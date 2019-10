Arvostelussa Apple Watch 5

Apple Watch 5 on laadukas älykello, joka ei kuitenkaan tuo liiaksi uutta Watch 4:ään verrattuna. Hinta on pysynyt tosin samana, siinä on enemmän tallennustilaa ja aina päällä oleva näyttö, mutta silti Apple Watch 3 on varmasti monille houkuttelevampi vaihtoehto.

Tiivistetysti

Paperilla Apple Watch 5 on yksi epätyydyttävimmistä päivityksistä, joita Apple on koskaan julkistanut. Se on käytännössä sama kuin markkinoiden paras älykello Watch 4, jossa on lisäksi kompassi, laajemmat LTE-yhteydet ja ei juuri muuta.

Paitsi tietenkin näyttö, joka ei sammu koskaan ja himmenee käyttämättömänä. Apple onkin korjannut yhden edellismallin suurimmista puutteista, mutta se jää samalla uuden mallin ainoaksi isommaksi ominaisuudeksi.

A post shared by TechRadar Middle East (@techradarme) A photo posted by on on Sep 28, 2019 at 6:29am PDT

Aina päällä oleva näyttö on todella hyödyllinen, ja totuimme nopeasti katsomaan siitä kellon. Se on itse asiassa jopa vähän liian kirkas, sillä se loistaa yöllä turhankin kirkkaasti, minkä takia kytkimme toiminnon säännöllisesti pois päältä.

Watch 5 on muotoilultaan täysin identtinen edellisen vuoden mallin kanssa, mikä ei ole yllättävää vuonna 2018 nähdyn merkittävän muutoksen vuoksi. 40 mm ja 44 mm malleja saa nyt myös keraamisena ja titaanisena, jotka näyttävät kieltämättä komeilta, mutta maksavat samalla maltaita.

Laitteen fitness-toiminnot eivät ole sen sijaan parantuneet, mutta se toimii yhä erinomaisena terveysmittarina. Sen sykemittari on tarkka, sydänsähkökäyrä parantaa sydämen seurantatoimintoja ja sisäänrakennettu GPS on melko luotettava (joskaan ei yhtä hyvä kuin laadukkaissa juoksukäyttöön tarkoitetuissa älykelloissa).

Watch 5 kädessä voi myös uida, treenata kunnolla, pyöräillä ja jopa joogata ilman pelkoa siitä, ettei laite seuraisi päivittäistä aktiivisuuttasi. Tämä sama pätee tosin myös Watch 3:een, joka on edelleen myynnissä huomattavasti edullisempaan hintaan.

Musiikki- ja podcast-kuuntelussa Watch 5 on vahva, sillä siinä on 32 gigan edestä tallennustilaa, mikä on tuplasti enemmän kuin edellisessä mallissa ollut 16 gigaa. Sisällön lataaminen Watchiin on tosin yhä vähän hankalaa.

WatchOS 6 tuo myös uusia siistejä ominaisuuksia, kuten melumittarin ja kuukautisseurannan naisille. Näiden avulla käyttäjät voivat turvata kuulonsa sekä pysyä paremmin kärryillä kuukautistensa suhteen, ja molemmat ominaisuudet tuntuvat hyviltä ja sopivilta älykelloon.

Emme ole sen sijaan kovin innostuneita uudesta App Storesta, joka näyttää aivan liian pieneltä kellon näytöltä tihrustaessa.

Himmennetty näyttö on myös selkeä (Image credit: TechRadar)

Watch 5:n isoin ongelma on sen akkukestossa, jota aina päällä oleva näyttö syö tavallista enemmän. Watch 4:n akku kesti helposti yli 24 tuntia, mutta Watch 5:ssä mehut riittävät hädin tuskin samaan ja jouduimme käyttämään laturia paljon useammin kuin ennen.

Watch 4:n hinnan tippuessa Watch 5:tä on paha nähdä muuna kuin päivityksenä, vaikka siinä on enemmän tilaa, kompassi ja parempi näyttö. Mutta ilman näytä kyseessä on vain maltillisesti päivitetty älykello.

Silti kyseessä on erinomainen ja kilpailullinen älykello, joka tuntuu ainoastaan aiempaan verrattuna lievältä pettymykseltä. Vaihtoehtoisena ratkaisuna suosittelemmekin kääntymään Watch 3:n pariin.

Apple Watch 5 julkaisupäivä ja hinta

Apple Watch 5 julkistettiin tänä vuonna iPhone 11 -sarjan rinnalla 10. syyskuuta. Puhelimien lailla se saapuu myyntiin 20. syyskuuta, ja Nike-versio 4. lokakuuta.

Suomessa uuden älykellon hinnat alkavat pelkällä GPS:llä varustetussa 40 mm -mallissa 459 eurosta ja 44 mm -version osalta 489 eurosta. Mobiililisäyhteydellä varustetut mallit maksavat vastaavasti 559 euroa ja 589 euroa.

Suurin osa käyttäjistä tuskin tarvitsee mobiiliyhteyksiä, jos he kantavat mukanaan iPhonea, mutta kookkaammassa 44 mm versiossa on useimmiten parempi akkukesto ja isompi näyttö.

Apple on myös päättänyt lopettaa Apple Watch 4:n myynnin, joten kyseistä mallia nähdään varmasti edullisesti alemyynneissä.

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch 5:n edullisessa mallissa on 100 % kierrätetystä alumiinista tehty kuori, jota on saatavilla Suomessa kolmella eri värivaihtoehdolla. Näihin lukeutuvat tähtiharmaa, hopea ja kulta.

Mallia on saatavilla myös ruostumattomalla teräskuorella, jolloin hinta nousee 759 euroon Sport Loop -rannekkeella tai 859 euroon nahkarannekkeella. Titaani- tai keraamikuorista ei ole saatavilla ainakaan näillä näkymin Suomessa Applen sivuilta.

Älykello saa myös Niken ja Hermésin brändäämät omat mallit eri väri-, ranneke- ja näyttövaihtoehdoilla. Näistä ainakin Nike-mallit saadaan myös Suomeen.

Erilaisia rannekevaihtoehtoja ovat puolestaan muun muassa sitruunasorbetti, klementiini, havunvihreä, jäämerensininen, kivenharmaa, hietaroosa, valkoinen, musta ja punainen.

Aina päällä oleva näyttö ja muotoilu

Todetaan tämä nyt heti alkuun: aina päällä oleva näyttö on loistava. Se on erinomainen päivitys Applelta, ja se on tuotu uuteen malliin harkiten.

Aiempien mallien käyttäjillä menee noin viisi minuuttia ennen kuin he lakkaavat heiluttamasta rannettaan nähdäkseen kellon Apple Watch 5:ssä.

Muutoista helpottaa se tosiasia, että näin katsomme oikeita kelloja ranteissamme, ja nyt myös Watch toimii samoilla lainalaisuuksilla. Erillisten liikehdintöjen sijaan kellon näkeekin nyt normaalisti katsomalla.

Kuva 1/2 (Image credit: TechRadar) Näyttö himmennettynä Kuva 2/2 (Image credit: TechRadar) Näyttö täydellä kirkkaudella

Apple olisi voinut viedä tämän kuitenkin aavistuksen pidemmälle. Näyttö himmenee, kun sitä ei käytä, mutta se jää silti turhan kirkkaaksi. Etenkin pimeämmissä tiloissa Watch 5 loistaa kuin majakka ranteessasi, mikä häiritsee etenkin yrittäessä nukkua.

Omalla kohdallamme käytimme hämärätiloihin mentäessä Cinema-tilaa, mutta Applen olisi pitänyt lisätä malliin vielä entistä himmeämpi lepotila. Sellainen, jonka toiset kyllä huomaisi, mutta joka ei häiritsisi. Tällainen ratkaisu olisi säästänyt myös akkua.

(Image credit: TechRadar)

Apple puhui Apple Watch 5:n paremman akkukeston johtuvan uudesta LTPO-teknologiasta (low temperature polycrystalline oxide), vaikka se käyttää itse asiassa samaa teknologiaa kuin Apple Watch 4:n OLED-näytössä.

Vaikka Apple Watch 5:ssä on uudet näytön ajurit sekä paranneltu valotunnistin, jonka seurauksena näyttö himmenee tehokkaammin ja akkua säästävämmin, emme usko, etteikö tätä olisi voitu lisätä Watch 4:ään. Halusiko Apple säästää ominaisuuden vuoden 2019 mallejansa varten, vai tarvitsiko yhtiö 12 kuukautta lisäaikaa saadakseen komponentit toimimaan?

Joka tapauksessa LTPO tarkoittaa sitä, että Apple Watch 5 tukee niin 60 Hz kuin 1 Hz virkistystaajuutta.

Älykellonvalmistajilla on ollut hankaluuksia tehdä näyttöä, joka kykenee vaihtamaan näiden välillä dynaamisesti ja saumattomasti, mutta Apple on onnistunut haastavassa tehtävässä. Himmeätilasta kirkkaaseen siirtyminen tapahtuu välittömästi, ja herätystoiminto on niin ikään sulava.

Valitettavasti aina päällä olevaa näyttöä ei tueta kaikkien sovellusten osalta. Jokainen sovellus toimiikin eri asteisella kirkkaudella, kun taas treenatessa Applen oman sovelluksen kautta, Watch 5 ei sammu koskaan, mikä on erinomainen asia nopeissa harjoitteissa.

Alkuvalikon tai tämän sovelluksen ulkopuolella näyttö sen sijaan sumentaa kaiken alapuolella olevan ja tuo näiden päälle näytölle vain tylsän kellon. Tämä koskee jopa Applen omia sovelluksia, ja toivommekin yhtiön muokkaavan hyödyllisten sovellusten mahdollisuuksia hyödyntää kirkkautta sekä antaa myös ulkopuolisille toimijoille mahdollisuus tähän.

Jälkimmäistä kaipaa eritoten Stravan kaltaisissa sovelluksissa, joita monet käyttävät hyödyntääkseen älykellon ominaisuuksia entistä monipuolisemmin ja jotka eivät nyt toimi aivan niin kuin toivoisi.

Ymmärrämme tosin, jos sovelluksia ei ole vain päivitetty tukemaan tätä vielä, mutta emme ole myöskään kuulleet moisten päivitysten olevan edes kehitteillä. Apple sanoo tarkastelevansa asiaa, ja uskomme näkevän toiminnon saapuvan kyllä yhtiön omiin sovelluksiin. Kolmansien osapuolten suhteen voimme vain toivoa parasta.

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch 5:n muotoilusta on sen sijaan vaikea sanoa mitään, mitä ei olisi jo sanottu, sillä älykello näyttää edelleen lähes samalta kuin sen ensimmäinen edeltäjä julkistettiin.

Siinä on edelleen sama kaareva alumiinikuori perusmallissa, neliömäinen näyttö ja sivussa oleva digitaalinen näppäin, jonka avulla liikkua valikoissa ja käyttää sovelluksia.

Sen alapuolella olevalla napilla voi ottaa esiin viimeisimmät käytetyt sovellukset sekä aktivoida Apple Payn.

Muotoilu onkin eittämättä ikoninen, ja sen kirkasta ja värikästä OLED-näyttöä komistaa kiiltävä kuori. Tämän vuoden mallia myydään myös titaanisena ja keraamisena, joskin Suomessa näitä ei ole ainakaan vielä myynnissä.

WatchOS 6

Vaikka WatchOS 6 nähdään suurimmassa osassa aiemmistakin Apple Watch -malleista, sen uudet ominaisuudet pääsevät todelliseen loistoonsa Apple Watch 5:ssä. Mutta kuten sanottua, nämä saapuvat myös aiempiin Watch-älykelloihin, joten pelkästään käyttöjärjestelmälisäyksiä kaipaavat voivat tyytyä hyvin Watch 4:ään tai Watch 3:een.

Käyttöjärjestelmä tuo muutamia kokonaan uusia ominaisuuksia sekä parannuksia, kuten parhaillaan soitossa -toiminnon selkeyttäminen ja täydentäminen sekä Walkie-talkie-tilan muuttaminen opastavaisemmaksi.

Uusiin ominaisuuksiin lukeutuu Activity Trends -tila, joka aktivoituu vasta, kun älykelloa on käyttänyt vähintään 90 päivää. Se tosin hyödyntää myös aiempaa dataa menneisyydestä, mutta nämä olivat hajanaiset ja epätarkat. Toimiessaan tilan tarkoitus on seurata ja kertoa, onko käyttäjä ollut aktiivisempi kuntoilun suhteen vai ei.

(Image credit: TechRadar)

Melumittari

Pideämme tästä toiminnosta todella paljon älykellossa, sillä seuranta pitää kirjaa käyttäjää ympäröivästä melutasosta. Siihen voi asettaa ilmoituksia, kun melutaso yltää tietyn rajan, joskaan emme usein huomanneet ilmoitusta ennen kuin oli liian myöhäistä.

Tätä paremmin melumittari toimii päivittäisen ympäristön meluasteen seurantaan ja kuinka se vaikuttaa kuuloon. Omalta osaltamme kello väittää meidän päivittäisten tilojen olevan usein liian meluisia, mutta siitä on vaikea saada tarkalleen ottaen selvää, mitkä tilat ovat melutason ylittäviä ilman jatkuvaa älykellon tarkastelua.

Kuukautisten seuranta

Tämä uusi ominaisuus on osa Watchin terveyssovelluksia, jonka avulla naiset voivat laittaa ilmoituksen heidän odotetun kuukautisten alkamisesta ja seurata sen jälkeen hedelmällisyyttään.

Kyseinen sovellus on erinomainen lisä älykelloon, sillä siihen on helppo lisätä kuukautisten alkamisajankohdat ja muut, jolloin niitä hyödynnetään luomaan oletettavissa oleva sykli tuleville kuukautisille.

Käyttöliittymä on yksinkertainen Watch 5:ssä, ja kuukautisten alkaessa riittää, kun painaa siinä olevaa tyylikästä ikonia joka päivä, kunnes ne loppuvat. Lisävalikoista voi seurata, ovatko kuukautiset normaalia kevyemmät tai raskaammat, ja kaikki hoituu yhdellä napautuksella.

Sovelluksella voi pitää kirjaa myös omista seksuaalisista kanssakäymisistä, joita hyödynnetään laajemmin osana iPhonen terveyssovelluksia.

App Store

Mahdollisuus ladata sovelluksia suoraan Watchiin on kätevää, ja haku toimii myös äänikomennoin, jolloin Scribblen diginäppäimistölle ei ole tarvetta.

(Image credit: TechRadar)

Lataukset hoituvat melko nopeasti, joskin iPhonea täytyy pitää lähettyvillä kirjautuakseen Apple ID:lla – tai vaihtoehtoisesti käyttää Scribblea kirjautumiseen. Tämä tosin onnistui kaatamaan Apple Watch 5:n testeissämme, joskin älykello käynnistyi nopeasti sen jälkeen takaisin eloon.

Sovellusten selaaminen on alkuun hauskaa, mutta sen tekeminen puhelimen välityksellä vie silti voiton – jos vain pystyisi. App Store on nimittäin sidottu Watchiin, eikä sitä voi käyttää puhelimen kautta lainkaan.

Osa sovelluksista vaatii lisäksi saman sovelluksen asentamisen puhelimeen, jotta ne toimisivat. Pieneltä Watchin näytöltä tihrustaessa App Store ei siis ole aina kaikkein käytännöllisin.

Kuntoilu ja uusi kompassi

Apple Watch 5:n kuntoilutoimintoihin ei ole koskettu aiemmasta, joten se sisältää samat GPS:t, syke- ja askelmittarit kuin Apple Watch 4.

Uudessa mallissa on tosin yksi pieni päivitys: siinä on nyt myös kompassi, joka hyödyntää GPS:ää kertoakseen myös korkeuden merenpinnasta.

Vaikka toiminto on varmasti hyödyllinen lenkkeilijöille, emme kokeneet sille paljoakaan käyttöä päivittäisessä käytössä. Night Skyn kaltaisten sovellusten käyttäminen sen avulla tuntui niin ikään lähinnä hetken huvilta.

(Image credit: TechRadar)

Kompassin näkisi kuitenkin lisättävän Apple Watchin kotimajakkaan, jolloin se näyttäisi tarkalleen suunnan, johon kävellä päästäkseen takaisin aloituspisteeseen. Tämä voisi olla hyödyllinen etenkin silloin, kun puhelin on unohtunut kotiin tai se ei saa verkkoyhteyttä.

Vaikka Watch 5:ssä ei ole mitään uusia kuntoilulisiä, se on silti äärimmäisen hyvä vaihtoehto fitness-harjoitteiden seurantaan.

Testasimme arvostelua varten useita eri aktiviteetteja, ja näiden perusteella kaikki toimii luvatusti. Juoksutesteissämme GPS osoittautui melko tarkaksi ja heitti vain vajaa 50 metriä Garminin älykelloon verrattuna. Sykemittari tunnisti myös sykkeen tarkasti niin levossa kuin treenatessa, ja uinninkin osalta pituudet ja matkat mitattiin tarkasti.

(Image credit: TechRadar)

Tästä mallista uupuu kuitenkin unenseuranta, jota Apple ei pidä kuitenkaan ongelmana, sillä siihen on olemassa muutamia kolmannen osapuolen valmistamia sovelluksia. Sisäänrakennettu sovellus olisi silti huomattavasti laadukkaampi.

Jos Apple onnistuisi pidentämään luvatun 18 tunnin akkukeston lähemmäksi 2-3 päivää, se pystyisi helposti lisäämään älykelloon unenseurannan ja tarjoamaan siten kokonaisvaltaisemman terveysseurannan käyttäjälle.

Unenmäärää seuraamalla saisi paremman kokonaiskuvan omalle sykerytmille sekä tietäisi, milloin kannattaa treenata. Apple selkeästi haluaa tehdä kunnollisen terveys- ja fitness-älykellon, mutta sen lunastamiseksi on vielä pitkä matka edessä.

Akku, musiikki ja podcastit

Akkukesto on yksi uuden Apple Watchin mielenkiintoisimmista testattavista, sillä senhän on pakko olla heikompi kuin aiemmin? Näyttö on koko ajan päällä, joten sen täytyy näkyä siten heikommassa akkukestossa.

Watch 5:n akku ei yllättäen kestä aivan yhtä pitkään kuin yhtiön aiemmissa älykelloissa. Siinä, missä aiemmin akkua oli jäljellä 21-22 aikaan illalla noin 50 %, on sitä tässä mallissa noin 40-45 %.

Vaikka se on selkeästi heikompi kuin edeltäjässä, kyse ei missään tapauksessa ole merkittävästi huonompi suoritus. Apple on mainostanut ainoastaan 18 tunnin akkukestoa täydellä akulla, ja vaikka yhtiö on pidentänyt sitä sukupolvi toisensa jälkeen, viimeisin Apple Watch 5 kestää silti kevyesti 18 tuntia vaikka GPS olisi koko ajan päällä.

Emme ole silti täysin vakuuttuneita akkukestosta. Kaikissa kilpailijoissa akku kestää jo lähes järjestään yhden päivän, ja kun ottaa huomioon, että monet näistä toimii iPhonen kanssa, Applen täytyy todella saada nostettua akkukesto 2-3 päivään seuraavassa mallissaan.

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch 5:ssä ei siis riitä mehuja Watch 4:n lailla, mikä johtuu selkeästi aina päällä olevasta näytöstä. Arviomme mukaan näyttö syö noin 2 % jokaista tuntia kohden, jolloin akkua on mennyt lähes 50 % 24 tunnin aikana ennen kuin laitetta on edes käyttänyt.

Musiikin kuuntelu sekä GPS:n seuranta ovat puolestaan eräitä älykellon akkua eniten kuluttavimmista toiminnoista, mutta silti huomasimme Apple Watch 5:n olevan varsin tehokas näiden suhteen.

Tunnin kuuntelu juostessa kulutti Watch 5:stä vain 20 % akkua, kun näyttö oli koko ajan päällä. Apple Watch 4:ssä vastaava söi puolestaan 22 %. Vaikka pieniä eroja ilmaantuisikin toistuvissa testeissä, odotimme uudelta mallilta paljon heikompaa tulosta.

Tämä viittaa siihen, että Apple on optimoinut Watch 5:n toimimaan paremmin kuntoillessa ja GPS:ää käyttäessä, minkä lisäksi seurannan näkeminen vain kelloa vilkaisemalla on eittämättä kätevää.

Watch 5:n ominaisuuksia on parannettu myös musiikin ja kuunneltavien podcastien ohella, sillä niitä voi ladata suoraan älykelloon ilman tarvetta puhelimelle. Tämä vaatii kuitenkin kalliimman LTE-mallin saadakseen täyden hyödyn ominaisuudesta.

Jos tähän on varaa, suosittelemme ostamaan mobiiliyhteyteen kykenevän mallin, jolloin voit kuunnella musiikkia tai radiota suoraan älykellon kautta. Muutoin kuunneltavissa on ainoastaan laitteeseen valmiiksi ladattua sisältöä.

Asioiden synkkaaminen Watchiin on tosin aavistuksen hankalaa, ja siinä on parhaimmillaankin ongelmia. Huomasimme usein lähtiessämme lenkkeilemään ilman puhelinta, että uusi podcast käynnistyi normaalisti, mutta poistuessamme puhelimen katvealueelta, huomasimme, ettei sitä oltu ladattu Watchiin.

Laitteeseen tallennettuja tiedostoja on lisäksi vaikea tarkastaa. Järjestelmä ei todellakaan ole selkeä, ja sen soisi saavan päivityksiä pian.

Osta, jos...

Haluat viimeisimmän Apple Watchin

Se on yleisin syy Apple Watch 5:lle – kyseessä on uusin malli, vaikka sen ominaisuudet jäävätkin kaipaamaan lisää.

Et halua heilutella enää rannettasi

Jos sinulla on ollut vanhempi Apple Watch, niin aina päällä oleva näyttö on todella erinomainen parannus aiempaan ranteen jatkuvaan heilutteluun.

Eksyt usein ja osaat lukea karttaa

Jos olet kadottanut puhelimen, mutta olet jostain syystä ottanut kartan mukaan, kompassi auttaa sinut perille.

Älä, osta jos...

Haluat paremman akkukeston

Emme yllättyneet, ettei akkukesto parantunut viime vuodesta aina päällä olevan näytön takia.



Sen pienempi näyttö ei haittaa

Vanhempia malleja saa edullisesti Apple Watch 5:n tultua kauppoihin.