Arvostelussa Elgato Facecam

Elgato tunnetaan erityisesti striimaajille ja muille sisällöntuottajille suunnatuista tuotteistaan. Siten on ollut hieman outoa, ettei yhtiö ole tarjonnut heille lainkaan omaa webkameraa ennen kuin nyt.

Uusi Elgato Facecam on 1080p-kamera, joka sijoittuu puhelinstriimaukseen suunnitellun EpocCam-sovelluksen sekä kameran tietokoneeseen liittävän Cam Link 4K:n väliin. Hinnaltaan kyseessä on webkameraksi tyyris 199,99 € tuote, joka lunastaa kuitenkin hintansa.

Muihin Elgaton tuotteisiin verrattuna Facecam osuu hinnaltaan tuoteperheen keskelle edullisuuden ja suorituskyvyn osalta. Esimerkiksi Cam Link 4K on 129,99 € hinnassaan edullisempi vaihtoehto, mutta se vaatii käyttäjältään myös erillisen kameran, eikä se myöskään yllä yli 60 ruudun kuvataajuuteen 1080p-resoluutiolla.

Resoluutio ja kuvataajuus ovatkin Facecamin valtit, kun sitä vertaillaan markkinoilla olevien muiden parhaiden webkameroiden kanssa. Useimmissa niissä rajat tulevat vastaan 1080p-resoluutiolla 30 ruudun kuvataajuudessa, kun taas Facecamissa määrä on Logitech Streamcamin ja Razer Kiyo Pron tapaan tuplaten.

Juuri kuvataajuus saa videon tuntumaan sulavalta. Tämän vuoksi monet striimaajat priorisoivat sen resoluution sijaan, sillä lähetyksessä kameran tuottama kuva on usein niin pieni, ettei se hyödy juurikaan tarkemmasta resoluutiosta. 4K-videon tuomaa terävyyttä ei voi kuitenkaan aliarvioida, mutta pelaajat ja etenkin pelien kommentaattorit arvostavat usein 60 ruudun kuvataajuuden tuomaa sulavuutta lähetyksissään.



Webkameran ominaisuudet Tässä ovat Elgato Facecamin tarkemmat ominaisuudet:

Liitäntä: USB-A 3.0, type C

Fokus: Kiinteä

Polttoväli: 30 cm - 120 cm

Resoluutio: Jopa 1080p @ 60 fps

Mikrofoni: Ei

Kuva-asetusten hallinta: Yes

Katselukulma (FOV): 82°

Kiinnitys: L-muotoinen nivel, tripodi

Facecam ei jää kuitenkaan mehustelemaan pelkällä kuvataajuudella, vaan kameraan on sullottu myös muutama muu kätevä ominaisuus. Kameroiden kohdalla käytettävällä kennolla on merkittävä vaikutus kuvanlaatuun, ja monissa halvemmissa malleissa nämä ovat usein sitä laaduttominta sorttia. Elgato on panostanut kuitenkin nimenomaan korkeaan laatuun käyttämällä FaceCamissa Sonyn STARVIS CMOS -kennoa.

Kyseistä kennoa käytetään tyypillisesti korkealaatuisissa turvakameroissa, joilla kuvataan myös heikosti valaistuja tiloja. Facecamin kennon laatu näkyy ennen kaikkea kohinan vähäisessä määrässä, kun valaisu on heikompi. Hämärässä otettujen kuvien rakeisuus syntyy juuri siitä, kun huonoa valaistusta pyritään keinotekoisesti parantamaan digitaalisesti.

Lisäksi Facecamissa on kahdeksan sisäänrakennettua linssiä, jotka mainospuheiden mukaan keskittyvät kukin tiettyyn tarkoitukseen. Olemme listanneet alle tarkemmin linssien ominaisuudet.

Asfäärinen pinta: Maksimoi kuvan äärilaidalla olevan tarkkuuden.

Maksimoi kuvan äärilaidalla olevan tarkkuuden. Matalan dispersion lasi: Vähentää väriaberraatiota, parantaa kontrastia, tonaalisuutta ja terävyyttä. Välittää jatkuvasti läpi koko väriavaruuden. Neutraalit värit, ei vivahteita tai värivääristymiä.

Vähentää väriaberraatiota, parantaa kontrastia, tonaalisuutta ja terävyyttä. Välittää jatkuvasti läpi koko väriavaruuden. Neutraalit värit, ei vivahteita tai värivääristymiä. Kahdeksantoista heijastusta vähentävää pinnoitetta: Parantaa välitystä, estää linssiheijastuksia ja säilyttää kuvan laadun.

Parantaa välitystä, estää linssiheijastuksia ja säilyttää kuvan laadun. IR Cut -suodatin: Estää infrapunavalon pääsyn kennoon.

Elgaton uutukainen pärjää vakuuttavasti striimauskilpailijoidensa rinnalla. Kun testasimme kaikkia kolmea yllä olevaa laitetta, Facecam oli näistä huomattavasti elävämpi ja kylläisempi vakioasetuksilla. Monet sisällöntuottajat tosin muuttavat säätöjä itse saadakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen. Jos värikkyys ei miellytä omaakaan silmää, Elgato tarjoaa varsin kattavan ohjelmiston kuva-asetusten säätämiseksi.

Ja mukana tuleva Camera Hub -ohjelmisto on todella vakuuttava. Vaikka webkamera jo itsessään onnistuu vakuuttamaan, sen rinnalle tehty ohjelmisto tekee lopullisen eron kilpailijoihinsa nähden.

Kun Camera Hubia vertailee kilpailijoihinsa, ei voittoon tarvita lopulta kovinkaan paljoa. Logitech Capturessa on aivan liian vähän mahdollisuuksia kuvan kustomointiin, kun taas Razer Synapse -sovellus tunnetaan bugisuudesta.

Elgaton vastine on sen sijaan helppokäyttöinen ja ominaisuuksiltaan kattava. Sen avulla voi vaikuttaa kaikkeen kontrastista, kylläisyydestä ja ISO-asetuksesta aina suljinnopeuteen, valkotasapainoon ja näkökentän kavennukseen saakka. Jälkimmäinen on vakiona 82 astetta, mutta sen voi tiputtaa lähes saumattomasti aina 24,4 asteeseen. Tämä vastaa nelinkertaista tarkennusta.

Ohjelman säätömahdollisuudet ovat selkeästi hakeneet inspiraatiota järjestelmäkameroista löytyvistä säädöistä. Lisäksi ohjelman kautta voi tiputtaa lähetyksen kuvanlaadun manuaalisesti aina 540p/30fps-tasolle saakka.

Tarkempia säätöjä kaipaaville Elgato tarjoaa ISO-asetukset, joka tarkoittaa International Organization for Standardization. Toisin sanoen se kertoo kameran valotuksen. Mitä korkeampi ISO-luku, sitä kirkkaampi kuva.

Tämän avulla käyttäjät voivat säätää lähetyksen kuvan vastaamaan paremmin studiovalaistusta ja tekemään yleisilmeestä paljon ammattimaisemman näköisen. Asetukset voi kaiken lisäksi tallentaa, joten kerran säädettyään niihin ei tarvitse koskea muutoin kuin kuvausolosuhteiden muuttuessa.

Sovelluksessa on vielä kohinanvaimennus todella heikkoja kuvausolosuhteita varten, jolloin taustalla olevaa rakeisuutta saa pienennettyä keinotekoisesti. Tämä vaikuttaa kuitenkin silminnähden kuvanlaatuun, joten vakiokäytössä asetus kannattaa ottaa pois.

Elgato on jättänyt kuitenkin muutaman ominaisuuden pois Facecamista, joka saattaa puoltaa käyttäjiä kilpailijoiden puoleen. Meidän mielestämme yhtiö on tehnyt nämä kuitenkin syystä.

Ensinnäkään Facecamissa ei ole lainkaan sisäänrakennettua automaattista tarkennusta. Monet striimaajat tuntuvat kuitenkin käyttävän kiinteää fokusta, koska automaattinen tarkennus on usein turhan herkkä ja tarkentuu vääriin paikkoihin. Tämä saa lähetyksen näyttämään epätasaiselta ja -ammattimaiselta.

Ottaen huomioon, että kyseinen ominaisuus on sekä Razer Kiyo Prossa että Logitech Streamcamissa paikoin hyvin ärsyttävä, Elgaton päätös pysyä kiinteässä tuntuu paremmalta ja eritoten striimajille suunnatulta ratkaisulta. Linssin terävyys pysyy silti todella laadukkaana aina 30 cm saakka, joten katsojille voi tarvittaessa näyttää tuotteiden yksityiskohtia ilman, että tarkennusta joutuisi heti perään etsimään uusiksi.

Toinen miinuspuoli osalle on mikrofonin puute. Tavallista webkameraa ostavalle kyseessä on todennäköisesti merkittävä ostopäätöstä rajoittava tekijä, mutta striimaajilta löytyy todennäköisesti laadukkaat mikrofonit tai kuulokesetit jo entuudestaan. Tällöin OBS:n tai Streamlabsin kautta striimatessa ohjelmat voisivat vahingossa napata webkamerassa olevan mikrofonin pääasialliseksi äänilähteeksi, mikä johtaisi huonolaatuiseen ääneen.

Puhumattakaan siitä, että lähetyskelpoisen äänen saaminen webkamerasta on liki mahdotonta. Elgato myöntääkin "olettavansa, että sisällöntuottajat ja ammattilaiset käyttävät erillistä mikrofonia". Vaikka omasta taloudesta ei välttämättä löydy XLR:ää tai muuta USB-mikrofonia, pelikuulokkeiden mukana tulevat mikit ovat usein webkameroita huomattavasti laadukkaammat.

Viimeinen mielipiteitä mahdollisesti herättävä piirre on Facecamin muotoilu. Elgaton webkamera on sisällä olevien linssien vuoksi melko kookas ja näyttää tuhdilta esimerkiksi näytön päällä. Linssin päälle laitettava yksityisyyssuoja estää puolestaan mahdollisia hakkeroijia näkemästä mitään, mutta sen kiinnitysmekanismi tuntuu tarpeettoman vaivalloiselta. Kiinnitys vaatiikin yllättävää kovakouraisuutta, joka ei kalliin linssin välittömässä likeisyydessä tunnu aina parhaalta ratkaisulta.

Facecam tuo myös muita etuuksia niille käyttäjille, jotka omistavat entuudestaan yhtiön Stream Deckin. Laitteiden välille saa haettua liitännäisen, jolloin videota voi muokata nappia painamalla. Stream Deckin avulla voi esimerkiksi tarkentaa kasvoihin, kun jotain epäonnista tapahtuu lähetyksessä, tai vaihtaa huoneen valaistuksen ennalta määriteltyihin asetuksiin. Ottaen huomioon, kuinka haluttu lisävaruste Stream Deck on sisällöntuottajien keskuudessa, Elgato laajentaa onnistuneesti sen käyttömahdollisuuksia oman ekosysteeminsä sisällä.

Joten vaikka Elgato Facecam on yhtiön ensimmäinen yritys varsin kilpailullisella markkinoilla, se onnistuu nousemaan välittömästi erinomaiseksi vaihtoehdoksi niille striimaajille ja sisällöntuottajille, jotka eivät halua ostaa kallista järjestelmäkameraa. Kyseessä on silti todella hintava tuote, joka on kuitenkin lähimpiin kilpailijoihinsa verrattuna samoissa hinnoissa ja tarjoaa paremmin suunnitellut ominaisuudet juuri suoralähetyksiä varten. Joten jos olet aikeissa käynnistää oman Twitch-urasi ja pystyt investoimaan alkuun tarvittavan summan, Facecam on tällä hetkellä meidän ykkösvalintamme webkameraksi.

Osta jos...

Haluat markkinoiden parhaan webkameran striimaukseen

Kyllä, Razer, Dell ja Logitech tarjoavat myös kiinnostavia vaihtoehtoja, mutta Facecam päihittää nämä nimenomaan striimaajille suunnatuilla ratkaisuilla.

Haluat vaihtoehtoisia kiinnitystapoja

Facecamin mukana tulee irrotettava kynsimäinen kiinnitys, jonka alta paljastuu perinteinen 1/4" kierre. Siten kameran voi asettaa näytön sijaan minne tahansa tripodin tai vastaavan avulla.

Omistat jo Elgaton tuotteita

Yksi Facecamin loistavia piirteitä on sen sopivuus muiden Elgaton tuotteiden kanssa. Jos omistat jo Streamdeckin tai muita yhtiön lisävarusteita, hyödyt synergiasta enemmän.

Älä osta, jos...

Et halua ostaa mikrofonia

Vaikka olemme samaa mieltä Elgaton päätöksestä jättää mikki ja automaattinen tarkennus kokonaan pois, nämä saattavat olla joillekin ratkaiseva tekijä ostossa. Jos et halua käyttää erillistä mikrofonia, valitse jokin muu malli.

Haluat jotain edullisempaa

Elgato Facecam on erinomainen tuote, mutta se on 199,99 € hinnallaan kallis sellainen. Markkinoilta löytyy laadukkaita ja edullisempia vaihtoehtoja, jotka eivät ole kuitenkaan laadullisesti välttämättä aivan samaa tasoa.

Omistat jo kohtuullisen peilittömän kameran

Jos omistat jo entuudestaan sopivan kameran striimaamista varten, voi olla kannattavampaa ostaa silloin Cam Link 4K tai kuvankaappauskortti vielä parempaa kuvanlaatua varten.