Paras webkamera 2020: arvostelimme parhaat lisälaitteet etäpalaverien kuvayhteyteen

Webkamerat eivät ole enää pelkästään keskeinen työkalu organisaatioiden sisäisiin etäpalavereihin, sillä pätevät kuvausvälineet ovat yleistyneet kotikäyttöön asti. Maailman laajentuessa on tarve saada kuvayhteys niin perheenjäseniin kuin maailmalla taivaltaviin kollegoihin, ja kyllähän toisen näkeminen tuo keskuteluun valtavan lisäsäväyksen.

Vaikka webkameroiden yleisin käyttötarve onkin videopalavereissa, saa niillä ongelmitta aikaan pätevää YouTube-sisältöä, keskusteluyhteyden perheenjäseniin tai yksinkertaisesti kuvamateriaalia maailmalle. Kannettavissa tietokoneissa on toki yleensä sisäänrakennettu kamera mukana, mutta erityisesti pöytäkoneiden omistajille erillinen webkamera on perusteltu hankinta.

Juuri tämän takia halusimme luoda katsauksen siihen, mitkä webkamerat tarjoavat rahalle parhaan vastineen. Kaipasitpa sitten 4K-tukea, huippulaadukasta mikrofonia tai yksinkertaista työvälinettä Zoom-palavereihin, tästä artikkelista löydät parhaat laitteet tarpeisiisi.

Parhaat helposti saatavat webkamerat

(Image credit: Logitech)

Logitech C270

Resoluutio: 720p | Ominaisuudet: Logitech Vid HD, RightSound-mikrofoni, RightLight

Halpa

Käyttöönotto

720p-resoluutio ei riitä videosisällön luontiin

Etätyöskentely yleistyi keväällä 2020 räjähdysmäisesti, eikä paluuta orjalliseen toimistomaailmaan varmastikaan ole sellaisenaan luvassa. Monet etsivätkin optimaalista webkameraa videopalaverien ratoksi, mutta samalla hintaa ei saisi tulla liikaa. Edullisempien webkameroiden ykkösvaihtoehti on Logitech C270. Vaikka se jää monista kilpailijoistaan 720p-resoluutiollaan – mikä tosin on enemmän kuin riittävä videopalavereihin tai perheen rupatteluhetkiin – hitusen jälkeen, on Logitechin tuote noussut myyntilistojen kärkipaikoille erinomaisten arvosteluiden ansiosta. Erityishuomion ansaitsee näppärä käyttöönotto, joka onnistuu yksinkertaisesti piuhan liittämisellä työasemaan. Tämän jälkeen sovellukset tunnistavat kameran automaattisesti, joten oletkin valmis hyppäämään palaveriin omilla kasvoillasi. Tämän helpommaksi ei käyttöönottoa enää saa!

Microsoft LifeCam Studio

Huippukamera vaativaan käyttöön

Resoluutio: 1080p | Ominaisuudet: Värikorjaus, hi-fi-mikrofoni, Skype

Laaja kuvakulma

Leveä mikrofoni tarjoaa erinomaisen äänenlaadun

Hinta

Suunnattu yrityskäyttöön

LifeCam Studio ei ehkä ole erityisen komea, mutta sen suurimmat edut ovatkin tekniikassa. Webkameran avulla nauhoitukset onnistuvat 1080p-resoluutiolla, minkä lisäksi 720p-videopuheluiden äänimaisema on erinomaisen mikrofonin ansiosta kristallinkirkas. Laatu ei kuitenkaan tule ilmaiseksi, vaan parhaat asetukset vaativat myös tietokoneelta tehoja. Joka tapauksessa kameran 360 asteen pyöritysmahdollisuus, Microsoftin TrueColor-värinkorjaus sekä kameran erinomaiset ominaisuudet tarjoavat rahalla loistavaa vastinetta.

(Image credit: Lenovo)

Lenovo 500 FHD Webcam

Resoluutio: 1080p | Ominaisuudet: Laajakuvalinssi, pyörii 360°, sulkija varmistaa yksityisyyden

Kattavat ominaisuudet

Monipuolinen

Kalliimman puoleinen

Lenovo tunnetaan parhaiten kannettavista tietokoneistaan, mutta yhtiöllä on aihetta röyhistää rintaansa myös webkameroiden saralla. Mikäli olet valmis avaamaan kukkaroasi hitusen enemmän, Lenovo 500 FHD Wecam tarjoaa kattavan määrän monipuolisia ominaisuuksia.

Huomio kiinnittyy erityisesti 75° laajakuvalinssiin, minkä lisäksi kamera pyörii sujuvasti täydet 360°. Kasvontunnistus puolestaan hoitaa Windows-kirjautumisen puolestasi, ja tarvittaessa linssin peittävä sulkija varmistaa yksityisyytesi kaikissa tilanteissa. Kun kameraa ei tarvitse edes asettaa näytön päälle, voidaan laitteen noin 70 euron hintaa pitää varsin sopusuhtaisena. Samalla rahalla on vaikea löytää vastaavanlainen kattaus hyödyllisiä ominaisuuksia.

Parhaat webkamerat

Logitech StreamCam tarjoaa kattavat työkalut sisällönluonnin tarpeisiin. (Image credit: Logitech)

1. Logitech StreamCam

Luotu sisällöntuotantoon

Resoluutio: 1080p | Ominaisuudet: Älykäs auto-fokus, liikkeenseuranta, 9:16-kuvasuhde, Sisäänrakennettu kuvanvakautus, USB-C

Työkalut sisällönluontiin

Kasvojen liikkeenseuranta

Automaattinen tarkennus

Hinta

Listamme parhaaksi webkamera ei ole pelkästään tavallinen webkamera. Logitech StreamCam pitää toki huolen videopalavereista, rupatteluhetkistä sekä vaikkapa pelisessiosi nauhoittamisesta, mutta erityisesti se loistaa sisällöntuotannon työkaluillaan. Monipuolisilla ominaisuuksilla varustettu 1080p-webkamera tarjoaa automaattisen tarkennuksen ja valotuksen, kasvojen liikkeenseurannan jopa 60 kuvan sekuntitahdilla sekä mahdollisuuden ottaa otoksia myös 9:16-kuvasuhteella. Ja mikäli olet reissussa, onnistuu sen liittäminen tripod-jalustaan otoksia varten, jotka siirtyvät koneelle tavallista nopeammalla USB-C-piuhalla.

Razer Kiyo kohdistaa voimavaransa pelistriimaajien sekä YouTuben videobloggaajien tarpeisiin. (Kuva: Razer)

3. Razer Kiyo

Striimajien ykkösvaihtoehto

Resoluutio: 1080p | Ominaisuudet: Säädettävä rengasvalo, OBS- ja Xsplit-yhteensopiva

Näppärä rengasvalo

Helppokäyttöinen

Kallis

Razer Kiyo saattaa näyttää yhtiön perinteistä suunnittelutyyliä jatkavana webkamerana erikoiselta, mutta se on erityisesti striimauskäyttöön erinomainen vaihtoehto. Razer Kiyo ei tarjoa vähän sitä sun tätä, vaan se keskittyy täysipainoisesti siihen, mitä pelistriimaajat ja YouTuben videobloggaajat kaipaavat: kuvanlaatuun sekä oivalliseen rengasvaloon. Lisäksi se on erittäin näppärä laite: yhdistät vain piuhan koneeseen, minkä jälkeen oletkin valmis taltioimaan videokuvaa.

Logitech C922 Pro Stream tukeutuu edeltäjänsä tavoin klassiseen ulkoasuun, mutta samalla se tarjoaa lisäominaisuuksia pelaajielle. (Image credit: Logitech)

4. Logitech C922 Pro Stream

Logitechin uusin webkamera todella pelittää

Resoluutio: 1080p | Ominaisuudet: Taustan poistaminen, Valonkorjaus, 720p/60fps myös videolähetyksissä, Stereo audio, automaattinen tarkennus

Erinomainen huonosti valaistuissa tiloissa

Poistaa taustan

Tukee 720p/60fps myös striimatessa

Näyttää samalta kuin C920

RealSense-tuen puuttuminen

Logitech G922 Pro Stream jatkaa edeltävän C920:n tyylillä, mutta samalla se laittaa paremmaksi erityisesti pelaajien käyttötarpeisiin. C922:n kuvanlaatu on erinomainen 1080p, minkä lisäksi automaattinen valonkorjaus auttaa erityisesti huonosti valaistuissa tiloissa. YouTube-videoita tekevät puolestaan pääsevät hyödyntämään taustan poistavaa ominaisuutta, mikä tekee Logitechin uutuusmallista mainion vaihtoehdon kaikkiin tarpeisiin.

Mevo mahdollistaa videokuvauksen missä päin maailmaa tahansa. (Kuva: Mevo)

5. Mevo

Striimaus edellä

Resoluutio: 2160p | Ominaisuudet: 4K-nauhoitus, yhteensopivuus puhelimien kanssa, videon ja äänen muokkausmahdollisuus, Bluetooth 4.1

Kannettava

Yhteensopivuus eri laitteiden kanssa

Erittäin kallis

Mikäli haluat tallentaa korkealaatuista videokuvaa haastattelutilanteissa tai vaikkapa luonnossa, Mevon webkamera saattaa hyvinkin olla sinulle paras vaihtoehto. Hankitpa sitten Mevon tai Mevo Plussan, saat ikuistettua tapahtumat missä päin maailmaa tahansa kunhan kamera on esimerkiksi älypuhelimen kautta yhdistettynä verkkoon. Lisäksi laitteen pienikokoisuus tekee siitä huomaamattoman ja näppärän, eikä se täten häiritse esimerkiksi haastattelutilanteessa.

Microsoft LifeCam Studio on suunniteltu yritysten videopalavereihin ja esityksiin. (Kuva: Microsoft)

7. Logitech Brio Webcam

4K ei jätä kuvanlaadussa jossiteltavaa

Resoluutio: 2160p | Ominaisuudet: 4K-nauhoitus, 5X HD -tarkennus, Windows Hello, HDR

4K Ultra HD

Windows Hello -tunnistautuminen

Onko turhankin tarkka?

Oletko joutunut pettymään webkameroihin, jotka jäävät kuvanlaadussa kakkoseksi jopa älypuhelimellesi? Siinä tapauksessa Logitech Brio saattaa hyvinkin olla vastaus tarpeisiisi. 4K-kuvanlaatu ja HDR-tuki nostavat laitteen laadullisesti yhdeksi markkinoiden parhaista vaihtoehdoista. Windows Hello -kasvontunnistus sekä helposti käytettävä alusta tekevät siitä näppärän työkalun mille tahansa työpisteelle.

Creative Labs Senz3D sisältää runsaasti ominaisuuksia jokaiseen tarpeeseen. (Kuva: Creative)

8. Creative Labs Senz3D

Tulevaisuuden webkamera

Resoluutio: 1080p | Ominaisuudet: Taustan poisto, valonkorjaus pimeisiin tiloihin, Windows Cortana- ja Hello-yhteensopivuus, kasvjen liikkeenseuranta

Windows Hello

Saumaton taustan poisto

Kallis

Creative ei yleensä nouse ensimmäisenä merkkinä mieleen webkameroita etsiessä, mutta ainakin Creative Labs Senz3D:n perusteella tilanteeseen on syytä tulla muutos. Lukuisat ominaisuudet tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja, ja esimerkiksi korkealaatuinen 3D-skannaus sekä kasvojen liikkeenseuranta ovat todellisia tulevaisuuden ominaisuuksia niin jatketun todellisuuden (AR) kuin pelaamisenkin tarpeisiin. Monipuolisuus näkyy valitettavasti hinnassa, mutta mikäli haluat saada satsauksellesi pitkän aikajänteen ilon, Creativen malli on syytä painaa mieleen.

Logitech C930e on valmistajan kehittynein HD-kamera tähän päivään. (Kuva: Logitech)

9. Logitech C930e

Korkea hinta ja kattavat ominaisuudet

Resoluutio: 1080p | Ominaisuudet: Sisäänrakennettu videokoodaus, Zeiss-linssi, laajakuva

Sisäänrakennettu videokoodaus

Laajakuvakulma

Hintava

Selvästi edullisempi 920 on lähes yhtä hyvä

C930e on Logitechin edistyinen webkamera, joten samalla se on luonnollisesti myös yhtiön kallein vaihtoehto. Rahalle saa kuitenkin hyvän vastineen, sillä erityisesti sisäänrakennettu videokoodaus vähentää koneen rasitusta ja parantaa kuvanlaatua. Laaja 90 asteen kuvakulma sekä Skype-sertifikaatti kruunaavat vaihtoehdon edut erityisesi yrityskäytössä. Käytitpä sitten Windows- tai Mac-työasemaa, C930e on videopalavereissa kuin kotonaan.