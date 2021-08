Arvostelussa HTC Vive Pro 2

Pika-arvio

HTC Vive Pro 2 vie käyttäjänsä korkearesoluutioiseen virtuaalimaailmaan tarjoamalla 5K-näytön, joka on yksinkertaisesti tämän hetken paras VR-näyttö keskivertokäyttäjälle. Harmillisesti laadukas näyttö on kuitenkin paritettu muun laitteiston kanssa, joka jättää hieman toivomisen varaa muutoin korkealuokkaisessa kokemuksessa.

Alkuperäinen HTC Vive toi virtuaalitodellisuuden koteihin tarkalla seurannalla ja korkean resoluution näytöllä. Vuosi oli tuolloin 2016. Kilpailijat ovat sittemmin tuoneet markkinoille omat mallinsa, kuten Oculus Quest 2:n ja Valve Indexin, jotka ovat tasanneet kilpailua. HTC Vive Pro 2:n avulla yhtiö pyrkii kuitenkin nousemaan jälleen korkealaatuisten VR-laitteiden huipulle PC-rintamalla. Ja jos tarkastelemme puhtaasti teknisiä ominaisuuksia, HTC Vive Pro 2 todellakin vakuuttaa kaikkein tehokkaimpana ja laadukkaimpana VR-laitteena.

Laitteessa oleva 5K-näyttö (2,5K kummallekin silmälle) pyörii silkinpehmeällä 120 Hz virkistystaajuudella. Käyttökokemuksena se tarjoaa visuaalisesti yhden vakuuttavimmista VR-kokemuksista tähän mennessä. Lisäksi se kuulostaa parhaimmalta, kiitos hi-res-ääneen kykenevien kuulokkeiden.

(Image credit: Future)

Se ei ole kuitenkaan kaikkein mukavin päässä, vaikka HTC on tehnyt paljon parannuksia saadakseen Vive Pro 2:n sopimaan entistä useamman päähän. Laite itsessään jää silti vielä painavaksi ja kookkaaksi, minkä lisäksi se täytyy edelleen kytkeä kiinni tietokoneeseen useilla johdoilla. Käytössä olevat korkearesoluutioiset näytöt tuottavat myös niin paljon lämpöä, että ne huurustavat niiden edessä olevat linssit.

(Image credit: Future)

HTC Vive Pro 2 käyttää lisäksi edelleen ulkopuolisia majakoita seurantaan. Oikeassa ympäristössä kameramajakat ovat tarkka keino seurata pelaajaa virtuaalimaailmassa, mutta se tarkoittaa myös paljon monimutkaisempaa asennusprosessia, johtoja ja ja virtalähteitä. Tämä rajoittaa samalla sopivia pelialueita.

Sauvamaisen Vive-ohjaimen ikä alkaa niin ikään näkyä. Se on kookas ja painava, eikä sen kosketuslevymäinen muotoilu sovi niin hyvin nykyisiin peleihin kuin kaupalliseen käyttöön. Monet nykypeleistä luottavatkin jo tatteihin sekä pelaajan omaan liikkumiseen.

HTC Vive Pro 2:lla on siis puutteensa, mutta se saa meiltä silti valtavan suosituksen. Eritoten näytön esimerkillisyyttä ei voi korostaa liiaksi, sillä se on valtava luokka parin sukupolven takaisten laitteiden maksimiin. Jos HTC onnistuu parantamaan myös paketin muut osa-alueet ajan kanssa samalla tasolle, yhtiö säilyttää paikkansa VR-laitteiden kärkinimenä.

Hinta ja saatavuus

Tarjolla kaksi vaihtoehtoa

Korkealuokkaista teknologiaa korkealla hintalapulla

Nykyiset Vive-omistajat säästävät lisälaitteiston hinnoissa

HTC Vive Pro 2 saapui myyntiin 4. kesäkuuta 2021. Pelkällä kypärällä varustettu vaihtoehto maksaa 819 €, kun Base Station 2.0:n ja VIVE-ohjaimet sisältävä koko paketti maksaa 1 469 €.

Hintansa puolesta kyseessä on selkeästi korkealaatuinen VR-laite, joka on asetettu samaan hintapisteeseen kuin Valve Index. Nämä ovat puolestaan huomattavasti kalliimpia kuin heikompitehoisempi Oculus Quest 2. Kannattaa myös huomioida, että käyttäjältä vaaditaan tehokas tietokone, jotta HTC Vive Pro 2 pyörii kunnolla.

Vive Pro 2:n kustannuksissa voi kuitenkin säästää hieman, jos käyttäjältä löytyy entuudestaan aiempia HTC Vive -laitteita, sillä nämä ovat yhteensopivia Vive Pro 2:n kanssa. Aloittelevien VR-intoilijoiden kannattaa kuitenkin varautua maksamaan maltaita.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Äärimmäisen tarkka 4 896 x 2 448 -näyttö (2 448 x 2 448 per silmä)

120 Hz, todella sulava virkistystaajuus ja 120 asteen näkökenttä

Ohjaimet eivät ole muuttuneet vuosien varrella

HTC ei pyri tarjoamaan Vive Pro 2:lla virtuaalielämystä kaikille käyttäjille, vaan suuntaa kokemuksen ainoastaan niille, joilla on myös tehokkaat tietokoneet sen vastaanottamiseksi.

HTC Vive Pro 2:n suositellut laitteistovaatimukset Minimi: Suoritin: Intel Core i5-4590 tai AMD FX 8350 (vastaava tai parempi) / Muisti: 8 Gt RAM (tai enemmän) | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX1060 tai AMD Radeon RX480 (vastaava tai parempi) | Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 8.1 tai Windows 10 | Ulostulo: DisplayPort 1.2 (tai uudempi) | USB: 1x USB 3.0 (tai uudempi) Suositus: Suoritin: Intel Core i5-4590 tai AMD FX 8350 (vastaava tai parempi) / Muisti: 8 Gt RAM (tai enemmän) | Näytönohjain: Nvidia GeForce RTX 2060 tai AMD Radeon RX 5700 (vastaava tai parempi) | Ulostulos: DisplayPort 1.4 (tai uudempi) | USB: 1x USB 3.0 (tai uudempi) | Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 10

Kohderyhmän rajatulla valinnalla on onneksi vakuuttavat lopputulokset. Vive Pro 2:ssa on 5K-resoluutioinen näyttö (2,5K per silmä) sekä 120 Hz virkistystaajuus. Se on paljon tarkempi näyttö kuin Oculus Quest 2:ssa, joka yltää 120 Hz virkistystaajuuteen vain muutamissa peleissä.

Resoluutio ei ole myöskään ainoa laitteen vakuuttava tekijä, vaan myös varsinaiset paneelit ovat ensiluokkaiset. Vive Pro 2:ssa on nopeat LCD-paneelit, joissa on RGB-alipikselit, sekä 120-asteen näkökentällä varustetut IPD-säädettävät linssit. Tämä tekee näkökentästä riittävän laajan, että käyttäjä voi huomata kohteita silmäkulmastaan, kiitos kaksikerroksisen linssisuunnittelun.

Kyseessä on todella kehittynyt linssijärjestelmä, jonka LCD-näyttöjä on pienennetty aiemmista malleista, jotta lämmöntuottoa oltaisiin saatu pienennettyä. Valitettavasti tässä ei olla kuitenkaan täysin onnistuttu.

(Image credit: Future)

Näin usean pikselin toistaminen käyttäjän silmien edessä vaatii tietokoneelta todella paljon tehokkaita, minkä vuoksi HTC:n kohderyhmä ovat pääasiallisesti harrastelijat ja yritykset. Jotta Vive Pro 2:sta saa kaiken irti, se vaatii suorituskyvyltään tehokkaan tietokoneen.

HTC on tehnyt kuitenkin parhaansa, jotta laitteen komponentit eivät rasittuisi pahasti. Yhtiön on työskennellyt sekä Nvidian että AMD:n kanssa optimoidakseen Display Stream Compressionin omalle VR-laitteelle. Sen avulla visuaalisen datan kääntäminen ja uudelleenkääntäminen tietokoneen ja VR-laitteen välillä on entistä nopeampaa, minkä myötä voidaan taata näyttävä 4K-kokemus. DisplayPort 1.2 on tästä huolimatta edelleen tuettujen joukossa, vaikka DisplayPort Compression on aktiivisena. Vive Pro 2 tukee lisäksi yhtiön langatonta adapteria, joskaan sen avulla peleistä ei voi nauttia natiivissa 4 896 x 2 448 /120 Hz -resoluutiossa ja kuvataajuudessa.

(Image credit: Future)

Täydellisen HTC Vive Pro 2 -pakkauksen ostajat saavat lisäksi itselleen pari kappaletta kuutiomaisia seurantamajakoita ja kaksi sauvamaista ohjainta. Jälkimmäiset ovat käytännössä samat, joita HTC on käyttänyt jo vuosien ajan. Ne ovat luotettavat ja kestävät, niissä on pyöreänmuotoinen kosketuslevy sekä puristus- ja paineherkät kyljet. Niiden seuranta on tarkkaa, minkä lisäksi lähes kaikki Steamista löytyvät pelit tunnistavat ohjaimet. Ne tuntuvat kuitenkin hieman vanhalta, etenkin Valve Indexin rystysohjaimien tai Oculus Touchin paljon pienikokoisemman ohjaimen jälkeen.

Käyttömukavuus ja yhteensopivuus

Näytöt tuottavat paljon lämpöä ja huurustavat linssit

Monia tapoja säätää visiiriä sopimaan erilaisiin päihin

Tukee kaikkia nykyisiä HTC Vive -lisälaitteita

HTC on tehnyt joitain muutoksia parantaakseen Vive Pro 2:n ergonomiaa. Hienosäädettävän IPD-linssin lisäksi otsapanta on vaivaton ja helppo asettaa kohdalleen kätevän säätimen avulla, ja laitteen etuosa on riittävän leveä, jotta sitä voi käyttää silmälasien kanssa. Laitteen paino jakautuu puolestaan tasaisesti, jotta se ei rasittaisi niskaa. Silti kyseessä on melko kookas visiiri, joka sulkee käyttäjänsä sisäänsä. Tunnetta korostaa sisäänrakennetut kuulokkeet, jotka voi kätevästi siirtää sivuun ja kohdistaa oikeaan paikkaan.

Kolmiulotteista avaruudellista ääntä tukevat kuulokkeet jäävät käyttäjän korvan päälle, joten ne eivät sulje täysin ympäröivän maailman ääniä. Tätä voi kuitenkin kompensoida nostamalla kuulokkeissa olevaa äänenvoimakkuussäädintä kohti yhtätoista.

Äänenlaatu on kuitenkin yksi Vive Pro 2:n kohokohdista, sillä kuulokkeet tarjoavat syvän ja rikkaan äänimaailman, jossa on tuntuva basso. Erillisiä kuulokkeita ei siten välttämättä edes kaipaa. Kypärä tukee tosin Hi-Res-sertifioitua ääntä, joten äänihifistelijät voivat tarvittaessa liittää omat laatukuulokkeet laitteeseen ja nauttia entistä täyteläisemmästä äänestä.

(Image credit: Future)

Valitettavasti HTC Vive Pro 2 on hieman epämukavampi laitteessa olevien näyttöjen tuottaman lämmön vuoksi. Koska näytöt jäävät likelle käyttäjän kasvoja, ne tuntuvat hyvin kuumilta ja aiheuttavat huurua. Varsinkin pidemmissä pelisessioissa oli vaikea löytää sopivaa asetusta, jossa Vive Pro 2 olisi tuntunut päässä tukevalta ja mukavalta, mutta jolloin linssit eivät olisi koko ajan olleet huurussa. Ongelma vain korostuu, jos käyttäjällä on vielä erilliset silmälasit.

Kyseinen ongelma on tietenkin täysin subjektiivinen, ja joillekin se voi aiheuttaa enemmän epämukavuuksia kuin toiselle. Omassa käytössä varsinkin pitkien aerobisten pelien jälkeen kasvot olivat hiestä märät, minkä lisäksi pelaaminen täytyi lopettaa ainakin hetkellisesti juuri linssien huurustumisen takia. Asia olisi saatettu voida korjata paremmalla jäähdytysratkaisulla, jolla tuuletusta olisi voitu tehostaa.

Langatonta ja kaikkivoipaista VR-laitetta etsivien kannattaa Vive Pro 2:n sijaan kääntää katseensa samaan aikaan julkistettuun HTC Vive Focus 3:een, joka on tosin tarkoitettu pääasiallisesti yrityksille. Nykyisten HTC Vive -laitteiden omistajat saavat myös lohdutusta siitä, että nykyiset HTC VR -lisälaitteet ovat yhteensopivia myös uusien mallien kanssa. Siten kaikkea lisäsälää ei ole välttämätöntä ostaa uusiksi, jos ne löytyvät jo entuudestaan. Näihin lukeutuvat kaikki seurantalaitteet, VIVE Facial Tracker, Vive-ohjaimet sekä Steam VR -lisävarusteet kuten Valve Indexin rystysohjaimet. Oculuksen ohjaimet eivät sen sijaan ole yhteensopivia.

Asennus

Majakoiden asentaminen voi tuottaa hankaluuksia

Vaatii paljon johtoja ja virtapistokkeita

Optimaalinen pelialue ei ole kaikkien saatavilla

HTC Vive Pro 2 luottaa seurannan osalta edelleen ulkopuolisiin majakoihin, jotka eivät ole välttämättä niin käyttäjäystävälliset kuin nykyiset muut VR-ratkaisut. Ne tarkoittavat vain jälleen yhtä estettä laitteen asennuksessa, johon lukeutuu jo muutenkin pienoinen piuhahelvetti yhdistääkseen Vive Pro 2:n tietokoneeseen.

Toisekseen erilliset majakat vaativat tilaa huoneesta, joten ne rajoittavat välittömästi Vive Pro 2:n käyttömahdollisuuksia etenkin pienemmissä huoneissa. Steam VR:n voi tosin asentaa joko isompaan tilaan ja paikallaan pelaamista varten, jolloin jälkimmäisen kohdalla tilantarve on luonnollisesti paljon pienempi. Silti oikean sijainnin löytäminen majakoille siten, etteivät ne kadota pelaajaa kesken pelien on vaivalloista ja aikaa vievää puuhaa etenkin pienessä tilassa. Majakoissa on onneksi standardi kierre, joten ne saa helposti muun muassa tripodeihin ja oikeastaan mihin tahansa hyllylle seisomaan.

Lisäksi majakat pitävät pientä, mutta etenkin pienessä tilassa korostuvaa sähköistä huminaa ollessaan päällä, mikä saattaa ärsyttää jatkuvakestoisena. Ainoa keino saada surina loppumaan on irrottaa majakat kokonaan sähköverkosta. Ja kyllä, myös majakat vaativat omat pistokkeet seinältä Vive Pro 2:n lisäksi, joten koko laitteisto vaatii myös runsaasti virtapistokkeita.

Ulkoapäin tulevan seurannan etu tällä hetkellä on tosin siinä, että niitä käyttäessä VR-laitteen suorituskyky ja visuaalinen laatu on tämän hetken parasta. Ero sisältä ulospäin tulevaan seurantaan kapenee tosin koko ajan, kun Oculus Quest 2:n kaltaisia laitteita saadaan lisää markkinoille.

(Image credit: Future)

HTC Vive Pro 2 yhdistetään tietokoneeseen erillisen Vive Link -boksin välityksellä. Tämä vaatii erillisen virtajohdon, sekä USB 3 - ja DisplayPort-liitännän tietokoneesta. Boksista lähtee puolestaan oma johto Vive Pro 2:een. Maksimietäisyys tietokoneen ja VR-laitteen välillä on noin viisi metriä.

(Image credit: Future)

HTC Vive Pro 2 käyttää Steam VR:ää ja Valven majakoita pääasiallisena alustana, joten palvelun tuntevat tietävät, mitä odottaa. Majakoiden optimaalisin sijainti on korkealla ylhäällä pelitilan vastakkaisissa kulmissa, mieluiten päänkorkeuden yläpuolella ja alaspäin suunnattuina. Pienissä huoneissa sijaintia kannattaa testata myös muunlaisin ratkaisun, sillä ne saattavat tarjota paremman ja tarkemman seurannan kuin suositusratkaisu.

Ideaalisesti pelattava minimialue on 2 x 1,5 m huonekohtaisella asetuksella, mutta paikallaan pelatessa selviää vähemmällä.

Steam VR opastaa onneksi käyttäjän selkeästi läpi asennusprosessin avuliaiden ohjeiden ja kuvien kera. Bluetooth-ohjaimia hyödynnetään muun muassa selvittämään huoneen lattia ja virtuaalinen tila maalaamalla sopiva pelialue majakoille. Tätä varten majakoiden sijainti ja kulma täytyy olla kuitenkin todella tarkka, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Ja koska asennuksen joutuu tekemään joka kerta uusiksi, jos majakoiden sijainti vaihtaa paikkaa, on suositeltavampaa pyrkiä löytämään niille kiinteä sijainti.

Suorituskyky

Lyömätön yksityiskohtaisuus

Korkea virkistystaajuus takaa sulavan pelikokemuksen ja vähentää matkapahoinvointia

Laaja näkökenttä sekä erinomainen ääni parantavat immersiota

Joistain mukavuus- ja lämmöntuotto-ongelmista huolimatta Vive Pro 2 tarjoaa lopulta visuaalisesti lyömättömän VR-kokemuksen. Korkean resoluution näytöt ja nopea virkistystaajuus tuottaa mielettömän upeita kokemuksia, jotka tuntuvat entistä immersiivisemmiltä ja realistisemmilta kuin monissa muissa kilpailijoissa. Tämä toki edellyttää myös varteenotettavan tehokasta tietokonetta, mutta jos sellaisen omistaa, on Vive Pro 2 tämän hetken paras VR-laite.

(Image credit: Future)

Half-Life Alyxin ja Lone Echon kaltaiset pelit ovat tunnetusti nousseet VR-pelien kärkeen, ja Vive Pro 2:lla näiden pelaaminen on entistä näyttävämpää, kiitos niiden laadukkaan visuaalisuuden ja upean tunnelman, jotka pääsevät HTC:n laitteella oikeuksiin.

Mutta oikeastaan näitäkin yllättävämpää oli pelata vielä vanhempia VR-pelejä, jotka hyötyivät laitteen tarjoamasta ylöspäinskaalauksesta. Esimerkiksi Batman Arkham VR:n maisemat tuntuivat entistä yksityiskohtaisemmilta, minkä lisäksi Waynen kartano, lepakkoluola ja useat rikospaikat tuntuivat uhkuvan uudenlaista tunnelmaa. Valitettavasti HTC:n sauvaohjaimiin palaaminen Oculuksen tai Valve Indexin vastaavien jälkeen on tosin pienoinen pettymys. Ohjainten viiden tunnin akkukestokaan ei ansaitse hirveästi kehuja.

(Image credit: Future)

Pelaajille Vive Pro 2:lle on onneksi tarjolla valtava määrä pelejä Steamin tai HTC:n oman Viveportin kautta. Half-Life Alyx, Superhot VR, Beat Saber ja The Room VR ovat vain muutamia laatupelejä koettavaksi virtuaaliympäristössä. Kuukausihintainen Viveport Infinity -tilaus tarjoaa puolestaan rajattoman pääsyn useisiin isoihin nimikkeisiin, jos pelejä ei halua ostaa itselleen. Verkosta löytyy myös epävirallisia keinoja päästä pelaamaan Oculuksen kauppapaikalla olevia pelejä, joskaan niin Oculuksen omistava Facebook kuin HTC:kään ei tätä virallisesti tue.

Kannattaako HTC Vive Pro 2 ostaa?

Osta jos...

Haluat parhaan mahdollisen VR-kokemuksen

HTC Vive Pro on yksinkertaisesti paras valinta VR-näyttöteknologian osalta. Ruutujen pikselitiheyden ansiosta on helppo unohtua virtuaalisiin maailmoihin. Sinulla on paljon pelitilaa

Vive Pro 2:n seurantajärjestelmä on erinomainen, mutta ainoastaan silloin, jos käyttäjällä on riittävästi pelitilaa käytettävänään. Omistat jo Vive-laitteita entuudestaan

Vive Pro 2:n hinnasta voi tiputtaa merkittävästi pois, jos omistaa jo entuudestaan vanhoja Vive-ohjaimia tai majakoita, jotka toimivat myös uuden mallin kanssa.

Älä osta, jos...

Haluat yksinkertaisen asennuksen

Majakoiden asettaminen on työlästä, minkä lisäksi laite itsessään vaatii useita kaapeleita ja virtaliitäntöjä toimiakseen. Etsit edullisempaa vaihtoehtoa

Varsinaisen HTC Vive Pro 2:n ja tätä pyörittävän tietokoneen hankinta maksaa maltaita, joten tämä ei ole edullisin vaihtoehto. Haluat kannettavan ja kevyen vaihtoehdon

HTC Vive Pro 2 on iso ja varteenotettava laite, joka lämpenee ja hiostaa kasvoja. Kannettavampia malleja etsivien kannattaa tutustua Oculus Quest 2:n tarjontaan.