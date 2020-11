Arvostelussa Apple Watch SE

Jos haluat Applen älykello, Watch SE on järkevin vaihtoehto: siinä on samat hyödylliset ominaisuudet kuin Watch 6:ssa, mutta samalla sen hintalappu on merkittävästi lippulaivamallia huokeampi. Edullisemman mallin näyttöä ei saa pidettyä koko aikaa päällä, urheilu- ja terveysominaisuudet ovat mukana koko komeudessaan. Lisäksi Fitness Plus -palvelun mahdollinen saapuminen lupaa vielä lisäharppausta myöhemmin. Erinomaisista ominaisuuksista huolimatta Watch SE kompuroi samoissa kohdissa kuin muutkin Applen älykellot. Monet ominaisuudet eivät tarjoa kaivattua syvyyttä, minkä lisäksi erityisesti akkukesto jättää runsaasti toivomisen varaa.

Kahden minuutin pika-arvio

Ennen kuin siirrymme arvosteluun, haluamme kysyä yhtä asiaa: mitä oikeasti haluat älykellolta? Koska jos vastauksesi on 'Apple Watch', syksyllä 2020 julkaistu Apple Watch SE on aliarvostettu helmi. Se tarjoaa nimittäin ehdottomasti parhaan vastineen rahallesi.

Se ei onnistu paikkaamaan kaikkia Applen älykellojen ongelmia, mutta tämä tuntuu hyväksyttävämmältä kuin merkittävästi kalliimman Watch 6:n kohdalla. Watch SE:n suositushinta on nimittäin vain 309 euroa.

Watch SE:n muotoilu on tuttua ja turvallista. Siinä on samat pyöreät reunat, alumiininen kehys sekä digitaalinen kruunu. Mikäli olet omistanut Applen älykellon aiemmin, tarjolla ei ole tältä osin mitään uutta.

Kuten samaan aikaan julkaistu Apple Watch 6, myös Watch SE on saatavissa sekä 40 mm:n että 44 mm:n koossa. Esimerkiksi yhä myynnissä oleva Apple Watch 3 tarjoaa vaihtoehdot 38 mm ja 42 mm. Lisäksi siinä on pienempi näyttö kuin uudemmissa kelloissa.

Näyttö jatkaa tutulla linjalla. Watch SE luottaa edellisten mallien tavoin OLED-näyttöteknologiaan. Ruutu on selkeä, kirkas ja yksinkertaisesti mukava käytettävä.

Joitakin voi kuitenkin kismittää alati päällä olevan näytön puuttuminen. Applen päätös luopua Watch 5:ssä ja Watch 6:ssa nähtävästä ominaisuudesta perustuu hintalapun keventämiseen. Sinänsä puutos ei aiheuta muutoksia vanhempien mallien omistajille, mutta eittämättä puute on harmillinen. Joudut siis nostamaan kellon katseesi tasalle esimerkiksi katsoaksesi ajan tai treenitilanteesi.

Ominaisuuden puuttumista on helppo perustella akkukestolla ja hinnalla. Samalla se erottaa mallin kuitenkin monista kilpailijoista.

Apple Watchit ovat jo vuosien ajan vieneet puhelimen ja älykellon välisen yhteistyön uudelle tasolle. Watch SE ei tee tilanteeseen poikkeusta. Saat hälytykset, ilmoitukset ja tiedonsiirrot laitteiden välillä välittömästi. Applen ekosysteemi on kokonaisvaltaisuudessaan upea.

Vaikka suurin osa älykellon sovelluksista on iPhone-applikaatioiden kevennettyjä versioita, erityisesti treeniohjelmien puolella Apple Watchit ovat ottaneet isoja harppauksia. Uusia harjoitusmuotoja lisätään mukaan jatkuvalla syötöllä. Tarjolla on myös muiden kehittäjien treenisovelluksia aina Stravasta lähtien.

Kun pakettiin lisätään Apple Music -tilaus sekä AirPods-kuulokkeet, voit sännätä vaikkapa juoksulenkille ilman tarvetta puhelimelle. Juuri tällaiset tilanteet tekevät Apple Watchista niin käytännöllisen lisävarusteen helpottamaan arkea. Ominaisuus on käytössäsi riippumatta siitä, minkä version SE-kellosta hankit.

(Image credit: TechRadar)

Sen sijaan akkukeston saralla Applella on vielä valtava työmaa edessään. Kun vuonna 2020 julkaistava älykello jaksaa vain puolitoista päivää, tulos ei yksinkertaisesti ole riittävän hyvä. Akun riittämättömyys korostuu unen seurantaa käyttäessä.

Jos haluat pitää kellon ranteessa vahtimassa untasi, lataus öisin ei ole mahdollista. Päivisin kellon on taas tarkoitus olla ranteessa, joten sen laittaminen lataukseen kahdeksi ja puoleksi tunniksi tuntuu kohtuuttomalta. Lopputuloksena huomaatkin etsiväsi pitkin päivää sopivia hetkiä edes lyhyelle lataushetkelle.

Ongelmaa hitusen pienentää unen seurannan vaatimattomuus. Se kertoo sinulle vain leposi pituuden, mikä on merkittävästi vähemmän kuin mihin monet halvemmatkaan älykellot pystyvät. Tämän vuoksi kellon lataus öisin on ihan järkevä vaihtoehto. Et nimittäin menetä hirveästi.

Kaiken kritiikin keskellä on kuitenkin todettava, että akku on parempi kuin muissa Apple Watch -malleissa. Syy parannukseen johtuu tehokkaasta S5-järjestelmäpiiristä sekä näytöstä, joka sammuu ollessaan käyttämättä.

Jos haluat mahdollisimman hyvän Apple Watchin kohtuulliseen hintaan, Watch SE on todennäköisesti paras vaihtoehto. Se tiputtaa monia huippumallien ominaisuuksia pois ja keskittyy olennaiseen. Teknisesti se on jossain Apple Watch 4:n ja Apple Watch 5:n välimaastossa.

Jos haluat uuden Apple Watchin ja pystyt elämään ilman jatkuvasti päällä olevaa näyttöä, suosittelemme valitsemaan Watch SE:n.

Hinta ja saatavuus

Apple Watch SE:n hinta riippuu koon lisäksi siitä, haluatko pelkän GPS-paikannuksen vai myös mobiililiittymäoikeudet. Lisäksi rannekevalinnalla on merkitystä. Yksinkertainen Solo Loop -ranneke on edullisempi kuin arvokkaampi punottu Solo Loop.

Saimme arvostelua varten perinteisen Solo Loop -rannekkeen, mutta se tuntui valitettavasti turhan kookkaalta meidän käteemme. Tästäkin huolimatta oli helppo huomata miten paljon mukavampi jatkuva ranneke on pujottaa käteen kuin perinteisempi vaihtoehto.

Apple Watch SE saapui myyntiin maailmanlaajuisesti syyskuun 18. päivä.

Apple Watch SE:n hinnoittelu Solo Loop -rannekkeella 40 mm GPS 40 mm GPS+Cellular 44 mm GPS 44 mm GPS+Cellular Suomi 309 € 359 € 339 € 389 €

Apple Watch SE:n hinnoittelu punotulla Solo Loop -rannekkeella 40 mm GPS 40 mm GPS+Cellular 44 mm GPS 44 mm GPS+Cellular Suomi 359 € 409 € 389 € 439 €

Mikä Apple Watch SE on?

Kun Apple luopui SE:n kohdalla järjestysnumerosta, on keskeistä pohtia sitä, mihin väliin uusi edullinen malli oikein pyrkii. Siinä ei ole Watch 5:n jatkuvasti päällä olevaa näyttöä, mutta toisaalta se on tehokkaampi kuin Watch 4. Näistä jälkimmäinen on nyttemmin poistunut myynnistä, mutta mikäli se olisi vielä saatavilla, voisi Watch SE olla nimeltään Apple Watch 4,5.

Mitä sellaista Watch SE tarjoaa, mihin Watch 4 ei olisi pystynyt?

Ensinnäkin keskeisin ero on järjestelmäpiirissä. Huomasimme jo Apple Watch 5:n kohdalla, että akkukesto parani kummasti kytkemällä jatkuvasti päällä olevan näytön pois käytöstä. Kun ylipäätään koko vaihtoehto on poistettu Watch SE:stä, oletimme akkukeston olevan aiempaa paremmalla tolalla. Oletus osoittautuu nopeasti myös todeksi.

Malli tuo tullessaan monia käytännöllisiä ominaisuuksia, joista aiemmat mallit ja erityisesti Apple Watch 3 ovat kateellisia. Niistä suurin osa keskittyy terveyden seurantaan, mikä onkin koko kellon tärkein valtti kortti.

(Image credit: TechRadar)

Kellon desibelimittari ilmoittaa näppärästi ympäristön äänien noustessa hälyttävän korkealle tasolle. Kiinnostavampi ominaisuus on puolestaan unen seuranta, joka on rehellisyyden nimissä saatavissa kaikkiin WatchOS 7 -käyttöjärjestelmällä varustettuihin malleihin. Se on käytännöllinen joskaan ei erityisen syvällinen lisäys. Sovellus kertoo valitettavasti vain unen pituuden, joten tiedot syväunesta ja muista yksityiskohdista jäävät välistä.

Korkeusmittari antaa kattavan kuvan päivittäisistä nousuista ja laskuista. Apple lupaa sen antavan tarkkuuden jopa puolen metrin tarkkuudella, mutta todellisuus ei taida olla ihan näin hyvä. Kun nappasimme mäkiselle juoksulenkille sekä Watch SE:n että Watch 6:n, kolmen kilometrin juoksun aikana tulokset heittivät 10-15 metriä.

(Image credit: TechRadar)

Lukema sinänsä ei ole erityisen suuri, mutta emme silti käyttäisi Watch SE:tä treenitietojen tarkkaan mittaukseen.

Kun miettii arkisempaa terveysseurantaa, Applen tuore älykello pärjää paremmin. Se on esimerkiksi mainio työkalu vanhemmalle käyttäjälle. Watch SE ilmoittaa kaatumisesta, varoittaa sykkeestä sekä tarjoaa kaikkinensa varsin kattavat tiedot terveyden nykyjamasta.

Kun tämän yhdistää entistä isompaan näyttöön (40 mm tai 44 mm) ja pienempään reunukseen, kyseessä on oivallinen työkalu myös iäkkäämpien tarpeisiin.

Mukana on Applen älykelloille kokonaan uusi Family Setup -ominaisuus. Sen avulla kellon voi ottaa käyttöön myös ilman iPhonen omistamista. Tämä madaltaa varmasti monille hankintakynnystä.

Muotoilu

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE:n muotoilu tuskin yllättää ketään. Vaikka kyseessä on edellisvuosien mallistoa edullisempi kello, ulkonäkö on pysynyt identtisenä aina Apple Watch 4:stä lähtien.

Jo ensinäkemältä havaitsee kellon pyöreähkön muotoilun, johon OLED-näyttö yhdistyy saumattomasti. Käyttöä helpottava digitaalinen kruunu on sormen ulottuvilla näppärästi, joten kellon ruudun selaaminen on mukavan vaivatonta. Digitaalisen kruunun alapuolella on virta-/moniajopainike.

Vaikka Apple onkin saanut tiputettua valmistuskustannuksia ja myyntihintaa selvästi, muotoilussa ei ole jouduttu tekemään kompromisseja.

Kellon selkämyksessä on oma sykemittari, jonka vihreät LED-valot pitävät pulssista kirjaa läpi päivän. Vaikka mittari tuokin muotoiluun pienen kohotuksen, ei sitä onneksi tunne päivittäisessä käytössä.

Siinä missä vuosi 2020 pitää kellon muotoilun ennallaan, rannekkeen kohdalla on tehty muutoksia. Tarjolla on niin silikonista kuin punotusta silikonistakin valmistettuja rannekkeita, jotka sujahtavat ranteen ympärille sellaisenaan. Enää ei siis tarvitse räplätä perinteisen hihnakiinnityksen kanssa kelloa pukiessa tai riisuessa.

(Image credit: TechRadar)

Erittäin näppärä ja hauska ominaisuus on mainio lisäys, kunhan hankit itsellesi oikeankokoisen rannekkeen. Liekö yhtiö seurannut treeniaktiivisuuttamme, sillä jostain syystä saimme arvosteluun suurimman sekä kolmanneksi suurimman kokovaihtoehdon. Ne olivat meille kuitenkin selvästi turhan suuria, sillä koon puolesta ne olisivat mahtuneet lähes hauiksen ympärille.

Tavallisissa olosuhteissa olisimme vain marssineet Applen myymälään hakemaan oikeankokoisen rannekkeen, mutta pandemiatilanteen vuoksi tämä mahdollisuus on monille rajallinen.

Onneksi Applen älykello on perinteiseen tapaan yhteensopiva monien eri vaihtoehtojen kanssa. Vaikka osa kolmannen osapuolen hihnoista voi olla kalliita sekä käyttöönoton osalta hankalia, tarjoavat ne runsaasti variaatiota tyylin suhteen. Olisi kuitenkin toivottavaa, että Apple tekisi hihnan vaihtamisesta nykyistä vaivattomampaa.

Toisin kuin Apple Watch 6:n kohdalla, Watch SE ei tarjoa uusia värivaihtoehtoja. Erityisesti punainen malli näyttäisi olevan ainoastaan lippulaivamallille suunniteltu versio, jolla houkutellaan maksamaan vielä muutama lisäroponen.

Apple Watch SE on saatavana kultaisena, hopeisena sekä tähtiharmaana.

Näyttö

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE luottaa aiempien mallien tavoin OLED-näyttöteknologiaan. Tällä kertaa se on kuitenkin suurempi kuin niin ikään edullisessa Apple Watch 3 -mallissa, sillä näyttö on saatavissa 40 mm:n ja 44 mm:n koossa. Juuri tämä on ratkaiseva syy sille, miksi Watch SE erottuu niin selvästi Watch 3:n yläpuolelle.

Jos kuitenkin haluat sammumattoman näytön, joudut kääntämään katseesi Watch 5:n ja Watch 6.n suuntaan. Ratkaisu tuntuu hitusen erikoiselta, sillä SE käyttää samaa LTPO-teknologiaa kuin jatkuvasti päällä olevat mallitkin, mutta valitettavasti Apple ei näyttäisi olevan aikeissa tuoda ominaisuutta SE-malliin myöhemminkään.

LTPO displays allow for variable refresh rates, thus enabling the Apple Watch’s always-on display. If the Series 5/6 have LTPO and get always on, why doesn’t the SE with LTPO get always-on, too? Could this, one day, be enabled through software? pic.twitter.com/5IZ8KvxGHnSeptember 18, 2020

Ominaisuuden puuttuminen ei kuitenkaan ole suuri haitta, sillä ainakaan meille se ei ole millään tavalla välttämättömyys. Tilanne saattaa muuttua siinä vaiheessa, kun Apple saa vihdoin ja viimein akun jaksamaan useamman päivän ajan yhdellä latauksella.

Akkukeston nykytilan huomioiden tuntuu varsin kohtuulliselta, että näyttöä joutuu koskettamaan ajan tai ilmoitusten tarkastamiseksi. Onhan se lisävaiva, mutta samaan aikaan sovelluskehittäjätkin tuntuvat yhä painivan ominaisuuden kanssa. Tällä hetkellä applikaatiot eivät nimittäin pysy päällä edes Watch 5:llä ja 6:lla näytön mennessä lepotilaan.

Tiivistetysti sanottuna akkukesto sekä hintalappu perustelevat Watch SE:n näytön sammumisen.

Muilta ominaisuuksiltaan näyttö kestää vertailun Watch 6:n kanssa. Ruudun kirkkauden ansiosta edes auringonpaiste ei aiheuta ongelmia ulkotiloissa, mutta samalla näyttö ei varasta hämärissä tiloissa huomiota.

Urheilusovellukset ja ominaisuudet

Tärkein syy Apple Watch SE:n hankintaan liittyy yleensä treeni- ja terveyssovelluksiin. Apple on todella panostanut mallistossaan näihin ominaisuuksiin ensimmäisestä Apple Watchista lähtien. Tilanne on vieläpä kohentunut vuosi vuodelta.

Kun huomioi miten lähekkäin Watch SE ja Watch 5 ovat teknisesti, myös urheilusovellukset toimivat molemmilla laitteilla samalla pieteetillä. Ainoa merkittävä ero on Watch SE:n lepotilassa sammuva näyttö. Kaikkinensa saat siis erinomaisen kattauksen perusterveyteen liittyviä työkaluja aiempaa huokeampaan hintaan.

Uuden kellon merkittävimmät valtit ovat GPS- ja Glonass-paikannus. Mukana on myös vesitiiviys aina 50 metriin asti sekä sisäänrakennettu uniseuranta.

watchOS 7:n ilmestymisen myötä Treeni-sovellukseen on saapunut lisää harjoitusmuotoja. Mukana on perinteisten juoksun, kävelyn, pyöräilyn sekä joogan ohella tanssin sekä loppujäähdyttelyn kaltaisia tiloja. Kaikkinensa saat siis entistä tarkemmat tiedot kalorikulutuksesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta.

Älykellon erilaiset mittarit seuraavat arkista terveyttäsi. Tuttu konsepti ilmoittaa värikkäiden ja animoitujen ympyröiden avulla päivittäisen aktiivisuutesi aina harjoitusmääristä ylösnousemisiin asti.

(Image credit: TechRadar)

Älykello oppii päivittäisten rutiiniesi perusteella suosittelemaan sopivia aktiviteetteja. Saat esimerkiksi päivän ehtoopuolella erilaisia vinkkejä siihen, miten voisit saada päivittäiset tavoitteet täyteen. Valitettavasti osa neuvoista on sangen epäkäytännöllisiä, sillä kävelylenkki marraskuisena iltana kello 23 ei tunnu järin houkuttelevalta. Samalla se kuitenkin muistuttaa liikkumisesta, mikä on pelkkää plussaa.

Valitettavasti seurannassa on omat ongelmansa. Saimme esimerkiksi liikkumistavoitteen täyteen ajaessamme autolla. Seisomissuositus puolestaan täyttyi istuessa. Lukemia ei siis kannata ottaa kirjaimellisesti vaan pelkästään neuvoa antavina.

Niin ikään Apple Watch SE ei selvästikään ole tarkoitettu todelliseksi urheilukelloksi. Esimerkiksi juoksulenkkien kohdalla tulokset heittelevät jonkin verran. Syynä on GPS-lukituksen puuttuminen lähtöhetkellä, joka aiheuttaa omat ongelmansa seurantaan.

Otimme Watch SE:n vertailua varten käyttöön Garmin Forerunner 945 -huippukellon. Useammalla lenkillä tulokset tekivät vaikutuksen identtisyydellään. Lisäksi Watch SE todella havaitsi juoksun aloittamisen liikkeellelähdön jälkeen. Ilmoitimme kellolle haluavamme seurata tulosta, ja lopputuloksena matkaero Garminin kelloon oli alle 50 metriä.

Sen sijaan haastavampi maasto aiheuttaa omat ongelmansa. Kun lenkkipolku vaihtui tiheämpään metsään tai täyteen rakennetulle alueelle, tuloserot alkoivat kasvaa merkittävästi. Jos siis haluat saada treenituloksesi tiedot tismallisina, kannattaa napata ranteeseen varsinainen urheilukello.

Sen sijaan rennommin harrastelevalle Watch SE on mainio valinta. Se kattaa lukuisat urheilulajit, seuraa kalorikulutusta ja antaa kattavat perustiedot sekä huomautukset terveyden edistämiseen.

Tilanne on vain parantumassa. Apple on jo esitellyt uuden Fitness Plus -palvelun, jonka tilaajat pääsevät käsiksi kattavaan valikoimaan erilaisia harjoitusvideoita. Niiden tarkoituksena on edesauttaa treenaamisessa.

Loppuvuodesta 2020 ilmestyvä Fitness Plus seuraa sykettä ja elimistöäsi ranteestasi samalla kun puhelin, tabletti tai televisio opastaa videolla treenissäsi. Palvelu ei valitettavasti ole halvimmasta päästä, sillä se kustantaa 9,99 dollaria kuussa tai 79,99 dollaria vuodesta. Uuden Watch-kellon ostajat saavat kuitenkin kolmen kuukauden testijakson, minkä lisäksi nykyisen Apple Watchin käyttäjät pääsevät ilmaiseksi mukaan kuukauden ajalle.

Tarinassa on kuitenkin yksi iso mutta. Toistaiseksi Fitness Plus on vahvistettu ainoastaan englanninkielisiin maihin. Tilauspalvelu saapuu loppuvuodesta 2020 kuuteen maahan, eikä Suomi tällä hetkellä ole joukossa mukana. Palaamme lisätietojen tullessa asiaan tarkemmin.

Akkukesto

Apple Watch SE:n akkukesto on helppo arvioida. Käytössä käy nopeasti ilmi, että todellisuus on Applen mainospuheita parempaa. Valmistaja lupaa yhdellä latauksella 18 tuntia käyttöä eli käytännössä koko päivän. Onneksi tilanne on tätä parempi.

Sammuvan näytön ansiosta virtaa riitti testimme aikana 24-36 tunnin ajaksi, jonka aikana teimme vieläpä tunnista kahteen kestäneen lenkin GPS-paikannuksella.

Watch SE:n sisällä jyllää vanhempi S5-järjestelmäpiiri. Ikä on onneksi pelkkä numero, sillä se tarjoaa paremman akkukeston kuin Watch 5. Suurin ero pidemmälle jaksamiselle liittyy juurikin sammuvaan näyttöön, mutta taustalla on myös käyttöjärjestelmään tehtyjä optimointeja.

Virtaa säästävät myös puuttuvat ominaisuudet. Toisin kuin uudessa huippumallissa, Watch SE ei sisällä veren happisaturaation seurantaa. Sen on todettu olevan todellinen akkusyöppö.

Watch 6 erottuu tehokkaammalla S6-prosessorillaan edukseen erityisesti GPS-paikannuksen sisältävissä treeneissä sekä musiikinkuuntelussa. Tästä huolimatta Watch SE riittää päivittäiseen käytössä lähes poikkeuksetta riittävän hyvin.

Poikkeuksen muodostaa kuitenkin ongelma unen seurannassa, jota käsittelemme tarkemmin seuraavassa osiossa.

Joka tapauksessa noin 24 tunnin akkukesto on kaksipiippuinen juttu erityisesti mikäli haluat seurata unesi laatua. Kellon lataaminen täyteen virtaan kestää suunnilleen kahden ja puolen tunnin ajan, joten yö on selvästi paras hetki lataukselle. Unen seurannan vuoksi se ei kuitenkaan ole kaikille mahdollista, jolloin kello on laitettava piuhaan keskellä päivää.

Tämän vuoksi lyhyet lataushetket muodostunevatkin monille rutiiniksi, jolloin saat kellon piuhaan sopivina hetkinä. Lataustuokion etsiminen on kuitenkin monille turha ärsyke muutenkin hektisiin päiviin. Helpoimmalla pääsee, kun latailee kelloa parhaansa mukaan päivisin ja lopulta täyteen muutamana yönä viikossa. Tällöin uniseuranta jää kuitenkin ajoittain välistä.

watchOS 7

(Image credit: TechRadar)

Jos haluat täysimittaisen katsauksen Apple Watchin uusimpaan käyttöjärjestelmään, kannattaa lukaista mittavampi Apple Watch 6 -arvostelumme. Kokonaisuutena käyttökokemus sekä ominaisuuslistaus ovat käytännössä identtiset Watch 6:n ja SE:n välillä.

Applen älykellojen suurimpiin vahvuuksiin lukeutuu musiikkitoisto. Biisit saa ranteeseen lataamalla ne maksullisesta Apple Music -palvelusta kelloon tai hyödyntämällä kalliimman mallin mobiiliominaisuuksia.

Erityisen merkittävä parannus on Spotifyn päivityksen tuoma mahdollisuus suoratoistaa musiikkia myös ilman iPhonea. Tämäkin toki vaatii kellon LTE-mallin, mutta tällöin ei ole tarvetta ladata ennalta haluttuja biisejä kellon muistiin.

Muut keskeisimmät ominaisuudet Watch SE:ssä ovat tosiaan samalla viivalla Watch 6:n kanssa. Olemme keränneet tähän muutamat kiinnostavimmat lisäykset hyvine ja huonoine puolineen.

Unen seuranta

Apple Watch SE:n unen seuranta on eittämättä kiinnostava lisäys. Tokihan se on saapumassa lähes kaikkiin Applen älykelloihin watchOS 7 -päivityksen myötä, mutta Watch SE erottuu joukosta verrattain hyvän akkukestonsa ansiosta.

Saimme seurattua koisimista ongelmitta aamuun asti, mutta valitettavasti akkukesto tekee tässä kohtaa tenkkapoonsa. Jos haluaa käyttää kelloa yöllä, joutuu alkavan päivän aikana etsimään sopivan hetken kahden ja puolen tunnin lataukselle. Tämä vie kellon arkipäivien käytännöllisyydestä ison osan.

Tulokset jäävät harmillisen pinnallisiksi. Kello kertoo ainoastaan yöunien pituuden, mutta levon laatuun ei tartuta laisinkaan. Tarjolla on runsaasti parempia sovelluksia unen seurantaan, joten odotimme Applelta merkittävästi enemmän.

Käsipesun seuranta

Vaikka käsipesun seurantaa ei ilmeisesti oltu suunniteltu Covid-19-pandemiaa varten, on se epidemian johdosta keskeisempi kuin koskaan. Sovellus muistuttaa pesemään käsiä 20 sekunnin ajan täyden tehon saamiseksi.

Ominaisuuden toiminta tuntui ensimmäisten päivien aikana melko summittaisella. Meillä oli merkittäviä vaikeuksia saada kello aktivoitumaan käsipesuun, emmekä mielestämme saaneet riittävää kiitosta vaivastamme.

Kun muutaman päivän jälkeen opimme kellon toimintatavan ja saimme sovelluksen reagoimaan pesuun, alkoivat tulokset olemaan oikeansuuntaisia.

Kaikkinensa on sanottava, että aikanaan olisi tuntunut pöhköltä tarvita älykellon sovellus opettamaan käsienpesua. Ainakin pandemiatilanteessa se kuitenkin tuntui sen arvoiselta.

Siri

Siri-virtuaaliavustajan saa herätettyä nostamalla kellon suun eteen. Keskimääräisesti se toimii varsin hyvin, mutta valitettavasti mukaan osui myös monia kertoja, jolloin Siri ei joko aktivoitunut tai saanut yhteyttä verkkoon. Lopputulos onkin virtuaaliavustajalle tyypillisesti "mainio idea, jonka toimivuudessa on haasteita".

Harmillisesti ongelmat toistuvat myös toiseen suuntaan. Watch SE:n virtuaaliavustaja heräsi muutamaan otteeseen yllättäen ja pyytämättä, vaikka emme olleet lausuneet taikasanoja "Hey Siri". Tällaiset hetket tuntuvat todella ärsyttäviltä.

Suurimmalle osalle Watch SE on työkalu älykodin hallintaan. Käskynanto onnistuu painamalla kellon painiketta tai pyytämällä Siriä hoitamaan asian puolestasi. Valitettavasti älykello ei useaan otteeseen saanut sammutettua lamppuja tai suoritettua pyyntöä. Vaikka ongelmat ovat vain ajoittaisia, vievät ne parhaan terän älykellon ominaisuudelta.

Osta, jos...

Haluat Apple Watchin edulliseen hintaan

Watch SE on merkittävästi halvempi kuin Watch 6, vaikka ominaisuudetkin ovat lähes samalla viivalla. Ainoa merkittävä ero liittyy näyttöön, joka ei Watch 6:n tavoin ole aina päällä.

Et välitä happisaturaation mittaamisesta

Mahdollisuus mitata veren happipitoisuutta on Watch 6:n keskeisin uutuusominaisuus. Sen tärkein valtti on tarjota mielenrauhaa, sillä suurimmalle osalle päivittäiset tulokset ovat lähes identtiset. Mikäli et koe sitä välttämättömäksi lisäksi terveellistä elämää, Watch SE:n puute jää sivuhuomioksi.

Haluat hyvän akkukeston

Apple on rehellisyyden nimissä viikkojen päässä markkinoiden parhaista akkukestoista, mutta Watch SE on silti askel oikeaan suuntaan. Saat yhdellä latauksella vaivattomasti koko päivän akkukeston.

Älä osta, jos...

Haluat uusimman ja parhaan mallin

Watch SE on teknisesti jossain Apple Watch 4:n ja Apple Watch 5:n välimaastossa. Jos siis haluat tuoreinta huipputeknologiaa, Watch SE ei sovi sinulle.

Haluat halvimman Apple Watch -mallin

Tämän hetken halvin Applen älykello on Apple Watch 3, jonka ilmoitettiin pysyvän markkinoilla vastaisuudessakin. Vaikka siinä on pienempi näyttö, suurin osa ominaisuuksista on käytettävissä myös vanhemmassa mallissa.

Haluat näytön olevan jatkuvasti päällä

Vaikka alati päällä oleva näyttö on todellinen akkusyöppö, tuo se arkeen näppäryyttä. Watch 5 ja 6 mahdollistavat esimerkiksi ajan katsomisen ilman kellon aktivointia, mikä voi olla monille kaivattu lisä.

Arvosteltu marraskuussa 2020.