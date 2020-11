Parhaat VR-pelit 2020: parhaat vaihtoehdot kokea virtuaalitodellisuus

Parhaat VR-pelit tarjoavat käyttäjille immersiivisen pakokeinon todellisuudesta täysin uuteen maailmaan, jollaista ei voi kokea muualla.

Virtuaalitodellisuus on ottanut viime vuosia valtavia harppauksia eteenpäin, mikä näkyy myös VR-laitteiden vaihtoehtojen määrässä. Huolimatta käytössäsi olevasta laitteistosta, budjetista tai vapaana olevasta tilasta, markkinoilla on todennäköisesti jokin VR-malli juuri sinun tarpeiseesi.

Samaan tapaan laitteille löytyy jo todennäköisesti sinulle parhaiten sopivia pelejä. VR-laitteet ovat kehittyneet ja tulleet likemmäksi valtavirtaa, minkä takia myös pelien määrä on kasvanut ja niistä on tullut entistä laadukkaampia, viihdyttävämpiä ja immersiivisempiä. Kaipasit sitten nopeatempoista räiskintää tai ongelmanratkontaa, voit unohtaa ulkoiset huolesi näiden pelien parissa.

Tästä johtuen yhä useampi pelaaja on ostanut itselleen VR-laitteen. Omistit sitten mallien kalliimmistoon lukeutuvan Valve Indexin tai HTC Viven tai huomattavasti edullisemman PlayStation VR:n, tällä listalla olevista vuoden 2020 parhaista VR-peleistä löydät varmasti itsellesi pelattavaa. Päivitämme listaa lisäksi koko ajan, joten kannattaa tulla säännöllisin väliajoin tarkastamaan, josko markkinoille olisi saapunut uusia hittejä.

Trover Saves the Universe (PSVR, Oculus)

Image Credit: Playstation (Image credit: Playstation)

Squanch Gamesin komediahelmi on Rick & Morty -animaatiosarjan luoja Justin Roilandin käsialaa. Peli muistuttaakin hyvin läheisesti hersyvän sarjan ikiomalta peliltä, jossa nähdään kuitenkin eri hahmot. Mutta yhtä lailla kohtaat hupaisia tehtäviä, huvittavia ääniä, hauskuutta ja värikkyyttä pelin lukuisissa oudoissa tarinoissa, maailmoissa ja muukalaisissa.

Peli julkaistiin jo vuonna 2019 ja on saatavilla Nintendo Switchille, PS4:lle ja Xbox Onelle. Oculus VR:lle peli saapui vasta kesäkuussa 2020. VR-peleissä yleisen matkapahoinvoinnin se estää lukitsemalla pelaajan tuoliin, joka toimii samalla pelin käyttöliittymänä ja pelaajan kulkuvälineenä ja jolla teleportataan pisteestä toiselle.

Star Wars: Squadrons (useille alustoille)

(Image credit: EA Star Wars)

Star Wars: Squadrons on Motive Studiosin uusi VR-peli, joka täyttää monien lapsuuden unelmat. Se päästää pelaajat pelaamaan joko kapinallisten tai Imperiumin pilottina ja ottamaan osaa avaruusalusten väliseen sodankäyntiin, mikä on omiaan VR-ympäristössä.

Pelissä on yksinpelikampanja sekä moninpeli, mutta se ei ole yksinomaan VR-laitteiden yksinoikeus. VR tuo kuitenkin peliin ylimääräisen kerroksen tunnelmaa ja immersiota, kun lentelet X-Wingin tai TIE Fighterin puikoissa.

Vaikka pelissä ei ole hirveästi syvyyttä, sen luoma immersio on hyvin vahva ja täydellinen piristysruiske Star Wars -faneille.

Half-Life: Alyx

(Image credit: Valve Corporation)

Monet pelkäsivät, ettei Valven ensimmäinen VR-peli Half-Life: Alyx olisi onnistunut saavuttamaan lupauksia, joka on asetettu kehutun pelisarjan odotetulle uudelle pelille. Onneksi nämä epäilyt ovat hälvenneet, sillä kyseessä on todella upea Half-Life-elämys ja odotusten arvoinen paluu Half-Lifen maailmaan sitten vuoden 2007.

Se on edeltäjiensä lailla mielenmullistava nautinto, jonka fysiikanmallinnukset ovat toteutettu pikkutarkasti. Samat innovatiiviset ongelmat ovat nyt vain VR-ulottuvuudessa, mutta tällä kertaa zombien täyttämät käytävät tuntuvat entistä pelottavammilta.

Jos kaipaat vain yhtä VR-peliä vuodelle 2020, Half-Life: Alyx on silloin vaihtoehtosi. Se on saatavilla Valve Indexin ja HTC Vive Cosmos Eliten omistajille.

No Man's Sky (PSVR)

(Image credit: No Man's Sky/Hello Games)

Hello Gamesin toimintaseikkailu- ja selviytymispeli No Man's Sky oli yksi odotetuimmista VR-julkaisuista vuonna 2019, sillä alkuperäinen peli oli omiaan siirtymään VR-todellisuuteen.

Eeppinen peli tarjoaakin äärettömän määrän uusia planeettoja tutkittavaksi sekä yhtä äärettömän avaruuden, johon pelaajat voivat uppoutua entistä immersiivisemmin. No Man's Skyn VR-kokemus onkin luokkansa parhaimmistoa ja selkeästi yksi ehdokas vuoden 2020 parhaaksi VR-peliksi.

Superhot VR (Oculus, Windows Mixed Reality, PSVR)

(Image credit: Oculus/SuperHot VR)

Superaddiktiivinen räiskintäpeli Superhot on kulkenut pitkän matkan julkaisustaan vuonna 2013. Se on löytänyt lämpimän kodin VR-todellisuudesta, sillä siellä pelin 360-asteinen ongelmaräiskintä pääsee oikeuksiinsa.

Koska pelissä aika liikkuu vain silloin, kun pelaajakin liikkuu, Superhot VR hyötyy isommasta pelitilasta. Vaikeustason noustessa jokainen tuuma on jatkuvaa laskelmointia ja näyttäviä väistöliikkeitä, kun pelaaja väistelee luoteja ja käyttää arkisia esineitä vihollisten tappamiseen.

Defector (Oculus Rift ja Rift S)

(Image credit: Defector)

Wilson's Heartin kehittäjä Twisted Pixel pistää taas parastaan. Tällä kertaa tarjolla on intensiivinen vakoojatrilleri, joka muistuttaa enemmän Mission Impossiblea kuin elokuvasarjasta tehty virallinen peli. Se julkaistiin vuonna 2019 ja tarjoaa villin matkan läpi vakoojatrillerin, jonka tuotantoarvot ja vapaus ovat erinomaiset.

Vader Immortal

(Image credit: ILMXLAB)

Oletko kokeillut jo The Voidia? Se on mahtava sijaintipohjainen VR-kokemus ILMxLABilta, joka on nyt kehittänyt kokemuksesta uuden käyttäjäystävällisemmän version Oculus Questille.

Kyseessä on Star Wars -faneille suunnattua herkkua, jossa pelaajat kohtaavat Darth Vaderin kiihkeässä valomiekkataistelussa. Samalla päästään tutustumaan tarkemmin Mustafa-planeetan salaisuuksiin. Kyseessä on lisäksi vasta ensimmäinen osa trilogiaksi tarkoitetusta kokonaisuudesta, joten toivottavasti jatko-osat ovat yhtä laadukkaita.

Space Pirate Trainer (Oculus, Windows Mixed Reality, HTC Vive)

(Image credit: Space Pirate Trainer)

Space Pirate Trainer julkaistiin Vivelle jo vuonna 2016, mutta sittemmin se on tuotu myös muille alustoille. Kyseessä on avaruuteen sijoittuva räiskintäpeli ajanhidastuksella, joka vetää puoleensa lähes välittömästi.

Peli on nautinnollisinta Oculus Questilla ja lähes täysin uusi kokemus, kun ei tarvitse olla enää johdon päässä kiinni. Aseistus valitaan muutamasta eri vaihtoehdosta, minkä lisäksi Questin sisältä ulospäin tuleva seuranta on melkein kuin oma peli itsessään.

Kokemus ottaa myös kunnon päälle, sillä paikalleen jääminen on varma kuolema. Vaikka pelattavuus muuttuu pidemmän päälle itseään toistavaksi, kyseessä on Beat Saberin kaltainen "vielä yksi kerta"-hitti, johon palaa toistuvasti uudelleen.

Beat Saber (useille alustoille)

Dance Dance Revolution kohtaa Star Warsin tai Guitar Hero Tronin, niin saat Beat Saberin. Uusi rytmipeli on valloittanut maailman valomiekoilla tiettyine suuntiin hakattavine tahteineen, joka pitää pelaajan rytmissä ja kunnossa.

Beat Saber on parhaillaan saatavilla HTC Vivelle, Oculus Riftille ja Windows Mixed Reality -laitteille. Jos haluat kuunnella musiikkia, viipaloida palikoita ja ottaa vähän hikeä, Beat Saber on paras valintasi.

Astro Bot: Rescue Mission (PlayStation VR)

Jos omistat PlayStation VR:n, käynnistä silloin välittömästi PS4 ja osta Astro Bot: Rescue Mission, joka on juuri se nimike, jolla PlayStation VR:ää myydään.

Se ei ole vain erinomainen VR-tasoloikka, vaan myös erinomainen tasoloikinta ylipäätään. Se on Nintendon Mario-pelien lailla innovatiivinen ja hyödyntää VR:ää ennennäkemättömillä tavoilla. Kentät kietoutuvatkin pelaajan ympärille ja näiden skaala on samaan aikaan kiehtova ja pelottava. Tällaista VR-peliä et ole pelannut aiemmin.

Tetris Effect

Tetris Effectin kokemusta on vaikea kuvailla sanoin. Käytännössä se on perinteinen Tetris, mutta ympäristö muuttuu pelatessa. Jokaisessa tasossa on oma mausteensa, joka liittyy joko musiikkiin tai visuaalisuuteen. Saatat esimerkiksi pelata veden alla ja kuulla rahoittavia merenalaisia ääniä samalla kun valas ui yläpuolellasi.

Kyseessä on psykedeelinen ja hypnoottinen kokemus, jonka kaikkien kannattaa kokea.

Skyrim VR (useille alustoille)

Skyrim ei kaipaa enää esittelyjä. Se on julkaistu, julkaistu ja vielä kerran julkaistu uusiksi. Tällä kertaa peli tuodaan Oculus Riftille, HTC Vivelle ja PlayStation VR:lle, mikä tekee siitä yhden suurimmista seikkailupeleistä koskaan VR-laitteille.

VR-versio sisältää lisäksi Dawnguardin, Hearthfiren ja Dragonbornin, joten pelattavaa riittää. Vaikka Skyrim VR ei ole täydellinen ja se käyttää vanhoja tekstuureja, seikkailu on kokeilemisen arvoinen uudestaan pelkästään uuden ulottuvuuden takia.

Moss (useita alustoja)

Moss julkaistiin PlayStation VR:lle helmikuussa 2018, ja siitä lähtien sen sankarina toimivan Quillin seikkailu on ollut kiehtova. Hahmo on pikkuruinen otus, mikä näkyy Mossin perspektiivin hyödyntämisessä pelaajan ollessa Quillia merkittävästi kookkaampi.

Tässä perheystävällisessä VR-seikkailussa ohjataankin Quill läpi metsien ja raunioiden, vihollisten ja ongelmien. Tarkoituksena on pelastaa Quillin setä, mutta nerokkuus syntyy antamalla pelaajalle valta ohjata niin hahmoa kuin vaikuttaa ympäristöön omana itsenään, jolloin VR:n hyödyt nousevat parhaiten esiin.

Moss on saatavilla PSVR:n lisäksi Oculus Questille, Oculus Riftille, HTC Vivelle, Valve Indexille ja Window MR:lle.

Resident Evil 7: Biohazard (PlayStation VR)

Valtaosan parhaista VR-peleistä ollessa melko lyhyitä rykäyksiä, Resident Evil 7: Biohazard on näihin nähden virkistävä – joskin kauhistuttava – tuulahdus. Peli on saatavilla myös PC:lle, Xbox Onelle ja PS4:lle, mutta kyseessä on ensimmäinen kerta, kun peli soveltuu hyvin VR-ympäristöön kiitos ensimmäisen persoonan näkökulman.

Ei kannata kuitenkaan odottaa, että voit vain ampua tiesi läpi, sillä Capcom vie Resident Evil -sarjan takaisin selviytymiskauhujuurilleen. Kohtaamisissa täytyykin käyttää järkeä selvitäkseen elossa. Juoni seuraa kadonnutta vaimoaan etsimään lähtevää Ethan Wintersia, joka saapuu karmivaan autiotaloon johtolankojen perässä.

Elite: Dangerous (useita alustoja)

Elite-pelisarja on jo yli kolme vuosikymmentä vanha, mutta se on silti yksi parhaimmista kokemuksista VR-ympäristössä luoja David Brabenin saatua takaisin oikeudet lisenssiin.

Elite: Dangerous juontaa juurensa pelisarjan alkuun, jolloin ytimessä olivat kaupankäynti, tutkiminen ja valtavat taistelut proseduraalisesti luodussa universumissa. Uusi peli on päivitetty ainoastaan nykypäivään.

Se toimii myös massiivisena moninpelinä, joten galaksia kansoittavat lukemattomat muut pelaajat kanssasi.

Keep Talking and Nobody Explodes (useita alustoja)

Steal Crate Gamesin luoma Keep Talking and Nobody Explodes vaatii kärsivällisyyttä ja tiukkaa yhteistyötä 2-6 pelaajan kesken. Yhden purkaessa pommia toiset pyrkivät opastamaan tätä sen purussa.

Peli vaatiikin hyvää kommunikointia ja on siten erinomainen party-peli oikeassa porukassa. Se on entistä nautinnollisempi VR-pelinä.

Fallout 4 VR (HTC Vive)

Fallout 4:n massiivinen ja yksityiskohtainen avoin maailma on täynnä mielenkiintoista tehtävää ja tutkittavaa, ja nyt Bethesda tuo saman kokemuksen VR-ympäristöön.

Fallout 4:n VR-versio on jopa alkuperäistä peliä kunnianhimoisempi ja pakkohankinta kaikille HTC Viven omistajille.

Batman: Arkham VR (useita alustoja)

Batman: Arkham VR jatkaa Arkham Knightin tarinaa yllättävällä tavalla ja tuo kuuluisan lepakkomiehen peleihin ennennäkemättömällä tavalla, kun pelaaja pääsee kirjaimellisesti pukemaan puvun yllensä.

Kyseessä on itsenäinen etsivätarina, joka toimii erillään Arkhamin muusta kaanonista. Peli ei sisällä lainkaan taisteluja, vaan sen sijaan noin 90-minuuttisessa pelissä tutkitaan ja selvitetään ongelmia koko rahan edestä.

Arizona Sunshine (useita alustoja)

Pitkät VR-kokemukset ovat harvassa, minkä takia Arizona Sunshine on niin nautinnollinen kokemus. Pelissä matkataan zombien täyttämään villiin länteen, jossa vietetään myös pitkän aikaa.

Kokemus antaa hyvän kuvan siitä, mitä VR-pelit voisivat olla, jos tekijöille annettaisiin aikaa ja rahaa niiden kehitykseen. Vanhan kaivoksen tutkiminen revolveri kädessä on suorastaan nautinnollista, mutta myös yllättävän pelottavaa.

Minecraft VR (useita alustoja)

Maailman suosituin palikkapeli on nyt saatavilla myös VR-laitteille. Minecraft on saatavilla useille eri VR-laitteille, joten omia rakennelmia päästään rakentamaan entistä immersiivisemmissä maailmoissa.

Emme lopulta tiedä, mistä pidämme lopulta kaikkein eniten Minecraft VR:ssä: creeperseiltä karkuun juoksemisesta keskellä yötä vai pimeisiin luoliin hakku kädessä kaivautuessa. Varmaankin yhtälailla molemmista.

Eve: Valkyrie (useita alustoja)

Eve: Valkyrie aiheuttaa luultavasti pahoinvointia, mutta eivätkö eeppiset pelikokemukset ole pienen kärsimyksen arvoisia? Peli käynnistyi vakuuttavana teknologiademona, mutta on sittemmin kehittynyt kokonaan omaksi, nopeatempoiseksi avaruussimulaattoriksi.

Pääpaino on taisteluissa, jotka ovat kilpailijoitaan näyttävämpiä ja vähemmän realistisempia. Peli ei välttämättä kestä pitkäaikaista hupia, mutta lyhyissä purskahduksissa kokemus on nautinnollinen.

Star Trek: Bridge Crew (useita alustoja)

Virtuaalinen pelaaminen ei muutu juuri tästä sosiaalisemmaksi, jossa neljä pelaajaa ohjaa Star Trek -sarjasta tutun Federaation tähtialusta. Vaikka pelissä on myös yksinpelitila, se on ehdottomasti parasta ystävien kanssa pelatessa.

Peli tukee lisäksi alustojen välistä pelaamista, joten peliseuraa löytää helpommin omasta VR-laitteesta riippumatta.

Lucky's Tale (Oculus Rift)

Lucky's Tale on mielenkiintoinen tasoloikinta, joka muistuttaa Mario 64:n ja Crash Bandicootin risteytystä. Kuvakulmana toimii tosin kolmannen persoonan näkymä, joka kääntyy pelaajan pään mukaan.

Tätä VR-elementtiä hyödynnetäänkin hyvin antamalla pelaajalle mahdollisuus kurkkia edessä oottavia vaaroja. Vaikka ominaisuus kuulostaa turhalta, se luo itse asiassa yllättävää seikkailuntuntua ja paljastaa muutoin piiloon jääviä salaisuuksia tasoista. Se ei ole muiden VR-pelien kaltainen unohtumaton teos, mutta hyvä näyte siitä, kuinka vanhoihin peleihin voidaan tuoda lisäväriä VR:n avulla.

Myös Michelle Rae Uy on kirjoittanut tätä artikkelia.