Arvostelussa Oculus Quest 2

Oculus Quest 2 on kevyt, mukava päässä ja riittävän tehokas antaakseen vakuuttavan laadukkaan VR-kokemuksen. Kyseessä on Oculuksen paras VR-laite tähän mennessä, ja riippuen mielipiteestäsi suorituskyvyn ja käyttömukavuuden suhteen, mahdollisesti paras VR-laite koskaan.

Pika-arvio

Jos haikailet VR-laitteen perään, mutta sinulle ei ole varaa ostaa sitä tukevaa PC:tä, Oculus Quest 2 on ratkaisusi ongelmaan. Ja se sopii niin aloitteleville matkaajille virtuaalitodellisuuteen kuin veteraaneille.

Sen johdottomuus tarjoaa helpon ja korkealaatuisen pääsyn virtuaalitodellisuuteen sopivaan hintaan. Quest 2:n avulla käyttäjät voivat kirjaimellisesti astua sisään pelimaailmaan, katsoa 360-asteista sisältöä ja käyttää sovelluksia, joista voi nauttia vaikkei teknologian himo virtaisikaan suonissa.

Quest 2 on hyvin samankaltainen alkuperäisen Oculus Questin kanssa, toisin sanoen se on akkukäyttöinen ja itsenäinen laite, jonka avulla virtuaalimaailmoihin voi mennä ilman johtoja. Se on siis entistä lähestyttävämpi tapa kokeilla VR:n tuomia kokemuksia ja toimii ilmiömäisen hyvin heti myyntipakkauksesta otettuaan.

Onneksi siihen on tehty myös muutamia hyödyllisiä parannuksia, jotka tekevät päivityksestä kannattavan vaihtoehdon. Oculus Quest 2 tarjoaa entistä responsiivisemman kokemuksen, kiitos parannetun RAM-muistin ja suorittimen. Myös korkeampiresoluutioiset näytöt ovat 50 % tarkempia kuin edeltäjänsä.

Näiden ohella kehittäjille on annettu mahdollisuus tehdä pelit 90 Hz:lle, joka lisää mukavuutta ja realismia pelatessa. VR-laite itsessään on lisäksi kevyempi. Käsien seuranta, joka Questiin lisättiin firmware-päivityksellä, on välittömästi mukana ja toimii vakuuttavan hyvin muutamista puutteista huolimatta.

(Image credit: Future)

Laitteen mukana tulee kaksi ohjainta, joissa on tuplasti pidempi akkukesto, sekä tuki sadoille erikseen ostettaville peleille. Valikoimaa löytyy kaikille räiskinnöistä, ongelmanratkonnasta, fitness-peleistä ja meditatiivisista kokemuksista, joskin näiden laatu vaihtelee laajalti.

Quest 2 on myös paljon yhteisöllisempi kokemus kuin edeltäjänsä. Vaikka monet ovat kritisoineet laitteen vaatimusta Facebook-tilille, Oculus Quest 2 on erinomainen juuri kavereiden kanssa pelatessa joko samassa tilassa tai verkon välityksellä. Etenkin ensiksi mainittu toimii mahtavasti sisäänrakennetun Google Castin vuoksi, jolla pelaajan näkymän voi peilata läheiselle näytölle.

Ja vaikka kyseessä on kaikkein helppokäyttöisin ja ominaisuuksiltaan rikkain VR-laite tähän mennessä, se kärsii silti samoista ongelmista kuin muutkin mallit. Päällisin puolin ala ei ole vieläkään onnistunut poistamaan mahdollista matkapahoinvointia, eikä Quest 2 ole tästä poikkeus. Pahoinvointi vaihtelee tosin yksilökohtaisesti, eivätkä kaikki välttämättä kärsi siitä lainkaan.

Osalle tukeva kiinnitys sekä läheisyys näyttöön voi tuntua klaustrofobiselta ja epämukavalta. Nämä ovat asioita, joita ei ole vieläkään onnistuttu ratkaisemaan edes uuden sukupolven laitteilla. Olisimme myös mieluusti nähneet kokonaan uusia sovelluksia laitteelle.

Mutta jos tiedät, etteivät nämä tuota ongelmia, VR:n tuomaa kokemusta on vaikea sanoin kuvailla. Yllä olevat ongelmat eivät myöskään koske vain ja ainoastaan Quest 2:ta, vaan kaikkia VR-laitteita. Robo Recallin ja Beat Saberin kaltaisten pelien pitäisi tästä huolimatta silti vakuuttaa. Nykypäivän eristyksen aikakautena YouTube VR:n muuttaminen omaksi IMAX-kotiteatteriksi on lisäksi mukava harhautus ulkomaailman tapahtumista.

Oculus Quest 2 ei siis ole täydellinen, mutta se on lähimpänä täydellisyyttä kuin yksikään muu VR-laite.

Hinta ja saatavuus

Oculus Quest 2 on saatavilla kahtena eri mallina: 64-gigaisena hintaan 349 € ja 256-gigaisena hintaan 449 €.

Ero on huomattava alkuperäisen Oculus Questin hintaan verrattuna, vaikka kyseessä ei suinkaan ole mikään edullinen laite. Mutta ottaen huomioon, ettei se vaadi lainkaan erillistä tietokonetta, konsolia tai edes ylimääräistä näyttöä, hinnalle riittää vastinetta.

Muotoilu

Itsenäinen VR-laite

Parempi resoluutio ja suoritin

Ohjaimissa tuplasti parempi akkukesto ja lepopaikka peukalolle

Oculus Quest 2 laitetaan päähän hieman sukellusmaskin tapaan, mutta läpinäkyvän lasin sijaan tilalla on pehmustettu kotelo, joka sisältää stereoskooppisen 3D-kuvan mahdollistavat kaksi linssiä ja näytön. Lisäksi laitteessa on liike- ja kiihtyvyystunnistimet, jotka seuraavat pään liikkeitä ja piirtävät vastaavan näkymän silmien edessä olevalle digitaaliselle näytölle. Toisin kokemus on kuin olisit astunut vieraaseen maailmaan ja katsot ympärillesi.

Painoltaan Quest 2 seuraa Oculus Questin jäljillä, joskin värivaihtoehtona on mustan sijaan valkoinen. Ulkoiselle kuorelle on sijoitettu kameroita, jotka auttavat käyttäjän ja ohjainten sijainnin seurannassa. Kypärä kiristetään velcro-tarrojen avulla, mikä poikkeaa edeltäjän kumisesta ratkaisusta, joskaan ei välttämättä parempaan.

(Image credit: Future)

Sisälle tehdyt parannukset Quest 2:n ja alkuperäisen Questin välillä ovat sen sijaan merkittävät. Uudessa mallissa on 6 gigaa RAM-muistia edeltäjän 4 gigan sijaan, minkä lisäksi suorittimeksi on päivitetty paljon nopeampi Qualcomm Snapdragon XR2 -siru. Tämän avulla voidaan loihtia visuaalisesti näyttävämpiä kokemuksia sekä parantaa resoluutiota ja virkistystaajuutta.

Alkuperäisessä Questissa oli kaksi 1 440 x 1 600 -resoluutioista OLED-näyttö kummallekin silmälle, mutta Quest 2:ssa on vain yksi LCD-paneeli, joka on jaettu kahdeksi 1 832 x 1 920 -resoluutioiseksi näytöksi. Terävyyttä on siis parannettu noin 50 prosenttia. Normaalisti kaipaisimme OLED-näytön elävyyttä, mutta tätä käyttäessä emme huomanneet sille tarvetta. LCD:n myötä myös virkistystaajuus on voitu nostaa 90 Hz, joka oli vastaavasti alkuperäisessä 72 Hz. Siltä osin kuin kehittäjät hyödyntävät tätä, se takaa sulavamman kokemuksen.

Kannattaa huomioida, että laitteeseen on tehty muutos käyttäjän pupillien välisen etäisyyden (IPD) väliseen säätimeen. Alkuperäisessä mallissa etäisyyttä pystyi hienosäätämään tarkasti, mutta uudessa mallissa vaihtoehtoja on vain kolme ennaltamäärättyä: 58 mm, 63 mm ja 68 mm. Etäisyydet vastaavat kolmea suosituinta IPD-etäisyyttä, eikä muutos siten vaikuta suurimpaan osaan käyttäjistä, hienosäädön menettäminen on silti valitettavaa.

Näistä parannuksista huolimatta Quest 2:ssa on sama 2-3 tunnin akkukesto kuin alkuperäisessä, ja kesto riippuu pitkälti pelattavasta sovelluksesta. Kesto ei välttämättä tunnu pitkältä, mutta tätä pidemmät sessiot aiheuttavat usein enenevissä määrin pahoinvointia. Akkukeston parannus on kiitosta Oculuksen tekemiin parannuksiin seuranta-algoritmista, jotka koskevat myös tuplasti pidempikestoisia ohjaimia.

(Image credit: Future)

Valkoisiin ohjaimiin on tehty niin ikään pieniä parannuksia. Niissä on muun muassa erillinen lepopaikka peukaloille, jolloin niitä on mukavampi käyttää pidempiä aikoja. Kummassakin ohjaimessa on sauvamainen pidike ja liipaisimet sormille, sekä painikkeet ja tatti peukalolle. Ranteen ympärille laitettava remmi estää ohjaimia lentämästä käytössä, ja peukaloa ympäröivässä muovisessa renkaassa on lähes näkymättömät LED-valot, jotka seuraavat käsien ja sormien liikettä.

Kaiuttimet on sisäänrakennettu kypärään ja tarjoavat stereo-äänen. Ne ovat riittävät selkeät ja äänekkäät toistaakseen pelien vaatimat suuntaäänet, mutta eivät kuitenkaan estä käyttäjää kuulemasta ympäröivää äänimaailmaa. Kavereiden kanssa pelatessa kuulokkeista kuulee myös muut, mutta laitteessa on erillinen 3,5 mm kuulokeliitäntä erillisiä kuulokkeita varten.

Mikrofoni on niin ikään sisäänrakennettu ja toimii riittävän hyvin peleissä kommunikaatioon ja äänihakua varten. Puheentunnistus toimii myös yllättävän hyvin, joskin suomalaisella ääntämyksellä voi olla luonnollisesti vaikeuksia.

Käyttö

Intuitiivinen asennus ja turvaärjestelmä

Vakuuttava sormien seuranta

Chromecast-tuki näytön jakoa varten

VR-laitteen käyttöönotto voi olla tuskallinen prosessi, sillä siihen kuuluu usein lukuisia johtoja ja erillisiä kameroita. Mutta koska Oculus Quest 2:ssa kaikki laskenta ja liikeseuranta tehdään laitteesta käsin, tämä malli on käyttövalmis jo 5-10 minuutissa.

Ensimmäisellä käynnistyskerralla esitellään muutama turvaohje ja lyhyt video, joka opastaa ohjainten ja käyttöliittymän suhteen. Sen jälkeen laite pyytää asettamaan vartijan (Guardian), joka on yksi ensimmäisistä laitteen tarjoamista vau-fekteistä.

(Image credit: Future)

Laitteen ulkoisia kameroita hyödyntämällä käyttäjälle esitellään reaaliajassa tätä ympäröivä tila mustavalkoisena. Sen jälkeen ohjaimet toimivat spray-maaleina, joilla kameroille maalataan käytettävä turvatila, jonka sisällä voi liikkua vapaasti. Valikoista löytyy myös asetukset paikallaan tai istualtaan pelaamista varten, mutta huonekohtaiset kokemukset ovat kaikkein immersiivisimpiä. Oculus suosittelee vähintään 2 m x 2 m tilaa tätä varten, mutta pienempikin riittänee varovaisella käytöllä.

Rajojen asettamisen jälkeen vartijamuuri paljastetaan digitaaliseksi seinäksi, joka muuttuu näkyväksi ainoastaan käyttäjän lähestyessä sitä. Tällöin kypärää käyttäessä on aina tieto omasta turva-alueesta ja etenkin siitä, milloin sen ylittää. Ylittäessä digitaalinen muuri poistuu ja käyttäjä näkee taas oikean maailman mustavalkoisena. Toteutus on suorastaan nerokas.

Alkuperäisen Questin yhteydessä julkaistu turvallisuusvideo esittelee toiminnon tarkemmin ja selkeästi.

Tämän jälkeen esitellään vaihtoehtoinen liikkumistapa valikoissa käsien avulla. Toiminto on vielä betavaiheessa, mutta on ällistyttävää nähdä omat kädet virtuaalisessa maailmassa Quest 2:n kameroiden kautta. Pienet eleliikkeet, kuten peukalon ja etusormen puristus toimivat valintana, ja kämmeneen katsominen avaa itse asetukset. Vaikka tätä hyödyntävät pelit ovat vielä rajalliset, ominaisuus on niin intuitiivinen käyttää, että uskomme sen lisääntyvän vauhdilla.

Alustuksen jälkeen käyttäjä pääsee Oculuksen alkuvalikkoon, joka toimii kustomoitavana virtuaalisena olohuoneena.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Tässä valikossa valitaan muun muassa sovellukset, pelit tai videot käytettäväksi, hallinnoidaan laitteen kiintolevyä tai ollaan Facebook-kavereihin yhteydessä. Jälkimmäinen on nykyään pakollinen osa Oculus Quest -kokemusta, joten jos et ole palvelun suurin ystävä, joudut jättämään yhtiön uuden laitteen välistä. Sitä ei voi yksinkertaisesti käyttää ilman Facebook-tunnusta.

Muutoin laite on sulava ja helppo käyttää. Se esittelee samalla välittömästi sen, kuinka pitkälle VR ja etenkin langaton VR on tullut. Tekstit ovat terävät ja helppolukuiset, minkä ohella liike on sulavaa ja mukavaa. Vaikka näkökenttä on linssien vuoksi normaalia kapeampi, näkymään tottuu nopeasti. Ensikertalaiselle kokemus on hengensalpaava.

(Image credit: Future)

Ja vaikka VR:ää syytetään usein yksinäiseksi kokemukseksi, Oculus on pyrkinyt laajentamaan Quest 2:ta entistä yhteisöllisemmäksi. Alkuperäisen Questin lailla käyttäjät voivat käyttää Google Chromecastia jakamaan näytön läheiselle näytölle, jolloin muut huoneessa olevat voivat katsoa samaa pelikuvaa. Osa peleistä jopa suosittelee tätä ominaisuutta, jolloin toinen pelaaja hallitsee olohuoneen näkymää ja toinen navigoi VR-maailmassa.

Ohjelmisto ja sovellukset

Taaksepäin yhteensopiva alkuperäisten Quest-pelien kanssa

Immersiivinen istualtaan, seisaaltaan tai huonekohtaisena pelattuna

Voi aiheuttaa edelleen pahoinvointia

Kaikki Oculus Questin sovellukset toimivat Oculus Quest 2:ssa, ja ainakin toistaiseksi myös kaikki uudet sovellukset toimivat taaksepäin yhteensopivasti alkuperäisen Questin kanssa. Facebook myöntää, että tilanne voi muuttua tulevaisuudessa, kun kehittäjät avaavat paremman suorituskyvyn potentiaalin. Toistaiseksi vanhan mallin omistajat eivät jää kuitenkaan uutukaisista paitsi.

Siten Oculus Quest 2:lle on tarjolla heti julkaisussa satoja erilaisia pelejä ja sovelluksia sekä muutama täysin uusi. Siten mallit ovat lähinnä toistensa iteratiivisia parannuksia hieman samaan tapaan kuin iPhone-puhelinten hypyt sukupolvien välillä.

Tulevaisuuden lisäksi uudella laitteella on toki muitakin etuja. Resoluutio on huomattavasti tarkempi, joten järjestelmä ja valikot tuntuvat välittömästi responsiivisemmilta ja nopeammilta. 90 Hz myötä tunne vain vahvistuu. Juuri virkistystaajuuden kasvattaminen on lopulta laitteen kiehtovin uusi ominaisuus, kunhan kehittäjät ryhtyvät hyödyntämään aktiivista 90 Hz virkistystaajuutta peleissään. Se on pieni, mutta tuntuva muutos.

(Image credit: Oculus/SuperHot VR)

Oculus Quest 2:lle on tarjolla VR-pelien parhaimmisto. Sille löytyy niin räiskintäpelihitti Super Hot VR, tunnelmallinen seikkailupeli Moss tai ongelmanratkontapeli The Room VR: A Dark Matter. Osa peleistä on puhdasta räiskintää, kun taas toisissa purat nukketaloa osiin alati vaikeutuvissa haasteissa.

Pelien kirjo on ilahduttavan laaja, mutta haluaisimme silti nähdä entistä enemmän isoja pelejä alustalla. Quest 2:en avulla pelien maailmaan on mahtava uppoutua ja kokea ne täysin uudella tavalla, mutta monien kohdalla kysymykseksi nousee kuitenkin: kestääkö vatsasi sitä?

Osa ihmisistä voi kokea VR:n tuntikausia putkeen ilman ongelmia, kun taas joillekin matkapahoinvointi voi alkaa jo pienenkin kokeilun jälkeen. Vaikka kestävyyttä on mahdollisuutta kasvattaa yksinkertaisesti käyttämällä VR-laitteita, kannattaa huolehtia riittävistä tauoista sessioiden välillä. Onneksi monissa peleissä on nykyään tarjolla useita mukavuusasetuksia, jotka pyrkivät helpottamaan pahoinvointia muun muassa poistamalla liian sulavan liikkeen.

(Image credit: Polyarc)

Quest 2 yltää kuitenkin pelien ulkopuolelle. VR voi olla myös opettavaista, ja laitteelle suunnitellut sovellukset saattavat kertoa historiallisista hetkistä, kuten Anne Frankin elämästä tai Chernobylin onnettomuudesta. Virtuaalista todellisuutta pidetäänkin erinomaisena empatian välittäjänä, jolloin se voi välittää käyttäjälle tuntemuksia ja kokemuksia, joita nämä eivät muuten saisi. National Geographic ja muut organisaatiot ovat luoneet upeita sovelluksia, jotka vaihtelevat niin virtuaalisesta turismista ilmastonmuutoksen vaaroihin. Fitness- ja meditaatiosovellukset tuovat myös kuntoilun ja rauhoittumisen olohuoneeseen.

Lisäksi tarjolla on videoita, joita varten Questissa on sisäänrakennettu soitin, sekä selain. Netflix, Amazon Prime Video ja YouTube ovat kaikki ladattavissa laitteelle, jolla elokuvia voi katsoa kuin omassa kotiteatterissa. YouTube VR on kolmikosta kiinnostavin, sillä se ei ainoastaan tarjoa 360-asteisia videoita, vaan tuntuu myös muutoinkin terävämmältä kuin muut.

PC-yhteensopivuus

Oculus Link -toiminto antaa mahdollisuuden liittää laite PC:hen

Kilpailee ongelmitta tietokonepohjaisten VR-laitteiden kanssa

Voi käyttää muiden VR-laitteiden ja PC-alustojen kauppoja

Oculus Quest 2 toimii Oculuksen johdollisten PC-käyttöisten VR-laitteiden kuolemana. Yhtiö tosin vahvisti TechRadarille, että tulevaisuudessa yhtiö jatkaa edelleen johdottomien ja PC:hen kytkettävien VR-laitteiden, kuten Oculus Riftin ja Oculus Rift S:n, kehitystä.

Tehotietokoneen omistavat voivat tosin liittää Oculus Quest 2:n koneeseen ja kokea tehokkaamman elämyksen sitä kautta. Ominaisuus toimii yksinkertaisesti liittämällä laite USB 3.0 -johdolla koneeseen, käynnistämällä PC-pohjainen Oculus-sovellus ja valitsemalla haluamansa sovellus pelattavaksi.

Tämän myötä Oculus Quest 2:n pelivalikoima kasvaa moninkertaisesti, sillä niiden tehovaatimukset voi korvata nyt PC:llä. Nämä kokemukset ovat usein myös entistä yksityiskohtaisempia ja kunnianhimoisempia, kiitos lisääntyvän ja mahdollisen suorituskyvyn.

(Image credit: Valve)

Tietokoneen avulla Quest 2:lla pystyy pelaamaan todella vakuuttavia pelejä, kuten Asgard's Wrathia ja uskomatonta Lone Echoa. Nämä ovat visuaalisesti todella upeannäköisiä pelejä, jotka ovat kertaheitolla näyttävämpiä kuin yksikään Quest 2:n omilla tehoilla toimiva peli. Pienellä nikkaroinnilla Quest 2:n saa myös lataamaan muiden kauppapaikkojen pelejä, jolloin sillä voi pelata myös Half-Life: Alyxia.

Molempien näiden mahdollisuuksien antaminen käyttäjille on hyvä peliliike Facebookilta. Mutta samalla toivomme, että kehittäjät jatkavat pelien kehittämistä myös mobiiliversiolle, sillä kaikille ei yksinkertaisesti ole varaa ostaa tarpeeksi tehokasta PC:tä pelatakseen VR-pelejä.

Lisävarusteet

Yhtiö esittelee julkaisun yhteydessä samalla muutaman uuden lisensoidun tuotteen ohjainten lisäksi. Näihin lukeutuu muun muassa toisenlainen otsanauha parempaa mukavuutta varten, akulla varustettu otsanauha ylimääräistä peliaikaa varten sekä audiovarusteita muun muassa Logitechilta.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Emme ole saaneet vielä näitä lisävarusteita testattavaksi, mutta päivitämme arvostelua, mikä se tulee tarpeelliseksi. Kustomoitavuus on silti tervetullut lisä VR-maailmaan, jossa yksi koko harvemmin riittää kaikille.

Myös ulkopuoliset valmistajat ovat ottaneet osaa mahdollisuuteen, kuten alla olevan kustomoidun käyttöliittymä- ja pehmustekorvikkeen avulla:

(Image credit: Future)

VR Coverin kaupassa pakettia myydään 29 dollarin hinnalla, ja siihen kuuluu vaihdettava kasvokäyttöliittymä, joka vähentää passiivisesti näytöstä hohkavaa lämpöä ja kosteutta, sekä kaksi paria pehmusteita kypärän sisälle. Näiden luvataan olevan paljon mukavampia kuin Quest 2:n omat vastaavat.

Nenäsuoja estää puolestaan valon pääsemisen laitteeseen, ja kaiken kruunaa kantolaukku ja linssinsuojus. VR Cover antaakin hyvä esimakua siitä, mitä lisävarusteilta voidaan odottaa tulevaisuudessa.

Osta jos...

Haluat helppokäyttöisen ja johdottoman VR-laitteen

Itsenäinen ja todella helppokäyttöinen Oculus Quest 2 edustaa VR-pelaamisen parasta. Se on kokemus, jota on helppo arvostaa niin aloittelijana kuin veteraanina.

Sinulla on VR-kykenevä tietokone

Saat Quest 2:sta entistä enemmän irti, jos voit liittää sen myös tietokoneeseen. Samalla kasvatat myös peli- ja sovellusvalikoimaa entisestään.

Sinulla on tilaa pelata

Oculus Quest 2 on suunniteltu kaikille, kiitos vartijan luoman pelitilan niin istualtaan, seisaaltaan tai liikkuen. Silti Quest 2 toimii parhaiten juuri huonekohtaisena elämyksenä, joka parantaa immersiota pelimaailmoissa liikkuessa.

Älä osta, jos...

Et halua olla Facebookin kanssa tekemisissä

Oculus muutti hiljattain sääntöjä, joiden mukaan Quest 2:n käyttö vaatii Facebook-tilin. Tämä tuo mukanaan myös yhtiön kaikki käytännöt, joten jos et ole näiden fani, et valitettavasti voi käyttää tätä laitetta.

Voit helposti pahoin

Pahoinvointi vaihtelee käyttäjäkohtaisesti, mutta osa kokemuksista on toisia pahempia aiheuttamaan matkapahoinvointia. Tätä voidaan minimoida useilla eri tavoilla, kuten jättämättä ajo- ja lentopelit väliin, mutta asia kannattaa huomioida ennen ostopäätöstä.