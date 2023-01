Parhaat VR-laitteet 2023: yhdistä pelit ja virtuaalitodellisuus

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

Included in this guide:

Parhaat VR-laitteet pystyvät tarjoamaan pelaajalle täysin immersiivisen pelikokemuksen. Mutta etenkin ensikertalaiselle sopivan vaihtoehdon löytäminen laajasta valikoimasta voi olla haastavaa. Epäilemättä kaikille kuitenkin on saatavilla sopiva vaihtoehto budjetista ja mieltymyksistä riippumatta.

Parhaat VR-laitteet ovat paras tapa viedä pelikokemusta askeleen pidemmälle. VR-pelaaminen tarjoaa aina jotain uutta koettavaa. Lisäksi VR-laitteiston kylkeen kannattaa laittaa kunnon peli-PC, mutta PSVR 2:n julkaisu lähenee, jolloin konsolipelaajatkin pääsevät jälleen uudelle tasolle.

Helpottaaksemme päätöstäsi, olemme kasanneet listan parhaista saatavilla olevista VR-laitteista. Listallamme on sopivia vaihtoehtoja niin PC:lle, konsolille kuin mobiililaitteillekin.

Paras VR-laite 2023

Valve Index - Testivoittaja

Meta Quest 2 - Paras hinta-laatusuhde

HTC Vive Pro 2 - Teknisesti paras VR-laite

PlayStation VR - Virtuaalitodellisuus pelikonsolille

HP Reverb G2 - Edullinen VR-laite PC:lle

Parhaat VR-laitteet 2023

Valve Index tositoimissa (Image credit: Future)

1. Valve Index Paras VR-laite Tekniset tiedot Saatavuus: Steamin kaupan kautta Hinta: 1 079 € Langallinen: Kyllä Tarvitseeko lisävarusteita?: Kyllä, tietokoneen Osta, koska + Laajin näkökenttä + Ohjaimet toimii hienosti + Hyvin tuettu pelikirjasto Älä osta, koska - Tarvitsee tehokkaan tietokoneen - Kallis verrattuna kilpailijoihin

Valven Index on valintamme parhaaksi VR-laitteistoksi, koska se on edistyksellinen edeltäjiinsä verrattuna. Terävä näyttö toimii hyvin vanhempienkin suorittimien kanssa, näkökenttä on laajempi, päivitystaajuus korkeampi ja uudet ohjaimet voivat seurata jokaista sormea erikseen.

Parannus on huomattava HTC Viveen verrattuna ja sulavuus ylittää Vive Pron. Huomasimme kuitenkin ongelmia testeissämme. Asennus voi olla mutkikasta, päivitykset aiheuttavat yhteysongelmia ja vikatiloja ilmenee usein.

Valve Index on seuraavan sukupolven VR-laite, jota olemme odottaneet. Valve Index arvostelu

Tarvitset myös paljon tilaa tehokkaan tietokoneen ympäriltä. Kyseessä on kuitenkin loistava laite, mikäli pienten ongelmien yli pääsee. Korkearesoluutioinen näyttö sekä parempi virkistystaajuus mahdollistavat pidemmät pelisessiot ilman epämukavia tuntemuksia. Lisäksi ohjaimet ovat todellinen edistysaskel Viveen verrattuna.

Vaikka saatavuus on ollut heikkoa koko viime vuoden, olemme kuitenkin nähneet tilanteen parantuvan pikkuhiljaa. Täydellisen paketin hinta on 1 079 euroa, joten kyseessä on hieman tyyriimpi vaihtoehto.

Lue arvostelu: Valve Index

(Image credit: Future)

2. Meta Quest 2 Helpoiten lähestyttävä VR-laite Tekniset tiedot Saatavuus: Heti Hinta: Alkaen noin 499 euroa Langallinen?: Ei Tarvitseeko lisävarusteita?: Ei specifications Storage Size 128Gt - 256Gt Condition Uudet Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä Dustinhome.fi (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Todella immersiivisiä kokemuksia + Mukavan painoinen + Helppo käyttää muihin verrattuna Älä osta, koska - Vaatii linkityksen Facebook-tiliin - Saattaa aiheuttaa pahoinvointia

Meta Quest 2 (ent. Oculus Quest 2) on optimaalinen VR-laitteisto enemmistölle ihmisistä. Laite ei tarvitse johtoja tai kallista pelikonetta, vaan se on helppo asentaa sekä käyttää. Edeltäjään verrattuna kokemus on sulavampi paremman muistin, uuden prosessorin ja paremman näytön ansiosta.

Kehittäjillä on mahdollisuus pyörittää pelejään 90 hertsin taajuudella, mikä on tärkeää mukavuuden sekä realismin kannalta. Laite on myös kevyempi kuin ennen. Edeltäjästä poiketen myös vakuuttava käden liikkeiden tunnistus on nyt vakiona.

Kyseessä on Oculuksen paras VR-laite tähän mennessä, ja riippuen mielipiteestäsi suorituskyvyn ja käyttömukavuuden suhteen, mahdollisesti paras VR-laite koskaan. Meta Quest 2:n arvostelu

Huomasimme, että langaton VR-pelaaminen antaa erinomaiset fiilikset. Robo Recall sekä Beat Saber häikäisevät edelleen, minkä lisäksi YouTuben ja elokuvien katselu henkilökohtaiselta ruudulta vie totisesti pois tästä maailmasta.

Alkuperäinen Oculus Quest on edelleen loistava valinta irralliseen VR-kokemukseen. Meta Quest 2 tuo mukanaan huomattavia päivityksiä, mutta alkuperäisen OLED-paneeli sekä Snapdragon 835 -prosessori toimivat edelleen varsin mainiosti.

Lue arvostelu: Meta Quest 2

Avaruuskypärä vai HTC Vive Pro 2? (Image credit: Future)

3. HTC Vive Pro 2 Paras korkean resoluution VR-laite Tekniset tiedot Saatavuus: Heti Hinta: 1 469 € Langallinen?: Kyllä Tarvitseeko lisävarusteita?: Kyllä, tehokkaan tietokoneen Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Erittäin korkea resoluutio + Laaja näkökenttä + Pääsy hyviin peleihin Älä osta, koska - Kallis - Saattaa kuumua - Paljon kaapeleita

Halpa se ei ole, mutta HTC Vive Pro 2 on kärkipäätä, mitä visuaaliseen tarkkuuteen tulee.

HTC Viven uusin tulokas tarjoaa 5K-tarkkuuden, 120 asteen näkökentän sekä 120 hertsin päivitystaajuuden. Tehokkaan pelikoneen kylkiäisenä Vive Pro 2 tarjoaa selkeintä ja eläväisintä kuvaa VR-markkinoilla. Tuntikausienkin testaamisen jälkeen olimme hämmästyneitä, kuinka hyvältä pelit näyttivät.

Käyttökokemuksena se tarjoaa visuaalisesti yhden vakuuttavimmista VR-kokemuksista tähän mennessä. HTC Vive Pro 2:n arvostelu

Huomasimme testeissä myös ongelmia. Näyttö saattaa kuumua pitemmän käytön aikana ja ohjaimet eivät ole juurikaan muuttuneet aiemmista malleista. Lisäksi ulkoiset seurantamajakat sekä kaapelointi tuntuu työläältä verrattuna esimerkiksi Oculukseen.

Siltikin HTC Vive Pro 2 on harrastajan unelma, mikäli haluaa parasta ja raha sekä tehokas pelikone eivät ole ongelma.

Lue arvostelu: HTC Vive Pro 2

Päivän parhaat HTC Vive Pro 2-tarjoukset (Avaa uuteen ikkunaan) (Avaa uuteen ikkunaan) 312,70 € (Avaa uuteen ikkunaan) Katso (Avaa uuteen ikkunaan)

PlayStation VR viihdyttää konsolipelaajia (Image credit: Future)

4. PlayStation VR Paras VR-laite konsoleille Tekniset tiedot Saatavuus: Heti Hinta: Noin 300 euroa Langallinen?: Kyllä Tarvitseeko lisävarusteita?: Kyllä, PlayStation PS4 tai PS5 Osta, koska + Edullisempi verrattuna kilpailijoihin + Suorituskyky lähellä tietokonetta + Hyvä pelivalikoima Älä osta, koska - Laatikossa ei tule kaikkia varusteita - Valo vuotaa sisään - Tahmea liikkeentunnistus

PlayStation VR tarvitsee joko PlayStation 4:n tai 5:n toimiakseen. Tämä on kätevää, sillä moinen laite löytyy monesta olohuoneesta jo ennestään.

Laite on yllättävän laadukas ottaen huomioon konsolien ja pelitietokoneiden huomattavan tehoeron. Päivitystaajuus on sulavaa emmekä huomanneet ongelmia pään liikkeiden seurannassa. Yhteensopivien pelien kokoelma on myös vaikuttava.

PlayStation VR on jotain todella erilaista. PlayStation VR arvostelu

Sony on vastannut pelaajien valituksiin erikseen myytävistä lisälaitteista tarjoamalla erilaisia valmiita paketteja, joissa on mukana esimerkiksi PlayStation Camera. Kuitenkaan vaikkapa PlayStation Move -ohjaimet eivät tule kaikissa paketeissa mukana. Vaikka saatat tarvita lisävarusteita, viimeaikaiset hinnanpudotukset tekevät PlayStation VR:sta silti kohtuuhintaisen.

Sonyn mukaan PSVR 2 julkaistaan alkuvuonna 2023, mutta se toimii vain PlayStation 5:n kanssa. Mikäli PSVR kiinnostaa, niin voit lukaista listamme parhaista PSVR-peleistä.

Lue arvostelu: PlayStation VR

Myös HP haluaa osansa virtuaalimaailmoista (Image credit: HP)

5. HP Reverb G2 Paras kohtuuhintainen VR-laite tietokoneelle Tekniset tiedot Saatavuus: Heti Hinta: Alkaen noin 700 euroa Langallinen?: Kyllä Tarvitseeko lisävarusteita?: Kyllä, tietokoneen Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä Jimm’s PC-Store Oy (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Ei näyttö-oviefektiä + Helppo asentaa + Korkearesoluutioinen linssi Älä osta, koska - Liikkeentunnistuksesta puuttuu tarkkuutta - Tarvitsee melko tehokkaan tietokoneen

HP Reverb G2 on loistava valinta pelaajalle, joka etsii edullisempaa vaihtoehtoa Valven tai HTC:n tilalle. Reverb G2 ei ole yhtä tarkka kuin kilpailijansa, mutta se on silti loistava ja tuo hyvin esiin VR-pelaamisen visuaalisen ulottuvuuden. G2 ylittää visuaaliset odotukset tarjoten kokonaan uuden kokemuksen tyhjentämättä tiliä.

Yhteensopivuus Steam VR:n kanssa tuo tarjolle hurjan valikoiman pelejä tutkittavaksi. Lisäksi korkea resoluutio poistaa kilpailijoista tutun näyttö-oviefektin. Näin ollen immersio paranee, mikä parantaa HP Reverb G2:n visuaalisen puolen ja hinnan välistä suhdetta.

Emme vitsaile, kun sanomme, että HP Reverb G2:n tarkka resoluutio on käänteentekevä. HP Reverb G2 arvostelu

Vikojakin kuitenkin on. Näistä suurin ongelma liittyy liikkeentunnistuksen tarkkuuteen. Nopeissa pelitilanteissa kalliimmat kilpailijat ovat parempia ja G2 jää hieman jälkeen.

Kunnon kokemukseen tarvitsee myös tehokkaan tietokoneen, mikä tarkoittaa ikävää johtojen paljoutta. Vaikka suorituskyky ja asennus heijastuvat hintaan, on HP Reverb G2 silti varteenotettava vaihtoehto.

Lue arvostelu: HP Reverb G2

Parhaat VR-laitteet mobiilikäyttöön

Puhelimeen liitettävä Samsung Gear VR (Image credit: samsung)

Yleisesti ottaen tarvitset VR-sisältöä näyttävän sovelluksen puhelimeesi sekä VR-laitteen, johon puhelin liitetään.

Monille mobiili-VR toimii edullisena ja helppona ensikosketuksena VR-maailmaan. Jos et halua satsata parhaimpiin laitteisiin, voit harkita vaikkapa Samsungin Gear VR:n tai vieläkin huokeamman Googlen Cardboardin kaltaisia vaihtoehtoja.

Mobiilitaustasta johtuen kokemusta ei voi verrata kalliimpiin VR-laitteisiin. Pääset halvalla mukaan VR-maailmaan, mutta samalla heikompi laatu ja rakeinen kuva saattavat karkottaa huikeaa kokemusta odottavia käyttäjiä.

Mitkä ovat parhaat lisätyn todellisuuden laitteet?

Miksi TechRadar voi luottaa Asiantuntijaarvostelijamme käyttävät tuntikausia tuotteiden ja palveluiden testaamiseen ja vertailuun, jotta voit valita sinulle sopivimman. Lisätietoja testaamisesta.

Markkinoilla on useita lisätyn todellisuuden laitteita, mutta vain harvat niistä on suunnattu tavallisille kuluttajille.

Monet parhaista lisätyn todellisuuden laitteista, kuten Microsoft Hololens 2, on kyllä saatavilla, mutta painopiste vaikuttaisi olevan yrityskäyttäjien puolella. Esimerkiksi Microsoft HoloLens 2 Industrial Edition sekä Google Glass Enterprise Edition 2, joista ensin mainittu on suunniteltu ja testattu teollisuuskäyttöä ajatellen.

Uskomme kuitenkin, että tilanne muuttuu pian ja tavalliset kuluttajatkin pääsevät käsiksi parhaisiin lisätyn todellisuuden laitteisiin.

Yksi syy uskoomme on valmistajien viime aikojen toimet. Esimerkiksi Apple työstää parhaillaan virtuaalilaitteita nimikkeillä Apple Glass sekä Apple VR.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on paras VR-laite juuri nyt? Paras VR-laite määräytyy käyttäjän mukaan. Jos omistat kohtuullisen pelitietokoneen, niin Valven Index on erinomainen valinta. HTC Vive Pro 2 vastaa puolestaan laatua etsivän tarpeeseen. Konsolipelaajille PSVR on varma valinta, ainakin siihen asti, että PSVR 2 julkaistaan.

Mikä on paras VR-laite aloittelijalle? Meta Quest 2 tarjoaa parhaan vastineen rahallesi, mikäli et halua maksaa suuria summia. Se on langaton, eikä tarvitse kallista pelitietokonetta tai konsolia kaveriksi. Parhaista grafiikoista jäädään, mutta meno näyttää ja tuntuu silti hyvältä.

Kannattaako hankkia VR-laite? VR on ehdottomasti kokemisen arvoinen ja tarjoaa elämyksiä, joita ei perinteisillä peliohjaimilla saada. Pelaaminen on immersiivisempää ja tarjolla on paljon tunnettujen tekijöiden teoksia sekä laaja valikoima indie-nimikkeitä.

Kuinka testasimme

Kaikki testaamamme VR-laitteet on testattu valmistajan suosittelemissa ympäristöissä sekä laitesuosituksia noudattaen.

Laitteet on testattu kattavasti laajalla valikoimalla saatavilla olevista sovelluksista. Monilla arvostelijoillamme on kokemusta erilaisista VR-laitteista, minkä vuoksi he pystyvät suoraan vertailemaan kokemuksiaan eri laitteiden välillä. Yksikään tuote ei ole päätynyt listallemme ilman testausta ja arvostelua.