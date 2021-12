Arvostelussa Apple Watch 7

Apple Watch 7 on käytännössä isommalla näytöllä ja nopeammalla latauksella varustettu Watch 6. Suurimmalle osalle uudet värivaihtoehdot ovatkin ominaisuuksia kiinnostavampia. Käytännössä laite tarjoaa kattavat ominaisuudet sekä oivallisen lisätyökalun iPhonen kaveriksi. Lähes ennallaan olevat akkukesto, muotoilu sekä treeniominaisuudet eivät kuitenkaan tee päivityksestä millään tavoin pakollista.

Apple Watch 7 on käytännössä isommalla näytöllä ja nopeammalla latauksella varustettu Watch 6. Suurimmalle osalle uudet värivaihtoehdot ovatkin ominaisuuksia kiinnostavampia. Käytännössä laite tarjoaa kattavat ominaisuudet sekä oivallisen lisätyökalun iPhonen kaveriksi. Lähes ennallaan olevat akkukesto, muotoilu sekä treeniominaisuudet eivät kuitenkaan tee päivityksestä millään tavoin pakollista.

Jump To:

Pika-arvio

Apple Watch 7 korvaa vuonna 2020 ilmestyneen Apple Watch 6 -älykellon valmistajan lippulaivana. Uutuusmalli sekä edullisemmat Watch SE ja Watch 3 muodostavatkin yhtiön malliston loppuvuonna 2021.

Tuorein lippulaivamalli ei ole kummoinen parannus viimevuotiseen. Suurin muutos koskeekin 20 prosentilla kasvanutta näyttöä. Onneksi ominaisuuspuoli on mainiossa hapessa, joten kyseessä on tämän hetken paras Apple Watch -malli. Ero on kuitenkin hiuksenhieno.

Suurimmalle osalle käyttäjistä Apple Watch on keino olla ottamatta kännykkää taskusta tai hyödyntää treenisovelluksia. Jälkimmäisen osalta tilanne on mainio. Sykemittaus, kattava sovellustuki sekä tyylikäs muotoilu tekevät seiskamallista houkuttelevan työkalun treenaamiseen.

Apple Watch 7 toi mukanaan viisi uutta värivaihtoehtoa. Lisäksi kookkaampi näyttö tuo ruudulle enemmän tietoa kuin edeltävät mallit. Arjessa arvostamme kuitenkin ennen kaikkea aina päällä olevaa näyttöä, jonka ansiosta rannetta ei ole pakko nostaa tietojen kurkkaamiseksi.

Ulkoisesti on syytä nostaa esille upea OLED-näyttö, joka on reunoilta kaareva. Tämä luo tyylikkään lisämausteen ulkonäköön, joskin sen hyödyllisyys on vähän niin ja näin.

Olisimme toivoneet rohkeampaa irtiottoa muotoilun saralla. Ennakkoon arvioimme näkevämme tasapintaiset reunat uusien iPhone-puhelimien tavoin tai jopa isomman näytön. Nämä olisivat tehneet Apple Watch 7 -älykelloon päivittämisestä perustellumman valinnan.

Näppäimistö on hyvä ja yllättävän hyödyllinen. (Image credit: TechRadar)

Isompi näyttö mahdollistaa kattavammat ominaisuudet. Ensinnäkin näet aiempaa suuremman osan viestisisällöstä, minkä lisäksi painikkeet ovat helpommin painettavia. Apple on päättänyt hyödyntää kasvanutta pinta-alaa lisäämällä kelloon oman näppäimistön. Yllätyimme sen tarkkuudesta, joten se on omiaan lyhyiden vastausten näpyttämiseen.

Suorituskyky itsessään ei ole parantunut Apple Watch 6 -malliin verrattuna. Vaikka suorittimen nimi on muuttunut, ei S7 tarjoa lisätehoa. Tätä ei kannata ottaa kuitenkaan kritiikkinä. Apple Watch 7 on tehokas älykello, jonka käyttö on todella sulavaa. Uusi WatchOS 8 -ohjelmisto tekee oman osuutensa käyttökokemuksen parantamiseksi.

Treeniominaisuuksista on syytä mainita paranneltu pyöräilytuki. Se tunnistaa fillaroinnin aloittamisen, minkä lisäksi lukemat ovat tarkkoja. Harmillisesti se ei kuitenkaan automaattisesti lopettanut seurantaa pyöräilyhetken päättyessä.

Kaikkinensa Apple Watch 7 on pätevä työkalu treenaajalle. Käyttäjille on tarjolla lisäksi kolmen kuukauden ilmainen Fitness+ -koejakso. Valitettavasti palvelu ei ole Suomessa vielä tuettuna.

Fitness+ -treeni alkamassa (Image credit: TechRadar)

Watch 7 hoitaa juoksu-, pyöräily- ja uintiseurannassa perusasiat kunnialla. Sama koskee myös muita lajiseurantoja. Tarjolla on uusia eksoottisempia vaihtoehtoja, kuten meditointi. Arkisessa käytössä on puolestaan mukava seurata omaa aktiivisuutta rengasmittareiden täyttymistä vilkuilemalla.

EKG- ja SPO2-mittauksista ei ole juurikaan iloa, vaikka ne ovatkin hauskoja lisätyökaluja. Niiden hyödyllisyys ei valitettavasti ole yhtä merkittävää kuin valmistajan mainospuheista voisi päätellä.

Apple Watch 7 on laadukas kello, jonka suosittelu on silti hiukan vaikeaa. Sen uudistukset edelliseen Apple Watch 6:een verrattuna ovat niin maltilliset, ettei päivitys tunnu kovinkaan kannattavalta. Ja jos vuoden 2020 älykello on saatavana tarjoushintaan, tarjoaa se rahalle herkästi paremman hinta-laatusuhteen.

Jos kuitenkin haluat parhaan Apple Watchin, on uusi lippulaivamalli ainoa vaihtoehto. Sen mainio näyttö, hyvät treenityökalut sekä kattavat ilmoitukset tekevät siitä loistovalinnan iPhone-omistajien ranteeseen.

Hinta ja julkaisupäivä

Hinta ja julkaisupäivä

Digital Crown tarjoaa haptista palautetta (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 7 paljastettiin syyskuun 14. päivä 2021, mutta varsinaista julkaisua jouduttiin odottamaan aina lokakuun 15. päivään asti.

Muotoilun osalta tarjolla on perinteitä kunnioittaen kaksi versiota. Näistä molemmat ovat kuitenkin kasvaneet hiukan, sillä uudet vaihtoehdot ovat 41 mm ja 45 mm.

Suomessa hinnat alkavat 41 mm -mallin kohdalla 439 eurosta. Isompi versio kustantaa muutamia kymppejä enemmän, sillä halvimmillaan 45 mm -kelloa kaupataan julkaisussa 469 eurolla.

Tämä on kuitenkin vasta ensimmäinen hintaan vaikuttava väliaskel. Seuraavaksi on pohdittava liitettävyyttä. Halvin hinta koskee pelkkää GPS-versiota. Jos haluat oheen Cellular-ominaisuuden puheluita varten, nousee hintalappu satasella.

Tarjolla on lisäksi Apple Watch Nike Edition- ja Hermés-erikoisversiot, jotka nostavat hintaa merkittävästi. Näiden saatavuus Suomessa on kuitenkin aavistuksen kinkkistä.

Apple Watch 7 -mallisto on saatavissa viidessä alumiinisessa värissä, jotka ovat Midnight (musta), Starlight (harmaa), Green (vihreä), Blue (sininen) sekä (PRODUCT)RED (punainen). Lisäksi rannekkeiden osalta on muutamia uusia värivaihtoehtoja tilattavaksi.

Näyttö ja muotoilu

Näyttö ja muotoilu

Iso, kirkas ja selkeä näyttö pärjää myös auringonvalossa, mutta tällöin akku kuluu tavallista nopeammin. (Image credit: TechRadar)

Apple Watchin muotoilu erottaa mallin Watch 6 -edeltäjästä sekä edullisemmasta Watch SE -mallista. Uusin seiskaversio on aavistuksen isompi ja näytöltään 20 prosenttia suurempi kuin verrokit. Reunuksen pienentymisen huomaa erityisesti vanhaan Apple Watch 3 -kelloon vertaillessa. Vertaus on lisäksi reilu, sillä Series 3 on edelleen myynnissä.

Uusi malli on hiukan kookkaampi kuin Apple Watch 3, mutta näyttöä ympäröivän reunuksen pienentyminen antaa lisätilaa ruudulle. (Image credit: TechRadar)

Kaikkea ei voi silmällä huomata. Kun Watch 7:n saa hypisteltäväksi, paljastuu sen kestävämpi rakenne. Malli on IP6X-luokiteltuna pölyn- ja vedenkestävä. Tämän ansiosta hiekka ja muut liat eivät pääse kellon sisään.

Kirkas sekä selkeä OLED-näyttö on niin ikään aiempaa kestävämpi. Tämän ansiosta kellon on määrä säästyä edeltäjäänsä paremmin naarmuilta ja hajoamiselta. Emme kuitenkaan testanneet tätä arvostelulaitteella peruskäyttöä enempää. Mitä Watch 6 edellä, sitä Watch 7 siis perässä. Tälläkään kertaa emme nähneet arvostelujakson aikana minkäänlaista kulumaa tai hajoamista.

Kestävän muotoilun on mitä luultavimmin määrä tehdä mallista kiinnostavampi vaihtoehto aktiivisesti ulkoilevien silmissä. Onnistuminen on kuitenkin epävarmaa, sillä Garmin Fenix -mallin kaltaiset vaihtoehdot ovat selvästi houkuttelevampia älykelloja koviin olosuhteisiin. Sen sisuksissa on nimittäin merkittävästi paremmat työkalut ääriolosuhteisiin tai leirintään.

Tärkein vertailu tapahtuu edeltäjään. Kuten alla olevasta kuvasta voi havaita, isompi näyttö tuo näytille entistä enemmän tietoa. Tämä tekee käytöstä hieman vaivattomampaa, vaikka ero onkin hiuksenhieno.

Watch 6 (vas.) ja Watch 7 vierekkäin (Image credit: TechRadar)

Lopulta ero on kuitenkin marginaalinen. Testijakson aikana emme havainneet silmiinpistävää eroa Watch 7:n ja Watch 6:n välillä.

Molempien mallien kirkkaus on samalla tasolla. Apple ei ole tuonut näyttöön korkeampaa nit-lukemaa. Sen sijaan siirtyy sisätiloissa 70-prosenttiseen kirkkauteen. Tämä säästää akkua pitkässä juoksussa.

Apple Watch 7 on saatavilla viidessä uudessa värissä, jotka ovat nimetty tähtiyön kaltaisilla hienoilla nimillä. Käytännössä lisäykset ovat kuitenkin varsin perinteiset harmaa, vihreä, sininen, hopea ja punainen. Onneksi lopputuloksena ne näyttävät paremmilta kuin saattaisi ensiarviona kuvitella.

Kellon selustassa on tyypilliset LED-valot mittaamassa terveystietoja. Kohouman tuntee ranteessa aluksi, mutta siihen tottuu lähes välittömästi.

Watch 7:n selustassa on pieni kohouma (Image credit: TechRadar)

Apple on korostanut mainospuheissaan näyttölasin kaarevuutta. Se ei tarjoa paljoakaan lisää käyttökokemukseen, mutta tekstisisällön kallistuminen reunaa kohti on miellyttävä yksityiskohta.

Ominaisuuden hyödyllisyys on kuitenkin toinen tarina. Jos kelloa yrittää katsoa sivusta efektin käyttämiseksi, tapaa ruutu mennä samalla lepotilaan. Käytännössä lisäys jää siis kivaksi jipoksi ilman suurempaa vaikutusta.

Numerot kaartuvat näytön mukana, mikä on tyylikäs joskaan ei järin hyödyllinen lisäys. (Image credit: TechRadar)

Mukana on uusia kellotauluja. Näistä eniten huomiota keräsi Modular Duo -vaihtoehto, joka oli näytillä muttei saatavilla ennen Watch 7:n julkaisua. Vaikka panostus julkaisupäivään on ymmärrettävä, sai se vanhempien mallien omistajat tuntemaan olonsa sivustaseuraajiksi.

Jos ranteessasi komeilee Apple Watch 4 tai vieläkin vanhempi malli, huomaat nopeasti, että näyttö on aina päällä. Tämä lisäys tehtiin Apple Watch 5 -kelloon, mutta näkymä on nyt entistä kirkkaampi. Se tekee laitteen vilkaisemisesta aiempaa helpompaa.

Aina päällä oleva näyttö alkaa olla jo sen verran yleinen ominaisuus Applen kelloissa, että kehittäjät voivat panostaa siihen aktiivisesti. Ainakin toivomme näkevämme sen yhä yleisemmin käytössä muuallakin kuin Applen omissa sovelluksissa.

Himmennetty näyttö säästää laitteen akkua. (Image credit: TechRadar)

Aina päällä oleva näyttö ei ole kaikille mieleen jokaisessa tilanteessa. Toisinaan on kiva saada ruutu pois päältä kokonaan. Tätä varten on erillinen Theater Mode, joka sammuttaa näytön kokonaan.

Valitettavasti näiden kahden vaihtoehdon välissä ei ole kompromissia. Toivoisimme Applen lisäävän tarjolle näkymän, jossa kellonaika olisi vaivoin näkyvissä muutoin pimeällä ruudulla.

Samalla on silti sanottava, että näytön jatkuva päällä oleminen on merkittävä parannus aiempaan, jolloin rannetta piti nostaa kellon näkemiseksi. Tällä hetkellä Apple Watch 7:n luettavuus kestää vertailun perinteisiin kelloihin.

Isompi näyttö tarjoaa selkeän harppauksen näytön näppäimistön käyttämiseen. Meille tämä ei ole kummoinen lisä, sillä emme perinteisesti ole kokeneet näppistä erityisen hyödylliseksi.

Käytännössä näppäimistö ajaa kuitenkin asian lyhyiden viestien kirjoittamiseen. Ennemmin kuitenkin tapaamme käyttää ääniohjausta tai lähettämällä hymiövastauksen.

Jo ensimmäinen Apple Watch oli näytön osalta napakymppi, ja tämän jälkeen vuosittaiset uudet mallit ovat hioneet kokonaisuutta. Toistaiseksi Apple Watch 7 onkin paras älykello näytön saralta. Kuva on kirkas, selkeä ja kaikin puolin vaikuttava.

Treeniominaisuudet

Treeniominaisuudet

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch 7 keskittyy treenaamiseen. Aktiivisuus-sovelluksen ympyrämittarit kannustavat liikkumaan, kun taas treeniseurantaan on lisätty jälleen uusia lajeja. Eikä pyöräilijöitäkään ole unohdettu. Näinpä Apple Watch 7 on entistä kiinnostavampi vaihtoehto urheilukäyttöön.

On silti sanottava, että jos otat juoksu-, pyöräily- tai uintiharrastuksesi tosissaan, on Apple Watch 7:n suosittelu vaikeaa. Aiempia malleja harkinneet nimittäin tietänevät, että olemme jo vuosien ajan toivoneet juoksuseurantaan intervallien, sykealuerajojen ylittymisestä saatavien ilmoitusten sekä muiden perusominaisuuksien saapumista.

Pyöräilyseuranta tunnistaa polkemisen aloittamisen automaattisesti. (Image credit: TechRadar)

Valitettavasti jatkamme odottamista. Kello tarjoaa tavanomaisen GPS-paikannuksen, joka kertoo kuljetun matkan, lenkin keston, sykkeen sekä... eipä paljon muuta. Paikannuksen tarkkuus on onneksi hyvä. Kun vertasimme tulosta huippuluokan Garmin Forerunner 945 -juoksukelloon, oli heittoa 13 kilometrin lenkillä vaivaiset 50 metriä.

Watch 7 hyödyntää useita eri satelliittipaikannusjärjestelmiä. GPS:n tukemat järjestelmät ovat GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ja Beidou. Käytännössä valikoima tekee yhteydestä nopean ja tarkan. Peruskäyttäjälle lukemat ovat riittävän hyvät, jotta vertailu huippuluokan urheilukelloihinkin on reilu.

Niin ikään syketiedot ovat lähes identtiset rintakehän päältä mittaviin laitteisiin verrattuna. Lukemien päivittymisessä on tosin muutamien sekuntien viivettä, jonka huomasimme loppusprinttiä sekä mäkijuoksua harjoitellessamme.

On kuitenkin syytä mainita, että tarkat lukemat vaativat kellon asettamista ranteessa tavallista korkeammalle. Tämä on sinänsä tyypillistä sykemittareille. Jos tämä on tarpeen, kannattaa hankkia suosiolla urheilullinen ranneke kellon kaveriksi.

Jos kelloa pitää ranteessa normaalilla paikalla, sykemittauksen lukemat alkavat pomppia toivottua enemmän. Hetkittäin lukemat tuntuivat nousevan ilman syytä, kun taas välillä mittaus osui kohdilleen.

SPO2-mittaus on mielenkiintoinen, mutta sen hyödyllisyys on varsin kyseenalainen. (Image credit: TechRadar)

Kun nyt sykkeestä ja treenaamisesta tuli puhe, on syytä mainita myös EKG- ja SPO2-mittaus. Nämä kaksi ovat olleet Apple Watch 5- ja Apple Watch 6 -mallien myyntivaltteja, joten ne ovat edelleen kiinnostavia.

Kumpaakaan ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön, joten niiden hyödyllisyys on varsin kyseenalaista. Samalla ne voivat kuitenkin antaa osviittaa mahdollisista ongelmista. Jos siis kaipaat EKG- tai SPO2-mittausta, ovat ne hyödyllinen lisä. Suurin osa ei näitä kuitenkaan kaipaa arjessa taikka treenaamisen ohessa.

Lisäksi on syytä huomata, että jos sykkeesi on tavallisesti hyvin matalalla, ei mittarista ole juurikaan iloa. Jos leposyke on alle 50, ei mittaus toimi ollenkaan. Etenkin huippu-urheilijat jäävät siis tältä osin rannalle ruikuttamaan.

Harmillisesti veren happitason mittaus ei anna ilmoituksia. Jos lukemat putoavat yöllä hälyttävän alas, olisi tästä syytä saada maininta. Tätä kautta uniapneaa tietämättään kärsivät saattaisivat lähteä herkemmin lääkäriin tutkimaan ongelmaa.

Vaikka happitasojen seuraaminen on hauska lisä, ominaisuus tuntuu päälle liimatulta. Kun lääkärit eivät voi hyödyntää dataa eikä kello ilmoita ongelmista, koko mittarin hyöty tuntuu arveluttavalta.

Sen sijaan Apple Fitness+ on hyvä lisä, vaikka sitä ei Suomessa vielä varsinaisesti olekaan. Sen ohjatut treenit voi katsoa iPhonesta, iPadista tai Apple TV:stä. Tämän jälkeen Apple Watchin mittaamat syketiedot ja muut yksityiskohdat ilmestyvät niin ikään ruudulle näytille.

Apple Fitness+ on tyylikäs ja hyödyllinen lisä. (Image credit: TechRadar)

Tarjolla oleva harjoitusvalikoima on kattava ja persoonallinen. Vaikka ohjeistukset on esinauhoitettuja, oppii joistakin vetäjistä pitämään.

Valikoima kattaa koviakin hikihyppelyitä. Ennen kaikkea tykästyimme kilpailemaan poltettujen kalorien vertailussa. Osa ohjelmista voisi olla hiukan haastavampia ja monimutkaisempia, mutta onneksi maailmalla tarjolla oleva kolmen kuukauden koejakso antaa kattavan kuvan palvelun kattauksesta.

Haluamme nostaa esille Mindfulness-appin, joka kattaa myös vanhan Hengitä-sovelluksen. Sen rauhoittumisharjoitteet ovat hyvä lisä kokonaisuuteen.

Tila aloittaa toimintansa kysymällä motivoivia asioita tai muisteloita. Huomaatkin keskittyväsi vähintään minuutin ajan miettimään iloisia asioita erilaisten rentouttavien väriefektien saattelemana.

Kuva 1/2 (Image credit: TechRadar) Osa ehdotuksista on melkoisen kliseisiä, mutta ne saivat silti rauhoittumaan. Kuva 2/2 (Image credit: TechRadar) Rentoutumisanimaatiota katselisi mielellään vaikka koko päivän.

Kokonaisuus on hypnoottinen elämys, joka todella rauhoittaa hektisen arjen keskellä. Se onnistuu palauttamaan tyyneyden stressaavissakin hetkissä. Lisäksi Fitness+ tarjoaa uudenlaisia rauhoittavia harjoitteita, kuten ohjattuja kävelyitä ja meditointia. Näiltä osin Apple Watch 7 on erinomainen älykello henkisen hyvinvoinnin kohentamiseen.

Uusittu Mindfulness-sovellus onkin kaikkinensa merkittävin syy Apple Watchin ostamiseen. Tosin hankittavan kellon ei ole pakko olla uusin Watch 7, sillä lisäykset koskevat kaikkia WatchOS 8 -ohjelmistolla varustettuja malleja.

Lopuksi on vielä mainittava uniseuranta. Tämä oli Apple Watch 6:n suurimpia uudistuksia, joten odotimme Applelta merkittäviä satsauksia sen monipuolisuuteen.

Valitettavasti heräät aamulla edelleen tilannekatsaukseen, joka kertoo sään ja akkukeston. Unenlaadusta tai eri univaiheista ei mainita halaistua sanaa. Niin ikään olisi kiva tietää, mikäli syvän unen vaihe auttoi meitä lataamaan akkujamme.

Apple Watchin uniseuranta kaipaisi lisätietoja ja vinkkejä. (Image credit: TechRadar)

Uniseuranta on aivan liian pintapuolinen työkalu. Olisi aiheellista saada edes muutamia yksityiskohtia unenlaadusta tai keinoista, joilla voisi parantaa lepohetkeä.

Toivoimme Applen parantavan tätä Watch 7 -malliin. Valitettavasti tämä jäi haaveeksi. Mittari todennäköisestä nukahtamisajasta ei anna pahemmin tietoa, joten laitteen avulla paremman unen saaminen ei käytännössä onnistu.

Kokonaisuutena Watch 7 antaa osviittaa terveystilanteesta. Maksimaalisen hapenottokyvyn mittaus on aiempaa parempi, saat tiedot askelmäärästä ja jopa tasapainon ongelmat nousevat esille. Valitettavasti mikään näistä ei kuitenkaan sisällä ohjeistusta tilanteen parantamiseen. Tämän vuoksi ne jäävät pintapuolisiksi nippelitiedoiksi.

WatchOS 8 ja suoritin

WatchOS 8 ja "uudistunut" suoritin

(Image credit: TechRadar)

Applen vuoden 2021 ohjelmisto älykelloille on WatchOS 8. Se jatkaa kuitenkin muotoilun tavoin kovin tutuilla urilla.

Watch 7:n sisuksissa jyllää periaatteessa uusi S7-suoritin. Se on tehoiltaan identtinen Apple Watch 6:n S6-järjestelmäpiirin kanssa, joten merkittävin eroavaisuus koskee sen muotoa. Tällä on lisäksi oikeutettu järjestysnumeron vaihtuminen.

Vaikka tehot ovat ennallaan, Watch 7 osoittaa suorituskyvyn olevan enemmän kuin kohdillaan. Kaikki toiminnot sovellusvaihdoista valikkoralliin toimivat kuten kuuluukin. Käyttökokemus on luonteva ja sulava.

WatchOS on muuttunut aiempien vuosien aikana varsin merkittävästi, ja Apple tuntuu tykästyneen nykyiseen versioon. Sivussa oleva iso painike auttaa sovellusvaihtojen välissä, kun taas Digital Crown tekee käytöstä ja kohdennuksesta yksinkertaista.

Virtuaaliavustaja Siri toimi testiemme perusteella noin 80-prosenttisesti. Kun Watch 7:n nostaa huulille ja pyytää toimintoa, onnistuu tämä siis melko hyvällä tarkkuudella. Valitettavasti epäonnistuneet kerrat jäävät kuitenkin paremmin mieleen. Kun tarkkuudesta ei ole varma, ei käyttökään tunnu kovin mieluisalta.

Muotokuvatila sopii kellotauluksi erittäin hyvin. (Image credit: TechRadar)

Yksi WatchOS 8:n mielekäs ominaisuus on Muotokuvat-kellotaulu. Tällöin laite nappaa kuvagalleriasta haluttuja kuvia taustakuvaksi. Tiedot ruudulla solahtavat näpsäkästi hienoksi kokonaisuudeksi.

Ominaisuus näyttää hienolta. Halutessaan kuvaa voi kasvattaa tai pienentää Digital Crownilla.

Toinen merkittävä ominaisuus on Keskity-tila, joka on sama kuin iOS 15 -puhelinohjelmistossa. Käytännössä lisäys onkin iPhonessa merkittävämpi kuin Watchissa, mutta kaikkinensa se tekee vaikutuksen.

iPhone ja Apple Watch ovat puhaltaneet aina yhteen hiileen. Lentotila, puhelinsoitot sekä muut toimet ovat siirtyneet laitteesta toiseen automaattisesti. Sama koskee Keskity-tilan ilmoitusten hiljentämistä. Jos haluat hetken mielenrauhan puhelimessasi viestiääniltä, aktivoituu tila myös kellossa.

Ennen kuin Keskity-tilan ottaa käyttöön, kannattaa sen toimintaan perehtyä hetken aikaa. Voi nimittäin olla, että tilaa käyttävät eivät saa ilmoituksia edes välttämättömistä tai tarpeellisista ilmoituksista. Kenties töissä on kriisitilanne tai puolison soitto olisi syytä saada läpi, joten tällaiset poikkeukset ja asetukset on syytä laittaa kuntoon.

Suurin osa Watch 7:n keskeisimmistä ominaisuuksista on tuttuja jo takavuosilta. Uutuusmallin parantunut tekniikka tekee niistä kuitenkin hyödyllisempiä. Esimerkiksi äänenvoimakkuuden mittaus tai varoitukset vaarallisesta ympäristöstä ovat edelleen hyödyllisiä.

Apple Watch 7 kertoo ympäristösi melutilanteen erittäin tarkasti. (Image credit: TechRadar)

Pandemia-aikana on hauskaa, että kello seuraa myös käsienpesua. Jotta hygieniamittauksesta saa täydet pisteet, vaatii se 20 sekunnin pesua. Tämä on arvokas lisä, joka opettaa elämään fiksummin kuin huolettomana aikana ennen koronapandemiaa.

Toinen onnistunut lisäys on Avustava kosketus (Assistive Touch). Sen avulla voi hallita näytön tunnistamia eleitä entistä monipuolisemman käytön mahdollistamiseksi.

Ominaisuus korostaa käytettävät elementit sinisellä, jolloin tiedät mitä kaikkea voi painaa tai koskettaa. Lisäksi asetuksista voi asettaa tietyt ohjelmat avautumaan valitulla eleellä. Tässä on Applella yhä lunastamatonta potentiaalia, joten odotamme tulevia päivityksiä innolla.

(Image credit: TechRadar)

Vaikka WatchOS 8 vaikuttaa turhankin tutulta ja turvalliselta, on siinä mukana muutamia hyviä yksityiskohtia. Esimerkiksi useampi samanaikainen ajastin sekä paranneltu viestintä tekevät laitteesta entistä monipuolisemman.

Akkukesto

Akkukesto

(Image credit: TechRadar)

Applen älykellojen akut ovat jo vuosien ajan olleen outolintuja. Apple Watch 7 ei tee poikkeusta, sillä valmistaja tuntuu vähättelevän laitteen jaksamista.

Yhtiö mainostaa Watch 7:n jaksavan yhdellä latauksella yli 18 tuntia. Testiemme perusteella totuus on kuitenkin yli 24 tuntia, vaikka käyttäisi GPS-paikannusta päivän mittaan.

Lisäksi latausnopeus on entistä parempi. Uusi hopeinen laturi sisältyy myyntipakettiin, mutta valitettavasti se on yhdistettävissä vain USB-C-liittimiin. Erillistä seinälaturia ei siis ole mukana. Tämän voi toki hankkia erikseen, mutta silti ratkaisua on syytä pitää kyseenalaisena.

Kuva 1/2 (Image credit: TechRadar) USB-C-liitännällä varustettu pikalaturi kuuluu myyntipakettiin, mutta pistokkeeseen liitettävän laturin joutuu hankkimaan erikseen. Kuva 2/2 (Image credit: TechRadar) Näin se vertautuu alkuperäiseen.

Virallisten tietojen mukaan kello latautuu nollasta sataan 75 minuutissa. Testiemme perusteella aikaa kului kuitenkin vain 64 minuuttia. Lisäksi pikalataus antaa uupuneeseen vempaimeen nopeaa elvytysapua: akun saaminen puolilleen kesti 30 minuuttia ja 80 prosentin saavuttaminen 45 minuuttia. Tältä osin Watch 7 on siis merkittävästi edeltäjiään nopeampi.

Latausnopeuden parantaminen on mainio lisä, mutta se ei poista mallin suurinta ongelmaa: akkukesto on heikko. Käytännössä virtaa riittää yhdeksi päiväksi, jolloin lataus täytyy tehdä öisin. Jos tämä ei ole ongelma, kaikki on kunnossa.

Valtaosa käyttäjistä tykkää kuitenkin hyödyntää uniseurantaa. Tällöin ongelman voi kiertää lataamalla kelloa noin 20 minuutin ajan ennen nukahtamista. Tämä kuitenkin tarkoittaa yhtä lisäaskaretta jokaiseen iltaan, minkä lisäksi joudut lataamaan laitetta päivän aikana uudelleen.

Käytännössä koko yön uniseuranta verottaa akkua 15 prosentin verran. Lukema on siis hiukan enemmän kuin Apple väittää. Yhtiön mukaan Watch 7:n akkuun saa kaivatun virran kahdeksan minuutin latauksella, mutta tämä ei testiemme mukaan pidä paikkaansa. Saimme nimittäin ladattua tyhjentyneeseen akkuun tuossa ajassa vain kahdeksan prosenttia. Todennäköisesti virta olisi siis loppunut ennen heräämistä.

Reittitiedot kuluttavat akkua vähemmän kuin saattaisi olettaa. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 7:n käyttäjät huomaavat nopeasti, että lataushetkistä muodostuu päivittäinen murheenkryyni. Testissämme akku tuntui olevan jatkuvasti lopussa.

24-30 tunnin akkukesto ei yksinkertaisesti ole riittävä lukema modernille älykellolle. Valtaosa kilpailijoista jaksaa vaivatta useita päiviä tai jopa viikon yhdellä latauksella, joten Apple on taistossa pahasti alakynnessä. Odotamme tähän edelleen merkittävää parannusta.

On toki ymmärrettävää, että Apple saa tuotua vuodesta toiseen uusia lisäominaisuuksia ilman akkukeston heikentymistä. Esimerkiksi veren happisaturaatiota mittaavan SPO2-sensorin virrankulutuksen vähyys tekee vaikutuksen. Lisäksi näyttö on kirkas ja selkeä, eikä väkivahvasta suorituskyvystäkään paljastu motkotettavaa.

Apple on parantanut laitteen moniajon suorituskykyä merkittävästi. Lähdimme 50 minuutin juoksulenkille GPS-paikannuksen, kolmannen osapuolen sovelluksen äänellisen reittiohjauksen sekä Spotifyn offline-tilan kanssa. Watch 7 kulutti tämän aikana akkua vaivaiset kymmenen prosenttia.

Kaikki tämä hautautuu silti lataustarpeen varjon alle. Etenkin uniseurannasta kiinnostuneet ovat jatkuvasti ongelmissa, kun laitteen virta loppuu kesken. Kilpakumppanien tason huomioiden onkin selvää, että jos Apple ei saa parannettua akkukestoa, jää se parhaiden älykellojen taistossa auttamatta alakynteen.

Yhteenveto

Yhteenveto

Laskin ei hyödy isommasta näytöstä niin paljoa kuin voisi toivoa. (Image credit: TechRadar)

Osta, jos...

Sinulla on Apple Watch 4 tai muu vanha malli

Jos rakastat Apple Watchia etkä ole käyttänyt aina päällä olevaa näyttöä, tekee Watch 7:n kookas ruutu nopeasti vaikutuksen. Se helpottaa arkea tavalla, josta et suostu palaamaan takaisin vanhaan.

Haluat parantaa elintapojasi

Watch 7 on mainio työkalu fyysisten, henkisten ja psyykkisten elintapojen parantamiseen. Tarjolla on lukuisia työkaluja eri tarpeisiin, ja etenkin mindfulness-harjoitukset tekevät vaikutuksen.

Älä osta, jos...

Olet aktiiviurheilija

Vaikka Fitness+ on kiva, ei se ole omiaan parantamaan kuntoa tavoitteellisesti eteenpäin. Kolmannen osapuolen sovellukset auttavat hädässä, mutta suosittelemme valitsemaan ennemmin urheilukellon.