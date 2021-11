Parhaat HBO Max -elokuvat: vietä iltasi näiden laatuelokuvien parissa

Etsitkö itsellesi uutta katsottavaa HBO Max -suoratoistopalvelusta? Suomessakin syksyllä 2021 lanseerattu palvelu täydentyi samassa yhteydessä isolla liudalla laatuelokuvia, minkä lisäksi sinne tuodaan jatkossa kaikki Warner Brosin tuottamat elokuvat 45 päivää näiden teatteriensi-illan jälkeen.

Suoratoistopalvelu toimiikin tämän ansiosta kotina muun muassa Dunelle, Mortal Kombatille, The Suicide Squadille ja Godzilla vs. Kongille. Tulevaisuudessa siellä nähdään myös King Richard sekä The Matrix Resurrection.

Suomessa HBO Max maksaa 8,99 euroa kuukaudessa, joten se on itse asiassa kilpailijoitaan hivenen halvempi. Uuden lanseerauksen myötä se tarjoaa myös valikoitujen elokuvien kohdalla 4K-resoluution, sekä Dolby Atmos- ja Dolby Vision -tuen.

Alle olemmekin koonneet HBO Maxin parhaat elokuvat. Lisäämme uusia elokuvia listalle joka kuukausi, joten suosittelemme palaamaan säännöllisesti tälle sivulle, jos etsit itsellesi uutta katsottavaa.

(Image credit: Warner Bros.)

Dune

Denis Villeneuve lukeutuu nykyohjaajien parhaimmistoon ja on vakiinnuttanut asemansa tieteisnörttien uutena messiaana. Arrivalin ja Blade Runner 2049:n jälkeen vuorossa on Frank Herbertin klassikkoteos Dunen filmatisointi, joka sovitetaan eeppiseksi ja audiovisuaalisesti mykistäväksi kokemukseksi.

Dune on vasta ensimmäinen osa isommasta saagasta, joka seuraa nuorta Paul Atreidesia (Timothée Chalamet) tämän saapuessa sukunsa kanssa Arrakis-planeetalle uusiksi hallitsijoiksi.

(Image credit: Warner Brothers)

In the Heights

Hamilton-musikaalin myötä maailmankuuluksi säveltäjäksi noussut Lin-Manuel Miranda säveltää jälleen liudan ikimuistoisia kappaleita uuteen musikaalidraamaan In the Heights. Jon M. Chun ohjaama elokuva seuraa Washington Heightsin naapuruston asukkaita ja näiden unelmia paremmasta elämästä.

(Image credit: Warner Bros.)

Space Jam: A New Legacy

Suosittu Space Jam -animaatiokomedia päivitetään nykyaikaan ja Michael Jordan vaihdetaan LeBron Jamesiin. Los Angeles Lakersin tähti tempautuukin mystiseen piirrosmaailmaan, jossa tämän täytyy otella petollista tekoälyä vastaan koripallossa pelastaakseen kidnapatun poikansa.

(Image credit: Studio Canal)

Tinker Tailor Soldier Spy

Tiivistunnelmainen trilleri Tinker Tailor Soldier Spy sijoittuu kylmään sotaan 1970-luvulle ja seuraa eläkkeeltä takaisin tositoimiin palaavaa agenttia, joka pyrkii paljastamaan Brittien salaiseen palveluun soluttautuneen kaksoisagentin. Tomas Alfredsonin loistava ohjaustyö on tunnelmallinen, visuaalisesti hillitty ja kerronnaltaan upea trilleri.

(Image credit: Warner Bros)

Zack Snyder's Justice League

Snyderin neljä tuntia kestävä uusi sovitus vuonna 2017 julkaistusta Justice Leaguesta ei ole välttämättä kaikkien mieleen, mutta se on alkuperäisteosta huomattavasti parempi kokemus. Teräsmiehen (Henry Cavill) kuoltua Batman (Ben Affleck) ja Wonder Woman (Gal Gadot) yrittävät koota yhteen tiimin estääkseen Steppenwolfin ja tämän parademonien hyökkäyksen.

Visuaalisesti mykistävä toimintaelokuva sisältää runsaasti kiihkeää toimintaa ja upeita hidastuskuvia DC:n supersankareista. Snyder Cut on jo katsomisen arvoinen senkin takia, että sitä voi vertailla alkuperäisteoksen kanssa.

(Image credit: Warner Bros)

Mortal Kombat

Brutaalina taistelupelisarjana tunnettu Mortal Kombat taipuu jälleen kerran elokuvamuottiin vuonna 2021 julkaistussa toimintaelokuvassa. Peleistä tutut hahmot, kuten Sub-Zero, Scorpion ja Kane nähdäänkin ruudulla jälleen mättämässä toisiaan tässä näyttävässä ja taatusti toiminnallisessa rainassa.

(Image credit: Warner Bros)

Watchmen

Zack Snyderin ohjaama sovitus Alan Mooren ja Dave Gibbonsin ikonisesta sarjakuvasta seuraa supersankareita, jotka ovat jääneet eläkkeelle hallituksen julistettua supersankaruuden laittomaksi. Mutta kun köörin vanha jäsen surmataan salaperäisissä olosuhteissa, alkavat vanhat konkarit selvittää tapausta.

Vaikka elokuvasovitus unohtaa jossain määrin alkuperäisteoksen tunnelman, se onnistuu kaappaamaan sarjakuvan supersankaruuden mullistaneen kerronnan ja näyttää vakuuttavalta niin tehdessään.

(Image credit: Warner Brothers)

Malignant

Nykykauhuohjaajien parhaimmistoon lukeutuva James Wan on saanut vapaat kädet uutuusohjauksessaan Malignant. Camp-genren suuntaan kumartavassa kauhuttelussa Annabelle Wallisin esittämä nainen joutuu uudenlaisen painajaisen kouriin, kun tämä alkaa nähdä näkyjä mysteerisen tappajan surmista.

(Image credit: Warner Bros)

Wonder Woman

Gal Gadot nähdään DC-supersankarielokuvien parhaimmistoon lukeutuvassa elokuvassa Wonder Womanina. Patty Jenkinsin ohjaamassa toimintaelokuvassa Diana jättää Themysciran saaren taakseen auttaakseen ihmiskuntaa ensimmäisen maailmansodan ikeessä. Ihanan sankarillinen ja visuaalisesti upea elokuva on kaivattu potku DC:n heikompaan leffauniversumiin.

HBO Maxissa on nähtävissä myös jatko-osa Wonder Woman 1984, joka ei ole kuitenkaan lähellekään niin hyvä.

(Image credit: Amazon)

Constantine

Keanu Reeves esittää DC Vertigon Hellblazer-sarjakuvan pohjalta tehdyssä elokuvassa Constantinea. Vaikka hahmon syntymaa on alkuperäisversiota eri, Frances Lawrencen adaptaatio on muutoin tyylikäs sovitus John Constantinen demonien ja enkeleiden täyttämästä maailmasta.

(Image credit: Warner Bros.)

Ready Player One

Steven Spielbergin ohjaama Ready Player One sovittaa Ernest Clinen samannimisen kirjan visuaalisesti näyttäväksi elokuvaksi. Tulevaisuudessa ihmiset pakenevat todellisuutta virtuaaliseen OASIS-maailmaan. Kun pelin omistaja paljastaa antavansa huippusuositun ohjelman omistusoikeudet yhdelle onnekkaalle, käynnistyy valtava kisa virtuaalimaailmassa.

(Image credit: Warner Bros.)

The Suicide Squad

Alkuperäistä Suicide Squadia huomattavasti parempi The Suicide Squad vie toiminnan ja huumorin entistä hurtimpaan suuntaan, kun itsemurharyhmä saa jälleen yhden mahdottoman tehtävän hoitaakseen. Ohjaajaksi kiinnitetty James Gunn pistääkin parastaan tuoreessa toimintakomediassa, josta ei vauhtia, huumoria ja nimekkäitä näyttelijöitä uuvu.

(Image credit: Warner Home Video)

The Shining

Stanley Kubrickin mestariteos The Shining on kauhuleffojen aatelia, jonka pääosissa loistavat Jack Nicholson, Shelley Duvall ja Danny Lloyd. Kirjailijanalku Jack Torrance perheineen saapuu hoitamaan talviteloilla jäävää hotellia, kun rakennukseen pesiytynyt pahuus alkaa hiljalleen tehdä tehtäviään.

(Image credit: Warner Bros.)

Tenet

Christopher Nolanin uusi elokuva Tenet on huikea aikamatkustustrilleri, jossa John David Washingtonin esittämä päähenkilö ryhtyy jahtaamaan venäläistä rikollispomoa (Kenneth Branagh) ennen kuin aika itsessään lakkaa olemasta. Ohjaajalle ominaiseen tapaan luvassa on visuaalisesti näyttävää toimintaa, huikeita juonenkäänteitä ja mielennyrjäyttävää kerrontaa.

(Image credit: Netflix UK)

The Girl with All the Gifts

Erilaisempaa zombielokuvaa etsiville Colm McCarthyn ohjaama The Girl with All the Gifts edustaa genren parempaa antia. Juoni seuraa ihmiskunnan rippeitä näiden pyrkiessä etsimään lääkettä valtaosan ihmisistä vieneelle sienitaudille. Pienimuotoinen, kaunis ja tunnelmaltaan loistava kauhuelokuva viihdyttää koko kestoltaan.

(Image credit: Warner Bros.)

The Town

Ben Affleckin paras ohjaustyö on vuonna 2010 valmistunut rikostrilleri The Town. Elokuva seuraa entistä pankkiryöstäjää, jonka elämä vaikeutuu, kun tätä jahtaava FBI-agentti ei malta jättää tapausta kesken ja paikallinen rikollispomo ei aio päästää luottokätyriään vapaalle.

(Image credit: Warner Bros)

Blade Runner

Ridley Scottin tieteisklassikko vuodelta 1982 on aikansa kestänyt mestariteos, joka seuraa Harrison Fordin esittämää Deckardia, replikantteja jahtaavaa poliisia. Los Angelesiin sijoittuva trilleri on paitsi piinkova elokuva, se myös pitkälti määritteli sittemmin suosituksi nousseen kyberpunkin visuaalisen ilmeen.

(Image credit: Warner Bros.)

The Matrix

Wachowskin sisarusten vuonna 1999 julkaistu The Matrix oli julkaisuvuonnaan tajunnanräjäyttävä toimintaelokuva, eikä se ole juurikaan vanhentunut kahdessa vuosikymmenessä. Keanu Reeves esittää Neoa, joka saa tietää elävänsä virtuaalisessa maailmassa.

The Matrix vakiinnutti sittemmin suosituksi nousseita toimintagenren perusteita, minkä lisäksi se yhdistää taidokkaasti näyttävän toiminnan ja filosofisen pohdiskelun. Trilogian kaksi muuta elokuvaa on niin ikään katsottavissa HBO Maxista.

(Image credit: Warner Bros)

The Lord of the Rings

Peter Jacksonin ohjaama Taru sormusten herrasta -trilogia on fantasiaelokuvien kirkkain tähti. J. R. R. Tolkienin klassikkoteokseen perustuva eepos seuraa sormusten ritareiden matkaa Konnusta Tuomiovuorelle, kun nämä saavat tehtäväkseen tuhota Valtasormus.

(Image credit: Warner Bros.)

Godzilla vs. Kong

Jos isot hirviöt ja silmitön tuho kuulostavat juuri nautinnolliselta, silloin Godzilla vs. Kong tarjoaa sitä koko rahan edestä. MonsterVerse-universumiin sijoittuva toimintaelokuva tuo yhteen kaksi suurta jättiä, Godzillan ja King Kongin, jotka taistelevat keskenään näyttävissä toimintakohtauksissa ympäri maailmaa.

(Image credit: HBO Max)

No Sudden Move

Steven Soderberghin uusi ryöstöelokuva sijoittuu 1950-luvulle ja tarjoaa suorastaan mykistyttävän upean näyttelijäkaartin, johon lukeutuu muun muassa Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Jon Hamm ja Kieran Culkin. Vaikka elokuva jää ohjaajan Ocean's Eleven -elokuvien hohdokkuudesta, kyseessä on silti varsin nautinnollinen ja aavistuksen erilainen leffa katsottavaksi.

(Image credit: Showmax)

The Godfather

Francis Ford Coppolan Kummisetä-trilogia on klassikko, josta ei kannata kieltäytyä. Mario Puzon kirjaan perustuva mafiadraama seuraa vuosikymmenen ajan Corleonen rikollissuvun arkea ja nuoren Michael Corleonen (Al Pacino) valtaannousua.

(Image credit: HBO Max)

The Departed

Martin Scorsesen ohjaama uusioversio erinomaisesta Infernal Affairs -trilogiasta seuraa kahta lain molemmin puolin ajautuvaa poliisia. Toinen heistä on soluttautunut bostonilaisen rikollisjengin riveihin, ja toinen vastaavasti poliisien riveihin yhtenä jengin jäsenenä. Yllätyksellinen juoni, loistavat näyttelijät sekä tietenkin Scorsesen varmaotteinen ohjaus tekevät The Departedista genrensä valioyksilön.

(Image credit: Warner Bros)

It

Andy Muschietti sovittaa Stephen Kingin suositun kirjan uuteen aikaan ja aiheuttaa jälleen yhden sukupolven verran pellekammoisia katsojia. Alkuperäisteoksen tapaan It seuraa Derryn kaupungin nuoria lapsia, jotka saavat selville, että kaupunkia piinaa säännöllisesti sinne palaava pahuus, joka ottaa olomuodoksi kauhistuttavan pellen (Bill Skarsgård).