Parhaat pelit Macille 2023: näitä ei kannata missata

Macit tunnetaan ennen kaikkea tehokkaina työ- ja opiskelukoneina, mutta pelaamisen suhteen niitä mainitaan harvoin samassa lauseessa. Apple on onneksi parantanut tasoaan viime vuosina, ja uudet tehokkaat M1- ja M2-siruilla varustetut Macit ovat nykyään myös loistavia pelikoneita.

Uudet sirut ovatkin päällimmäinen syy, minkä takia Maceilla pelaaminen on noussut uuteen kukoistukseen. Suorituskyvyn osalta uusimmissa laitteissa riittää potkua, jolla hieman vaativammatkin pelit saadaan pyörimään läppäreillä. Nykyään myös Macille yhteensopivien pelien määrä on myös kasvanut, joten omien suosikkien löytäminen on entistä helpompaa.

Monet parhaat pelit Macille ovatkin samoja kuin parhaat PC-pelit. Ne on myös yhtä vaivaton ladata Steamista itselleen. Jos etsit itsellesi uutta pelattavaa, suosittelemme tutustumaan seuraaviin peleihin.

(Image credit: Larian Studios)

Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2:ta pidetään yhtenä parhaimmista roolipeleistä koskaan, joten se kuuluu ehdottomasti myös parhaiden Mac-pelien valikoimaan.

Huikea roolipeli tarjoaa pelaajalle mahdollisuuden luoda omanlaisen tarinan, sillä tämän tekemät päätökset vaikuttavat niin juoneen kuin kohdattaviin ystäviin. Maailma onkin rikas, yksityiskohtainen ja sisältää sadoiksi tunneiksi koluttavaa.

(Image credit: CCP Games)

EVE Online

Lähes 20 vuotta vanha MMO-peli EVE Online ei ole ikääntynyt lainkaan, vaan tarjoaa valtavan universumin koluttavaksi.

Olit sitten kiinnostunut valtavista avaruustaisteluista tai tuottavien tuotantoketjujen luomisesta, EVE Onlinesta löytyy rahkeet kaikkeen. Peli on hiljattain uudistettu juuri uusia pelaajia silmällä pitäen, joten nyt on loistava aika hypätä tämän hittipelin pariin.

(Image credit: 2K)

Sid Meier’s Civilization VI

Strategiapelien ystävien ei kannata ohittaa Sid Meier's Civilization VI:tä, sillä se on eittämättä yksi parhaimmista genren edustajista. Pelaajat pääsevät luotsaamaan oman kansakuntansa kivikaudelta kohti avaruusherruutta kukistamalla vihollisensa joko asein tai diplomatian keinoin.

Peli sisältää useita eri voittokriteerejä sekä lukuisia yksilöllisiä kansoja, joiden myötä pelin uudelleenpeluuarvo kasvaa räjähdysmäisesti. Yksikään peli ei ole toisensa kaltainen!

(Image credit: Valve)

Portal Bundle

Valven Portal on ehdoton klassikko ongelmanratkontaa kaipaaville pelaajille. Sen mullistava pelattavuus ja tarina tarjoavat tuntikausiksi viihdettä, iloa ja surua, kun yrität pähkäillä nokkeliin ongelmiin ratkaisua.

(Image credit: Unkown Worlds Entertainment)

Subnautica

Subnauticassa tutkit mysteerisen planeetan valtavaa merta ja sen salaisuuksia koukuttavan jännittävässä pelikokemuksessa.

Uskaltaudu sukeltamaan entistä syvemmälle salaperäiseen pimeyteen ja rakenna oma tukikohta varustautuakseen huolella uusiin tutkimusretkiin. Pidä huolta hapestasi ja syvyyksissä odottavista muista vaaroista, kun yrität etsiä keinoja paeta planeetalta.

(Image credit: ZA/UM)

Disco Elysium: The Final Cut

Jos rakastat vanhan koulukunnan roolipelejä, Disco Elysium tuo ne nykyaikaan uskomattoman upein säikein.

Pohjimmiltaan kyseessä on etsivätarina, joka yhdistää omaperäisen taidetyylin, syvällisen tarinankerronnan ja upeat näyttelijäsuoritukset suorastaan lumoavan kauniiksi kokemukseksi.

Vuonna 2019 julkaistu peli sai lukemattomia palkintoja, ja sitä pidetään yleisesti ottaen yhtenä parhaimmista moderneista roolipeleistä.

(Image credit: Campo Santo)

Firewatch

Jos rakastat hidastempoisista peleistä ja patikoinnista, Firewatch saattaa olla hyvinkin valintasi.

Kaunis ongelmanratkontapeli vie pelaajat Shoshonen kansallispuiston maisemiin, jossa toimit yhden kesän ajan tulipaloja estävänä metsävartijana. Leppoisana alkava pesti muuttuu kuitenkin yhä jännittäväksi, kun alueella alkaa tapahtua outoja asioita.

Firewatch yhdistää upean visuaalisen ilmeen kutkuttavan jännittävään mysteeriin, jota selvitellessä tuntee itsekin matkanneen Wyomingin kauniisiin maisemiin.

(Image credit: Sega)

Total War: Three Kingdoms

Totta puhuaksemme mikä tahansa Total War -sarjan peli voisi olla tällä paikalla ja valinta olisi silti pätevä.

Three Kingdoms on yksi uusimmista pelisarjan osista ja sovittaa kuuluisan Kolmen kuningaskunnan kronikat näyttäväksi eepokseksi, jossa hallitset yhtä lukuisista kuningaskunnista ja yrität nousta Kiinan hallitsijaksi.

(Image credit: Owlcat Games)

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Suosittu pöytäroolipeli Pathfinder tekee onnistuneen loikan videopelien puolelle samaa nimeä kantavien Pathfinder: Kingmakerin ja uudemman Pathfinder: Wrath of the Righteousin voimin.

Kyseessä on syvällinen roolipeli, jossa pääset johtamaan valtavia armeijoita sekä pienempää yksilöllisempää ryhmää puhdistaessa maailmaa pahuudelta. Luvassa onkin äärimmäisen monipuolinen pelikokemus, joka muuttuu täysin pelaajien valinnoista riippuen.

(Image credit: Supergiant Games)

Hades

Hades on yksi parhaimmista roguelike-genren edustajista, joten sen läsnäolo tällä listalla on itsestäänselvyys.

Pelissä pelataan Hadeksen pojalla, Zagreuksella, joka yrittää matkata Manalasta Olympus-vuoren huipulle. Esteenä ovat vain lukuisat hirviöt ja eri maailmoja vartioivat pomot. Kuten nimistä voi jo päätellä, Hades hyödyntää kreikkalaista mytologiaa upeasti luodakseen näyttävän ja koukuttavan kokemuksen.

(Image credit: Bethesda)

Elder Scrolls Online

Valtavien MMO-pelien osalta The Elder Scrolls Online on kenties yksi tunnetuimmista, sillä se sovittaa kehutun roolipelisarjan valtavan maailman kokonaisuudessaan pelattavaksi.

Kuten genren peleihin kuuluu, pelaajalla on valtava määrä vaihtoehtoja ja tekemistä, jotka vaihtelevat niin tarinatehtävistä kukkien keräämiseen ja haarniskojen tekoon. Pelimaailmasta löytyy lisäksi tutkittavaa sadoiksi tunneiksi, joten tekemisen ei pitäisi loppua ihan heti.

(Image credit: Paradox Interactive)

Stellaris

Stellaris on huikea 4X-strategiapeli, jota ei kannata ohittaa myöskään Macilla.

Luo valtavia tähtienvälisiä liittoja tai kukista vihollisesti avaruuslaivaarmadallasi, sillä kumpikin on mahdollista tässä galaksit kattavassa pelissä. Voit lisäksi johtaa niin hyönteismäisiä otuksia kuin diplomaattisia ihmisiä, sekä kaikkea näiden väliltä, miettiessäsi seuraavaa siirtoa tässä huikeassa pelissä.

(Image credit: Square Enix)

Shadow of the Tomb Raider

Toimintaseikkailua kaipaaville uusin Shadow of the Tomb Raider on loistava viihdepläjäys ikonisesta pelisarjasta.

Tutki hylättyjä holveja ja nauti näyttävistä maisemista tässä huikean kauniissa ja viihdyttävässä toimintapelissä, joka edustaa genrensä parhaimmistoa. Lara Croftin viimeisimmät seikkailut ovat takuuvarma hitti myös Macilla pelatessa.

(Image credit: Limbic Entertainment)

Tropico 6

Jos etsit itsellesi hieman trooppisempaa menoa, mikset siinä tapauksessa tutustuisi Tropico 6:n kaupunginrakenteluun?

Ryhdy banaanivaltion El Presidenteksi ja johda saarivaltiosi kohti uutta herruutta. Tuota tärkeitä raaka-aineita ja jalosta ne kysytyiksi tuotteiksi, joita myydä naapurivaltioille. Muista myös huolehtia sopivista laeista, tai voit joutua muuten kukistamaan kansalaistesi vallankumouksen asteen väkivaltaisemmin ottein.

(Image credit: Red Hook)

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon on rakastettu ja haastava toimintapeli, jossa johdat urheat sankarit yhä syvemmälle perinnöksi saamasi kartanon syvyyksiin.

Varaudu kuolemaan ja pettymyksiin, kun sankari toisensa perään vajoaa hulluuteen tai kuolemaan. Ei kannata antaa kuitenkaan periksi, sillä kokemus on taatusti kaiken sen tuskan väärti.

(Image credit: Techland)

Dying Light

Zombipelien ehdottomaan kärkeen lukeutuva Dying Light ja Dying Light 2 ovat toiminnannälkäisten Mac-pelaajien mieleen.

Suositut pelit yhdistävät verisen toiminnan nopeatempoiseen parkous-liikehdintään, jotka tekevät Dying Lightista yhden parhaimmista toimintapeleistä. Iästään huolimatta pelisarjan ensimmäinen osa on edelleen loistava kokemus.

(Image credit: ConcernedApe)

Stardew Valley

Rentoa maataloussimulaattoria etsiville Stardew Valley on loistava ja äärimmäisen suosittu vaihtoehto. Tyylikkäällä pikseligrafiikalla kuorrutettu peli on kotoisa, leppoisa ja äärettömän laaja kokemus, josta riittää pelattavaa sadoiksi tunneiksi.

Remontoi isoisältäsi saama maatila uuteen uskoon, tutustu lähikylän asukkaisiin ja rakenna unelmiesi maatila juuri niin kuin sinä haluat. Vaikka Stardew Valley julkaistiin jo vuonna 2016, siihen on tuotu lukuisia uusia ominaisuuksia ja päivityksiä, jotka ovat tehneet siitä vain entistä laajemman kokemuksen.

(Image credit: Facepunch Studios)

Rust

Selviytymispelien pitkäaikainen suosikki Rust on ennättänyt jo kymmenen vuoden ikään, mutta lukuisat sisältöpäivitykset ovat tehneet siitä vain entistä tuhdimman. Tavoitteenasi on selviytyä mahdollisimman pitkään maailmassa, jossa käytännössä kaikki haluavat päättää elämäsi.

Vaikka Rustin perusmekaniikka voi käydä nopeasti toistamaan itseään, kokemus paranee huomattavasti parin kaverin seurassa. Joten nappaa ystäväsi mukaan villiin erämaahan ja kokeilkaa turvallisesti, kuinka pitkään selviytyisitte luonnon armoilla.