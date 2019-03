Paras ultrabook 2019: arvostelimme kaikkein keveimmät ja ohuimmat kannettavat

Parhaat ultrabookit ovat suoranaisia tunnusmerkkejä opiskelijoille ja freelancereille, jotka työskentelevät kahviloissa. Ne karsivat ammattitekijät huvikäyttäjistä, sillä ohuesta ulkomuodostaan huolimatta koneissa on nopeat SSD-levyt, tehokkaat prosessorit ja riittävästi RAM-muistia. Ultrabookit ovat todellisia työjuhtia ihmisille, jotka joutuvat kantamaan konetta mukanaan päivittäin.

Tehojen lisäksi oleellista on myös akunkesto. Parhaat ultrabookit kestävät mukavasti koko työpäivän tai lennon ajan ilman jatkuvaa stressiä lähimmän virtapistokkeen sijainnista.

Kilpailu on vuonna 2019 kovempaa kuin koskaan, mutta rajasimme etsintämme kymmeneen parhaaseen ultrabookiin. Listaltamme löytyy sekä kaikkien tuntemia perinteisiä valmistajia että Huawein kaltaisia uusia haastajia. Olemme kolunneet laitteet läpi perin pohjin ja arvostelleet ne muotoilun, suorituskyvyn, akunkeston ja hinta-laatusuhteen perusteella. Voit siis päättää itse mitkä tekijät ovat tärkeimpiä juuri sinulle.

1. Huawei MateBook 13

Ultrabook vailla vertaa

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 (lisähintaan) | RAM-muisti: 8 Gt | Näyttö: 13,3 tuumaa 2K (2 560 x 1 440, kosketusnäyttö) | Tallennustila: 256 Gt – 512 Gt SSD

Erinomainen hinta-laatusuhde

Erillinen näytönohjain

Rajallinen RAM-muisti

Huawei saapui kannettavien markkinoille kuin puskista, mutta sen kaksi viimeisintä mallia on ollut lyömättömiä onnistumisia. Uusi MateBook 13 onnistuu monella samalla osa-alueella kuin sitä edeltänyt kalliimpi MateBook X Pro. Myös MateBook 13 on mahduttanut tehokkaat komponentit houkutteleviin ulkokuoriin, mutta onnistuu siitä huolimatta pitämään hinnan erittäin houkuttelevalla tasolla. Meidän täytyy myös antaa erityismaininta mahdollisuudesta valita kannettava erillisellä Nvidia MX150 -näytönohjaimella. MateBook 13 on nimittäin ehkäpä markkinoiden pienin kannettava, johon saa niin tasokkaan näytönohjaimen. Kukaan muu valmistaja ei tunnu tällä hetkellä pystyvän kehittämään yhtä tasokasta kokonaisuutta kuin Huawei.

Lue koko arvostelumme: Huawei MateBook 13

2. Dell XPS 13

Pienellä päivityksellä oli suuri merkitys

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i3 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 4 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) – 4K (3 840 x 2 160, kosketusnäyttö) | Tallennustila: 128 Gt – 2 Tt SSD

Webkamera on sijoitettu vihdoinkin oikealle paikalle

Saatavilla jälleen myös edullinen malli

Vain pieni päivitys

Dell XPS 13 on ollut jo vuosien ajan yksi markkinoiden parhaista ultrabookeista ennen kuin Huawein MateBook X Pro – ja nyt MateBook 13 – päihittivät sen. Dellin tämän vuoden päivitys on muotoilultaan varsin samanlainen kuin edeltäjänsä, mutta yksi mallisarjan ärsyttävimmistä puolista on vihdoin korjattu: webkamera on lopultakin sijoitettu näytön yläreunaan. Kone on saanut myös muutamia hyviä komponenttipäivityksiä ja on edelleenkin yksi markkinoiden parhaista ultrabookeista.

Lue koko arvostelu: Dell XPS 13

3. Huawei MateBook X Pro

Huawein täysosuma

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Nvidia GeForce MX150 (2 Gt), Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen 3K-kosketusnäyttö (3 000 x 2 000) | Tallennustila: 256 Gt – 512 Gt SSD

Upea muotoilu

Loistava suorituskyky

Oudosti sijoitettu webkamera

On harvinaista nähdä ultrabook, joka tuhoaisi aiemmat kilpailijansa täydellisesti, mutta Huawei MateBook X Pro onnistuu siinä. Lähinnä puhelimistaan tunnettu kiinalaisvalmistaja yllätti meidät täydellisesti julkaisemalla kannettavan, joka onnistuu täyttämään liki kaikki toiveemme ultrabookeille. Siinä on upea muotoilu, joka vetää vertoja jopa MacBook-mallistolle. Kohtuullisesta hinnastaan huolimatta siinä on lisäksi erittäin terävä 3K-kosketusnäyttö ja tehokkaat komponentit. MateBook X Pro on tämän hetken ylivoimaisesti paras ultrabook tehokäyttäjälle.

Lue koko arvostelumme: Huawei MateBook X Pro

4. Surface Laptop 2

Microsoftin premium-ultrabook

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | Näyttö: 13,5-tuumainen PixelSense-näyttö (2 256 x 1 504) | Tallennustila: 128 Gt – 1 Tt SSD

Neliytiminen prosessori

Uusi tyylikäs värivaihtoehto

Ei Thunderbolt 3 -liitäntää

Alkuperäinen Surface Laptop oli julkaisuhetkellään yksi markkinoiden parhaista ultrabookeista. Sitä jarruttivat kuitenkin turhan heikot komponentit ja suppeampi Windows 10 S -käyttöjärjestelmä. Surface Laptop 2 korjaa kuitenkin nämä puutteet tuomalla kannettavaan neliydinprosessorin ja täyden Windows 10:n. Surface Laptop 2 tarjoaakin nyt puhtaan Windows 10 -kokemuksen hintaan, joka ei saa sinua katumaan.

Lue koko arvostelumme: Surface Laptop 2

5. Lenovo Yoga 920

Hybridilaitteiden aatelia

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | Näyttö: 13,9-tuumainen FHD (1920 x 1080) – UHD (3840 x 2160) | Muisti: 256 Gt – 1 Tt SSD

Upea muotoilu

Miellyttävän tehokas

Kosketusnäytön näppäimistö voisi olla parempi

Äänekkäät tuulettimet

Harva ultrabook on yhtä upeasti muotoiltu kuin Lenovo Yoga 920. Kone ei ole pelkästään käytännöllinen ja mukautuva, vaan myös silmiä hivelevän tyylikäs. Se on kaiken lisäksi huomattavasti halvempi verrattuna esimerkiksi Microsoftin Surface Book 2:een. Rahoilleen saa vastineeksi upean kokonaan metallista valmistetun rungon, jonka kääntämällä koneesta saa tehtyä tabletin. Yogasta löytyy tehokkaat Intelin viimeisimmät kahdeksannen sukupolven prosessorit, joten se ei jää jalkoihin vaativammissakaan tehtävissä.

Lue koko arvostelu: Lenovo Yoga 920

6. HP Spectre 13

Neliydintehoa tyylillä

Prosessori: Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 8 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) | Tallennustila: 256 Gt – 1 Tt NVMe M.2 SSD

Kaunis muotoilu

Tehokkaat komponentit

Niukasti liitäntöjä

HP Spectre 13 vetää silmäpareja puoleensa, sillä HP on vienyt tyylikkään Spectre-muotoilunsa yhä pidemmälle tuomalla siihen kullanvärisiä elementtejä. Kannettavan ansiot eivät kuitenkaan jää ainoastaan ulkoisiin piirteisiin, sillä myös sisäpuolen komponentit on uusittu täysin. Spectre 13 oli yksi ensimmäisistä ultrabookeista, joihin sai Intelin 8. sukupolven Kaby Lake -prosessorin – ja se näkyy myös koneen tehoissa. Toisaalta tehokas suorituskyky rokottaa samalla kannettavan akunkestoa: ultrabookin toivoisi selviävän yli kuusi tuntia yhdellä latauksella,

Lue koko arvostelu: HP Spectre 13

7. Razer Blade Stealth

Ei pelkkä pelikannettava

Prosessori: Intel Core i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 – Intel UHD Graphics 620 | RAM: 16 Gt | Näyttö: 12,5-tuumainen UHD (3840 x 2160) – 13,3-tuumainen QHD+ (3200 x 1800) | Muisti: 256 Gt – 1 Tt PCIe SSD

Aiempaa suurempi ja kirkkaampi näyttö

Gunmetal-malli on aiempaa hillitymmän näköinen

Entistä huonompi akunkesto

Ei 4K-mallia

Monet luulevat, että Razer tekee pelkästään pelikannettavia . Valmistaja yritti muuttaa tämän käsityksen jo vuonna 2016 julkaistessaan Blade Stealhin, mutta viimeistään nyt lienee turvallista todeta, että yritys osaa tehdä myös erinomaisia ultrabookeja. Viimeisimmässä päivityksessä 12,5-tuumainen näyttö vaihdettiin 13,3-tuumaiseen QHD + -näyttöön, mutta valitettavasti Razer on päättänyt toistaiseksi luopua 4K-mallista. Ultrabookin erinomainen suorituskyky kuitenkin korvaa tästä aiheutunutta mielipahaa.

Lue koko arvostelu: Razer Blade Stealth

8. HP Spectre x360

Kevyt ja monipuolinen

Prosessori: Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 | RAM: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen, FHD (1 920 x 1 080) – UHD (3 840 x 2 160) | Muisti: 256 Gt – 1 Tt SSD

Kosketuskynä kuuluu pakettiin

Erinomaiset kaiuttimet

Heikot saranat

Ärsyttävästi asetellut näppäimet

Markkinoilta voi olla vaikea löytää ultrabookia, joka täyttäisi kaikki tarpeesi, mutta HP pääsee ainakin erittäin lähelle sitä Spectre x360:llään. Kyseessä ei ole pelkkä tavallinen kannettava tietokone, vaan sen kosketusnäyttö taittuu myös tablettikäyttöön. Mikä parasta, koneen mukana tulee ilmainen Windows Ink -yhteensopiva kosketuskynä. Spectre x360 on oiva valinta käyttäjälle, joka arvostaa monipuolisia ominaisuuksia.

Lue koko arvostelu: HP Spectre x360

9. Asus ZenBook 3

MacBookin isoveli

Prosessori: Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 | RAM: 16 Gt | Näyttö: 12,5-tuumainen FHD (1920 x 1080) | Muisti: 512 Gt SSD

Kristallinkirkas näyttö

Kulkee keveytensä ansiosta mukana lähes huomaamatta

Hölmösti sijoitettu sormenjälkitunnistin

Ainoastaan yksi USB-C -portti

Asuksen ZenBook 3:ea on vaikeaa olla vertaamatta Applen 12-tuumaiseen MacBookiin. Koneista löytyy pitkä liuta yhtäläisyyksiä, mutta komponentteja tutkimalla alkaa ultrabookeista löytyä myös paljon eroavaisuuksia. ZenBookia vauhdittavat Intelin U-sarjan Core i5- ja i7-prosessorit ja kone onkin ällistyttävän nopea 910 gramman painoonsa nähden. Liitäntöjä Asuksessa voisi olla tarjolla enemmänkin, mutta kokonaisuuteen nähden se on pieni ongelma.

Lue koko arvostelu: Asus ZenBook 3

10. Asus ZenBook UX310

Loistava ultrabook järkevään hintaan

Prosessori: Intel Core i3 – Core i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen, FHD (1920 x 1080) – QHD+ (3200 x 1800) | Muisti: 500 Gt – 1 Tt HDD; 500 Gt – 1 Tt SSD

Uskomattoman kevyt ja ohut

Eloisa, häikäisemätön näyttö

Heikko näytönohjain

Kaiuttimien ääni on metallinen

Ei ole mikään salaisuus, että Apple on luopunut MacBook Airin päivittämisestä. Asuksen Zen Book UX310 on kuitenkin hyvä osoitus siitä, että Windows-käyttöiset ultrabookit voivat olla aivan yhtä hyviä, elleivät jopa parempia. Uutuus on kuumeisesti odotettu päivitys palkitulle ZenBook UX305:lle. Koneesta löytyy niin Intelin Kaby Lake -prosessori, 178 astetta kääntyvä QHD + -näyttö, USB-C -portti kuin kokonaan alumiinista valmistettu ulkokuorikin. Kone on siis erinomainen ehdokas MacBook Airin kruununperijäksi.

Lue koko arvostelu: Asus ZenBook UX310

