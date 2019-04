Paras kannettava opiskelijalle: luokkansa parhaat läppärit

Jos olet opiskelija, olet varmasti tottunut ostamaan kaiken käytettynä tai mahdollisimman halvalla. Vaikka yritätkin todennäköisesti elää kuluttamatta rahaa mihinkään ylimääräiseen, on kannettava nykyään yhtä välttämätön osa opiskelua kuin uusintatentit ja opintolaina. Älä kuitenkaan huoli, sillä me olemme testanneet kaikki opiskelijoille sopivat kannettavat puolestasi ja laittaneet ne paremmuusjärjestykseen.

Mikä sitten on tärkeää opiskelutietokoneessa? Ensinnäkin sen täytyy tietysti sopia hintahaarukkaasi, mutta olla myös luotettava ja päivitettävissä vuosiksi eteenpäin. Käyttöjärjestelmän täytyy olla yhteensopiva opinnoissasi tarvittavien ohjelmien kanssa ja koneessa tulee olla riittävästi tehoa kyseisten ohjelmien pyörittämiseen. Meidän mielestämme kaikista hienoimmat näytöt ja tehokkaimmat prosessorit saavat kuitenkin hintansa vuoksi jäädä ammattikäyttöön suunnattuihin laitteisiin.

Kootessamme tätä listaa yritimme ottaa huomioon mahdollisimman monta eri tekijää, koska opiskelijoiden koneet ovat kovassa käytössä niin koulussa kuin kotonakin. Jos haluat lukea laajemmat arvostelumme koneista, voit klikata koneiden yhteydestä löytyviä linkkejä. Tässä tulevat vuoden 2019 parhaat kannettavat opiskelijoille!

1. Huawei MateBook 13

Paras kannettava opiskelukäyttöön

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 (halvin malli) tai Nvidia GeForce MX150 (muut mallit) | RAM-muisti: 8 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen kosketusnäyttö (2 560 x 1 440) | Tallennustila: 256 Gt – 512 Gt SSD

Poikkeuksellinen hinta-laatusuhde

Tehokas

Vain 8 Gt:a RAM-muistia

Huawei on saapunut kannettavien markkinoille kuin varkain, mutta julkaissut jo kaksi täysosumaa: aiemmin listamme kärkipaikkaa pitäneen MateBook X Pron sekä uuden MateBook 13:n. Uutuusmalli onnistuu yhdistämään tehokkaat komponentit, kuten Intelin kahdeksannen sukupolven prosessorit ja erillisen Nvidia GeForce MX150 -näytönohjaimen Windows-markkinoiden houkuttelevimpaan designiin. Kaikkein suurimman vaikutuksen meihin tekee kuitenkin kannettavan hinta, joka alkaa vain 899 eurosta – kallein mallikin kustantaa vain 1 199 euroa. Se tarjoaa ylivoimaisesti vuoden parhaan hinta-laatusuhteen.

Lue koko arvostelu: Huawei MateBook 13

2. Huawei MateBook X Pro (2018)

Luksusta oppimiseen

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i7-8550U | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 | RAM-muisti: 16 Gt | Näyttö: 13,9-tuumainen 3K LED -kosketusnäyttö (3 000 x 2 000) | Tallennustila: 512 Gt SSD

Houkutteleva muotoilu

Pitkä akunkesto

Ei paikkaa SD-kortille

Huawei MateBook X Pro on kannettava, joka mullistaa koko markkinat. Se on kiinalaisvalmistajan yllättävä napakymppi, joka päihittää kilpailijansa käytännössä kaikissa kategorioissa. MateBook X Pro pitikin pitkään kärkipaikkaa myös parhaiden kannettavien ja parhaiden ultrabookien listoillamme – ennen kuin saman valmistajan edullisempi malli päihitti sen hinta-laatusuhteellaan.

MateBook X Pro on tyylikkäästi muotoiltu kannettava, jossa on huippuluokan komponentit, kuten kahdeksannen sukupolven Kaby Lake R -prosessorit ja 16 Gt:a RAM-muistia. Kaikkein käsittämättömintä on kuitenkin koneen hinta: se ei ainoastaan päihitä kilpailijoitaan suorituskyvyssä ja muotoilussa, vaan on myös niitä edullisempi. Jos rahasi riittävät Huawein Pro-malliin, saat niille markkinoiden parasta vastinetta.

3. Dell XPS 13

Astu luentosaliin luokan priimuksen seurassa

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen FHD (1920x1080) – UHD (3840x2160; kosketusnäyttö) | Tallennustila: 128 Gt – 1 Tt SSD

Tyylikäs muotoilu

Vaikuttava suorituskyky

Aiempaa korkeampi lähtöhinta

Valkoinen malli on mustaa kalliimpi

Dell XPS 13 on erinomainen kannettava myös opiskelijan tarpeisiin. Tämä ultrabook voitti nimittäin TechRadarin parhaan kannettavan tittelin jo kolme vuotta peräkkäin – vaikka se onkin nyt joutunut antautumaan Huawein uutuusmalleille.

Uusi XPS 13 on nyt entistäkin ohuempi, kevyempi ja tietysti tehokkaampi. Harmillisesti myös sen lähtöhinta on noussut aiempaa korkeammaksi, mutta toisaalta jo halvimmasta mallista löytyy Intelin kahdeksannen sukupolven Core i5 -prosessori ja erittäin ohuista reunoistaan tunnettu heijastamaton InfinityEdge -näyttö. Uutuuden saa valittua nyt myös upealla valkoista ja ruusukultaa yhdistelevällä värivaihtoehdolla, joskin se maksaa hieman perinteistä väritystä enemmän.

Lue koko arvostelu: Dell XPS 13

4. Microsoft Surface Laptop 2

Katso pinnan alle

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5-i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,5-tuumainen 2 256 x 1 504 PixelSense kosketusnäyttö | Tallennustila: 128 Gt – 1 Tt SSD

Valtava tehopäivitys

Windows 10:n täysversio

Ei vieläkään Thunderbolt 3 -liitäntää

Jo alkuperäinen Surface Laptop oli yksi parhaista kannettavista opiskelijoille. Vaikka edellisen Surface Laptopin konsepti oli onnistunut, sen käytännön valinnat tuntuivat epäonnistuneilta: tehot jäivät harmillisen heikoiksi, liitännät olivat vanhentuneita ja käyttöjärjestelmänä toimi suppea Windows 10 S. Surface Laptop 2 on kuitnekin aivan toista maata – paitsi liitäntöjensä osalta.

Koneessa on muun muassa neliytiminen Kaby Lake Refresh -prosessori, Windows 10:n täysversio ja uusi tyylikkään musta värivaihtoehto. Olisimme toivoneet Microsoftin lisänneen koneeseen edes yhden USB-C-liitännän, mutta Surface Laptop 2 on siitä huolimatta yksi parhaista vaihtoehdoista koulun penkille.

Lue koko arvostelumme: Surface Laptop 2

5. Microsoft Surface Go

Edullisempi Surface

Prosessori: Intel Pentium Gold 4415Y | Näytönohjain: Intel HD Graphics 615 | RAM-muisti: 4 Gt – 8 Gt | Näyttö: 10-tuumainen PixelSense-kosketusnäyttö (1 800 x 1 200, 217 ppi; 3:2-kuvasuhde) | Tallennustila: 64 Gt eMMC – 128 Gt SSD

Edullinen

Erinomainen viimeistely

Vain Pentium-prosessori

Meidän mielestämme täydellinen opiskelijakone on edullisen hinnan ja hyvän suorituskyvyn risteytys. Nuorekkaat käyttäjät haluavat tuskin myöskään viisi vuotta vanhaa laatikkomaista business-muotoilua. Microsoft Surface Go onnistuu täyttämään molemmat kriteerit. Se ei ole ainoastaan yksi parhaista Windows-tableteista, vaan myös erinomainen kannettava opiskelijalle.

Älä suotta hämmenny heikosta prosessorista, sillä Microsoft on onnistunut luomaan hybridilaitteen, joka selviää koulutöistäsi leikiten. Surface Go on ehdottamasti oman hintaluokkansa helmi.

Lue koko arvostelumme: Microsoft Surface Go

6. Dell XPS 15

Markkinoiden huippulaatua suuremmassa koossa

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5-i9 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 630 - Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | RAM-muisti: 8 Gt - 32 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen LED-näyttö, Full HD (1 920 x 1 080) - 4K UHD (3 840 x 2 160), saatavilla myös kosketusnäyttö | Tallennustila: 1 Tt 5400RPM HDD - 1 Tt PCIe SSD

Erinomainen suorituskyky

Kohtuuhintainen ominaisuuksiinsa nähden

Ei eroa valtavasti 13-tuumaisesta versiosta

Dellin XPS-mallisto on ollut nappivalinta opiskelijalle jo vuosien ajan, eikä XPS 15 tee poikkeusta säätöön. Tämän vuoden päivityksessä on pelattu varman päälle rakentamalla kone pitkälti aiempien mallien perustalle. Se ei kuitenkaan ole huono asia, sillä XPS 15 on luotettava ultrabook kilpailukykyisellä suorituskyvyllä. Se ei myöskään maksa maksa omaisuutta suuresta näytöstään huolimatta. Kannettavan karvalakkimalli riittää varmasti suurelle osalle opiskelijoista, mutta koneeseen saa halutessaan vaikkapa Core i9 -prosessorin ja 32 Gt RAM-muistia. Toivoisimme vain, että Dell vaihtaisi viimeinkin webkameran paikkaa.

Lue koko arvostelumme: Dell XPS 15

7. Microsoft Surface Pro 6

Tabletti ja kannettava yhdessä pakkauksessa

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 4 Gt – 16 Gt | Näyttö: 12,3-tuumainen PixelSense-näyttö 2 736 x 1 824 | Tallennustila: 128 Gt – 1 Tt SSD

Neliytimiset prosessorit

Pitkä akunkesto

Ei vieläkään USB-C-liitäntää

Microsoftin Surface Pro -sarja on aina ollut erinomainen vaihtoehto opiskelijoille. Niissä on laadukkaat kosketusnäytöt, pitkä akunkesto sekä ohut ja kevyt rakenne. Surface Pro 6 ei tuo sarjaan mitään uutta ja mullistavaa, mutta jatkaa kunnialla Surfacen perinnettä. Se tarjoaa tehokkaan Windows 10 -tabletin, joka taipuu sulavasti myös kannettavaksi Surface Type Coverin avulla. Laite sopii siis täydellisesti niin työhön kuin vapaa-aikaankin.

Lue koko arvostelumme: Surface Pro 6

8. Lenovo ThinkPad E480 14"

Erinomainen hinta-laatusuhde opiskelijoille

Prosessori: Intel Core i5-8250U | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 | RAM-muisti: 8 Gt DDR4 | Näyttö: 14-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) IPS; heijastamaton mattapinta | Tallennustila: 256 Gt SSD

Riittävän tehokas päivittäiskäyttöön

Hyvä hinta-laatusuhde

Tehot tulevat vastaan vaativassa käytössä

Kaikki opiskelijat tietävät, millaista on elää jatkuvassa rahapulassa. Onneksi kannettavasi ei välttämättä tarvitse maksaa saman verran kuin puolen vuoden vuokrasi. Lenovon ThinkPad E480 on hyvä esimerkki kannettavasta, joka selviää sulavasti kaikista koulutarpeistasi, vaikka sen hinta jää reippaasti alle tuhannen euron. ThinkPad E480 on mielestämme tämän hetken paras kohtuuhintainen Windows-kannettava opiskelijalle. Se sopii hintaluokkansa puolesta mainiosti myös lukiolaiselle, ja kone on hyväksytty sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin sekä testattu DigabiOS:n kanssa.

9. Apple MacBook Air (2018)

Suosituin Mac on syntynyt uudelleen

Prosessori: 8. sukupolven kaksiytiminen Intel Core i5 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 617 | Näyttö: 13,3-tuumainen, 2 560 x 1 600 Retina-näyttö (taustavalaistu LED, IPS) | Tallennustila: 256 Gt – 1,5 Tt SSD

Kevyempi ja ohuempi kuin aiemmin

Edullisin MacBook

Vain kaksiytiminen prosessori

Saimme odottaa Applen uutta MacBook Airia vuosien ajan, vaikka edellisessä mallissa oli jo auttamattomasti vanhentunut viidennen sukupolven Intel Core -prosessori ja heikkoresoluutioinen näyttö. Onneksi molemmat asiat päivittyivät nykypäivään loppuvuodesta 2018. Applen uudessa MacBook Airissa on kahdeksannen sukupolven prosessorit, jotka eivät vaadi erillistä tuuletusta, ohuempi ja kevyempi muotoilu – sekä viimeinkin Retina-näyttö. Et siis enää joudu tinkimään nykyaikaisista ominaisuuksista ostaaksesi "kohtuuhintaisen" Macin. Siksi MacBook Air onkin yksi parhaista vaihtoehdoista opiskelijoille.

Lue koko englanninkielinen arvostelu: MacBook Air

10. Apple MacBook Pro, 15-tuumainen

Ohut, tyylikäs ja tehokas

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i7 – i9 | Näytönohjain: AMD Radeon Pro 555X – 560X, Intel UHD Graphics 630 | RAM-muisti: 16 Gt – 32 Gt | Näyttö: 15,4-tuumainen Retina-näyttö (2 880 x 1 800) | Tallennustila: 256 Gt – 4 Tt SSD

Upea muotoilu

Erinomainen suorituskyky

Kallis

Jos haluat hankkia huippuluokan Macin mukavalla opiskelija-alennuksella, eikä yli 2 500 euron lähtöhinta huimaa päätäsi, on 15-tuumainen MacBook Pro oiva valinta. Sen kuusiytimiset prosessorit ja 16 tai 32 Gt:a RAM-muistia selviävät vaivatta jopa 4K-videon editoinnista ja äärimmäisen nopeat SSD-levyt nopeuttavat työtäsi erityisesti suurten tiedostojen siirtelyssä. Uusimmassa mallissa on nyt myös päivitetty perhoskytkinnäppäimistö, jonka alle on asennettu ylimääräinen suojakalvo. Tässä mallissa ei siis ole enää kohua herättäneitä näppäinongelmia.

Lue koko arvostelumme: 15-tuumainen MacBook Pro (kesä 2018)

Kaipaatko lisää tietoa kannettavan ostamisesta? Katso alta englanninkielinen video-oppaamme seitsemästä seikasta, jotka kannatta ottaa huomioon uutta läppäriä ostettaessa!