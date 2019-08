Millainen kannettava opiskelijalle? Vinkkimme oikean koneen valintaan

Jos etsit uutta kannettavaa opiskeluun, saatat tuntea suuren kiusauksen ostaa teknisesti edistynein kone, joka tarjoaa viimeisintä huutoa olevat komponentit.

Näet jatkuvasti mainoksia ja tekniikka-arvosteluita vaikkapa uudesta MacBook Prosta, jossa on Intel Core i9 -prosessori, 32 Gt:a RAM-muistia ja tehokas AMD:n Vega-näytönohjain. Tai Windows-pelikannettavista, jotka muistuttavat hintansa ja painonsa puolesta pikemminkin tehotyöasemaa kuin kannettavaa tietokonetta.

Onneksi et välttämättä tarvitse opintoihisi moista tehomyllyä.

Toki esimerkiksi osa insinööriopiskelijoista tarvitsee paljon graafista suorituskykyä tai puhdasta prosessoritehoa kouluprojekteihinsa. Samoin videoeditoinnin tai 3D-mallinnuksen parissa puurtavat opiskelijat vaativat kunnon työvälineet. Tavallinen kauppisopiskelija, lukiolainen tai vaikkapa humanisti pärjännee kuitenkin mainiosti myös perustason Chromebookilla ja 4 Gt:lla RAM-muistia.

Sukellammekin tässä artikkelissa pintaa syvemmälle ja selvitämme, millainen kannettava riittää aidosti kenenkin opiskelijan tarpeisiin. Saatat siis säästää helposti aimo tukun riihikuivaa rahaa.

Microsoft Surface Go on täydellinen laite muistiinpanojen tekemiseen (ja Facebookin selaamiseen) luentosalissa. (Kuva: TechRadar)

Et tarvitse tehokasta kannettavaa kirjoittamiseen

Me TechRadarilla kirjoitamme 40 tuntia viikossa, joten luota meihin: et tarvitse valtavan tehokasta kannettavaa kirjoittamiseen. Kunhan kannettavassa on 8 Gt:a RAM-muistia – tai jopa 4 Gt:a, jos olet rahapulassa – selviät helposti tavallisista koulutöistäsi. Tämä pätee erityisesti siinä tapauksessa, jos työstät yleensä vain yhtä tai kahta dokumenttia kerrallaan.

Tiedostamme kuitenkin, että jotkut käyttäjät haluavat pitää auki vähintään 30 eri välilehteä, kuunnella musiikkia, käyttää kalenteria, sähköpostia ja muistiinpanoja. Siinä tapauksessa päivittäminen 16 Gt:n RAM-muistiin voi olla paikallaan.

Entäs sitten prosessori? Jos et ole ostanut uutta kannettavaa muutamaan vuoteen, saatat hämmentyä kaikista mainoksista, joissa toitotetaan Intel Core i7:stä ja i9:stä – sekä tietysti nelinumeroisesta hintalapusta.

Et todennäköisesti tarvitse kumpaakaan niistä.

Suurin osa käyttäjistä pärjää vallan mainiosti Intel Core i5:llä. Erityisesti kahdeksannen sukupolven Kaby Lake Reresh- tai Whiskey Lake Ultrabook -prosessorit tuovat mukanaan neljä ydintä ja riittävän korkean kellotaajuuden kaikkiin koulutöihin.

Kaveriksi luentosaliin voisi napata siis esimerkiksi Microsoft Surface Go:n, joka on yksi tämän hetken suosikeistamme opiskelijoille. Vaikka kannettava ei olekaan poikkeuksellisen tehokas, siinä on aivan riittävästi suorituskykyä monien opintoihin. Se on myös integroitu Windowsin kanssa käytännössä paremmin kuin minkään toisen valmistajan laitteet, sillä sama yhtiö on valmistanut sekä laitteiston että ohjelmiston.

Microsoft Surface Go ja sen suojakuoreen integroitu näppäimistö ovat täydellinen pari luennoille, kun haluat tehdä muistiinpanoja kevyellä koneella. Sen tehot riittävät mainiosti myös vapaa-ajan käyttöön ja tabletilta on kätevä katsoa leffoja vaikkapa junamatkalla.Katso tarjous

Uusin Lenovo Thinkpad X1 Carbon on oikea tehomylly. (Kuva: TechRadar)

Insinöörin valinta

On olemassa myös sellaisia opintolinjoja, joissa koneesta on pakko löytyä raakaa voimaa – maksoi mitä maksoi.

Raskasta laskemista vaativat työt, kuten tietyt insinöörialat vaativat myös tehokkaampia tietokoneita. Näiden alojen opiskelijat joutuvat siis hankkimaan kannettavan, jossa on tehokas prosessori ja kyvykäs näytönohjain. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että insinööriopiskelijoilla on hyvä tekosyy hankkia pelikannettava, mutta on markkinoilla monia muitakin tehokkaita vaihtoehtoja.

Esimerkiksi Nvidia Quadro -näytönohjaimella ja Intel Xeon -prosessorilla varustettu Lenovo ThinkPad P73 on kuin liikkuva tehotyöasema. Toki tälle yhdistelmälle kertyy myös hintaa, eikä se ole ulkoisesti yhtä komea kuin moni muu kannettava, mutta se onkin oikea työkalu.

Sama virsi pätee myös moniin luovan alan opiskelijoihin: halvalla ei saa hyvää. Jos teet paljon videoeditointia tai 3D-mallinnusta, houkuttelevat ohuet ultrabookit eivät yksinkertaisesti riitä tehtävään. Parhaat tulokset saat työasematason kannettavalla.

Ymmärrämme toki, ettei kaikilla opiskelijoilla ole mahdollisuutta maksaa itseään kipeäksi ammattitason laitteesta, mutta esimerkiksi Dell XPS 15 tai 15-tuumainen MacBook Pro jo lähes kaikesta.

Vuodelle 2019 päivitetty 15-tuumainen MacBook Pro on saanut Intelin tehokkaat yhdeksännen sukupolven prosessorit ja AMD Radeon Pro -näyönohjaimet, joten kannettava selviää helposti lähes kaikista opintoaloista. Kaiken lisäksi sen Retina-näyttöä on mukava katsella pidempiäkin aikoja.Katso tarjous

Upouusi Razer Blade on tyylikäs peto pelaamiseen. (Kuva: TechRadar)

Ensin työ, sitten huvi

Opiskeluaika ei ole pelkkää opiskelua. Jos elät vuosikausia pää kiinni kirjassa, saat burnoutin alta aikayksikön, emmekä toivo sitä kohtaloa kellekään. Tarvitset siis myös välillä aikaa rentoutua Netflix-sarjojen tai hyvien pelien parissa.

Lähes kaikki nykyläppäreistä pyörittävät Netflixiä vaivatta, joten ainoaksi huoleksesi jää, kuinka hyvän katselukokemuksen kannettavan näyttö tarjoaa. Jos olet kaltaisemme resoluutiohifistelijä, saatat olla tyytyväinen vasta 4K-kuvaan. Onneksi et välttämättä joudu edes hankkimaan 4K-näytöllä varustettua kannettavaa, sillä olohuoneestasi löytyy hyvällä todennäköisyydellä jo 4K-televisio, johon voit liittää läppärisi.

Mutta entäs sitten pelaaminen? Jos olet enemmän PC-tyyppi kuin konsolipelaaja, olet varmasti huomannut, että vaikkapa Nvidia GeForce RTX 2080:llä varustetut kannettavat maksavat mansikoita. Kannattaa siis miettiä, mitä oikeasti tarvitsee, sillä Full HD -resoluutiolla Overwatchia pelaavat opiskelijat pärjäävät mainiosti jo GTX 1660 Ti:llä tai GTX 1650:llä. Tietysti pelaaminen voi myös olla suurin intohimosi ja haluat pelata Cyberpunk 2077:n kaltaisia pelejä nauttien ray tracing -ominaisuudesta.

Et siis toisin sanoen todennäköisesti tarvitse valtavan tehokasta kannettavaa opintoihisi, mutta elämä on muutakin kuin opiskelua. Jos olet intohimoinen pelaaja, mikset panostaisi harrastukseesi?

Razer Blade 15 on sekä tyylikäs että äärimmäisen tehokas opiskelu- ja pelikannettava. Kun olet saanut koulutehtävä hoidettua, voit nauttia vaikkapa Fortnitesta 144 Hz:n näytöltä. Nvidia RTX 2060 -näytönohjain ja Intel Core i7 -prosessori pitävät huolen siitä, että pelisi pyörivät vaivatta myös tien päällä.Katso tarjous

Pyritkö minimoimaan budjettisi? Kokeile Chromebookia. (Kuva: TechRadar)

Mikä kannettava minun siis kannattaa ostaa?

Artikkelimme tärkein opetus on, että jokaisen käyttäjän kannattaa miettiä todellisia käyttötarkoituksiaan. Uutta MacBookia ei kannata ostaa vain siksi, että kaikilla muillakin on sellainen. Jos sellaisen kuitenkin haluaa, kannattaa myös tutustua vuoden tai pari käytettyihin kannettaviin.

Ymmärrämme tietysti, että osa opiskelijoista todella tarvitsee aidosti tehokkaan läppärin, mutta kannattaa silti miettiä rehellisesti omia tarpeitaan. Jos rankimmat projektit ovat vain yksittäisiä puristuksia, ne onnistuisivat ehkä myös koulun tarjoamilla koneilla. Toisaalta peliharrastukseen sopii joka tapauksessa paremmin itse kasattu pöytäkone, jonka hinta-laatusuhde on paljon parempi kuin pelikannettavissa.

Markkinoinnissa käytetään paljon harhaanjohtavaa tietoa siitä, kuinka tehokkaita koneita opiskelijat tarvitsevat koulunpenkille. Vaikka budjettisi olisi vain muutama satanen, saat hankittua täysin toimivia Chromebookeja, jotka riittävät helposti muistiinpanojen tekemiseen ja dokumenttien käsittelyyn.

Lopulta kannettavan valinta on siis kiinni omista tarpeistasi sekä budjetistasi. Halvalla ei saa hyvää, mutta halvalla voi saada riittävän hyvän.

