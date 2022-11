Arvostelussa Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra on valmistajan paras älykello tähän mennessä. Sen iso ja kirkas näyttö, kustomoitava Toiminto-painike sekä parantunut akkukesto tekevät arjen pienistä asioista aiempaa nautinnollisempia. Kello pyrkii haastamaan Garminin ja Polarin valta-aseman tuomalla mukaan runsaasti hyödyllisiä sekä käyttäjän tarpeet huomioivia ominaisuuksia. Näiden ansiosta Watch Ultra voikin olla todellinen hengenpelastaja käyttäjälle, jonka seikkailut vievät haastavampiin olosuhteisiin. Parantunut akkukesto ei valitettavasti riitä vieläkään kilpailijoiden tasolle. Lisäksi karttasovelluksen vajavaisuus sekä hintalappu aiheuttavat parranpärinää. Nämä ongelmat ovat kuitenkin kauneusvirheitä muutoin loistavassa älykellossa, joka on Applen rohkein ja edistynein malli tähän mennessä.

Pika-arviossa Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra on tämän hetken paras Apple Watch. Tämä on sinänsä itsestään selvää, sillä malli parantaa perusversioihin nähden lähes jokaista osa-aluetta. Lopputuloksena on myös yksi tämän hetken parhaista älykelloista.

Kyseessä on Applen vaihtoehto huippuluokan treenikellojen markkinoille, joka on jo pitkään ollut Garminin älykellojen valtapiiriä. Mainiot ominaisuudet, kestävä rakenne, kirkkaampi näyttö sekä tarkempi GPS-paikannus näkyvät hinnassa erittäin karusti, sillä kello maksaa Suomessa 1 009 euroa.

Watch Ultra on ensimmäinen Applen älykello, joka uudistaa muotoilua merkittävästi. Digital Crownia on kasvatettu, joten sen käyttö on helpompaa myös hanskojen kanssa. Näyttö on tätä nykyä lähes kaksituumainen ja selvästi kirkkaampi. Tämän ansiosta lukukokemus on jopa kirkkaassa päivänvalossa mainio.

Apple Watch Ultra uudistaa jopa myyntipakettia, joka on aiempaa kulmikkaampi. (Image credit: TechRadar)

Merkittävin uudistus koskee sivulla olevaa Toiminto-painiketta. Vaikka kustomoitavuutta olisi voinut puskea vieläkin pidemmälle, mahdollistaa se esimerkiksi treeniseurannan aloittamisen ja lopettamisen aiempaa näppärämmin. Rakastuimme näppäimeen välittömästi. Onkin syytä ihmetellä sitä, miksi Apple ei ole keksinyt tätä aikaisemmin.

Vaikka kello on teknisesti muita Applen älykelloja edellä, ominaisuuslista on treeniseurannan osalta identtinen. Kaikki työkalut on sidottu watchOS 9 -ohjelmistoon, joka on saatavilla edullisempiinkin Apple Watch -malleihin. Toteutuspuolella on sen sijaan eroja. GPS-paikannus on tarkempi ja nopeampi, sykemittaus vaikuttaa luotettavammalta ja parantunut akkukesto mahdollistaa pidempien tapahtumien mittaamisen.

Kellossa on kokonaan uusi sukellusanturi. Valitettavasti sen hyödyllisyys on toistaiseksi hyvin vaatimaton, sillä kello esittelee lähinnä veden lämpötilan, sukelluksen keston sekä syvyyden. Lisäominaisuuksia on tulossa maksulliseen sukellussovellukseen myöhemmin.

Jos olet jo aiemmin pitänyt Apple Watchien juoksu- ja pyöräilyseurannasta, uudistukset eivät jätä kylmäksi.

Monet uudistukset eivät todennäköisesti vaikuta arkeen mitenkään. Kellossa on erittäin äänekäs hälytyssireeni, joka auttaa eksyneen löytämisessä. Tämä voi olla erityisesti vuoristoissa kiipeileville elämän ja kuoleman välinen työkalu. Lisäksi kolaritunnistus hälyttää liikenneonnettomuuteen joutumisesta.

Cellular-ominaisuus tuo sekin turvaa. Jos olet hädässä puhelinyhteyksien kantaman sisäpuolella, saat aina apua.

Tarjolla on kattavat terveysseurantaan tarkoitetut anturit. Ne mittaavat esimerkiksi sykettä ja happisaturaatiota. Vaikka nämä ovat saatavilla kaikissa uusissa Apple Watch -malleissa, hiukan pidempi akkukesto tekee niistä kokonaisvaltaisempia. Ainakaan enää ei tule latauksesta johtuen päivittäisiä katkoksia.

Valitettavasti mukaan mahtuu muutakin kuin ylisanoja. Sisäänrakennettu navigointi jättää toivottavaa. Vaikka Kartat-sovelus on mukana, valitettavasti eksynyt ei saa katsottua paluureittiä suoraan kartasta. Tätä varten on hyödynnettävä kompassia, joka ei ole aina paras mahdollinen valinta.

Kyseessä on Applen paras ja kallein älykello, mutta Garminin ja kilpailijoiden haastaminen on hankalaa. (Image credit: TechRadar)

Akkukesto on parantunut Applen mukaan 30 tuntiin, mutta testiemme perusteella todellisuus on selvästi parempi. Valitettavasti tämäkään ei silti riitä Garminin ja Corosin kellojen tasolle. Applen kello sisältää niin paljon ominaisuuksia sekä antureita, että se näkyy väkisin virrankulutuksessa.

Kunpa Apple olisi vain saanut vaihdettua näyttöteknologian hieman säästeliäämmäksi niin akku voisi riittää viikoksi. Tällöin puhuisimme viiden tähden tuotteesta jopa hintalapun huomioiden.

Lataustarve on kiistatta ongelma, mutta monille Applen kelloihin tottuneelle se tuskin muodostaa kynnyskysymystä. Ainakin Watch Ultra mahdollistaa yhden yön uniseurannan ilman pelkoa akun loppumisesta. Joka tapauksessa latausrutiini on keksittävä erikseen, jotta laite ei hyydy kriittisellä hetkellä.

Pienet puutteet eivät pilaa kokonaisuutta. Jos haluat hyvän Apple Watchin sijasta parhaan Apple Watchin, on tässä etsimäsi malli. Tekninen toteutus, kattavat ominaisuudet, watchOS 9 sekä kauttaaltaan tarkat anturit tekevät Apple Watch Ultrasta tämän hetken parhaan älykellon iPhonen omistajalle.

Arvosana hinnasta: 3.5/5

Apple Watch Ultra - hinta ja saatavuus

Watch Ultran mukana tulee erillinen ohjekirjanen, joka korostaa kellon huippuominaisuuksia. (Image credit: TechRadar)

Vaikka Apple Watch Ultra kiinnostaa monia, hankintapäätös ei ole todennäköisesti lainkaan näin helppo. Kyseessä on nimittäin todella kallis älykello. Huippumallin hintalappu on Suomessa 1 009 €. Tarjolla on ainoastaan yksi erilainen versio, joskin rannekkeen värien osalta voi luonnollisesti tehdä ostohetkellä valinnan.

Tarjolla ei siis ole erilaisia materiaaleja, koristeltuja erikoisversioita tai mitään muutakaan.

Apple Watch Ultra julkaistiin syyskuun 23. päivä. Malli on saatavissa useilta jälleenmyyjiltä.

Apple Watch Ultra - ranneke

Kolme erilaista ranneketta: Alpine, Trail ja Ocean

Yhteensopiva 44 mm ja 45mm rannekkeiden kanssa

Erilaiset rannekkeet ovat persoonallisia ja tyylikkäitä. (Image credit: TechRadar)

Ennen kuin syvennymme sen tarkemmin Applen poikkeukselliseen älykelloon, on syytä puhua hetki Cupertinon valmistamista rannekkeista. Hihnat tekevät kelloista persoonallisen näköisiä, joskin samalla on mainittava, että kello on yhteensopiva minkä tahansa 44mm tai 45mm hihnan kanssa.

Saimme arvostelukäyttöön keltaisen Ocean-rannekkeen, joka on saatavissa myös harmaana ja valkoisena. Rannettamme koristanut versio ei täysin vakuuttanut. Sen muotoilu tuo nopeasti mieleen Lego-kuvaston. Tukevuus ja jämäkkyys ovat onneksi plussan puolella.

Trail-ranneke on saatavilla sinisenä, mustana ja keltaisena. Se on valmistettu pehmeästä nailon­kudoksesta. Apple kehuu tämän mallin nopeaa kiinnitysmekanismia, joten olisimme halunneet juuri Trail-hihnan arvosteluun. Aina ei voi kuitenkaan voittaa.

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä on vihreänä, oranssina sekä tähtivalkeana saatava Alpine-ranneke. Tämä vaihtoehto on tarkoitettu kestävimmäksi ja tukevimmaksi. Tekstiilipunos on valmistettu kahdesta tekstiili­kerroksesta, jotka on kudottu yhdeksi kappaleeksi ilman ompeleita. Titaaninen ja kulumaa kestävä G-koukku on ainakin mainospuheiden perusteella helppo sujauttaa lenkkeihin lujaa kiinnitystä varten. Meidän ranteisiin tämä ei kuitenkaan sopinut, vaan se olisi vaatinut paksumman ranteen ollakseen erityisen mukava.

Vaikka mukaan mahtuu pientä moitittavaa, kaikki rannekkeet ovat onnistuneita. Ocean-hihnan tyyli ei hivellyt meidän silmään, mutta ranteessa se pysyi tukevasti paikallaan.

Apple Watch Ultra - muotoilu ja näyttö

Klassinen ja kestävä rakenne

Näyttö on selkeä ja kirkas

Kaksinkertainen maksimikirkkaus Watch 8 -malliin nähden

Digital Crown on kasvattanut kokoa, joten sen käyttö onnistuu hanskoilla paremmin. Tätä on helppo arvostaa erityisesti Suomen talvessa. (Image credit: TechRadar)

Lähdetäänpä liikkeelle positiivisella nuotilla. Apple Watch Ultra uudistaa turhan vakiintuneena aina vuodesta 2014 asti pysynyttä muotoilua rohkeasti. Uusi titaaninen kehys aiheutti ensialkuun huolta, mutta todellisuudessa metallisuus ja kestävyys luovat kellolle omanlaisensa tyylikkyyden. Kokonaisuus hivelee ainakin meidän silmiä enemmän kuin ohkaisempi Apple Watch 8.

Julkaistu 49 mm kello on kokonsa puolesta selvästi aiempaa isompi, eikä se jää huomaamatta. Lähes kaksituumainen ruutu on iso ja tyylikäs. Jos rannettasi on koristanut viimeisten vuosien ajan esimerkiksi Apple Watch 3, uusi malli tuntuu jopa järkälemäiseltä. Isompaan kokoon tottuu nopeasti ja sen hyvät puolet valloittavat käyttäjän jo ensihetkien aikana.

Digital Crown sekä sivupainike ovat kokeneet pieniä muutoksia. Molemmat on suunniteltu uudelleen kestävyyden ehdoilla, jotta ne eivät hajoaisi esimerkiksi kolahtaessaan ikävästi esteeseen.

Pyöritettävä digitaalinen kruunu on tehty aiempaa isommaksi, joten sen hyödyntäminen onnistuu helposti myös hansikkaita käyttäessä. Käytännöllisyys siis ennen kaikkea, joskin sen turhankin suuri koko voi aiheuttaa yllättäviä toimintoja. Se nimittäin saattaa osua ranteeseen tai muihin paikkoihin vahingossa, jolloin toiminnot eivät ole tarkoituksellisia.

Näyttö on lähes kaksituumainen. (Image credit: TechRadar)

Näyttöruutua on kohotettu aavistuksen runkoon nähden. Reunoilla voi nähdä pienet suojat, jotka tuovat kelloon kestävyyttä uhkuvaa tyyliä. Ratkaisun todellinen syy piilee kuitenkin GPS-paikantimessa, joka on saanut täten hiukan lisätilaa metallisessa kotelossaan.

Kellon toisella puolella on tyystin uusi Toiminto-painike. Sen avulla saa aloitettua treeniseurannan, käytettyä ominaisuuksia sekä paljon muuta. Näppäin on muokattavissa tarpeisiin sopivaksi, joten jokainen saa siitä omanlaisensa ilon.

Uusi Toiminto-painike on yksinkertaisesti nerokas lisä Applen älykelloon. (Image credit: TechRadar)

Tykästyimme Toiminto-painikkeeseen erityisesti treenikäytössä, sillä sen avulla harjoituksen lopettaminen on selvästi aiempaa helpompaa. Aiemmin tämä on vaatinut ruudun pyyhkimistä hikisellä sormella tai sivupainikkeen ja Digital Crownin samanaikaista painamista. Kumpikaan ei ole ollut erityisen käytännöllistä.

Nyt sen avulla voi esimerkiksi aloittaa harjoituksen, kun taas lopettaminen onnistuu Toiminto- ja sivupainikkeen samanaikaisella painalluksella. Tämä on yksinkertaista, nopeaa sekä kaikin puolin niin loogista, että voimme vain ihmetellä kuinka Apple ei ole tuonut sitä aiemmin kelloihin mukaan.

Olisimme kuitenkin toivoneet Toiminto-painikkeelta hiukan vapaampaa kustomointia. Sen avulla saa aloitettua treenin tai sukelluksen, hyödynnettyä kompassia ja muokattua Pikakomennoksi, mutta kenties enempäänkin olisi ollut rahkeita.

Toiminto-painikkeen vieressä on uusi kaiutin- sekä mikrofonigrilli. Apple Watch Ultran ääni on jopa 40 prosenttia kovempaa kuin Watch 8 -perusmallissa. Mikrofonijärjestelmä tunnistaa ympäristön meluja ja osaa poistaa taustakohinaa. Lopputuloksena on puhelukäytössä ylivertainen mikrofoni älykellojen saralla.

Toiminto-painikkeen päällä oleva kaiutin on erittäin äänekäs. (Image credit: TechRadar)

Kokeilimme puheluita ruuhkaisen tien varrella, jossa liikenne, ilmastointi ja kanssamatkustaja häiritsivät puhelua. Olosuhteet eivät kuitenkaan aiheuttaneet ongelmaa. Sekä meidän että vastapuolen ääni oli selkeää ja puhdasta. Molemmat jutustelijat kuulivat toisensa ongelmitta.

Apple on satsannut mikrofoneihin erityisesti kovemmissa olosuhteissa olevien treenaajien vuoksi. Mikäli vuorikiipeilijä havahtuu vaikeuksiinsa keskellä lumimyrskyä, auttavat kaiutin ja mikrofoni kummasti.

Arjessa muutokset ovat todennäköisesti lähinnä kuriositeetti. Valtaosa ihmisistä hoitaa puhelut puhelimella tai AirPods-nappikuulokkeita hyödyntämällä. Täten kellon soitto-ominaisuudet jäävät taka-alalle.

Näyttöä on pakko kehua. Apple on nostanut maksimikirkkauden peräti 2 000 nitiin eli tuplasti Apple Watch 8 -perusmallia korkeammaksi. Tätä ei voi olla huomaamatta.

Näytön enimmäiskirkkaus on huimat 2 000 nitiä. (Image credit: TechRadar)

Tasapintainen, kookas ja selkeä näyttö on luettavissa helposti missä tahansa olosuhteissa. Olitpa kirkkaassa auringonpaisteessa tai pimeässä huoneessa, teksti näkyy kirkkaana ja selkeänä.

Apple on hyödyntänyt tämän suomia mahdollisuuksia lisäämällä ruudulle lisätietoja treeniseurantaan. Nämä tiedot ovat mieluisa uutuus, ja samalla se tekee perusnäkymästä kokonaisvaltaisemman. Toisaalta osa voi myös kokea nippelitiedot häiritseviksi ennen kuin uuteen näkymään tottuu.

Aina päällä -näyttö ei ole muuttunut maksimikirkkaudesta huolimatta mihinkään. Ruutu on OLED-paneelin ansiosta värikäs ja selkeä myös pimennettynä.

Apple esitteli julkistustilaisuudessa mahdollisuutta pyörittää Digital Crownia kotinäkymässä ja vaihtaa kellotaulun väriä mustasta punaiseksi. Tämä on valitettavasti ainoastaan Wayfinder-taulun ominaisuus, joten muissa tyyleissä ominaisuutta ei voi hyödyntää ainakaan vielä.

Arvosana muotoilusta: 4.5/5

Arvosana näytöstä: 5/5

Apple Watch Ultra - aktiivisuusseuranta

Tarkentunut GPS-paikannus

Uudet intervalliharjoitukset

Sukellustyökalut vaativat parantamista

Ruudulle mahtuu enemmän sisältöä kukin pienemmissä Apple Watch -malleissa. (Image credit: TechRadar)

Applen aikaraudat ovat olleet aina varsin päteviä lisävarusteita treeniseurantaan. Siinä missä aiemmat mallit saavat seurattua lenkkien sekä päivittäisten askareiden tapahtumia riittävän hyvin, Apple Watch Ultra nostaa kokonaisuutta muutaman pykälän ylöspäin.

Ensinnäkin parantunut satelliittipaikannus auttaa mittaamaan lenkkejä entistä paremmin. Kookkaampi akku kestää pidempiä treenirupeamia, työkalut huomioivat esimerkiksi triathlonin eri lajit ja onpa syvyyssensorin ansiosta vedenalaiset seikkailutkin mitattavissa.

Apple on pyrkinyt tekemään Watch Ultrasta huippuunsa viritetyn älykellon niille, jotka elävät vauhdikkaasti ja vaarallisesti. Olitpa juoksija, sukeltaja, surffaaja, vuorikiipeilijä tai triathlonisti, Apple Watch Ultra vastaa tarpeisiisi.

Kun otimme Watch Ultran testikäyttöön nämä tosiasiat mielessä, halusimme testata sen tarkkuutta lenkkiseurannassa. Tällä saralla kilpailu on nimittäin koventunut, kun erityisesti Garmin on parantanut urheilukellojensa kyvykkyyttä arkikäytössä. Apple on puolestaan aina loistanut arjessa, mutta treenipuolella se ei ole yltänyt varsinaisten urheilukellojen tasolle.

Applen mainospuheet lupaavat GPS-paikannuksen olevan entistä tarkempi myös kaupunkiolosuhteissa, joissa korkeat rakennukset sekä katokset voivat aiheuttaa haasteita. Tätä testattiin metropolin sydämessä.

Apple Watch -kellot ovat perinteisesti tarjonneet hyvän tavan seurata liikkumista, eikä Ultra tee sääntöön poikkeusta. (Image credit: TechRadar)

Apple on lisännyt älykelloille tyypillisen GPS L1 -taajuuden ohelle myös GPS L5:n, jonka ansiosta kellon pitäisi pystyä tarkempaan seurantaan kaupunkiolosuhteissa. Lisäksi valmistaja hyödyntää keinoälyä, datayhteyksiä sekä askelpituuden pohjalta arvioimista saadakseen parhaan mahdollisen tiedon järjestelmään. Lisäksi GPS:n pitäisi suhtautua rakennusten "läpi" juoksemiseen entistä skeptisemmin, joten tavaratalon halkovia virhetulkintoja ei pitäisi enää olla.

Otimme käyttöön samalle lenkille Apple Watch Ultran sekä Garmin Fenix 7X Solarin. Jälkimmäinen on satelliittiseurannan saralla erinomainen siitäkin huolimatta, että asetusvalikko ei sisällä monikaistaista paikannusta L1- ja L5-tuesta huolimatta.

Kellojen mittaukset alkoivat erota toisistaan noin kuuden kilometrin kaupunkijuoksun jälkeen. Tarkempi karttojen tutkinta osoitti, että Watch Ultra onnistui taltioimaan talsitun polun kilpailijaansa tarkemmin. Vaikka mukaan mahtui muutama omituinen rakennuksen läpi kulkeminen, pääasiassa reitti noudatti jalkakäytäviä sekä toteutuneita tienylityksiä oikein.

Vaikka Garminin kellot ovat tarkkoja, aivan yhtä vakuuttaviin tuloksiin ei yhtiön lippulaivamalli yltänyt. Myös se pyrki tekemään valistuneita arvauksia, mutta mukaan mahtui omituisia tienylityksiä sekä talojen läpi oikaisuja.

Konkreettisin ero nähtiin alikulkutunnelissa. Watch Ultra havaitsi GPS-paikannuksen katkeamisen ja otti täten käyttöön kiihtyvyysanturin. Fenix 7X Solar ei tätä tehnyt, jolloin seurantaan tuli ilmiselvä katve, joka lisäsi lenkin pituutta silminnähtävästi. Lopulta erot jäivät melko pieniksi, mutta joka tapauksessa Apple Watch Ultra otti niskalenkin taistossa.

Nyt kun paikannustiedot tulivat puheeksi, on syytä nostaa yksi merkittävä uudistus. Apple on lisännyt älykelloonsa kahdeksan vuoden odotuksen jälkeen GPS-paikannuksen kohdistamisen.

Olemme odottaneet tätä vuosien ajan. Toisin kuin kilpailijoilla, Applen kelloilla ei ole tarvinnut treenin alkuun odottaa sijaintitiedon varmistumista. Tämä on toki nopeuttanut lenkille lähtöä, mutta samalla etäisyystietojen mittaamisessa on ollut selkeää heittelyä.

Paikannustiedon vahvistuminen on erittäin nopeaa. Jos Apple Watch Ultra on yhdistetty puhelimeen, lukittautuminen kestää alle 10 sekuntia jopa puun alla värjötellessä. Esimerkiksi vertailukappaleena ollut Garmin Fenix 7X ei ollut yhdistetty puhelimeen, mutta laite sai aluetietojen avulla lukittauduttua 16 sekunnin odottelun jälkeen.

Juoksijoille on mukana vielä yksi lisäjekku. Apple on tuonut mukanaan intervalliharjoitusten seurannan, jonka avulla voi ennalta jakaa treenin vauhdikkaampiin ja hitaampiin pyrähdyksiin. Tämän ansiosta tiedät tarkalleen miten juosta.

Rannekkeet on suunniteltu erityisesti urheilijoiden tarpeita tukien. (Image credit: TechRadar)

Kyseessä on keskeinen lisäys etenkin juoksuharrastuksen vakavasti ottaville, mutta myös harrastelijat saavat intervalleista miellyttävän lisärutistuksen suorituksiinsa. Samalla on kuitenkin huomioitava, että ominaisuus saapuu watchOS 9 -ohjelmiston myötä myös edullisemmille Apple Watch -malleille. Iso näyttö yhdessä Toiminto-painikkeen kanssa tekee siitä joka tapauksessa mainion lisän Watch Ultraan.

Täydellisyydestä ei voida kuitenkaan puhua. Valitettavasti ominaisuus ei toistaiseksi salli vauhti- tai syketavoitteiden asettamista intervalleihin. Watch Ultra tyytyy vain toppuuttelemaan tai puskemaan käyttäjää määritettyjen aikarajojen mukaan. Nykyisellään iso osa potentiaalista jää hyödyntämättä.

Saumaton yhteys Apple Watchin ja AirPodsien välillä tekee saatavan äänipalautteen kuuntelemisen helpoksi. Intervalliharjoitetietojen saaminen nappeihin olisi myös mainio lisäys.

Olimme pienistä moitteista huolimatta erittäin tyytyväisiä Watch Ultran kyvykkyyteen 90 minuutin lenkin aikana. Tasamaastossa ja avoimessa ympäristössä lenkkeily nosti Applen ekosysteemin vahvuudet esiin. GPS-paikannus piti kutinsa ja saimme AirPodseihin ilmoitukset jokaisen kilometrin jälkeen sen hetkisestä vauhdista.

Vahvuudet jatkuvat sykemittauksen saralla. Watch Ultra pysyi elimistön tahdissa ja reagoi pysähtymisiin sekä vauhdin kiristymisiin nopeasti.

Vaikka ranne on monin tavoin huono paikka mitata sykettä, olemme erittäin tyytyväisiä Applen anturiin. Lukemat vaikuttavat selvästi uskottavammilta ja oikeammilta kuin aiemmissa Apple Watch -malleissa, joissa sykearvot ovat toisinaan heitelleet täysin epäuskottavasti.

Kookas malli voi tuntua ranteessa hetkellisesti turhan isolta, mutta siihen tottuu nopeasti. (Image credit: TechRadar)

Palataanpa vielä hetkeksi pidemmän lenkin muisteluun. Hyödynsimme happihyppelyn aikana Applen vauhtiominaisuutta, jossa määritetään haluttu matka sekä aika. Tämän jälkeen Watch Ultra kertoo mikäli tahti on liian kova tai rauhallinen verrattuna tavoitteeseen. Tämä on tuttu lisäys monista kilpailevista urheilukelloista, ja sen saaminen Applen laitteelle on erittäin hienoa. Työkalu motivoi ja tsemppaa juoksijaa parantamaan tahtiaan läpi lenkin.

Toiminto-painikkeessa on monista kelloista tuttu mahdollisuus jakaa lenkki kierroksiksi. Sitä painamalla kello aloittaa treenissä uuden vaiheen.

Tämä on hyödyllinen erityisesti ratajuoksun kaltaisessa juoksussa tai mikäli haluaa esimerkiksi paloitella treenin rauhallisempiin sekä nopeampiin rutistuksiin.

Ominaisuus on saatavissa watchOS 9 -ohjelmistossa, mutta sen käyttö Toiminto-painikkeella tekee siitä erityisesti Watch Ultralle väkevän lisän. Tämä on jälleen osoitus siitä, mihin yhdellä lisäpainikkeella voidaankaan päästä.

Muut lajit ja seurannat

Parantunut akkukesto parantaa Apple Watch Ultran sisältämää uniseurantaa. (Image credit: TechRadar)

Eiköhän juoksuista ole puhuttu jo tarpeeksi, joten käännetään katse Apple Watch Ultran muihin ominaisuuksiin. Samalla on silti syytä muistuttaa, että samat työkalut ovat myös muissa malleissa.

Jo pelkästään lataustaukojen harventuminen ja tätä kautta kellon pysyminen pidempään ranteessa auttaa aktiivisuusmittareiden täyttämisessä. Kalorien polttaminen, treeniminuutit sekä venähtävistä istumistuokioista muistuttelu taltioituvat kelloon tarkemmin.

Erilaisia treenimuotoja on runsain mitoin. Apple Fitness+:n parissa joogailu, pienet arjen hyötyliikunnat sekä vaikkapa vauhdikas pyöräily töihin jäävät Applen kellon haaviin. Watch Ultra tunnistaa pyrähdykset ja aloittaa näiden seurannan.

Mikään mainittu ei sinänsä ole uutta Apple Watch -perheessä. Käytännössä konkreettisin ero onkin akkukesto, jonka ansiosta et joudu niin usein miettimään lataustarvetta ennen harjoittelun aloittamista.

Valitettavasti uimisen seuranta ei ole parantunut. Kokeilimme sukeltamista pidättämällä hengitystä ja upottautumalla altaan pohjaan. Tulokset ovat yhtä heikot kuin aiemminkin, eikä Apple Watch Ultra välttämättä ole optimaalinen valinta vesipetojen ranteisiin.

Ongelmana on tarkkuus. Mittauksiin syntyi katkoksia ja altaassa tehtyjen käännösten määrä jäi jopa puolet alimittaiseksi. Tämä on erikoista, sillä uintimatka itsessään oli oikea. Luulisi kellon siis tunnistavan suunnanmuutokset hieman tarkemmin.

Ero erityisesti Garminin kelloihin on selkeä. Kilpailija tunnistaa käännökset oikein ja lukemat ovat muutenkin totuudenmukaiset. Tällä saralla Applella on vielä rutkasti tekemistä.

Sukeltaminen

Kirkas näyttö on helppolukuinen myös veden alla. (Image credit: TechRadar)

Leikkisästi voisi sanoa, että Apple on tavoitellut kellolla korkeuksin sijaan syvyyksiä. Apple Watch Ultra seuraa nimittäin sukellustietoja hyvinkin kattavasti.

Kyseessä on eittämättä hyvä ominaisuus, mutta sen tarpeellisuudesta voidaan olla montaa mieltä. Kuten juoksijoidenkin kohdalla, myös sukelluspiirit ovat merkittävä markkinarako. Monet haluavatkin ranteeseensa yksityiskohtaisen ja kattavan sukellustietokoneen. Sen avulla saa nopeasti varoitukset syvyydestä, paineesta sekä muista vedenalaisista yksityiskohdista.

Tällä hetkellä Applen kello aktivoituu veden alle pulahtaessa, minkä jälkeen se kertoo syvyyden, veden lämpötilan sekä pinnan alla vietetyn ajan. Lukemat sinänsä osoittautuivat ainakin uimahallin puitteissa tarkoiksi, mutta tietojen kattavuus jättää toivottavaa.

Yksityiskohtaiset sukellustiedot jäävät haaveeksi. niitä ei näe Watch Ultrasta eikä edes iPhonesta.

Olisimme toivoneet sukellusnäkymältä hiukan enemmän yksityiskohtia. (Image credit: TechRadar)

Erillinen tukisovellus Oceanic+ antaa onneksi kattavammat tiedot. Sen avulla saat tietoja virtauksista, vuorovesistä sekä muista muuttujista. Nämä ovat jo merkittävästi hyödyllisempiä sukeltajille.

Valitettavasti sovellus maksaa kuitenkin erikseen eikä sitä ollut edes saatavilla kellon julkaisuhetkellä. Samalla on sanottava, ettei sovelluskaan riitä nostamaan Applen aikarautaa Garmin Descent Mk2:n kaltaisten huippumallien tasolle. Jos olet oikeasti uppoutunut sukeltamisen saloihin, halunnet hankkia yksinomaan siihen tarkoitetun huippumallin.

Applen pyrkimykset sukelluspuolella jäävät hieman hämärän peittoon. Apple Watch Ultra antaa tällä saralla hyvät perustiedot tavalliselle uimarille tai silloin tällöin pulahtavalle, mutta paljoa sen enempää ei ole toistaiseksi tarjolla.

Terveys

Terveysanturit ovat samat kuin edullisemmissakin malleissa. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch Ultra sisältää kaikki samat terveyteen liittyvät työkalut kuin Apple Watch 8. Täten ainoa käyttäjälle näkyvä ero koskee akkukestoa.

Täten samat vahvuudet ovat siis mukana. Erityisesti meluisasta ympäristöstä huomauttaminen ja varoittaminen on mielestämme erittäin hyvä ominaisuus. Sen avulla voi välttää pidemmän päälle pysyviäkin kuulovammoja.

Vaikka monet eivät todennäköisesti hyödynnä EKG:n tai veren happipitoisuuden seurantaa, on anturien mukanaolo hyvä asia. Apple toki mainostaa näiden työkalujen pelastavan jopa ihmishenkiä, sillä kello saattaa havaita eteiskammiovärinän tai muun ongelman etukenoisesti. Tällaiset lisät tekevät älykelloista hyviä lisäyksiä arkeen.

Tiedämme jopa lähipiiristä tapauksen, jossa Apple Watch varoitti korkeasta sykkeestä, vaikka olo oli täysin normaali. Asiaa tutkinut lääkäri löysi tämän perusteella huomaamatta jääneen sairauden, joka saatiin kuntoon. Asiat olisivat voineet mennä kuitenkin toisellakin tavalla.

Watch 8:n esittelemä lämpötilamittari on mukana myös Watch Ultrassa. Täten käyttäjät voivat seurata ovulaatiotaan ja täten helpottaa esimerkiksi raskaaksi tulemista.

Kuka tahansa voi mitata ruumiinlämpöä, mikä onkin hauska tapa pitää silmällä esimerkiksi alkoholin nautiskelun tai aikaeron aiheuttamia seuraamuksia. Toistaiseksi ominaisuus on harmillisen harvan sovelluksen käyttämä. Potentiaalia on siis enempäänkin.

Arvosana aktiivisuusseurannasta: 4/5

Apple Watch Ultra - turvallisuus

Erittäin äänekäs hälytyssireeni

Navigointi takaisin on vajavainen

Tervetullut kolarintunnistus

Yksi älykellojen tyypillisimmistä ominaisuuksista koskee GPS-paikannuksen takaisinohjausta. Sen avulla eksynytkin löytää tiensä takaisin kellon avustuksella.

Vaikka Applella on oma Kartat-sovellus, se ei jostain syystä pysty samaan. Sen sijaan käyttäjä joutuu suunnistamaan lähtöpisteelle kompassin avulla.

Tämä on käytännössä ihan toimiva ratkaisu kaupunkiolosuhteissa, joissa voi kiertää taloja tai etsiä vaihtoehtoisia reittejä. Sen sijaan muissa paikoissa tilanne voi olla toisin. Junaradan ylittäminen tai sopivan tienylityspaikan etsiminen saattaa osoittautua ärsyttäväksi puuhaksi.

Takaisinohjaus vaatii myös jonkin verran esityötä. Joudut asettamaan erillisen merkkauspisteen tai valitsemaan kellosta takaisinohjauksen työkalun käyttöönottamiseksi. Vaikka kellon pitäisi sijoitella välietappeja automaattisesti, tätä ei tapahtunut testijakson aikana.

Kompassi on onneksi hyvä ja hyödyllinen, mutta silti ominaisuuden puuttuminen tuntuu eriskummalliselta. Applella on niin erinomaiset karttaominaisuudet, että niiden ohittaminen on aivan turhaa laiminlyöntiä.

Iso, värikäs näyttö tekisi nimittäin kartan vilkuilemisesta todella helppoa. Tämä kun on onnistunut pienemmilläkin Apple Watcheilla, Ultralla kokemus olisi vähintään toiseen potenssiin.

Sen sijaan kellossa oleva hälytyssireeni on erittäin näppärä lisä. Sen avulla käyttäjän äänimerkki kuuluu jopa 200 metrin päähän. Mikäli siis olet eksynyt esimerkiksi metsään, luulisi avunhuudon kuuluvan lähistöllä erittäin hyvin.

Sireeni olisi säikäyttänyt toimittajakollegat hermoromahduksen partaalle, joten tällä kertaa maltoimme mielemme. (Image credit: TechRadar)

Se ei pelkästään pidä hirvittävää mekkalaa 86 desibelin äänellään, vaan myös piippailee SOS-morsettaen. Tämän avulla lähistön ihmiset kuulevat käyttäjän olevan hätätilanteessa. Toivottavasti ominaisuus ei tule kenelläkään akuuttiin tarpeeseen, mutta joka tapauksessa se osoittaa Applen etsivän keinoja kriisitilanteiden selättämiseen.

Valmistaja on aiempien kellojensa kohdalla monesti hiukan ylenkatsonut Cellular-ominaisuuden tarvetta. Syynä on varmasti ollut sen tuen rajallisuus, mutta nykyisellään kelloon saa dataliittymän erittäin kattavasti.

Maksullinen liittymä avaa monia hyödyllisiä ominaisuuksia. Voit suoratoistaa kellosta musiikkia ilman lisävälineitä, minkä lisäksi viestintä ja puhelinsoitot onnistuvat myös ilman iPhonea. Puhelimen unohtuminen kotiin ei siis aiheuta enää minkäänlaista kriisiä.

Apple Watch Ultra huomioi aktiivisten seikkailijoiden tarpeet hienosti. Vaikka navigoinnin saralla olisi yhä parannettavaa, monet muut osa-alueet täyttävät vajeen. Voisimme raapustaa Lääkkeet-sovelluksen kaltaisista hyödyllisistä työkaluista vaikka kuinka ja pitkästi, mutta tyydymme toteamaan lyhyesti seuraavaa: Apple Watch Ultra auttaa arjen ja poikkeustapausten haasteissa.

Valitettavasti mukana on kuitenkin yksi iso puute.

Arvosana turvaominaisuuksista: 4.5/5

Apple Watch Ultra - akkukesto

Akkukesto ei vieläkään vakuuta

48 tuntia useammankin treenin seurannalla

Virransäästötila auttaa tarvittaessa

Akkukesto on parantunut, mutta emme ole vieläkään vakuuttuneita. (Image credit: TechRadar)

Akkukesto on ollut Apple Watchien perisynti, johon on toivottu parannusta jo vuosien ajan. Apple Watch Ultra parantaa tätä jonkin verran, mutta emme ole vieläkään täysin tyytyväisiä.

Applen älykellot vaativat käytännössä aina päivittäisen lataamisen. Mikäli mukaan ei mahdu treeniseurantaa, voi puhti riittää lähes toisen päivän iltaan asti, mutta sen varaan ei kannata laskea.

Apple Watch Ultran akku jaksaa pidempään. Perusmallien 18 tuntia on vaihtunut 30 tuntiin, mikä tuo mukavasti lisäjaksamista.

Kello jaksaakin useamman pitkän treeniseurannan yhdellä latauksella. Jos olet tottunut käyttämään valmistajan aiempia malleja, tuntuu akkukesto lähes iäisyydeltä.

Tästä huolimatta Garmin, Polar ja Suunto ovat tällä saralla täysin omassa luokassaan. Kilpailijoiden kellot jaksavat yhdellä latauksella viikkojen ajan. Applen lippulaivamalli hyytyy jo muutaman päivän jälkeen.

Testijakson aikana huomasimme, että akku riittää 48 tunnin ajaksi, vaikka tähän sisältyisi roiman parin tunnin verran GPS-paikannuksella seurattua juoksua. Laturia ei siis tarvita enää joka ilta.

90 minuutin juoksulenkki kulutti akkua vain 8 prosentin verran, mikä on varsin hyvä lukema. Tämän perusteella pidämme Applen puheita kokonaisen ironman-kilpailun suorittamisesta täysin mahdollisena. Tässä kohtaa on kuitenkin tunnustettava, ettei toimituksessamme ole yhtäkään niin rautaista treenaajaa, että olisimme voineet oikeasti varmistaa tätä.

Akkukuluma ei ole ikävä kyllä vakio. Huomasimme kaupunkijuoksun yhteydessä, että akkua kului 35 minuutin aikana peräti 16 %. Tämä viittaa siihen, että Applen kaksikaistainen paikannus vaihtelee dynaamisesti GPS-järjestelmien välillä. Tällöin virtaa kuluu herkästi enemmän tilanteissa, joissa vaihdokselle on tarvetta.

Alhaisen virran tila auttaa säästämään akkua lisätuntien saavuttamiseksi. (Image credit: TechRadar)

Asia onkin syytä huomata, mikäli juoksulenkkisi sijoittuvat pääasiassa kaupunkiolosuhteisiin. Toki asuinkylällä on merkitystä, sillä suurkaupunkien korkeat rakennukset aiheuttavat enemmän haasteita kuin pienemmän kunnan keskusta-alue.

Apple toi syksyn 2022 kellomalliston mukana uuden virransäästötilan, joka poistaa käytöstä aina päällä -näytön, joitakin sykemittauksen ominaisuuksia sekä muita epäolennaisia akkusyöppöjä. Tällöin Watch Ultran akku tyhjenee tunnissa prosentista kahteen.

Vaikka ominaisuus ei pysty ihmeisiin, pidentää se akkukeston kolmeen päivään. Toki tässäkin tapauksessa käytöllä on merkitystä. Musiikkitoisto, treeniseuranta tai verkkoliikenne kuluttavat virtaa luonnollisesti hanakammin kuin näiden pitäminen reservissä.

Watch Ultran akku latautuu varsin nopeasti. Noin tunnin lataus antaa kellolle lisäpuhtia yli 70 prosentin verran. Harmillisesti akkukeston heikkous tekee latauksesta kuitenkin ongelmallisen. Milloin kelloa oikein pitäisi pitää laturissa kiinni?

Jotta saat uniseurannasta kaiken ilon irti, on Watch Ultran oltava ranteessasi öisin. Täten öiset lataushetket vievät keskeisen työkalun terveysseurannasta.

Jos haluat kokonaisvaltaisen kuvan elimistösi tapahtumista päivin ja öin, on Apple Watch Ultran suosittelu akun vuoksi hankalaa. Tällä hintalapulla olisimme odottaneet kellolta vähintään viikon akkukestoa.

Jopa latauskaapeli on tehty aiempaa kestävämmäksi. (Image credit: TechRadar)

Mitä ilmeisimminkin Apple on tuomassa käyttöön Alhaisen Virran Tila -ominaisuuden, joka pidentää akkukeston 60 tuntiin. Se, miksi tämä ei ole julkaisussa käytössä, on meille täysi mysteeri.

Tämän saavuttaminen tapahtuu mitä ilmeisimmin rajoittamalla GPS-paikannuksen sekä sykemittauksen kaltaisia työkaluja siten, että mittaukset tehdään silloin tällöin. Tämä säästää akkukestoa ja antaa osviittaa lukemista, mutta arjessa lukemat tuskin antavat riittävää tarkkuutta.

Vaikka kilpailevia malleja käyttävinä tuskailemme Apple Watchien akkukeston kanssa, ei kyseessä todennäköisesti ole monelle liian iso kynnyskysymys. Valtaosa omenalogon nimeen vannovista arvostaa kellojen ominaisuuksia niin paljon, että tämän vajavaisuuden ohi katsotaan tälläkin kertaa. Ja onhan laturille todella tarvetta selvästi harvemmin kuin aikaisempien mallien kohdalla.

Apple Watch 7:n mukana tullut pikalataus on omiaan auttamaan ongelman ohittamisessa. Jos kello latautuu noin tunnissa riittävään varaustilanteeseen, ei se ole kohtuutonta. Osa saattaa pitää kelloa laturissa myös aina tilanteen salliessa eli esimerkiksi suihkussa käydessä. Tällaisten pikastinttien avulla akkukesto voi riittää yllättävänkin paljon pidempään.

Yksi iso motkotus on vielä nostettava esiin. Apple Watch Ultra käyttää USB-C-latausta, ja myyntipakettiin sisältyy luonnollisesti tarvittava kaapeli. Sen sijaan laturia ei ole mukana. Vaikka Apple perustelee ratkaisua ympäristöystävällisyydellä, joutuvat monet hankkimaan laturin erikseen.

Kyseessä ei ole erityisen kallis lisähankinta, mutta jollei taloudessa ole jo entuudestaan uutta MacBookia tai muuta USB-C-laturia, voi myyntipaketin avaaminen tuottaa pettymyksen. Ja kun kello maksaa yli tonnin, tarpeellisten välineiden sisältymistä on syytä pitää itsestäänselvyytenä.

Kaikkinensa akkukesto on edelleen ongelma. Vaikka Apple Watch Ultra on tällä saralla valmistajan muita älykelloja parempi, kilpailijat ovat valovuosia edellä. Seuraajan kohdalla on syytä odottaa, että akkukestosta puhutaan päivissä, ei tunneissa.

Arvosana akkukestosta: 3/5

Kannattaako Apple Watch Ultra ostaa?

Osa-alue Kommentti Arvosana Muotoilu Uudistunut muotoilu on kookas mutta tyylikäs. 4.5/5 Näyttö Kirkas ja tarkka näyttö on selkeä kaikissa olosuhteissa. 5/5 Aktiivisuusseuranta Kattavat treeniseurannat ja tarkka GPS-paikannus tekevät vaikutuksen. 4/5 Turvallisuus Monet näppärät ominaisuudet tekevät Applesta edelläkävijän. 4.5/5 Akkukesto Edelleen selvästi liian heikko kilpailijoiden huippumalleihin verrattuna. 3/5 Hinta Vaikka kyseessä on monille aivan liian kallis malli, tarjoaa se budjetista vähän välittäville parhaan mahdollisen Apple Watch -kokemuksen. 3.5/5

Osta, jos...

Haluat kaikkeen pystyvän Apple Watchin

Apple Watch Ultra puskee GPS-paikannusta, akkukestoa, muotoilua sekä muitakin osa-alueita uudelle tasolle.

Kaipaat lisäturvaa kaikkiin olosuhteisiin

Sykemittaus, hälytin, kolarintunnistin sekä kansainväliset hätäpuhelut puhuvat selvää kieltään. Apple Watch Ultran kanssa ikävätkin yllätykset ovat vain hidasteita.

Älä osta, jos...

Budjettisi ei ole rajaton

Apple Watch Ultra on erittäin kallis luksustuote. Kun hintalappu on Suomessa päälle tonnin, ei se sovi kaikille. Lisäksi tarvitset ominaisuuksien hyödyntämiseksi Applen muutkin laitteet.