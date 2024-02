Paras kävelymatto 2024: kotikonttorin treenilaitteet työpäivän ratoksi

Työpäivän palaverien keskellä on helppoa istua penkillä tuntien ajan. Vaikka sähköpöydät mahdollistavat seisomisen, liikunta on paras tapa saada itsensä liikkeelle. Kevyelläkin urheilulla on tunnettuja positiivisia vaikutuksia keskittymiseen ja jaksamiseen, joten kävelyalustat ovat luonteva askel yhdistää työnteko ja liikunta saumattomasti.

Paitsi että työnantaja varmasti ilahtuu terveellisemmästä arjesta, on sillä myös selviä vaikutuksia kävelijään itseensä. Tutkimuksen mukaan yli kahdeksan tunnin päivittäinen istuminen lisää ennenaikaisen kuoleman tai kroonisen sairauden todennäköisyyttä 10-20 prosenttia.

Tietenkään kävelymaton ei tarvitse olla vain työpäivän lysti, sillä listan mallit ovat liikuteltavuuden ansiosta helposti siirrettävissä eri huoneisiin. Miksi et siis katsoisi vaikkapa Netflixin parhaita sarjoja samalla kun tepastelet älykellon vaatimat askeltavoitteet täyteen?

Kävelymatot ovat erityisesti Suomessa käteviä, sillä neljä vuodenaikaa on siunauksen ohella päänvaiva. Loskaisen syksyn, talven paukkupakkasten tai kevään epävakaiden kelien aikaan ei välttämättä houkuta lähteä ulkoilemaan. Tutustutaanpa täten markkinoiden tämän hetken parhaisiin kävelymattoihin.

Parhaat kävelymatot lyhyesti

Jos etsit itsellesi parasta toimiston kävelymattoa, seuraava tiivistetty lista antaa esimakua markkinoiden tämän hetken kärkimalleista. Pääset tuotetta klikkaamalla kattavamman arvostelun pariin.

Testivoittaja 1. Lifespan TR1200-DT3 Testivoittaja Lifespan TR1200 on hintava mutta näppärä kävelymatto. Se on liikuteltavuudesta huolimatta erittäin kestävä, joten kookkaammatkin käyttäjät voivat käyttää sitä hyvillä mielin. Paras edullinen malli 2. Bluefin Fitness Task 2.0 Paras edullinen kävelymatto Bluefinin kävelymatto ei rasita lompakkoa pahemmin, joten se on monille erinomainen tapa tutustua toimiston juoksumattojen mahdollisuuksiin. Aloittelijoille 3. JTX Movelight Treadmill Paras toimiston juoksumatto aloittelijalle JTX Movelight on edullinen ja helppokäyttöinen kävelymatto. Ainoa ongelma on painorajoitus, sillä sitä ei ole tarkoitettu yli satakiloisille kävelijöille.

Taitettava kävelymatto 4. Kingsmith Walkingpad C2 Paras kompakti kävelymatto Kingsmith Walkingpad C2 ei ole rakenteeltaan laadukkain malli, mutta se on taitettavissa todella pieneen tilaan. Tämän ansiosta laitteen saa sujuvasti piiloon kävelylenkin päätteeksi. Juoksijalle 5. Merach T05 Smart Walking Treadmill Paras juoksumatto lenkkeilijälle Jos etsit laitetta, jolla onnistuu sekä juoksu että kävely, on Merarchin toimistovempain ykkösvalinta. Vaikka harva hölköttelee työpäivän aikana, tarjoaa ominaisuus mahdollisuuden esimerkiksi lounastauon juoksuhetkelle.

Testivoittaja

(Image credit: Matt Evans)

Tekniset tiedot Mitat: 160 x 71 x 18 cm Maksimipaino: 180 kg

Lifespan TR1200-DT3 Under Desk Treadmill on valmistajan suosituimpia tuotteita toimistokäyttöön. Sen virta riittää jopa kuuden tunnin ajan, joten useampi käyttäjä voi hyödyntää sitä peräkkäin. Lisäksi sen iskunvaimennus pitää konttorin miellyttävän hiljaisena. On myös mainittava, että laite sammuu automaattisesti kävelyn päättyessä. Tämä mahdollistaa laitteen automaattisen sulkemisen esimerkiksi keskittymistä vaativan puhelun tullessa.

Lifespan TR1200-DT3 Under Desk Treadmill on valmistajan suosituimpia tuotteita toimistokäyttöön. Sen virta riittää jopa kuuden tunnin ajan, joten useampi käyttäjä voi hyödyntää sitä peräkkäin. Lisäksi sen iskunvaimennus pitää konttorin miellyttävän hiljaisena. On myös mainittava, että laite sammuu automaattisesti kävelyn päättyessä. Tämä mahdollistaa laitteen automaattisen sulkemisen esimerkiksi keskittymistä vaativan puhelun tullessa.

Laite on käyttövalmis heti paketista poimittaessa. Koko on sen verran kompakti, ettei sen ahtaminen tavallisen työpöydän alle pitäisi olla minkäänlainen ongelma. Sen sijaan hallintakonsoli on hiukan kookkaampi kuin olisimme toivoneet, sillä se tarjoaa katsauksen muun muassa askelmäärään, kuljettuun matkaan sekä poltettuihin kaloreihin. Bluetooth-yhteys taasen mahdollistaa tiedonsiirron LifeSpan Active Track -tukisovellukseen.

Lifespan TR1200-DT3 Under Desk Treadmill kestää jopa 180 kilogramman painon. Sen etupuolella on kaksi pyörää, jotka mahdollistavat laitteen liikuttamisen käytön jälkeen.

Lue koko arvostelu: Lifespan TR1200-DT3

Paras edullinen juoksumatto

(Image credit: Matt Evans)

Tekniset tiedot Mitat: 163 x 69 x 15 cm Painoraja: 120 kg

Bluefin Fitness Task 2.0 on halpa, kevyt ja laadukas kävelymatto toimistotarpeisiin. Kokoaminen sekä säilöminen onnistuu vaivatta, sillä se mahtuu näppärästi vaikkapa sängyn alle tai sohvan taakse. Halutessaan malli myös tarjoaa nostettavan tuen, jos haluaa pitää jostain kiinni kävelyn lomassa.

Bluefin Fitness Task 2.0 on halpa, kevyt ja laadukas kävelymatto toimistotarpeisiin. Kokoaminen sekä säilöminen onnistuu vaivatta, sillä se mahtuu näppärästi vaikkapa sängyn alle tai sohvan taakse. Halutessaan malli myös tarjoaa nostettavan tuen, jos haluaa pitää jostain kiinni kävelyn lomassa.

Arvostelussa kehuimme kävelyalustan pituutta ja leveyttä. Valitettavasti maksiminopeus on kuitenkin vain 8 km/h, mikä on juoksukäyttöön liian vähän.

Jos haluat puhdasverisen kävelyalustan toimistoon ilman tyyristä hintaa, on tässä mainio vaihtoehto. Saatavuuden kannalta kannattaa kuitenkin pitää mielessä myös valmistajan tuoreempi Fitness Kick Lite.

Lue koko arvostelu: Bluefin Fitness Task 2.0

Paras toimiston juoksumatto aloittelijalle

(Image credit: LLoyd Coombes)

Tekniset tiedot Mitat: 135 x 53 x 13 cm Maksimipaino: 100 kg

Jos olet vasta harkitsemassa toimiston kävelymattoon tutustumista, on JTX MoveLight loistava tapa aloittaa. Sen helppokäyttöisyys soveltuu kaikille käyttäjille. Laitat piuhan seinään ja painat kaukosäätimestä nappulaa, minkä jälkeen hikoilu voikin jo alkaa.

Jos olet vasta harkitsemassa toimiston kävelymattoon tutustumista, on JTX MoveLight loistava tapa aloittaa. Sen helppokäyttöisyys soveltuu kaikille käyttäjille. Laitat piuhan seinään ja painat kaukosäätimestä nappulaa, minkä jälkeen hikoilu voikin jo alkaa.

Pidämme mallista erityisesti sen kompaktin ja liikuteltavan koon vuoksi, sillä laite on helppo ujuttaa vaikkapa sohvan alle. On kuitenkin mainittava, että sen pituus voi olla ongelma. Lisäksi laite kestää vain 100 kilon elopainon.

Painoraja ei silti tarkoita huonoa rakennetta, sillä JTX MoveLight on yllättävänkin tukeva. Ulkonäkö ei ole muutoin kovin tyylikäs, mutta tätä ei juostessa harmittele.

Lue koko arvostelu: JTX MoveLight

Paras kompakti juoksumatto

(Image credit: Josephine Watson)

Tekniset tiedot Mitat: 145 x 51 x 12 cm Painoraja: 100 kg

Walkingpad C2:n valmistaja Kingsmith on osa kiinalaista Xiaomi-valmistajaa. Yhtiön kävelymatto on tarkoitettu ennen kaikkea helposti säilytettäväksi. Laitteen taitettavuus mahdollistaa sen ahtaamisen pieneenkin tilaan. Tämä auttaa erottumaan kilpailijoista hyvällä tavalla.

Walkingpad C2:n valmistaja Kingsmith on osa kiinalaista Xiaomi-valmistajaa. Yhtiön kävelymatto on tarkoitettu ennen kaikkea helposti säilytettäväksi. Laitteen taitettavuus mahdollistaa sen ahtaamisen pieneenkin tilaan. Tämä auttaa erottumaan kilpailijoista hyvällä tavalla.

Jalkojen alla oleva hihna on luotu iskuavaimentavaksi. Moottori sopii kävelemiseen erittäin hyvin, mutta se ei ole tehoiltaan markkinoiden parhaimmistoa. Jopa tämän listan etevimmät mallit vetävät tällä saralla pidemmän korren.

Taitettavuus on iso plussa, mutta laitteen tukevuus sekä tukisovelluksen rajallisuus jättävät harmiteltavaa. Hintansa puolesta se on kuitenkin hyvä vaihtoehto niin työpäivän oheen tai vapaaillan Netflixin katseluhetkiin.

Lue koko arvostelu: Walkingpad C2

Paras juoksumatto toimistoon

(Image credit: Merach)

Tekniset tiedot Mitat: 146 x 73 x 11 cm Painoraja: 120 kg

Merach T05 on tämän listan edullisimpia malleja, joten sen hinta-laatusuhde on mainio. Lisäksi se sisältää erillisen juoksutilan, mikä on selkeä valtti kilpailijoihin nähden.

Merach T05 on tämän listan edullisimpia malleja, joten sen hinta-laatusuhde on mainio. Lisäksi se sisältää erillisen juoksutilan, mikä on selkeä valtti kilpailijoihin nähden.

Kävelytilassa maksiminopeus on 6 km/h, mikä sopii erittäin hyvin esimerkiksi työnteon oheen tai vaikkapa telkkarin katsomisen yhteyteen.

Juostessa nopeus on maksimissaan 12 km/h, jota voi hallita kaukosäätimellä tai hallintapaneelilla. Valitettavasti matto ei ole yhteensopiva esimerkiksi Peloton-sovelluksen kanssa, mutta sen sijaan siinä on erillinen iPad-pidike esimerkiksi viihdettä katsoville.

Parhaat toimiston kävelymatot vertailussa

Toimiston juoksumatot - Kysymykset ja vastaukset

Näin valitset kävelymaton toimistokäyttöön Tärkein tekijä on käytössä oleva koko. Mikäli työskentelypisteellä on kohotettava sähköpöytä, saatat haluta käyttöön hieman kestävämmän ja tukevamman mallin. Erityisesti LifeSpan loistaa tällä saralla. Jos puolestaan haluat kotikonttorille mahdollisimman pienikokoisen ja helposti piilotettavan mallin, kannattaa kääntää katse kompakteihin vaihtoehtoihin. Nämä saa näppärästi piilotettua vaikkapa sohvan alle käytön päätteeksi. Hinta on aina oleellinen tekijä, mutta siihen ei kannata hirttäytyä liiaksi. Kestävyys, painoraja sekä muut ominaisuudet kannattaa ehdottomasti huomioida! Lopuksi kannattaa miettiä käyttömäärät. Jos haluat vain kerätä hiukan lisää askeleita päivän lopuksi, ei kannata maksaa turhasta. Tällöin edulliset vaihtoehdot riittävät hyvin. Päivittäisessä käytössä taasen suosimme kestävämpää ja laadukkaampaa tuotetta, jolloin katseemme kääntyisi listan kärkipäähän.

Onko hinnalla väliä? Kyllä ja ei. Koska kävelykäyttöön tarkoitetut laitteet eivät ominaisuuksiltaan juuri eroa, ei lisähinta välttämättä tuota hirveästi lisäarvoa. Tällä saralla ero "oikeisiin" juoksumattoihin on valtaisa. Edullisten mallien kohdalla kannattaa huomioida erityisesti kestävyys ja kantokyky. Jos painoraja on vain 100 kilogrammaa, voi tämä olla ongelma. Jos epäilet tämän koituvan ongelmaksi, säästät hermojasi ostamalla suosiolla laadukkaamman vaihtoehdon.

Näin testasimme

Olemme kävelleet ja juosseet kaikilla mainituilla juoksumatoilla useamman viikon ajan. Käytössä on ollut sekä kunnon juoksukengät että tavalliset tossut kokemuksen varmistamiseksi. Hyvän juoksumaton kun tunnistaa pinnoitteesta, joka ei saa jalkoja kipeytymään.

Varmistamme laitteiden turvallisuuden, sillä jokaisen laitteen on sammuttava vaaratilanteen koittaessa. Lisäksi hyödynnämme kaukosäädintä työpöydän päältä, jotta voimme taata kokonaisuuden toimivan oikein.

Kokeilemme luonnollisesti Bluetooth-yhteyden sekä kaikki muut mahdolliset erikoisominaisuudet.