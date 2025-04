OnePlus Watch 3 sai uuden julkaisupäivän – ennakkotilaajille maksuton lahja

OnePlus Watch 3 sai julkaisupäivän

Julkaisu viivästyi kahdella viikolla kirjoitusvirheen vuoksi

Toimitukset alkavat 15. huhtikuuta

OnePlus Watch 3 on viimein saapumassa. Julkaisua on odotettu jo pitkä tovi, sillä alkujaan helmikuulle tähdätty aikarauta lykkääntyi huhtikuulle laitteen selustassa olleen nolon kirjoitusvirheen vuoksi.

Laitetta on odotettu innolla, sillä kello vaikuttaa testien perusteella yhdeltä tämän hetken parhaista Android-älykelloista. Mallin suurin valtti on sen akkukesto, mutta jaksamista on tähän asti koeteltu ennen kaikkea kuluttajien osalta. Laitteen helmikuinen julkaisu nimittäin viivästyi, kun selustassa luki "Made in China"- tekstin sijaan "Meda in China".

Kuten jo viivästymisen yhteydessä kerrottiin, OnePlus on varautunut kompensoimaan viivästyksen varsin avokätisesti. Yhtiö on luvannut alueesta riippuen joko pienen alennuksen tai jopa ilmaiset kuulokkeet. Suomessa kaveriksi saa joko OnePlus Nord Buds 3 Pro -nappikuulokkeet tai erillisen rannekkeen.

Tällä hetkellä aikaraudan toimitukset näyttäisivät viimein alkavan huhtikuun 15. päivä, mikäli OnePlussan nettikauppaa on uskominen.

Vihdoin ja viimein

Oikolukemisen ohittaminen voi tulla kalliiksi! (Image credit: Future)

OnePlus Watch 3 pyrkii erottumaan joukosta ennen kaikkea älykkäällä kaksoissuorittimellaan sekä sen mahdollistamalla erinomaisella akkukestolla. Samalla laite on kuitenkin kooltaan melko suuri, mikä voi tuntua monille turhan suurelta kynnykseltä.

Hätä ei tässä tapauksessa ole kuitenkaan suuri, sillä OnePlus on vahvistanut pienemmän version sekä LTE-tuellisen mallin saapuvan myyntiin myöhemmin tämän vuoden aikana.

Mikäli uusi älykello on etsinnässä, on OnePlus Watch 3 ehdottomasti huomiosi arvoinen. Paitsi että se tarjoaa erinomaisen kokemuksen, myös OnePlus Nord Buds 3 Pro on varsin pätevä lisä ennakkotilaajan pakettiin.