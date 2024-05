Sonos Roam 2 julkistettiin – samalla huhut vahvistuivat hyvässä ja pahassa

Sonosin ympärillä velloneet huhut vahvistuivat kertarysäyksellä. Ensin yhtiö vahvisti ensimmäiset kuulokkeensa , kun Sonos Ace -mallin kerrottiin haastavan Apple AirPods Max - ja Sony’s WH-1000XM5 -lippulaivamallit 499 euron hintalapullaan.

Eikä tässä vielä kaikki, sillä huomattavasti pienempien fanfaarien saattelemana vahvistettiin myös odotettu langaton Sonos Roam 2 -kaiutin.

Sonos Roam 2 on toisen sukupolven Bluetooth-kaiutin, joka noudattelee ominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään pitkälti edeltäjänsä tallaamaa reittiä. Muutamia uudistuksia on kuitenkin tarjolla.

199 euroa maksava kaiutin on saatavissa viidessä eri värissä, jotka ovat nimeltään Olive, Sunset, Wave, musta ja valkoinen. Uudistuneen mallin merkittävin ero edeltäjään nähden on valmistajan logo, joka on vastaisuudessa sijoitettu kaiutingrilliin ja entistä ylemmäs. Logon väri noudattaa kaiuttimen sävyä, joten sen ei pitäisi erottua enää niin paljoa kuin aiemmin.

Sonos Roam 2 saapuu myyntiin viidessä eri värissä. (Image credit: Sonos)

Merkittävin muutos koskee uutta Bluetooth-painiketta, jonka avulla laitteen saa yhdistettyä puhelimeen välittömästi. Muutos on iso, sillä alkuperäinen Sonos Roam piti yhdistää aina Sonosin ekosysteemin kautta.

Kaiuttimessa on tutut painikkeet kelaamiselle ja toistonhallinnalle. Lisävirtaa saa USB-C-latausliitännän avulla, minkä lisäksi kaiuttimen kaveriksi on saatavissa erikseen myytävä laturi.

Aiemmin velloneet huhut ennallaan pysyvästä akkukestosta osoittautuivat todeksi, sillä Sonos Roam 2 jaksaa yhdellä latauksella noin 10 tunnin ajan. Lukema on moniin muihin parhaisiin Bluetooth-kaiuttimiin nähden vaatimaton, minkä lisäksi valmistajan oma Sonos Move 2 jaksaa sekin yli tuplasti pidempään.

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta

Roam 2:n äänenlaadun kerrotaan noudattavan ensimmäisen mallin linjaa, joten erityisesti basson pitäisi olla pieneksi kaiuttimeksi kohdillaan. Kehuimme alkuperäistä Roamia erityisesti sen äänenlaadusta, ja vaikka pidimme bassoa hetkittäin yliampuavankin hyvänä, on laite pitänyt asemansa markkinoilla. Lisäksi Roam 2:n voi yhdistää osaksi Sonosin kaiutinjärjestelmää tukisovelluksen kautta.

(Image credit: Sonos)

Sonos Roam 2 on IP67-luokitelty roiskeen- ja pölynkestäväksi. Malli on saatavissa välittömästi viidessä värissä 199 euron suositushintaan.