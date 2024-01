Euroviisut 2024: lähetykset, osallistujat sekä aikataulu

Euroviisut lähestyvät jälleen kovaa vauhtia. Vaikka Suomen sekä muiden maiden edustajat ovat toistaiseksi hämärän peitossa, Euroopan merkittävin jokavuotinen musiikkitapahtuma on jo vallannut otsikot.

Suomen odotukset ovat korkealla, sillä Käärijä nappasi vuoden 2023 Eurooviisuissa huiman kakkostilan. Sinivalkoisin lasein on kuitenkin harmillista, että voitto meni kirvelevästi juuri Ruotsiin. Loreenin kappale valloitti vieläkin useamman äänestäjän sydämen, mutta tänä vuonna on tarkoitus hiljentää Malmön kotiyleisö pahemman kerran.

Tapahtuma vetää suomalaiset televisioiden ääreen jo semifinaalien aikaan sekä ennen kaikkea finaalilähetyksen yhteydessä. Näin näet Euroviisut 2024 ilmaiseksi Suomessa ja ulkomailla.

Euroviisut 2024 Semifinaali 1: Tiistaina 7.5. Semifinaali 2: Torstaina 9.5. Finaali: Lauantaina 11.5. Lähetys alkaa: 22.00 Tapahtumapaikka: Malmö Arena, Malmö, Ruotsi Katso Euroviisut Suomessa: YLE Areena Katso Euroviisut ulkomailla: kokeile ExpressVPN-palvelua ilmaiseksi kuukauden ajan

Ei Euroviisuja ilman kohua. Siinä missä aiempina vuosina katseet ovat kääntyneet milloin Ukrainaan, monesti Venäjään ja välillä muihin kohuihin, tällä kertaa puheensorina käy Israelin ympärillä. Israel vastasi palestiinalaisten hyökkäykseen rajusti, ja monien sympatiat ovat kääntyneet gazalaisten puolelle. Tämän vuoksi useat ovatkin vaatineet Israelin sulkemista kisoista. Se, käykö lopulta näin, on vielä epäselvää.

Suomalaisittain monien katseet kääntyvät Uuden Musiikin Kilpailuun, jossa valitaan kotimaamme edustaja. Suomen edustaja tiedetään 10. helmikuuta 2024 järjestettävän finaalin jälkeen. Sitä ennen on kuitenkin syytä valmistautua 10. tammikuuta tapahtuvaan kilpailijoiden esittelyyn.

Miten katsot Euroviisut Suomessa?

Euroviisut näytetään Ylen kanavilla sekä YLE Areena -suoratoistopalvelussa. Tiistain ja torstain semifinaalit sekä lauantain finaali ovat katsottavissa ilmaiseksi Suomessa.

Miten katsot Euroviisut ulkomailla?

Jos satut olemaan ulkomailla, ei hätä ole onneksi niin suuri. Euroviisut voi nimittäin katsoa omalla kannettavalla tai mobiililaitteella VPN-palveluiden avulla. Ne paitsi turvaavat verkossa liikkumisesi, myös osaavat kiertää mahdolliset aluerajoitukset, jolloin voit katsoa kotimaisia lähetyksiä mistä tahansa.

Näin varmistat tapahtuman katsomisen suomenkielisellä selostuksella. Toki Euroviisut ovat katsottavissa Euroopan yleisradiounioni EBU:n eri kanavilla.

VPN:n käyttäminen on näin helppoa:

1. Lataa ja asenna VPN - ykkösvalintamme on ExpressVPN

2. Yhdistä haluamallesi palvelimelle - avaa VPN-sovellus, paina "choose location" ja valitse sen jälkeen haluamasi kohde

3. Mene lähetyksen sivuille - siirry lähetyksentarjoajan sivuille tai sovellukseen ja katso lähetys aivan kuin olisit kotona. Suomessa Oscar-gaalan lähettää Yle Areena.

Kuka on Suomen esiintyjä?

Suomen edustaja valitaan Uuden Musiikin Kilpailu 2024 -tapahtumassa. Ehdokkaat esitellään 10.1.2024 ja lopullinen finaali järjestetään Nokia Arenalla 10. helmikuuta.

Päivitämme tähän artikkeliin viralliset ehdokkaat kappaleineen kunhan ne julkistetaan.

Milloin on Uuden Musiikin Kilpailu 2024?

Uuden Musiikin Kilpailu järjestetään vuonna Tampereella sijaitsevassa Nokia Arenassa 10. helmikuuta 2024.

Mitkä maat pääsivät suoraan Euroviisut-finaaliin?

EBU:n suurimmat rahoittajamaat sekä isäntämaa pääsevät suoraan finaaliin. Täten lauantai-illan huipennuksessa nähdään Ranska, Saksa, Italia, Espanja, Iso-Britannia sekä Ruotsi.

Euroviisujen voittajat

The Rasmus ylsi finaaliin, mutta menestys ei riittänyt täyttämään suomalaisten haaveita. (Image credit: Eurovision / EBU / ANDRES PUTTING)

1956 - Sveitsi (Lys Assia - Refrain)

1957 - Hollanti - (Corry Brokken - Net als toen)

1958 - Ranska - (André Claveau - Dors, mon amour)

1959 - Hollanti - (Teddy Scholten - Een beetje)

1960 - Ranska - (Jacqueline Boyer - Tom Pillibi)

1961 - Luxemburg - (Jean-Claude Pascal - Nous les amoureux)

1962 - Ranska - (Isabelle Aubret - Un premier amour)

1963 - Tanska - (Grethe and Jørgen Ingmann - Dansevise)

1964 - Italia - (Gigliola Cinquetti - Non ho l'età)

1965 - Luxemburg - (France Gall - Poupée de cire, poupée de son)

1966 - Itävalta - (Udo Jürgens - Merci, Chérie)

1967 - Iso-Britannia - (Sandie Shaw - Puppet on a String)

1968 - Espanja - (Massiel - La, la, la)

1969 - Espanja, Iso-Britannia, Hollanti, Ranska - (Salomé - Vivo cantando, Lulu - Boom Bang-a-Bang, Lenny Kuhr - De troubadour; Frida Boccara - Un jour, un enfant

1970 - Irlanti - (Dana - All Kinds of Everything)

1971 - Monaco - (Séverine - Un banc, un arbre, une rue)

1972 - Luxemburg - (Vicky Leandros - Après toi)

1973 - Luxemburg - (Anne-Marie David - Tu te reconnaîtras)

1974 - Ruotsi - (ABBA - Waterloo)

1975 - Hollanti - (Teach-In - Ding-a-dong)

1976 - Iso-Britannia - (Brotherhood of Man - Save Your Kisses for Me)

1977 - Ranska - (Marie Myriam - L'oiseau et l'enfant)

1978 - Israel - (Izhar Cohen and the Alphabeta - A-Ba-Ni-Bi)

1979 - Israel - (Milk and Honey - Hallelujah)

1980 - Irlanti - (Johnny Logan - What's Another Year)

1981 - Iso-Britannia - (Bucks Fizz - Making Your Mind Up)

1982 - Länsi-Saksa - (Nicole - Ein bißchen Frieden)

1983 - Luxemburg - (Corinne Hermès - Si la vie est cadeau)

1984 - Ruotsi - (Herreys - Diggi-Loo Diggi-Ley)

1985 - Norja - (Bobbysocks! - La det swinge)

1986 - Belgia - (Sandra Kim - J'aime la vie)

1987 - Irlanti - (Johnny Logan - Hold Me Now)

1988 - Sveitsi - (Céline Dion - Ne partez pas sans moi)

1989 - Jugoslavia - (Riva - Rock Me)

1990 - Italia - (Toto Cutugno - Insieme: 1992)

1991 - Ruotsi - (Carola - Fångad av en stormvind)

1992 - Irlanti - (Linda Martin - Why Me)

1993 - Irlanti - (Niamh Kavanagh - In Your Eyes)

1994 - Irlanti - (Paul Harrington and Charlie McGettigan - Rock 'n' Roll Kids)

1995 - Norja - (Secret Garden - Nocturne)

1996 - Irlanti - (Eimear Quinn - The Voice)

1997 - Iso-Britannia - (Katrina and the Waves - Love Shine a Light)

1998 - Israel - (Dana International - Diva)

1999 - Ruotsi - (Charlotte Nilsson - Take Me to Your Heaven)

2000 - Tanska - (Olsen Brothers - Fly on the Wings of Love)

2001 - Viro - (Tanel Padar, Dave Benton and 2XL - Everybody)

2002 - Latvia - (Marie N - I Wanna)

2003 - Turkki - (Sertab Erener - Everyway That I Can)

2004 - Ukraina - (Ruslana - Wild Dances)

2005 - Kreikka - (Helena Paparizou - My Number One)

2006 - Suomi - (Lordi - Hard Rock Hallelujah)

2007 - Serbia - (Marija Šerifović - Molitva)

2008 - Venäjä - (Dima Bilan - Believe)

2009 - Norja - "Alexander Rybak - Fairytale)

2010 - Saksa - (Lena Meyer-Landrut - Satellite)

2011 - Azerbaijan - (Ell and Nikki - Running Scared)

2012 - Ruotsi - (Loreen - Euphoria)

2013 - Tanska - (Emmelie de Forest - Only Teardrops)

2014 - Itävalta - (Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix)

2015 - Ruotsi - (Måns Zelmerlöw - Heroes)

2016 - Ukraina - (Jamala - 1944)

2017 - Portugali - (Salvador Sobral - Amar pelos dois)

2018 - Israel - (Netta - Toy)

2019 - Hollanti - (Duncan Laurence - Arcade)

2021 - Italia - (Måneskin - Zitti e buoni)

2022 - Ukraina - (Kalush Orchestra - Stefania)

2023 - Ruotsi - (Loreen - Tattoo)

Euroviisut 2024: kappaleet

Latvia ei väreissä säästele (Image credit: Patrick van Emst / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by PATRICK VAN EMST/ANP/AFP via Getty Images)

Italia, Ranska, Saksa, Espanja, Iso-Britannia sekä viimevuotinen voittaja Ruotsi pääsevät suoraan finaaliin. Sen sijaan muut osallistujat selviävät semifinaalien yhteydessä.

Alla ovat kaikki Euroviisut 2024 -kilpailuun osallistuvat esiintyjät ja kappaleet:

Swipe to scroll horizontally Euroviisut 2023: osallistujamaat Maa Esittäjä Kappale Alankomaat Joost Klein Row 0 - Cell 2 Albania Besa Zemrën n'dorë Armenia Row 2 - Cell 1 Row 2 - Cell 2 Australia Row 3 - Cell 1 Row 3 - Cell 2 Azerbaidzan Row 4 - Cell 1 Row 4 - Cell 2 Belgia Mustii Row 5 - Cell 2 Espanja Row 6 - Cell 1 Row 6 - Cell 2 Georgia Row 7 - Cell 1 Row 7 - Cell 2 Irlanti Row 8 - Cell 1 Row 8 - Cell 2 Islanti Row 9 - Cell 1 Row 9 - Cell 2 Iso-Britannia Olly Alexander Row 10 - Cell 2 Israel Row 11 - Cell 1 Row 11 - Cell 2 Italia Row 12 - Cell 1 Row 12 - Cell 2 Itävalta Row 13 - Cell 1 Row 13 - Cell 2 Kreikka Marina Satti Row 14 - Cell 2 Kroatia Row 15 - Cell 1 Row 15 - Cell 2 Kypros Silia Kapsis Liar Latvia Row 17 - Cell 1 Row 17 - Cell 2 Liettua Row 18 - Cell 1 Row 18 - Cell 2 Luxemburg Row 19 - Cell 1 Row 19 - Cell 2 Malta Row 20 - Cell 1 Row 20 - Cell 2 Moldova Row 21 - Cell 1 Row 21 - Cell 2 Norja Row 22 - Cell 1 Row 22 - Cell 2 Portugali Row 23 - Cell 1 Row 23 - Cell 2 Puola Row 24 - Cell 1 Row 24 - Cell 2 Ranska Slimane Mon Amour Ruotsi Row 26 - Cell 1 Row 26 - Cell 2 Saksa Row 27 - Cell 1 Row 27 - Cell 2 San Marino Row 28 - Cell 1 Row 28 - Cell 2 Serbia Row 29 - Cell 1 Row 29 - Cell 2 Slovenia Raiven Veronika Suomi Row 31 - Cell 1 Row 31 - Cell 2 Sveitsi Row 32 - Cell 1 Row 32 - Cell 2 Tanska Row 33 - Cell 1 Row 33 - Cell 2 Tsekki Aiko Pedestal Ukraina Row 35 - Cell 1 Row 35 - Cell 2 Viro Row 36 - Cell 1 Row 36 - Cell 2

Mitkä maat eivät osallistu Euroviisuihin?

Euroviisuihin osallistuminen vaatii EBU:n jäsenyyttä, mutta se ei ole ainoa ehto. Monet Euroopan maat tai aiemmin osallistuneet valtiot eivät ole mukana erinäisistä syistä. Toisaalta taas esimerkiksi Eurovision Song Contestiin intohimoisesti suhtautuva Australia on saanut osallistua, vaikka maantieteellisesti Euroopan laulukilpailuun osallistuminen vaatiikin hieman joustavuutta.

Viime vuonna mukana olleista maista poissa on Romania. Tämä on kuitenkin vielä epävarmaa, sillä syynä on osallistumismaksun sekä budjetin välinen ristiriita. EBU on antanut lisäaikaa asian ratkaisemiseen.

Mielenkiintoisin tilanne on Kazakstanilla ja Kosovolla, joilla olisi halua debytoida Euroviisuissa. Kumpikaan maa ei ole EBU:n täysimääräinen jäsen, joten ensiesiintyminen viivästyy tälläkin kertaa.

Pohjois-Makedonia jättää tänäkin vuonna kisat väliin, sillä maa keskittyy juhlistamaan kansallinen radionsa ja televisionsa juhlavuosia. Toisaalta taas Valko-Venäjä ja Venäjä ovat poliittisen tilanteen vuoksi ulkona kisoista.

Seuraavat maat eivät osallistu Euroviisuihin vuonna 2023. Maan perässä on suluissa merkintä siitä, milloin maa on viimeksi ollut mukana.

Andorra (2009)

Bosnia ja Hertsegovina (2016),

Bulgaria (2022)

Kazakstan (ei osallistunut)

Kosovo (ei osallistunut aiemmin)

Liechtenstein

Marokko (1980)

Monaco (2006)

Romania (2023)

Slovakia (2012)

Turkki (2012)

Unkari (2019)

Valko-Venäjä (2019)

Venäjä (2021)

Kuka on todennäköisin voittaja Euroviisuissa 2024?

(Image credit: Eurovision / EBU / ANDRES PUTTING)

Koska osallistujat eivät ole vielä tiedossa, on voittajan ennakoiminen lähes mahdotonta. Ukrainalla voi toki olla hyvät mahdollisuudet saada jälleen runsaasti sympatiaääniä, minkä lisäksi Ruotsi on perinteisesti panostanut Euroviisuihin merkittävästi.

(Image credit: Eurovision)

Mitkä ovat ikimuistoisimmat Euroviisu-esitykset?

Euroviisujen faneja on hemmoteltu vuosikymmenten saatossa todellisilla huippuhetkillä. Suomalaisittain ykkönen on tietysti Lordin euroviisuvoitto kappaleella Hard Rock Hallelujah.

Vaikka viime vuoden kilpailut ovat vielä turhan lähellä, voidaan Käärijän Cha Cha Cha -kappaletta pitää jonkinasteisena viisuklassikkona. Biisi on saanut runsaasti huomiota paitsi Suomessa mutta myös ulkomailla. Sen soiminen esimerkiksi useissa urheilutapahtumissa on ollut menneen vuoden aikana vakiintunut tapa.

Pohjoismaat ovat olleet muutoinkin menestyksekkäitä. ABBA nappasi vuosikymmeniä sitten voiton Waterloo-kappaleellaan.

Entä kukapa voisi unohtaa Portugalin Salvador Sobralin voittoa kappaleella Amar Pelos Dois tai Italian Gigliola Cinquettin biisiä Non Ho L'etá.

Mainittakoon vielä Buck Fizzin esiintyminen vuonna 1981 kappaleella Making Your Mind Up.

Mikä maa järjestää Euroviisut vuonna 2025?

Euroviisujen järjestäjämaa on lähtökohtaisesti edellisen kilpailun voittaja. Täten emme vielä tiedä Euroviisujen isäntämaata vuonna 2025.

Suomi on isännöinyt Eurovision Song Contest -tapahtumaa kertaalleen Lordin voittoa seuranneena vuonna. Mahdollinen uusi järjestysvastuu vaatisi todennäköisesti voiton.

Aina näin ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi vuoden 2023 Euroviisujen isäntämaan olisi pitänyt olla Ukraina, mutta Venäjän raukkamaisen hyökkäyssodan vuoksi tämä ei ole mahdollista. Mikäli Ukraina voittaisi tänäkin vuonna, jouduttaisiin järjestäjämaa todennäköisesti etsimään eri reittejä pitkin. Toki on myös mahdollista, että voittajamaalla ei ole mahdollisuuksia järjestää tapahtumaa. Tällöin järjestäjä valittaisiin halukkaiden joukosta.