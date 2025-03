Roborock julkaisee robotti-imurien uuden lippulaivamallin – tässä on Roborock Saros 10

Roborock Saros 10 on valmistajan uusi lippulaivamalli

Suositushinta 1 499 €

Myynti alkaa 26. maaliskuuta

Robotti-imureista tunnettu Roborock tuo uuden lippulaivamallinsa myyntiin myös Suomen markkinoille. Roborock Saros 10 saapuu Suomessa myyntiin 26. maaliskuuta 1 499 euron suositushinnalla.

Maailmalla jo huomiota muun muassa iF Awards -palkinnon arvoisesti kerännyt malli jatkaa valmistajan pyrkimyksiä tehdä laitteista entistä pienempiä. Saros 10 on korkeudeltaan vain 7,98 cm, mikä tekee siitä valmistajan matalimman tuotteen tähän mennessä. Tästä huolimatta se tarjoaa peräti 22 000 pascalin imutehon, mikä takaa pölyjen irtoamisen niin kovilta lattiapinnoilta kuin paksuilta matoiltakin.

“Saros 10 on kehitetty Roborockin Pure-suunnittelufilosofian mukaisesti, joka keskittyy minimalismiin ja toiminnallisuuteen. Malli on lisäksi varustettu teknisesti edistyksellisimmällä puhdistusjärjestelmällämme. Mallin design ja innovatiiviset, siivousta helpottavat ratkaisut tekevät siitä luotettavan kumppanin suomalaisiin koteihin”, kertoo Roborockin Suomen PR-päällikkö Mihail Kurvinen.

Mallia kuvataan soveltuvaksi erityisesti lemmikkikoteihin sen Dual Anti-Tangle -järjestelmän ansiosta. Se koostuu DuoDivide-pääharjasta sekä nousevasta FlexiArm Riser -kaarisivuharjasta. Kaksivaiheinen kietoutumisenestojärjestelmä pyrkii taklaamaan karvojen ja pitkien hiusten aiheuttamat haasteet, jotta ne eivät jäisi jumiin harjaksiin.

Kuten tämän hetken parhaille robotti-imureille on tyypillistä, mukana on moppaustoiminto. VibraRise 4.0 -teknologia saa mopin värähtelemään jopa 4 000 kertaa minuutissa, minkä pitäisi poistaa lattiaan jämähtäneet liat tehokkaasti. Myls lattiapesussa hyödynnetään erillistä reunamoppia, jotta nurkat ja lattialistojen reunamat saataisiin siivottua putipuhtaaksi.

Saros 10 tukee RoboDock Ultra 2.0 -telakointiasemaa, joka pesee mopin 80-asteisella vedellä ja täten puhdistaa jopa 99,99 % kaikista bakteereista.

Roborock Saros 10 on muiden mallien tavoin yhteensopiva Roborock-tukisovelluksen kanssa. Laitteessa on tuki Alexalle, Sirille ja Google Homelle. Myös Matter 1.4 -protokolla on luvassa, joskaan sen tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä kerrottu.

