Parhaat pelit kannettavalle tietokoneelle 2021: nämä julkaisut eivät vaadi läppäriltä huipputehoja

Prosessori: Intel Core i5

Intel Core i5 RAM : 8 Gt

: 8 Gt Näytönohjain: Nvidia GTX 950 tai AMD R7 370

Ori and the Blind Forest säväytti pelimaailmaa yhdistämällä sivustakuvatun tasoloikinnan kertakaikkisen värikkääseen ja yksityiskohtaiseen grafiikkaan. Jatko-osa Ori and the Will of the Wisps ei ainoastaan hio grafiikkaa, vaan tuo myös entistä syvemmän pelimekaniikan sekä laajemman maailman. Noin 15 tuntia kestävä matka tuntuu taianomaiselta.

Mikäli käytössäsi on selkeästi vanhempi kannettava, saattaa olla parempi katsoa ensisijaisesti ykkösosaa. Ori and the Will of the Wisps ei nimittäin pyöri minimiasetuksilla täysin ongelmitta. Tästä huolimatta sen graafisesti sykähdyttävä meno toimii yllättävänkin tehottomalla koneella.