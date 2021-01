Paras iPhone 2021: valitsimme parhaat Applen puhelimet

Applen uutta puhelinta kaipailevilla on juuri nyt leppoisat oltavat, sillä neljä uutta iPhone 12 -mallia ovat Applen suurimmat ja parhaimmat tähän mennessä.

Perusmallin lisäksi tarjolla on iPhone 12 Pro, yhtiön kookkain iPhone 12 Pro Max sekä ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa pienempi iPhone 12 mini.

Näiden lisäksi Applelta on tarjolla edullisempi iPhone SE (2020), joka julkaistiin hieman uusinta nelikkoa aikaisemmin, sekä liuta vanhempia malleja. Ottaen huomioon, että Apple tukee puhelimiaan vielä pitkän aikaa näiden poistuttua myynnistä, ostamalla vanhan puhelimen voi säästää monta euroa.

Toisin sanoen valinnanvaraa on runsaasti niin näyttöjen koon, puhelimen muotoilun, hinnan ja ominaisuuksien osalta. Jotta päätöksenteko olisi mahdollisimman mutkatonta, olemme koonneet alla olevan listan parhaista iPhone-malleista tällä hetkellä. Listalla on myös vanhempia malleja, joita on edelleen saatavilla useilta eri jälleenmyyjiltä. Käytettynä on mahdollista ostaa vieläkin vanhempia malleja.

Listalla olevasta kahdeksasta eri vaihtoehdosta löytyy varmasti jokaiselle sopiva puhelin, jos käyttöjärjestelmäksi haluaa ehdottomasti iOS:n. Sen sijaan, jos etsit itsellesi Android-mallia, suosittelemme tutustumaan alapuolella oleviin muihin linkkeihin.

Kannattaa lisäksi huomioida, että vuonna 2021 Applelta nähdään taas uusia malleja. Ensimmäisenä näemme todennäköisesti uuden iPhone SE -mallin, jonka odotetaan saapuvan huhtikuussa. Myöhemmin syyskuussa näemme seuraavat iPhone 13 -sarjalaiset. Joten jos et ole aikeissa ostaa puhelinta juuri nyt, kannattaa silmäillä tätä opasta myöhemmin tänä vuonna uusiksi.

Parhaat iPhonet lyhyesti

Paras iPhone: mikä on oikea valinta tällä hetkellä?

1. iPhone 12 Hinta-laatusuhteeltaan paras valinta Paino: 164 g | Mitat: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 14 | Näyttö: 6,1 tuumaa | Resoluutio: 1 170 x 2 532 | Suoritin: A14 Bionic | Muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64 Gt / 128 Gt / 256 Gt | Akku: - | Takakamerat: 12 MP + 12 MP | Etukamera: 12 MP 849 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Värikäs OLED-näyttö 5G-tuki Samankaltaiset kamerat kuin edeltäjässä Vain kohtuullinen akkukesto

iPhone 12 on kalliimpi kuin iPhone 11, mutta siinä on myös liuta uusia ominaisuuksia, jotka takaavat sen käyttökelpoisuuden vuosiksi eteenpäin.

Näihin lukeutuu muun muassa tuki 5G:lle ja MagSafelle, jonka avulla puhelimeen voi liittää erinäisiä oheistuotteita, kuten laturin tai kotelon.

Puhelimen kamerat ovat tosin hieman liian samankaltaiset viime vuoden mallien kanssa ja akkukesto on ainoastaan kohtuullinen, mutta siitä huolimatta iPhone 12 on merkittävästi parempi kuin aiemmat mallit.

Muotoilun osalta on palattu iPhone 4:n ja 5:n tietämille, mikä on hyvä asia. Sen ansiosta puhelin tuntuu mukavammalta kädessä. Näyttö on lisäksi vaihdettu värikkääseen OLED-paneeliin, minkä ansiosta Apple muistuttaa jälleen osaavansa tehdä tyylikkäitä puhelimia pitkäksi aikaa.

Lue arvostelu: iPhone 12

2. iPhone 12 mini Pienempi ja parempi Paino: 135 g | Mitat: 131,5 mm x 64,2 mm x 7,4 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 14 | Näyttö: 5,4 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 340 | Suoritin: A14 Bionic | Muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64 Gt / 128 Gt / 256 Gt | Akkukesto: - | Takakamera: 12 MP + 12 MP | Etukamera: 12 MP 730,22 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Pienempi muotoilu näyttää upealta Erinomainen näyttö 64 Gt ei ole riittävästi Akkukesto vain kohtuullinen

Apple julkisti ensimmäistä kertaa yhtiönsä historiassa iPhone minin, joka on käytännössä sama iPhone kuin ylempänä, mutta ainoastaan pienempänä.

Puhelimessa on tosin muutamia muitakin eroavaisuuksia, kuten hitaampi langaton lataus, mutta muutoin kompaktiin kokoon on ahdettu samat laadukkaat komponentit, kamerat, 5G- ja MagSafe-tuki.

Muotoilun vuoksi puhelin on helppokäyttöinen yhdellä kädellä, joten nyt viimeistään pienempää ja tehokasta iPhonea halunneet saavat omansa.

iPhone 12:n lailla puhelimessa on erinomainen näyttö ja ainoastaan kohtuullinen akkukesto, mutta muutoin kyseessä on erinomainen yksilö.

Lue arvostelu: iPhone 12 mini

3. iPhone 12 Pro Kolmanneksi paras vaihtoehto Paino: 189 g | Mitat: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 14 | Näyttö: 6,1 tuumaa | Resoluutio: 1 170 x 2 532 | Suoritin: A14 Bionic | Muisti: 6 Gt | Tallennustila: 128 Gt / 256 Gt / 512 Gt | Akkukesto: - | Takakamerat: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Etukamera: 12 MP 1 120 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Useita värivaihtoehtoja Kirkas ja terävä näyttö Ei tule laturia mukana

iPhone 12:ta ja iPhone 12 minia laadukkaampi iPhone 12 Pro on myös paljon kalliimpi, mutta siinä on parempi varustelu niin komponenttien kuin huomattavasti parempien kameroiden osalta.

Kahteen edelliseen malliin verrattuna neljäs lisäkenno LiDAR:n muodossa takakameroiden seuraksi auttaa iPhonea ymmärtämään näkemäänsä paremmin, mikä auttaa etenkin heikossa valaistuksessa.

Lisäksi RAM-muistia on nostettu neljästä kuuteen, mikä parantaa puhelimen suorituskykyä varsinkin videoita ja kuvia editoidessa.

Muutoin iPhone 12 Pro tarjoaa pitkälti samat ominaisuudet kuin muutkin iPhone 12 -mallit, joten korkeammalla hinnalla saa parannuksia etenkin kuvaukseen.

Lue arvostelu: iPhone 12 Pro

4. iPhone 12 Pro Max The very best iPhone when it comes to spec Paino: 228 g | Mitat: 160,8 mm x 78,1 mm x 7,4 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 14 | Näyttö: 6,7 tuumaa | Resoluutio: 1 284 x 2 778 | Suoritin: A14 Bionic | Muisti: 6 Gt | Tallennustila: 128 Gt / 256 Gt / 512 Gt | Akkukesto: - | Takakamerat: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Etukamera: 12 MP 1 217,50 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Pitkä akkukesto Tehokas kamera Tuntuu liian isolta Todella kallis

Haluatko kaikkein parhaimman iPhonen? iPhone 12 Pro Max on silloin valintasi, ja rakastamme kaikkea, mitä tällä puhelimella pystyy tekemään. Sen lisäksi, että se pystyy kaikkeen samaan kuin kolme edullisempaa iPhone 12 -mallia, muutamat tärkeät parannukset tekevät tästä mallista entistä loistavamman.

Ainoa syy, miksi tämä malli on kuitenkin tällä listalla nelikon viimeinen, on puhelimen hinta. iPhone 12 Pro Max on aivan järkyttävän kallis puhelin, minkä lisäksi sen valtava koko tekee siitä sopimattoman monille käyttäjille.

Mutta jos olet valmis tuhlaamaan rahasi tähän komeuteen, saat valtavalla 6,7 tuuman näytöllä varustetun pedon, joka pistää vielä iPhone 12 Prota paremmaksi joillain osa-alueilla. Ensinnäkin sen akkukesto on huimasti parempi kuin muissa iPhone 12 -sarjalaisissa, minkä lisäksi aavistuksen tehokkaammat kamerat tekevät valokuvauksesta suorastaan taivaallisen nautinnollista.

Jos haluat parasta ja olet valmis maksamaan siitä, tällöin iPhone 12 Pro Max on valintasi.

Lue arvostelu: iPhone 12 Pro Max

5. iPhone 11 Paras iPhone suurimmalle osalle käyttäjistä Julkaisupäivä: Syyskuu 2019 | Paino: 194 g | Mitat: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 13 | Näyttö: 6,1 tuumaa | Resoluutio: 828 × 1 792 | Järjestelmäpiiri: Apple A13 Bionic | RAM-muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64/128/256 Gt | Akku: 3 110 mAh | Takakamera: 12 MP + 12 MP | Etukamera: 12 MP 598,99 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Kehittynyt kamera Uusia värivaihtoehtoja Muotoilu on pysynyt pitkälti samana Akunkesto ei ole luokkansa parasta tasoa

iPhone 11 ei ole edellisen sukupolven mallien paras puhelin, mutta se on hinta-laatusuhteeltaan edelleen erinomainen vaihtoehto. Ja ennen iPhone 12 -sarjalaisten julkaisua se oli myös tämän listan ykkönen.

Siitä uupuu aiemmissa malleissa ollut telelinssi, mutta pääkamera sekä ultralaajakulma riittää varmasti monille valokuvaustarpeisiin. Vanhempi LCD-näyttö ei ole yhtä laadukas kuin uusien OLED-paneelit, mutta tämä näkyy erinomaisessa akkukestossa. Myös RAM-muistia on nostettu entisestä neljään gigatavuun.

Kun puhelin saa vielä turvallisesti päivityksiä myös tulevaisuudessa, tarjolla on laadukas ja erinomainen puhelin esimerkiksi valokuvaukseen.

Lue koko arvostelu: iPhone 11

6. iPhone SE 2020 Modernimpi kuin luulisit Julkaisupäivä: Huhtikuu 2020 | Paino: 148 g | Mitat: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 13 | Näytön koko: 4,7 tuumaa | Resoluutio: 1 134 x 750 | Järjestelmäpiiri: A13 Bionic | RAM-muisti: 3 Gt | Tallennustila: 64/128/256 Gt | Akku: 1 821 mAh | Takakamera: 12 MP | Etukamera: 7 MP 509 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Halpa iPhoneksi Helppo käyttää myös yhdellä kädellä Touch ID -kotinäppäin Akunkestossa olisi parannettavaa Vanhanaikainen näyttötekniikka

Uusi iPhone SE (2020) julkaistiin huhtikuussa 2020 ja vaikka se näyttää vanhalta mallilta, siinä on runsaasti laatua kuorien sisällä. Sen lisäksi se on myös edullisin iPhone tällä hetkellä.

Muotoilultaan se on miltei identtinen iPhone 8:n kanssa, mutta sisällä jyllää A13 Bionic -piirisarja, joka nähtiin myös iPhone 11 -sarjalaisissa. Se on myös harvoja uusia malleja, joissa on Touch ID -sormenjälkitunnistin.

Kamerat ovat lisäksi hyvät, mutta eivät vastaa parempien iPhone-mallien tasoa. Akkukesto on myös kohtalainen.

Jos etsit kuitenkin edullisempaa iPhonea, vaihtoehdot ovat vähissä ja tämä on siten lyömätön valioyksilö.

Lue koko arvostelu: iPhone SE 2020

7. iPhone 11 Pro Hinta estää nousun kärkisijalle Julkaisupäivä: Syyskuu 2019 | Paino: 188 g | Mitat: 144 x 71.4 x 8.1 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 13 | Näyttö:: 5,8 tuumaa | Resoluutio: 1125 x 2436 | Järjestelmäpiiri: A13 Bionic | RAM-muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64/256/512 Gt | Takakamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Etukamera: 12 MP 766,96 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Kamera selvästi aiempaa parempi Runsaasti kettävämpi akku Näyttää samalta kuin XS Uudistukset jäävät kameraan

iPhone 11 Pro on laadukkaampi vaihtoehto iPhone 11:stä, mutta se näkyy myös hinnassa.

Puhelimen käyttö onnistuu yhdellä kädellä, näyttö on laadukas ja se on edullisin vaihtoehto iPhone 11 -sarjalaisista, joissa on kolme takakameraa. Kaikin puolin kyseessä on erinomainen puhelin, joka sijoittui vielä aiemmin tällä listalla toiseksi.

Uutta puhelinta ostavat katsovat kuitenkin usein hintalappua, minkä takia tämä malli saattaa jäädä monilta ostamatta. Etenkin jos sitä vertailee iPhone 11:een tai sitten paremmilla ominaisuuksilla varustettuihin uusiin malleihin.

Onneksi uusien mallien ansiosta myös tätäkin puhelinta saa entistä edullisempaan hintaan, joten hyvän alennuksen kohdalla kyse on edelleen erinomaisesta vaihtoehdosta.

Lue koko arvostelu: iPhone 11 Pro

8. iPhone 11 Pro Max Apple-tehokäyttäjän ykkösvalinta Julkaisupäivä: Syyskuu 2019 | Paino: 226 g | Mitat: 158 x 77,8 x 8,1 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 13 | Näytön koko: 6,5 tuumaa | Resoluutio: 1 242 x 2 688 | Järjestelmäpiiri: A13 Bionic | RAM-muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64/256/512 Gt | Akku: 3 500 mAh | Takakamerat: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Etukamera: 12 MP 864,99 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Erinomainen yökuvaustila Loistava suorituskyky Pääasiassa sama vanha muotoilu Äärimmäisen kallis

iPhone 11 Pro Max ei paitsi hämmentänyt nimeämiskäytännöllään, vaan se oli myös isoin, nopein ja tehokkain iPhone julkaisuvuonaan – sekä merkittävästi kallein.

Aiempiin malleihin verrattuna kamerat on päivitetty paremmaksi, joista etenkin ultralaajakulma tekee ison eron. Kameraohjelmistoa on parannettu niin ikään tuntuvasti, mikä tekee yleisestä kuvauskokemuksesta jouhevamman ja kuvista laadukkaammat.

Akku kestää myös huikeat neljä tuntia pidempään kuin edeltävässä iPhone XS Maxissa, joten laadukasta ja pitkäkestoista mallia etsiville tämä on edelleen loistava yksilö.

Lue koko arvostelu: iPhone 11 Pro Max