Paras pelitelevisio 2021 – parhaat TV:t PS5:llä ja Xbox Series X:llä pelaamiseen

JUMP TO:

Uuden pelitelevision löytäminen nykypäivänä ei ole onneksi enää niin vaikeaa. Nykyään vaikeampaa on löytää itse PlayStation 5 -konsoli, jota varten television ostaisi. Silti televisioissa on paljon eroa, joten metsästit uutta televisiota sitten PS5:lle tai Xbox Series X:lle, olemme koonneet tämän artikkelin juuri sinua varten.

Taustalla vaikuttaa lisäksi juuri uudet pelikonsolit, jotka ovat saaneet televisionvalmistajat panostamaan televisioidensa peliominaisuuksiin entistä enemmän. Nykyään onkin vaikeaa löytää televisiota, jossa ei olisi jo jonkinlaisia pelattavuutta parantavia kikkoja.

Jopa edulliset näytöt ovat parhaimmillaan yllättävän hyviä kumppaneita pelikonsoleiden rinnalle, kiitos niissä olevien alhaisen input lag -viiveen sekä alhaisen hinnan. Olemmekin koonneet alle erinomaisia pelitelevisioita niin hintaluokan kalliimmasta kuin edullisemmasta päästä.

Näin ostat PS5:n tai Xboxin (Image credit: Sony/Microsoft) Etsitkö vielä uuden sukupolven konsolia? Alla olevista linkeistä voit seurata PS5:n ja Xbox Series -konsoleiden saatavuutta Suomessa: – PS5:n saatavus ja tilaus

– Xbox Series X:n saatavuus ja tilaus

Olemme viimeisen vuoden aikana testanneet satojen tuntien edestä HDMI 2.1:llä varustettuja televisioita, jotka tukevat uusien konsoleiden 4K-resoluutiota ja 120 ruudun kuvataajuuksia. Voimmekin luottavaisina sanoa, että tiedämme parhaat televisiot pelaamista varten. Kaikissa alla olevissa malleissa on Hight Dynamic Range -tuki (HDR), alhainen input lag viiveettömään pelaamiseen sekä liuta muita pelaamista parantavia ominaisuuksia ja tuettuja formaatteja.

Esimerkiksi uusi Auto Low-Latency Mode (ALLM) sekä tuki videosynkronointiteknologioihin, kuten AMD FreeSynciin ja Nvidian G-Synciin, tiputtavat latenssia ja estävät ruutua repeilemästä. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia etenkin pelitietokoneella pelatessa. Sen lisäksi alla olevissa malleissa on eARC-tuki, jolloin äänen saa välitettyä helposti televisiosta eteenpäin kaiuttimiin tai soundbariin.

Yksi potentiaalinen televisiovaihtoehto on myös 8K-televisiot, sillä sekä PS5 että Xbox Series X tukevat teoriassa 8K-pelaamista. Emme kuitenkaan usko näkevämme 8K-pelejä vielä pitkään aikaan, joten nämä eivät välttämättä ole tällä hetkellä paras vaihtoehto pelaamista varten. Mutta jos haluat varmistaa pelaamisen myös tulevaisuudessa, se on jo mahdollista.

Ja vaikka et omistaisi tai ole aikeissa siirtyä uuden sukupolven konsoleihin, myös Xbox One, PS4 ja Nintendo Switch hyötyvät nykyisten televisioiden peliominaisuuksista. Sillä konsolin tehoista ei ole juuri hyötyä, jos näyttö itsessään tekee niiden pelaamisesta pelkkää pikselimössöä.

Alle olemmekin koonneet tämän hetken parhaat televisiot pelaamiseen. Valikoimassa on niin Samsungin viimeisimmät QLED-mallit kuin edullisemmat TCL-televisiot. Näiden lisäksi nostamme esiin muutamia ominaisuuksia, joita pelitelevisioista kannattaa tarkistaa. Ja jos haet nimenomaan sulavaa pelattavaa, silloin kannattaa tutustua meidän parhaiden 120 Hz televisioiden oppaaseen.

Mikä on VRR? Selitämme tarkemmin, mitä vaihteleva virkistystaajuus tarkoittaa

Paras pelitelevisio

(Image credit: Sony)

1. Paras pelitelevisio: Sony X90J 4K TV Erinomainen ja ominaisuuksiltaan rikas pelitelevisio Tekniset tiedot Koot: 65 tuumaa Resoluutio: 3 840 x 2 160 Paneeli: LCD Käyttöliittymä: Google TV Mitat: 1 452 x 905 x 338 mm PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Check Amazon Osta, koska + Luokkansa paras kuvanlaatu + Helppo asentaa ja Google TV Älä osta, koska - HDMI-ongelmat - Näyttö heijastaa hieman

Sony X90J:n myötä PlayStation 5:n kehittänyt yhtiö saa viimein myös televisionsa ruotuun. Yhtiön viime vuoden televisiomalleissa oli epäjohdonmukainen HDMI 2.1 -tuki, mutta tänä vuonna liitännät ovat viimein kohdillaan, kun uuden sukupolven konsoleille on tarjolla peräti kaksi HDMI 2.1 -liitäntää.

Televisiosta löytyy lisäksi kaksi HDMI 2.0 -liitäntää vanhemmille konsolimalleille, ja vaikka muutamilla tämän vuoden kilpailijoilla on peräti neljä HDMI 2.1 -liitäntää, uskomme kahden riittävän valtaosalle oikein hyvin.

Tässä mallissa on lisäksi 120 Hz paneeli, 4K-resoluutio, sekä VRR- (Variable Refresh Rate) ja ALLM-tuki (Auto Low Latency Mode) erinomaista pelikokemusta varten. Kannattaa kuitenkin tarkastaa, että kuva-asetukset laittaa Enhanced format -kohtaan, sillä muutoin televisiosta ei saa HDMI 2.1:n hyötyjä irti.

Lisäksi X90J:ssä on upea kuva, kiitos uuden Cognitive XR -suorittimen, joka esiteltiin yhtiön uusiin vuoden 2021 malleihin. Kyseinen prosessori tekee erinomaista jälkeä ylöspäinskaalatessa sekä kontrastin hallinnassa. Televisio tukee myös uutta Google TV -käyttöliittymää, joten se on helppo asentaa ja liittää muihin Android-laitteisiin Google Castin kautta. Dolby Vision HDR - ja Dolby Atmos -tuet viimeistelevät ominaisuudet.

Valitettavasti television katselukulmat ovat hieman heikot, eikä ruutu ole kaikkein paras tapitettava suorassa auringonvalossa. Näistä huolimatta X90J tarjoaa loistavan kuvanlaadun kohtuullista hintaa vastaan.

Lue arvostelu: Sony X90J 4K TV

Tätä mallia myyvät muun muassa seuraavat jälleenmyyjät:

(Image credit: Samsung)

2. Paras QLED-pelitelevisio: Samsung Q80T QLED TV Keskihintainen televisio alhaisella viiveellä Tekniset tiedot Koot: 49, 55, 65, 75, 82 tuumaa Input lag -viive: 8,7 ms Virkistystaajuus: 4K/120 Hz VRR: Kyllä HDMI 2.1: Ei PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Check Amazon Osta, koska + Todella alhainen input lag + OTS-ääni Älä osta, koska - Ei Dolby Vision -tukea

Samsung Q80T jää uudempien ja kalliimpien Samsung-televisioiden jalkoihin, mutta pelikäyttöä varten on vaikea löytää parempaa vaihtoehtoa. Vaikka haluaisimmekin suositella 8K-resoluutioista Q95T-mallia tai Q950TS:ää, Q80T:ssä on paras hinta-laatusuhde.

Se on edullisin Samsung QLED -malli taustavalaistuksella, joten se ei kärsi reunavalaistujen mallien, kuten viime vuoden Q60R:n ongelmista. Nimestään huolimatta kyseessä on viime vuoden Q70R-mallin seuraaja, joka tiputtaa input lag -viiveettä entisestään mitättömään 8,7 millisekuntiin. Pelaaminen tällä televisiolla onkin todella viiveetöntä ja responsiivista.

Luvattuun lukemaan pääsee sulkemalla liiketoistoa parantavan Game Motion Plus -ominaisuuden päältä, joskin tämäkin toiminto aktiivisena input lag on kohtuullinen 19,7 ms.

Valitettavasti televisiossa on ainoastaan yksi HDMI 2.1 -liitäntä, joten se soveltuu vain yhden uuden konsolin omistajalle, ellei HDMI-paikkaa halua olla koko ajan vaihtamassa.

OTS-äänijärjestelmä pitää samalla huolen siitä, että televisio tarjoaa myös erinomaisen äänielämyksen pelatessa.

Lue arvostelu: Samsung Q80T QLED TV

Tätä mallia myyvät muun muassa seuraavat jälleenmyyjät:

(Image credit: LG)

3. Paras OLED-pelitelevisio: LG C1 Series Uusi televisioiden kuningas Tekniset tiedot Koot: 48, 55, 65, 77 tuumaa Input lag -viive: Alle 1 ms Virkistystaajuus: 4K/120 Hz VRR: Kyllä HDMI 2.1: Kyllä PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Prime 2 499 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Osta, koska + Kaunis 4K/HDR-kuva + Neljä HDMI 2.1 -liitäntää Älä osta, koska - Heijastava lasipinta - Ei HDR10+-tukea

Jos etsit parasta pelitelevisiota, jossa on loistava OLED-näyttö, silloin LG C1 on paras valintasi.

Tämä 4K-televisio yltää suorastaan häkellyttävän upeaan mustaan, minkä lisäksi "rajaton" kontrasti tekee tästä unelmien pelitelevision. Lisäksi siinä on peräti neljä HDMI 2.1 -liitäntää sekä uusi Game Optimiser -valikko, josta voit säätää kirkkautta, kontrastia ja VRR:ää. Televisio tukee lisäksi 4K/120fps-tilaa, ja siinä on alle 1 ms input lag.

LG C1 onkin äärimmäisen yksilöllinen televisio, joka on selkeästi suunniteltu pelaavalle yleisölle. Kun televisio tukee vielä Nvidian G-Synciä, on kyseinen malli oiva valinta myös tietokoneen näytöksi.

HDMI 2.1 -liitännät ovat teknisesti ottaen 10-bittisiä, eivätkä 12-bittisiä niin kuin Samsungin Q80T:ssä. Emme kuitenkaan usko, että tällä on suurelle osalle suurta merkitystä.

Jos olet huolissasi kuvan palamisesta kiinni esimerkiksi pelien HUD:n osalta, ei kannata pelätä. Kyseinen riski on äärimmäisen pieni nykyisissä OLED-paneeleissa, minkä lisäksi televisionvalmistajat käyttävät useita erilaisia teknologioita tämän estämiseksi.

Lue arvostelu: LG C1 OLED

Tätä mallia myyvät muun muassa seuraavat jälleenmyyjät:

(Image credit: Samsung)

4. Paras edullinen pelitelevisio: Samsung TU8000 Series Erinomainen ja näyttävä budjettimalli Tekniset tiedot Koot: 43, 50, 55, 65, 75 tuumaa Input lag -viive: Virkistystaajuus: 60 Hz VRR: Ei HDMI 2.1: Ei PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Check Amazon Osta, koska + Alhainen input lag + Hyvä liiketoisto Älä osta, koska - Kapeat katselukulmat - Heikko kirkkaus

Jos olohuoneeseesi tai kukkaroosi ei sovi isompi ja kalliimpi televisio, suosittelemme tutustumaan suorastaan ilmiömäiseen TU8000-sarjaan. Se tarjoaa äärimmäisen pienen input lagin (vain 9,7 ms) sekä liiketoistoteknologian, joka takaa sulavan kuvan.

Valitettavasti hinta näkyy muiden pelaamiseen liittyvien ominaisuuksien puutteessa, joten tässä mallissa ei ole HDMI 2.1:tä, VRR:ää tai 120 Hz paneelia. Mutta pelikäyttöön se soveltuu silti perusteiden osalta erinomaisesti.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että TU8000-sarjassa on todella kapeat katselukulmat ja vähänkään sivusta tuijottaessa kontrasti ja värit haalistuvat nopeasti. Siten se ei välttämättä sovi parhaiten isojen porukkojen peli-iltamiin. Edullista vaihtoehtoa etsiville kyseessä on kuitenkin loistava vaihtoehto.

Lue arvostelu: Samsung TU8000

Tätä mallia myyvät muun muassa seuraavat jälleenmyyjät:

(Image credit: Sony)

5. Paras kookkain pelitelevisio: Sony Bravia XH90 Sonyn keskihintainen laatutelevisio Tekniset tiedot Koot: 55, 65, 75 tuumaa Input lag -viive: Virkistystaajuus: 100 Hz VRR: Ei HDMI 2.1: Kyllä PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Check Amazon Osta, koska + HDMI 2.1 -tuki + Erinomainen hinta-laatusuhde Älä osta, koska - Kankea Android-käyttöliittymä - Ei HDR10+

Sony XH90 on laadukas keskihintainen LCD-televisio, jossa on sulava liiketoisto, erinomainen HDR ja kyvykäs suoritin kohtuuhintaan – jopa 75-tuumaisen mallin kohdalla.

Jos mietit, miksi suosittelemme XH90:ntä laadukkaamman XH95:n sijaan, niin ainoastaan tässä mallissa on HDMI 2.1 -tuki, joka lisättiin loppuvuodesta 2020 firmware-päivityksellä. Siten se on kohtuuhintainen 4K-televisio, jossa on hyvät tuet pelaamista varten.

Toisin sanoen siinä on alle 10 ms input lag Game Mode -kuvatilassa sekä 120 fps:n tuki 4K-resoluutiolla pelatessa. Valitettavasti vanhassa mallissa on myös pientä liikesumeutta, joskin vuoden 2021 päivitys on ilmeisesti korjannut asian.

Sen sijaan XH90:stä uupuvat VRR ja ALLM, jotka Sony saattaa kuitenkin lisätä myöhemmin. Sonyn X1 Ultimate -suoritin ja kaksi HDMI 2.1 -liitäntää tekevät tästä kuitenkin upean pelitelevision. 20 W kaiuttimet tukevat lisäksi Dolby Atmosta.

Lue arvostelu: Sony XH90

Tätä mallia myyvät muun muassa seuraavat jälleenmyyjät:

Miksi päivittää televisio?

Deathloop (PS5, 2021) (Image credit: Arkane)

Miksi pelitelevisio kannattaa päivittää

Saatat miettiä, miksi kannattaa ostaa erillinen pelitelevisio. Eikö mikä tahansa televisio aja saman asian?

Toki kaikki nykyiset televisiot pystyvät toistamaan pelikonsoleiden lähettämää kuvasignaalia, kunhan niissä on vain HDMI 2.0 -liitäntä. Mutta monet pelikäyttöön suunnitellut televisiot sisältävät myös muita ominaisuuksia, jotka parantavat pelikokemusta entisestään.

Alhainen input lag -viive

Jos olet himopelaaja ja pelaat paljon kilpailullisia pelejä, haluat alhaisen input lagin. Se tarkoittaa sitä aikaa, mikä televisiolta kestää rekisteröidä peliohjaimen painallus. Toisin sanoen, mitä alhaisempi luku, sitä nopeammin televisio reagoi painalluksiisi ja antaa sinulle etulyöntiaseman kilpapeleissä.

Monet valmistajat eivät kerrokaan televisioiden input lagia lainkaan. Testaamme kuitenkin usein televisiot juuri tätä tarkoitusta varten, ja olemme maininneet kunkin mallin input lagin näiden tietojen yhteydessä.

4K-resoluutio

Jos etsit parasta televisiota pelaamiseen, yksi perusvaatimuksista on 4K-resoluutio. Jo Xbox One S pystyy toistamaan pelejä 4K-resoluutiolla, jonka konsoli saavuttaa yllättävän hyvällä sisäänrakennetulla ylöspäinskaalauksella. Xbox One X tekee vastaavan natiivisti, samoin PS4 Pro. Myös Nintendo Switch tukee HD-resoluutiota. Xbox Series X- ja PS5-konsolit tarjoavatkin 4K-pelejä jo vakiona.

Ruudunpäivityksen hallinta

Nyt kun Xbox Series X- ja PS5-konsolit ovat täällä, 4K-resoluutio sekä 60- ja jopa 120 ruudun kuvataajuudet ovat arkea. Siten televisiota ostaessa kannattaa pitää huolta, että niissä on viimeisimmät HDMI-standardit. Jos televisiossa ei ole vähintään yhtä HDMI v2.0a:lla varustettua liitäntää, se ei pysty vastaanottamaan 4K-resoluutiota kuin korkeintaan 30 ruudun kuvataajuudella.

Onneksi useissa tämän vuoden malleissa on jo HDMI 2.1 -liitäntä, joka kykenee jo 4K/120Hz:iin sekä tukee VRR:ää ja ALLM:ää. Nämä kannattaa kuitenkin varmistaa televisiota hankkiessa.

Halo Infinite (Xbox Series X, 2021) (Image credit: 343 Industries)

High dynamic range (HDR)

4K-resoluution lisäksi High Dynamic Range (HDR) on peleissä jo standardi. Tämän avulla peleihin voidaan loihtia entistä laajempi ja dynaamisempi värimaailma sekä kontrasti, jotka herättävät pelimaailmat todella eloon.

Etenkin Xbox Series X hyötyy television HDR-tuesta, sillä sen Auto HDR -ominaisuus lisää HDR:n myös kaikkiin vanhoihin peleihin, jotka eivät sitä luontaisesti edes tue. Vanhat Xbox-pelit näyttävätkin uudella konsolilla entistä paremmilta. PS5:llä voi niin ikään pelata joitain vanhoja pelejä, mutta näitä ei kuitenkaan päivitetä HDR-tuellisiksi.

Xbox Series X tukee lisäksi Dolby Visionia, joka on dynaaminen HDR-formaatti. Sitä tosin käyttää toistaiseksi pääasiallisesti vain suoratoistopalvelut. Tämä luultavasti korjaantuu ajan kanssa.

Xbox Series X Dolby Vision ja Atmos: mitä kaikkia tuetaan?

Monet sanovatkin HDR:llä olevan suurempi vaikutus kuin 4K-resoluutiolla. HDR:n ongelma on kuitenkin siinä, että se vaatii televisiolta paljon kirkkauden osalta. Samoin parempi kontrasti näkyy suoraan laadukkaampana HDR-toistona.

Monet elokuvat ja pelit on suunniteltu 1 000 nitin kirkkauteen, joten jos televisiosi ei tue näin korkeaa kirkkautta, se ei välttämättä saavuta HDR:n koko potentiaalia. Tämä näkyy ennen kaikkea videopeliympäristöissä, joissa värimaailma voi olla paljon terävämpi kuin todellisuudessa.

Bittisyvyys

Kun puhumme HDR:stä, puhumme myös pelitelevision bittisyvyydestä. Paras HDR-kokemus vaatii 10-bittisen näytön, joka tukee 1 024 eri RGB-väriarvoa. Ilman tätä väritoisto jää todellisuutta heikommaksi, mikä näkyy muun muassa sävystä toiseen siirtyessä. Useat laadukkaat HDR-televisiot tukevat nykyään 10-bittistä, mutta tämä ei suinkaan ole vielä standardi.

Xbox- ja PlayStation-konsolit tarkastavat television tukeman bittisyvyyden automaattisesti ja säätävät HDR-kuvan sen mukaisesti. Xbox-konsolit antavat jopa tarkan yhteenvedon television 4K-kyvykkyydestä ja ominaisuuksista.

Tahdomme kuitenkin muistuttaa, että hyvän HDR-värimaailman saa myös 8-bittisellä televisiolla, jos niissä on vain tehokas suoritin. 10-bittiset paneelit ovat kuitenkin selkeästi parempia.

Joissakin televisioissa, kuten Samsungin kalliimmissa malleissa, on tuki 12-bittiselle prosessoinnille, vaikka niiden paneelit tukevat natiivisti vain 10-bittistä. Xbox-konsolilla käyttäjät voivat valita Colour Depth -laatikosta maksimibittimäärän omalle televisiolleen.

Xbox Series X ja Xbox Wireless -ohjain (Image credit: Micosoft)

Väripuhtaus

Toinen kehittyneempi ominaisuus omaa pelitelevisiota hankkiessa on värisävyjen aliotanta (chroma subsampling).

Tätä kutsutaan myös väripuhtaudeksi, ja se merkitään usein joko 4:4:4 tai 4:2:0. Nämä numerot paljastavat, kuinka monesta pikselistä värinäytteet otetaan ylä- ja alariveiltä jokaista kahden rivin mittaista neljän pikselin pätkää kohden. Joten esimerkiksi 4:2:0:n kohdalla värin näyte otetaan kahdesta pikselistä yläriviltä ja nollasta pikselistä alariviltä.

Toisin sanoen, mitä isommat numerot ovat, sitä puhtaampi väritoisto televisiossa on, sillä värisävyä ei tarvitse arvailla. Valitettavasti 4:4:4-tuki vaatii todella paljon tietoa kuvasta, joten sitä ei tueta HDMI:n kautta tai edes kaikissa televisioissa.

Ja jos totta puhutaan, niin kuvanlaadun erot 4:4:4:n ja 4:2:2:n ja jopa 4:2:0:n välillä eivät ole niin suuret. Ne näkyvät enemmän peligrafiikassa kuin videossa, joten joidenkin kohdalla kannattaa tarkistaa, mitä kaikkea televisio tukee. Tätä ei usein tosin kerrota television teknisissä tiedoissa. Uudet konsolit osaavat onneksi selvittää melko tarkasti, mitä värisävyjen aliotantaa televisio tukee automaattisesti.

Tämä saattaa aiheuttaa myös ongelmia television ja konsolin välillä, minkä ansiosta monet konsolit tarjoavatkin vaihtoehdon rajoittaa aliotantaa omien valikoidensa kautta.

Tilaääni

Äänisuunnittelulla on pelinkehityksessä aina tärkeä rooli, ja nykyään se voidaan viedä jo kokonaan omalle tasolle, kiitos tilaäänen uusien innovaatioiden. Xbox Series S ja Xbox Series X tukevat Dolby Atmosta, joka on tällä hetkellä kaikkein kehittynein äänijärjestelmä. Perinteisten tilaäänien, eli etu-, sivu- ja takakaiuttimien, lisäksi se tukee myös ylä- ja alapuolella olevia kaiuttimia, luoden objektipohjaisen ja tarkan ääniympäristön.

Tätä varten kannattaa huolehtia siitä, mihin suuntaan television kaiuttimet on suunnattu, koska silloin saat kaikkein selkeimmän ja puhtaimman äänen. Myös kaiuttimien tehot, erillinen subwoofer, sisäänrakennettu soundbar tai varsinaisten kaiuttimien määrä ratkaisevat.

Sony tarjoaa puolestaan oman 3D-äänen PlayStation 5:llään, joten televisioiden kaiuttimiin panostetaan varmasti yhä enemmän jatkossa.