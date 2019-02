Paras älykello 2019: Valitsimme vuoden 2019 kiinnostavimmat älykellot

Älykello on erinomainen lisävaruste älypuhelimelle. Ajan näyttämisen lisäksi se tuo tärkeät ilmoitukset suoraan ranteeseesi ja seuraa juoksuharrastuksesi kehitystä.

Markkinoiden parhaat mallit ovat pullollaan uudenlaisia ominaisuuksia, kuten internet-hakujen suorittamista äänikomennoilla, urheilusuorituksien seuraamista GPS-paikannuksen avulla sekä ostoksien maksamista ilman lompakkoa.

Markkinoiden parhaat älykellot myös näyttävät todella upeilta. Mikäli älykello on mielestäsi turha krumeluuri, kehoitamme sinua tutustumaan niihin uudelleen. Alta löytyvät kellot ovat laadukkaita, suorituskykyisiä ja voivat auttaa sinua parantamaan kuntoasi hienovaraisten mutta tehokkaiden kehotusten avulla.

Mikä on helmikuun kuumin uutuus? Olemme saaneet juuri viralliset tiedot Samsung Galaxy Watch Activesta, joka sijaitsee laitteena parhaan älykellon rinnalla. MWC 2019:ssä nähdään luultavasti myös mielenkiintoisia uusia julkistuksia älykellojen osalta.

Listasimme alle tämän hetken parhaat älykellot – ja päivitämme listaa jatkuvasti. Valinnanvaraa löytyy Apple Watchista Fitbitiin, Garminista Tizeniin. Ja onpa listalla useampikin Googlen käyttöjärjestelmän Wear OS -tuote, jotka aiemmin tunnettiin nimellä Android Wear.

Alla oleva lista on muodostettu perusteellisten arvostelujen perusteella. Olemme arvioineet muun muassa laitteiden muotoilun, ominaisuudet, akkukeston, speksit ja hinnan sekä vertailleet näitä kilpailijoihin.

Uusia malleja lisätään listalle ja vanhoja poistetaan koko ajan, joten Samsung Galaxy Watch Activen, LG Watch W7:n ja Honor Watch Magicin kaltaiset tuotteet saattavat ilmestyä listalle, kunhan olemme ennättäneet arvioida ne kunnolla.

Vuosi 2019 tuntuisi olevan myös jälleen kova vuosi älykellojen osalta. Odotammekin listalla tapahtuvan muutoksia, jos saamme kuulla viralliset julkistukset muun muassa Google Pixel Watchista ja Apple Watch 5:stä.

1. Samsung Galaxy Watch

Urheilullinen Samsung-älykello on entistä tyylikkäämpi

Käyttöjärjestelmä: Tizen OS | Yhteensopivuus: Android, iOS | Näyttö: 1,2 tai 1,3 tuuman 360 x 360 Super AMOLED | Suoritin: tuplaydin 1,15 Ghz | Rannekkeen koko: 22 mm tai 20 mm | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: 4 päivää 46 mm:llä / vähemmän 42 mm | Latausmenetelmä: Langaton | IP-luokitus: 50 m | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth

Vakuuttava akkukesto

Hyödyllinen kieritettävä reuna

Ärsyttävä laturi

Bixby ei ole edelleenkään kilpailijoidensa tasolla

Ykkössijan parhaana älykellona juuri tällä hetkellä saa Samsungin Galaxy Watch, joka on huomattava parannus viime vuoden Gear S3 - ja Gear Sport -malleihin.

Testasimme kookkaamman 46 mm -version, jossa on suorastaan huikea neljän päivän akkukesto jopa aktiivisessa tehokäytössä. Tulos on hämmästyttävä ottaen huomioon, että listamme muut kellot kestävät parhaimmillaankin vain päivän yhdellä latauskerralla.

Galaxy Watchin kohokohtia on kellon kierrettävä näytönreuna, jolla navigoidaan Tizen OS -käyttöjärjestelmässä. Käyttöliittymä onkin yksi mukavimmista ja helpoimmin opittavimmista, joita olemme älypuhelimissa törmänneet.

Sovellukset ovat sen sijaan rajallisemmat kuin pääkilpailijoiden Wear OS - tai watchOS 4 -käyttöjärjestelmissä, mutta kello tarjoaa silti kaikki perinteiset ominaisuudet. Samsungin uutukainen onkin yhtälailla erinomainen älykello fitness-käyttöön että myös muotoilultaan ja käytettävyydeltään ensiluokkainen.

Lue koko arvostelumme: Samsung Galaxy Watch

2. Apple Watch 4

Paras Apple Watch mitä rahalla saa

Käyttöjärjestelmä: watchOS 5 | Yhteensopivuus: : iOS | Näyttö: 1,78" tuuman OLED | Suoritin: Apple S4 | Rannekkeen koko: Riippuu kellon koosta | Muisti: 16 Gt | Akunkesto: 1-2 päivää | Latausmenetelmä: Langaton | IP-luokitus: Vesitiivis 50m asti | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Isompi näyttö

Kevyt muotoilu

Akku voisi olla parempi

Todella hintava

Tiukan kärkisijakamppailun hävinnyt Apple Watch Series 4 päätyy listallamme toiseksi. Applen kohdalla kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yhtiö on päivittänyt älykellomallistonsa muotoilua ja lopputulos on vain parempaan päin.

Kelloja on saatavilla paljon isommilla näytöillä varustettuna joko 40 mm tai 44 mm koossa, minkä lisäksi kirkas ja selkeä näyttö on aiempaa laajempi. Eikä Apple Watcheille tyypillisistä ominaisuuksista ole suinkaan luovuttu.

Kaiutin on entistä selvempi ja muotoilu on kevyempi, mutta kello tuntuu siitä huolimatta hyvin laadukkaalta. Myös aiempien Apple Watchien rannekkeet ovat yhteensopivia.

Kaikkein mielenkiintoisin uusi ominaisuus on kuitenkin sykemittariin sisäänrakennettu sydänsähkökäyrä, joka varoittaa muun muassa mahdollisista eteisvärinöistä ja auttaa hakemaan apua aiemmin.

Ominaisuus ei ole käytettävissä tosin heti julkaisussa, eikä sitä olla tällä hetkellä tuomassa muualle kuin Yhdysvaltoihin. Sydänsähkökäyrä hyödyttää myös vain hyvin spesifiä käyttäjäryhmää, mutta heille kyse voi olla elämän pelastavasta teknologiasta.

Älykellossa on silti valtava määrä erilaisia fitness-ohjelmia sekä uusin watchOS 5 -käyttöjärjestelmä, joten laite sopii silti erinomaisesti kaikille. Apple Watch 4 on meidän henkilökohtainen suosikkimme iPhone-puhelinten seuralaiseksi (se ei tue Android-laitteita), mutta kokonaislistauksella se jää toiselle sijalle.

Lue koko arvostelumme: Apple Watch 4

3. TicWatch E2

Hyvin varusteltu edullinen älykello

Käyttöjärjestelmä: Wear OS | Yhteensopivuus: Android 4.3+, iOS 8+ | Näyttö: 1,39 tuuman 400 x 400 OLED | Suoritin: Snapdragon Wear 2100 | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: Noin 48 tuntia | Latausmenetelmä: Magneettikytkentä | IP-luoitus: IP67 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Edullinen

Todella hyvä akkukesto

Ei NFC:tä

Vaisu muotoilu

Yksi listamme halvimmista laitteista, TicWatch E2 on verrattain pienen Mobvoi-valmistajan tuotos, joka on saapunut markkinoille kuitenkin suuren huomion kera.

E2 on vesitiivis ja erinomaisella akkukestolla varustettu älykello, joka ei maksa maltaita. Se ei välttämättä vedä puoleensa muotoilun osalta, sillä se näyttää hivenen halvalta, mutta hinnan huomioiden ulkoasussa ei ole kuitenkaan liiaksi valitettavaa.

Aktiivisemmille käyttäjille laitteen mukana tulee lisäksi sisäänrakennettu GPS, tarkka sykemittari ja unenseuranta. Sisään on sullottu myös kaikki tarvittavat fitness-toiminnot, mutta valitettavasti laitteessa ei ole kuitenkaan lainkaan NFC:tä.

Lue koko arvostelumme: TicWatch E2

4. Fitbit Versa

Pienempi ja edullisempi Fitbit Ionic

Käyttöjärjestelmä: Fitbit OS | Yhteensopivuus: Android, iOS | Suoritin: Tuplaydin 1,0 GHz | Muisti: 2,5 Gt | Akunkesto: 3-4 päivää | Latausmenetelmä: Valmistajan oma laturi | IP-luokitus: Vedenkestävä 50 metriin | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth

Höyhenenkevyt

Suhteellisen edullinen

Ei GPS:ää

Tuntuu aavistuksen halvalta

Fitbit on yksi isoimmista tekijöistä fitness-mittausmarkkinoilla, mutta ennen loppuvuotta 2017 se ei ollut liikkunut lähellekään älykelloja.

Nyt yhtiö on julkaissut kaksi älykelloa, joista molemmat yltävät tälle listallemme. Suosikkimme Fitbiteistä on Versa, joka on hieman pienempi kuin Ionic, mutta siinä on mukana Fitbit Pay -ominaisuus langattomalle maksamiselle, 2,5 gigatavua muistia musiikille sekä lähes kolme päivää kestävä akku.

Versassa ei ole GPS:ää juoksulenkkien mittaamiseen, eikä sen muotoilu tunnu yhtä laadukkaalta kuin osalla muista tämän listan kelloista. Pidämme siitä kuitenkin joka tapauksessa kovasti – myös siksi, että se on yksi listan edullisimmista malleista. Suomalaisissa verkkokaupoissa se maksaa tammikuussa 2019 noin 250 euroa.

Lue koko arvostelumme: Fitbit Versa

Mitä seuraavaksi? Fitbit ei tuo markkinoille kovin usein uusia malleja, mutta viimeaikaiset huhut viittaavat siihen, että saatamme nähdä Fitbit Versa 2:n jopa melko pian.

5. Ticwatch Pro

Paras Wear OS -kello on varustettu kahdella näytöllä

Käyttöjärjestelmä: Wear OS | Yhteensopivuus: : Android 4.3+, iOS 8+ | Näyttö: 1.4" tuumaa, 400 x 400 OLED sekä LCD | Suoritin: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Muisti: 4Gt | Akunkesto: Jopa 48 tuntia, Essential-tilassa jopa 5 päivää lisää | Latausmenetelmä: Magneettikytkentä | IP-luokitus: IP68 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC

Innovatiivinen näyttötekniikka

Premium-tason muotoilu

Rajoitetusti sovelluksia

Ei 4G-ominaisuuksia

Suosikkimme Wear OS -kelloista on Ticwatch Pro , joka toimii sekä iPhone- että Android-puhelimien kanssa. Et ehkä ole ennen kuullut Ticwatchista, mutta sen tuorein uutuus, uniikilla kaksoisnäytöllä varustettu Pro, vie sen suoraan listan kärkisijoille.

Kellon näytöt ovat päällekkäin. Päällimmäisenä on läpinäkyvä LCD, joka kykenee näyttämään muun muassa kellonajan ja sykkeen, vaikka akku olisi vähissä.

Sen alla on kirkas ja terävä OLED-värinäyttö, jonka avulla kellosta saa kaiken irti. Pro toimii modernina älykellona noin 48 tunnin ajan, jonka jälkeen muun muassa kello ja osa pienemmistä toiminnoista on edelleen käytettävissä yksinkertaisemman näytön kautta. Mobvoin mukaan kello toimisi akunsäästötilassa jopa 30 päivää – mutta ainakin meidän testissämme virtaa riitti vain viitisen päivää.

Tavallisista älykello-ominaisuuksista laitteessa on GPS, NFC ja Google Pay (ei käytössä Suomessa) sekä Bluetooth musiikin kuunteluun. Sisäänrakennettu laadukas Qualcomm Snapdragon Wear 2100 -suoritin takaa riittävät tehot mihin tahansa käyttöön.

Ticwatch Prota ei saa Suomessa aivan joka kaupasta, mutta sillä on kuitenkin kourallinen suurempia jälleenmyyjiä. Hintaa kellolla on tammikuussa 2019 noin 260 euroa.

Lue koko arvostelumme: Ticwatch Pro

6. Apple Watch 3

Vuoden 2017 malli on edelleen laadukas

Käyttöjärjestelmä: watchOS 4,3 | Yhteensopivuus: iOS | Näyttö: 1,53 tuuman OLED | Suoritin: S2 tuplaydin | Rannekkeen koko: Riippuu kellon koosta | Tallennustila: 8 Gt (Ei-LTE) / 16 Gt (LTE, ei saatavilla Suomessa) | Akunkesto: 18 tuntia | Latausmenetelmä: Langaton | IP-luokitus: IPX7 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Erinomainen aktiivisuuden seurantaan

Hyvää vastinetta rahalle

Yhteensopiva vain iPhonen kanssa

Akunkesto ei riitä unen seurantaan

Apple Watch 3 (viralliselta nimeltään Apple Watch Series 3) oli markkinoiden paras älykello vielä hetki sitten, mutta tippui pari pykälää alaspäin viimeaikaisten tulokkaiden myötä.

Vaikka Watch 3 muistuttaa ulkoisesti edeltäjäänsä Apple Watch 2:ta , uusitut komponentit tuovat paljon uutta kolmannen sukupolven älykelloon. Watch 3:n merkittävin päivitys oli ehdottomasti sen LTE-yhteys. Suomalaisten harmiksi Apple ei kuitenkaan koskaan tuonut LTE-mallia Suomeen. Sama virsi jatkuu myös Watch 4:n kohdalla.

Suomessa myytävä GPS-versio on huomattavasti edullisempi kuin LTE ja tarjoaa käytännössä Watch 2:n ominaisuudet pidemmällä akunkestolla. Myös sovellusten selaaminen on aiempaa sujuvampaa.

Watch 3 on lisäksi aidosti vedenkestävä, joten voit käyttää sitä uidessasi tai lenkkeillessäsi sateessa. GPS-seuranta tekee juoksemisesta helpompaa. Applen uuden käyttöjärjestelmäpäivityksen myötä kellon voi päivittää myös watchOS 5:een.

Lue koko arvostelumme: Apple Watch 3

7. TicWatch S2

Huomattavan samankaltainen E2:n kanssa

Käyttöjärjestelmä: Wear OS | Yhteensopivuus: Android 4,3+, iOS 8+ | Näyttö: 1,39 tuumainen 400 x 400 OLED | Suoritin: Snapdragon Wear 2100 | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: Noin 2 päivää | Latausmenetelmä: Magneettikytkentä | IP-luokitus: IP67 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Edullinen

Vesitiivis muotoilu

Ei NFC:tä

Ei 4G-mallia

Tämä malli näyttää paperilla hyvin samankaltaiselta TicWatch E2:n kanssa, ja totta puhuaksemme se myös on sitä. Spekseiltään älykellot ovat identtiset, ja yhtiö on julkaissut kaksi eri mallia eri nimillä, koska niillä on eri käyttötarkoitus.

TicWatch S2:n s-kirjain tarkoittaa Sportia, mikä viittaa puolestaan mallin kestävämpään muotoiluun. Sen armeijatason kestävyys takaakin sen, että älykello pysyy käyttökelpoisena rankoissakin olosuhteissa sekä treenatessa.

Sen lisäksi malli tarjoaa kahden päivän edestä virtaa, GPS-seurannan, vesitiiviin muotoilun sekä kaikki viimeisimmät Wear OS -ominaisuudet. Jos haluat säästää, osta TicWatch E2, mutta jos kaipaat yllämainittuja ominaisuuksia, valitse hivenen kalliimpi S2.

Tässä mallissa ei ole kuitenkaan NFC:tä, eikä 4G-tukea, joskin hintaansa nähden näitä ominaisuuksia ei voi oikeastaan edes odottaa.

Lue koko arvostelumme: TicWatch S2

8. Misfit Vapor 2

Uudistettu kello fitness-intoilijoille

Käyttöjärjestelmä: Android, iOS | Näyttö: 1,2 tai 1,4 tuuman 360 x 360 AMOLED | Suoritin: Tuplaydin 1,0 Ghz | Hihnan koko: 20 mm | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: Päivä | Latausmenetelmä: Valmistajan oma laturi | IP-luokitus: - | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Edullinen

NFC Google Paylle

Ei 4G-mahdollisuutta

Hieman hutera

Misfitin toinen yritys tehdä älykello onnistuu huomattavasti paremmin kuin yhtiön ensimmäinen, ja laitteen muotoilu on jossain laadukkaan muotikellon ja pakollisen fitness-apuvälineen välimaastossa.

Se ei tosin suoriudu kummastakaan tehtävästä täysin ongelmitta, mutta toisaalta se tekee molemmat kuitenkin hyvin. Misfit Vapor 2 myös näyttää hyvältä, eikä se maksa lähellekään niin paljoa kuin jotkut muut Wear OS -älykellot.

Sen sisällä jyllää kuitenkin vanhempi Snapdragon 2100 -siru, mutta toisaalta sisäänrakennettu GPS, NFC Google Payta varten sekä muutama muu ominaisuus nostavat laitteen arvoa.

Lue koko arvostelu: Misfit Vapor 2

9. Fitbit Ionic

Aktiivisuusrannekkeiden valmistajan uusi aluevaltaus

Käyttöjärjestelmä: Fitbit OS | Yhteensopivuus: Android, iOS | Näyttö: TBC, 1000 nits | Suoritin: tuplaydin 1.0 GHz | Rannekkeen koot: Iso | Tallennustila: 2,5 Gt | Akunkesto: 2-3 päivää | Latausmenetelmä: Valmistajan alkuperäisjohto | IP-luokitus: Vedenkestävä 50 m asti | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth

Kirkas näyttö

Aktiivisuuden seuranta ja urheilutoiminnot

Hidas käyttöliittymä

Suppea valikoima sovelluksia

Fitbit Ionic -älykello oli jo ennen ilmestymistään suuri askel tälle aktiivisuusrannekkeiden valmistajalle, joka pyrkii saamaan jalansijan älykellomarkkinoilla ensimmäisellä älykellollaan.

Kello suoriutuu tehtävästään hyvin tietyillä osa-alueilla: urheiluun liittyvät toiminnot ovat tietenkin toimivia, ja voit seurata erilaisia urheilusuorituksia juoksusta uintiin sekä saliharjoitteluun. Ionic tarjoaa myös räätälöityjä harjoitteluohjelmia, ja voit maksaa ostoksia Fitbit Payn avulla (toimii rajoitettujen pankkien kanssa).

Älykellon hinta oli julkaisun yhteydessä korkea, mutta kellon hinta näyttää kuitenkin hieman laskeneen. Jos siis olet Fitbit-fani, ja haluat enemmän kuin mitä valmistajan perinteiset aktiivisuusrannekkeet tarjoavat, on Ionic hyvä vaihtoehto.

Lue koko arvostelumme: Fitbit Ionic

Mitä seuraavaksi? Huhut uusista Fitbit-malleista ovat harvassa, mutta olemme listanneet ylös asioita, jotka haluamme päivitettävän Fitbit Ionic 2:een.

10. TicWatch C2

Jälleen yksi TicWatch yltää listalle

Käyttöjärjestelmä: Android, iOS | Näyttö: 1,3 tuuman 360 x 360 AMOLED | Suoritin: Tuplaydin 1,0 Ghz | Hihnan koko: 20 tai 18 mm | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: Päivä | Latausmenetelmä: Valmistajan oma laturi | IP-luokitus: IP68 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Halpa hinta

Google Pay ja GPS

Rajalliset hihnat

Aikansa nähneet sisukalut

Tämä ei ole paras ostettavissa oleva TicWatch, sillä Mobvoin laitteita on listalla jo kolme muuta kappaletta. Mutta jos kaipaat jotain laadukkaampaa kuin TicWatch E tai S menemättä Pro-tasolle, niin tämä on TicWatch C2 on hyvä valinta.

C2:ssa on paljon laadukkaampi muotoilu kuin kahdessa halvemmassa mallissa, mutta se ei kuitenkaan maksa niin paljoa kuin TicWatch Pro. Sen vuoksi kyseessä on varsin hyvä Wear OS -malli, jos haluat ranteeseen ennemmin näyttävän älykellon muutamin fitness-ominaisuuksin.

Toistaiseksi tätä mallia ei voi kuitenkaan ostaa ilman nahkaista hihnaa, mikä on hieman outo ratkaisu. Mutta jos tämä ei haittaa tai voit ostaa jonkun kolmannen osapuolen varahihnan tilalle, niin C2 on hyvä vaihtoehto.

Lue koko arvostelu: TicWatch C2