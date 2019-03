paras pelikannettava 2019

Jos olisit kysynyt meiltä parasta pelikannettavaa vielä muutama vuosi sitten, olisimme todennäköisesti ehdottaneet jotakin vaihtoehtoa Intel Core i7 -prosessorilla, erillisellä näytönohjaimella ja 8 Gt:n RAM-muistilla. Maailma on kuitenkin muuttunut noista ajoista, sillä parhaat pelit vaativat entistä enemmän raakaa voimaa. Erottelimme siis puolestasi jyvät akanoista ja listasimme omat suosikkikannettavamme vuonna 2019.

Yksi suuri muutos pelikannettavissa on myös niiden aiempaa hillitympi ulkomuoto. CES 2019:ssä paljastettu Nvidia Turing Max-Q -design mahdollistaa nimittäin yllättävän ohuiden pelikoneiden valmistamisen. Jos kuitenkin etsit pikemminkin aitoa pöytäkoneen korviketta, listaltamme löytyy myös järeämpiä vaihtoehtoja.

Etsitpä siis mahdollisimman tehokasta konetta RTX-näytönohjaimella ja kaikilla mahdollisilla herkuilla, tai ohutta ja kevyttä kannettavaa, joka sopii sekä toimistoon että vapaa-aikaan, löydät varmasti sopivan laitteen vertailustamme.

Olemme luonnollisesti testanneet kaikki vertailumme kannettavat perinpohjaisesti, jotta saat varmasti parasta vastinetta rahoillesi.

1. Asus ROG Zephyrus S GX701

Tehoa ja kauneutta

Prosessori: Intel Core i7 | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 2080 MAX-Q (8 Gt GDDR6 VRAM) | RAM-muisti: 8 - 24 Gt | Näyttö: 17,3-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) 144 Hz paneeli G-Syncillä | Tallennustila: 1 Tt M.2 PCIe x4 SSD

Superohut

Tehokas suorituskyky

Erittäin kallis

Monien nykypäivän peliläppäreiden tavoitteena tuntuu olevan mahdollisimman ohut ulkomuoto, joka ei kuitenkaan tingi suorituskyvystä. Tällä hetkellä nuo ominaispiirteet tuntuvat kuvaavan parhaiten Asus ROG Zephyrus GX701:tä. Vain 1,78 senttimetriä paksuun kannettavaan on saatu asennettua Intelin Coffee Lake Core i7, Nvidian GeForce RTX 2080 Max-Q -näytönohjain ja 16 Gt:a RAM-muistia. Kannettava riittää siis pyörittämään käytännössä mitä tahansa PC-peliä parhailla grafiikka-asetuksilla. Mikä parasta, tehoasema kulkee helposti mukana repussasi vaikka matkoille tai laneille ystäviesi luokse. Kannettavassa on toki myös niin paljon RGB-valoja, että heikompia alkaa hirvittämään.

Lue koko arvostelumme: Asus ROG Zephyrus S GX701

2. MSI GS65 Stealth

Ohut, kaunis ja tehokas

Prosessori: Intel Core i7 | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Gt GDDR5X VRAM, Max-Q) | RAM-muisti: 16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) heijastamaton, 144 Hz paneeli laajoilla katselukulmilla | Tallennustila: 512 Gt M.2 SSD

Kaunis ja hienovarainen muotoilu

Erinomainen suorituskyky

Alaosa kuumenee todella lämpimäksi

Jos haluat pelata tämän hetken parhaita PC-pelejä tien päällä, mutta et halua herättää suurta kalabaliikkia tarpeettomalla RGB-valoshow'lla, paras vaihtoehtosi on MSI GS65 Stealth. Vain 1,75 sentin paksuiseen runkoon on pakattu vakuuttavia ominaisuuksia, kuten Intelin Coffee Lake -prosessori ja Nvdia GeForce GTX 10-sarjan näytönohjain (joka päivittyi RTX 20:een CES-messuilla). MSI GS65 Stealthissa on huomaamattomasta ulkonäöstään huolimatta yllättävän paljon tehoa. Se pyörittää vaivatta kaikkia suosituimpia pelejä, mutta on silti riittävän hienostunut, että voit ottaa sen mukaan myös työpaikallesi.

Lue koko arvostelu: MSI GS65 Stealth

3. MSI GT75 Titan

Suuri ja mahtava

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i7-i9 | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 Gt GDDR5X VRAM) | RAM-muisti: Enintään 32 Gt | Näyttö: 17,3-tuumainen Full HD - UHD (1 920 x 1 080 - 3 840 x 2 160) | Tallennustila: 1 Tt, 1 Tt HDD

Tehokas

G-Sync-näyttö

Erittäin kallis

MSI GT75 Titan on yksi niistä pelikannettavista, jonka suorituskyvyn ei uskoisi tulevan kannetusta laitteesta. Se on erinomainen pöytäkoneen korvike, jossa on kuusiytiminen Intel Coffee Lake -prosessori, reippaasti RAM-muistia ja tehokas Nvidian Pascal-arkkitehtuuriin perustuva näytönohjain. Vaikka kone onkin teoriassa kannettava tietokone, se ei ole kovin kannettava arkielämässä. Jos kuitenkin etsit mahdollisimman tehokasta peliläppäriä, joka on helpompi kuljettaa laneille kuin pöytäkone, MSI GT75 Titan on erinomainen vaihtoehto käyttöösi. Joudut kuitenkin todennäköisesti siirtämään ensin hieman rahaa säästötililtäsi.

Lue koko arvostelu: MSI GT75 Titan

4. Asus ROG G703GI

Peto koneeksi

Prosessori: Intel Core i7-i9 | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 Gt GDDR5X VRAM) | RAM-muisti: 64 Gt | Näyttö: 17,3-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080)144 Hz | Tallennustila: 3 x 512 Gt SSD (M.2, RAID 0), 2 Tt HDD

Käsittämätön suorituskyky

Suuri näyttö

Äärimmäisen kallis

Markkinat ovat tällä hetkellä täynnä ohuita ja kevyitä pelikannettavia, mutta entäpä jos haluat yksinkertaisesti kannettavan, joka selviää mistä tahansa pelistä huippugrafiikoilla? Siinä tapauksessa on viisainta tutustua Asus ROG G703GI:hin. Se on valtavan kokoinen ja kallis läppäri, mutta kummatkin seikat unohtuvat heti, kun avaat ensimmäisen pelin. ROG G703GI:n suorituskyky on nimittäin liki samalla tasolla kuin parhaissa pöytäkoneissa. Jos kuitenkin haaveilet kannettavasta, joka sopii myös työskentelyyn kahvilassa, suosittelemme hankkimaan kevyemmän vaihtoehdon – tai lopettamaan kahviloissa työskentelyn.

Lue koko arvostelumme: Asus ROG G703GI

5. Razer Blade

MacBook Pron kilpailija, joka pyörittää myös pelejä

Prosessori: Intel Core i7-8750H | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Gt GDDR5 VRAM) | RAM-muisti: 16 Gt | Näyttö: Jopa 15,6-tuumainen UHD (3 840 x 2 160) 60Hz | Tallennustila: 512 Gt M.2 SSD

Yllättävän hyvä akunkesto

Valinnainen 4K-näyttö

Äänekkäät tuulettimet

Rajalliset mahdollisuudet komponenttien vaihtamiseen

Razer Blade on nimensä mukaisesti veitsenterävä, ohut kannettava, johon on onnistuttu mahduttamaan uskomattoman paljon huippuluokan komponentteja ja parhaimmillaan jopa 4K-resoluutioon yltävä näyttö. Mikä parasta, käyttäjä voi liittää koneeseen myös ulkoisen näytönohjaimen Razer Core X -telakka-aseman avulla. Kone on toki hieman hintavammasta päästä, mutta jos olet Razer-fani ja etsit parasta kannettavaa pelaamiseen, se saattaa olla mainio vaihtoehto käyttöösi.

Lue koko arvostelumme: Razer Blade

6. Dell XPS 15 2-in-1

Yllättävän paljon pelitehoa ultrabookista

Prosessori: Intel Core i5-i7 | Näytönohjain: Radeon RX Vega M GL, 4 Gt HMB2 | RAM-muisti: 8 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen 4K Ultra HD (3 840 x 2 160) InfinityEdge -kosketusnäyttö mattapinnoitteella | Tallennustila: 512 Gt PCIe SSD

Vaikuttavan tehokas

Ultraohut muotoilu

Hieman hintava

Jos haluat mainion pelikannettavan, mutta tarvitset konetta myös töissä ja matkoillasi, ratkaisusi voisi olla Dell XPS 15 2-in-1. Vaikkei kyseessä olekaan varsinaisesti mikään pelikone, siinä on Intelin Kaby Lake G -prosessori ja GTX 1050 -näytönohjain, jotka siivittävät XPS 15:n sulaviin esports-peleihin. Kaiken lisäksi kone sopii erinomaisesti myös työkäyttöösi, sillä se näyttää niin hillityltä, että kannettavan kehtaa ottaa mukaan myös asiakaspalavereihin. Joudut toki tekemään joitain kompromisseja energiajuomankatkuisiin RGB-hirvityksiin nähden, mutta kone on täydellinen valinta työssäkäyvälle käyttäjälle, joka haluaa rentoutua illalla suosituimpien pelien parissa.

Lue koko arvostelumme: Dell XPS 15 2-in-1

7. Asus ROG Strix GL502

Näin hyvästä pelikannettavasta on vaikea olla pitämättä

Prosessori: Intel Core i7 | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1060 - 1070 | RAM-muisti: 16 Gt DDR4 | Näyttö: 15,6-tuumainen Full HD 1 920 x 1 080 IPS | Tallennustila: 128 Gt - 256 Gt SSD, 1 Tt HDD

Erinomainen Full HD -pelaamiseen

Miellyttävän eloisa näyttö

Keskinkertainen akunkesto

Asuksen kannettavassa ei ole ehkä kaikkein innovatiivisin design, sillä sen värivalinnat tuovat mieleen lähinnä ympärivuotisen Halloweenin. Se on kuitenkin yksi tämän hetken parhaista vaihtoehdoista Full HD -peleihin ja ylsi esimerkiksi Overwatchissa yli maagisen 60 fps:n rajan, vaikka väänsimme grafiikka-asetukset huippuunsa. Sen akunkestossa olisi parantamisen varaa, mutta tasokas näyttö, tehokkaat komponentit ja yllättävän laadukkaat sisäänrakennetut kaiuttimet saavat meidät hyväksymään virtalähteen kantamisen.

Lue koko arvostelumme: Asus ROG Strix GL502

8. Dell G3 15

Mainiota pelitehoa kohtuuhintaan

Prosessori: Intel Core i5 8300H - Core i7-8750H | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1050 - GTX 1060 | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) | Tallennustila: 1 Tt SSHD - 512 Gt PCIe SSD

Edullinen

Hyvät tehot hintaansa nähden

Ei USB-C-liitäntää

Kun etsit täydellistä pelikannettavaa, kiinnität todennäköisesti huomiosi ensimmäisenä sen hintaan. Tiukemman budjetin ei kuitenkaan välttämättä täydy johtaa turhan moniin kompromisseihin, sillä markkinoilla on loistavia vaihtoehtoja myös kohtuuhintaan. Yksi parhaista on Dell G3 15, jonka Nvidia GTX 1060 -näytönohjain takaa hyvän Full HD -pelikokemuksen kaikille uusimmille peleille, vaikka joudutkin joskus tinkimään parhaista grafiikka-asetuksista. Siinä on myös erikoinen musta-sininen väritys, joka erottuu kaikista lukuisista musta-punaisista kilpailijoistaan.

Lue koko arvostelu: Dell G3 15

9. Gigabyte Aero 15

Ohut ja kevyt voi olla myös tehokas

Prosessori: Intel Core i7 8750H | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Gt GDDR5) | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) LCD-näyttö mattapinnoitteella | Tallennustila: 512 Gt SSD

Erittäin kapeat näytön reunat

Yllättävän ohut ja kevyt

Webkameran ärsyttävä sijoittelu

Menneessä maailmassa hyvien pelikannettavien täytyi olla paksuja ja suurikokoisia, mutta nuo päivät ovat tulleet päätökseensä. Gigabyte Aero 15:ssä on muun muassa Intelin 8. sukupolven 6-ytiminen Core i7 -prosessori ja Nvidian GTX 1060 -näytönohjain, mutta kaikki tehokkaat komponentit on onnistuttu pakkaamaan ultrabookin kokoisiin ulkokuoriin. Tehokkaiden komponenttiensa ansiosta se sopii hyvin myös rankempaan työkäyttöön, eikä sen hillitty ulkonäkö vie kaikkea uskottavuuttasi asiakkaiden luona.

Lue koko arvostelu: Gigabyte Aero 15

10. Alienware 17 R5

Huippuprosessori peittoaa kilpailijansa

Prosessori: Intel Core i9-8950HK | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 Gt GDDR5X VRAM) | RAM-muisti: 32 Gt | Näyttö: 17,3-tuumainen QHD (2 560 x 1 440) 144 Hz | Tallennustila: 246 Gt PCIe M.2 SSD, 1 Tt 7 200 RPM HDD

Käsittämätön suorituskyky

Upea 17-tuumainen näyttö

Painaa lähes 4,5 kg

Tiesimme jo Intel Core i9-8950HK:n julkaisuhetkellä, että prosessori löytäisi enemmin tai myöhemmin tiensä myös parhaisiin pelikannettaviin. Alienware 17 R5 onkin suoranainen tehomylly, johon ei ole asennettu ainoastaan yllä mainittua huipputehokasta prosessoria, vaan myös ylikellotettu GTX 1080 -näytönohjain. Jos olet valmis tinkimään kannettavan ...kannettavuudesta, tämä liki 4,5-kiloinen kone tuhoaa käytännössä minkä tahansa pelin täysillä grafiikka-asetuksilla.

Lue koko arvostelumme: Alienware 17 R5

Myös Gabe Carey ja Bill Thomas osallistuivat tämän artikkelin tekemiseen.