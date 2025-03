Applelta odotettu paljastus: tässä on uudistunut MacBook Air

MacBook Air saa M4-sirun

Värivalikoimassa muutoksia molempiin suuntiin

Applen suosittu läppärimallisto MacBook Air saa viimein M4-sirullisen version. Edeltämä M3-piiriä hyödyntävä malli on tuttu näky parhaiden kannettavien listaltamme, joten uusimpien iPad Pron sekä MacBook Pron sisuksissa jo aiemmin nähtyä M4-sirua on odotettu suurella hartaudella. Julkistuksen ohella saatiin myös toinen iso yllätys, sillä hintalappu on odotettua huokeampi.

Uutuusmalli on sirua lukuun ottamatta lähes identtinen viimevuotisen MacBook Air M3:n sekä sitä edeltäneen M2-mallin kanssa. Muutamia muutoksia kuitenkin on, joista keskeisimmät koskevat sirun ohella 12 megapikselin FaceTime-kameraa sekä kahta Thunderbolt 4 -liitäntää.

Liitännät ovat monilta osin samat kuin edeltävässä mallissa, mutta yksi iso ero on mukana: MacBook Air M4 mahdollistaa kahden ulkoisen näytön käyttämisen yhdessä Liquid Retina Display -ruudun kanssa. Vastaisuudessa läppäriä voi siis käyttää yhteensä kolmen näytön voimin.

Luvassa on lisäksi uusi värivaihtoehto. Aiemmin tarjolla ollut tähtiharmaa on tehnyt tilaa taivaansinisen sävyn edessä. Muut väritykset ovat yhä hopea, keskiyö ja tähtivalkea.

Apple on onnistunut hilaamaan hintalappua edeltävää mallia alemmas. 13-tuumaisen mallin hintalappu lähtee liikkeelle 1 259 eurosta, kun taas 15-tuumainen versio kustantaa vähintään 1 569 euroa. Molemmissa tapauksissa RAM-muistia on 16 gigatavua.

Lisää potkua

(Image credit: Apple)

M4-siru tuo läppäriin lisää suorituskykyä. Malleissa on kaikissa tapauksissa 10-ytiminen prosessori, kun taas näytönohjaimen saralla voi valita yhden 8-ytimisen sekä muissa malleissa olevan 10-ytimisen näytönohjaimen väliltä. Tallennustilan määrän voi nostaa enintään 32 gigatavuun ja tallennustilaa saa 512 Gt ja kahden teratavun väliltä.

Käytännössä lisäteho mahdollistaa entistä vaativampien työkuormien suorittamisen.

M4-sirullinen malli tukee Apple Intelligence -toimintoja. Apple esitteli esimerkiksi kaaosmaisen tiedoston sisällön muokkaamisen järkevästi kasatuksi taulukoksi. Niin ikään kirjoitustoiminnot voivat luoda pitkästä tiedostosta näppärän tiivistelmän.

Näimme myös Apple Intelligencen toimivuuden kolmannen osapuolen sovelluksissa. Image Playgroundilla sai luotua napinpainalluksella värikkään metsämaiseman. Tosin Applen generatiivinen tekoäly tuntuu yhä painottavan enemmän sarjakuvamaisuutta kuin realistisuutta.

Seuraavaksi katse käännettiin Blender-mallinnusohjelmaan, joka on optimoitu Applen suorittimelle. Sen avulla sai renderöityä monimutkaisen jäisen veistoksen vain 18 sekunnissa.

16-ytiminen Neural Engine mahdollistaa muutakin kuin Apple Intelligencen käyttämisen. Jopa 22 miljardin erilaisen parametrin hyödyntävän kielimallin yhdistäminen ja hyödyntäminen onnistui todella sujuvasti. Sen avulla tukisovellus vastasi kysymyksiin dokumentin sisällöstä.

Apple on jo vuosia pyrkinyt vakuuttamaan pelaajat siitä, että Mac soveltuu myös AAA-pelaamiseen. Ei siis ollutkaan suuri yllätys, että Apple esitteli Wuthering Wavesin pyörivän sujuvasti MacBook Air M4:llä. Pelikuva oli sulavaa eikä minkäänlaista nykimistä tai häiriötä ilmennyt.

Apple lupaa laitteen akkukestoksi jopa 18 tuntia. Tästä hyvänä osoituksena oli kattavan demosession suorittaminen ilman virtapiuhan käyttöä.

Identtinen muotoilu

(Image credit: Apple)

Hintaa ja suorituskykyä lukuun ottamatta MacBook Air M3 on molempien kokovaihtoehtojensa osalta identtinen M3-edeltäjän kanssa.

Mallit näyttävät ja tuntuvat kädessä samalta. Tämä ei ole huono asia, sillä molemmat variantit ovat kevyitä ja ohuita.

Tarkentunut kamera hyödyntää nykyisin myös Center Stage -toimintoa. Näyttö sen sijaan on pysynyt ennallaan, joten Liquid Retina Display -näytön resoluutio on 2 560 x 1 664 ja sen kirkkaus yltää 500 nitiin. Näyttölovessa on yhä Face ID -kamera. Kokonaisuutena ruutu on laadukas ja hyvä, vaikka olisimmekin halunneet nähdä MacBook Prosta tutun heijastamattoman nanotekstuurilasin.

Näppäimistössä on tuttu Touch ID -virtapainike, joka toimii tutulla tavalla. Lisäksi on syytä korostaa uuden taivaansinisen sävyn tyylikkyyttä.

Markkinoilla on hetkellisesti hiukan tungosta, sillä M4-sirullinen malli syrjäyttää sekä M2- että M3-mallit. Siirtyminen yhteen vaihtoehtoon on tervetullut, mutta monet jälleenmyyjät myynevät vielä hyvän aikaa vanhemman sukupolven malleja pois varastoistaan. Nämä voivat poikia kiinnostavia tarjoushintoja.

MacBook Air M4 saapuu myyntiin 12. maaliskuuta. Ennakkotilaukset ovat jo käynnissä.