Parhaat tarjoukset edullisista läppäreistä

Kannettavien tietokoneiden ostopäätöstä tehdessä on syytä yleensä pitää mielessä, että halvalla saa aika harvoin hirveän hyvää. Teknologia maksaa, ja edullinen hintalappu näkyy useasti kompromissiratkaisuina, joiden avulla tuotantokustannuksia saadaan poljettua alaspäin.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että läppäristä pitäisi maksaa aina itsensä kipeäksi. Kevyet mallit ajavat asiansa esimerkiksi verkkoselailun tai perinteisten kirjoitustöiden tapauksessa oikein hyvin. Lisäksi erilaisten kampanjoiden ja tarjousten aikana on mahdollista tehdä todellisia löytöjä, kun esimerkiksi poistuvat mallit tekevät tilaa uudemmalle versiolle. Tällöin jälleenmyyjät voivat tiputtaa hinnasta pois useammankin satasen, mikä mahdollistaa hyvän koneen saamisen todella huokeaan hintaan.

Tarjouksia etsiessä joutuu monesti kuluttamaan aikaa ja hermoja kohtuuttoman kauan, joten mieleen saattaa hyvinkin juolahtaa sanonnan mukaisen sian ostaminen säkissä. Tässä me TechRadarilla astumme kuvaan, sillä haluamme edesauttaa valintaa poimimalla jalokivet katusoran joukosta.

Olemme listanneet tähän artikkeliin parhaat vaihtoehdot eri hintaluokista ja listanneet mallien hyvät ja huonot puolet. Nämä mallit tarjoavatkin parhaan vastineen pienelle sijoituksellesi.

Haluamme kuitenkin vielä korostaa, että edulliseen hintaan myytävät läppärit ovat pääasiassa suunnattu peruskäyttöön. Jos mielessä on erikoisemmat käyttötarpeet, kannattaa suunnata jo tässä vaiheessa vilkaisemaan oppaitamme markkinoiden parhaista peliläppäreistä, Chromebookeista tai opiskelukäyttöön tarkoitetuista kannettavista.

Acer Aspire 3 15,6" | -38% | 799€ 499€ | Gigantti

AMD Ryzen 7 3700U -prosessorilla varustettu Acer Aspire 3 on tavallisesti huomattavasti kalliimpi, mutta Gigantin erinomaisen alennuksen ansiosta laite on saatavilla varsin huokeaan hintaan. 8 Gt:n RAM-muisti varmistaa, että käyttö on mukavaa kaikissa olosuhteissa, vaikka tekniikkansa puolesta laite antaakin tasoitusta markkinoiden kalleimmille vaihtoehdoille.

Muita edullisia tarjouspoimintoja

Tarjouksessa olevat alle 300 euron kannettavat tietokoneet

Asus Vivobook 15 | -40% | 499€ 299€ | Gigantti

Gigantti tarjoaa parhaillaan erinomaisen alennuksen Asus Vivobook 15 -läppäristä. Laite on suunnattu arkiseen peruskäyttöön, josta se suoriutuu 4 Gt:n RAM-muistilla sekä Intel Core i3-1005G1 -prosessorilla vaivatta. Pelikäyttöön siitä ei ole, mutta esimerkiksi opiskelu- tai surffailukäyttöön Asusin Vivobookia voi suositella varauksetta. Tarjous on voimassa 26.7.2020 asti.

Asus E406MA 14" | -14% | 349€ 299€ | Telia

Asusin edulliset vaihtoehdot ovat saatavissa myös Telialta. Selvästi Vivobook 15 -vaihtoehtoa heikompi E406MA on helposti kannettava ja hiljainen läppäri, joka selviytyy perusaskareista vaivatta. 64 Gt:n kovalevy jää kuitenkin herkästi pieneksi, eikä Intel Celeron N4000 -prosessorilta sovi odottaa ihmeitä. Tarjous voimassa 29.7. asti. Rajoitettu erä.

Tarjouksessa olevat alle 500 euron kannettavat tietokoneet

Lenovo Ideapad 3 14" | -14% | 579€ 499 | Telia

Lenovon Ideapad 3 on toimiva ratkaisu hyvään hintaan. 8 gigatavua RAM-muistia ja Intel Core i3 -prosessori takaavat käyttömukavuuden, minkä lisäksi kannettava tietokone on helppo napata matkaan 1,6 kilogramman painon ansiosta. Yleensä pitkälle yli 500 euroa kustantava läppäri on Telian hyvässä tarjouksessa. Hintaa on tiputettu 80 euroa, minkä lisäksi mukaan saa myös 30 euron lahjakortin. Tarjous on voimassa 29.7.2020 asti tai niin kauan kun tavaraa riittää.Katso tarjous

Lenovo V15 | -16% | 595€ 499€ | Dustin

Lenovo V15 on kehitetty toimistokäyttöä silmälläpitäen. Sen 8 Gt:n RAM-muisti, Core i5 -prosessori sekä 15,6-tuumainen näyttö tekevät käytöstä sujuvaa. Kyseessä onkin esimerkiksi opiskelijalle oivallinen valinta pienellä rahasummalla.Katso tarjous

Mistä kannattaa ostaa edullinen kannettava tietokone?

Suomessa tietokonekauppa on keskittynyt varsin suurien jälleenmyyjien kesken, eikä näiden välillä ole käytännössä merkittävää eroa. Hinnasto vaihtelee toki liikkeittäin, mutta samalla erilaiset tarjoukset saattavat vaihtaa suositusta viikoittain. Ennen kuin ostopäätöksen tekee, kannattaa joka tapauksessa tarkastaa ainakin seuraavien jälleenmyyjien sen hetkiset tarjoukset. Seuraavat linkit vievät suoraan tarjouslistaukseen mikäli jälleenmyyjän sivulla on sellainen mahdollisuus.

Parhaat halvat kannettavat tietokoneet

Acer Swift 3 Paras edullinen kannettava Prosessori: Intel Core i3 – i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 | RAM-muisti: 4 – 8 Gt | Näyttö: 14-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) 16:9 – 13.5-tuumainen (2 256 x 1 504) 3:2, IPS | Storage: 128 Gt – 512 Gt SSD 925 € View Deal jälleenmyyjältä Amazon Helposti kuljetettava Ei kavahda monen asian yhtäaikaista tekemistä Todella huokea hinta Ultrabookiksi Riittämättömät kaiuttimet Tylsä ulkonäkö

Älä anna Acer Swift 3:n edullisen hinnan hämätä. Kyseessä on erinomainen Ultrabook, jossa on riittävästi tehoa töihin ja opintoihin. Swift 3 näyttää edulliselta kannettavalta, mutta alumiinikuoren sisään on piilotettu tehokkaat komponentit.

Kevyt rakenne, keskitason akunkesto sekä uudet tehopäivitykset tekevät laitteesta oivallisen työkalun jopa kovaan käyttöön. Toisin kuin monet markkinoilla olevat vaihtoehdot, Swift 3 ei kavahda edes monen ohjelman samanaikaista pyörittämistä.

Acer Swiftiä on kaikin puolin ilo käyttää, ja kokemus nousee opiskelijakäytössä erinomaiselle tasolle. Käyttäminen ja toimivuus ovat jopa niin hyvällä tasolla, että joku voisi jopa verrata Acerin laitetta MacBook Prohon.

Lue koko arvostelu: Acer Swift 3 (2020)

Acer Chromebook 15 Ylivertainen akunkesto Prosessori: 1.5GHz Intel Celeron 3205U | Näytönohjain: Intel HD Graphics | RAM-muisti: 4 Gt | Näyttö: 15,6 tuumaa, HD (1 920 x 1 080), kosketusnäyttö | Tallennustila: 32 Gt SSD Check Amazon Loistava akunkesto Tyylikäs ulkoasu Kosketuspaneeli tuntuu kömpelöltä

Vaikka tehoken puolesta Pixelbookit ja Samsungin Chromebookit ovatkin jo ajaneet ohi, Acer Chromebook 15 tarjoaa riittävää puhtia sekä erinomaisen akunkeston. Yleensä halvempien vaihtoehtojen virta loppuu täyden työpäivän aikana, mutta Acer Chromebook jaksoi puksuttaa vielä 17 tunnin jälkeenkin. Kun huomioi vielä edullisen hinnan, ei arkiseen peruskäyttöön ole tarjolla juuri parempia vaihtoehtoja.

Lue koko arvostelu: Acer Chromebook 15

Acer Chromebook 314 14" Edullinen ratkaisu Prosessori: Intel Celeron N4020 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 600 | RAM-muisti: 4 Gt | Näyttö: 14" FHD (1 920 x 1 080) | Tallennustila: 64 Gt SSD 349 € View Deal jälleenmyyjältä Amazon Tukeva rakenne Miellyttävä näppäimistö Näyttö Flaky HD video playback

Listallamme hyvälle sijalle noussut Acer Chromebook 14 on valitettavasti poistunut valikoimista, mutta onneksi uudempi malli on juuri saatavilla. Keskeisin muutos on prosessorin vaihtuminen N3160:sta N4020:aan sekä näytönohjaimen hyppyy HD Graphics 400:sta UHD Graphics 600:aan.

Kevyen rakenteen, pienen koon ja erityisesti alle 300 euron painuvan hinnan ansiosta laitetta on helppo suositella. Malliston akunkesto on perinteisesti jaksanut 12-tuntisia rykäisyjä, ja vaikka tehot jäävätkin vajaaksi, antaa Acerin 14-tuumainen Chromebook rahalle kelpo vastineen.

Lue koko arvostelu: Acer Chromebook 14

Maksatko aiheesta vai kannattaako säästää?

Halpaa tarjousläppäriä etsiessä on syytä pitää mielessä omat käyttötarpeet. Alle 300 euron laitteet ovat käytännössä Chromebook-vaihtoehtoja, joissa tekniikka on varsin yksinkertaista. Näissä tapauksissa tallennustila on useasti pilvessä, mutta laite itsessään suoriutuu verkkoselailusta, sähköpostien lukemisesta sekä muista arkiaskareista varsin vaivatta.

Jos on valmis pulittamaan yli 300 euroa, koneen sisälle saa yleensä enemmän RAM-muistia. Harppaus 4 gigatavusta 8 gigatavuun mahdollistaa useamman ohjelman samanaikaisen pyörittämisen sekä yksinkertaisesti miellyttävämmän käyttökokemuksen. Niin ikään tallennustilaa heltiää pienellä lisäsummalla lisää, jolloin kovalevy on monesti joko 128:n tai 256 gigatavun kokoinen.

Kun hintahaitari on yli 500 euroa, mukaan saa yleensä 16 gigatavua RAM-muistia sekä 512 Gt tallennustilaa. Samalla prosessorit ja näytönohjaimet paranevat, mikä tekee laitteesta huomattavasti monikäyttöisemmän. Esimerkiksi valokuvien tai videoiden muokkaamiseen onkin syytä varautua jo hankintapäätöstä tehdessä, sillä halvimmat vaihtoehdot saattavat töksähtää turhankin nopeasti.

