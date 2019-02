Paras kannettava 2019: valitsimme 15 suosikkiamme

Kokosimme listan vuoden 2019 parhaista kannettavista, jotta löydät helposti tarpeitasi vastaavan tietokoneen. Etsitpä sitten peliläppäriä, hybridilaitetta tai kenties edullista kannettavaa nettisurffailuun, me autamme sinua tekemään järkevän ostopäätöksen.

Olemme testanneet kaikki oppaamme tietokoneet ja valinneet mukaan vain kaikista parhaimmat laitteet, joita voimme itse suositella. Päivitämme listaa jatkuvasti sitä mukaa kun uusia malleja tulee markkinoille.

Oma hintavertailumme auttaa sinua myös löytämään parhaan tarjouksen kaikille oppaamme laitteille.

Parhaat kannettavat 2019

Kuva 1/4 (Image: © Huawei) Kuva 2/4 (Image: © Huawei) Kuva 3/4 (Image: © Huawei) Kuva 4/4 (Image: © Huawei)

1. Huawei MateBook X Pro

Uusi nimi listamme kärjessä

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 2 Gt GDDR5 | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,9-tuumainen 3K-näyttö (3 000 x 2 080) | Tallennustila: 512 Gt SSD

Kaunis muotoilu

Erinomainen näyttö

Huima akunkesto

Ei SD-korttipaikkaa

Heikko webkamera

Huawei MateBook X Pro on uusi valintamme vuoden 2019 parhaaksi kannettavaksi. Listaa on dominoinut jo vuosien ajan (edelleenkin erinomainen) Dell XPS 13, mutta se on saanut väistyä nyt toiselle sijalle. Huawei ei ole ehkä valmistanut kannettavia yhtä kauaa kuin monet sen kilpailijoista, mutta se on onnistunut tekemään täysosuman MateBook X Prolla. Sen nimi saattaa kuulostaa suoralta kopiolta Applen MacBook Prosta ja myös sen ulkonäkö näyttää nopealla vilkaisulla täysin samalta. Kone on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkä Apple-kopio. Siinä on muun muassa upea näyttö (hieman kummallisella kuvasuhteella), uusimmat huippuluokan komponentit ja poikkeuksellisen hyvä akunkesto. Se on myös hinnoiteltu erittäin houkuttelevalle tasolle.

Lue koko arvostelumme: Huawei MateBook X Pro

Kuva 1/5 Kuva 2/5 Kuva 3/5 Kuva 4/5 Kuva 5/5

2. Dell XPS 13

Edelleenkin yksi kaikkien aikojen parhaista kannettavista

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) – 4k (3 840 x 2 160) | Muisti: 256 Gt – 1 Tt SSD

Webkamera on siirretty koneen keskelle

Uusi häikäisevä muotoilu

Lisävarusteena saatavilla upea 4K-näyttö

Aiempaa korkeampi lähtöhinta

Valkoinen malli on kalliimpi kuin musta

Olemme valinneet Dell XPS 13:n parhaaksi kannettavaksi jo kolme vuotta peräkkäin ja myös vuoden 2018 päivitys jatkoi ylpeänä XPS:n voittokulkua – kunnes Huawein MateBook Pro X kiilasi sen eteen ykköspaikalle.

XPS 13:ta on saatavilla upea 4K-näyttö sekä uusi ruusukultaa ja valkoista yhdistelevä värivaihtoehto . Kone on aikaisempaa XPS 13:ta kalliimpi, mutta uutukainen antaa rahoille vastinetta tarjoamalla tehokkaat Intelin 8. sukupolven prosessorit i5:stä i7:ään sekä lähes reunattoman Infinity Edge -näytön, jonka ansiosta upea 13,3-tuumainen näyttö mahtuu 11-tuumaisen koneen runkoon. Dell erottuu edukseen myös liitäntöjen määrässä, sillä esimerkiksi MacBookin yhteen USB-C-porttiin verrattuna Dellin lippulaiva tarjoaa sekä USB-C- että USB 3.0 -liitännät. Koneesta löytyy myös paljon kaivattu SD-kortin lukija. Ei siis ole ihme, että Dell XPS 13 on yhä maailman suosituin Windows-kannettava. Malliin on valittavissa muun muassa erittäin korkealla resoluutiolla varustettu 4K-näyttö tai kosketusnäyttö sekä jopa 16 gigatavua välimuistia ja 1 teratavu SSD-tallennustilaa. Uskomme kuitenkin, että jo huomattavasti edullisempi perusmalli tyydyttää monen tarpeet.

Lue koko arvostelu: Dell XPS 13

Kuva 1/5 Kuva 2/5 Kuva 3/5 Kuva 4/5 Kuva 5/5

3. Asus ZenBook Flip S UX370

Erinomainen hybridilaite

Prosessori: Intel Core i7-8550U | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD -kosketusnäyttö | Tallennustila: 512 Gt PCIe SSD

Äärimmäisen ohut ja kevyt

Tehokkaat komponentit

Ei edullisin vaihtoehto

Kerää helposti sormenjälkiä

Asus näyttää osuneen kultasuoneen uudella ZenBook Flip S -päivityksellään. Asus ZenBook Flip S UX370 onnistui vakuuttamaan meidät niin täydellisesti, että kone päätyi suoraan listamme kolmannelle sijalle. Koneen 8. sukupolven Kaby Lake R -prosessorit, riittävästi RAM-muistia ja erittäin nopea PCle SSD -kovalevy tekevät siitä erinomaisen kokonaisuuden. Kannettavaa voi käyttää sekä tietokoneena että tablettina, joten se taipuu monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin. Se ei ole listamme edullisimmasta päästä, mutta tarjoaa siitä huolimatta paljon vastinetta rahoillesi.

Lue koko arvostelumme: Asus ZenBook Flip S UX370

Kuva 1/4 Kuva 2/4 Kuva 3/4 Kuva 4/4

4. Apple Macbook Pro Touch Barilla

2018 vuoden malli kehittää MacBook Prota entisestään

Prosessori: Neliytiminen Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel Iris Plus Graphics 655 – 650 | RAM: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen (2 560 x 1 600) IPS-näyttö | Muisti: 128 Gt – 2 Tt PCIe 3.0 SSD

Paras MacBook Pro koskaan

Loistava suorituskyky

Kallis

Ei valtavaa eroa viime vuoden malliin

Jos etsit viimeisintä ja parasta kannettavaa Applelta, suosittelemme sinulle 13-tuumaista MacBook Prota Touch Barilla. Nimensä mukaisesti silmiinpistävin asia uutuudessa on tietysti näppäimistön yläpuolelle sijoitettu ohut OLED-näyttö, joka tarjoaa ohjelmiin mukautuvia lisäominaisuuksia kuten ennakoivaa kirjoitusta, ylimääräisiä valikoita tai vaikkapa emojeita. Touch Barissa on myös sormenjälkitunnistin, jonka avulla koneelle voi kirjautua nopeasti ilman salasanaa. Suosittelemme kuitenkin harkitsemaan mainitsemiamme Windows-vaihtoehtoja, sillä MacBook Pro häviää niille niin tehossa kuin näytön resoluutiossakin. Myös koneen akunkesto oli meille hienoinen pettymys. Suosittelemmekin mieluummin XPS 13:ta, joka on MacBook Prota modernimpi ja edullisempi vaihtoehto. Uskollisesti Applen nimeen vannoville tämä lienee kuitenkin tämän hetken paras kannettava.

Lue koko arvostelu: 13-tuumainen MacBook Pro Touch Barilla (kesä 2018)

Kuva 1/3 Kuva 2/3 Kuva 3/3

5. MSI GS65 Stealth

Markkinoiden paras pelikannettava

Prosessori: Intel Core i7 | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Gt GDDR5X VRAM, Max-Q) | RAM-muisti: 16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen heijastamaton 144 Hz:n Full HD (1 920 x 1 080) -laajakuvanäyttö | Tallennustila: 512 Gt M.2 SSD

Tyylikkään hienovarainen muotoilu

Loistava suorituskyky

Pohja lämpenee tuskaisen kuumaksi

Uusi MSI GS65 Stealth on syössyt erinomaisen Asus ROG Zephyrus GX501:n pois listaltamme. MSI GS65 Stealth loistaa muun muassa huipputason komponenteillaan, kuten 8. sukupolven Intel Core i7-8750H -prosessorilla ja Nvidia GeForce GTX 1070 -näytönohjaimella. Se on myös edullisempi kuin Asuksen ROG Zephyrus GX501. Hyvistä peliominaisuuksistaan huolimatta kannettavan ulkomuoto on mukavan hillitty, joten sen kehtaa ottaa mukaan muuallekin kuin pelkkiin laneihin. Jos etsit sen sijaan edullisempaa pelikannettavaa, suosittelemme listamme seitsemänneltä sijalta löytyvää Dell Inspiron 15 7000 Gaming -mallia.

Lue koko arvostelu: MSI GS65 Stealth

Kuva 1/5 Kuva 2/5 Kuva 3/5 Kuva 4/5 Kuva 5/5

6. Microsoft Surface Laptop 2

Microsoftin loistava päivitys

Prosessori: Intel Core i5 - i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 8–16 Gt | Näyttö: 13,5-tuumainen PixelSense-näyttö (2 256 x 1 504) | Tallennustila: 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt SSD

Kilpailukykyisen tehokas

Tyylikäs musta värivaihtoehto

Ei Thunderbolt 3 -liitäntää

Liian vähän liitäntöjä kokoonsa nähden

Microsoftin toinen yritys "tavallisen" kannettavan kehittämiseksi on erittäin onnistunut. Surface Laptop 2 ei ole järisyttävä päivitys alkuperäiseen Surface Laptopiin nähden, mutta se on kehittänyt juuri niitä ominaisuuksia, joita toivoimmekin. Kakkosessa on nyt muun muassa selvästi tehokkaammat komponentit. Microsoft on onnistunut vihdoinkin kehittämään tietokoneen, joka täyttää yhtiön alkuperäisen tavoitteen: luoda puhdas ja tehokas Windows 10 -kokemus kannettavalla. Jos et ole vakuuttunut Surface Book 2:n kaltaisista hybridilaitteista, mutta ihastelet Microsoftin muotoilua, Surface Laptop 2 on varmasti nappivalinta sinulle.

Lue koko arvostelumme: Microsoft Surface Laptop 2

Kuva 1/3 Kuva 2/3 Kuva 3/3

7. Dell XPS 15 2-in-1

Täydellinen yhdistelmä luksusta ja tehoa

Prosessori: Intel Core i5-i7 | Näytönohjain: Radeon RX Vega M GL Graphics 4 Gt:n HMB2- muistilla | RAM-muisti: 8 Gt | Tallennustila: 512GB PCIe SSD

Vaikuttavan tehokas

Äärimmäisen ohut muotoilu

Melko kallis

Jo viime vuoden malli Dell XPS 15:ta oli loistava, mutta nyt mallissa nähdään XPS 13:ta tuttu tyylikäs muotoilu ja kääntyvä näyttö. Uutuus ei ole ainoastaan yksi markkinoiden tyylikkäimmistä 15-tuumaisista kannettavista, vaan siinä on myös Intelin uuden Kaby Lake G-sarjan prosessorit ja huippuluokan Radeon-näytönohjain. Kannettava on siis erittäin tehokas – joskin hieman kovaääninen.

Lue koko arvostelu: Dell XPS 15 2-in-1

Kuva 1/8 Kuva 2/8 Kuva 3/8 Kuva 4/8 Kuva 5/8 Kuva 6/8 Kuva 7/8 Kuva 8/8

8. Acer Predator Helios 300

Budjettiluokan peliläppäri vaikuttavalla suorituskyvyllä

Prosessori: Intel Core i7-8750H (kuusiytiminen 2,2 GHz) | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1060 + Intel UHD Graphics 630 | RAM-muisti: 16 Gt DDR4 | Näyttö: 15,6-tuumainen Full HD -näyttö | Tallennustila: 256 Gt SSD

Tehokas

Kohtuuhintainen

Kuumenee rasituksessa

Äänekkäät tuulettimet

Acer Predator Helios 300 on loistava pelikannettava, joka ei tee kohtuullisesta hinnastaan huolimatta liian suuria kompromisseja suorituskyvyn suhteen. Predator Helios 300:ssa on erinomaisia kompponentteja, kuten kahdeksannen sukupolven kuusiytiminen Intel Core i7 -prosessori, Nvidia GTX 1060 -näytönohjain ja 16 Gt:a RAM-muistia. Sen hinta nousee toki tavallisia kannettavia korkeammaksi, mutta pelikannettavaksi se on suorastaan kohtuuhintainen.

Lue koko arvostelumme: Acer Predator Helios 300

Kuva 1/7 Kuva 2/7 Kuva 3/7 Kuva 4/7 Kuva 5/7 Kuva 6/7 Kuva 7/7

9. Asus Chromebook Flip

Premium-Chromebookin ominaisuudet, edullisen Chromebookin hinta

Prosessori: Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 515 | RAM-muisti: 4 Gt | Näyttö: 12,5-tuumainen LED taustavalaistu, häikäisemätön Full HD-näyttö (1 920 x 1 080) | Tallennustila: 32 Gt – 64 Gt eMMC

Sulava tablettikäytössä

Napakka näppäimistö

Ei valmista Android-tukea

Kaiuttimien ääni on metallinen

Parhaan Chromebook-kannettavan tittelistä kilpailee kaksi vahvaa vaihtoehtoa: premium-luokkaan hinnoiteltu Google Pixelbook ja loistavan hinta-laatusuhteen tarjoava Asus Chromebook Flip C302. Asus onnistuu pakkaamaan yllättävän paljon premium-ominaisuuksia houkuttelevan hintaiseen pakettiin. Chromebookit ovat ylipäätään järkeviä ja edullisia kannettavia, jotka soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi opiskelijoille. Väitämme, että Asuksen Chromebook Flip C302 on yksi parhaista Chromebookeista ja ylipäätään läppäreistä, joita tällä hinnalla saa. Koneesta löytyy muun muassa Intel Core -prosessori, Full HD -kosketusnäyttö, taustavalaistu näppäimistö ja USB-C -liitäntä.

Lue koko arvostelu: Asus Chromebook Flip

Kuva 1/5 Kuva 2/5 Kuva 3/5 Kuva 4/5 Kuva 5/5

10. Microsoft Surface Book 2 (13.5-tuumainen)

Maailman tehokkain hybridikannettava

Prosessori: Intel Core i5-7300U - Intel Core i7-8650U 1,9 GHz | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce GTX 1050 (2 Gt GDDR5 VRAM) | RAM: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 3000x2000 (267 ppi) PixelSense -näyttö, 3:2-kuvasuhde | Muisti: 256 Gt – 1 Tt SSD

Erittäin hyvä akunkesto

Tehokas

Kallis

Surface Pen on erillinen lisävaruste

13,5-tuumainen Surface Book 2 on yksi uusista tulokkaista parhaiden kannettavien listallamme ja ansaitsee ehdottomasti paikkansa, sillä Microsoft on kehittänyt yhden maailman tehokkaimmista hybridikannettavista. Surface Book 2 selviää päivittäisistä tehtävistä leikiten ja sopii paremmalla näytönohjaimella varustettuna jopa kevyeen pelaamiseen ja videoeditointiin. Laadukkaasti viimeistelty ulkoasu ja loistava akunkesto tekevät Surface Bookista niin laadukkaan kannettavan kuin tehokkaan Windows 10 -tabletinkin. Koneesta on olemassa myös tehokkaampi 15-tuumainen versio, mutta se ei tällä hetkellä ole myynnissä Yhdysvaltojen ulkopuolella. Jos etsit kuitenkin edullisempaa hybridilaitetta, suosittelemme lukemaan alla olevan arvostelumme Acer Switch 3:sta.

Lue koko arvostelu: Microsoft Surface Book 2

Kuva 1/7 Kuva 2/7 Kuva 3/7 Kuva 4/7 Kuva 5/7 Kuva 6/7 Kuva 7/7

11. Acer Switch 3

Surface Book 2:en kilpailija puolet halvempaan hintaan

Prosessori: 1,10 GHz Intel Pentium Neliytiminen N4200 - Intel Core i3 7100U | Näytönohjain: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 Gt | Näyttö: 12,2-tuumainen, 1 920 x 1 200 IPS LCD -kosketusnäyttö | Muisti: 64 Gt - 128 Gt eMMC

Laadukas ulkoasu

Erinomainen hinta-laatusuhde

Näppäimistön kääntäminen näytön tueksi on vaivalloista

Tehot eivät riitä pelaamiseen

Jos etsit Microsoft Surface Book 2:n tyylistä konetta huomattavasti edullisempaan hintaan, voimme ehdottomasti suositella Acerin Switch 3:a. Molemmat laitteista on suunniteltu samaan käyttötarkoitukseen ja vaikkei Switch 3 luonnollisesti aivan ylläkään Surface Bookin tehoihin, selviytyy se useimmista haasteista moitteetta. Hybridilaitteen mukana tulee valmiina fyysinen näppäimistö, joten et joudu myöskään maksamaan erillisestä näppäimistöstä. Tuttuun tapaan kone on saatavilla eri tasoisilla komponenteilla. Kalliimmasta vaihtoehdosta löytyy muun muassa USB-C -liitäntä, 8 gigatavua RAM -muistia, ISP-näyttö ja Intel Core i3 7100U -prosessori.

Lue koko arvostelu: Acer Switch 3

Kuva 1/3 Kuva 2/3 Kuva 3/3

12. Apple MacBook 12-tuumainen (2017)

Jälleen yksi onnistuminen Applelta

Prosessori: Intel Core M3 1,2 GHz - Intel Core i7 1,4 GHz | Näytönohjain: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 12-tuumainen, (2304x1440) IPS 16:10 | Muisti: 256 Gt – 512 Gt SSD

Päivitetty prosessori

Pitkä akunkesto

Ainoastaan yksi USB-C -portti

Kallis

Apple on voittanut meidät jälleen puolelleen upealla muotoilullaan, erinomaisella suorituskyvyllään ja luokkansa parhaalla akunkestolla. Koneeseen on päivitetty nyt Intelin 7. sukupolven Kaby Lake -prosessorit, jotka tarjoavat aikaisempaa paremman suorituskyvyn ja pidemmän akunkeston, tinkimättä kuitenkaan MacBookin kuuluisan ohuesta ja kevyestä ulkomuodosta. Vaikka MacBookkia ei varsinaisesti olekaan suunniteltu tehokäyttöön yllä mainitun MacBook Pron tavoin tai pelaamiseen kuten Asus ROG Zephyrus GX501:tä, on se silti yksi tämän hetken parhaista kannettavista. Tästä on kiittäminen sen äärimmäisen ohutta ulkokuorta ja uskomatonta keveyttä, jonka ansiosta saatat joutua tarkistamaan, tuliko MacBook varmasti mukaan kotoa lähtiessäsi. Kompaktista koostaan huolimatta koneen tehot riittävät mainiosti pyörittämään macOS Mojavea ongelmitta. Jos siis harkitset MacBookin ostamista, on tämän vuoden malli ehdottomasti kaikista parhain.

Lue koko arvostelu: Apple MacBook

Kuva 1/6 Kuva 2/6 Kuva 3/6 Kuva 4/6 Kuva 5/6 Kuva 6/6

13. Google Pixelbook

Premium-Chromebook, joka on hintansa väärti

Prosessori: Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 12,3-tuumainen QHD (2 400 x 1 600) LCD-kosketusnäyttö | Muisti: 128 Gt – 512 Gt SSD

Ylevä muotoilu

Täysi tuki Android-sovelluksille

Kynän joutuu ostamaan lisävarusteena

Ei biometristä kirjautumista

Chrome OS -käyttöjärjestelmän tarkoitus on välttää turha Windows- ja macOs-käyttöjärjestelmien monimutkaisuus ja keskittyä sen sijaan käyttöjärjestelmän keveyteen ja ennen kaikkea helppokäyttöisyyteen. Tämä kaava on tuntunut toimivan, sillä pilvipohjainen Chrome OS on onnistunut lyömään itsensä läpi viime vuosina. Muiden Chromebookien tapaan myös Googlen Pixelbook on ollut suuri menestys. Vaikka se onkin tuplasti tyypillistä Chrome-laitetta kalliimpi eikä sisällä kosketuskynää, on Pixelbook rakennettu ennen kaikkea tulevaisuuden laitteeksi. Koneessa on kaksi Thunderbolt 3 USB-C -porttia, saranoilla kääntyvä näyttö sekä sokerina pohjalla täysi tuki Android-sovelluksille. Konetta käyttäessä vastaan saattaa vielä tulla jokunen mutka, mutta ne unohtuvat pian Google Play -kaupan valtavaa sovellustarjontaa vilkaisemalla. Täyden Android-tuen ansiosta koneella voi vaikkapa pelata Sonicia tai katsella videoita VLC-playerillä. Koneen voi myös huoletta ottaa mukaan työpäiväksi, sillä omassa testissämme mittasimme akunkestoksi 7 tuntia 40 minuuttia. Jos kuitenkin etsit halvempaa Pixelbookia halvempaa Chromebookia, suosittelemme ylempää sivulta löytyvää Asuksen Chromebook Flipiä.

Lue koko arvostelu: Google Pixelbook

Kuva 1/6 Kuva 2/6 Kuva 3/6 Kuva 4/6 Kuva 5/6 Kuva 6/6

14. Lenovo Yoga 920

Loistava hybridilaite

Prosessori: Intel Core i7-855OU | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,9-tuumainen (1 920 x 1 080) - 13,9-tuumainen (3 840 x 2 160) | Muisti: 256 Gt – 1 Tt SSD | Verkko-ominaisuudet: 802.11ac Wi-Fi; Bluetooth 4.1 | Kamera: 720p-etukamera

Siro muotoilu

Ohut

Mukavan tehokas

Heikko näytönohjain

Näppäimistö on hankala tablettikäytössä

Äänekkäät tuulettimet

Monet vuoden parhaista kannettavista ovat olleet hybridilaitteita ja myös Lenovo Yoga 920 kuuluu tähän joukkoon. Koneessa on upean ohut muotoilu ja sen viimeistelyn taso on erinomainen. 360 astetta kääntyvän näyttönsä ansiosta konetta voi käyttää myös tablettina. Laite on Surface Book 2:ta halvempi, mutta ei kuitenkaan yllä aivan samalle tasolle tablettikäytössä. Yoga 920 on kuitenkin nimensä mukaisesti moneen venyvä laite, joka tarjoaa käyttäjälleen paljon tehoa ja hyvän akunkeston. Kone on ansaitusti yksi vuoden parhaista kannettavista.

Lue koko arvostelu: Lenovo Yoga 920

Kuva 1/5 Kuva 2/5 Kuva 3/5 Kuva 4/5 Kuva 5/5

15. Acer Swift 3

Kohtuuhintainen ultrabook, jonka suorituskyky päihittää ulkonäön

Prosessori: Kaksiytiminen Intel Core i3 – i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 Gt – 8 Gt DDR4 | Näyttö: 14-tuumainen full HD (1920x1080) ComfyView IPS | Muisti: 128 Gt – 256 Gt SSD

Tehokas hintaansa nähden

Upea akunkesto

Tylsä ulkonäkö

Alaspäin suunnatut kaiuttimet

Vaikka sanat "kohtuuhintainen" ja "ultrabook" eivät monen mielestä sovikaan samaan lauseeseen, on Acerin Swift 3 onnistunut siinä esimerkillisesti. Kokonaan alumiinista valmistettu ulkokuori on lainattu saman valmistajan Swift 7:stä, mutta sisälle on vaihdettu edullisemmat komponentit. Ominaisuuksiensa puolesta Swift 3 päihittää silti esimerkiksi MacBook Airin. Halpa hinta vaatii tietysti veronsa, joten Swift 3:sta ei löydy esimerkiksi Ultra HD -näyttöä tai hyvälaatuisia kaiuttimia. Suorituskykynsä perusteella Acerin ultrabook haastaa kuitenkin monet ylemmän hintaluokan kilpailijansa.

Pääsimme myös tutustumaan ennakkoon vuoden 2018 malliin Swift 7:stä CES 2018 -messuilla. Aikaisempaa paremmalla prosessorilla ja näytönohjaimella varustettu kannettava saattaa hyvinkin päätyä samaiselle listallemme vielä myöhemmin tänä vuonna.

Lue koko arvostelu: Acer Swift 3

Minkälainen kannettava sopii parhaiten sinulle?

Tavalliset kannettavat: Tähän kategoriaan kuuluvat parhaat halvat kannettavat, jotka keskittyvät enemmän käytännöllisyyteen kuin tyylikkyyteen, keveyteen tai tehokkuuteen. Osa koneista voi toki olla nopeitakin, mutta tavallinen HD-näytöllä ja pyörivällä kovalevyllä varustettu yksilö maksaa tyypillisesti 300-500 euroa.

Ultrabookit: Ultrabookit ovat ohuita ja kevyitä kannettavia, jotka sopivat täydellisesti matkustamiseen. Koneista löytyy yleensä SSD-kovalevy ja näytön resoluutio on tyypillisesti yli 1080p. Tehokkailla komponenteilla ja hyvällä akunkestolla varustetut parhaat ultrabookit voivat maksaa mitä tahansa 700 euron ja 2000 euron väliltä.

Hybridilaitteet: Mikä onkaan kätevämpää kuin kannettava, joka toimii myös tablettina. Parhaista hybridilaitteista löytyy yleensä 360 astetta kääntyvä irrotettava näyttö ja ne tarjoavatkin kosketusnäyttönsä ansiosta kaikkein monipuolisimman tavan käyttää Windows 10:tä.

Chromebookit: Nämä kannettavat toimivat Windowsin tai Macin sijaan Googlen Chrome-käyttöjärjestelmällä. Parhaat Chromebookit pystyvät aivan samoihin asioihin kuin perinteisillä käyttöjärjestelmillä varustetut kilpailijansakin. Chromebookien paras ominaisuus on kuitenkin täysi Android-tuki kosketusnäytöllä varustetuille malleille. Chromebookit ovat varsin edullisia ja suurin osa niistä maksaakin vain 300-500 euroa.

Pelikannettavat: Haluatko pelata kannettavallasi pelejä pöytäkoneen tavoin? Sitten sinulle sopii ehdottomasti jokin näistä parhaista pelikannettavista. Pelaamiseen tarkoitetut läppärit maksavat komponenteista riippuen noin 1000 eurosta aina 4000 euroon saakka.

Windows-tabletit: Ensisijaisesti tablettikäyttöön suunnitellut Windows-tabletit toimivat peruskäytössä myös kannettavina tietokoneina, sillä niiden mukana tulee yleensä näytönsuojus, johon on upotettu fyysinen näppäimistö. Parhaista Windows-tableteista löytyy yleensä korkearesoluutioinen kosketusnäyttö, joka soveltuu hyvin ammattikäyttöön etenkin kosketuskynän kanssa. Windows-tablettien hintahaitari on varsin laaja, sillä edulliset perusmallit maksavat vain muutaman satasen, mutta ammattikäyttöön suunnatut laitteet voivat keventää lompakkoasi yli tuhannen euron verran.