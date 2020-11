Arvostelussa Xbox Series S

Xbox Series S on erinomainen ja edullinen aloituskonsoli seuraavan sukupolven pelaamista varten, kunhan olet tyytyväinen ostamaan pelisi digitaalisesti tai Xbox Game Passin kaltaisten palvelujen kautta. Siinä on kuitenkin merkittävästi vähemmän tilaa, se ei yllä 4K-resoluutioon pelatessa ja siitä uupuu 4K HD Blu-ray-asema.

Pika-arvio

Xbox Series S on seuraavan sukupolven konsoli, joka poikkeaa muista malleista merkittävästi. Se on suunniteltu tarjoamaan pelaajille samat sukupolven Xbox Series X:n tarjoamat mahdollisuudet, kuten korkeamman ruudunpäivityksen, säteenseurannan ja huippunopeat latausajot, huomattavasti edullisempaan hintaan. Tämä tarkoittaa myös kompromisseja.

Siinä on huomattavasti vähemmän tallennustilaa kuin Series X:ssä, eikä se kykene 4K-resoluutioon peleissä. Sen sijaan se tähtää 1440p-resoluutioon, joka skaalataan ylöspäin tätä tukevissa 4K-televisioissa.

Xbox Series S:ssä ei ole myöskään isosisaruksensa lailla 4K HD Blu-ray -asemaa. Vaikka nämä voivat olla joillekin kompromisseja, Xbox Series S on näiden ansiosta myös paljon edullisempi ja pienempi laite, jolla voi kuitenkin pelata seuraavan sukupolven pelejä.

Arvostelua varten testasimme kymmeniä eri pelejä aina viime vuoden hiteistä, kuten Halo: The Master Chief Collectionia, Forza Horizon 4:ää, Doom Eternalia ja Gears 5:tä, sekä Yakuza: Like a Dragonin kaltaisia julkaisupelejä.

Jokainen peli onnistui vakuuttamaan meidän sulavalla ruudunpäivityksellä, korkeammalla resoluutiolla Xbox One S:ään verrattuna ja nopeilla latausajoilla. Ne eivät silti näytä aivan niin upeilta kuin Series X:llä, joka kykenee natiiviin 4K-resoluutioon.

Mutta pelaajille, joita ei haittaa ostaa pelejä digitaalisesti tai tilata Xbox Game Passia, Xbox Series S lupaa seuraavan sukupolven ominaisuudet huokeaan hintaan. Siten se on erinomainen aloitusmalli seuraavaan konsolisukupolveen ilman, että mahdollisuudesta joutuisi maksamaan itseään kipeäksi.

(Image credit: Future)

Nämä ovat huomioitavia kompromisseja ostopäätöstä tehdessä. Jos haluat ostaa pelisi edelleen fyysisenä tai omistat laajan Xbox One -pelikokoelman, Xbox Series S:n levyaseman puute ei kuulosta hyvältä.

Sitä on lisäksi saatavilla ainoastaan 512 Gt SSD-asemalla, joten vaikka se on Xbox One X:n tai Xbox One S:n asemia huomattavasti nopeampaa, sen tila loppuu nopeasti kesken.

Yllä mainitut viisi peliä täyttävät lähes kokonaan kyseisen 512 Gt SSD-aseman, ja jäljelle jää ainoastaan 30 Gt tilaa. Toisin sanoen jos haluaisimme lisätä konsolille yhden tuota kokoluokkaa olevan pelin, joutuisimme poistamaan jonkun aiemmista peleistä. Tai ostamaan vaihtoehtoisesti erikseen myytävän laajennuskortin.

Xbox Series X -arvostelu (Image credit: Future) Xbox Series X hyödyntää uskomattomia tehojaan pienentääkseen latausaikoja ja parantaakseen suorituskykyä ja pelien ulkoasua merkittävästi. Mutta vaikka Quick Resumen, Smart Deliveryn ja taaksepäin yhteensopivuuden kaltaisen ominaisuudet ovat erinomaisia lisiä, se jää puutteelliseksi käyttöliittymään tehtyjen vähäisten päivitysten ja julkaisupelivalikoiman osalta.



Lue arvostelumme Xbox Series X:stä

Toinen negatiivinen piirre osalle saattaa olla edullisemman konsolin kykenemättömyys 4K-pelaamiseen, jonka sijaan konsoli tähtää 1440p-resoluutioon. Kyseessä on tuttu ja yleisesti käytössä oleva resoluutio PC:llä, sillä se tarjoaa huomattavasti paremman kuvanlaadun kuin vanha 1080p-resoluutio. Se myös vaatii vähemmän konetehoja, minkä vuoksi Microsoft on pystynyt pitämään konsolin hinnan alhaisena.

Jos omistat jo Xbox One X:n, tällöin pudotus 4K:sta 1440p-resoluutioon voi olla selkeä. Niin ikään jos haluat nimenomaan parasta mahdollista kuvaa, Xbox Series X on tällöin vaihtoehtosi. Ja koska jo Xbox One X:llä pystyi pelaamaan Forza Horizon 4:n kaltaisia pelejä 4K/30fps-laadulla, Series S:n voi nähdä helposti ottavan kehityksessä askeleen taaksepäin. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Konsolin komponentteja tarkastellessa Xbox Series S poikkeaa One X:stä paljon tehokkaammalla suorittimella ja AMD:n RDNA 2 -arkkitehtuuriin pohjautuvalla paremmalla näytönohjaimella, joka pystyy muun muassa säteenseurantaan. Series S:ssä on vähemmän teraflopseja kuin Xbox One X:ssä (4 vs 6), mutta ne eivät ole enää ainoita näytönohjaimen tehoja määritteleviä asioita.

Xbox Onen käyttäjät voivatkin päivittää konsolinsa huokeaan hintaan, jolloin Xbox Series S on erinomainen vaihtoehto ja jos pystyt hyväksymään sen takana olevan suunnittelufilosofian. Mutta jos omistat jo Xbox One X:n ja 4K-näytön, silloin suosittelemme siirtymään Xbox Series X:n pariin.

Harkitsetko konsolin isosisarusta? Katso meidän videoarvostelu Xbox Series X:stä:

Xbox Series S:n hinta ja julkaisupäivä

Xbox Series S:n julkaisupäivä: 10. marraskuuta 2020

Xbox Series S:n hinta: 309 €

Tarjolla Gigantista myös Xbox All Access -vaihtoehtona 24,99 € / kk, johon sisältyy konsoli ja Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Series S julkaistiin 10. marraskuuta 2020. Suomessa sen hinta on 309 €. Samana päivänä julkaistaan myös Xbox Series X, jota myydään Suomessa 509 €.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että ilman levyasemaa peliin ei voi ostaa fyysisiä tai käytettyjä pelejä, eikä lainata näitä kavereilta. Pelien suhteen konsolin omistajat ovat täysin Xbox Storen armoilla, jolloin peleistä ei saa aina parasta mahdollista tarjousta.

Tämä ei ole niin suuri ongelma kuin voisi kuvitella, kiitos erikseen tilattavan Xbox Game Pass -palvelun takia. Murhe on niin ikään pienempi, jos pelejä ostaa vain harvakseltaan. Fyysisiin kappaleisiin mieltyneet sekä pelejä eteenpäin myyvien kannattaa kuitenkin katsoa muuta vaihtoehtoa.

Xbox Series S on tarjolla myös Gigantin kautta Xbox All Access -palvelun kautta. Tämän avulla konsolin sekä 24 kuukauden Xbox Game Pass Ultimaten saa itselleen 24,99 € / kk -hintaan. Hinta on äärimmäisen kannattava ja tulee jopa aavistuksen halvemmaksi kuin konsolin ja Xbox Game Pass Ultimate -palvelun ostaminen erikseen. Konsolin saa pitää 24 kuukauden jälkeen itsellään.

Microsoft ei ole kuitenkaan ainoa valmistaja, joka tuo markkinoille uuden konsolin marraskuussa. Myös Sony julkaisee PlayStation 5:n ja PS5 Digital Editionin viikko Xbox Series S:n ja Series X:n jälkeen. Suosittelemme lukemaan molemman konsolin arvostelut, jos jahkailet vielä näiden välillä.

(Image credit: Future)

Xbox Series S:n muotoilu

Näyttää upealta miten päin tahansa

Sopii monenlaisiin sisustuksiin

Konsoli ja ohjain näyttää upeilta valkoisina

Vaikka Xbox Series S:n sisällä mylläävä rauta on täysin uutta, muotoilultaan konsoli muistuttaa hieman sittemmin lopetettua Xbox One S All-Digital Editionia.

Xbox Series S:n päällä on selkeä musta tuuletin, joka muistuttaa melkein kaiutinta ja tuo sävyjä muutoin valkoiseen muotoiluun. Sitä kautta poistetaan myös valtaosa kuumasta ilmasta. Konsoli on Microsoftin pienin koskaan, eikä etuosassa ole kuin yksi ainoa USB-liitäntä ja virtanäppäin. Ulkoasu on puhdas, pelkistetty ja toimiva.

Muut liittimet on sijoitettu taakse, josta löytyy HDMI 2.1 -ulostulo, kaksi USB 3.2 -liitäntää, Ethernet, laajennuskorttipaikka ja virtaliitäntä.

Xbox Series S:ssä ei ole luonnollisesti paikkaa Kinectille, Microsoftin niin ikään tuotannosta poistetulle liiketunnistimelle. Konsolin mukana ei tule myöskään Ultra High Speed HDMI:tä, vaan ainoastaan High Speed HDMI.

Koon osalta Xbox Series S on mitoiltaan 6,5 x 15,1 x 27,5 cm ja painaa noin kaksi kiloa. Siten sen pitäisi mahtua melkein mihin tahansa tv-tasoon tai hyllyyn. Se on lisäksi niin kevyt, että se on helppo pakata mukaan kaverille tai reissuun.

Xbox Series S on esimerkiksi pienempi kuin Xbox One S, mikä on vakuuttava saavutus ottaen huomioon, että konsolin sisällä on neljän TFLOPin näytönohjain ja 8-ytiminen kustomoitu Zen 2 -suoritin, jotka vaativat jäähdytystä.

Vaikka kaikki eivät välttämättä pidä konsolin viime sukupolvea mukailevasta muotoilusta, meidän silmää ulkoasu miellyttää. Tietty jatkuvuus on mukavaa varsinkin tuotteessa, jota mainostetaan osana entistä tuoteperhettä.

(Image credit: Future)

Xbox Series S:n suorituskyky

Ylöspäin skaalattu 4K näyttää hyvältä, natiivi 1440p on hyvä kompromissi

Sulava ja jopa 120 fps yltävä pelattavuus

Xbox Velocity Architecture on nopea... mutta ei välitön

Xbox Series S:n vahvuus on sen hinta-laatu-suhteessa: konsoli on kompakti tehopakkaus. Se tarjoa joko ylöspäin skaalatun 4K-resoluution, tai natiivin 1440p- tai 1080p-resoluution.

Vaikka konsolin näytönohjain ei ole yhtä tehokas kuin Xbox Series X:ssä, pelit voidaan skaalata ylöspäin aina 4K:hon asti. Lisäksi ne pyörivät parhaimmillaan 120 ruudun kuvataajuudella 1440p-resoluutiossa, mutta tätä varten tarvitsee HDMI 2.1 -yhteensopivan television. Se kykenee lisäksi säteenseurantaan ja lataa pelejä todella nopeasti, kiitos Xbox Velocity -arkkitehtuurin.

Kun arkkitehtuuri yhdistetään 10 gigan GDDR6-muistiin ja sisäänrakennettuun SSD-asemaan, käsissä on todella tehokas konsoli.

Xbox Series S:n tekniset tiedot Suoritin: 8-ytiminen 3,6 GHz (3,4 GHz SMT:n kera) kustomoitu AMD 7 nm

Näytönohjain: 4 teraflopia @ 1,565 GHz

RAM: 10 Gt GDDR6

Ruudunpäivitys: Jopa 120fps

Resoluutio: 1440p 4K-ylöspäinskaalauksella

Optinen asema: Ei

Tallennustila: 512 Gt NVMe SSD

Käytettävissä oleva tallennustila: 364 Gt

Mutta tarvitsetko oikeasti 4K-televisiota, joka tukee HDMI 2.1:tä ja siten 120 Hz virkistystaajuutta? Tarkastellaan asiaa.

Jos omistat 1080p-television, silloin Xbox Series S hyödyntää supersamplaukseksi kutsuttua ominaisuutta luodakseen paremman näköisiä kuvaa heikompiinkin televisioihin. Supersamplaus on monimutkainen prosessi, mutta periaatteessa idea on siinä, että peli renderöi itsensä korkeammalla resoluutiolla ja skaalaa tätä alaspäin television tarkkuuteen.

Lopputulos on huomattava parannus tarkkuuteen ja terävyyteen, mikä tarkoittaa sitä, että myös ilman 4K- tai 1440p-näyttöä pelaavat pelaajat saavat paremman näköisen kuvanlaadun Xbox Series S:llä.

Uskomme kuitenkin useamman liittävän Xbox Series S:n 4K-televisioon ja mahdollisesti 120 Hz virkistystaajuuteen kykenevään malliin, joskin valtaosa viime vuosien televisioista on yltänyt ainoastaan 60 Hz.

4K-käytössä Xbox Series S skaalaa oman resoluutionsa ylöspäin 4K-resoluutioon. Vaikka ero on huomattava natiivin 4K:n ja 4K:hon ylöspäin skaalatun kuvan välillä, Xbox Series S:n pelit näyttävät silti paremmilta 4K-näytöllä kuin 1440p-näytöllä.

Kannattaa myös huomioida, että Xbox Series S pystyy renderöimään joitain pelejä 4K-resoluutiolla, jos kehittäjät antavat siihen vain mahdollisuuden. Tämä tehdään kuitenkin aina pelikohtaisesti, eikä sitä nähdä siten kaikissa peleissä.

Hyvänä puolena tässä on se, että konsoli voi hyödyntää HDR:ää, jolloin se tukee laajempaa väriavaruutta, korkeampia kirkkauksia ja parempaa kontrastia. Taivas näyttää siis sinisemmältä, ruoho vihreämmältä ja värit muutenkin elävämmiltä. Jos et ole kokenut HDR:ää aiemmin, tulet yllättymään.

Jos näyttösi tukee lisäksi HDMI 2.1:tä, voit pelata pelejä 1440p-resoluutiossa ja 120 ruudun kuvataajuudella. Kuvataajuuden voi valita konsolin ääni- ja videovalikosta, josta löytyy vaihtoehdot resoluutioille ja ruudunpäivitykselle.

Tämä on melko suoraviivainen toimenpide, mutta kannattaa huomioida, etteivät kaikki pelit yllä 120 ruudun kuvataajuuteen. Tällä hetkellä ainoastaan The Falconeer ja Gears 5:n moninpeli ovat tällaisia pelejä. Tulevista Call of Duty: Black Ops Cold Warin ja Halo Infiniten moninpelit tukevat myös tätä.

Joten vaikka et investoisikaan uuteen televisioon, koet etuja uuden SSD-aseman ja Microsoftin Xbox Velocity -arkkitehtuurin takia. Jälkimmäinen on laajempi kokonaisuus, joka käsittää konsolin kustomoidun NVMe SSD:n, rautapohjaisen dekompressoinnin, täysin uuden DirectStorage API:n sekä Sampler Feedback Streamingin (SFS).

Tämäkin on vain nopea läpiveto, mutta lyhykäisyydessään dataa säilytetään entistä tehokkaammin ja sitä ladataan muistiin nopeammin, kiitos sekä fyysisen levyn ja ohjelmistopohjaisten algoritmien.

(Image credit: Future)

Lopputuloksena saadaan merkittävästi nopeammat latausajat verrattuna Xbox One X:ään, minkä lisäksi SSD-asema kykenee Quick Resumen kaltaisiin ominaisuuksiin, joihin palaamme pian.

Tietenkin vähemmän hohdokkaampi osa-alue konsolissa on sen vaatimaton 512 gigan tallennustila, joka täyttynee monien kohdalla välittömästi. Vaikka 500 gigaa oli riittävästi tilaa viime sukupolvella, nykyiset pelit vaativat jo merkittävästi enemmän tilaa. Nykyään alle teran kiintolevyt alkavat olla jo kyseenalaisia pelikäytössä.

Asiaa pahentaa entisestään, ettei käyttäjillä ole edes käytössä 512 gigaa. Konsolin käyttöjärjestelmä vie 148 gigaa, jolloin käytettävissä olevaa tilaa on ainoastaan 364 gigaa.

Viiden asennetun pelin jälkeen joutuu jo miettimään, minkä pelin poistaisi seuraavaksi. Vaikka Microsoft väittää pelien vievän Xbox Series S:llä jopa 30 % vähemmän tilaa, sillä ne eivät tarvitse 4K-tiedostoja, se ei poista levytilaa täyttymästä nopeasti.

Onneksi Microsoft on tuonut markkinoille oman laajennuskortin yhteistyössä Seagaten kanssa. Teran lisätila auttaa pahimpaan hätään, mutta valitettavasti siitä joutuu maksamaan Suomessa 249,99 €. Tällä lisäsummalla ostaisikin jo Xbox Series X:n.

Xbox Series S:n ohjain

Käsinkosketeltavampi tuntuma kiitos uusien tekstuurien

Lyhyemmät liipaisimet ja parempi pito

Share-näppäin on kätevä, samoin 360-asteinen D-pad

Käyttää valitettavasti edelleen AA-paristoja

Xbox One -ohjaimen jälkeen voisi helposti luulla, ettei Xbox Series X/S:n ohjain ole muuttunut lainkaan. Se on kuitenkin mukavampi kädessä ja helppokäyttöisempi muutamien pienien muutosten vuoksi.

Sen kokoa on muokattu aavistuksen pienemmäksi, mutta eroa ei juuri huomaa silmämääräisesti. Kompaktimpi muotoilu tarkoittaa kuitenkin sitä, että se sopii useampiin käsiin paremmin. Muita muutoksia on teksturoidut ja mattapintainen päällyste, sekä teksturoidut liipaisimet ja olkanäppäimet, jotka auttavat pidossa.

Suurin muutos on todennäköisesti uusittu D-pad, jossa on peukalolle mukava 360-asteinen lautanen. Jokainen ilmansuunta vastaa nopeasti ja tyydyttävällä klikkauksella, joskin osalle ääni on todennäköisesti liian kova. Sileä viimeistely auttaa lisäksi taistelupelien puoliympyräliikkeiden teossa.

Toinen pieni muutos on liipaisimissa, joita on lyhennetty aavistus. Niissä on edelleen haptinen palaute sekä tärinä, mutta nämä eivät yllä samaan kuin PS5:n DualSense-ohjaimen uudet ominaisuudet, jossa vastusta voidaan vaihtaa lennosta.

Uusi Share-näppäin tekee sitä, mitä lupaakin, eli tallentaa kuvia ja videota. Nämä voi jakaa nopeasti Xboxin syötteeseen tai sosiaalisen median tileille. Yhdellä klikkauksella otetaan kuvakaappaus ja pohjassa pitämällä napsitaan 15-sekuntinen video (tätä voi säätää kaappausasetuksissa).

Toiminto on paljon kätevämpi ja nopeampi kuin Xbox Onella, jossa piti ensin siirtyä valikkoon ja vasta sitten tallentaa haluamansa otos.

(Image credit: Future)

Kokonaisuus tuntuu silti hyvin tutulta. Tatit ovat samoilla paikoilla, samoin Menu-, View- ja päänäppäimet.

Xbox Series S:n ohjaimessa on lisäksi 3,5 mm kuulokeliitäntä ja laajennusportti pohjassa, sekä USB Type-C latausta varten. Sen vieressä on lisäksi paritusnäppäin, jolla ohjaimen saa toimimaan langattomasti konsolin tai muun Bluetooth-laitteen kanssa.

Uusi Xbox-ohjain on edelleen mukava käyttää, mutta sen suurin harmituksen aihe ovat AA-paristojen tarve. Olisimme mieluusti nähneet siinä ladattavan litiumakun Xbox Elite Wireless Controller Series 2:n tapaan. Paristot kestivät pelikäytössä noin 10 päivää.

Jos et halua käyttää enää paristoja vuonna 2020, voit ostaa joko Microsoftin oman Play and Charge -paketin, joka sisältää ladattavan akun ja USB-C-johdon. Toinen vaihtoehto on ladattavat AA-paristot. Myös vanhat Xbox Onen akut ovat yhteensopivia uuden ohjaimen kanssa.

Vaikka lisävarusteet tuovat ohjaimeen lisäkuluja, ne antavat myös mahdollisuuden joustavuuteen. Litiumakuilla on kuitenkin tapana heikentyä vuosien saatossa, joten näiden korvaaminenkin voi aikanaan käydä kalliiksi.

Suosittelemme silti ostamaan joko ladattavia akkuja tai Microsoftin latauspaketin, jos olet aikeissa pelata enemmän kuin 40 tuntia viikossa.

Xbox Series S:n ominaisuudet

Käyttöliittymä on hieman ahdas ja toisinaan hidas

Quick Resume tuntuu uudelta ja upealta

Smart Delivery takaa parhaan mahdollisen pelikokemuksen

Loistava valikoima mediapalveluja sekä Dolby Vision- ja Atmos-tuki

Jos olet ostanut Xbox-konsolin viimeksi vuosia sitten ja huolehdit sen käyttöönoton vaikeudesta, älä suotta. Xbox Series S:n asentaminen on suoraviivainen prosessi, kiitos uudistetun Xbox-sovelluksen iOS- ja Android-laitteille.

Sovelluksen voi ladata kummankin alustan kauppapaikalta, minkä jälkeen kirjaudutaan omalle Microsoft-tilille. Kun kirjautuminen on valmis, konsoli voidaan käynnistää ja syöttää siinä näkyvä koodi sovellukseen. Tämä siirtää puolestaan kaiken tarvittavan tiedon konsoliin. Tämän jälkeen tarvitsee enää lisätä Wi-Fi ja salasana, jolloin konsoli on päivitystä vaille valmis käytettäväksi.

Asennuksen jälkeen tervehtivä käyttöliittymä on tuttu kaikille, jotka ovat käyttäneet Xbox Onea viimeisen kolmen kuukauden aikana. Uusi käyttöliittymä tuotiin kaikille Xbox-konsoleille elokuussa, ja sama on käytössä myös Xbox Series X/S -mallien osalta. Se ei ole kuitenkaan kaikkein intuitiivisin käyttöliittymä.

Ruudulla näkyy valtavasti tietoa koko ajan, joten sen käytössä on pieni oppimiskäyrä ennen kuin navigointi muuttuu luontevaksi.

Huono puoli käyttöliittymän säilymisessä ennallaa on se, että Xbox Series S ei tunnu välittömästi erilaiselta. Vaikka käyttöliittymässä liikkuminen on sulavampaa, kaikki näyttää "vanhalta".

Siinä on lisäksi samat vanhat virheet, joita olemme huomanneet Xbox Onella: osa kuvista latautuu vasta muutaman sekunnin päästä ja se on mielestämme ylipäätään liian ahtaaksi jäsennelty. Tietoa on liian paljon siihen nähden, kuinka paljon sitä juuri sillä hetkellä tarvitsee.

Käyttöliittymän ulkopuolella Xbox Series S tekee kuitenkin hyviä, joskin kovin maltillisia, innovaatioita.

(Image credit: Future)

Smart Delivery takaa parhaan mahdollisen version pelistä pelasit sitä millä alustalla tahansa ja milloin vain. Tallennukset siirtyvät alustalta toiselle saumattomasti, vaikka hyppisit vanhojen Xbox One -konsoleiden ja Xbox Series S:n välillä toistuvasti. Käytännössä kyse on taakse- ja eteenpäin yhteensopivuudesta.

Useiden pelien välillä siirtyminen on kanssa mahdollista Quick Resumen vuoksi. Se on uusi ominaisuus, jonka avulla Xbox Series S voi ylläpitää muistissa useita eri pelitallenteita samanaikaisesti, jolloin näiden välillä siirtyminen käy juuri ilman minkäänlaisia latausaikoja.

Muistissa olevien pelien määrä vaihtelee, mutta saimme parhaimmillaan kiertoon kahdeksan peliä. Tätä ei myöskään tueta kaikkien pelien osalta, ja varsinkin verkkopohjaiset pelit eivät tue ominaisuutta. Se on kuitenkin kätevä ja aikaa säästävä ominaisuus, joka on mahdollista vain SSD-aseman vuoksi. Pelitilanne säilyy lisäksi, vaikka konsoli sammutettaisiin välissä.

Lopuksi meidän täytyy puhua konsolin mediatoiminnoista. Digitaalisena konsolina se tukee kaikkia yleisimpiä palveluja, kuten Netflixiä, Amazon Prime Videota, Apple TV:tä ja Disney+:aa.

Nämä ladataan konsolille pelien lailla kauppapaikalta, minkä lisäksi ne voi kiinnittää etusivulle, jos käyttö on yleistä. Pelien lailla myös nämä säilyvät muistissa ja niihin on nopea siirtyä pelailun välissä.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että vaikka Series S kykenee ainoastaan 1440p-resoluutioon pelatessa, se pystyy toistamaan 4K HDR -kuvaa suoratoistopalveluissa. Netflixin, Disney+:n ja Apple TV Plussan kaltaiset palvelut näkyvätkin tilauksesta riippuen 4K:na.

Osa palveluista tukee lisäksi konsolinkin tukemaa Dolby Visionia ja Dolby Atmosta, jolloin käyttöön saa paremman HDR:n ja 3D surround -äänen.

Xbox-pelikirjasto

Heikko julkaisupelivalikoima

Kattava taaksepäin yhteensopivuus

Xbox Game Pass on loistava tapa kasvattaa omaa pelikirjastoa

Olemme nyt armottoman rehellisiä: Xbox Series S:n pelikirjasto ei käynnisty vakuuttavissa merkeissä. Alkuperäisen julkaisupeli Halo Infiniten myöhästyessä vuoteen 2021, konsolille ei saada julkaisussa montaa yksinoikeuspeliä. Suurin osa peleistä onkin jo joko julkaistu tai julkaistaan myös muille alustoille.

Valikoimaa täydennetään tosin tulevina kuukausina, joskin osa Xbox-yksinoikeuksista on joutunut siirtämään julkaisua Halo Infiniten lailla seuraavaan vuoteen.

Uusien pelien sijaan Microsoft on päättänyt parantaa yhtiön nykyistä pelivalikoimaa Xbox Series S -optimoinneilla. Gears 5:n, Forza Horizon 4:n, Sea of Thievesin ja Ori and the Will of the Wispsin kaltaiset pelit on optimoitu pyörimään ja näyttämään paremmilta.

Valitettavasti emme päässeet testaamaan näitä kunnolla kuitenkaan ennen julkaisua, sillä kaikkia pelejä ei oltu optimoitu ennen konsolin virallista julkaisupäivää. Julkaisussa optimoituja pelejä pitäisi komistaa Xbox Series X/S Optimized -logo.

Mutta jos rakastat ajatusta omistaa koko Xbox-pelikirjaston ensimmäisestä Xbox-konsolista lähtien, Xbox Series S on eittämättä houkutteleva vaihtoehto. Se tukee neljän sukupolven edestä Xbox-pelejä, joskaan ei kaikkia.

Mahdollisuus siirtyä täysin uusista peleistä Xbox 360:lle julkaistuihin klassikoihin, kuten Viva Pinataan tai Red Dead Redemptioniin, on huikeaa, eikä näitä varten tarvitse enää liittää vanhoja konsoleita tai televisioita olohuoneeseen.

Mutta koska Xbox Series S:ssä ei ole levyasemaa, pelien täytyy olla digitaalisessa muodossa. Sen takia erillinen Xbox Game Pass -palvelu on erinomainen vaihtoehto.

Siihen sisältyy yli 100 pelattavaa peliä välittömästi Xbox Series S:lle. Näihin lukeutuu niin Halo: The Master Chief Collection, Gears 5, Forza 7 sekä iso kasa indie-hittejä Xbox 360 -ajalta. Jos rakastat Games with Gold -pelejä, mutta haluaisit niitä enemmän pelattavaksi, Game Pass on tarkoitettu juuri sinulle.

Vaikka Game Pass ei kuitenkaan korvaa uusia julkaisupelejä julkaisussa, se antaa mahdollisuuden laajaan pelikirjastoon. Se esittelee myös vanhoja pelejä uusissa valoissa, sillä osa peleistä on paranneltuja. Game Passin tilaajat saavat pelattavakseen lisäksi kaikki Microsoftin omat uutuuspelit heti julkaisupäivänä, mikä on jo itsessään valtava säästö.

Kannattaako Xbox Series S ostaa?

(Image credit: Future)

Osta jos...

Etsit edullista seuraavan sukupolven konsolia

Alkuperäisen Xbox Onen ostajille Xbox Series S on helppo suositeltava. Sillä kykenee natiiviin 1440p-pelailuun ja 120 ruudun kuvataajuuteen, joten vaikka se ei ole markkinoiden tehokkain konsoli, se on valtava päivitys edeltäjästään.

Pelaat pelejä eniten Xbox Game Passin ja Xbox Live Goldin kautta

Koska Xbox Series S:n kaikki pelit on saatavilla ainoastaan digitaalisesti, suosittelemme tilaamaan joko Xbox Game Passin tai Xbox Live Goldin. Niiden avulla pääset käsiksi kaikkiin Microsoftin omien studioiden peleihin heti julkaisussa ja voit pelata pelejä verkossa.

Et jaksa enää katsoa latausruutuja

Xbox Series S:n tärkeimmät ominaisuudet ovat SSD-asema ja Microsoftin Xbox Velocity -arkkitehtuuri. Pelien välillä hyppiminen Quick Resumen avulla säästää aikaa, minkä lisäksi SSD vähentää latausaikoja merkittävästi aiemmasta.

Xbox Series S vs PS5 Digital Edition: kumpi kannattaa ostaa?

Älä osta, jos...

Haluat pitää valtavaa pelikirjastoa konsolillasi

SSD-asema on nopea, mutta valitettavasti sitä ei ole paljoa. Konsolin oman käyttöjärjestelmän jälkeen Xbox Series S:ssä on vain 364 gigaa käytettävää tilaa, joka täyttyy nopeasti. Jos tykkäät pitää pelejä konsolilla, joudut joko ostamaan Xbox Series X:n tai erillisen laajennuskortin.

Omistat paljon fyysisiä Xbox-pelejä tai elokuvia

Toinen Xbox Series S:n heikkous on levyaseman puute. Toisin sanoen et voi pelata sillä vanhoja Xbox 360- tai Xbox One -pelejä tai katsoa blu-ray-elokuvia.