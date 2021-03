Paras OLED TV 2021: 5 lyömätöntä televisiota LG:ltä, Sonylta ja muilta

Tämän hetken parhaat OLED-televisiot edustavat televisioteknologian kärkeä. Sen ansiosta ruudulle voidaan loihtia kaikkein elävimmät ja aidoimmat värisävyt kuin koskaan aikaisemmin.

Lisäksi parhaissa OLED-televisioissa on erinomainen kontrasti ja kirkkaudenhallinta, mikä johtaa rikkaisiin väreihin ja syvimpiin mustan sävyihin. Monet miettivätkin, miksi he haluaisivat ostaa OLED-television, jolloin me vastaamme: miksi et haluaisi ostaa OLED-televisiota?

Kiitos edistyneen OLED-paneeliteknologian parhaat OLED-televisiot häikäisevät markkinoiden parhaimmalla kuvanlaadulla. Sen ansiosta teknologian taakse ovatkin siirtyneet markkinoiden isoimpia nimiä, kuten Panasonic, LG ja Sony. Luonnollisesti teknologiasta saa myös maksaa enemmän kuin LED- tai QLED-malleista.

Ja toisin kuin moni muu televisiotrendi, OLED ei ole häviämässä mihinkään. Kyseinen paneeli on tällä hetkellä suuressa suosiossa, kun myös Xiaomi, Vizio ja Sharp ovat liittyneet mukaan rintamaan. Toisaalta Hisense luopui teknologiasta aiemmin.

Lisäksi uudet tuumakoot ovat tehneet OLED-televisioista entistä monipuolisempia kuluttajille. Viime vuonna näimme ensimmäiset 48-tuumaiset OLED-mallit ja tiedämme tänä vuonna saavamme 42- sekä 83-tuumaiset vaihtoehdot.

LG on aikeissa vieläpä mullistaa OLED-mallistonsa esittelemällä uuden OLED evo -teknologian, joskin joudumme vielä odottamaan hetken ennen kuin pääsemme testaamaan sen kirkkautta parantavia ominaisuuksia toden teolla uuden G1 OLED -mallin osalta.

Alla olevaan oppaaseen olemme koonneet valikoidut mallit eri hintaluokista sekä ominaisuuksiltaan, kokojen vaihdellessa 55-tuumaisesta aina 83-tuumaisiin saakka. Olemme lisäksi perustelleet kunkin mallin syyn tällä listalla sekä maininneet niiden mahdolliset heikkoudet.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että saamme tänä vuonna jälleen uusia malleja, kuten Panasonic JZ2000:n ja edullisemmat LG A -sarjan OLED-televisiot, joten tämä lista muuttuu varmasti useaan kertaan kuluvan vuoden aikana. Suosittelemme siksi pistämään tämän sivun ylös ja palaamaan takaisin, kun uusia malleja julkaistaan.

Mutta jos etsit lyömättömällä kontrastilla varustettua uutta televisiota, tässä ovat tämän hetken parhaat OLED-televisiot. Olemme lisäksi kerranneet lyhyesti OLED-teknologian ominaispiirteet alla olevalla videolla.

Paras OLED-televisio

(Image credit: LG)

1. Paras OLED TV: LG CX Series OLED TV Mykistävä OLED TV 48 tuumaa: LG OLED48CX | 55 tuumaa: LG OLED55CX | 65 tuumaa: LG OLED65CX | 77 tuumaa: LG OLED77CX Check Amazon Häikäisevä kuvanlaatu Upea ja ohut muotoilu Raskas basso särisee Ei HDR10+-tukea

Voitko parantaa täydellistä? LG CX OLED todistaa, että tämä on mahdollista, vaikkakin ainoastaan pienissä määrin.

Vielä viime vuonna tämän listan ykkössijaa piti ansiokkaasti LG C9 -sarja, joka on edelleen häikäisevän upea televisio syvine mustan tasoineen, ilmiömäisine kuvanlaatuineen ja upeine muotoiluineen.

LG CX ei poikkea tästä hirveästi, joskin uusi a9 Gen 3 -suoritin vie kuvanlaatua taas aavistuksen laadukkaammaksi, minkä lisäksi televisio jatkaa Dolby Visionin ja Dolby Atmosin tukemista.

Näyttö on myös äärimmäisen ohut, mutta siitä huolimatta televisioon on saatu mahtumaan neljä HDMI 2.1 -liitäntää, alhainen input lag -viive, mikä tekee siitä erinomaisen television myös pelikäyttöön.

Kun mykistävään kuvaan yhdistää vakuuttavat ominaisuudet ja formaattituet, kyseessä on heittämällä yksi parhaimmista 4K-televisioista koskaan.

CX saapui markkinoille myös laajennettuina kokovaihtoehtoina kiitos uuden 48-tuumaisen mallin, minkä ansiosta OLED-malleja saa entistä edullisempaan hintaan.

Valitettavasti televisiosta uupuu HDR10+-tuki, mutta muutoin kyseessä on helposti paras OLED-televisio vuonna 2021.

Lue arvostelu: LG CX OLED

(Image credit: Pansonic)

2. Haastaja: Panasonic HZ2000 Täydellinen kotiteatterikokemus 55 tuumaa: Panasonic TX-55HZ2000 | 65 tuumaa: Panasonic TX-65HZ2000 Check Amazon Ilmiömäinen OLED-kuva Dolby Atmos -äänijärjestelmä Ei HDMI 2.1

Panasonic HZ2000:n sijoittaminen toiseksi oli kovan väännön takana, sillä kyseessä on ehdottomasti yksi parhaimpia OLED-televisioita tänä vuonna.

Panasonic julkaisi useita uusia OLED-malleja viime vuonna, mukaan lukien HZ1000:n, HZ1500:n ja edullisemman HZ980:n, mutta HZ2000 edustaa yhtiötä parhaimmilaan. Sen kustomoitu OLED-paneeli vie jo entuudestaan äärettömän laadukkaan kuvan kokonaan uusiin korkeuksiin, mikä todistaa jälleen Panasonicin taituruuden näytönvalmistajana.

HZ2000:n kuvanlaatu ei jää vajaaksi missään vaiheessa. HDR-kuvan korkeat kirkkaudet loihditaan vakuuttavin säikein, minkä ansiosta varjot ja öiset kohtaukset saavat ylleen lisäsyvyyttä ja yksityiskohtaisuutta. Eivätkä päiväsaikaan kuvattuja kohtauksia ole myöskään unohdettu, vaan ne säikehtivät niin ikään kirkkaina ja detaljikkaina.

Prosessista on kiittäminen yhtiön HCX Pro Intelligent -suoritinta, joka nähtiin edeltävänä vuonna GZ2000-lippulaivamallissa. Sen ansiosta paneeli pystyy toistamaan kirkkaita, kylläisiä värejä ja mahtavan kontrastin kaikkein kirkkaimpienkin kohtausten aikana.

Äänipuoli ei onneksi petä kuvan lailla: 140 W Dolby Atmos -tuelliset ja ylöspäin suunnatut kaiuttimet luovat lähimmän kotiteatterielämyksen omaan olohuoneeseen. Kannattaa tosin pitää silmällä tänä vuonna julkaistavaa JZ2000-mallia, jossa on näiden lisäksi myös sivulle päin suunnatut kaiuttimet.

Hinnat lähtevät Suomessa noin 3 490 € 55-tuumaisen kohdalla ja noin 3 999 € 65-tuumaisen osalta.

Lue arvostelu: Panasonic HZ2000 4K OLED TV

(Image credit: Sony)

3. Paras liikkeen hallinta: Sony A8 OLED Sonyn uusi A8 on mieletön OLED TV 55 tuumaa: Sony XBR-55A8H | 65 tuumaa: Sony XBR-65A8H Check Amazon Hyvä äänenlaatu Laajat katselukulmat Ei HDR10+-tukea Android TV saattaa ärsyttää

Sonyn A9G OLED on viimein kukistettu, kiitos yhtiön uuden A8 OLED -mallin, joka ottaa kaiken Sonyn rakastetusta lippulaivamallista ja pakkaa sen entistä huokeampaan hintaan.

Mallin myötä kotiinsa saa kannettavaksi OLED-luokan laadukkaan kuvan, Sonyn huippua edustavan X1 Ultimate -suorittimen, yksityiskohtia parantavan Pixel Contrast Boosterin sekä OLED-mallia varten uudistetun X-Motion Clarity -toiminnon, jonka Sony kehitti alkujaan FALD LCD -televisioihinsa.

Televisiossa on lisäksi vakuuttava ääni, joka luodaan kahden subwooferin ja ruutua tärisyttävän Acoustic Surface Audio -teknologian avulla. Kuva ja ääni luovatkin yhdessä upean elämyksen elokuvien ja urheilun parissa. Jos pystyt sietämään kuvan jokseenkin alhaisempaa kirkkautta, tämä malli tarjoaa upean eläväisen kuvan.

Sonyn A8 OLED -televisiota myydään Suomessa 55-tuumaisena noin 2 100 € hintaluokassa ja 65-tuumaseina noin 3 100 € hintaluokassa.

Lue arvostelu: Sony A8H OLED TV

(Image credit: Philips)

4. Parhaat ominaisuudet: Philips OLED 805 Huikeat Ambilight-värit ja OLED-paneeli 55 tuumaa: Philips 55OLED805 | 65 tuumaa: Philips 65OLED805 Check Amazon Ihastuttava muotoilu Immersiivinen Ambilight Android TV -ongelmat

Philips OLED 805 on loistava yhdistelmä erinomaista kuvanlaatua, tehokasta suorituskykyä ja ihastuttavaa muotoilua, mutta sen Ambilight varastaa lopulta sydämen.

Ambilight loihtii television taakse elävän kirjon värejä, ja 805-malli tekee tämän kolmen sivun osalta. Yhtiön lippulaivamalli OLED+935 hoitaa myös neljännen sivun todellisen immersiivistä katselukokemusta varten.

Mutta 805 OLED ei ole vain valoshowta varten. Kiitos Philipsin tehokkaan B5 Picture -suorittimen ansiosta OLED-kuvat näyttävät upeilta parannettuine kontrastintasoineen ja väreineen. Yhtiö paransi edeltävän vuoden 804-mallista lisäämällä myös tuet Dolby Visionille ja HDR10+:lle, joten katsojan ei tarvitse huolehtia HDR-tukien puutteesta.

Televisio ei tue kuitenkaan Apple TV:tä ja sisäänrakennettu Android TV -käyttöliittymä on vähän hankalakäyttöinen. Nämä ovat kuitenkin pieni hinta muutoin laadukkaasta televisiosta.

Lue arvostelu: Philips OLED 805

(Image credit: LG)

5. Tyylikkäin: LG Gallery Series OLED TV Komea seinään kiinnitettävä OLED TV 55 tuumaa: LG OLED55GX | 65 tuumaa: LG OLED65GX | 77 tuumaa: LG OLED77GX Check Amazon Mykistävä muotoilu Loistava ylöspäinskaalaus Epätasapainoinen äänimaailma Vaatii ammattiasennuksen

Haluatko mykistävän upean OLED-television, joka näyttää yhtä upealta katsottaessa ja olohuoneen seinällä? LG Gallery Series OLED (LG CX) on silloin valintasi.

Televisiossa on sama laadukas paneeli ja suoritin kuin LG CX OLED -malleissa, mutta siinä on muutama ero pikkusisarukseensa verrattuna. Ensinnäkin se on tarkoitettu kiinnitettäväksi seinään ja vaatii siten ammattiasentajan apua, jotta kaapelit saa kätevästi piiloon.

Lisäksi GX OLED:ssa on sisäänrakennetut Dolby Atmos -kaiuttimet ja eARC-tuki, mutta silti sen paksuus ei ylitä 5 mm. Äänen tasapaino on toisinaan hieman epätasainen, mutta jos etsit näyttävää ja laadukasta televisiota, tämä on ehdottomasti valintasi.

Lue arvostelu: LG Gallery Series OLED

Artikkelin teossa on auttanut myös John Archer.