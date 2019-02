Parhaat pc-pelit 2019: 40 huippupeliä, joita ei kannata ohittaa

Tomb Raiderin uudelleenkäynnistys nosti pelisarjan jälleen suureen suosioon, eikä uudistetun trilogian viimeinen osa, Shadow of the Tomb Raider, kuin paranna suosiota. Crystal Dynamics on lisäksi panostanut perusteellisesti pelin pc-käännökseen, joka on suorastaan taivaallinen ja teknisesti upea mestariteos.

Shadow of the Tomb Raiderissa päähenkilö Lara Croft matkaa Etelä-Amerikkaan estämään Mayojen maailmanlopun. Vaikka maisemat itsessään eivät ole niin vaihtelevia kuin aiemmissa osissa, peli on silti alusta loppuun saakka aivan ilmiömäisen upeaa katsottavaa. Kyseessä on myös yksi parhaimpia pelejä testata Nvidian RTX-teknologialla varustettuja näytönohjaimia, joten hupi ja hyöty kohtaavat yhdessä pelissä.