algoritmin, joka pystyy kompressoimaan tiedostot ilman laadun kärsimistä. Tämä johtaa isompien yhtiöiden ostoaikeisiin, joiden vanavedessä Hendricks yrittää ylläpitää omaa mainettaan ja terveyttään samalla tavoitellen niitä kuuluisia miljoonia.

Kausia HBO Maxissa: 6

Westworld

Tätä sarjaa ei voi katsoa puolisilmällä, sillä sen monet käänteet ja yksityiskohdat ovat tärkeitä juonen seuraamiselle. Westworld sijoittuu lähitulevaisuuteen, jossa ihmiset saapuvat elävien androidien täyttämään huvipuistoon tekemään, mitä huvittaa. Nimikkohuvipuistossa kaikki on sallittua: murhaaminen, raiskaaminen, väärinkäyttö ja kaikenlainen huijaaminen, sillä kohteena olevat androidit eivät ole ihmisiä.

Edes androiditkaan eivät tajua olevansa hyväksikäytettyjä, kunnes yksi heistä saavuttaa tietoisuuden. Mikä on oikeaa, mikä väärää? Missä menee raja? Nämä ovat vain muutamia filosofisia kysymyksiä, joita Westworld herättää ajattelemaan.

Kausia HBO Maxissa: 3

Beforeigners

Beforeigners on mielenkiintoinen pohjoismainen tuotanto, joka on HBO:n tuottama mutta Norjassa kuvattu ja jonka pääosassa nähdään muun muassa Krista Kosonen. Sarja seuraa toisenlaista maahanmuuttoa, jossa ihmiset eivät suinkaan tule toisesta maasta, vaan kokonaan toiselta aikakaudelta: kiviaika, viikinkiaika ja 1800-luku ovat edustettuina, kun "vanhat" ihmiset ilmestyvät yhtäkkiä Osloon.

Viisi vuotta tapahtuman jälkeen poliisietsivä Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) tekee yhteistyötä poliisivoimien ensimmäisen viikinkinaisen (Kosonen) kanssa salaperäistä murhatapausta.

Kausia HBO Maxissa: 1

Vikings

Jos olet kiinnostunut pohjoismaisesta mytologiasta ja kuullut Ragnar Lothbrokista, rakastat todennäköisesti tätä viikinkiteemaista toimintadraamasarjaa.

Vikings seuraa Lothbrokin ja tämän jälkeläisten taivalta Pohjoismaista Englantiin ja muualle Eurooppaan näiden kuuluisten ryöstöretkien aikana. Toiminnan sijaan se keskittyy kuitenkin enemmän hahmoihinsa, kulttuurien välisiin eroavaisuuksiin ja useiden poliittisten nappuloiden väliseen valtapeliin.

Kausia HBO Maxissa: 5