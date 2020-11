Parhaat Apple Watch -sovellukset 2020: näillä sovelluksilla saat kaiken irti älykellostasi

Vuosi 2020 on ollut mielenkiintoinen taival Apple Watchille. Vuonna 2019 monet kehittäjät luopuivat Watch-sovelluksistaan mikä vaikutti enteilevän huonoa Applen älykelloille. Ongelmana ei kuitenkaan ollut se, etteivätkö ohjelmat olisi hyviä ideoita.

Päinvastoin. Kävimme läpi parhaita Apple Watch -sovelluksia, joiden kohdalla ongelma kävi selväksi. Iso osa vaihtoehdoista on tehty siksi, että sellainen on voitu tehdä. Sen sijaan tekijöiden olisi pitänyt kysyä yksinkertaisesti itseään seuraavaa: "kannattaako meidän tehdä sovellus Apple Watchille?"

watchOS 6 toi App Storen suoraan Apple Watch -älykelloon. Tämä saanee kehittäjät miettimään asiaa uudelleen erityisesti nyt, kun watchOS 7 ja Apple Watch 6 on julkaistu. Eikä sovi tietysti unohtaa iPhone 12 -puhelimiakaan. Mikä olisikaan otollisempi hetki satsata Applen ekosysteemiin?

Suosikkisovelluksemme ovat vastanneet itse asiassa molempiin kysymyksiin. Ne on voitu tehdä ja ne oli syytä tehdä. Sovellukset ovat käytännöllisiä, viihdyttäviä tai yksinkertaisesti arkea helpottavia.

Tässä artikkelissa käymme läpi sovelluksia kaikkiin erilaisiin tarpeisiin. Etsitpä sopivaa appia urheiluun, viestintään tai unenseurantaan, tsekkasimme parhaat vaihtoehdot maksuttomista ja maksullisista vaihtoehdoista.

Me TechRadarilla päivitämme tätäkin artikkelia aktiivisesti, joten kannattaa käydä säännöllisin väliajoin vilkaisemassa mitä uutuuksia Apple Watchiisi on saatavissa.

Parhaat Apple Watch -sovellukset urheiluun ja terveyteen

Apple Watchin merkittävin anti koskee urheilua. Sisäänrakennettu GPS-paikannin, sykemittaus, vedenkestävyys sekä entistä tarkemmat mittaukset tekevät siitä oivallisen työkalun treenaajalle.

Käymme tällä sivulla läpi parhaita Apple Watch -sovelluksia terveyteen ja urheiluun liittyen. Kävitpä lenkillä tai salilla, listalta löydät itsellesi lähes pakollisia lisätyökaluja.

Moodistory

Moodistory

Maksullinen

Suurin osa terveyteen ja urheiluun liittyvistä sovelluksista mittaa kaloreita, sykettä, askeleita tai muita yksityiskohtia. Poikkeuksellinen Moodistory ei kuitenkaan keskity fyysisiin asioihin, vaan pikemminkin mielentilaan.

Apple Watch -laajennus tutkailee mielialojasi entistä tarkemmin ja nopeammin, minkä lisäksi se huomioi tilanteet puhelinta paremmin. iPhonella voit toki tehdä kattavammin merkintöjä, mutta Watch-versio hyötyy nopeudesta ja näppäryydestä.

Mielialojen seuranta on erittäin hyödyllistä erityisesti niille, jotka tapaavat kiihtyä nollasta sataan ja takaisin useita kertoja päivässä. Moodistoryn avulla sinun on helpompi seurata huonoja tapoja sekä rutiineja, jotka saavat sinut kiihtymään.

Pidemmän aikajänteen seurannalla näet mikäli sinulla on jonkinlaisia rutiineja, joihin voisi tehdä muutoksia. Kenties voit vähentää stressaavia tilanteita tai lisätä iloa tuovia hetkiä? Loppuraportin voi napata PDF-tiedostona iPhone-sovelluksen avulla, jolloin näet tarkempia käyriä läpikäytäväksi.

Vekt - Painonhallintaan

Vekt

Maksullinen

Painon seuraaminen voi olla vaivalloista Applen Terveys-sovelluksen avulla. Älyvaa'at voivat ratkaista ongelman, mutta tällöin ongelmaksi muodostuvat yhteysongelmat. Manuaalisessa syöttämisessäkin on ongelmansa, sillä Terveys-sovellusta ei ole suunniteltu sitä silmälläpitäen.

Vekt on suunniteltu paikkaamaan ongelmia erityisesti mittayksiköiden sekä murtolukujen kanssa. Metrejä käyttävälle tämä ei ole ongelma, mutta muualla olevat yksiköt ovat toinen asia. Vekt antaa tiedot suoraan BMI-tuloksena, mikä auttaa seuraamaan painon nousemista tai tippumista.

Sovellus mahdollistaa motivaatiomuistutusten tekemisen sekä Siri Shortcuts -oikopolut. Voit syöttää tiedot äänikomennoilla, minkä lisäksi saat vanhat tiedot ladattua Terveys-sovelluksesta vaivattomasti. Tietoja ei kuitenkaan ole pakko jakaa sovellusten välillä ellet halua.

Vekt ei ole erityisen monipuolinen sovellus erityisesti Suomessa, mutta maailmalla se auttaa painonhallinnassa pienin keinoin.

Heart Analyzer

Heart Analyzer

Ilmainen, sovelluksen sisäisiä maksuja

Pidimme jo vuonna 2019 ilmestyneestä seiskaversiosta runsaasti. Uusin painos on entistä parempi erityisesti iPhonella, jolla käyttöliittymä on rakennettu kokonaan uusiksi.

Valitettavasti Apple Watchin näyttö on varsin pieni puhelimeen verrattuna. Vaikka älykellon ominaisuudet ovat kunnossa, lopputulos ei ole aivan yhtä hyvä kuin kännykällä.

Ranteessa oleva Heart Analyzer v8 tarjoaa parannetun ja muokattavan kuvaajan sykkeestäsi. Watch-versio näyttää sen hetkisen tilanteen, viikoittaisen käyrän sekä treenitietoja. Lisäksi voit pitää kirjaa poltetuista kaloreista sekä kuljetusta matkasta. Kuten arvata saattaa, tiedot liikkuvat näppärästi Terveys-sovelluksen kanssa ristiinrastiin.

Erityisesti iPhonella on tarjolla runsaasti henkilökohtaisia tietoja vuorokauden ajan mukaan, keskisykkeen osalta sekä historiaan peilaten. Tuore käyttöliittymä tekee kokonaisuudesta runsaasti selkeämmän, eikä tietomäärä tunnu enää kohtuuttomalta.

Peloton

Peloton

Ilmainen, sovelluksen sisäisiä maksuja

Älä anna nimen hämätä, sillä vaikka Peloton vie ensiajatuksen pyöräilyyn, tarjoaa se runsaasti muutakin. Kyseessä on treeniavustaja juoksuun, joogaan, intensiiviharjoitteluun sekä meditointiin.

Peloton tarjoaa striimattavia video-oppitunteja, edistyksenseurannan sekä taustamusiikin. Tuorein versio lisäsi vielä Chromecast-tuen iPhonelle ja iPadille, jolloin saat näkymät isolle ruudulle. Suosittelemme myös hyödyntämään mahdollisuuden ladata treenit ennakkoon. Kukapa haluaa kesken kiivaimman jumpan havahtua lataustaukoon?

Älykellosovellus kärsii pienestä ruudusta, mutta se hyödyntää käytössä olevan tilan mainiosti. Näyttö kertoo vauhdista, matkasta, sykkeestä sekä mistä tahansa valittavasta mittaustuloksesta. Se on myös yhteensopiva Terveys-sovelluksen kanssa.

Strava: Run & Ride Training

Strava: Run & Ride Training

Ilmainen, sovelluksen sisäisiä ostoksia

Strava ei vaatine esittelyjä yhdenkään aktiiviurheilijan kohdalla. Kyseessä on maailman tunnetuin sovellus juoksuun, pyöräilyyn, uintiin, salitreeniin sekä joogaan. Tuorein versio tarjoaa myös tuen Apple Watchille, jolloin voit siirtää sujuvasti treenit kellosta Stravaan. Tämän avulla saat verkkoseurannasta entistä kattavamman kuvan urheilusuorituksestasi.

Palvelu saa päivityksiä säännöllisellä tahdilla. Vain pari päivää Apple Watch -tuen jälkeen esiteltiin toinen mittava laajennus. Se tarjoaa entistä syvällisempää tietoa uimisesta sekä juoksemisesta. Tämän jälkeisellä viikolla taasen nähtiin lasketteluun sekä yhteisöasetuksiin kohdistunut päivitys yhdessä 3D-karttojen kanssa.

Stravan ykkösvaltti on sen sosiaalisuus. Se ei pelkästään taltio GPS-tietoja, vaan myös vertailee tietoja muiden käyttäjien kanssa. Hitusen parempivauhtisemmalla lenkillä saatatkin nousta lähimaastosi kuninkaaksi tai kuningattareksi! Voit tietysti jakaa suorituksia kavereillesi sekä saada ja jakaa positiivisia palautteita.

Sovelluksen maksullinen Premium-jäsenyys on suhteellisen edullinen verrattuna sen sisältöön. Tällä hetkellä kuukauden saa kuudella eurolla, kun taas kalenterivuosi maksaa 60 euroa.

Hole19 Golf GPS & Scoring

Hole19 Golf GPS & Scoring

Ilmainen, sovelluksen sisäisiä maksuja

Hole19 väittää olevansa Iso-Britannian golfaajien eniten käyttämä sovellus. Lukemat ainakin ovat kohdillaan, sillä tilastoissa on yli 10 miljoonaa rekisteröityä kierrosta. Ainakin mainospuheiden mukaan se on myös vähintään yhtä tarkka kuin oikea mailapoika. Siihen emme ota kantaa, miten rehelliseksi se sitten sovelluksen tekee.

Kuten urheilusovelluksissa yleensäkin, suurin osa työstä tehdään iPhonella. Apple Watchin avulla taasen hoidetaan keskeisimmät tiedot viheriöltä.

Pääsovelluksessa on kaksi työkalua: GPS-paikannus kertoo esteistä ja etäisyyksistä, kun taas digitaalinen tulostaulu pitää kirjaa lyönneistä.

Kellosta näet etäisyydet sekä edistymisen. Toteutus ja näkymä ovat hyvin yksinkertaisia ja suoraviivaisia, joten voit keskittyä lyönteihin ilman häiriötekijöitä.

Sovelluksen hyödyllisyys riippuu täysin siitä, tietääkö se pelaamasi kentän. Hole19 kattaa 42 000 kenttää 201 maassa, joten todennäköisyydet ovat puolellasi. Kannattaa kuitenkin kokeilla sovellusta ilmaiseksi ennen maksua, jotta et joudu pettymään lyöntipaikalla.

RocketBody

RocketBody

Ilmainen, sovelluksen sisäisiä maksuja

RocketBody on suunnattu niille, jotka ottavat urheilun vakavasti. Se ei pelkästään taltioi tuloksiasi, vaan myös ennustaa palautumisesi pyrkien täten maksimoimaan tulevien harjoitustesi tehokkuuden. Systeemi perustuu sydänkäyrästä, syödystä ruuasta sekä muista tiedoista koostettuun algoritmiin.

Sovellus itsessään on jo vanhemman puoleinen, mutta Apple Watch -tuki saapui vasta taannoin. Tämä on melkoisen yllättävää, sillä RocketBody oli ensimmäisten joukossa tukemassa ensimmäisiä puettavia älylaitteita. Nesteytystä mittaava projekti on sittemmin hylätty, joten painopiste on yksinomaan sovelluksessa.

Älykello mahdollistaa sovelluksen hallinnoinnin sekä tietojen tarkastamisen. Näet kuluneen ajan, kalorimäärät sekä sykkeen yksinkertaisesta näkymästä.

Kuten terveyssovellukset yleensäkin, RocketBody on ilmainen käytettävä mutta todellisuudessa maksumuurin takana. Tilauksen jälkeen pääset käsiksi kaikkeen sisältöön, mutta kannattaa olla tarkkana: tarjolla on nimittäin monesti hyviä tarjouksia. Sopivan alennuksen tullessa voit säästää runsaasti euroja.

Seven - 7 Minute Workout

Seven - 7 Minute Workout

Ilmainen, sovelluksen sisäisiä maksuja

Seitsemän minuuttia riittää vaikka mihin. Ehdit kuunnella parikin poppibiisiä tai katsoa puolikkaan sitcom-jakson. Tai sitten voit muuttaa elämäntapojasi radikaalisti. Tämän sovelluksen avulla saat lyhyessä ajassa ihmeitä aikaan ilman turhia salijäsenyyksiä tai lisälaitteita.

Suosittelemme kuitenkin aloittamaan puhelimella, sillä se opastaa tekemään treeniliikkeet oikeaoppisesti. Apple Watchista on moneen, mutta sen pieni näyttö ei tahdo riittää aivan kaikkeen. Ja kun kyseessä on "vain" seitsemän minuutin harjoitus, ei sitä kannata käyttää aiheuttaen itselleen loukkaantumisia huonolla tekniikalla.

Sovellus on helppokäyttöinen sekä motivoiva. Voit kilpailla ystäviäsi vastaan ja ansaita sovelluksen sisäisiä palkintoja. Mikäli avaat kukkaroasi ja maksat kympin kuukausimaksun, pääset käsiksi yli 200 harjoitukseen.

Seitsemän minuutin treenaus on hyödyllinen lisä arkeen. Sen ehtii tehdä käytännössä missä vain, ja samalla saat aikaiseksi ison elämäntaparemontin.

Swing Tennis Tracker

Swing Tennis Tracker

Ilmainen

Kaipaatko tenniskentälle lisäkikkoja, joiden avulla voit ansaita kaveripiiristäsi lempinimen Jarkko Nieminen tai Andy Roddick? Swing Tennis Tracker tutkii lyöntitekniikkaasi ja antaa tarkempia lisätietoja pelistäsi. Lisäksi voit seurata ottelun etenemistä kellosi avulla. Ja kun treeni on viimein ohi, näet sovelluksen avulla tarkan kuvauksen lyöntiesi onnistumisesta ja tekniikasta.

Älykellosovellus painottaa lyöntien seuraamista sekä palautteenantoa, kun taas puhelimesta näet tarkemmat tilastot ja videot. Applikaatio soveltuu erityisesti pelaajan omaksi tietolähteeksi, mutta myös vanhemmat, valmentajat sekä tiiminjäsenet voivat saada siitä arvokasta lisätietoa.

Sovelluksesta on tarjolla kaksi maksullista versiota. Premium-lisenssi kustantaa viisi euroa kuukaudessa, kun taas Pro-versiosta joudut pulittamaan kympin kuussa. Näistä ensimmäinen tarjoaa muun muassa tilastoja, kuvaajia sekä tulostauluja myös sovellusta käyttämättömiä vastaan. Pro-version avulla pääset katsomaan tennisammattilaisten tekemiä opetusvideoita sekä käymään peliäsi läpi tekoälyn analyysien pohjalta.

Start With Yoga

Start With Yoga

Maksullinen

Start With Yoga kertoo nimessään kaiken. Se on suunniteltu korjaamaan kaikki se, mikä muissa joogasovelluksissa ärsyttää. Tekijät kuvailevat ongelmaa yksiselitteisesti: "Valtaosa joogasovelluksista vaatii sinua katsomaan puhelintasi, mikä ei kuulu joogaamisen tarkoitusperiin". Tämän vuoksi sovellus on luotu älykellolle, jotta et tarvitse puhelintasi.

Sen yksinkertaisuus on kaunista. Saat viisi valmiiksi suunniteltua harjoitusta, minkä lisäksi iPhonella voi luoda kokonaan omia rutiineja. Kerrot vain sovellukselle kauanko asennossa pitää olla, mitä haluat sen jälkeen ja sen jälkeen voitkin ryhtyä treenaamaan.

Sovellus on kuin luotu aloittelijoille. Mukana ei ole haastavampia asentoja, joita kokeneemmat joogaajat kenties kaipaavat. Se onkin hyvä tapa päästä alkuun.

Slopes

Slopes

Ilmainen, mukana sovelluksen sisäisiä maksuja

Apple esitteli vuonna 2018 edistyneemmät ominaisuudet lumilautailun ja laskettelun seuraamiseen. Tämä sai lisävauhtia myös Slopes-sovellukseen, joka tarjoaa entistäkin kattavampia tietoja mäenlaskusta.

Slopes seuraa vauhtia, korkeuseroja, matkaa, hississä kuluvia toveja sekä oikeastaan kaikkea muutakin mahdollista, mikä liittyy lasketteluun. Kun viimein laskut on laskettu, voit siirtää tiedot iPhoneen jatkoanalyysiä varten.

Slopes on äärimmäisen näppärä työkalu. Se tunnistaa laskut ja nousut itsestään, minkä lisäksi voit käydä suorituksia läpi karttojen avulla. Lisäksi mahdolliset valokuvat ja muut ikuistetut hetket taltioituvat suoraan oikeisiin paikkoihin. Eikä kyseessä ole pelkkää hauskanpitoa, sillä Terveys-sovellus antaa yksityiskohdat esimerkiksi poltetuista kaloreista.

Slopesin perusversio on ilmainen, mutta maksullinen tilaus tarjoaa runsaasti lisätietoja. Vuosimaksua vastaan saat 3D-tiedot lasketuista vuorista, paremmat kartat, rajattoman määrän laskudataa sekä tarkemmat analyysit reissustasi.

Nike Run Club

Nike Run Club

Ilmainen

Niken ja Applen yhteistyön hedelmiä poimitaan vielä pitkään. Yksi näkyvä hellyydenosoitus on Nike Run Club, joka esittelee monia kaivattuja ominaisuuksia.

Mukana on ensinnäkin Siri Suggestions -neuvot, jotka suosittelevat sopivia juoksuvauhteja aiempien lenkkien pohjalta. Ominaisuus on tosin lähtökohtaisesti pois päältä, joten joudut erikseen aktivoimaan sen. Lisäksi näet esimerkiksi kuukausikohtaista dataa juostusta kilometreistä.

App Storessa riittää juoksusovelluksia, mutta Niken panostus todella näkyy. Applikaatiosta huokuu laadukkuus. Se tallentaa tiedot sisäänrakennetun GPS:n avulla, minkä lisäksi mukana on runsaasti äänioppaita, haasteita sekä sosiaalisia ominaisuuksia.

Sovellus on luotu harkiten ja taiten, eikä Watch-versio tyydy kompromisseihin. Se on yksinkertaisesti erinomainen sovellus juoksukäyttöön.

Nike Training Club

Nike Training Club

Ilmainen

Jättiläiset Nike ja Apple ovat tiiviitä yhteistyökumppaneita, joten ei ole kovin iso yllätys, että Nikellä on Watch-sovellus – ja vieläpä erittäin hyvä sellainen. Training Club mainostaa olevansa "huippuluokan personal trainer", ja se sisältääkin yli 180 treeniohjelmaa, joogasta voimailuun. Kaikki ovat maksuttomia.

Tarjolla on personoituja tärppejä kuntoiluun kannustamiseen. Ne perustuvat aikaisempiin aktiviteetteihisi, joustaviin treenisuunnitelmiin sekä huippuvalmentajien vinkkeihin.

Sovellus toimii osin puhelimen ja osin Watchin puolella. Puhelimessa suoritetaan suunnittelu ja mittaus, Watch taas mittaa tapahtumat itse kuntoilun aikana, kuten sykkeen ja vaikkapa jäljellä olevien toistojen määrän.

Nike Training Club ei ole erityisen uniikki tapaus, vaikka siinä Nikelle ominainen tyyli näkyykin. Merkittävää on kuitenkin se, että mikään ominaisuus ei ole piilotettu ostosten taakse, vaan appi on kokonaisuudessaan maksuton.

Headspace

Headspace

Ilmainen, sovelluksen sisäisiä maksuja

Jos olet ikinä kokenut, että arki on liian stressaavaa, Headspace on oikea lääke vaivaan. Se keskittyy mielenrauhoittamiseen, minkä ansiosta saat purettua stressiä ja rauhoituttua ilman suurta vaivaa.

Apple Watch -versio on osa laajempaa kokonaisuutta. Kuten iPhonen ja iPadin versiotkin, myös älykellosi kannustaa ja opastaa. Kun stressitasot tuntuvat nousevan ylikierroksille, sovellus suosittelee ottamaan ansaitun tauon. Jo muutaman päivän rauhallinen testijakso parantaa selvästi stressitilaasi sekä unenlaatua.

Vaikka sovellus pyrkiikin rentouttamaan, hintalappu saattaa ikävä kyllä nostaa sykettä. Ilmaisen testijakson päälle tarvitsee maksullisen tilauksen, jotta saa suurimman osan ominaisuuksista auki. Jäsenyys maksaa 13 euroa kuussa tai 95 euroa vuodessa.

Mikäli päätät tilata Headspacen, muista myös lopettaa tilaus. Se nimittäin jatkuu automaattisesti, joten turhanpäiten ei kannata maksaa satasta vuodessa ellet oikeasti käytä sitä.

WebMD

WebMD

Ilmainen

Terveyssovellukset eivät ainoastaan muistuta, että päänsärkysi voi johtua terminaalivaiheen syövästä vai vähintäänkin veritulpasta. Ne voivat nimittäin pitää sinut myös terveenä!

Vaikka WebMD päästääkin sinut vertailemaan oireita sairauksiin, se ei suinkaan ole kiinnostavin osa sovellusta.

WebMD auttaa sinua pysymään lääkityksen tahdissa. Olipa kyseessä päivittäinen pilleri tai muutoin napsittava valmiste, sovellus muistuttaa sinua lääkityksen tärkeydestä. Tämän vuoksi erityisesti Apple Watch -versio on paikallaan, sillä saat huomautuksen silmillesi puolivahingossakin.

Saat mukana lisäksi erilaisia tarkennuksia, kuten ohjeen olla ottamatta lääkettä ruuan päälle tai liian myöhään. Juuri tällaisissa arjen helpotuksissa Apple Watch on parhaimmillaan.

iPhonen versiossa on runsaasti lisätietoja, kuten mahdolliset sivuoireet sekä muut ohjeistukset.

WorkOutDoors

WorkOutDoors

Maksullinen

Mikäli haluat urheilla ulkona teillä tuntemattomilla, WorkOutDoors on pian paras ystäväsi. Se seuraa liikkeitäsi ja etenemistäsi hyödyntämällä helposti katsottavia vektorikarttoja.

Sovellus hyödyntää älykellon GPS-paikannusta, joten et tarvitse mukaan puhelinta tai muutakaan lisälaitetta. Monipuoliset tiedot tarjoavat informaatiota reiteistä, kiinnostavista paikoista sekä muista yksityiskohdista.

Kun viimein olet palannut kotioloihin, voit siirtää harjoituksen iPhoneen GPX-tiedostomuodossa. Tämä on mukava lisä, sillä samaista formaattia hyödynnetään monipuolisesti muissakin sovelluksissa ja palveluissa.

Sovellus on mietitty loppuun asti. Jo tietonäkymät ovat kohdillaan, minkä lisäksi värikoodaukset tekevät liikkumisesta todella helppoa. Kun kartta vielä liikkuu automaattisesti, tarjoaa se oivan työkalun ulkoharrastuksiin.

Streaks

Streaks

Maksullinen

Elämäntapamuutoksessa ei ole kyse itsensä rääkkäämisestä juoksumatolla, vaan pienistä parannuksista siellä ja täällä. Streaks seuraa pahoja tapojasi, ja auttaa sinua huolehtimaan itsestäsi aiempaa enemmän.

Yrititpä syödä terveellisemmin, liikkua enemmän tai luopua tupakoinnista, Streaks vahtii toimiasi. Voit seurata enimmillään 12 eri asiaa kerralla, minkä lisäksi saat tietoja etenemisestäsi.

Kaiken ei tarvitse liittyä ruokailuun tai harjoitteluun. Voit muistuttaa vaikkapa koiran ulkoiluttamisesta, vitamiinien ottamisesta tai soittoharrastuksen jatkamisesta. Näinpä se huolehtii samalla myös arjestasi.

Streaks hyödyntää Terveys-sovellusta mainiosti. Se nappaa tietoja tarpeidensa mukaan, joten et joudu täyttämään applikaatioon manuaalisesti juuri mitään.

Voit tehdä pikanäytölle merkinnät tavoitteistasi, ja kun koko sovellus on vieläpä täysin kustomoitavissa, kokonaisuus on kohdillaan monien huonojen tapojen korjaamiseen.

MyFitnessPal

MyFitnessPal

Maksullinen, sovelluksen sisäisiä maksuja

Tieto on valtaa ja painonpudotuksessa kalorimäärät kaiken keskiössä. MyFitnessPal ynnäillee syötävät ja kulutettavat kalorit puolestasi sen mukaan, paljonko haluat karistaa painoasi. Syödessäsi kulutat varastoasi, joka taas täydentyy urheilemalla.

Kello muistuttaa sinua kalorimääristä sekä perkaa proteiinit, hiilihydraatit ja rasvat. Voit lisäksi siirtää lasketut askeleet suoraan kellosta sovellukseen.

Lopputulos onkin näppärä lisätyökalu kilojensa kanssa painivalle.

Walkmeter GPS Pedometer

Walkmeter

Ilmainen, sovelluksen sisäisiä maksuja

Jos kävely on sinun juttusi, Walkmeter auttaa seuraamaan jokaista askeltasi näyttämällä tiedot kartassa sekä kuvaamalla suoritteet yksityiskohtaisesti. Kelloon asennettava sovellus kerää tiedot ja laskee askeleet näppärästi ilman lisävaivaa.

Applen oma Treeni-sovellus pystyy kyllä moneen, mutta Walkmeter keskittyy tietoihin vieläkin yksityiskohtaisemmin. Sovellus on ilmainen, mutta kaikkien ominaisuuksien avaamiseen tarvitset kympin maksavan Elite-version. Tällöin saat muun muassa treeniohjelmia sekä ilmoituksia lähestyvistä rajapyykeistä.

CARROT Fit

CARROT Fit

Maksullinen

Saatat tietää CARROT-sovelluksen Sää-sovelluksesta jo entuudestaan. Kyseessä on ilkikurinen manaaja, joka valehtelee ja on sarkastinen. Kun musta huumori toimii elämän muilla osa-alueilla, miksikäs ei myös terveyssovelluksessa?

CARROT Fit on hyvin epätavallinen motivaatiokeino terveelliseen elämään ja painonpudotukseen. Se esimerkiksi lupaa saada sinut kuntoon, sillä muutoin ei hyvä heilu. Harjoituksissa taasen tsempataan uhkailulla, pilkkaamisella, lahjonnalla sekä harvinaisilla kehuilla. Vaan onkohan niidenkin takana jotain ilkeää?

Sovellus on julma, eikä se totisesti sovi kaikille. Jos pidät mustasta huumorista tai haluat saada onnistumisista palkinnoksi lisätietoja kissoista, auttaa se sinua jaksamaan arjessa.

Ennen kaikkea se on kuitenkin persoonallinen sovellus iPhonelle. Apple Watchilla saat mukavia muistutuksia, kuten kehotuksen "seitsemän minuutin helvetilliseen rääkkiin".

Jos et ota elämää aivan niin tosissaan mutta kilot voisi silti karistaa, anna ilkikuriselle CARROT Fitille mahdollisuus.

Lose It!

Lose It!

Ilmainen, joskin mukana sovelluksen sisäisiä ostoksia

Mikäli kello tuntuu ranteessa aiempaa tiukemmalta eivätkä puoli vuotta sitten ostamasi housutkaan meinaa mennä jalkaan yhtä sutjakasti kuin silloin, tässä voi hyvinkin olla sinulle sopiva sovellus. Lose It! keskittyy painonpudotukseen rehdein ja kestävin keinoin. Et siis joudu poistamaan ruokavaliostasi kaikkea paitsi salaatinlehteä tai tekemään muita isoja uhrauksia.

Sovellus seuraa kalorinkulutusta sekä asettamiasi tavoitteita. Painopiste on myös nesteytyksessä sekä syödyissä kaloreissa, minkä lisäksi se toimii ongelmitta muiden urheiluapplikaatioiden kanssa. Vertaistukea on saatavissa verkosta runsaasti. Usko tai älä, melkoisen moni muukin taistelee kavalasti kertyneiden kilojen kanssa!

Onneksi sovellus ei keskity pelkästään painonpudotukseen. Sen avulla voit asettaa itsellesi välitavoitteita sekä yleiseen hyvinvointiin kohdistuvia etappeja.

Apple Watchin sovellus ei täysin syrjäytä puhelimen applikaatiota. Tarvitse iPhonen esimerkiksi lukeaksesi ruokatuotteiden viivakoodit, minkä lisäksi tiimihaasteet suoritetaan edelleen luurilla. Joka tapauksessa kello on mainio tapa seurata edistymistä ja motivoida itseään.

Sovellukseen on mahdollista perehtyä ilmaiseksi, mutta Premium-jäsenyydestä joudut pulittamaan noin 40 euroa vuodessa.

Mount Burnmore

Mount Burnmore

Ilmainen, sovelluksen sisäisiä ostoksia

Urheiluun vakavasti suhtautuvat voivat siirtyä jo seuraavaan sovellukseen, mutta arkeen vitsikästä liikkumista kaipaaville Mount Burnmore on mainio vaihtoehto. Se ei ota terveyttä tylsästi ja vakavasti, vaan muuttaa urheilun peliksi.

Ajatus on hauska. Mount Burnmore muuttaa Terveys-sovelluksen laskemat poltetut kalorit peliin käytettäväksi energiaksi.

Kun olet karistanut kaloreita riittävästi, pääset kokeilemaan kykyjäsi pelin pulmissa. Yhtäällä etsitään oikeaa reittiä sokkeloisessa vuoristossa, toisaalla kerätään tarvittuja esineitä ja toisinaan tuhotaan ympäristöä hakkua heiluttamalla.

Voit seurata edistymistäsi lyhyellä katsausnäkymällä, joten et joudu käynnistämään peliä tämän tästä. Mukana on hauskoja ominaisuuksia, kuten tuloslistat, jotka pitävät mielenkiinnon mukana. Mikäs sen hauskempaa kuin päihittää kaveripiirisi tässäkin asiassa!

Mount Burnmoren kepeä luonne soveltuu parhaiten nuoremmalle yleisölle. Mikäli kuitenkin lataat sovelluksen perheen pienimmille, kannattaa ohjelman sisäiset maksut kytkeä pois päältä. Oikealla rahalla saa nimittäin hankittua peliin erilaisia esineitä.

Happier

Happier

Ilmainen

Nykyhetkeen keskittyminen eli niin sanottu mindfulness on trendikäs ilmiö. Maailman huoliin ja murheisiin keskittyminen käy pidemmän päälle raskaaksi, joten Happier kannustaa sinua huolehtimaan sellaisista ilmiöistä, jotka tekevät sinut onnelliseksi ja joihin voit vaikuttaa.

Happier on ladattavissa ilmaiseksi, mutta se tarjoaa runsaasti kiinnostavia ja valitettavasti maksullisia harjoituksia. Onneksi lompakkoa avaamattakin voi nauttia sovelluksesta runsain mitoin.

Sovellus kehottaa sinua monesti pysähtymään hetkeksi ja kasaamaan ajatukset. Kun ohjelma kysyy mielentilaasi, saat vastauksellasi hetkeen sopivia mietelauseita. Ne pyrkivät tekemään sinut hitusen aiempaa optimistisemmaksi.

Toisinaan kiireet vievät mukanaan, jolloin Happier kannustaa pitämään varsinaisen meditaatiohetken. Tutkimusten mukaan positiivisten ajatusten ylöskirjaaminen ja läpikäynti parantavatkin fiilistäsi pitkässä juoksussa.

Kannattaa kuitenkin pohtia tarkasti sitä, mitä kaikkea jakaa. Eräs iTunes-arvostelu kertoo löytäneensä yksityiset muistiinpanonsa Googlen avulla. Tämän vuoksi henkilökohtaisia tietoja ei kannata kirjoittaa ylös ainakaan sellaisenaan.