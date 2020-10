Parhaat PC-pelit 2020: valitsimme parhaat pelit jokaisesta genrestä

Nykypäivän parhaat PC-pelit ovat entistä laajempia, haastavampia ja visuaalisesti mykistävämpiä kuin koskaan aikaisemmin. Ne luovat immersiiviä ja kaukaisia maailmoja, joissa voi viettää tunti- tai päiväkausia. Ne eivät rajoitu myöskään yhteen genreen, vaan valikoimista löytyy niin MMO-, MOBA- kuin avoimen maailman pelejä, jotka vaihtelevat nostalgiaa uhkuvista klassikoista aina yhteistyöllisiin kaveripeleihin.

Kun yhtälöön tuodaan Nvidian GeForce RTX 2080 Ti, Super RTX ja AMD:n Navi -näytönohjaimet, nykyiset pelitietokoneet pystyvät toistamaan pelit hämmästyttävän upein yksityiskohdin. Siksi olemmekin koonneet alle kaikista parhaimmat PC-pelit, joista osa tukee jo näyttävää säteenseurantaa.

Joten etsit sopivaa pelattavaa mistä genrestä tahansa, alla olevalta listalta löydät varmasti sopivan nimikkeen. Olemme koonneet listaan parhaat PC-pelit vuodelta 2020, joilla täydentää kokoelmaasi.

Paras uusi PC-peli: Horizon Zero Dawn

(Image credit: Guerrilla)

Kun Horizon Zero Dawn julkaistiin PlayStation 4:lle vuonna 2017, se oli välittömästi yksi sen vuoden parhaimmista peleistä. Hiljattain julkaistun PC-version myötä Guerrilla Games on tuonut loistavan pelin entistä laajemman yleisön keskuuteen. Vaikka Horizon Zero Dawn on ollut olemassa jo muutaman vuoden ajan, se on edelleen äärimmäisen kaunis peli, josta tehokkaat PC:t saavat kaiken irti korkeamman resoluution ja tasaisemman ruudunpäivityksen takia.

Juoni seuraa Aloyta postapokalyptisessä maailmassa, jossa hän joutuu taistelemaan robottidinosauruksia ja ihmiskultteja selvittäessään väkensä historiaa. Vaikka avoimen maailman peli, jossa nähdään jousipyssyä käyttävä naispäähenkilö, saattaa tuntua aavistuksen liian Tomb Raiderilta, Horizon Zero Dawn osoittaa hyvin nopeasti olevan oma erinomainen ja uniikki valioyksilö pelattavaksi.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt saattaa olla yksi parhaista videopeleistä koskaan. (Image credit: CD Projekt Red)

The Witcher 3: Wild Hunt ikääntyy kuin hyvä viini. Kyseessä on edelleen yksi vakuuttavimmista avoimen maailman peleistä, joka yhdistää Skyrimin koon Grand Theft Auto V:n syvyyteen. Se on täyteen pakattu peli, joka on syystä listamme ykkösenä vielä vuonna 2020. Mykistävä, kaunis ja tuntikauseja kestävä The Witcher 3: Wild Hunt ei ole ainoastaan paras PC-peli vuonna 2020, vaan myös yksi parhaista avoimen maailman peleistä. Itse asiassa se voi olla jopa yksi parhaista videopeleistä koskaan.

Nämä ovat parhaat yksinpelattavat PC-pelit

2. Dark Souls 3

Dark Souls 3 parantaa Souls-sarjaa lähes kaikilla osa-alueilla tuomalla mukaan elementtejä Bloodbornesta. (Image credit: From Software)

Vaikka kyseessä ei ole yhtä vaikea peli kuin pelisarjan aiemmat osat, FromSoftwaren Dark Souls 3 parantaa kaikkia Souls-sarjan osa-alueita entisestään ja lisää mukaan elementtejä Bloodbornesta.

Emme kuitenkaan aio huijata: Dark Souls 3 tapattaa sinut lukuisia kertoja. Mutta kun maltat opetella sen monipuolisen taistelumekaniikan, huomaat kokemuksen olevan oikeasti reilu. PC-versio on lisäksi optimoitu paljon paremmin kuin sarjan kaksi aikaisempaa peliä. Tosin Dark Souls: Remastered päivittää trilogian käynnistäneen kokemuksen uuteen uskoon, jos haluat aloittaa sarjan alusta lähtien.

3. Control

Toista Controlin kaltaista on tällä hetkellä vaikea löytää. (Image credit: Remedy Entertainment/505 Games)

Ei ole ihme, että Control on vakuuttanut pelaajat maailmalla täysin. Kotimaisen Remedy Entertainmentin uutuudessa on paljon rakastettavaa ja lukuisia yksityiskohtia ihmeteltäväksi. Elokuvallinen kokemus on toimintaseikkailu, joka yhdistää näyttävän visuaalisuuden kutkuttavaan kenttäsuunnitteluun ja erinomaisiin näyttelijäsuorituksiin – puhumattakaan miellyttävästä toiminnasta.

Juoni seuraa Jesse Fadenia, joka saapuu jatkuvassa muutoksessa elävään The Oldest Houseen etsimään kadonnutta veljeään, mutta nousee samalla Federal Bureau of Controlin johtajaksi selvittämään rakennusta vaivaavia paranormaaleja ilmiöitä.

Tällä hetkellä markkinoilta on vaikea löytää mitään Controlin kaltaista, mikä tekeekin siitä yhden parhaimmista PC-kokemuksista juuri nyt.

4. Microsoft Flight Simulator

(Image credit: Xbox Game Studios)

Microsoft Flight Simulatoria ei tarvitse pelata kauaa, että huomaa sen olevan puhtaasta rakkaudesta syntynyt tuotos. Emmekä puhu ainoastaan sen mielettömästä visuaalisesta ulkoasusta tai tuesta ulkopuolisille laitteille, vaan sama tarkkuus yksityiskohtiin koskee myös realismia ja immersiota. Peli vetoaa jopa niihin pelaajiin, jotka eivät pidä itseään välttämättä simulaattoreiden ystävinä.

Mutta jos erityisesti pidät simuista ja lentelystä, rakastat jokaista minuuttia lentokoneen nokassa lentäessäsi maailman kauniimpien maisemien yli.

Lue arvostelu: Microsoft Flight Simulator

5. Monster Hunter World

Monster Hunter: World on PC-pelaajan unelma. (Image credit: Capcom)

Monster Hunter on yksi suurimmista pelisarjoista maailmalla, vaikka et ole välttämättä kuullut siitä ennen Monster Hunter: Worldia. Pelisarjan valtavirtaan tuonut tuorein osa on saatavilla myös PC:llä, ja se on sillä upea kokemus.

Monster Hunter: Worldissa ohjaan hirviönmetsästäjää, joka jahtaa alati isommaksi ja vaarallisemmiksi käyviä hirviöitä, nyljet niiltä arvokkaita komponentteja ja rakennat entistä parempia varusteita. Pelattavuus pyörii yksinkertaisen loopin ympärillä, mutta se on äärimmäisen nautinnollinen ja palkitseva kokemus.

Kehittäjä toiminut Capcom on jatkanut lisäsisällön tuomista peliin, joten ilmaisten laajennusten määrä pelissä on jo tällä hetkellä järkyttävä. Peliin on tuotu myös maksullinen Iceborne-laajennus. Jos kaipaat siis addiktiivista, immersiivistä ja ennen kaikkea hauskaa pelattavaa yksin tai kavereittesi kanssa, Monster Hunter: World on juuri sinun pelisi.

Nämä ovat parhaat yhteistyölliset PC-pelit 2020

6. Death Stranding

(Image credit: 505 Games)

Jos Norman Reedus herätti kiinnostuksesi Death Strandingin yhteydessä, luvassa on todellista herkkua. Tämä peli ei ole kuitenkaan pelkästään tähtinimillä ratsastava tuotos, vaikka siinä nähdään myös Mads Mikkelsen ja Léa Seydoux.

Pelaajat ohjaavat Sam Bridgesia, joka kulkee läpi tuhoutuneen Yhdysvaltojen kuljettaen elintärkeitä paketteja perille ja kokeillessaan matkata vaarallisia mantuja, joita kansoittavat terroristit, roistot ja näkymättömät hirviöt. Palkintoja kahminut toimintapeli näyttää myös upealta, mutta se tarjoaa ennen kaikkea myös upean vetovoimaisen tarinan, hyvän pelattavuuden ja hauskoja hetkiä.

7. Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 on vakuuttava peli. (Image credit: Rockstar Games)

Rockstar Gamesin uusin peli oli välitön hitti. Red Dead Redemption 2 on vakuuttavan immersiivinen villin lännen simulaattori, jossa pelaajat seuraavat Arthur Morganin ja tämän lainsuojattomien jengiläisten karkumatkaa. Mutta todellisuudessa peli on paljon tätä suurempi.

Peliin voi nimittäin upottaa satoja tunteja koskematta tarinaan tai sivutehtäviin, sillä RDR2 on juuri niitä pelejä, joissa voit viettää päivätolkulla aikaa vain samoilemalla metsässä, käymällä kalassa tai ihailemassa auringonlaskuja. Pelattavuus on yhtä vakuuttavaa kuin peli on kauniskin, ja kun peli pyörii vielä 8K-resoluutiolla, kyseessä on todellinen PC-peli oman kokoonpanon testaamiseksi.

8. Doom: Eternal

Doom: Eternal on helvetin hauskaa pelattavaa. (Image credit: Bethesda Softworks)

Doom: Eternal ottaa kaiken vuoden 2016 Doomista ja vie sen äärimmilleen. Lopputulos on intensiivinen, audiovisuaalisesti mykistävä ja juuri sellainen peli, jonka haluat Doomin olevan.

Ensimmäisen persoonan räiskinnässä pelaajat matkaavat ympäri Helvetin voimien valloittamaa maata tappaen loputtomasti päällekäyviä demoneita, joiden teurastus parantaa paitsi päähenkilön elinvoimaa, antaa myös ammuksia. Vaikka pelattavuus voi näyttää ensikertalaiselle kaoottiselta, kyseessä on äärimmäisen taktinen ja viihdyttävä kokemus, joka kannustaa mahdollisimman brutaaliin pelityyliin.

Kyseessä ei ole ainoastaan helvetillisen nautinnollinen räiskintä, vaan myös näyttävä kokonaisuus, joka hyödyntää viimeisimpiä teknologia hienouksia. Siinä on lisäksi 2v1-moninpeli, jossa yksi pelaaja taistelee kahden muun pelaajan ohjaamia demoneita vastaan.

9. Half-Life: Alyx

Valve on luonut vakuuttavimman syyn ostaa VR-lasit. (Image credit: Valve)

Yhtäkään peliä ei ole odotettu yhtä antaumuksella kuin Half-Life 3:a. Sitä joudutaan odottamaan vielä pidempään, mutta ennen sitä Valve antoi sentään meille paluun rakastettuun maailmaan ja hyvän syyn ostaa VR-lasit pelillään Half-Life: Alyx.

Alyx sijoittuu viisi vuotta ennen Half-Life 2:n tapahtumia. Mikä käynnistyy pelastusoperaationa muuttuukin pian yritykseksi varastaa superase muukalaishallitsijoilta. VR-peli yhdistää interaktiivisia ongelmia harkittuun räiskintään ja erinomaiseen tarinaan, jotka tekevät tästä esiosasta odotukset lunastavan paluun Half-Lifen maailmaan.

Jos siis etsit tekosyytä hypätä VR-pelaamisen kimppuun, tässä on vastauksesi. Half-Life: Alyxin panostus yksityiskohtiin todistaa, mitä VR:llä voi saada parhaimmillaan aikaiseksi.

10. Command & Conquer Remastered Collection

(Image credit: EA)

90-luku elää ja voi hyvin Command & Conquer Remastered Collectionin parissa. Nimenomainen kokoelma ei ainoastaan remasteroi alkuperäistä peliä vuodelta 1995, vaan sitä seuranneen Red Alertin sekä kaikki näihin myöhemmin julkaistut laajennukset sisältäen yli 100 tehtävää ja 250 moninpelikarttaa. Eli varsin riittävästi pelattavaa.

Remasterointiin lukeutuvat myös parannellut välivideot, uudelleenäänitetyt sävellykset ja 20 uutta kappaletta, sekä pelin päivittäminen 4K-resoluutioon. Myös käyttöliittymä on päivitetty vastaamaan paremmin nykypelaajien tarpeita, kuten pikakomentoja. Ja aivan kuin tämä ei riittäisi, pelissä on myös täysi modituki, joten fanit voivat tuottaa sisältöä peliin loputtomiin.

Pelin ydin toimii edelleen hyvin samanlaisena kuin se oli 25 vuotta sitten, joten jos kaipaat nostalgisen paukun hyvännäköistä ja kuuloista reaaliaikastrategiaa, suosittelemme tätä vahvasti.

11. Overwatch

Overwatch on yksi parhaimmista ja parhaiten pyörivistä PC-peleistä. (Image credit: Blizzard Entertainment)

Overwatch on muuttanut pelaamista ja vienyt harmaat maailmat kohti värikästä rikkautta, etenkin kilpailullisissa peleissä. Sen värikäs maailma ja hahmot ovat mielenkiintoiset, vaikka elävätkin pitkälti varsinaisen pelattavuuden ulkopuolella sarjakuvissa ja näyttävissä animaatioissa.

Silti kyseessä on yksi parhaista PC-peleistä, joka myös pyörii äärimmäisen hyvin laitteella kuin laitteella. Vaikka kyseessä on vanha peli, silti vuonna 2020 se on yksi parhaimmista kilpailullisista vaihtoehdoista. Jos et ole vielä päässyt kokemaan tätä nautintoa, tee itsellesi palvelu ja testaa pelin värikästä maailmaa ja loistavaa räiskintää välittömästi.

12. Forza Horizon 4

Forza Horizon 4 tuo kaahailun Britteihin. (Image credit: Microsoft)

Microsoftin ajopelisarja paranee osa osalta ja monelta osin Forza Motorsportin sivusarjaksi muodostunut Forza Horizon on emosarjaansakin mielekkäämpi. Molemmat ovat toki nautinnollisia pelattavia, mutta Horizonin aavistuksen rennompi ote, näyttävät maisemat ja lukuisat autot tekevät siitä todellisen Forzan kuninkaan.

Forza Horizon 4 on helposti yksi parhaimmista PC-peleistä tällä hetkellä, ja tuorein osa tuo kilpa-ajamisen Iso-Britanniaan. Nyt voitkin kaahailla läpi idyllisten kylien, Edinburghin ja kilometrien edestä maalaismaisemaa nopeatempoisessa, hauskassa ja kiihkeässä ajopelissä.

Pelin voi ostaa erikseen, mutta se on myös tarjolla osana Xbox Game Pass for PC:tä, joka tarjoaa kuukausimaksua vastaan runsaasti pelattavaa.

13. Thimbleweed Park

Thimbleweed Park yhdistää vanhan ajan seikkailut moderniin pelattavuuteen. (Image credit: Terrible Toybox)

Vanhojen seikkailupelien, kuten Monkey Islandin ja Day of the Tentaclen, fanien kannattaa kohdistaa katseensa Thimbleweed Parkiin, jonka takana ovat juuri näiden klassikoiden takana olleet Ron Gilbert ja Gary Winnick. Ja kaksikon uutukainen toimiikin täydellisenä rakkauskirjeenä vanhoille seikkailupeleille.

Pelin näyttävän retrohtava visuaalisuus, nautinnollinen dialogi ja haastavat ongelmat nostavat Thimbleweed Parkin parhaiden PC-pelien listalle.

14. Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice on ahdistavan vaikea peli. (Image credit: From Software)

FromSoftware tunnetaan vaikeista peleistä, eikä Souls-sarjan tekijöiden Sekiro: Shadows Die Twice ole lainkaan sen helpompi, vaan pikemminkin päinvastoin.

Pelissä ohjataan Young Wolfia, jonka tehtävänä on suojella nuorta hallitsijaansa 1500-luvun Japanissa. Kyseessä ei ole kuitenkaan realistinen kokemus, vaan studiolle tyypilliseen tapaan kaikki muuttuu nopeasti yliluonnolliseksi ja pelottavaksi.

Sekiro: Shadows Die Twice on ahdistavan vaikea peli, sillä se vaatii nopeita refleksejä ja hyvää pelisilmää. Se ei myöskään anna pelaajalle armoa saati kilpeä, jonka takana värjötellä, mikä tekee siitä entistä haastavamman.

15. Minecraft

Minecraft päästää pelaajat luomaan mitä mielikuvituksellisimpia maailmoja. (Image credit: Microsoft)

Minecraft ei juuri esittelyjä kaipaa, sillä sen selviytymisvetoinen hiekkalaatikko on myynyt jo yli 100 miljoonaa kappaletta pelin vuonna 2009 tapahtuneen julkaisun jälkeen. Pelaajat voivat luoda pelissä kokonaisia maailmoja käyttämällä ympäriltä löytyviä resursseja, tai tutustua muiden pelaajien luomiin mielikuvituksellisiin maailmoihin.

Sen kattava modituki antaa myös mahdollisuuden kokea peli mitä moninaisilla eri tavoilla, minkä lisäksi peliin ollaan tuomassa vielä tänä vuonna Super Duper Graphics Pack, joka lisää siihen entistä paremmat valaisuefektit ja tekstuurit.

16. Sid Meier's Civilization VI

Sid Meier's Civilization VI tarjoaa valtavan laajan pelattavuuden. (Image credit: 2K Games)

Sid Meier's Civilization VI on viimeisin osa yhdestä pelihistorian ikonisimmista strategiapeleistä ja eittämättä yksi tämän hetken parhaimmista PC-peleistä. Se tarjoaa vakuuttavan laajan pelattavuuden ja kuuluisan vielä yksi vuoro -addiktion, joka ei päästä otteistaan.

Laajenna valtakuntaasi siis alati laajemmaksi murskataksesi vihollisesi ja nouse pikkukylästä koko maailman hallitsijaksi. Voit valita tiesi voittajaksi joko sotilaallisin, rauhanomaisin, tieteellisin tai kulttuurisin keinoin. Pelin vuonna 2016 tapahtuneen julkaisun jälkeen siihen on tuotu kaksi laajennusta, jotka tekevät pelistä entistä paremman ja syvällisemmän.

17. Fortnite Battle Royale

Fortnite Battle Royale on itse asiassa erillinen pelimuoto Fortnite-pelille. (Image credit: Epic Games)

Fortnite Battle Royale on tällä hetkellä todennäköisesti maailman suurin ja tunnetuin peli. Se on ennen kaikkea maailmanlaajuinen ilmiö, mutta myös yksi parhaista PC-peleistä, jota voit pelata. Sen kilpailullinen koukuttavuus vetää pelaajat takaisin puoleensa, minkä lisäksi Epic päivittää peliä säännöllisesti.

Itse asiassa Fortnite Battle Royale on vain yksi pelimuoto Fortnite-pelin sisällä, mutta siitä on tullut niin suosittu, että ihmiset laskevat sen kokonaan omaksi peliksi. Muiden battle royale -pelien tapaan sen tavoitteena on voittaa sata muuta pelaajaa alati kutistuvalla kartalla, mikä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta osoittautuu yllättävän haastavaksi, kun matsi käynnistyy.

Kaipaatko mobiilipelattavaa? Tutustu näihin parhaisiin peleihin kannettavalle

Myös Gabe Carey ja Bill Thomas auttoivat tämän artikkelin teossa.