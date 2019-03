Paras täyskennoinen kamera: 10 kehittynyttä peilillistä ja peilitöntä vaihtoehtoa

Täyden kennokoon kamerat on tarkoitettu valokuvaajille, jotka liputtavat parhaan mahdollisen kuvanlaadun puolesta. Valinnanvaraa riittää, sillä markkinoilla on nyt enemmän täyskennoisia malleja kuin koskaan aiemmin. TechRadar on koonnut parhaat vaihtoehdot tähän osto-oppaaseen.

Täyskennoiset kamerat ovat puhututtaneet valokuvauspiirejä erityisen paljon viime aikoina. Panasonic kertoi syyskuun loppupuolella valokuvausalan suurimmassa tapahtumassa, Photokinassa, julkistavansa pian kaksi uutta täyskennoista kameramallia. Canon ja Nikon puolestaan lanseerasivat ensimmäiset täyskennoiset peilittömät kameransa hiljattain. Molemmat valmistajat tarjoavat lisäksi huippuluokkaisia täyden kennokoon digitaalisia järjestelmäkameroita, ja Sony taas on jo pitkään tunnettu monipuolisesta täyskennoisten kameroiden valikoimastaan.

Mikä sitten tekee täyskennoisesta kamerasta niin erityislaatuisen? Valtaosa aloittelijoille suunnatuista ja pienemmän budjetin digitaalisista järjestelmäkameroista ja peilittömistä kameroista sisältää APS-C-kokoisen kennon, jonka sirun mitat ovat 23,6 x 15,7 millimetriä (22,2 x 14,8 millimetriä Canonin kameroissa).

Täyden kinokoon kennon mitat puolestaan ovat 36 x 24 millimetriä, mikä vastaa perinteisen 35 millimetrin filmikameran kennon kokoa. Täyskenno-nimitys viittaa siis vanhoihin filmikameroihin. Kaikkiaan täyden kinokoon kennot ovat pinta-alaltaan lähes 2,5 kertaa suurempia kuin APS-C-kokoiset kennot.

Suurempi kenno mahdollistaa myös pikseleiltään suuremmat kuvat ja "kaappaa" paremmin valoa, mikä näkyy myös korkeampana kuvanlaatuna, etenkin suuremmilla ISO-herkkyysarvoilla kuvatessa.

Täyden kennokooon digitaaliset järjestelmäkamerat ovat tyypillisesti kuuluneet ammattikuvaajien kalustoon. Sitä mukaan, kun kameroiden hinnat ovat tippuneet ja markkinoille on tullut edullisempia täyskennoisia malleja, ovat myös yhä useammat innokkaimmat valokuvauksen harrastajat siirtyneet kuvaamaan täyden kinokoon rungoilla.

Nykyään digitaalisten järjestelmäkameroiden lisäksi täyden koon kennoja löytyy myös peilittömien kameroiden joukosta. Sony raivasi itsensä täyskennoisten peilittömien kameroiden joukkoon ensimmäisenä Alpha A7 -sarjallaan. Canon ja Nikon vastasivat kilpailuun omilla peilittömillä vastineillaan nopeasti tämän jälkeen. Vastikään myös Panasonic liittyi joukkoon uusilla täyden kennon S1R- ja S1-malleillaan.

Digitaalisten järjestelmäkameroiden ja peilittömien kameroiden hintatasoon voi tutustua esimerkiksi lukemalla aiemmat osto-oppaamme. Tähän oppaaseen olemme koonneet malleja kummastakin kameratyypistä.

[Päivitys 7.3.2019: Oppaaseen on lisätty Canon EOS RP sijalle 7.]

Hyvää vastinetta rahalle: Sony Alpha A7 II

Mainio täyskennoinen kamera tiukempaan budjettiin

Kenno: Täysikokoinen CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Tarkennustapa: 117-pisteinen automaattitarkennus | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä näyttö, 1 228 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: Full HD | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Mainio kuvanlaatu

Kehittyneet ominaisuudet

Vain Full HD -videotallennus

Heikko akunkesto

Ennen varsinaiseen kymmenen parhaan täyskennoisen kameran listaukseen siirtymistä TechRadar haluaa nostaa esiin vielä hinta-laatusuhteeltaan mainion Sonyn Alpha A7 II:n. Malli ei ehkä ole kaikista uusin ja tehokkain, ja se onkin saanut jo korvaajan tästäkin osto-oppaasta löytyvästä Alpha A7 III:sta. Jos oma budjetti sattuu olemaan tiukempi tai haluat investoida mieluummin objektiiveihin, on vanhempi Alpha A7 II silti käypä vaihtoehto.

Alpha A7 II tarjoaa hyvää vastinetta rajalle. Kamera sisältää pätevän 24,2 megapikselin täyskennon, korkearesoluutioisen elektronisen etsimen sekä erittäin tehokkaan automaattitarkennusjärjestelmän. Käsiteltävyys ei yllä aivan uudemman version tasolle, mutta on riittävän kelvollinen houkuttelevan alhaiseen myyntihintaan nähden. Alimmillaan kamera maksaa tällä hetkellä noin 1 099 euroa (tammikuu 2019). Vastaavaan hintaan on vaikea löytää yhtä hyvää peilitöntä kameraa.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Alpha A7 II

Vuoden 2019 parhaat täyden kennokoon kamerat:

1. Nikon Z6

Nikonin uusi täyskennoinen peilitön kamera nappaa heti ykkössijan

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 24,5 MP | Tarkennustapa: 273-pisteinen automaattitarkennus | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 2 100 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 12 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Viimeistelty käsiteltävyys

Erinomainen kuvanlaatu

Rajallinen puskurin syvyys

Vain XQD-muistikortti

Nikonin uutukainen, Z6, ampaisee suoraan parhaiden täyskennoisten kameroiden kärkeen. TechRadar valitsi tämän peilittömän kameran listan ykköseksi sen erinomaisten ominaisuuksien, suorituskyvyn, käsiteltävyyden ja hinta-laatusuhteen vuoksi.

24,5 megapikselin kenno tuottaa kauniin yksityiskohtaista kuvastoa loistavalla värintoistolla. Lisäksi kamera tarjoaa 273-pisteisen automaattitarkennusjärjestelmän, vaikuttavan 12 kuvan sekuntinopeuden, järkevästi sijoitellut säätimet sekä ihastuttavan suuren ja kirkkaan elektronisen etsimen.

Z6 on toimii uusien Z-bajonetin Nikkor-objektiivien kanssa, mutta myös Nikonin aiempia F-objektiiveja voi käyttää erillisen FTZ-adapterin kautta. Vanhimpien objektiivien yhteensopivuus kannattaa silti erikseen tarkistaa. Kaiken kaikkiaan Nikon Z6 on erinomainen runko sekä innokkaille harrastajille että ammattilaisille.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon Z6

2. Nikon D850

Paras digitaalinen järjestelmäkamera

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 45,4 MP | Tarkennustapa: 153-pisteinen automaattitarkennus, 99 ristikkäispistettä | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 2 359 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 7 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Henkeäsalpaava kuvanjälki

Erinomainen suorituskyky

Hidas automaattitarkennus live view -tilassa

SnapBridge-liitännässä ongelmia

Nikon D850 on hintava, mutta ehdottomasti tämän hetken (ellei jopa kaikkien aikojen) paras täyden kennokoon digitaalinen järjestelmäkamera. Moinen ylistys saattaa kuulostaa alkuun yliampuvalta, mutta kun katsoo kameran teknisiä ominaisuuksia tarkemmin, ei väite enää vaikuta täysin tuulesta temmatulta.

45,4 megapikselin täyden kinokoon kenno tuottaa äärimmäisen yksityiskohtaisia valokuvia. Kamera tarjoaa poikkeuksellisen vaikuttavan dynaamisen alueen, erinomaisen korkean ISO-herkkyysarvon ja kehittyneen 153-pisteisen automaattitarkennusjärjestelmän. Kun päälle lisää vielä 7 kuvan sekuntinopeuden, vankan rakenteen ja hienostuneen käsiteltävyyden, täyttää Nikon D850 kaikki odotukset. Tämä runko ei tuota pettymystä – etsitpä kameraa sitten mihin kuvaustarkoitukseen tahansa.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D850

3. Sony Alpha A7 III

Hinta-laatusuhteeltaan paras täyskennoinen järjestelmäkamera

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Tarkennustapa: 693-pisteinen automaattitarkennus | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 921 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Harrastaja/ammattilainen

693-pisteinen automaattitarkennus

10 ruudun sekuntinopeus

Rajalliset kosketusnäytön toiminnot

Akunkesto voisi olla parempi

Alpha A7 III lukeutuu Sonyn täyskennoisten peilittömien kameroiden lähtötason malleihin. Se on silti mainio vaihtoehto sekä harrastelijoille että ammattilaisille sen erinomaisen 24,2 megapikselin täyskennon, kehittyneen 693-pisteisen automaattitarkennuksen (lainattu lippulaivamalli Alpha A9:stä) ja 10 kuvan sekuntinopeuden ansiosta.

Lisäksi tämä kamera tallettaa 4K-videota ja sisältää hyvän viisiakselisen kuvanvakausjärjestelmän sekä korkearesoluutioisen elektronisen etsimen. Samaan hintaan on vaikea löytää parempaa kameraa.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Alpha A7 III

4. Nikon Z7

Mahtava alku Nikonin uudelle Z-sarjalle

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 45,7 MP | Tarkkennustapa: 493-pisteinen automaattitarkennus | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 2 100 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 9 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Nopea reagointi

Erinomainen kuvanlaatu

Muistikorttipaikka ainoastaan kalliille XQD-kortille

Vaatimaton akunkesto

Tämä toinen Nikonin ensimmäisistä täyskennoisista peilittömistä kameroista on varsinainen riemuvoitto. Ensimmäisen sukupolven mallit tyypillisesti ontuvat, mutta Nikon Z7 on ylittänyt tähän mennessä kaikki odotukset.

Kamera tarjoaa jykevän kennon, vaikuttavan kuvanvakausjärjestelmän, kauniin elektronisen etsimen, erinomaisen käsiteltävyyden ja hyvin kilpailukykyisen ja tehokkaan automaattitarkennuksen. Kaiken lisäksi kamera reagoi nopeasti, mikä tekee sen käyttämisestä miellyttävää.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon Z7

5. Sony Alpha A7R III

Mieletön megapikselipakkaus

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 42,2 MP | Tarkennustapa: 399-pisteinen automaattitarkennus | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 440 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

42,2 megapikselin kenno ja 10 ruudun sekuntinopeus

Nopea automaattitarkennus

Rajalliset kosketusnäytön toiminnot

Akunkesto voisi olla parempi

Jos pidät A7:n ulkonäöstä, mutta kaipaat enemmän pikseleitä, on 42,2 megapikselin Sony Alpha A7R III sopiva valinta. Sen lisäksi, että A7R III:n resoluutio on jopa puolet suurempi kuin A7:n, se tarjoaa laadukkaan 10 ruudun sekuntinopeuden.

399-pisteinen automaattitarkennus ei ole yhtä tasokas kuin Alpha A9:stä ja A7 III:sta tuttu 693-pisteinen automattitarkennusjärjestelmä, mutta silti riittävän tehokas. Kiitosta saa etenkin EyeAF-tila, joka tarkentaa suoraan kuvauskohteen silmiin. Alpha A7R III on aiemmin mainitun Nikon 850D:n tapaan monipuolinen runko, joka tarjoaa sekä korkean resoluution että tehokkaan suorituskyvyn. Kamera soveltuukin yhtä luontevasti sekä ulkoilma-, studio- että toiminnallisiin kuvauksiin.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Alpha A7R III

6. Canon EOS 5D Mark IV

Yksi eheimmistä järjestelmäkameroista

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 30,4 MP | Tarkennustapa: 61-pisteinen automaattitarkennus, 41 ristikkäispistettä | Näyttö: 3,2-tuumainen kosketusnäyttö, 1 620 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 7 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Häikäisevä suorituskyky

Kehittynyt automaattitarkennusjärjestelmä

Hintava verrattuna kilpailijoihin

Rajallinen 4K-videotallennus

Canon EOS 5D Mark IV nostaa rimaa lähes jokaisella osa-alueella edeltävästä Mark III:sta. Kamera sisältää tuoreen 30,4 megapikselin kennon, joka tuottaa terävää kuvastoa. Muihin kameran kärkiominaisuuksiin lukeutuvat kehittynyt ja hienostunut 61-pisteinen automaattitarkennusjärjestelmä, huipputason suorituskyky, 4K-videotallennus ja viimeistelty käsiteltävyys. Canon EOS 5D Mark IV onkin yksi parhaimmista digitaalisista järjestelmäkameroista heti Nikon D850:n jälkeen.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS 5D Mark IV

7. Canon EOS RP

Canonin toinen täyskennoinen peilitön kamera tekee vaikutuksen

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 26,2 MP | Tarkennustapa: 5 655 -pisteinen automaattitarkennus | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Harrastaja

Hyvä hinta-laatusuhde

Pieni ja kevyt runko

Rajallinen objektiivivalikoima

4K-videotallennuksessa rajoituksia

Canonin ensimmäinen täyskennoinen peilitön kamera, EOS R, ilahdutti joitain valokuvaajia, mutta tuotti pettymyksen taas toisille. EOS RP:n kohdalla Canon onnistuu huomattavasti epätasaista edeltäjää positiivisemmin.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan EOS RP vastaa lähinnä juniorimallia. Pienempi ja kevyempi runko, sekä selkeästi edullisempi hinta tekevät siitä kuitenkin houkuttelevamman vaihtoehdon niille, jotka haluavat siirtyä peilittömään kameraan, mutta eivät ole valmiita venyttämään budjettiiaan hintavampaan EOS R:ään. Myöskään resoluution suhteen ei tarvitse tehdä suuria kompromisseja, sillä ero EOS RP:n ja EOS R:n välillä on vain neljä megapikseliä.

EOS RP:n hyvin reagoiva kosketusnäyttö, nopea automaattitarkennus ja syvä puskuri tekevät kamerasta oivan kumppanin kaikenlaisiin kuvaustilanteisiin. Toivottavasti Canon laajentaa vielä objektiivivalikoimaansa pienemmillä ja edullisemmilla vaihtoehdoilla, sillä nykyisestä kattauksesta ei aivan löydy parhaita pareja tälle rungolle.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS RP

8. Nikon D750

Täyden kennon järjestelmäkamera tarjoaa huippuominaisuuksia järkevään hintaan

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 24,3 MP | Tarkennustapa: 51-pisteinen automaattitarkennus, 15 ristikkäispistettä | Näyttö: 3,2-tuumainen kallistuva näyttö, 1 228 800 pistettä | Sarjakuvasnopeus: 6,5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Harrastaja/ammattilainen

Uusi 24,3 megapikselin kenno

Tehokas automaattitarkennusjärjestelmä

Erikoisefektit tuottavat pettymyksen

Kallistuva, mutta ei täysin kääntyvä näyttö

Ennen Sonyn Alpha A7 III:n ilmestymistä, Nikon D750 oli ykkösvalintamme edullisten täyden kennon kameroista. D750 alkaa jo olemaan hiukan vanhanaikainen, mutta tarjoaa digitaaliselta järjestelmäkameralta toivottua monipuolisuutta.

Kamera sisältää 24,3 megapikselin kennon, vedensuojauksen, kehittyneen 51-pisteisen automaattitarkennusjärjestelmän ja käytännöllisen kääntyvän näytön. Kameran 6,5 ruudun sekuntinopeus ei ole aivan yhtä vikkelä kuin toivoisi, ja tallennettava videokuva vastaa valitettavasti ainoastaan Full HD -laatua.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D750

9. Canon EOS 6D Mark II

Canonin täyskennoinen harrastajarunko on saanut päivityksen

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 26,2 MP | Tarkennustapa: 45-pisteinen automaattitarkennus, kaikki ristikkäispisteitä | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 6,5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Harrastaja/ammattilainen

Erinomainen tarkennus live view -tilassa

Hienostunut kosketusnäyttö

Suppea dynaaminen alue

Rajallinen automaattitarkennus

Canon on ottanut huomattavia edistysaskelia päivittäessään EOS 6D:n tuoreempaan 6D II:een. Uudempi malli pitää sisällään lukuisia uusia toimintoja, muun muassa tuoreen kennon, nopeamman prosessorin, tehokkaamman automaattitarkennusjärjestelmän sekä nopeamman sarjakuvauksen.

Kaikkiaan 6D II on edeltäjäänsä monin tavoin monipuolisempi. Päivitys ei ole kuitenkaan ollut täysin ongelmaton, vaan pieniä myönnytyksiä on jouduttu tekemään. Tämä kamera sopii silti mainiosti täyden kennokoon kameroihin vasta siirtyville. Täyskennoisiin kameroihin tottunut sen sijaan saattaa odottaa rungoltaan enemmän.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS 6D Mark II

10. Nikon D5

Tämä Nikonin lippulaivamalli sisältää ensiluokkaisen automaattitarkennuksen

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 20,8 MP | Tarkennustapa: 173-pisteinen automaattitarkennus, 99-ristikkäispistettä | Näyttö: 3,2-tuumainen näyttö, 2 359 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 12 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Äärimmäisen tehokas automaattitarkennus

Valtava ISO-alue

4K-videotallennus rajattu kolmeen minuuttiin

Painava runko

Nikonin viimeisin lippulaivajärjestelmäkamera D5 ei tuota pettymystä. 20,8 megapikselin kenno saattaa tuntua vaatimattomalta, mutta 12 otoksen sarjakuvausnopeus ja ennennäkemättömän laaja 3 280 000:n ISO-herkkyys ovat huipputasoa.

Erityisesti kameran hienostunut 173-pisteinen automaattitarkennusjärjestelmä hätkähdyttää nopeudellaan. 4K-videotallennus on rajattu vaivaiseen kolmeen minuuttiin, mutta siitä huolimatta kyseessä on ilmiömäinen ja ammattilaisten maailmanlaajuista suosiota nauttiva runko.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D5

Jos et osaa valita digitaalisen järjestelmäkameran ja peilittömän kameran välillä, katso aiheeseen liittyvä video-oppaamme: