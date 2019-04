Paras kamera 2019: Kokosimme 10 huippuvaihtoehtoa kaikista eri hintaluokista

Mikä on tämän hetken paras kamera? Siihen ei ole vain yhtä oikeaa vastausta, sillä valinta riippuu pitkälti käyttäjästä ja käyttötarkoituksesta. Ammattikuvaaja, extreme-urheilija ja aloittelija toivovat kameralta eri asioita.

Tämä kameraopas auttaa sinua sopivimman mallin löytämisessä. TechRadar on valinnut parhaat kamerat kaikista kameratyypeistä huomioiden eri taitotasot, käyttötarkoitukset ja budjetit.

Valintamme perustuvat joko kyseisen kameran teknisiin ominaisuuksiin, loistavaan hinta-laatusuhteeseen tai siihen, että kamera vastaa erinomaisesti käyttötarkoitustaan.

Olemme testanneet kaikki osto-oppaamme kamerat perin pohjin. Löydätkin jokaisesta mainitusta mallista syväluotaavan arvostelun klikkaamalla tuotteen alla olevaa linkkiä. Pyrimme päivittämään listaa sitä mukaan, kun uusia malleja tulee markkinoille.

Selitämme tässä osto-oppaassa kameroiden ominaisuuksista ja eroista, mutta jos kaipaat yksityiskohtaisempaa neuvoa kameran valinnassa, löydät lisätietoja englanninkielisestä oppaastamme: Mikä kamera minun kannattaisi ostaa?

Jos tiedät jo, mikä on itsellesi sopivin kameratyyppi, suosittelemme siirtymään yksityiskohtaisempiin osto-oppaisiin ja jatkamaan tämän artikkelin lukemista eteenpäin.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

[Päivitys 24.4.2019: Oppaaseen on lisätty Fujifilm X-T30 sijalle 2 ja uusi edullisempi vaihtoehto Sony RX100 IV.]

Vuoden 2019 parhaat kamerat

1. Nikon Z6

Tämä Nikonin täyskennoinen peilitön kamera on todellinen riemuvoitto

Kameratyyppi: Peilitön | Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 24,5 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon Z | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 2 100 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 12 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Korkearesoluutioinen elektroninen etsin

Tuttu ja viimeistelty käsiteltävyys

Tukee ainoastaan XQD-muistikorttia

Rajallinen puskurin syvyys

Listamme peilittömien kameroiden ykköstilaa hallitsi pitkään mainio Sonyn Alpha A7 III, mutta se sai väistyä syksyllä 2018 ilmestyneen uuden Nikon Z6:n tieltä. Nikon liittyi täyskennoisten peilittömien kameroiden joukkoon kilpailijoitaan myöhemmin, mutta odotus on ollut sen arvoista.

Z6 julkaistiin samaan aikaan kuin 45,7 megapikselin kennolla varustettu Z7. Edullisempi 24,5 megapikselin täyskennon sisältävä Nikon Z6 tarjoaa hinta-laatusuhteeltaan ylivoimaiset toiminnot. Kamera on pakattu lukuisilla erilaisilla huippuominaisuuksilla ja äärimmäisen tehokkaalla suorituskyvyllä, mikä tekee siitä loistavan vaihtoehdon harrastajalle ja pätevän kakkosrungon ammattilaiselle.

273-pisteinen automaattitarkennusjärjestelemä ja 12 ruudun sarjakuvausnopeus takaavat sen, ettei yksikään hetki jää taltioimatta. Automaattitarkennusjärjestelmä ei ole aivan yhtä hienostunut kuin Sonyn Alpha A7 III:n 693-pisteinen automaattitarkennus, mutta toimii silti varsin moitteettomasti. Käsiteltävyys on huoliteltua, ja suurta ja kirkasta elektronista etsintä on ilo käyttää. Kaiken kaikkiaan kyseessä on erinomainen peilitön runko.

2. Fujifilm X-T30

TechRadarin suosikki APS-C-kennon peilittömistä kameroista

Kenno: APS-C | Resoluutio: 26,1 MP | Etsin: 2 360 000 pistettä | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Automaattitarkennus: 425-pisteinen automaattitarkennus | Sarjakuvausnopeus: 8 kuvaa/s | Video: 4K-tallennus 30 ruudun kuvataajuudella | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Erittäin hyvä hinta-laatusuhde

Erinomainen kuvanlaatu ja tasokas videokuvaus

Pientä runkoa voi olla vaikea käsitellä

Vain yksi muistikorttipaikka

Fujifilmillä on ollut tapana tuoda sen vanhempien runkojen parhaimpia ominaisuuksia uusiin edullisempiin kameramalleihin, kun aikaa vanhemman rungon ilmestymisestä on tarpeeksi kulunut. Sama pätee myös vastikään ilmestyneen X-T30:n kohdalla.

Pienikokoisempi Fujifilm X-T30 sisältää pitkälti samat ominaisuudet kuin X-T3: kenno ja prosessori ovat samoja, eikä automaattitarkennusjärjestelmässä ja video-ominaisuuksissa ole merkittäviä eroavaisuuksia. Alle 1000 euron myyntihintaan ei voi olla muuta kuin tyytyväinen, sillä yksikään muu tämäntasoinen peilitön kamera ei vedä vertoja tällä hetkellä X-T30:lle.

Iäkkäämpi X-T3 tarjoaa lukuisia muita etuja, mutta X-T30:n pieni koko, monipuoliset toiminnot ja hinta tekevät siitä kokonaisvaltaisesti kannattavamman ostoksen.

3. Nikon D850

Korkea resoluutio kohtaa nopeuden

Tyyppi: Digitaalinen järjestelmäkamera | Kenno: Täysikokoinen CMOS | Resoluutio: 45,7 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon FX | Etsin: Optinen | Näyttö: 3,2-tuumainen käännettävä kosketusnäyttö, tarkkuus 2 359 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 7 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Upea kuvanlaatu

Erinomainen suorituskyky

Hidas automaattitarkennus View AF -tilassa

Huono SnapBridge-yhteensopivuus

Nikonin D850 ei ole missään tapauksessa halvimmasta päästä oleva kamera, mutta silti jokaisen sijoitetun euron arvoinen. Jos siis etsit hinta-laatusuhteeltaan huippuluokkaista digitaalista järjestelmäkameraa, on D850 ensisijainen valintasi.

45,7 megapikselin täyskennon ansiosta kameran kuvanlaatu on upea. Kameran pitkälle kehittynyt 153 pisteen automaattitarkennus ja yhdeksän kuvan sekuntinopeus tekevät mallista uskomattoman monipuolisen pakkauksen, jolla voi kuvata esimerkiksi potretteja ja maisemia sekä sisä- että ulkotiloissa.

Nikon D850 jää uusien Z6- ja Z7-kameroiden varjoon, mutta on yhä monipuolinen ja loistava runko.

4. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Huippuluokan suorituskyky pienessä paketissa

Tyyppi: Peilitön kamera | Kenno: Micro Four Thirds | Resoluutio: 16,1 MP | Objektiivikiinnitys: Micro Four Thirds | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 370 000 pistettä | Etsin: EVF | Sarjakuvausnopeus: 8,6 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/harrastaja

Kompaktit mittasuhteet

5-akselinen kuvanvakaaja

Melko pieni kuvakenno

Akunkesto voisi olla parempi

OM-D E-M10 Mark III ei juuri poikkea edeltäjästään, arvostelumenestys Mark II -mallista. Silti Olympus on onnistunut tekemään peilittömien kameroiden suosikkisarjastamme viimevuotisella tulokkaallaan yhä houkuttelevamman vaihtoehdon aloittelijoille ja harrastajille.

Malli kuuluu Olympuksen pienikokoisiin, mielipiteitä jakaviin Micro Four Thirds -kameroihin. Vaikka kameran kuvakenno on jopa puolet pienempi kuin APS-C-kameroissa, on sen vaikutus kuvanlaatuun vähäinen. Kevyen rungon tavoin myös kennoon sopivat objektiivit vievät vain vähän tilaa ja ovat miellyttäviä kantaa mukana.

Kepeydestään huolimatta E-M10 Mark III ei ole mikään lelu. Viisiakselinen kuvanvakain tekee tärähtämättömien valokuvien ja videoiden nappaamisesta entistä helpompaa myös liikkeessä. Lisäksi kamerasta läytyy laadukas elektroninen etsin ja tehokas prosessori, joka mahdollistaa sarjakuvauksen 8,6 ruudun sekuntinopeudella ja terävän 4K-videon kuvaamisen. Vaikka pieni koko saattaa hämätä, kyseessä on varsin tehokas pakkaus.

5. Nikon D3500

Hinta-laatusuhteeltaan loistava digitaalinen järjestelmäkamera

Tyyppi: Digitaalinen järjestelmäkamera | Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon F (DX) | Etsin: Optinen | Näyttö: 3 tuumaa, 921 000 pistetä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Hyvä kuvanlaatu

Kamerasta löytyy opetustila

Kiinteä näyttö

Ei kosketusnäyttöä

Nikonin D3500 on yksi parhaista aloittelijoille suunnatuista digitaalisista järjestelmäkameroista. D3500 on päivitetty malli loistavaksi havaitusta D3400-harrastajarungosta. Se sisältää 24,2 megapikselin kennon, aiempaa paremman akunkeston (hämmästyttävät 1 550 kuvaa) ja hienostuneet ulkoiset säätimet.

D3500 sopii erinomaisesti ensimmäiseksi järjestelmäkameraksi sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Oppimista tukee kameran Guide Mode -oppimistyökalu, joka tarjoaa reaaliaikaista opastusta kuvaamisen yhteydessä.

Kosketusnäytön puuttuminen on pieni miinus, mutta siitä huolimatta D3500 nousee tällä hetkellä suosikiksemme aloittelijoille tarkoitetuista järjestelmäkameroista.

6. Fujifilm X100F

Kaunis "retropokkari" intohimoisille valokuvaajille

Tyyppi: Kompaktikamera | Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,3 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä 23 mm optiikka, aukko f/2 | Näyttö: 3 tuumaa, 1 040 000 pistettä | Etsin: Hybridi | Sarjakuvausnopeus: 8 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Hybridietsin

Erinomainen kuvanlaatu

Epäkäytännöllinen ISO-herkkyydeen valitsin

Mahdollisuus kuvata vain Full HD -videota

Fujifilmin retrotyylinen pokkari X100F on miellyttävä sekä katsoa että käyttää suuresta koostaan huolimatta.

Kiinteällä 35 millimetrin polttovälillä ja f/2-valovoimaisella objektiivilla varusteltu kompaktikamera on suunniteltu valokuvaajille, jotka kaipaavat 35 millimetrin filmikameroiden raskaampaa kalustoa ja ulkoisia manuaalisia asetuksia. X100F on vaativuustasonsa ja ominaisuuksiensa vuoksi harvoin ainoa kamera, jonka valokuvaaja omistaa.

Kamera on hinnaltaan melko tyyris, mutta sen ainutlaatuisuus tekee siitä ostamisen arvoisen.

7. Panasonic Lumix TZ200

Pieni koko ja laadukas tarkennus tekevät mallista täydellisen matkapokkarin

Tyyppi: Matkakompaktikamera | Kenno: 1-tuumainen CMOS | Resoluutio: 20,1 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–360 mm, suurin aukko f/3,3–6,4 | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3-tuumainen kosketusnäyttö, 1 240 000 pistettä | Sarjakuvanopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/harrastaja

Suurempi yhden tuuman kuvakenno

Kelpo 15-kertainen optinen tarkennus

Ahdas elektroninen etsin

Kallis hinta

Panasonicin Lumix TZ200 on paras pokkarikamera matkalle. Yksituumaisella kennolla varustettu pokkari tuottaa pikseleiltään jopa 2,4 kertaa suurempia ja siten myös paljon parempilaatuisempia kuvia kuin aiempi Lumix TZ90.

Lumix TZ200:n zoomausalue ei ehkä ole aivan yhtä laaja kuin joissain vastaavissa kameroissa, mutta 15-kertaisen optisen zoomin pitäisi riittää lähes kaikkiin kuvausolosuhteisiin. Elektroninen etsin tekee kuvaamisesta helpompaa erityisesti kirkkaalla auringonpaisteella.

Monipuolisen matkakumppanin TZ200:sta tekee Panasonicin 4K Photo -tila, jonka avulla voi luoda 4K-videokuvasta jopa 8 megapikseliä vastaavan terävän still-kuvan. Jos etsit parempaa suorituskykyä ja sinulta löytyy suuremmat taskut kookkaammalle pokkarille, tutustu Sonyn vaikuttavaan Cyber-shot RX100 VI -kameraan.

8. Panasonic Lumix DC-GH5S

Paras kamera videokuvaamiseen

Tyyppi: Peilitön järjestelmäkamera | Kenno: Micro Four Thirds | Resoluutio: 10,2 MP | Objektiivikiinnitys: Micro Four Thirds | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 620 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 12 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Moniulotteinen kennon muotoilu

Loistavat videokuvan ominaisuudet

Kuvanvakaajallisen objektiivin puuttuminen ei sovi kaikille

Akunkesto voisi olla parempi

Panasonicin Lumix DC-GH5S -kamera on tehty ennen kaikkea vastaamaan videokuvaajien tarpeita. Kameralla voi kuvata elokuvamaista 4K-videota, jonka suurin nopeus on jopa 60 kuvaa sekunnissa. Malli on käypä myös still-kuvien napsimiseen – vaikkakin 10,2 megapikselin resoluution rajoissa.

Jos haussa on kamera, josta löytyvät sekä loistavat still- että videokuvaominaisuudet, suosittelemme Lumix GHS -mallia, jonka 20,3 megapikselin kenno ja sisäinen kuvanvakaaja mahdollistavat molemmat.

Jos haluat kuvata ammattimaista videokuvaa joutumatta kuitenkaan vararikkoon, on Lumix DC-GH5S paras valinta.

9. Olympus Tough TG-5

Paras ja vedenkestävä pokkarikamera ääriharrastuksiin

Tyyppi: Kompaktikamera | Kenno: 1/2,3-tuumainen | Resoluutio: 12 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 25–100 mm, aukko f/2–4,9 | Etsin: Ei | Näyttö: 3 tuumaa, 460 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 20 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija

Vankka valtuutus

Raakakuvatallennus (RAW)

Hämmentävä käyttöliittymä

Keskitasoinen akunkesto

Olympuksen Tough TG-5 on rakennettu kestämään kirjaimellisesti kaikkia mahdollisia olosuhteita: kamera on vesitiivis 15 metrin syvyyteen, puristuksenkestävä 100 kiloon ja iskunkestävä 2,1 metristä ja sitä voi käyttää jopa 10 asteen pakkasissa. Kamera sopiikin jokaiselle ulkoilulajin harrastajalle aina vaeltajista pyöräilijöihin, melojiin ja hiihtäjiin.

Kameran pisteitä rokottaa Olympuksen päätös pudottaa kameran resoluutiota edeltävän TG-4-mallin 16 megapikselistä 12 megapikseliin. TG-5 päihittää silti edeltäjänsä raw-tallennuksella ja mahdollisuudella kuvata 4K-videota 30 kuvan sekuntinopeudella ja Full HD -videota 120 ruudun sekuntinopeudella. Näin ollen TG-5 on ykkösvalintamme vedenpitävistä kameroista.

10. Panasonic Lumix DMC-FZ2000

Superzoom-kamera laatua vaativalle valokuvaajalle

Tyyppi: Superzoom-kamera | Kenno: 1-tuumainen CMOS | Resoluutio: 20,1 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–480 mm, aukko f/2,8–4,5 | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Etsin: Elektroninen (EVF) | Sarjakuvausnopeus: 12 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Suuri 1-tuumainen kuvakenno

Erittäin nopea automaattitarkennus

Suurikokoinen, painava ja hintava

Ei sääsuojausta

Emme yleensä suosittele superzoom-kameroita niiden pienestä kennosta johtuvan heikohkon kuvanlaadun vuoksi. Yksituumainen CMOS-kennoinen Panasonicin Lumix FZ2000 onkin poikkeus.

Kompromisseiltä ei ole silti vältytty: zoomausaluetta on pienennetty, jotta kameran kennokokoa on saatu kasvatettua. Vaikka kameran kinovastaavuus yltää keskimääräisestä puolijärjestelmäkamerasta poiketen ainoastaan 480 millimetriin, riittää se silti mainiosti arkiseen kuvauskäyttöön. Uskomme, että etenkin ammattikuvaajat ovat valmiita luopumaan zoomausalueesta paremman ja nopeamman optiikan vuoksi – me ainakin olemme.

Kuvanlaatu, laaja zoomausalue, manuaali- ja puolimanuaaliasetukset sekä mahdollisuus kuvata raw-tiedostomuodossa ja 4K-videota ovatkin syitä, miksi rakastamme FZ2000:a.

Hyvää vastinetta rahalle: Sony RX100 IV

Tehokas pokkarikamera loistavalla kuvan- ja videonlaadulla

Kameratyyppi: Pokkari | Kenno: 1-tuumainen CMOS | Resoluutio: 20,1 MP | Objektiivi: 24–70 mm f/1,8–2,8 | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä näyttö, 1 230 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 16 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso

Yksituumainen kenno on toimiva

Ihastuttava etsin

Etupaneelissa ei ole pitoa

LCD-näyttö ei ole kosketusherkkä

Kun Sony RX100 IV ilmestyi, päällimmäisenä mieleen jäi sen korkea myyntihinta. Ajan kuluttua rungon hinta on onneksi tippunut huomattavasti järkevämmälle tasolle. Vaikka Sony RX100 IV on yhä kaukana halvimmista kompaktikameroista, tarjoaa se hyvää vastinetta rahalle.

Yksikään muu valmistaja ei tarjoa tällä hetkellä vastaavaa yksituumaisen kennon, 4K-videotallennuksen, erinomaisen vedettävän elektronisen etsimen ja 16 kuvan sarjakuvausnopeuden kattavaa pokkaria. Mukavan lisämausteen kuvaamiseen tuovat kääntyvä LCD-näyttö, langaton yhteys ja mahdollisuus kuvata hidastettua videokuvaa.

Mikäli 4K-videotallennuksen puuttuminen ei ole kynnyskysymys ja 10 ruudun sarjakuvausnopeus on omiin tarpeisiin riittävä, kannattaa tutustua myös edullisempaan RX100 III:een.