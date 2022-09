Ensiarviossa Apple Watch SE 2

Applen uusin budjettihintainen älykello on Apple Watch SE 2. Tosin nimen kohdalla näkee kahta eri variaatiota, sillä kenties iPhone SE (2022) -mallistosta johtuen käytetään toisinaan myös nimeä Apple Watch SE (2022).

Kyseessä on Applen älykelloksi edullinen malli. Syyskuun 7. päivän Far Out -tilaisuudessa esitellyn älykellon suositushinta on alkaen 309 €. Mikäli haluaa kookkaamman 44 mm version tai GPS-version sijaan GPS+Cellular-mallin, joutuu kassalla pulittamaan hiukan enemmän. Kyseessä on joka tapauksessa selvästi edullisempi vaihtoehto kuin Apple Watch 8 saati Apple Watch Ultra.

Apple Watch SE 2 on maailmalla jopa edullisempi kuin alkuperäinen Apple Watch SE. Valitettavasti Suomessa näin ei kuitenkaan ole, vaan hintalappu on edullisimmillaan sama ja kalleimmillaan kympin enemmän. Kun yhtälöön ynnää inflaation, voi hinnoittelua pitää suurena valttikorttina.

Halvempi hinta ei näy tekniikassa. Edullisimmassa mallissa on sama S8-suoritin kuin kalliimmissa Apple Watch 8:ssa ja Apple Watch Ultrassa. Tämä takaa samat ominaisuudet, joskaan ihon lämpötilamittausta ei ole mukana. Sen sijaan virransäästötila sekä kolarintunnistus ovat automaattisesti käytössä.

Apple Watch SE 2 julkaistaan syyskuun 16. päivä. Ennakkotilaukset ovat jo käynnissä Applen verkkokaupassa.

Muotoilu

Kevyt rakenne tuntuu kättä vasten todella miellyttävältä. (Image credit: TechRadar)

Watch SE 2 on ulkoisesti hyvin samanlainen kuin edeltäväkin malli. Tarjolla on kaksi eri kokoa: 40 mm ja 44 mm. Kyseessä onkin Applen pienin malli, joka soveltuu erityisesti ohkaisempaan ranteeseen.

Kellon rungossa on tuttu virtapainike sekä Digital Crown -kruunu, jotka ovat molemmat sijoitettu kellon oikealle sivulle. Pohjassa on puolestaan sykemittari, joka on ainakin osittain parempi kuin alkuperäisen Watch SE:n vastaava.

Vaihtuneet materiaalivalinnat saavat Watch SE 2:n pohjan värityksen täsmäämään kellon alumiiniseen runkoon. Tämä luo kokonaisvaltaisemman ulkonäön, kun ranteen pinnasta ei pilkota erottuva sävy. Käytännössä muutoksen isoin merkitys korostuu kellon ollessa poissa ranteesta, mutta kyseessä on joka tapauksessa hauska pieni lisäys.

Pohjan väritys täsmää muuhun kelloon aiempaa paremmin. (Image credit: TechRadar)

Watch SE 2 tuntuu ranteessa ehdalta Apple Watchilta. Kokonaisuus on kevyt ja näyttö miellyttävän helppolukuinen. 1 000 nitin enimmäiskirkkaus on itse asiassa sama kuin Apple Watch 8:ssa, joskaan Apple Watch Ultran 2 000 nitin lukemaan ei ylletä.

Edullinen hinta näkyy kuitenkin kokonaisuudessa. Näyttöä kiertää paksu kehys, jonka vuoksi isovelimallien modernius jää haaveeksi. Tästä huolimatta kosketusnäyttöä on helppo hyödyntää.

Apple Watch SE 2:n näyttöreunus on paksumpi kuin Apple Watch 8:ssa. (Image credit: TechRadar)

Jos olet tekemässä ostopäätöstä Watch SE 2:n ja Watch 8:n välillä, on syytä kiinnittää huomio mallien välisiin eroihin. Käytännössä edullisempi kello ei jää paljosta paitsi. Siitä puuttuu ihon lämpötilamittaus, happisaturaation seuranta sekä EKG-mittaus. Lisäksi aavistuksen pienempi näyttö ei hyödynnä aina päällä -tekniikkaa. Näitä kompromisseja voi pitää selvästi edullisemman hintalapun huomioiden hyvin kohtuullisina.

Apple Watch SE 2:n kolarintunnistus on toivottavasti kaikille turha lisäys, mutta hätätilanteessa se voi pelastaa käyttäjänsä. (Image credit: TechRadar)

Sen sijaan mukana on automaattinen kolarintunnistus. Applen aktiivisesti mainostama ominaisuus tunnistaa liikenneonnettomuuden, jolloin kello ilmoittaa hätäkeskukseen sekä määritetylle ICE-yhteyshenkilölle tapahtuneesta omatoimisesti.

Emme ole päässeet tätä vielä kokeilemaan, mutta tekniikka itsessään perustuu parantuneeseen gyroskooppiin sekä kiihtyvyysanturiin. Nämä ovat mukana myös kalliimmissa malleissa.

Akkukesto

Apple Watch SE 2:n akkukesto riittää entistä pidemmäksi ajaksi, jos on valmis luopumaan muutamista ominaisuuksista. (Image credit: TechRadar)

Apple on saanut vuosien ajan ansaittua kritiikkiä älykellojensa heikosta akkukestosta. Tällä kertaa valmistajalla on ässä hihassa, joka tavallaan paikkaa murhetta.

Apple Watch SE 2 sisältää S8-suorittimen, joka mahdollistaa pikalatauksen sekä virransäästötilan. Näistä jälkimmäinen sammuttaa muutamia sensoreita ja ominaisuuksia, kuten esimerkiksi automaattisen treeniseurannan. Lisäys on tulossa watchOS 9 -ohjelmiston myötä Apple Watch 4:lle ja sitä uudemmille malleille.

Käytännössä Watch SE 2 tarjoaa siis edelleen 18 tunnin akkukeston. Virransäästötilan avulla lukeman saa kuitenkin venytettyä helposti lähes koko seuraavaksi päiväksi.

Ja kun lataustarve viimein yllättää, pikalataus täyttää kellon puhdin aiempaa nopeammin.

Ensiarvio

Uusi watchOS 9 -ohjelmisto tarjoaa mielenkiintoisia lisäyksiä Apple Watchin käyttökokemukseen. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE 2 ei saa sukkia pyörimään jaloissa tai olemaan yhtä innostunut kuin se kuuluisa lapsi karkkikaupassa. Tämä ei ole onneksi tarpeenkaan. Kyseessä on edullinen Apple Watch -vaihtoehto, joka tuo sopusuhtaiseen hintaan kaikki Applen älykelloille tutut ominaisuudet ja palvelut. Lisäksi se on omiaan esimerkiksi uuden iPhone 14 -puhelimen kaveriksi.

Mallin tärkein tavoite on tuoda yhä suurempi yleisö mukaan Applen ekosysteemiin. Jos et siis ole erityisen kiinnostunut kaikista edistyneimmistä terveysominaisuuksista tai sukeltamisesta, tarjoaa Watch SE 2 hintansa puolesta houkuttelevimman tavan päästä käsiksi Applen älykelloihin.